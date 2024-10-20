12 nejlepších bezplatných CRM nástrojů pro realitní kanceláře (funkce, ceny)

Pokud jde o nemovitosti, čas je skutečně peníze.
Každý profesionál v oblasti nemovitostí ví, že není nic horšího, než investovat spoustu času do konkrétní transakce, která nakonec nevyjde.
To se opravdu trefilo do černého, co?
Aby se realitní agenti vyhnuli podobným situacím, spoléhají se na špičkové CRM systémy pro realitní kanceláře, které jim umožňují ukládat údaje o zákaznících, identifikovat jejich preference, zefektivnit komunikaci a mnoho dalšího.
Ale stejně jako nemovitostí, i bezplatných CRM nástrojů pro realitní kanceláře je na trhu spousta!
Abychom vám pomohli najít nejlepší CRM řešení pro realitní kanceláře, vysvětlíme vám, co je to CRM v realitním sektoru, a představíme vám 12 fantastických bezplatných CRM nástrojů pro realitní kanceláře spolu s jejich klíčovými funkcemi, cenami a hodnoceními zákazníků.
Pojďme to dotáhnout do konce!
Co je CRM v oblasti nemovitostí?
CRM ( řízení vztahů se zákazníky ) se zaměřuje na budování a udržování silných vztahů se zákazníky.
Proč je CRM v oblasti nemovitostí důležité?
Realitní makléř musí budovat pevné vztahy se zákazníky, aby zajistil uzavření obchodů. A budování takových vztahů v realitním obchodě vyžaduje spoustu času a peněz.
Ale právě zde přichází na řadu software pro správu vztahů se zákazníky.
Software CRM může realitním agentům pomoci automatizovat prodejní procesy, soustředit se na optimální obchody a zrychlit reakční časy. Tímto způsobem můžete prodat více nemovitostí, aniž byste se prodávali pod cenou. 😉
Zde jsou některé z funkcí, které najdete v softwaru CRM pro realitní kanceláře:
- Automatizace marketingu v oblasti nemovitostí
- Správa prodejního procesu
- Správa kontaktů
- Šablony e-mailů
- Zprávy a přehledy
Při procházení recenzí CRM pro realitní kanceláře byste se měli zaměřit na tyto funkce, abyste našli ten správný nástroj pro vaše potřeby.
Nejlepší CRM pro realitní makléře pomůže vaší realitní společnosti budovat vztahy se zákazníky, automatizovat úkoly a zvyšovat prodej.
Nejste si jisti, jak funguje automatizace úkolů? Zde je průvodce jak automatizovat úkoly .
12 nejlepších bezplatných CRM softwarů pro realitní kanceláře
Zde je 12 nejlepších CRM softwarů pro realitní kanceláře na trhu. Jakmile prozkoumáte všechny nástroje, snadno najdete CRM software pro realitní kanceláře svých snů!
1. ClickUp
ClickUp je jedním z nejlépe hodnocených nástrojů pro správu projektů a bezplatných CRM nástrojů pro realitní kanceláře , který používají vysoce produktivní týmy v malých i velkých společnostech.
A protože realitní průmysl je zaměřený na obchod , máme pro vás neodolatelnou nabídku.
Dobře, poslechněme si to.
ClickUp je CRM řešení, které za vás zvládne opakující se procesy, abyste se mohli soustředit na dosažení svých cílů.
S pomocí softwaru pro správu realitních projektů, jako je ClickUp, můžete vytvořit perfektní databázi zákazníků pomocí funkce Relationships a získat krásný pohled na formuláře, který vám pomůže generovat potenciální zákazníky a propagovat nabídky.
Zde je důvod, proč je ClickUp nejlepší bezplatný CRM pro realitní kanceláře:
- Dashboardy : získejte přehled o tom, jak se vyvíjejí vaše obchody 🏢
- Vlastní pole: sledujte důležité podrobnosti, včetně odkazů na nabídky, kontaktních informací, stavu smluv, plateb a dalších údajů.
- Vlastní stavy: přidejte jedinečné stavy, jako například „smlouva odeslána“, „smlouva podepsána“ nebo „vyjednávání“, aby všichni věděli, v jaké fázi se obchod nachází.
- Zobrazení formuláře: zjistěte, co vaši klienti hledají, pomocí krásných formulářů. Zde můžete filtrovat odeslané údaje podle vlastních polí, aby se požadavky klientů shodovaly s dostupnými nabídkami.
- Dokumenty : vytvářejte návrhy realitních nabídek před jejich zveřejněním online a spolupracujte na marketingových strategiích v reálném čase.
- Hierarchická struktura: usnadněte práci svým agentům tím, že projekty a dokumenty uspořádáte do pracovních prostorů, složek a dalších prvků.
- Ganttovy diagramy: vizualizujte plány klientů a sledujte procesy od „na prodej“ po „prodáno“ 💰
- Zobrazení kalendáře: snadné plánování a správa schůzek s klienty
- E-mail v ClickUp : urychlete dobu odezvy na e-maily tím, že budete odpovídat na dotazy přímo v ClickUp.
- Šablony kontrolních seznamů: vytvořte kontrolní seznamy pro své kupující a zaměstnance a ušetřete čas tím, že je uložíte jako šablony
- Kontrola: sdílejte s klienty fotografie potenciálních nemovitostí, aby si mohli udělat představu o tom, co chtějí
Chcete více informací o používání ClickUp jako CRM? Naučte se jak vytvořit vlastní CRM v ClickUp.
A navíc vám nabídneme tyto fantastické výhody:
Výhody ClickUp
- Bezplatný CRM systém pro realitní kanceláře, který umožňuje neomezený počet uživatelů
- Hotové šablony CRM
- Uživatelsky přívětivé rozhraní s online a offline režimem
- S pomocí sloupcových výpočtů můžete vypočítat celkovou hodnotu smluv, určit celkové náklady na uzavření smlouvy a mnoho dalšího.
- Nastavte si připomenutí schůzek s klienty nebo prohlídek a přiložte k připomenutí přílohu s nabídkou nemovitosti.
- Nastavte opakování rutinních úkolů pomocí funkce Opakované úkoly.
- Pomocí automatizace vytvořte automatizovaný pracovní postup, který vám bude vyhovovat.
- Zaměřte se na kupující, kteří s největší pravděpodobností koupí, prodají nebo nabídnou nemovitost, pomocí funkcí Task Priorities.
- Získejte geografický přehled o tom, kde se nacházejí vaši klienti a kde se nachází jejich nemovitosti, pomocí zobrazení mapy.
- Ať už máte malou firmu nebo velkou společnost, můžete nastavit oprávnění, která odpovídají struktuře vaší organizace.
- Pozvěte hosty do svého domova (pracovního prostoru) a podpořte spolupráci
- Výkonná integrace aplikace s Google Kalendářem, Zoomem, TimeCampem a dalšími
- Vytvářejte úkoly, poznámky a dokumenty pomocí našich výkonných mobilních aplikací pro iOS a Android.
Podívejte se na veřejnou roadmapu ClickUp a seznámte se s našimi nejnovějšími vývoji. 🏘
A nezapomeňte se podívat na všechny zajímavé funkce, které pro vás tento bezplatný CRM software pro realitní kanceláře nabízí.
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí řadu cenových plánů, které vyhoví vašim potřebám, včetně:
- Plán Free Forever:
- Neomezený tarif 7 $/měsíc na člena
- Obchodní plán 12 $/měsíc na člena
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
Ještě nejste přesvědčeni? Zde je průvodce jak používat ClickUp pro realitní kanceláře .
2. LionDesk
LionDesk je nástroj CRM pro realitní kanceláře s funkcí plánovaných e-mailů a textových zpráv. Aplikace také nabízí funkce pro generování potenciálních zákazníků a integrované video e-maily a video textové zprávy.
Takto můžete uzavřít obchody i během lockdownu. 😉
Klíčové funkce LionDesk
- Sledujte svůj prodejní proces a uzavřené obchody
- Přístup k 100 předem připraveným marketingovým kampaním
- Přidejte ke svým klientům štítky, abyste mohli rychle identifikovat kupce a prodejce komerčních nemovitostí.
- Funkce správy potenciálních zákazníků, která vám umožňuje přiřazovat potenciální zákazníky podle výkonu nebo PSČ.
Ceny LionDesk
Cenové plány LionDesk začínají na 25 USD/měsíc.
Hodnocení zákazníků LionDesk
- G2: 3,8/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 80 recenzí)
3. Zoho
Zoho CRM je komplexní platforma CRM, která vám poskytuje oznámení v reálném čase, když zákazníci komunikují s vaší firmou. Navíc můžete sledovat své KPI (klíčové ukazatele výkonnosti) v oblasti prodeje pomocí reportů v reálném čase.
Tento bezplatný CRM nástroj můžete také použít k nalezení nejlepšího času a kanálu pro oslovení svých zákazníků. Tímto způsobem zvýšíte pravděpodobnost prodeje.
Klíčové funkce Zoho CRM
- Propojte potenciální kupce a prodejce prostřednictvím samoobslužných portálů
- Získejte potenciální zákazníky z online formulářů, živých chatů, sociálních médií a dalších zdrojů.
- Zrychlete komunikaci pomocí přizpůsobitelných šablon e-mailů.
- Pozvěte klienty ke spolupráci na projektech
Ceny Zoho CRM
Zoho CRM je bezplatný nástroj pro realitní kanceláře pro až tři uživatele. Placená verze začíná na 20 $ za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Zoho CRM
- G2: 4/5 (více než 1800 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 4800 recenzí)
4. Wise Agent
Wise Agent je realitní CRM software, který vám umožňuje generovat provizní zprávy a vytvářet seznamy úkolů s odhady času a prioritami.
Ale bylo by moudré zvolit právě tento nástroj CRM pro realitní kanceláře?
Pojďme se na to podívat...
Klíčové funkce Wise Agent
- Ukládejte transakce klientů, záznamy o kontaktech a jakékoli další dokumenty v aplikaci.
- Funkce seznamu nemovitostí, která vám umožní ukládat důležité informace o nemovitostech.
- Nastavte oprávnění týmu tak, aby kupující mohli spolupracovat bez přístupu k citlivým informacím.
- Denní plánovač zasílá připomenutí schůzek
Ceny Wise Agent
Ceny za tento CRM nástroj pro realitní kanceláře začínají na 29 $ za měsíc.
Hodnocení zákazníků Wise Agent
- G2: 3,7/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
5. Follow Up Boss
Follow Up Boss je software pro správu realitních projektů s integrovanou funkcí pro sledování klíčových metrik, jako jsou konverzní poměry, celková hodnota obchodu a celková hodnota provize.
Aplikace má také funkci pro pořizování poznámek a můžete přiřazovat konverze svým kolegům. Tímto způsobem se můžete stát skutečným šéfem v oblasti následných aktivit! 😎
Klíčové funkce Follow Up Boss
- Intuitivní drag-and-drop pipeline obchodů, která vám pomůže vizualizovat a sledovat vaše aktivní nabídky a kupující.
- Obousměrná synchronizace s Google Kalendářem a Kalendářem Office 365
- Nastavte si připomenutí, abyste nikdy nezmeškali následnou kontrolu.
- Seřaďte úkoly podle priority
Ceny Follow Up Boss
Cenové plány začínají na 69 USD/uživatel za měsíc.
Hodnocení zákazníků Follow Up Boss
- G2: 4,4/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 20 recenzí)
Zjistěte více o nejlepších CRM systémech pro konzultanty!
6. Top Producer
Top Producer je CRM systém, který vám umožní vytvářet dynamické pracovní postupy pro klienty.
Pokud dojde k neúspěchu obchodu nebo zmeškání schůzky, funkce automatizace úkol automaticky aktualizuje. Aplikace je také integrována s Gmailem, iCloudem, Outlookem a dalším softwarem.
Ale pomůže vám tento nástroj vychovat špičkové makléře?
Podívejme se...
Klíčové funkce Top Producer
- Profesionální šablony e-mailů pro realitní kanceláře
- Udržujte svůj tým informovaný díky sdílenému přístupu ke kontaktům, komunikaci a plánům.
- Získejte podrobné informace o zákaznících díky údajům ze sociálních médií.
- Sledujte nemovitosti, o které mají vaši klienti zájem, pomocí bezplatného připojení k MLS (multiple listing service).
Ceny Top Producer
Cenový plán Top Producer začíná na 45 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Top Producer
- G2: 2,9/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 100 recenzí)
7. Freshworks
Freshworks je CRM software, který umožňuje agentům spolupracovat na Slacku a Zoomu, aby mohli rychleji uzavírat obchody, a pomocí funkce prognózování můžete předvídat průměrnou velikost obchodu.
Podívejme se, zda tato aplikace pomůže vašim agentům překonat jakoukoli realitní bouři.
Klíčové funkce Freshworks
- E-mailové a chatové konverzace a telefonní nahrávky s potenciálními zákazníky
- Získejte seznam nadcházejících schůzek a úkolů, které je třeba dokončit.
- Upřednostněte své projekty tím, že necháte umělou inteligenci Freddy identifikovat a označit obchody, na kterých byste měli pracovat.
- Vytvořte vlastní pole pro ukládání relevantních údajů a zaznamenávání podrobností o nemovitosti.
Ceny Freshworks
Cenové plány Freshworks začínají na 35 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Freshworks
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 400 recenzí)
8. Ixact Contact
Ixact Contact je CRM software s podrobnými profily kontaktů, který vám pomůže sledovat narozeniny zákazníků a výročí jejich nastěhování. 💝
Tento nástroj vám také umožňuje stanovit cíle v oblasti provizí a naplánovat kroky k jejich dosažení. Tímto způsobem mohou týmy sledovat pokrok a zůstat odhodlané.
Klíčové funkce Ixact Contact
- Uspořádejte své kontaktní údaje do jedné snadno spravovatelné databáze.
- Sledujte své provize a prodejní proces
- Získejte přehled o svém prodejním procesu v reálném čase díky widgetům a dashboardům.
- Nechte si zasílat e-mailová upozornění na důležité úkoly a schůzky.
Ceny Ixact Contact
Cenové plány Ixact Contact začínají na 39 USD/měsíc.
Hodnocení zákazníků Ixact Contact
- G2: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 140 recenzí)
9. HubSpot
HubSpot je jedním z nejlepších CRM systémů pro realitní kanceláře, který usnadňuje komunikaci se zákazníky. Díky funkci „click-to-call“ se můžete spojit s klienty pouhým kliknutím na tlačítko.
Tento bezplatný CRM nástroj můžete také propojit s marketingovými, prodejními, zákaznickými a obsahovými nástroji HubSpot a vytvořit tak produktivní hub spot pro vaše agenty.
HubSpot Klíčové funkce
- Nechte si zaslat upozornění, když potenciální zákazník otevře váš e-mail.
- Proměňte své nejlepší a nejčastěji používané prodejní e-maily v šablony.
- Zobrazte si celý svůj prodejní proces na vizuálním dashboardu.
- Zůstaňte v kontaktu s potenciálními zákazníky i na cestách díky aplikacím CRM pro Android a Mac.
Ceny HubSpot
HubSpot nabízí bezplatný tarif a pokud se rozhodnete pro placený tarif, ceny začínají na 50 USD/měsíc.
Hodnocení zákazníků HubSpot
- G2: 4,3/5 (více než 7000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2000 recenzí)
10. RealtyJuggler
RealtyJuggler realitní CRM software je softwarový organizér pro realitní makléře a další profesionály v oblasti nemovitostí. Sledujte klienty, posílejte hromadné e-maily, posílejte drip zprávy pomocí e-mailu i tištěné podoby.
Klíčové funkce RealtyJuggler
- Mějte přehled o úkolech, schůzkách a významných dnech
- Naplánujte hromadné, individuální a postupné e-maily pomocí vestavěných, přizpůsobitelných e-mailových formulářů.
- Kompletní sledování obchodů od nového potenciálního zákazníka až po uzavřenou transakci
- Synchronizace s účtem Google G-Suite nebo Gmail
Ceny RealtyJuggler
RealtyJuggler nabízí 90denní zkušební verzi a placené tarify stojí 179 $ ročně.
Hodnocení zákazníků RealtyJuggler
- G2: 4,3/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
11. Salesforce
Realitní agenti mohou být někdy velmi teritoriální, což může vést ke konfliktům v týmech.
Naštěstí Salesforce je realitní CRM software s skvělou funkcí správy území. Pomůže vám vyhnout se konfliktům v týmu tím, že přiřadí agenty ke konkrétním příležitostem.
Podívejte se na tyto alternativy Salesforce!
Klíčové funkce Salesforce
- Využijte aktivity na sociálních sítích, jako jsou LinkedIn, Facebook a YouTube, abyste zjistili, o jaké typy nemovitostí mají vaši zákazníci zájem.
- Sdílejte dokumenty a poznatky s členy týmu pomocí funkce chatter feed.
- Směřujte a přiřazujte potenciální zákazníky správnému realitnímu makléři.
- Sledujte výkonnost svých agentů pomocí dashboardů v reálném čase.
Ceny Salesforce
Cenové plány Salesforce začínají na 25 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Salesforce
- G2: 4,2/5 (více než 11 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
Seznamte se s různými příklady použití CRM!
12. Pipedrive
Pipedrive je software pro investice do nemovitostí s nativními aplikacemi pro Android a iOS, které můžete používat i bez připojení k internetu. Díky tomu můžete sledovat své obchody i během jízdy autem. 🚘
Klíčové funkce Pipedrive
- Vaše zvukové poznámky jsou automaticky přepsány
- Funkce automatizace komunikace, jako je automatické odesílání personalizovaných e-mailů
- Připomenutí aktivit, abyste měli přehled o svých obchodech
- Synchronizujte schůzky s Google Kalendářem
Ceny Pipedrive
Cenové plány Pipedrive začínají na 15 USD/uživatel za měsíc.
Hodnocení zákazníků Pipedrive
- G2: 4,3/5 (více než 1000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2000 recenzí)
Bonusové CRM nástroje: Podívejte se na tyto alternativy k Microsoft Dynamics!
A na závěr 😉
Software CRM může vaší realitní kanceláři pomoci činit informovaná rozhodnutí, zůstat v kontaktu s významnými zákazníky a automatizovat opakující se úkoly.
Ale stejně jako každý, kdo hledá dům, se nemůžete spokojit s jakýmkoli starým softwarem pro realitní kanceláře.
Ačkoli jsme zmínili několik slušných CRM nástrojů pro realitní kanceláře, žádný z nich není tak komplexní jako ClickUp.
Proč se spokojit s „dobrým“, když můžete mít nejlepší CRM pro komerční nemovitosti?
S ClickUp mohou vaši agenti nastavit a sledovat svůj pokrok směrem k prodejním cílům, propojit dokumenty s existujícími obchodními příležitostmi pro rychlou referenci a mnoho dalšího.
Uzavřete dohodu s ClickUp zdarma ještě dnes a vyzkoušejte bezplatný CRM nástroj, díky kterému se vaši agenti budou cítit opravdu jako doma. 🏠