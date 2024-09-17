ClickUp blog
10 nejlepších bezplatných nástrojů AI pro Google Sheets, které vám pomohou optimalizovat vaše tabulky

Alex York
Alex YorkSenior Content Marketing Manager
17. září 2024

S tím, jak se na trh každý den dostává stále více aplikací umělé inteligence (AI), jsou možnosti AI nástrojů neomezené.

Od automatizace rutinních úkolů a optimalizace dodavatelských řetězců až po detekci kybernetických hrozeb v reálném čase a provádění analýzy trhu – použití AI je stejně rozmanité jako rozsáhlé.

Jednou z oblíbených aplikací AI je vylepšení funkcí stávajících nástrojů. Například Google Sheets je sám o sobě výkonným nástrojem pro správu úkolů a produktivitu a díky AI můžete jeho funkce ještě více rozšířit.

Pokud hledáte nástroj AI, který můžete použít s Google Sheets ke zvýšení produktivity, čtěte dál. Tento blogový příspěvek pojednává o nejlepších nástrojích AI pro Google Sheets, které vylepšují práci s tabulkami a pomáhají vám rychleji zvládnout více úkolů.

Co byste měli hledat v nástrojích AI pro Google Sheets?

Ne všechny nástroje AI jsou stejné. Zde je návod, jak identifikovat ty, které nejlépe poslouží vašim potřebám v Google Sheets.

  • Snadná integrace: AI nástroj byste měli být schopni nastavit v Google Sheets bez jakýchkoli speciálních konfigurací. Jinými slovy, měli byste být schopni jej zprovoznit bez pomoci technického asistenta.
  • Uživatelská přívětivost: Měli byste být schopni rychle zjistit, jak nástroj funguje a jak ho přizpůsobit svým potřebám.
  • Funkčnost: Nástroj pro AI v Google Sheets by měl být navržen tak, aby přesně odpovídal vašim potřebám, ať už se jedná o NLP pro extrakci, zpracování a analýzu fiktivních dat, automatizaci úkolů nebo prediktivní analýzu.
  • Přizpůsobení: Dobrý nástroj AI vám umožní přizpůsobit jej vašim potřebám, například integrovat jej s jinými nástroji a platformami.
  • Škálovatelnost: Nástroj AI by měl být schopen zvládnout zvýšenou kapacitu, pokud se vaše projekty zvětší nebo zkomplikují.
  • Bezpečnost: Vyberte si generativní nástroj umělé inteligence, který dodržuje zákony o ochraně osobních údajů a bezpečnosti dat a disponuje robustními šifrovacími opatřeními na ochranu před narušením.
  • Aktualizace: Díky pravidelným aktualizacím by umělá inteligence v Google Sheets měla být schopna řešit problémy s výkonem a držet krok s technologickým pokrokem.

10 nejlepších AI nástrojů pro Google Sheets, které můžete použít v roce 2024

Výběr nejlepšího řešení pro vaši firmu je náročná úloha. Pokud nehledáte bezplatné řešení, nákup softwaru pro práci s tabulkami je investicí, která vyžaduje odůvodnění.

Nástroje AI pro práci s tabulkami by vám měly pomoci optimalizovat čas a úsilí vynaložené na práci s tabulkami. Nebojte se, udělali jsme za vás domácí úkol. Podívejte se na náš seznam 10 nejlepších možností AI pro Google Sheets:

1. ClickUp – nejlepší pro integraci projektového řízení

ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů. Jedním z příkladů využití umělé inteligence je optimalizace Google Sheets přehledným a kolaborativním způsobem.

Využijte funkce správy úkolů ClickUp spolu s funkcemi tabulek Google Sheets. Vytvořte výkonnou automatizaci, jako je automatická aktualizace tabulek s novými úkoly ClickUp, synchronizace stavů a přenos dat o sledování času do tabulek.

ClickUp Brain dokáže generovat šablony, vyplňovat konkrétní vzorce v tabulkách a dokonce sumarizovat data z tabulek ve specifickém strukturovaném formátu, což usnadňuje analýzu trendů a informované rozhodování. Zjednodušuje tak složité procesy a eliminuje manuální úkoly, takže se můžete soustředit na strategické iniciativy.

Pro ty, kteří hledají řešení v rámci platformy, nabízí ClickUp Table View možnost snadné správy databází, inventářů a různých sad informací.

přetahování úkolů na tabulku ClickUp
Objevte tabulkový náhled ClickUp
Přetahujte úkoly v tabulkovém zobrazení ClickUp a usnadněte si organizaci.

Upravte si šablonu editovatelné tabulky ClickUp pro různé účely, od vytváření jednoduchých tabulek a vedení účetnictví až po komplexní plánování zdrojů a denní plánování.

Ukládejte, organizujte a analyzujte své plánování zdrojů a denní plánování pomocí této editovatelné šablony tabulky od ClickUp.
Stáhnout tuto šablonu
Ukládejte, organizujte a analyzujte své plánování zdrojů a denní plánování pomocí této editovatelné šablony tabulky od ClickUp.

S touto výkonnou šablonou můžete snadno organizovat, vizualizovat a spravovat svá data.

  • Zapomeňte na ruční zadávání: Automatizujte import dat, abyste ušetřili čas a předešli chybám.
  • Pracujte s čísly jako profesionál: Vytvářejte vlastní vzorce a rovnice pro snadné výpočty.
  • Sledujte pokrok na první pohled: Využijte intuitivní vizuální prvky, díky kterým budete mít přehled o projektech a investicích.

A nakonec využijte potenciál integrace ClickUp + Zapier pro plynulou práci v Google Sheets. Automatizujte úkoly, zefektivněte správu dat a zvyšte produktivitu jako nikdy předtím.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Vytvářejte úkoly s vlastními stavy, abyste měli přehled, např. „Doručeno“, „Objednáno“ a „K provedení“ ve vašem tabulkovém procesoru pro správu projektů.
  • Vytvářejte řádky v Google Sheets pomocí integrace Zapier; odesílejte spouštěcí zprávy, když jsou přidány nebo změněny úkoly, seznamy nebo složky.
  • Vytvářejte tabulky s bohatými daty a informacemi pro cokoli, od restaurací po konkurenty, pomocí ClickUp Brain.
AI od ClickUp
Objevte ClickUp Brain
Pomocí ClickUp Brain získáte informace ze složitých tabulek, poznámek z jednání a blogových příspěvků.
  • Kategorizujte a přidávejte atributy pro správu položek v tabulkách s různými názvy polí, v závislosti na vašem použití.
  • Doplňujte konkrétní vzorce do tabulek a sumarizujte data ve svých tabulkách Google Sheets pomocí ClickUp Brain.
  • Vylepšete sledování buněk/hodnot pomocí značek, varování o závislostech a funkcí pro sledování času.
  • Rychlé vytváření dokumentů s vlastními vzorci a formátováním
  • Zajistěte standardizaci procesů pomocí generativní AI ClickUp, která je plně integrována s Google Drive.

Omezení ClickUp

  • Ne všechny funkce ClickUp jsou v současné době k dispozici v mobilní aplikaci.
  • ClickUp Brain je k dispozici pouze v placených tarifech.

Ceny ClickUp

ClickUp nabízí čtyři cenové plány:

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $ měsíčně na uživatele
  • Podnikání: 12 $ měsíčně na uživatele
  • Podnik: Individuální ceny
  • ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 300 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 4000 recenzí)

2. Ajelix – nejlepší pro automatizované zpracování dat

Dashboard Ajelix
via Ajelix

Pokud hledáte SaaS produkt s AI modely pro psaní vzorců, překládání tabulek, generování šablon a vytváření reportů pomocí AI, Ajelix je pro vás to pravé.

Ajelix je řešení umělé inteligence pro datové analytiky – uživatele Google Sheets a Excelu, které zvyšuje produktivitu. Díky pokročilým modelům umělé inteligence a zpracování přirozeného jazyka Ajelix rozumí tomu, čeho chtějí uživatelé dosáhnout.

Například pomocí generátoru vzorců Excel popište vzorec pro výpočet vstupních hodnot a Ajelix vygeneruje správnou syntaxi Excelu.

Bot společnosti Ajelix využívající umělou inteligenci generuje odpovědi týkající se aplikace Excel, může poskytovat příklady a vysvětlovat pojmy. Tento výkonný generátor vzorců eliminuje ruční práci při vyhledávání vzorců pro konkrétní úkoly. Ajelix se integruje s aplikacemi Excel a Google Sheets.

Nejlepší funkce Ajelix

  • Generujte vzorce Google Sheets na základě zadaného textu, což usnadní provádění složitých výpočtů i pro začátečníky.
  • Vytvářejte vizuálně přitažlivé zprávy za méně než minutu díky integraci analýzy dat ChatGPT.
  • Optimalizujte svůj kód pro lepší čitelnost a odstraňujte chyby 10krát rychleji.
  • Vytvářejte šablony tabulek z klíčových slov pomocí AI

Omezení Ajelixu

  • Měsíční limity požadavků v bezplatném tarifu mohou omezovat uživatele s komplexními pracovními požadavky.
  • V závislosti na aktualizacích a ML/modelech mohou občas nastat nepřesnosti, které je třeba zkontrolovat.

Ceny Ajelix

  • Zdarma
  • Standard: 9,99 $ měsíčně
  • Podnikání: 19,95 $

Hodnocení a recenze Ajelix

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

3. SheetAI. app – Nejlepší pro analýzu dat pomocí umělé inteligence

Ovládací panel aplikace SheetAI
prostřednictvím aplikace SheetAI

Aplikace SheetAI. zjednodušuje práci s Google Sheets díky funkcím založeným na umělé inteligenci, které automatizují opakující se úkoly, jako je například úprava textu. Také převádí zadané hodnoty na analýzu dat a vizualizaci pro kontingenční tabulky, aby komplexní data zobrazovala ve zjednodušeném formátu.

Kromě toho vám umožňuje spouštět různé varianty příkazů ChatGPT-3 přímo ve vašich tabulkách. Ať už jste obchodní analytik nebo finanční profesionál, oceníte jeho intuitivní rozhraní a automatizované funkce analýzy dat, které dokážou efektivně provádět běžné úkoly v tabulkách.

Nejlepší funkce aplikace SheetAI.

  • Vytvářejte slogany, aplikujte přiřazování tagů a překládejte zadaný text pomocí AI, která načte relevantní údaje z uživatelské databáze.
  • Využijte DALL•E přímo v tabulce a vytvářejte pomocí AI zcela nové obrázky na základě zadání.
  • Získejte přehledy a doporučení na základě datových vzorců a trendů pomocí aplikace SheetAI. jako postranní panel koeficientů.
  • Podpora přidávání dat prostřednictvím textu a URL adres

Omezení aplikace SheetAI.

  • Omezená kompatibilita s pokročilými funkcemi a vzorci tabulek u některých aplikací nebo platforem
  • Nelze provádět jiné úkoly v tabulkách, které vyžadují lidský úsudek nebo kreativitu, jako je psaní zpráv na základě dat z kontingenční tabulky.

Ceny aplikace SheetAI.

  • Zdarma
  • Formula Genie: 2 $/měsíc
  • Neomezený: 6 $/měsíc

Hodnocení a recenze aplikace SheetAI.

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

4. XLMiner Analysis ToolPak – nejlepší pro pokročilou statistickou analýzu

XLMiner Analysis ToolPak
prostřednictvím Google Workspace Marketplace

XLMiner Analysis ToolPak je k dispozici jako doplněk pro Google Sheets a nabízí uživatelům pokročilou sadu nástrojů pro analýzu dat, která zahrnuje funkce jako Fourierova analýza, shlukování, předpovídání časových řad a další.

Díky integraci funkcí XLMiner Analysis ToolPak můžete zjednodušit svůj pracovní postup a provádět složité úkoly analýzy dat přímo ve svých tabulkách. Je ideální pro firmy s pokročilými úkoly analýzy dat, jako jsou finanční prognózy a průzkum trhu.

Nejlepší funkce XLMiner

  • Importujte data, provádějte analýzy a vizualizujte výsledky, vše na jedné platformě.
  • Vyberte typ analýzy, kterou chcete provést, a to zcela hladce.
  • Pracujte efektivně s velkými datovými sadami, které jsou součástí Microsoft Office již více než 20 let.
  • Umožněte pokročilou analýzu dat i těm, kteří nemají silné zázemí v oblasti statistiky AI.
  • Zapojte je a snadno těšte data z vybraných Google Sheets.

Omezení XLMiner

  • Platforma je náchylná k časovým zpožděním, která mohou narušit plynulost práce a frustrovat uživatele.
  • Postrádá pokročilé funkce, možnosti přizpůsobení a analytické metody, které nabízejí jiné specializované statistické softwary nové generace založené na vzorcích GPT.

Ceny XLMiner

  • Starter: 9,95 $ za uživatele a měsíc

Hodnocení a recenze XLMiner

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

5. MonkeyLearn – nejlepší pro značkování v Google Sheets

MonkeyLearn
via MonkeyLearn

Chcete eliminovat manuální a opakující se úkoly při zpracování řádků textu v Google Sheets? API klíč MonkeyLearn, založený na znalostech strojového učení, automatizuje analýzu textu za vás.

Pomáhá stanovit konzistentní kritéria pro přidávání značek, což zajišťuje bezchybnou analýzu dat s jednou nebo více značkami v určeném formátu a rychlejší získávání informací z tabulek. Tento nástroj je ideální pro malé a střední podniky, marketingové a prodejní týmy a poskytovatele zákaznických služeb.

Nejlepší funkce MonkeyLearn

  • Získejte rychlejší přehled o datech díky automatizované analýze
  • Vytvářejte přizpůsobené přehledy pomocí Google Sheets nebo vlastních nástrojů BI.
  • Kombinujte a filtrujte podle více datových vstupů, včetně dat a vlastních polí.
  • Rychle začněte s předem připravenými modely, jako je extrakce klíčových slov nebo analýza sentimentu.

Omezení MonkeyLearn

  • Omezená podpora integrace s Google Sheets
  • Omezené informace o používání nástroje, což může být problematické pro začínající uživatele.

Ceny MonkeyLearn

  • Základní: Zdarma
  • MonkeyLearn API: 299 $ měsíčně s 10 000 dotazy za měsíc
  • MonkeyLearn Studio: Ceny na míru

Hodnocení a recenze MonkeyLearn

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

6. FormulasHQ – nejlepší pro analýzu textu a detekci sentimentu

FormulasHQ
via FormulasHQ

FormulasHQ je nástroj umělé inteligence, který mění způsob interakce uživatelů s Google Sheets a Excelem. Mezi jeho další aplikace patří vytváření vlastních vzorců na základě vstupů v přirozeném jazyce, psaní kódů Apps Script nebo VBA a vytváření regulárních výrazů pro manipulaci s textem.

Umožňuje uživatelům vytvářet složité vzorce nebo automatizovat opakující se úkoly v Google Sheets, aniž by k tomu potřebovali programátorské znalosti.

Nejlepší funkce FormulasHQ

  • Zjednodušte složité textové vzorce pomocí nástroje Regular Expression, který umožňuje robustní porovnávání vzorců a extrakci dat.
  • Zajistěte přístupnost a efektivitu v různých jazycích, včetně angličtiny, hindštiny, španělštiny, francouzštiny a turečtiny.
  • Získejte okamžitou pomoc při generování nápadů pomocí integrovaných výzev ChatGPT.
  • Automatizujte úkoly a vylepšete možnosti Google Sheets pomocí integrace VBA.

Omezení FormulasHQ

  • Účinnost vzorců a skriptů generovaných umělou inteligencí závisí do značné míry na tom, jak popíšete požadovaný výsledek.
  • Některé pokročilé funkce, zejména ty, které zahrnují VBA nebo Apps Script, nemusí být plně kompatibilní se všemi verzemi Google Sheets.

Ceny FormulasHQ

  • Základní: zdarma
  • Roční předplatné Pro: 4,33 $ měsíčně
  • Formula Pro: 5,99 $ měsíčně

Hodnocení a recenze FormulasHQ

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

7. Coefficient – nejlepší pro generování vzorců

Koeficient
via Coefficient

Coefficient je nástroj pro správu dat, který vám umožňuje automaticky importovat a analyzovat velké soubory dat do Google Sheets. Rychle generuje přehledné vizualizace a automatizuje opakující se úkoly pomocí předem připravených šablon dashboardů Google Sheets.

Nástroj AI s dynamickým rozhraním pro tabulky Google Sheets je v současné době k dispozici pro Salesforce, HubSpot, Snowflake, MySQL a PostgreSQL, což z něj činí ideální volbu pro střední a velké podniky, které zpracovávají obrovské objemy dat.

Nejlepší funkce koeficientu

  • Okamžitě spusťte předem připravené šablony Google Sheets
  • Automatizujte aktualizace tabulek a zpracování dat a získejte tak živé přehledy a dashboardy.
  • Připojte jakýkoli zdroj dat nebo obchodní systém k Google Sheets a načtěte data jediným kliknutím.
  • Hromadně exportujte data z Google Sheets do svých zdrojových systémů díky funkci obousměrné synchronizace.
  • Spouštějte upozornění ve Slacku a e-mailem, abyste uživatele informovali o všech změnách nebo důležitých poznatcích, jako jsou změny hodnot nebo podmínek v buňkách.

Omezení koeficientů

  • Závislé na textových pokynech
  • Silně se opírá o historická data
  • Vyžaduje znalost funkcí GPTX().

Koeficientové ceny

  • Základní: Zdarma
  • Starter: 59 $ měsíčně
  • Pro: 119 $ měsíčně
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení koeficientů a recenze

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

8. Excel Formula Bot – nejlepší pro generování skriptů a regulárních výrazů

Formula Bot
prostřednictvím Formula Bot

Excel Formula Bot je nástroj AI pro Google Sheets a Excel, který podporuje úkoly nad rámec běžných vzorců v tabulkách, jako jsou skripty, základní úkoly, regulární výrazy, tvorba tabulek a SQL.

Tento chatbot s umělou inteligencí, který je novinkou na trhu, představuje pro uživatele Google Sheet zásadní změnu. Jako karta GPT copilot usnadňuje Excel Formula Bot vytváření složitých vzorců tím, že převádí jednoduché pokyny v angličtině na vzorce.

Nejlepší funkce Excel Formula Bot

  • Generujte dotazy SQL z tabulek uživatelské databáze a textových pokynů
  • Vytvářejte kódy VBA a Apps Script pro automatizaci úkolů v Google Sheets.
  • Vytvářejte tabulky pro jakoukoli situaci, například pro sledování času a výdajů.
  • Využijte AI k analýze dat v Google Sheets, vytváření tabulek nebo grafů, poskytování odpovědí na dotazy a provádění konkrétních akcí v tabulkách, jako je použití strukturovaného formátu pro konkrétní úkol.

Omezení Excel Formula Bot

  • Nemusí být schopny zvládnout jedinečné a složité scénáře, které vyžadují kreativní nebo nekonvenční vzorce.
  • Nemusí vždy vytvářet přesné nebo optimální vzorce, zejména u specifických problémů.

Ceny Excel Formula Bot

  • Bezplatný tarif: 0 $ měsíčně
  • Pro plán: 9 $ měsíčně

Hodnocení a recenze Excel Formula Bot

  • G2: 4,5/5 (89 recenzí)
  • Capterra: Nedostatek recenzí

9. Simple ML for Sheets – nejlepší pro integraci strojového učení

Jednoduchý ML pro dashboard Sheets
prostřednictvím Simple ML for Sheets

Simple ML for Sheets je doplněk pro Google Sheets, který vám umožní řešit nejběžnější úkoly strojového učení (ML), jako je regresní analýza, předpovídání budoucích hodnot a odhalování abnormalit v jakémkoli daném datovém souboru v tabulce.

Nejlepší na tom je, že kdokoli, kdo je obeznámen s Google Sheets, od majitelů malých podniků a vědců po obchodní analytiky a studenty, může pomocí Simple ML for Sheets automaticky vytvářet cenné předpovědi.

Nejlepší funkce Simple ML for Sheets

  • Spusťte je ve svém prohlížeči, aby vaše data zůstala tam, kde pracujete – v bezpečí v Google Sheets.
  • Snadno aplikujte ML na vaše data pomocí jednoduchého a intuitivního rozhraní.
  • Automaticky aktualizujte tabulku na svém Disku Google, což vám usnadní sdílení s ostatními členy týmu.

Omezení Simple ML pro Sheets

  • Pro začínající uživatele je zde určitá křivka učení.

Ceny Simple ML pro Sheets

  • Bezplatný nástroj pro Google Sheets

Jednoduché ML pro Sheets – hodnocení a recenze

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

10. PromptLoop – nejlepší pro manipulaci s daty vylepšenou umělou inteligencí

Ovládací panel PromptLoop
via PromptLoop

PromptLoop pomáhá vytvářet modely tabulek pro transformaci, extrakci nebo shrnutí textu pomocí nástrojů AI. Funguje podobně jako funkce SUM nebo VLOOKUP a generuje text a odpovědi v daném formátu.

Kromě toho můžete začít pracovat s jejich daty různými způsoby, včetně generování klíčových slov, analýzy prodejních seznamů, e-commerce seznamů a e-mailové komunikace pomocí vzorců GPT.

Nejlepší funkce PromptLoop

  • Transformujte, extrahujte nebo sumarizujte textová data v tabulkách
  • Vytvořte a vycvičte svůj vlastní model umělé inteligence pomocí svých dat
  • Vytvářejte vlastní pracovní postupy a řešení s funkcemi generování textu, shrnování a vyhledávání na webu.
  • Extrahujte a klasifikujte data z webů a přidejte vlastní kategorie do datových sad pomocí platformy, kterou můžete používat v Google Sheets.
  • Integrujte stávající modely PromptLoop s generováním textu, shrnováním a vlastními koncovými body, abyste vylepšili stávající pracovní postupy.

Omezení PromptLoop

  • Má tendenci se zpomalovat nebo zasekávat
  • U složitých nebo neuspořádaných datových sad nemusí přinášet efektivní výsledky.

Ceny PromptLoop

  • Zdarma: 0 $ měsíčně
  • Individuální: 90 $ měsíčně
  • Podnik: Ceny na míru

Hodnocení a recenze PromptLoop

  • G2: Nedostatek recenzí
  • Capterra: Nedostatek recenzí

Zvyšte svou produktivitu při práci s tabulkami pomocí AI

Správná AI v Google Sheets leží na křižovatce toho, co chcete, aby dělala, jak daleko chcete, aby se rozvíjela, a kolik času a peněz jste ochotni na ni vynaložit.

Existuje mnoho AI nástrojů, proto si je pečlivě prověřte a zjistěte, jak se hodí pro vaše projekty v Google Sheets – určitě najdete něco, co vám bude perfektně vyhovovat.

ClickUp je špičkový nástroj pro správu projektů, který vám pomůže analyzovat data pomocí pokročilých a pro začátečníky přívětivých funkcí tabulek.

Pokud hledáte alternativu k Google Sheets, doporučujeme vyzkoušet ClickUp.

Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a začněte.

