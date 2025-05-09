10 nejlepších alternativ a konkurentů Google Sheets v roce 2025

Google Workspace, který zahrnuje Google Sheets, drží více než 44 % globálního podílu na trhu s hlavními technologiemi kancelářských balíků. To je významný podíl, ale stále to znamená, že více než polovina uživatelů dává přednost jiným nástrojům.
Google Sheets je bezpochyby klasika. Ale upřímně? Existuje celá řada nástrojů, které vám mohou výrazně usnadnit život.
Zamyslete se nad tím: potřebujete něco s lepšími vizuálními grafy. Nebo vás možná unavuje neohrabaná spolupráce. Právě v tom vám může pomoci alternativa k Google Sheets.
Kdo z nás někdy omylem nesmazal důležitý vzorec? Nebo nestrávil hodiny snahou vytvořit jednoduchý graf, který by vypadal slušně? Zasloužíte si lepší intuitivní nástroje, které budou dobře fungovat s vaším týmem a díky nimž bude práce s daty zábava.
Podívejme se na několik nejlepších možností, jejich přednosti a pro koho jsou ideální. Najdeme tu, která vám nejlépe vyhovuje.
Proč zvolit alternativy k Google Sheets
Zde je několik důvodů, proč byste měli zvážit alternativu k Google Sheets:
- Omezené možnosti formátování: Google Sheets nabízí méně funkcí pro formátování textu než specializované textové editory, což ztěžuje pokročilé formátování.
- Výzvy v oblasti spolupráce: Ačkoli Google Sheets podporuje spolupráci, nemusí být tak plynulý a funkční jako nástroje navržené speciálně pro týmovou práci.
- Omezení automatizace: Rozsáhlá automatizace často vyžaduje další skripty nebo nástroje třetích stran, což činí Google Sheets méně vhodným pro pracovní postupy s velkým podílem automatizace.
- Problémy s výkonem při práci s velkými datovými sadami: Google Sheets může při práci s velkými datovými sadami výrazně zpomalit, zatímco některé alternativy jsou optimalizovány pro lepší výkon.
- Omezení integrace: Mnoho alternativ nabízí lepší integraci s jiným softwarem a službami, čímž zvyšují efektivitu pracovních postupů nad rámec toho, co nabízí Google Sheets.
- Nedostatek pokročilých funkcí: Některé alternativy zahrnují nástroje založené na umělé inteligenci, vlastní funkce a vylepšené funkce vizualizace dat, které Google Sheets neposkytuje.
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony databází v aplikacích Word, ClickUp a Access
Alternativy k Google Sheets v kostce
|Nástroje
|Nejlepší pro
|Klíčové funkce
|Ceny
|ClickUp
|Komplexní správa projektů a dat
|Vlastní panely, automatizace a spolupráce v reálném čase
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Microsoft Excel
|Pokročilá analýza dat a velké datové soubory
|Výkonné vzorce, kontingenční tabulky a automatizace VBA
|K dispozici je omezený bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Airtable
|Tabulky ve stylu databáze a spolupráce
|Vlastní zobrazení, relační databáze a automatizace
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Smartsheet
|Automatizace projektů a pracovních postupů
|Ganttovy diagramy, sledování úkolů a integrace do podnikových systémů
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Zoho Sheet
|Spolupráce a využití v podnikání založené na cloudu
|Analýza dat pomocí umělé inteligence, integrace Zoho
|Zdarma
|Coda
|Kombinace dokumentů, tabulek a aplikací
|Interaktivní tabulky, automatizace bez nutnosti programování
|K dispozici je bezplatný tarif; pro podniky je k dispozici přizpůsobení.
|Quip
|Spolupráce týmu a integrace dokumentů
|Chatujte přímo v tabulkách, integrace se Salesforce
|K dispozici jsou pouze placené tarify.
|LibreOffice Calc
|Bezplatný a otevřený software pro práci s tabulkami
|Offline přístup, rozsáhlá podpora vzorců
|Zdarma
|Numbers (Apple)
|Uživatelé Mac a vizuální tabulky
|Krásné šablony, hladký ekosystém Apple
|Zdarma
|Apache OpenOffice Calc
|Základní bezplatné potřeby pro tabulky
|Open-source, jednoduché rozhraní
|K dispozici jsou pouze placené tarify.
Nejlepší alternativy k Google Sheets, které můžete použít
Zde je několik nástrojů, které mohou sloužit jako užitečná alternativa k Google Sheets:
1. ClickUp (nejlepší pro komplexní správu projektů a dat)
Pokud potřebujete nástroj ve stylu tabulkového procesoru, který umí víc než jen ukládat data, ClickUp je ideální volbou.
ClickUp je aplikace pro vše, co souvisí s prací. Kombinuje správu projektů, dokumenty, týmovou komunikaci a řešení pro tabulky, což umožňuje správu úkolů a organizaci dat.
S ClickUp Brain můžete automatizovat opakující se úkoly, jako je aktualizace stavů, generování podúkolů a vytváření zpráv o postupu. Tím se eliminuje manuální práce, která je často vyžadována v tradičních tabulkách, jako jsou Google Sheets.
Díky zpracování přirozeného jazyka mohou uživatelé přímo psát automatizační pokyny, což zjednodušuje nastavení pracovního postupu. ClickUp Brain poskytuje okamžité aktualizace a souhrny na základě údajů o úkolech, čímž zajišťuje synchronizaci projektů v reálném čase.
ClickUp Table View nabízí známé rozhraní podobné tabulkovému procesoru, které vám umožní efektivně vizualizovat a spravovat data. Na rozdíl od tradičních tabulek jsou tyto tabulky integrovány do širšího ekosystému správy projektů, což umožňuje plynulé propojení mezi úkoly a datovými poli.
Informace můžete filtrovat, třídit a organizovat vizuálně tak, aby vyhovovaly konkrétním potřebám, a zároveň udržovat aktualizace v reálném čase napříč celou platformou.
Šablona tabulky ClickUp vám poskytuje předem připravenou, přizpůsobitelnou tabulku pro sledování úkolů, rozpočtů, pracovních postupů nebo jakýchkoli projektových dat bez omezení tradičních tabulek. Je navržena tak, aby vám pomohla organizovat, automatizovat a spolupracovat v organizovaném pracovním prostoru.
📮ClickUp Insight: Týmy s nízkou výkonností mají čtyřikrát větší pravděpodobnost, že budou používat více než 15 nástrojů, zatímco týmy s vysokou výkonností si udržují efektivitu tím, že omezují své nástroje na 9 nebo méně platforem. Ale co takhle používat jednu platformu?
Jako aplikace Everything pro práci ClickUp sdružuje vaše úkoly, projekty, dokumenty, wiki, chat a hovory na jedné platformě, doplněné o pracovní postupy založené na umělé inteligenci. Jste připraveni pracovat chytřeji? ClickUp funguje pro každý tým, zviditelňuje práci a umožňuje vám soustředit se na to, co je důležité, zatímco umělá inteligence se postará o zbytek.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte opakující se úkoly, jako je aktualizace stavu úkolů, spouštění upozornění na základě hodnot vlastních polí nebo spouštění sledování času při změně podmínek úkolu.
- Vizualizujte data, sledujte průběh projektů a vytvářejte zprávy v reálném čase.
- Kombinujte funkce pro správu projektů s dashboardy a nástroji pro vytváření reportů a získejte tak komplexní přehled.
- Vytvářejte grafy, mapy a další vizualizace přímo z projektových dat, a to jak z interních polí ClickUp, tak z externích formátů, jako jsou Google Docs nebo tabulky.
- Propojte své tabulky s dokumenty a uchovávejte všechna data, poznámky a podrobnosti o projektech na jednom místě.
- Propojte ClickUp s dalšími nástroji, jako jsou Google Drive, Slack a Zapier.
- Komentujte, označujte kolegy a aktualizujte data v reálném čase pro lepší týmovou spolupráci.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele je zde určitá náročnost na osvojení.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
Zde je názor Leona Prathera II, CTS, manažera digitálních produktů ve společnosti AVIXA:
Nyní používáme jeden nástroj pro sledování práce. To je vše. Už nemusíte žonglovat se dvěma nebo třemi nástroji a tabulkami Excel.
Nyní používáme jeden nástroj pro sledování práce. To je vše. Už nemusíte žonglovat se dvěma nebo třemi nástroji a tabulkami Excel.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné nástroje AI pro Google Sheets
2. Microsoft Excel (nejlepší pro pokročilou analýzu dat a velké datové soubory)
Microsoft Excel je původní aplikace pro práci s tabulkami – výkonná, spolehlivá a plná funkcí. Po desetiletí je nepostradatelným nástrojem, ať už jde o zpracování čísel, vytváření reportů nebo správu složitých dat. Přirozeně je také oblíbenou alternativou k Google Sheets.
Nejlepší funkce aplikace Microsoft Excel
- Provádějte složité výpočty pomocí výkonných vzorců a funkcí.
- Vytvářejte dynamické grafy, diagramy a kontingenční tabulky pro snadné ověřování dat.
- Automatizujte opakující se úkoly pomocí maker a skriptů VBA.
- Snadná integrace s Microsoft 365, Power BI a dalšími obchodními nástroji
- Analyzujte data pomocí integrovaných nástrojů, jako jsou Goal Seek, Solver a Power Query.
Omezení aplikace Microsoft Excel
- Zvýšené riziko chyb v důsledku ručního zadávání dat a složitých vzorců
- Zahaluje začátečníky svými rozsáhlými funkcemi a strmou křivkou učení.
Ceny Microsoft Excel
- Základní: 6 $/uživatel za měsíc
- Cena samostatného produktu (jednorázová nákupní cena): 179,99 $.
- Business Basic: 7,20 $/uživatel za měsíc
- Business Standard: 1,5 $ za uživatele a měsíc
- Business Premium: 26,40 $/uživatel za měsíc
- Aplikace Microsoft 365 pro firmy: 8,25 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze aplikace Microsoft Excel
- G2: 4,7/5 (více než 2500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 19 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Microsoft Excel?
Zde je názor uživatele G2:
Líbí se mi, že je široce používán mnoha dalšími v našem odvětví, díky čemuž je přístupný a přeložitelný pro mnoho různých uživatelů. Navíc jsou skvělé i různé matematické a logické funkce, které mi i ostatním pomáhají automatizovat práci při zadávání dat.
Líbí se mi, že je široce používán mnoha dalšími v našem odvětví, díky čemuž je přístupný a přeložitelný pro mnoho různých uživatelů. Navíc jsou skvělé i různé matematické a logické funkce, které mi i ostatním pomáhají automatizovat práci při zadávání dat.
👀 Věděli jste? Fanouškovská skupina Wor Flags fotbalového klubu Newcastle United využila Excel k návrhu obrovských displejů pro stadion St. James’ Park. Vytvořili v Excelu mapu sedadel a pečlivě naplánovali a provedli složité vizuální úpravy, které vylepšily zážitek z utkání pro tisíce fanoušků.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit tabulku v Google Sheets: Kompletní průvodce
3. Airtable (nejlepší pro tabulky ve stylu databáze a spolupráci)
Airtable je hybridní nástroj pro práci s tabulkami, který kombinuje funkce tabulkového procesoru a relační databáze za účelem zlepšení správy dat.
Tato alternativa k Google Sheets poskytuje relační databázovou platformu s rozhraním pro tabulky. Ať už sledujete marketingové kampaně, plánujete události nebo vytváříte kalendář obsahu, Airtable udržuje vše strukturované a přístupné.
Nejlepší funkce Airtable
- Spolupracujte v reálném čase s členy týmu prostřednictvím sdílených zobrazení, komentářů a oznámení.
- Prohlížejte si data podle svých představ pomocí zobrazení mřížky, kalendáře, Kanbanu, galerie nebo časové osy.
- Snadná integrace s aplikacemi jako Slack, Google Drive a Zapier
Omezení Airtable
- Bezplatný tarif má určitá omezení ohledně záznamů a úložiště.
Ceny Airtable
- Zdarma
- Tým: 24 $/měsíc
- Podnikání: 54 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2900 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2100 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Airtable?
Zde je názor uživatele G2:
Spojení Airtable se Zapierem pro nás znamenalo zásadní změnu. Nevím, jestli existuje levnější alternativa, ale implementace obou se zdá fungovat skvěle, a to jsou dobře vynaložené peníze, než abych si lámal hlavu nad něčím, co nevím, jestli bude fungovat nebo ne.
Spojení Airtable se Zapierem pro nás znamenalo zásadní změnu. Nevím, jestli existuje levnější alternativa, ale implementace obou se zdá fungovat skvěle, a to jsou dobře vynaložené peníze, než abych si lámal hlavu nad něčím, co nevím, jestli bude fungovat nebo ne.
4. Smartsheet (nejlepší pro automatizaci projektů a pracovních postupů)
Přáli jste si někdy, aby vaše tabulka spravovala vaše projekty, místo aby na vás zírala nekonečnými řádky a sloupci? Smartsheet využívá vše, co na tabulkách milujete, a přidává k tomu nástroje pro správu projektů, automatizaci a spolupráci.
Nejlepší funkce Smartsheet
- Snadná správa projektů pomocí přiřazování úkolů, závislostí a termínů
- Spolupracujte v reálném čase pomocí sdílených tabulek, komentářů a oznámení.
- Automatizujte pracovní postupy pomocí spouštěčů založených na pravidlech a organizujte schvalování a aktualizace.
- Snadná integrace s balíkem Microsoft Office, Google Workspace, Slackem a dalšími aplikacemi.
Omezení Smartsheet
- Rozhraní je poněkud rigidní ve srovnání s flexibilními alternativami.
Ceny Smartsheet
- Zdarma
- Pro: 12 $/měsíc
- Podnikání: 24 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
- Pokročilá správa práce: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Smartsheet
- G2: 4,4/5 (více než 19 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 400 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Smartsheet?
Smartsheet umožňuje plánovat, sledovat, automatizovat, provádět a reportovat práci v reálném čase. Líbí se mi, že Smartsheet má robustní integrační schopnosti, které pomáhají propojit širokou škálu externích aplikací, jako jsou Okta, Tableau, Google Calendar atd.
Smartsheet umožňuje plánovat, sledovat, automatizovat, provádět a reportovat práci v reálném čase. Líbí se mi, že Smartsheet má robustní integrační schopnosti, které pomáhají propojit širokou škálu externích aplikací, jako jsou Okta, Tableau, Google Calendar atd.
📖 Přečtěte si také: Jak vytvořit plán v Google Sheets (s šablonami)
5. Zoho Sheet (nejlepší pro spolupráci v cloudu a obchodní použití)
Zoho Sheet může být dobrou alternativou k Google Sheets. Jedná se o bezplatný cloudový nástroj pro práci s tabulkami, který nabízí automatizaci a analýzu dat založenou na umělé inteligenci.
Jednou z věcí, která vyniká, je zaměření na spolupráci. Nabízí přes 350 funkcí a AI asistenta jménem Zia.
Nejlepší funkce Zoho Sheet
- Upravujte a spolupracujte v reálném čase s členy týmu, stejně jako v Google Sheets.
- Poskytují více možností formátování a podmíněné formátování, čímž zajišťují ověření dat.
- Hladká integrace s dalšími aplikacemi Zoho, Google Workspace a Microsoft 365.
Omezení Zoho Sheet
- Obtížná práce s velkými datovými soubory
Ceny Zoho Sheet
- Zdarma
Hodnocení a recenze Zoho Sheet
- G2: 4,4/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Zoho Sheet?
Je to jeden z nejjednodušších nástrojů pro hromadnou aktualizaci zoho crm. Musel jsem aktualizovat více polí a více záznamů a protože jsem již měl tato data ve svém excelovém listu, bylo snadné je najednou vložit do zoho sheets. Z tohoto pohledu je tedy velmi uživatelsky přívětivý.
Je to jeden z nejjednodušších nástrojů pro hromadnou aktualizaci zoho crm. Musel jsem aktualizovat více polí a více záznamů a protože jsem již měl tato data v tabulce Excel, bylo snadné je najednou vložit do tabulek zoho. Z tohoto pohledu je tedy velmi uživatelsky přívětivý.
👀 Věděli jste? Předplatné Zoho One vám poskytuje přístup k více než 50 obchodním aplikacím – nejen k Zoho Sheet! Je to jako mít celou sadu obchodních aplikací v jednom předplatném.
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatné nástroje AI pro Google Sheets k optimalizaci vašich tabulek
6. Coda (nejlepší pro kombinování dokumentů, tabulek a aplikací)
Není to úplně tabulkový procesor a není to ani jen editor dokumentů. Coda je hybrid, a právě to ji činí jedinečnou. Jedná se o dynamický pracovní prostor typu „vše v jednom“, který kombinuje tabulky, text a automatizaci pracovních postupů.
Coda je alternativa k Google Sheets, která nabízí funkce pro práci s tabulkami a sjednocuje pracovní postupy s jinými aplikacemi pro správu dokumentů.
Nejlepší funkce Coda
- Vytvářejte flexibilní tabulky, které fungují jako databáze, a usnadněte si správu dat.
- Přizpůsobte si zobrazení pomocí interaktivních grafů, filtrů a vzorců.
- Snadná integrace s nástroji jako Slack, Google Calendar a Zapier.
Omezení aplikace Coda
- Tato alternativa vyžaduje určitou dobu na osvojení pro nové uživatele.
Ceny Coda
- Zdarma
- Pro: 12 $/uživatel za měsíc
- Tým: 36 $/uživatel za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Coda
- G2: 4,7/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (90+ recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Coda?
Zde je názor uživatele Capterra:
Coda mě opravdu ohromila svou univerzálností a řadou funkcí. Díky schopnosti zvládat jak jednoduché, tak složité úkoly, jako je sestavování seznamů, kódování a další, mi poskytla perfektní platformu pro správu a realizaci všech mých projektů. Navíc díky jejímu přehlednému a organizovanému přístupu bylo obzvláště pohodlné přepínat mezi různými záložkami bez jakýchkoli potíží.
Coda mě opravdu ohromila svou univerzálností a řadou funkcí. Díky schopnosti zvládat jak jednoduché, tak složité úkoly, jako je sestavování seznamů, kódování a další, mi poskytla perfektní platformu pro správu a realizaci všech mých projektů. Navíc díky jejímu přehlednému a organizovanému přístupu bylo obzvláště pohodlné přepínat mezi různými záložkami bez jakýchkoli potíží.
🧠Zajímavost: Rok 1900 nebyl přestupný. Ačkoli je dělitelný 4, je také dělitelný 100, ale ne 400, což z něj činí výjimku z pravidla přestupného roku. To může vést k nesprávným výpočtům v tabulkách, protože funkce data mohou nesprávně považovat rok 1900 za přestupný, pokud vzorec tuto výjimku nezohledňuje.
7. Quip (nejlepší pro týmovou spolupráci a integraci dokumentů)
Možná jste o něm už slyšeli, zejména pokud váš tým klade velký důraz na spolupráci. Quip, navržený společností Salesforce, je kolaborativní pracovní prostor, který kombinuje tabulky, dokumenty a týmovou komunikaci.
Týmy mohou společně vytvářet a sdílet dokumenty, pracovat na seznamech úkolů a komunikovat pomocí komentářů a zmínek v souborech.
Nejlepší funkce Quipu
- Chatujte přímo ve svých dokumentech a tabulkách, abyste udrželi diskuse v kontextu.
- Vložte tabulky do dokumentů a vytvářejte dynamické přehledy.
- Snadná integrace se Salesforce pro plynulou automatizaci pracovních postupů
Omezení Quipu
- Chybí pokročilé funkce tabulek, jako jsou složité vzorce a nástroje pro analýzu dat.
Ceny Quip
- Starter: 12 $/uživatel za měsíc
- Plus: 25 $/uživatel za měsíc (účtováno ročně)
- Pokročilá verze: 100 $/uživatel za měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Quip
- G2: 4,2/5 (více než 1100 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Bezplatné šablony tabulek v Excelu a ClickUp
8. LibreOffice Calc (nejlepší bezplatný a open-source software pro práci s tabulkami)
LibreOffice Calc je nativní aplikace ve formátu Open Document Format, která zdarma poskytuje robustní sadu funkcí pro práci s tabulkami. Jedná se o open-source tabulkový procesor, který lze nativně spouštět na více platformách.
Hledáte výkonnou alternativu k Google Sheets nebo Microsoft Excel bez poplatků za předplatné? Calc stojí za vyzkoušení.
Nejlepší funkce LibreOffice Calc
- Využijte pokročilé vzorce a funkce pro komplexní výpočty.
- Vytvářejte dynamické grafy a kontingenční tabulky pro efektivní analýzu dat.
- Otevírejte a upravujte soubory Excel bez problémů s kompatibilitou
- Rozšiřte funkčnost pomocí doplňků od komunity LibreOffice.
- Pracujte offline bez nutnosti cloudového úložiště nebo přístupu k internetu.
Omezení LibreOffice Calc
- LibreOffice Calc postrádá spolupráci v cloudu
Ceny LibreOffice Calc
- Zdarma
Hodnocení a recenze LibreOffice Calc
- G2: 4,3/5 (více než 250 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 2200 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: V LibreOffice Calc můžete použít nástroj „Detective“ (Nástroje → Detective → Trace Dependents/Precedents) k vizuálnímu sledování vztahů mezi vzorci v tabulce. To vám pomůže rychleji odstraňovat chyby a porozumět složitým datovým tokům!
9. Numbers (Apple) (nejlepší pro uživatele Mac a vizuální tabulky)
Pokud jste uživatelem Apple, proč nevyužít tabulkový procesor vytvořený speciálně pro macOS a iOS? Numbers je odpovědí společnosti Apple na Excel a Google Sheets a nabízí elegantní, uživatelsky přívětivé rozhraní s výkonnými funkcemi tabulkového procesoru navrženými speciálně pro Mac, iPad a iPhone.
Nejlepší funkce aplikace Numbers (Apple)
- Vytvářejte bez námahy propracované tabulky pomocí přizpůsobitelných šablon.
- Využijte interaktivní grafy a chytré kategorie pro snadnou vizualizaci dat.
- Synchronizujte zařízení Apple pomocí iCloudu a spolupracujte v reálném čase.
- Otevírejte a exportujte soubory Excel bez problémů s kompatibilitou
Omezení aplikace Numbers (Apple)
- Spolupráce je mimo ekosystém Apple omezená.
Ceny aplikace Numbers (Apple)
- Zdarma
Hodnocení a recenze aplikace Numbers (Apple)
- G2: 4,2/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 2500 recenzí)
📖 Přečtěte si také: Nejlepší bezplatný databázový software
10. Apache OpenOffice Calc (nejlepší pro základní bezplatné potřeby v oblasti tabulek)
Hledáte bezplatnou a jednoduchou alternativu k Google Sheets? Apache OpenOffice Calc je skvělá volba! Calc je součástí balíku OpenOffice a je bezplatným open-source softwarem pro práci s tabulkami, který funguje offline a podporuje mnoho formátů souborů, včetně Excelu.
Nejlepší funkce Apache OpenOffice Calc
- Používejte vzorce a pokročilé funkce pro analýzu dat.
- Vytvářejte grafy, kontingenční tabulky a filtry dat pro vizualizaci informací.
- Rozšiřte funkčnost pomocí rozšíření třetích stran z komunity OpenOffice.
Omezení Apache OpenOffice Calc
- Apache postrádá spolupráci v reálném čase
Ceny Apache OpenOffice Calc
- Zdarma
Hodnocení a recenze Apache OpenOffice Calc
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,4/5 (více než 50 recenzí)
Přepracujte analýzu dat pomocí ClickUp
Tabulky prošly dlouhou cestou od pouhých řádků a sloupců! Dnešní nástroje nejen ukládají data, ale také je oživují pomocí podmíněného formátování, výkonných filtrů a úchvatných vizualizací, které přinášejí nové poznatky.
Ať už spolupracujete se svým týmem v reálném čase nebo vytváříte dynamické tabulky a grafy, moderní nástroje pro práci s tabulkami umožňují chytřejší, rychlejší a interaktivnější správu dat než kdykoli předtím.
ClickUp však díky automatizaci pracovních postupů, integracím, funkcím umělé inteligence a přizpůsobitelným šablonám poskytuje komplexní řešení, ke kterému máte přístup v jediném pracovním prostoru. Proč se tedy spokojit s obyčejným řešením, když můžete své údaje spravovat efektivněji?
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a vyzkoušejte chytřejší způsob práce!