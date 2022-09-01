8 osvědčených postupů pro vytvoření efektivního pracovního postupu pro sociální média

Prostředí sociálních médií se neustále vyvíjí. Co fungovalo včera, nemusí fungovat dnes, a co funguje dnes, nemusí fungovat zítra. Proto je důležité mít pracovní postup pro sociální média, na který se můžete spolehnout, aby vaše strategie obsahu byla organizovaná a efektivní.
Neexistuje univerzální řešení pro všechny firmy, ale existuje několik osvědčených postupů, které vám pomohou vytvořit pracovní postup pro sociální média, který bude vyhovovat vašim potřebám. Zde je osm z nich, které můžete implementovat, abyste vytvořili efektivní a úspěšný pracovní postup pro sociální média.
Co je pracovní postup pro sociální média?
Pracovní postup pro sociální média je systém pro správu tvorby, publikování a propagace vašich příspěvků na sociálních médiích. Spravuje jej různí členové týmu pro sociální média a zahrnuje všechny kroky spojené s tvorbou, přípravou, publikováním a propagací vašeho obsahu, od nápadu až po analýzu.
Nejlepší pracovní postupy pro sociální média jsou flexibilní a přizpůsobivé; lze je podle potřeby upravovat tak, aby vyhovovaly měnícím se podmínkám. Měly by být také snadno použitelné a srozumitelné, aby pomáhaly vašemu týmu co nejefektivněji spravovat úkoly související se sociálními médii.
Výhody zefektivněného pracovního postupu pro sociální média
Správa pracovního postupu pro sociální média má mnoho výhod, mezi které patří:
- Zefektivňuje proces tvorby obsahu, čímž vám šetří drahocenný čas.
- Zajistí, že veškerý váš obsah bude vysoce kvalitní, bezchybný a působivý.
- Pomůže vám lépe měřit výsledky vašich kampaní na sociálních médiích.
- Přidělování zdrojů se stává mnohem snazším
- Zabraňuje nadbytečnosti a zdvojování úsilí
Než se pustíme do konkrétních postupů pro sociální média, pojďme si nejprve projít několik obecných aspektů, které je třeba mít na paměti, abyste mohli začít:
- Zachovejte jednoduchost. Poslední věc, kterou chcete, je složitý, byzantský systém, kterému nikdo nerozumí a nikdo neví, jak ho používat. Zachovejte svůj pracovní postup pro sociální média co nejjednodušší, aby ho všichni členové vašeho týmu mohli snadno používat.
- Zajistěte flexibilitu a přizpůsobivost. Váš pracovní postup pro sociální média by měl být dostatečně flexibilní, aby se přizpůsobil neustále se měnícímu prostředí sociálních médií a vašemu týmu. Mělo by být snadné přidávat nové kroky nebo podle potřeby odstraňovat ty zbytečné.
- Automatizujte, kde je to možné. Automatizace vám může pomoci ušetřit spoustu času a úsilí, pokud jde o pracovní postupy v sociálních médiích. Hledejte způsoby, jak automatizovat opakující se úkoly, jako je plánování příspěvků nebo zasílání připomínek.
- Používejte šablony pro sociální média . Šablony pracovních postupů vám pomohou ušetřit čas tím, že zefektivní proces tvorby obsahu. Vytvoření šablon pro oblíbené typy obsahu, jako jsou blogové příspěvky nebo infografiky, vám pomůže vytvářet obsah rychleji. Dobrým způsobem, jak vytvořit šablony, je vzít svůj obsah, změnit pozadí fotografie a uložit jej pro budoucí použití. Poté budete mít k dispozici sadu prvků, se kterými můžete experimentovat nebo je vytvářet.
- Sledujte svůj pokrok. Sledujte svůj pokrok, abyste viděli, co funguje a co ne. To vám pomůže doladit pracovní postupy a strategii pro sociální média a provést potřebné změny.
Nyní, když máte obecné znalosti o pracovních postupech v sociálních médiích, pojďme se podívat na konkrétní osvědčené postupy pro vytvoření takového postupu, který bude vyhovovat vám a vašemu týmu.
8 osvědčených postupů pro vytvoření efektivního pracovního postupu pro sociální média
1. Stanovte role a odpovědnosti
Prvním krokem při vytváření pracovního postupu pro sociální média je určit, kdo se na něm bude podílet a jaké budou jejich role a odpovědnosti. Tím zajistíte, že všichni budou na stejné vlně a budou znát svou roli a přínos v tomto procesu.
Zde je několik rolí, které mohou spolupracovat při správě sociálních médií:
- Správce sociálních médií: Správci sociálních médií jsou zodpovědní za řízení každodenních aktivit na sociálních médiích, vytváření efektivních strategií pro sociální média a zajištění hladkého pracovního postupu týmu v oblasti sociálních médií. To může zahrnovat úkoly, jako je publikování obsahu, odpovídání na komentáře a sledování analytických údajů (i když to opět závisí do značné míry na organizaci).
- Tvůrce obsahu: Tato role je určena pro ty, kteří pomáhají realizovat nápady na obsah a vytvářejí obsah pro marketingové týmy. Nemusí se omezovat pouze na obsah sociálních médií, protože mohou také přetvářet jiný obsah, například blogové příspěvky, pro sociální média. Jedním z příkladů může být rozdělení blogového příspěvku na menší části pro příběhy na Instagramu.
- Správce komunity: Správce komunity má na starosti budování komunity. Toho dosahuje moderováním účtů na sociálních médiích, pomáhá vytvářet silnou přítomnost na sociálních médiích a komunikuje s komunitou. Je zodpovědný za budování vztahů s publikem na různých platformách, reaguje na komentáře a zprávy, sleduje negativní nálady a odpovídá na otázky, to vše při zachování hlasu značky.
- Designér: Designéři vytvářejí vizuální obsah pro příspěvky na sociálních sítích a mohou se také podílet na natáčení a úpravách videí. Pro větší efektivitu musí být designér v synchronizaci s copywriterem a tvůrcem obsahu, a ve většině organizací jsou tyto dvě role velmi symbiotické.
- Analytik: Analytik je zodpovědný za analýzu výkonu každé kampaně na sociálních médiích a marketingových aktivit. To zahrnuje úkoly, jako je sledování metrik, provádění výzkumu, poskytování klíčových dat vašemu týmu a psaní zpráv.
Ne všechny tyto role budou relevantní pro každou firmu, takže budete muset přizpůsobit svůj tým tak, aby vyhovoval vašim konkrétním potřebám. Jakmile určíte, kdo se bude podílet, je čas začít vytvářet pracovní postup pro obsah sociálních médií.
Optimalizujte svůj pracovní postup pomocí nástrojů AI pro sociální média!
A co konkrétní situace?
Při vytváření pracovního postupu pro sociální média je třeba zvážit několik konkrétních situací. Zde je několik příkladů:
- Pokud pracujete s více členy týmu, musíte stanovit, kdo je zodpovědný za jednotlivé úkoly. Tento bod si zaslouží zopakovat, protože mnoho týmů sociálních médií tento aspekt opomíjí a nevěnuje rozdělení odpovědností tolik pozornosti, kolik by bylo třeba.
- Při spolupráci s externími dodavateli je třeba stanovit jasné pokyny pro jejich práci – termíny, výstupy, očekávání atd. Tyto pokyny musí zahrnovat také věci jako hlas a tón značky. Máloco je časově náročnější a brzdí produktivitu více než neustálé úpravy a kontrola obsahu z hlediska konzistence značky.
- Je pravděpodobné, že budete pracovat s více účty na sociálních médiích, takže pro každý z nich budete muset vytvořit samostatný pracovní postup. To neznamená, že musíte vytvořit komplexní pracovní postup pro každý účet, ale spíše že je třeba zohlednit (slovní hříčka) specifika každé stránky. Stránka zákaznické podpory nebude mít stejné požadavky jako například stránka značky.
A co právní oddělení, personální oddělení a další zainteresované strany? Kdy by se měly zapojit?
Tato část se bude zabývat spíše schvalovacími procesy než samotným pracovním postupem pro sociální média, ale i tak si zaslouží vlastní vysvětlení.
Měly by se do vašeho pracovního postupu zapojit také personální a právní oddělení? Vše závisí na velikosti organizace, společných cílech celé organizace a rozsahu obsahu. Pokud je cílem obsahu budování značky zaměstnavatele, pak by se personální oddělení mělo určitě zapojit od samého začátku, protože disponuje odbornými znalostmi a informacemi o organizaci. Právní oddělení by mělo zasáhnout, aby zajistilo, že obsah je v souladu s autorskými právy a právními předpisy.
2. Plánujte dopředu: Vězte, co chcete zveřejnit a kdy
Další osvědčená metoda se týká plánování. Měli byste mít počáteční představu o tom, jaký obsah chcete zveřejňovat, a vědět, kdy jej zveřejnit včas. To vám pomůže zůstat organizovaní, na správné cestě a připravení.
K tomu budete potřebovat vytvořit kalendář obsahu. Kalendář sociálních médií je nástroj, který vám pomůže plánovat a rozvrhovat váš obsah. Může to být něco jednoduchého, jako tabulka nebo online nástroj, jako je Google Calendar nebo kalendář v ClickUp.
Pomocí šablony pro správu obsahu ClickUp vytvořte kalendář obsahu pro celý marketingový tým. Poskytněte konkrétní pohledy pro e-mailový, sociální a blogový tým, které mohou všichni používat samostatně, ale zároveň mají přehled o kompletním kalendáři obsahu.
Podrobněji se tím budeme zabývat později v tomto článku, ale prozatím vám nabízíme několik tipů pro vytvoření kalendáře obsahu:
- Začněte brainstormingem nápadů na obsah sociálních médií. Může se jednat o blogové příspěvky, obrázky, infografiky nebo videa.
- Jakmile budete mít nějaké nápady, začněte určovat časový harmonogram a plánujte, kdy je chcete zveřejnit. Zvažte věci jako zpravodajský cyklus, svátky a další události, které by mohly mít vliv na váš obsah.
- Jakmile budete mít plán, můžete začít přidělovat úkoly pro vytváření obsahu a plánovat příspěvky na sociálních médiích ve svém kalendáři sociálních médií a další vizuální obsah. To může zahrnovat psaní blogových příspěvků, navrhování vizuálů pro různé sociální platformy nebo natáčení videí.
- Nezapomeňte si v kalendáři ponechat určitou flexibilitu. Situace se mění a možná budete muset své plány upravit. Vždy je dobré ponechat si určitou rezervu pro události, o kterých jste nevěděli. Řekněme, že je 7. srpna a vy zjistíte, že 8. srpna je Mezinárodní den koček, ale kalendář je plný příspěvků o značkách. Opravdu nechcete být tou osobou, která musí překonávat překážky, aby mezi příspěvky o značkách vměstnala pár roztomilých fotek koček, že?
3. Vytvořte strategii pro sociální média na základě svého pracovního postupu
Strategie pro sociální média se vytvářejí na základě pracovního postupu týmu, a ne naopak. V zásadě je třeba před návrhem strategie zvážit logistické aspekty, jako je tvorba obsahu, distribuce a monitorování. Důvod je poměrně jednoduchý – tímto způsobem budete schopni vytvořit strategii, která bude přizpůsobena potřebám, silným stránkám a omezením vašeho týmu.
Nejzákladnějším příkladem v tomto smyslu by bylo plánování iniciativy s velkým množstvím vizuálního obsahu, aniž byste měli k dispozici potřebnou kapacitu k její podpoře. „Kapacita“ nemusí nutně znamenat X počet designérů pro Y množství vizuálních prvků. Bohužel pro to neexistuje žádný vzorec. Znamená to také spolupráci s copywritery, editory, schvalovateli atd. Vzpomínáte si na symbiózu designéra a copywritera, o které jsem se zmínil dříve? I zde hraje svou roli.
Pokud jde o obecné tipy pro vytvoření strategie sociálních médií v rámci vašeho pracovního postupu, měli byste mít na paměti následující:
- Definujte své cíle: Čeho chcete dosáhnout svou strategií pro sociální média?
- Prozkoumejte své publikum: Koho se snažíte oslovit svou strategií?
- Vyberte si správné platformy: Na které kanály sociálních médií byste se měli zaměřit a jak je budete využívat pro sociální kampaně?
- Vytvářejte poutavý obsah: Jaký druh obsahu osloví vaše publikum a jak budete vytvářet příspěvky?
- Naplánujte si distribuci: Jak dostanete svůj obsah na sociálních médiích k publiku?
- Sledujte a přizpůsobujte. : Jak budete sledovat a měřit úspěch svých marketingových kampaní na sociálních médiích?
Jako dobrý výchozí bod slouží obrázek níže, který ukazuje některé otázky, které si můžete položit při vývoji své strategie pro sociální média:
4. Poznejte své platformy sociálních médií
Pokud jde o sociální média, máte na výběr z mnoha různých platforem. Každá platforma má své silné a slabé stránky, takže než začnete vytvářet obsah pro sociální média, musíte si vybrat platformu, která je pro vaši strategii nejvhodnější.
Při výběru platformy sociálních médií je třeba zvážit několik věcí:
- Cíle: Co chcete dosáhnout svou strategií pro sociální média? Konverze? Zviditelnění značky? Generování potenciálních zákazníků? Pokud například chcete zvýšit konverze, Twitter nemusí být tou správnou platformou. Nebo může být, záleží na tom, koho se zeptáte.
- Publikum: Koho se snažíte oslovit svou strategií pro sociální média? Tráví vaše cílová skupina čas na Twitteru nebo LinkedIn? Nebo snad na Redditu?
- Obsah: Jaký druh obsahu osloví vaše publikum? Infografiky? Bílé knihy? Příspěvky na blogu? Infografiky, bílé knihy a příspěvky na blogu se sdílejí jako Instagram Stories.
Tento způsob uvažování vám v dlouhodobém horizontu ušetří spoustu starostí. I když je lákavé být všude, tým může produkovat jen omezené množství kvalitního obsahu. Nerozptylujte se příliš – soustřeďte se na silné stránky svého týmu a na místa, kde se pohybuje vaše cílová skupina.
5. Používejte nástroj pro správu sociálních médií k plánování příspěvků
A teď se dostáváme k jedné z nejlepších částí našeho blogu podíváme se dopředu a zjistíme, že zbývá ještě více než polovina článku – logistika publikování na sociálních médiích!
Dalo by se říci, že plánování příspěvků je jedním z pilířů stabilního pracovního postupu v sociálních médiích, a to z dobrého důvodu. Nejviditelnější důvod je ten, že tímto způsobem zajistíte, aby byl váš obsah konzistentní a publikovaný pravidelně. Dává to smysl, že?
Planable pro správu sociálních médií
Ačkoli některé platformy podporují plánování obsahu nativně, existují pádné důvody pro použití specializovaného nástroje pro správu sociálních médií, jako je Planable. Plánovací nástroj vám totiž umožňuje naplánovat příspěvky pro všechny vaše stránky na jednom místě, místo abyste se museli přihlašovat do každé platformy a dělat to ručně.
Kromě toho je plánování příspěvků předem skvělým způsobem, jak zajistit konzistentnost a pravidelnou publikaci obsahu. Je však důležité mít na paměti, že byste měli být připraveni publikovat příspěvky také v reálném čase vložte anekdotu k Mezinárodnímu dni koček.
Jak vám tedy Planable pomůže vytvořit dokonalý pracovní postup? Mnoha způsoby, ale prozatím se zaměříme pouze na dva: schvalovací systém Planable a funkce pro spolupráci.
Planable nabízí 4 schvalovací pracovní postupy (žádný, volitelný, povinný a víceúrovňový), které jsou navrženy tak, aby vyhovovaly týmům všech velikostí. Tento schvalovací systém zajišťuje, že žádný obsah nebude zveřejněn, dokud nebude 100% připraven, a že se dostane k příslušným rozhodovacím orgánům, než bude uvolněn do oběhu. Může to znamenat rozdíl mezi tím, zda příspěvek uvízne v schvalovacím limbu, nebo bude zveřejněn včas.
Pak jsou tu funkce pro spolupráci. Protože Planable napodobuje atmosféru a tok sociálních médií, zpětná vazba se zobrazuje přímo vedle příspěvků, které vyžadují pozornost, ve formě komentářů a odpovědí. Tam můžete označit členy týmu a klienty, aby se podělili o své názory a přidali materiály (vizuály, texty, cokoli).
ClickUp pro zefektivnění vašich operací s obsahem a sledování kampaní
Dalším stejně skvělým nástrojem pro vytvoření efektivního pracovního postupu týmu sociálních médií je ClickUp. ClickUp je nástroj pro řízení projektů, který pomáhá týmům zůstat organizovanými a efektivními. Poskytuje členům týmu místo, kde mohou sledovat svou práci, komunikovat mezi sebou a spolupracovat na projektech.
ClickUp také poskytuje nástroje pro správu termínů, přidělování úkolů a sledování pokroku. Díky flexibilním funkcím a intuitivnímu rozhraní ClickUp usnadňuje správu jakéhokoli projektu, ať už velkého nebo malého. Můžete také použít jejich připravené a přizpůsobitelné šablony, abyste vylepšili svůj aktuální pracovní postup v sociálních médiích. Celkově je to skvělý nástroj, který lze použít společně s Planable k vytvoření spolehlivého pracovního postupu pro váš tým.
6. Nevynechávejte schvalovací proces
Je důležité mít ve svém pracovním postupu pro sociální média zavedený schvalovací proces. To platí zejména v případě, že pracujete s týmem. Díky konzistentnímu schvalovacímu pracovnímu postupu budete moci zajistit, že veškerý váš obsah bude vysoce kvalitní a v souladu se značkou.
Při vytváření schvalovacího procesu je třeba zvážit několik věcí:
- Kdo by se měl zapojit?
- V jaké fázi by měl proběhnout schvalovací proces?
- Jak vám schvalovací proces pomůže dosáhnout vašich cílů?
Kdo by se měl podílet na schvalovacím procesu?
Odpověď na tuto otázku se bude lišit v závislosti na vašem týmu a vašich cílech. Existuje však několik klíčových osob, které by se měly vždy podílet:
- Tvůrce obsahu/copywriter: To je jasné, že? Tato osoba by měla být zapojena do schvalovacího procesu, aby zajistila, že její obsah splňuje všechny požadavky.
- Odborník na dané téma: Poskytuje zpětnou vazbu ohledně přesnosti obsahu. Obzvláště užitečné v citlivých a rizikových kampaních nebo v případě, že je třeba zveřejnit velké množství obsahu, který vyžaduje důkladnou korekturu.
- Korektor: Zajišťuje, že obsah je bez chyb a v některých případech odpovídá značce.
- Konečný rozhodovatel (schvalovatel): Osoba, která zajišťuje, že obsah splňuje firemní zásady, a uděluje mu schválení.
7. Mějte jasné pokyny pro zveřejňování příspěvků
Pokud jde o sociální média, je důležité mít jasné pokyny pro zveřejňování příspěvků. To platí zejména v případě, že pracujete v týmu. Díky pokynům pro zveřejňování příspěvků zajistíte, že veškerý váš obsah bude vysoce kvalitní, bude v souladu s firemní politikou a bude odrážet tón značky.
Některé věci, které je třeba zvážit při vytváření pokynů pro zveřejňování příspěvků:
- Jaký hlas/tón by se měl používat?
- Jaká témata by měla být zahrnuta?
- Jaký typ obsahu byste měli zveřejňovat?
- Jak často by měl být obsah zveřejňován?
8. Zvažte použití diagramů pracovních postupů
Alternativně můžete také zvážit diagram pracovního postupu pro sociální média. Krása procesních diagramů spočívá v tom, že nejenže nastiňují úkoly, které tvoří proces (jako seznam úkolů s počátkem a koncem), ale také vám pomohou vizualizovat data a příspěvky na sociálních médiích, rozhodovací procesy a dokonce i klíčové milníky v daném procesu.
Skvělé, že?
Vizualizace je jen jednou z mnoha výhod. Tato dokumentace pomůže všem zúčastněným pochopit proces a v případě potřeby se k ní vrátit, aby se věci urychlily.
Jste připraveni, aby váš pracovní postup „pracoval“ pro vás?
Pracovní postup pro sociální média je (a vždy by měl být) nezbytnou součástí každé strategie pro sociální média.
Nezapomeňte stanovit jasné role, mít jasné pokyny a vždy vytvářet strategii pro sociální média podle svého pracovního postupu, jak nejlépe umíte. Dodržováním těchto postupů v kombinaci s nástroji pro pracovní postupy v sociálních médiích můžete zajistit, že váš tým bude dodávat obsah rychle, aniž by došlo ke snížení kvality.
Konkrétně se jedná o zaměření společnosti Planable na správu sociálních médií a zefektivnění procesů spolupráce, stejně jako o funkce a šablony pro správu projektů v sociálních médiích společnosti ClickUp.
Přejeme vám příjemnou práci!
Marco Guiliani je content marketer ve společnosti Planable se specializací na psaní obsahu, SEO a copywriting.