10 nejlepších bezplatných nástrojů AI pro Google Sheets, které vám pomohou optimalizovat vaše tabulky

S tím, jak se na trh každý den dostává stále více aplikací umělé inteligence (AI), jsou možnosti AI nástrojů neomezené.
Od automatizace rutinních úkolů a optimalizace dodavatelských řetězců až po detekci kybernetických hrozeb v reálném čase a provádění analýzy trhu – použití AI je stejně rozmanité jako rozsáhlé.
Jednou z oblíbených aplikací AI je vylepšení funkcí stávajících nástrojů. Například Google Sheets je sám o sobě výkonným nástrojem pro správu úkolů a produktivitu a díky AI můžete jeho funkce ještě více rozšířit.
Pokud hledáte nástroj AI, který můžete použít s Google Sheets ke zvýšení produktivity, čtěte dál. Tento blogový příspěvek pojednává o nejlepších nástrojích AI pro Google Sheets, které vylepšují práci s tabulkami a pomáhají vám rychleji zvládnout více úkolů.
Co byste měli hledat v nástrojích AI pro Google Sheets?
Ne všechny nástroje AI jsou stejné. Zde je návod, jak identifikovat ty, které nejlépe poslouží vašim potřebám v Google Sheets.
- Snadná integrace: AI nástroj byste měli být schopni nastavit v Google Sheets bez jakýchkoli speciálních konfigurací. Jinými slovy, měli byste být schopni jej zprovoznit bez pomoci technického asistenta.
- Uživatelská přívětivost: Měli byste být schopni rychle zjistit, jak nástroj funguje a jak ho přizpůsobit svým potřebám.
- Funkčnost: Nástroj pro AI v Google Sheets by měl být navržen tak, aby přesně odpovídal vašim potřebám, ať už se jedná o NLP pro extrakci, zpracování a analýzu fiktivních dat, automatizaci úkolů nebo prediktivní analýzu.
- Přizpůsobení: Dobrý nástroj AI vám umožní přizpůsobit jej vašim potřebám, například integrovat jej s jinými nástroji a platformami.
- Škálovatelnost: Nástroj AI by měl být schopen zvládnout zvýšenou kapacitu, pokud se vaše projekty zvětší nebo zkomplikují.
- Bezpečnost: Vyberte si generativní nástroj umělé inteligence, který dodržuje zákony o ochraně osobních údajů a bezpečnosti dat a disponuje robustními šifrovacími opatřeními na ochranu před narušením.
- Aktualizace: Díky pravidelným aktualizacím by umělá inteligence v Google Sheets měla být schopna řešit problémy s výkonem a držet krok s technologickým pokrokem.
10 nejlepších AI nástrojů pro Google Sheets, které můžete použít v roce 2024
Výběr nejlepšího řešení pro vaši firmu je náročná úloha. Pokud nehledáte bezplatné řešení, nákup softwaru pro práci s tabulkami je investicí, která vyžaduje odůvodnění.
Nástroje AI pro práci s tabulkami by vám měly pomoci optimalizovat čas a úsilí vynaložené na práci s tabulkami. Nebojte se, udělali jsme za vás domácí úkol. Podívejte se na náš seznam 10 nejlepších možností AI pro Google Sheets:
1. ClickUp – nejlepší pro integraci projektového řízení
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů. Jedním z příkladů využití umělé inteligence je optimalizace Google Sheets přehledným a kolaborativním způsobem.
Využijte funkce správy úkolů ClickUp spolu s funkcemi tabulek Google Sheets. Vytvořte výkonnou automatizaci, jako je automatická aktualizace tabulek s novými úkoly ClickUp, synchronizace stavů a přenos dat o sledování času do tabulek.
ClickUp Brain dokáže generovat šablony, vyplňovat konkrétní vzorce v tabulkách a dokonce sumarizovat data z tabulek ve specifickém strukturovaném formátu, což usnadňuje analýzu trendů a informované rozhodování. Zjednodušuje tak složité procesy a eliminuje manuální úkoly, takže se můžete soustředit na strategické iniciativy.
Pro ty, kteří hledají řešení v rámci platformy, nabízí ClickUp Table View možnost snadné správy databází, inventářů a různých sad informací.
Upravte si šablonu editovatelné tabulky ClickUp pro různé účely, od vytváření jednoduchých tabulek a vedení účetnictví až po komplexní plánování zdrojů a denní plánování.
S touto výkonnou šablonou můžete snadno organizovat, vizualizovat a spravovat svá data.
- Zapomeňte na ruční zadávání: Automatizujte import dat, abyste ušetřili čas a předešli chybám.
- Pracujte s čísly jako profesionál: Vytvářejte vlastní vzorce a rovnice pro snadné výpočty.
- Sledujte pokrok na první pohled: Využijte intuitivní vizuální prvky, díky kterým budete mít přehled o projektech a investicích.
A nakonec využijte potenciál integrace ClickUp + Zapier pro plynulou práci v Google Sheets. Automatizujte úkoly, zefektivněte správu dat a zvyšte produktivitu jako nikdy předtím.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte úkoly s vlastními stavy, abyste měli přehled, např. „Doručeno“, „Objednáno“ a „K provedení“ ve vašem tabulkovém procesoru pro správu projektů.
- Vytvářejte řádky v Google Sheets pomocí integrace Zapier; odesílejte spouštěcí zprávy, když jsou přidány nebo změněny úkoly, seznamy nebo složky.
- Vytvářejte tabulky s bohatými daty a informacemi pro cokoli, od restaurací po konkurenty, pomocí ClickUp Brain.
- Kategorizujte a přidávejte atributy pro správu položek v tabulkách s různými názvy polí, v závislosti na vašem použití.
- Doplňujte konkrétní vzorce do tabulek a sumarizujte data ve svých tabulkách Google Sheets pomocí ClickUp Brain.
- Vylepšete sledování buněk/hodnot pomocí značek, varování o závislostech a funkcí pro sledování času.
- Rychlé vytváření dokumentů s vlastními vzorci a formátováním
- Zajistěte standardizaci procesů pomocí generativní AI ClickUp, která je plně integrována s Google Drive.
Omezení ClickUp
- Ne všechny funkce ClickUp jsou v současné době k dispozici v mobilní aplikaci.
- ClickUp Brain je k dispozici pouze v placených tarifech.
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí čtyři cenové plány:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $ měsíčně na uživatele
- Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)
2. Ajelix – nejlepší pro automatizované zpracování dat
Pokud hledáte SaaS produkt s AI modely pro psaní vzorců, překládání tabulek, generování šablon a vytváření reportů pomocí AI, Ajelix je pro vás to pravé.
Ajelix je řešení umělé inteligence pro datové analytiky – uživatele Google Sheets a Excelu, které zvyšuje produktivitu. Díky pokročilým modelům umělé inteligence a zpracování přirozeného jazyka Ajelix rozumí tomu, čeho chtějí uživatelé dosáhnout.
Například pomocí generátoru vzorců Excel popište vzorec pro výpočet vstupních hodnot a Ajelix vygeneruje správnou syntaxi Excelu.
Bot společnosti Ajelix využívající umělou inteligenci generuje odpovědi týkající se aplikace Excel, může poskytovat příklady a vysvětlovat pojmy. Tento výkonný generátor vzorců eliminuje ruční práci při vyhledávání vzorců pro konkrétní úkoly. Ajelix se integruje s aplikacemi Excel a Google Sheets.
Nejlepší funkce Ajelix
- Generujte vzorce Google Sheets na základě zadaného textu, což usnadní provádění složitých výpočtů i pro začátečníky.
- Vytvářejte vizuálně přitažlivé zprávy za méně než minutu díky integraci analýzy dat ChatGPT.
- Optimalizujte svůj kód pro lepší čitelnost a odstraňujte chyby 10krát rychleji.
- Vytvářejte šablony tabulek z klíčových slov pomocí AI
Omezení Ajelixu
- Měsíční limity požadavků v bezplatném tarifu mohou omezovat uživatele s komplexními pracovními požadavky.
- V závislosti na aktualizacích a ML/modelech mohou občas nastat nepřesnosti, které je třeba zkontrolovat.
Ceny Ajelix
- Zdarma
- Standard: 9,99 $ měsíčně
- Podnikání: 19,95 $
Hodnocení a recenze Ajelix
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
3. SheetAI. app – Nejlepší pro analýzu dat pomocí umělé inteligence
Aplikace SheetAI. zjednodušuje práci s Google Sheets díky funkcím založeným na umělé inteligenci, které automatizují opakující se úkoly, jako je například úprava textu. Také převádí zadané hodnoty na analýzu dat a vizualizaci pro kontingenční tabulky, aby komplexní data zobrazovala ve zjednodušeném formátu.
Kromě toho vám umožňuje spouštět různé varianty příkazů ChatGPT-3 přímo ve vašich tabulkách. Ať už jste obchodní analytik nebo finanční profesionál, oceníte jeho intuitivní rozhraní a automatizované funkce analýzy dat, které dokážou efektivně provádět běžné úkoly v tabulkách.
Nejlepší funkce aplikace SheetAI.
- Vytvářejte slogany, aplikujte přiřazování tagů a překládejte zadaný text pomocí AI, která načte relevantní údaje z uživatelské databáze.
- Využijte DALL•E přímo v tabulce a vytvářejte pomocí AI zcela nové obrázky na základě zadání.
- Získejte přehledy a doporučení na základě datových vzorců a trendů pomocí aplikace SheetAI. jako postranní panel koeficientů.
- Podpora přidávání dat prostřednictvím textu a URL adres
Omezení aplikace SheetAI.
- Omezená kompatibilita s pokročilými funkcemi a vzorci tabulek u některých aplikací nebo platforem
- Nelze provádět jiné úkoly v tabulkách, které vyžadují lidský úsudek nebo kreativitu, jako je psaní zpráv na základě dat z kontingenční tabulky.
Ceny aplikace SheetAI.
- Zdarma
- Formula Genie: 2 $/měsíc
- Neomezený: 6 $/měsíc
Hodnocení a recenze aplikace SheetAI.
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
4. XLMiner Analysis ToolPak – nejlepší pro pokročilou statistickou analýzu
XLMiner Analysis ToolPak je k dispozici jako doplněk pro Google Sheets a nabízí uživatelům pokročilou sadu nástrojů pro analýzu dat, která zahrnuje funkce jako Fourierova analýza, shlukování, předpovídání časových řad a další.
Díky integraci funkcí XLMiner Analysis ToolPak můžete zjednodušit svůj pracovní postup a provádět složité úkoly analýzy dat přímo ve svých tabulkách. Je ideální pro firmy s pokročilými úkoly analýzy dat, jako jsou finanční prognózy a průzkum trhu.
Nejlepší funkce XLMiner
- Importujte data, provádějte analýzy a vizualizujte výsledky, vše na jedné platformě.
- Vyberte typ analýzy, kterou chcete provést, a to zcela hladce.
- Pracujte efektivně s velkými datovými sadami, které jsou součástí Microsoft Office již více než 20 let.
- Umožněte pokročilou analýzu dat i těm, kteří nemají silné zázemí v oblasti statistiky AI.
- Zapojte je a snadno těšte data z vybraných Google Sheets.
Omezení XLMiner
- Platforma je náchylná k časovým zpožděním, která mohou narušit plynulost práce a frustrovat uživatele.
- Postrádá pokročilé funkce, možnosti přizpůsobení a analytické metody, které nabízejí jiné specializované statistické softwary nové generace založené na vzorcích GPT.
Ceny XLMiner
- Starter: 9,95 $ za uživatele a měsíc
Hodnocení a recenze XLMiner
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
5. MonkeyLearn – nejlepší pro značkování v Google Sheets
Chcete eliminovat manuální a opakující se úkoly při zpracování řádků textu v Google Sheets? API klíč MonkeyLearn, založený na znalostech strojového učení, automatizuje analýzu textu za vás.
Pomáhá stanovit konzistentní kritéria pro přidávání značek, což zajišťuje bezchybnou analýzu dat s jednou nebo více značkami v určeném formátu a rychlejší získávání informací z tabulek. Tento nástroj je ideální pro malé a střední podniky, marketingové a prodejní týmy a poskytovatele zákaznických služeb.
Nejlepší funkce MonkeyLearn
- Získejte rychlejší přehled o datech díky automatizované analýze
- Vytvářejte přizpůsobené přehledy pomocí Google Sheets nebo vlastních nástrojů BI.
- Kombinujte a filtrujte podle více datových vstupů, včetně dat a vlastních polí.
- Rychle začněte s předem připravenými modely, jako je extrakce klíčových slov nebo analýza sentimentu.
Omezení MonkeyLearn
- Omezená podpora integrace s Google Sheets
- Omezené informace o používání nástroje, což může být problematické pro začínající uživatele.
Ceny MonkeyLearn
- Základní: Zdarma
- MonkeyLearn API: 299 $ měsíčně s 10 000 dotazy za měsíc
- MonkeyLearn Studio: Ceny na míru
Hodnocení a recenze MonkeyLearn
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
6. FormulasHQ – nejlepší pro analýzu textu a detekci sentimentu
FormulasHQ je nástroj umělé inteligence, který mění způsob interakce uživatelů s Google Sheets a Excelem. Mezi jeho další aplikace patří vytváření vlastních vzorců na základě vstupů v přirozeném jazyce, psaní kódů Apps Script nebo VBA a vytváření regulárních výrazů pro manipulaci s textem.
Umožňuje uživatelům vytvářet složité vzorce nebo automatizovat opakující se úkoly v Google Sheets, aniž by k tomu potřebovali programátorské znalosti.
Nejlepší funkce FormulasHQ
- Zjednodušte složité textové vzorce pomocí nástroje Regular Expression, který umožňuje robustní porovnávání vzorců a extrakci dat.
- Zajistěte přístupnost a efektivitu v různých jazycích, včetně angličtiny, hindštiny, španělštiny, francouzštiny a turečtiny.
- Získejte okamžitou pomoc při generování nápadů pomocí integrovaných výzev ChatGPT.
- Automatizujte úkoly a vylepšete možnosti Google Sheets pomocí integrace VBA.
Omezení FormulasHQ
- Účinnost vzorců a skriptů generovaných umělou inteligencí závisí do značné míry na tom, jak popíšete požadovaný výsledek.
- Některé pokročilé funkce, zejména ty, které zahrnují VBA nebo Apps Script, nemusí být plně kompatibilní se všemi verzemi Google Sheets.
Ceny FormulasHQ
- Základní: zdarma
- Roční předplatné Pro: 4,33 $ měsíčně
- Formula Pro: 5,99 $ měsíčně
Hodnocení a recenze FormulasHQ
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
7. Coefficient – nejlepší pro generování vzorců
Coefficient je nástroj pro správu dat, který vám umožňuje automaticky importovat a analyzovat velké soubory dat do Google Sheets. Rychle generuje přehledné vizualizace a automatizuje opakující se úkoly pomocí předem připravených šablon dashboardů Google Sheets.
Nástroj AI s dynamickým rozhraním pro tabulky Google Sheets je v současné době k dispozici pro Salesforce, HubSpot, Snowflake, MySQL a PostgreSQL, což z něj činí ideální volbu pro střední a velké podniky, které zpracovávají obrovské objemy dat.
Nejlepší funkce koeficientu
- Okamžitě spusťte předem připravené šablony Google Sheets
- Automatizujte aktualizace tabulek a zpracování dat a získejte tak živé přehledy a dashboardy.
- Připojte jakýkoli zdroj dat nebo obchodní systém k Google Sheets a načtěte data jediným kliknutím.
- Hromadně exportujte data z Google Sheets do svých zdrojových systémů díky funkci obousměrné synchronizace.
- Spouštějte upozornění ve Slacku a e-mailem, abyste uživatele informovali o všech změnách nebo důležitých poznatcích, jako jsou změny hodnot nebo podmínek v buňkách.
Omezení koeficientů
- Závislé na textových pokynech
- Silně se opírá o historická data
- Vyžaduje znalost funkcí GPTX().
Koeficientové ceny
- Základní: Zdarma
- Starter: 59 $ měsíčně
- Pro: 119 $ měsíčně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení koeficientů a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
8. Excel Formula Bot – nejlepší pro generování skriptů a regulárních výrazů
Excel Formula Bot je nástroj AI pro Google Sheets a Excel, který podporuje úkoly nad rámec běžných vzorců v tabulkách, jako jsou skripty, základní úkoly, regulární výrazy, tvorba tabulek a SQL.
Tento chatbot s umělou inteligencí, který je novinkou na trhu, představuje pro uživatele Google Sheet zásadní změnu. Jako karta GPT copilot usnadňuje Excel Formula Bot vytváření složitých vzorců tím, že převádí jednoduché pokyny v angličtině na vzorce.
Nejlepší funkce Excel Formula Bot
- Generujte dotazy SQL z tabulek uživatelské databáze a textových pokynů
- Vytvářejte kódy VBA a Apps Script pro automatizaci úkolů v Google Sheets.
- Vytvářejte tabulky pro jakoukoli situaci, například pro sledování času a výdajů.
- Využijte AI k analýze dat v Google Sheets, vytváření tabulek nebo grafů, poskytování odpovědí na dotazy a provádění konkrétních akcí v tabulkách, jako je použití strukturovaného formátu pro konkrétní úkol.
Omezení Excel Formula Bot
- Nemusí být schopny zvládnout jedinečné a složité scénáře, které vyžadují kreativní nebo nekonvenční vzorce.
- Nemusí vždy vytvářet přesné nebo optimální vzorce, zejména u specifických problémů.
Ceny Excel Formula Bot
- Bezplatný tarif: 0 $ měsíčně
- Pro plán: 9 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Excel Formula Bot
- G2: 4,5/5 (89 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
9. Simple ML for Sheets – nejlepší pro integraci strojového učení
Simple ML for Sheets je doplněk pro Google Sheets, který vám umožní řešit nejběžnější úkoly strojového učení (ML), jako je regresní analýza, předpovídání budoucích hodnot a odhalování abnormalit v jakémkoli daném datovém souboru v tabulce.
Nejlepší na tom je, že kdokoli, kdo je obeznámen s Google Sheets, od majitelů malých podniků a vědců po obchodní analytiky a studenty, může pomocí Simple ML for Sheets automaticky vytvářet cenné předpovědi.
Nejlepší funkce Simple ML for Sheets
- Spusťte je ve svém prohlížeči, aby vaše data zůstala tam, kde pracujete – v bezpečí v Google Sheets.
- Snadno aplikujte ML na vaše data pomocí jednoduchého a intuitivního rozhraní.
- Automaticky aktualizujte tabulku na svém Disku Google, což vám usnadní sdílení s ostatními členy týmu.
Omezení Simple ML pro Sheets
- Pro začínající uživatele je zde určitá křivka učení.
Ceny Simple ML pro Sheets
- Bezplatný nástroj pro Google Sheets
Jednoduché ML pro Sheets – hodnocení a recenze
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. PromptLoop – nejlepší pro manipulaci s daty vylepšenou umělou inteligencí
PromptLoop pomáhá vytvářet modely tabulek pro transformaci, extrakci nebo shrnutí textu pomocí nástrojů AI. Funguje podobně jako funkce SUM nebo VLOOKUP a generuje text a odpovědi v daném formátu.
Kromě toho můžete začít pracovat s jejich daty různými způsoby, včetně generování klíčových slov, analýzy prodejních seznamů, e-commerce seznamů a e-mailové komunikace pomocí vzorců GPT.
Nejlepší funkce PromptLoop
- Transformujte, extrahujte nebo sumarizujte textová data v tabulkách
- Vytvořte a vycvičte svůj vlastní model umělé inteligence pomocí svých dat
- Vytvářejte vlastní pracovní postupy a řešení s funkcemi generování textu, shrnování a vyhledávání na webu.
- Extrahujte a klasifikujte data z webů a přidejte vlastní kategorie do datových sad pomocí platformy, kterou můžete používat v Google Sheets.
- Integrujte stávající modely PromptLoop s generováním textu, shrnováním a vlastními koncovými body, abyste vylepšili stávající pracovní postupy.
Omezení PromptLoop
- Má tendenci se zpomalovat nebo zasekávat
- U složitých nebo neuspořádaných datových sad nemusí přinášet efektivní výsledky.
Ceny PromptLoop
- Zdarma: 0 $ měsíčně
- Individuální: 90 $ měsíčně
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze PromptLoop
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
Zvyšte svou produktivitu při práci s tabulkami pomocí AI
Správná AI v Google Sheets leží na křižovatce toho, co chcete, aby dělala, jak daleko chcete, aby se rozvíjela, a kolik času a peněz jste ochotni na ni vynaložit.
Existuje mnoho AI nástrojů, proto si je pečlivě prověřte a zjistěte, jak se hodí pro vaše projekty v Google Sheets – určitě najdete něco, co vám bude perfektně vyhovovat.
ClickUp je špičkový nástroj pro správu projektů, který vám pomůže analyzovat data pomocí pokročilých a pro začátečníky přívětivých funkcí tabulek.
Pokud hledáte alternativu k Google Sheets, doporučujeme vyzkoušet ClickUp.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte.