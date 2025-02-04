10+ nejlepších aplikací pro správu smluv v roce 2025

Každý den se obchodní profesionálové a správci smluv napříč různými odvětvími potýkají s náročností ruční správy smluv.
Jsou to:
- Procházení neuspořádaného cloudového úložiště starých smluv
- Potíže s formátováním klauzulí zkopírovaných z různých zdrojů
- Nudné exportování, sdílení a revidování dokumentů prostřednictvím více kanálů, které musí prodejní tým a právní oddělení zkontrolovat.
- Zabývat se zdlouhavým procesem ručního podepisování, skenování a předávání dokumentů dalšímu podepisujícímu
Tento opakující se cyklus správy smluv zabírá drahocenný čas, vyčerpává zdroje a přispívá k vyhoření zaměstnanců.
Software pro správu smluv automatizuje manuální úkoly, jako je správa smluv na centrálním místě a aktualizace změn pro všechny rozhodovací osoby.
Pokročilé nástroje pro správu smluv umožňují interním i externím stranám podepisovat smlouvy pomocí elektronických podpisů, sledovat zúčastněné strany, které smlouvy kontrolují, a zajistit ukládání smluv a bezpečnost důležitých dokumentů.
Hledáte software pro správu smluv, který usnadní práci vašim právním a obchodním týmům?
V tomto blogovém příspěvku jsme sestavili seznam nejlepších softwarů pro správu smluv, které urychlují proces uzavírání smluv, automatizují schvalovací proces a umožňují rychlejší správu smluv, aby se obchodní transakce mohly rychle realizovat.
Co byste měli hledat v softwaru pro správu smluv?
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Systém pro správu smluv by měl mít intuitivní rozhraní pro správu smluv od návrhu až po realizaci.
- Správa verzí: Vyberte si řešení pro správu smluv s funkcí správy verzí, které vám pomůže udržet přehled o všech změnách při vyjednávání smluv. Hledejte pokročilé funkce pro správu smluv, označování změn, schvalování a kontrolu dokumentů a změnu jazyka smlouvy několika kliknutími.
- Předem připravené šablony: Většina softwaru pro správu smluv poskytuje přístup k předem připraveným šablonám smluv, jako jsou šablony obchodních smluv a knihovna schválených klauzulí, které šetří čas a snižují riziko při vytváření inteligentních smluv.
- Automatická upozornění: Hledejte komplexní řešení s automatizovanými pracovními postupy pro obnovení smluv, aby všechny zúčastněné strany byly informovány a nikdy nezmeškaly důležité termíny.
- Analýzy a podrobné reporty: Softwarové řešení pro správu smluv by mělo vašemu týmu umožnit spravovat rámcové smlouvy o poskytování služeb a přehled o smlouvách. Platforma by měla nabízet robustní analytické funkce, jako jsou hodnoty smluv, plnění smluv a termíny, a umožňovat orientaci ve složitých smluvních hierarchiích.
- Integrace s dalšími nástroji: Vyberte si software pro správu smluv, který umožňuje integraci s vašimi automatizačními nástroji, CRM, nástroji pro správu projektů, softwarem pro správu nákupu, softwarem pro správu provozu a nástroji pro elektronický podpis.
- Knihovna smluv: Nástroje pro správu smluv ukládají všechny vaše smlouvy do bezpečného úložiště a umožňují vám vyhledávat smlouvy pomocí robustních funkcí vyhledávání a filtrování.
10 nejlepších aplikací pro správu smluv, které můžete použít
1. ClickUp
ClickUp je software pro správu smluv, který organizacím pomáhá zefektivnit a sledovat všechny jejich smlouvy v každé fázi jejich životního cyklu, od návrhu, vytvoření, schválení až po předložení. Už nikdy nezmeškáte termín pro obnovení smlouvy.
ClickUp nabízí různé šablony pro správu smluv, správu dokumentů a ukládání smluv, které slouží k ukládání, sledování a správě smluv. I v rámci bezplatného tarifu můžete všechny zúčastněné strany informovat o aktuálním stavu a nastavit termíny, abyste měli přehled o obnovení smluv.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte úkoly s vlastními stavy, abyste mohli sledovat průběh každé smlouvy.
- Kategorizujte všechny podrobnosti související s obchodními smlouvami, jako je datum podpisu, oddělení a typ smlouvy, abyste mohli smlouvy spravovat a vizualizovat údaje o smlouvách.
- Snadný přístup a organizace všech vašich dokumentů v různých konfiguracích ClickUp, jako je průvodce pro začátečníky, seznam smluv a formulář žádosti o smlouvu.
- Sledujte změny podmínek smlouvy, provedené platby a veškeré právní otázky.
- Zlepšete správu a sledování smluv pomocí funkcí pro správu projektů, jako je sledování času, upozornění na závislosti, e-maily a další.
- Úkoly v aplikaci ClickUp vám umožňují plánovat, organizovat a spolupracovat na smlouvách tím, že přiřazujete komentáře jako akční položky a přidáváte vlákna komentářů k libovolnému úkolu.
- Vytvářejte a ukládejte dokumenty související se správou smluv a vizualizujte průběh celého životního cyklu smlouvy pomocí dashboardů ClickUp.
- ClickUp AI vám umožňuje automatizovaně navrhovat smlouvy tím, že všechny podrobnosti předá AI, takže se můžete soustředit na strategické úkoly. Správa smluv založená na AI vytváří lepší zkušenosti pro vás, vaše klienty a všechny zúčastněné strany.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé hlásí, že pro začínající uživatele je ovládání aplikace poměrně náročné.
- Rozhraní může být pomalé.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 12 $/uživatel/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze ClickUp
2. Conga
Stalo se vám někdy, že jste se museli prohrabovat smlouvami, abyste našli důležité informace nebo konkrétní klauzuli? S pomocí systému pro správu smluv, jako je Conga, můžete tuto zdlouhavou práci přenechat umělé inteligenci.
Software pro správu smluv od společnosti Conga využívající umělou inteligenci zajišťuje komplexní správu životního cyklu smluv. Conga Contract Intelligence extrahuje obchodní podmínky pomocí umělé inteligence a transformuje je do ověřených dat pro obchodní uživatele.
Nejlepší funkce aplikace Conga
- Ukládejte a vyhledávejte všechny důležité dokumenty související se smlouvami a pomocí umělé inteligence automaticky extrahujte údaje ze smluv.
- Vytvářejte a doručujte upozornění správným zúčastněným stranám ze systému pro správu smluv s integrací Salesforce.
- Najděte informace o jakékoli smlouvě pomocí kontextového vyhledávání témat nebo vyhledejte data pomocí filtrovatelných a přizpůsobitelných dashboardů.
Omezení aplikace Conga
- Pohyb mezi různými stránkami je v úložišti smluv obtížný.
- Šablony smluv nelze přizpůsobit.
Ceny Conga
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Conga
- G2: 4,2/5 (398 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (72 recenzí)
3. DealHub
Vyhněte se chaosu a zdlouhavému procesu uzavírání smluv díky softwaru pro správu smluv DealHub.
DealHub zjednodušuje proces správy smluv tím, že všechny zúčastněné strany sdružuje na jednom digitálním panelu DealRoom, kde mohou spolupracovat na vytváření právních dokumentů, revidovat smlouvy, spravovat redline a poskytovat informace o stavu a přehled v reálném čase.
Nejlepší funkce DealHub
- Platforma pro správu smluv generuje smlouvy o mlčenlivosti, smlouvy o poskytování služeb a další smlouvy v různých formátech, jako jsou HTML, Word a PDF.
- Nakonfigurujte schvalovací pracovní postupy, abyste dosáhli interní shody před odesláním smlouvy zákazníkům.
- Integrace CRM se Salesforce, Freshworks a Hubspot poskytuje úplný přístup ke všem smlouvám a dokumentům přímo ve vašem CRM a má uživatelské role založené na oprávněních.
Omezení aplikace DealHub
- Rozhraní pro vytváření šablon není uživatelsky přívětivé.
- Chybí integrace s nástroji pro elektronický podpis, jako je Docusign.
Ceny DealHub
- DealRoom: Ceny na míru
- DealHub CPQ: Ceny na míru
- DealHub Billing: Ceny na míru
Hodnocení a recenze DealHub
- G2: 4,7/5 (551 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (39 recenzí)
4. Concord
IConcord je komplexní systém pro správu smluv, který firmám umožňuje zefektivnit správu smluvních dokumentů pomocí schvalovacích workflow pro interní i externí strany. Automatizace vyjednávání smluv a redundantních úkolů, jako je redlining a sledování změn, se stává snadnou záležitostí.
Bezpečné úložiště smluv uchovává nejaktuálnější verzi smlouvy. Systémy pro správu smluv umožňují členům týmu elektronicky podepisovat inteligentní smlouvy několika kliknutími.
Díky profesionálním a podnikovým plánům získáte přehled o všech svých smlouvách díky komplexnímu panelu Concord pro reporting a analytiku.
Nejlepší funkce Concord
- Přidejte komentář nebo chatujte v reálném čase ve smluvním dokumentu s interními recenzenty, obchodními týmy, zákazníky nebo dodavateli správy smluv.
- Automaticky směrujte smlouvy k recenzentům a nechte je schválit v dokumentu Concord v rámci platformy pro správu smluv.
- Získejte zdarma neomezený počet právně závazných elektronických podpisů přímo v dokumentu smlouvy.
- Integrujte dokumenty Concord do svých každodenních pracovních postupů
Omezení Concord
- Některé funkce by mohly být více přizpůsobitelné, například možnost přidat datum do polí pro podpis.
- Přidání neomezeného počtu uživatelů k vašim smlouvám je spojeno s dodatečnými náklady.
Ceny Concord
- Standard: 17 $/uživatel/měsíc
- Professional: 49 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Concord
- G2: 4,3/5 (131 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (196 recenzí)
5. Trackado
Řešení pro správu smluv od společnosti Trackado umožňují obchodním týmům přístup k důležitým dokumentům odkudkoli. Nastavte schvalovací pracovní postupy pro různé týmy, nechte si automaticky zasílat upozornění na důležité termíny a úkoly a získejte přehled o finančním zdraví smluv.
- Úložiště smluv je komplexní nástroj pro správu životního cyklu smluv.
- Nastavte události a připomenutí pro blížící se obnovení smluv a přiřaďte je příslušným členům týmu.
- Modul automatizace pracovních postupů, který vaše smlouvy před odesláním zákazníkům provede nezbytným procesem kontroly a schvalování.
- Chybí možnost vyhledávání a filtrování podle názvu společnosti.
- Neintegruje se s Microsoft Dynamics pro tok dat mezi obchodními zdroji.
- Bezplatný tarif
- Starter: 39 $/měsíc
- Podnikání: 129 $/měsíc
- Enterprise: 299 $/měsíc
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,5/5 (22 recenzí)
6. Gatekeeper
prostřednictvím Gatekeeper
Gatekeeper je pokročilá cloudová platforma pro správu smluv a dodavatelů, která pomáhá podnikům s komplexní správou smluv a profilováním úvěrů a rizik. Uživatelé chválí tento nástroj za jeho snadné použití, zaručenou shodu s předpisy a přehlednost.
Nejlepší funkce Gatekeeperu
- Automatické připomínky zajistí, že zúčastněné strany nezmeškají termíny pro obnovení smluv.
- Kanban Workflow Engine snižuje čas strávený správou smluv.
- Funkce Market IQ shromažďuje prověřené finanční a odvětvové údaje za účelem zlepšení řízení rizik třetích stran.
- Bezkontaktní smlouvy a mantra „nulového školení“ činí tento nástroj vysoce použitelným a škálovatelným.
Omezení Gatekeeperu
- Někteří uživatelé mohou mít potíže s osvojením si aplikace kvůli velkému množství funkcí.
- Chybí funkce živé online spolupráce.
Ceny Gatekeeper
- Essentials: 1 245 $/měsíc (neomezený počet uživatelů; fakturace ročně)
- Pro: 2 995 $/měsíc (neomezený počet uživatelů; fakturace ročně)
- Enterprise: 5 295 $/měsíc (neomezený počet uživatelů; fakturace ročně)
- Enterprise Custom
Hodnocení a recenze Gatekeeper
- G2: 4,5/5 (76 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (76 recenzí)
7. GetAccept
GetAccept je software pro správu smluv, který organizacím poskytuje předem připravené šablony pro hladké řešení správy smluv.
Můžete spolupracovat se zainteresovanými stranami a vytvořit tak snadný nákupní proces, zkrátit dobu uzavření obchodu pomocí interaktivních nabídek a zabezpečených elektronických podpisů.
Nejlepší funkce GetAccept
- Přehledný panel pro správu smluv všech vašich nevyřízených obchodů a vyhodnocení, které z nich vyžadují vaši největší pozornost.
- Nahrajte své prodejní materiály do složek odpovídajících prodejnímu procesu nebo vytvořte obsah přizpůsobený pro mobilní zařízení pomocí editoru.
- Zkraťte proces vytváření nabídek pomocí předem připravených šablon smluv nebo si vytvořte vlastní.
Omezení aplikace GetAccept
- Neexistuje žádná funkce pro vytvoření kopie návrhu.
- Obtížnost třídění a filtrování dat pro správu smluv
Ceny GetAccept
- Essential: 15 $/uživatel/měsíc
- Deal Room Professional: 39 $/uživatel/měsíc
- Contract Room Professional: 49 $/uživatel/měsíc
- Full Suite Professional: 79 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze GetAccept
- G2: 4,6/5 (779 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (31 recenzí)
8. ContractWorks
Stalo se vám někdy, že jste se ztratili v auditní stopě při hledání správné verze, kterou byste mohli poslat externím stranám k podpisu?
ContractWorks umožňuje týmům spravovat více projektů a smluv pro klienty od začátku do konce. Použijte software pro správu smluv ContractWorks s funkcemi umělé inteligence ke správě životního cyklu smluv, zlepšení transparentnosti a získávání upozornění na důležité podrobnosti a události týkající se smluv.
Nejlepší funkce ContractWorks
- Vytvořte návrhy smluv v nástroji pro správu smluv během několika minut zodpovězením předem nastavených otázek, opakovaně použijte data z jiných smluv a delegujte vypracování návrhů.
- Sdílené prostředí pro relevantní osoby, které usnadňuje společné vyjednávání smluv s auditní stopou.
- Pokročilá funkce vyhledávání s OCR pro snadné vyhledávání podrobností smluv
- Integrace s GPT 3 pro využití umělé inteligence při tvorbě smluv a zjednodušení smluvních ustanovení.
Omezení ContractWorks
- Pokročilé funkce, jako jsou šablony pro přípravu smluv, kontrola verzí a automatizace pracovních postupů, jsou k dispozici pouze v prémiových tarifech.
- Nejsou k dispozici hromadné operace, jako je archivace všech vypršených smluv.
Ceny ContractWorks
- Standard: 700 $/měsíc
- Professional: 900 $/měsíc
- Prémium: 2000 $/měsíc
Hodnocení a recenze ContractWorks
- G2: 4,8/5 (79 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (76 recenzí)
9. Agiloft
Většina velkých podniků nebo vládních úřadů pracuje se starším softwarem pro správu smluv. Provedení jednoduché změny v automatizaci stávajícího pracovního postupu smluv bude pravděpodobně trvat měsíce a stát desítky tisíc dolarů, což povede ke zpožděním a rostoucím finančním zátěžím.
Moderní software, jako je Agiloft, disponuje dashboardy bez nutnosti programování, které umožňují správcům smluv provést tuto změnu, čímž šetří čas a náklady na software pro správu smluv.
Intuitivní rozhraní Agiloft zvyšuje míru přijetí uživateli, funkce založené na umělé inteligenci urychlují tvorbu smluv a dodržování bezpečnostních předpisů zajišťuje legální pracovní postupy při uzavírání smluv.
Nejlepší funkce Agiloft
- Nabízí plně přizpůsobitelnou platformu bez nutnosti programování pro správu celého životního cyklu smluv.
- Dynamické knihovny klauzulí a šablony pro zrychlení procesu vytváření smluv.
- Funkce vyhledávání v přirozeném jazyce vám umožňuje rychle najít potřebné smluvní dokumenty a podrobnosti.
Omezení Agiloftu
- Rozhraní není intuitivní a zpočátku vyžaduje delší dobu na osvojení.
- Nemá technologii pro identifikaci duplicitních smluv.
Ceny Agiloft
- Základní funkce: Individuální cenová politika
- Pokročilé: Ceny na míru
- Premium: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Agiloft
- G2: 4,6/5 (72 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (34 recenzí)
10. Outlaw
Outlaw je moderní software pro správu smluv, který zefektivňuje životní cyklus smluv v organizacích – od generování dokumentů podle šablon přes redlining smluv až po vyjednávání v reálném čase a elektronické podepisování.
Díky klíčovým funkcím, které zefektivňují vypracování smluv a jednání, umožňuje komplexní řešení Outlaw vašemu právnímu týmu soustředit se na strategickou práci, místo aby se ztrácel v procesu uzavírání smluv.
Nejlepší funkce Outlaw
- Vytvořte si vlastní šablonu smlouvy s dynamickou knihovnou klauzulí, podmíněnými ochrannými opatřeními a funkcemi hromadného generování.
- Audit trail v reálném čase, kontrola verzí a oznámení pro zachování transparentnosti a přehlednosti.
- Integruje se s více než 1000 aplikacemi prostřednictvím zabezpečených API, aby vyhovoval vašemu pracovnímu postupu.
Omezte omezení
- Není intuitivní pro dokumenty související se soudy.
- Přidání neomezeného počtu uživatelů ke smlouvám není možné.
Ceny Outlaw
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Outlaw
- G2: 4,6/5 (86 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (41 recenzí)
11. ContractSafe
Smlouvy připravuje několik oddělení, například obchodní, finanční a provozní. Systémy pro správu smluv poskytují přehled o termínech a zajišťují synchronizaci všech zúčastněných stran, což vede k včasnému a úspěšnému uzavření smlouvy.
ContractSafe je software pro správu smluv s intuitivním ovládacím panelem pro rychlý přístup k důležitým informacím s vyhledávacími funkcemi. Zefektivněte proces vytváření smluv pomocí dostupných šablon smluv přizpůsobených vašim požadavkům.
Nejlepší funkce ContractSafe
- Sledujte všechny své probíhající smlouvy v každé fázi, snižte rizika, omezte zbytečně promarněný čas a zajistěte efektivní fungování své organizace.
- Software pro správu smluv ContractSafe je postaven na AWS a nabízí funkce jako šifrování, detekci malwaru a virů a testy zranitelnosti, aby vaše důležité dokumenty zůstaly v bezpečí.
- Nastavte si připomenutí termínů pro obnovení a vypršení platnosti smluv, která vám budou automaticky zasílána na e-mail.
Omezení ContractSafe
- Není možné přetáhnout smlouvu do jiné složky.
- Některé funkce nejsou tak přímočaré a vyžadují školení a další vysvětlení od implementačního týmu.
Ceny ContractSafe
- Základní: 329 $/měsíc
- Standard: 549 $/měsíc
- Professional: 779 $/měsíc
- Enterprise: 999 $/měsíc
Hodnocení a recenze ContractSafe
- G2: 4,6/5 (82 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (130 recenzí)
Revoluce ve smlouvách díky nejlepším systémům pro správu smluv
Software pro správu smluv, který si vyberete, vám pomůže efektivně spravovat životní cyklus smluv a zvýšit produktivitu organizace. Vyberte si nástroj pro správu smluv, který je v souladu s pracovními postupy vašeho obchodního týmu a zajišťuje bezpečnou spolupráci týmu.
ClickUp je jedním z nejlepších softwarů pro správu smluv, který je k dispozici pro obchodní profesionály, právní oddělení, prodejní týmy a kohokoli, kdo chce navrhovat a sdílet smlouvy.
Posilte svůj právní tým pomocí šablon pro správu smluv a ClickUp AI, abyste zefektivnili a zrychlili proces správy smluv z týdnů a dnů na hodiny.
Řízení pracovních postupů podle technik projektového řízení pomáhá rozdělit složité projekty na zvládnutelné úkoly. Software pro správu smluv navíc umožňuje přiřadit odpovědnosti, sledovat pokrok a automatizovat manuální kroky pracovního postupu v procesu uzavírání smluv.
Systémy pro správu smluv Clickup se integrují do vašich stávajících systémů a zajišťují transparentní a bezpečný tok informací mezi různými týmy ve vaší společnosti. Plánujte, spravujte a sledujte všechny své obchodní smlouvy pro správu životního cyklu smluv na intuitivním dashboardu ClickUp.
Zaregistrujte se k bezplatné zkušební verzi ClickUp a začněte používat software pro správu smluv.