10 nejlepších šablon srovnávacích tabulek v Excelu, Sheets a ClickUp

Podniky čelí stovkám rozhodnutí, která mohou ovlivnit jejich finanční budoucnost. Od výběru nástroje, který si pořídí, až po rozhodnutí, jaké funkce vyvinou, je počet rozhodnutí, která musí učinit, téměř nekonečný.
Ale jak si můžete být jisti, že jsou tato rozhodnutí správná? Právě k tomu slouží šablony srovnávacích tabulek.
Srovnávací tabulky jsou skvělým způsobem, jak porovnat různé produkty, služby a funkce vedle sebe. Se správnou šablonou srovnávací tabulky můžete rychle a snadno porovnat různé možnosti a najít nejlepší řešení pro vás a vaši firmu.
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších šablon srovnávacích tabulek, které jsou dnes k dispozici. Od šablony srovnávací matice ClickUp po tabulku srovnání agentur Google Sheets – zde najdete něco, co se hodí téměř pro každou situaci.
Pokud tedy chcete činit chytřejší rozhodnutí rychleji, čtěte dál a dozvíte se více o těchto úžasných nástrojích!
Co je to šablona srovnávací tabulky?
Šablona srovnávací tabulky je nástroj, který mohou podniky použít k porovnání souboru podobných věcí. Podniky mohou tyto šablony použít například k porovnání různých softwarových možností, funkcí nebo dokonce k porovnání různých konkurentů.
Cílem těchto šablon není rozhodovat za vás (k tomu budete i nadále potřebovat své vlastní odborné znalosti). Jejich úkolem je spíše pomoci vám rozložit jednotlivé možnosti, aby rozdíly a podobnosti byly jasnější a zřetelnější.
Co dělá šablonu pro tvorbu srovnávacích tabulek dobrou?
Neexistuje žádná dokonalá srovnávací šablona pro všechny podniky. Každá má své klady a zápory, které vám umožní lépe porovnat různé aspekty vašeho podnikání.
Při výběru správné šablony je však třeba dbát na několik věcí. Jakákoli šablona, kterou si vyberete, by měla být:
- Snadná úprava: Šablona musí být snadno aktualizovatelná, aby odpovídala změnám ve vašich srovnáních.
- Vizuálně přitažlivé: Vizuální prezentace dat vám usnadní rychlé pochopení vašich možností.
- Podrobné: Každý řádek nebo sloupec obsahuje dostatek informací, aby bylo možné přesně porovnat jednotlivé položky, aniž byste museli hledat jinde.
Pokud vaše šablona splňuje všechny tyto požadavky, máte nakročeno k tomu, abyste našli tu správnou volbu pro vás.
10 nejlepších šablon srovnávacích tabulek
Správná šablona srovnávací tabulky je neocenitelným nástrojem pro každou firmu. V této části se podíváme na 10 nejlepších šablon srovnávacích tabulek, které byste měli zvážit pro použití ve svých každodenních činnostech.
1. Šablona srovnávací tabulky ClickUp
Šablona srovnávací matice ClickUp je jednou z našich nejvýkonnějších a nejoblíbenějších srovnávacích šablon na ClickUp. Namísto přílišného zaměření na specializaci funguje tato šablona tak dobře, protože ji lze použít téměř v jakékoli situaci.
Šablona zůstává flexibilní, protože obsahuje osm standardních polí, která vám umožní snadno porovnat více možností. Mezi tato pole patří:
- Zákaznický servis
- Umístění
- Nabídka
- Ambiance
- Webová stránka
- Blízkost
- Cena
- Kontaktní číslo
A pokud máte pocit, že jedno nebo více z těchto polí pro vás není vhodné, můžete je kdykoli vyměnit za něco vhodnějšího.
Jakmile si vyberete šablonu, která vám vyhovuje, stačí zadat data a můžete si prohlédnout srovnání jednotlivých možností v tabulkové nebo seznamové formě. Můžete dokonce přidat obrázky, abyste lépe zdůraznili, co každá možnost znamená a proč by pro vás mohla být nejvhodnější.
Pokud hledáte skvělou univerzální srovnávací šablonu, stáhněte si tuto možnost ještě dnes.
2. Šablona srovnávací tabulky softwaru ClickUp
Aby byla moderní společnost úspěšná, musí mít k dispozici ty nejlepší dostupné technologie. Není však snadné rozhodnout, který software vám pomůže s řízením projektů nebo která možnost datového skladu je pro vás ta pravá.
Místo toho, abyste se spoléhali pouze na svůj instinkt, můžete použít šablonu ClickUp Software Comparison Template, která vám pomůže učinit správné rozhodnutí.
S touto specializovanou šablonou můžete porovnat podobné produkty podle jejich funkcí, základních nákladů, hodnocení zákazníků a dalších parametrů. Díky tomu snáze pochopíte, která možnost nejlépe vyhovuje vašim potřebám. Ať už potřebujete něco, co vám pomůže naplánovat další produktovou roadmapu , nebo realizovat projektový rozpočet, máte k dispozici ten správný software, který vám bude oporou.
Pokud máte potíže s výběrem správných nástrojů pro vaše podnikání, je tato šablona ideální volbou, kterou můžete přidat do svého arzenálu.
3. Šablona srovnávací tabulky softwaru ClickUp
Podobně jako výše uvedený záznam je i šablona ClickUp Software Comparison Board Template navržena tak, aby vám pomohla vybrat ten správný software pro vaše podnikání.
Hlavní rozdíl mezi těmito dvěma nabídkami spočívá v tom, že jedna je orientována na zobrazení tabule, zatímco druhá na zobrazení seznamu. To znamená, že při zadávání dat uvidíte položky, které porovnáváte, na jednom panelu, místo abyste museli stránku posouvat dolů.
Tento formát se velmi dobře hodí pro obrázky. Můžete toho využít a nahrát screenshoty uživatelského rozhraní každého softwaru, abyste při rozhodování mohli zohlednit i méně hmatatelné aspekty, jako je uživatelská zkušenost (UX).
Tato šablona srovnávací tabulky produktů je také plně přizpůsobitelná, takže můžete libovolně přidávat nebo odebírat jakákoli vlastní pole, která potřebujete. Navíc, pokud změníte názor a rozhodnete se, že vám více vyhovuje zobrazení seznamu, můžete kdykoli přidat nové zobrazení, aniž byste museli znovu zadávat data.
4. Šablona srovnávací tabulky cen softwaru ClickUp
Při nákupu softwaru je cena tím nejdůležitějším faktorem. Navíc s těmi všemi matoucími úrovněmi a cenovými možnostmi může být těžké zjistit, který nástroj vám nabízí nejlepší poměr ceny a výkonu.
Už si nemusíte dělat starosti. Šablona pro srovnání cen ClickUp vám pomůže odhalit tajemství cenových možností, abyste dostali za své peníze maximum.
V této šabloně můžete porovnat následující:
- Základní ceny
- Náklady na instalaci
- Náklady na podpůrné služby
- Náklady na pluginy
- Možnosti přizpůsobení
- Celkové ceny
Tak budete mít jistotu, že víte, za co vlastně platíte.
Pomocí této šablony pro srovnání cen může firma porovnat několik softwarových možností a určit tu nejlepší volbu. Například nástroj A může mít vyšší základní cenu než nástroj B, ale po započítání všech doplňků vás po roce provozu ve skutečnosti vyjde levněji.
To byste však nikdy nevěděli, pokud byste neměli možnost všechny náklady skutečně rozepsat a porovnat je s jinými možnostmi.
Jste připraveni konečně zjistit, kolik vás software skutečně bude stát? Stáhněte si naši šablonu pro srovnání cen softwaru a zjistěte to.
Podívejte se na tyto šablony pro shromažďování požadavků!
5. Srovnávací analýza trhu ClickUp
Srovnávací analýza trhu (CMA) pomáhá lidem rozhodovat o ceně domu nebo jiné nemovitosti. Zohledňuje faktory, jako jsou podobné domy v okolí, specifika domu a stav trhu, aby odhadla, jaká by mohla být dobrá cena.
Pokud potřebujete vytvořit profesionálně vypadající CMA, šablona pro srovnávací analýzu trhu od ClickUp vám tento proces výrazně usnadní.
Tato šablona je určena pro externí použití, takže pokud potřebujete vytvořit CMA pro klienta, stačí vyplnit požadované údaje.
Naše šablona obsahuje čtyři základní části:
- Přehled trhu: Aktuální tržní podmínky pro ceny nemovitostí v dané oblasti.
- Rozsah: Co plánujete v tomto dokumentu analyzovat.
- Souhrn analýzy: Zde zadáte údaje o nemovitosti, jako je velikost, cena a vybavení.
- Výsledky a doporučení: Vaše odborná doporučení a názory na základě provedené analýzy.
Většina lidí možná CMA nepotřebuje příliš často. Pokud však pracujete v oboru, který je vyžaduje, tato šablona pro vás bude ideálním způsobem, jak ušetřit čas a energii.
6. Šablona hlavní účetní knihy ClickUp
Šablona hlavní účetní knihy je nástroj, který mohou podniky používat ke sledování peněz. Šablona pomáhá počítat, kolik peněz do podniku přichází a odchází, co společnost vlastní a dluží, a další důležité finanční informace.
Je to jako šeková knížka pro společnost, která zajišťuje, že vše sedí.
Šablona hlavní účetní knihy ClickUp vám nejen pomůže sledovat finanční informace, ale můžete ji také použít k porovnání informací a nalezení praktických poznatků.
Pokud například chcete porovnat svou aktuální finanční situaci s předchozím měsícem, můžete si tyto informace rychle vyhledat a zjistit, odkud peníze přicházejí a kam odcházejí. Tuto šablonu můžete také použít k vyhledání nesrovnalostí a odhalení potenciálních problémů, než se stanou příliš velkými.
Navíc, protože jsou všechny tyto informace na jednom místě, je snazší provádět základní finanční úkoly, jako jsou daně, mzdy a mnoho dalšího.
Je čas převzít kontrolu nad financemi vaší firmy. Začněte ještě dnes s naší šablonou hlavní účetní knihy.
7. Šablona konkurenční analýzy ClickUp
Ať už se pouštíte do nového oboru nebo jen chcete sledovat ten stávající, vždy je výhodné vědět, co dělá konkurence.
Nejlepší způsob, jak porovnat konkurenty, je použít šablonu konkurenční analýzy od ClickUp.
Tato šablona bílé tabule vám umožní rychle posoudit konkurenci díky jedinečnému systému kvadrantů. Nastavte každý kvadrant tak, aby hodnotil konkrétní metriky, jako je přítomnost na trhu nebo aktivní předplatitelé, a poté porovnejte své konkurenty mezi sebou.
Tento vizuální kvadrantový systém nejen usnadňuje přehled o tom, kdo se v dané oblasti nachází, ale také umožňuje přidávat nové konkurenty, jakmile se objeví. Navíc je snadné jej aktualizovat podle toho, jak se konkurence mění a vyvíjí.
Nenechte se tak překvapit konkurencí. Použijte naši šablonu pro analýzu konkurence, abyste pochopili, proti komu stojíte, a našli výhodu, která vám umožní je překonat.
8. Šablona analýzy nákladů a přínosů ClickUp
Každé rozhodnutí, které jako společnost učiníte, má své klady a zápory. Analýza nákladů a přínosů je jedním ze způsobů, jak vyhodnotit potenciální investice a zvážit rizika a výnosy.
Provedení analýzy nákladů a přínosů je důležité, protože vám pomůže rozhodnout, zda se něco skutečně vyplatí udělat. Zkoumá náklady na provedení určitého kroku a porovnává je s tím, jak dobré by mohly být výsledky. Takto můžete rozhodnout, které projektové plány budou pro vaši firmu nejvhodnější.
Šablona ClickUp pro analýzu nákladů a přínosů je navržena tak, aby byl tento proces co nejvíce kolaborativní.
Naše šablona tabule vám pomůže vytvořit srovnávací tabulku nákladů a výnosů, která je rozdělena do čtyř kvadrantů:
- Vysoké náklady
- Nízké náklady
- Vysoký přínos
- Nízký přínos
Váš tým pak může tento graf použít k brainstormingu a kategorizaci nápadů.
Vaše společnost například může chtít rozšířit seznam funkcí, ale váš produktový tým má omezené kapacity. Místo toho, abyste se spoléhali na jednu osobu, která rozhodne, co je nejlepší, můžete použít tuto šablonu tabule a provést brainstorming s produktovým týmem. Každý člen týmu může předložit své nápady a poté je celá skupina může zaznamenat do šablony analýzy nákladů a přínosů, aby zjistila, které z nich mají největší potenciál pro další rozvoj.
Analýza nákladů a přínosů je něco, co by měla provádět každá společnost, ale zdaleka to není jediný způsob, jak dospět ke správnému rozhodnutí. Podívejte se na naše průvodce šablonami pro SWOT analýzu a analýzu mezer, kde najdete další způsoby, jak vyhodnotit problémy a rozhodnout se pro řešení.
9. Šablona srovnávací tabulky Google Sheets
Pokud jste zvyklí používat Google Sheets, tabulka Google Agency Comparison vám bude okamžitě povědomá.
Tato šablona, vytvořená pomocí oblíbeného nástroje pro tvorbu tabulek od Google, vám umožní snadno porovnat různé agentury a služby, které poskytují. Stačí vyplnit jednotlivé sloupce a řádky a získáte přehledné srovnání všech možností.
Tato šablona bude užitečná pro týmy, které v současné době hledají dodavatele pro zakázky v oblasti tvorby obsahu nebo vývoje webových stránek. S trochou úsilí ji lze přizpůsobit i pro jiné účely.
Na rozdíl od některých jiných šablon tato šablona neobsahuje více zobrazení. Je však stále skvělou volbou, pokud potřebujete pouze standardní srovnání tabulek v známém formátu, jako je Sheets.
Google Sheets je skvělý nástroj, ale nemusí být vhodný pro každého. Podívejte se na tyto alternativy Google Sheets a zjistěte, zda vám některá z nich nevyhovuje lépe.
10. Šablony srovnávacích tabulek pro Excel
Konečně je k dispozici spousta skvělých šablon pro srovnání v aplikaci Microsoft Excel.
Excel je stále jedním z nejpopulárnějších softwarů na trhu, a to z dobrého důvodu. Knihovna šablon Excelu obsahuje všechny druhy předformátovaných tabulek, které vám umožní rychle porovnat cokoli, od výběru školy až po osobní rozpočet.
Nevýhodou šablon Excelu je, že většina z nich působí velmi stereotypně. Pokud hledáte šablonu pro srovnání svatebního rozpočtu, pak vám mohou pomoci. Ale přizpůsobení jedné z těchto šablon vašim potřebám může být více práce, než kolik stojí za to.
Pokud jste pevně rozhodnuti používat pro srovnávání Excel, pak může být lepší vytvořit si vlastní šablonu.
Nejste si jisti, zda je Excel opravdu tou správnou platformou pro vás? Podívejte se na náš seznam nejlepších alternativ k Excelu a zjistěte, zda existují jiné možnosti, které vám budou lépe vyhovovat.
Nejlepší bezplatné šablony srovnávacích zpráv pro vaše podnikání
Bez ohledu na to, jakým druhem podnikání se zabýváte, správná srovnávací šablona vám pomůže při rozhodování a ušetří vám čas. Proto ClickUp nabízí tisíce šablon, ze kterých si mohou vybrat firmy všech velikostí a najít nástroj, který jim vyhovuje.
Ať už potřebujete porovnat software nebo provést analýzu nákladů a přínosů, existuje šablona, která vám pomůže splnit tento úkol. Pokud jste v tomto článku našli něco, co může pomoci vašemu podnikání, neváhejte to využít. Registrace do ClickUp je zcela zdarma, takže můžete okamžitě začít řešit nejnaléhavější problémy svého podnikání.