10 nejlepších alternativ a konkurentů Coggle v roce 2025

Engineering Team
6. května 2025

Coggle je softwarový nástroj, který zjednodušuje tvorbu myšlenkových map. Jedná se o jednoduchou možnost, která vám umožní spolupracovat s vaším týmem a vytvářet barevné myšlenkové mapy pro lepší organizaci.

Ale to je tak všechno. Má jen málo dalších funkcí, žádné možnosti přizpůsobení a je k dispozici pouze jako webová aplikace. I když je to účinný nástroj pro tvorbu myšlenkových map, zastaralé rozhraní má mnoho nedostatků.

Naštěstí pro vás existuje několik alternativ Coggle, které stojí za prozkoumání.

Zde vám ukážeme, co hledat v nejlepších alternativách k Coggle, abyste si mohli vybrat ten správný nástroj pro vaše myšlenkové procesy. Poté vám představíme 10 nejlepších alternativ k Coggle, které vám pomohou organizovat vaše nápady, vymýšlet nové a vytvořit efektivní proces brainstormingu.

Co byste měli hledat v alternativách Coggle?

Mind mapping je jedním z nejlepších způsobů, jak zaznamenat myšlenky, vymýšlet nové nápady a vidět vztahy mezi nimi. Udělejte to sami, abyste si uspořádali své nápady, nebo pracujte se svým týmem pomocí alternativy k Coggle, která nabízí pokročilé funkce.

Zde je několik tipů, na co se zaměřit při hledání alternativ k Coggle:

  • Neomezená velikost: Tradiční tvorba myšlenkových map pomocí tužky a papíru je neomezená – ujistěte se, že software, který používáte, je také neomezený. Tak najdete místo pro všechny své nápady, bez ohledu na to, jak složité jsou.
  • Podpora médií: Někdy jsou vaše nápady jasnější, když jsou doplněny obrázky, soubory nebo dokumenty. Vyberte si nástroj, který vám umožní připojit podpůrné soubory k vašim myšlenkovým mapám.
  • Sdílení oprávnění: Nejlepší nástroje pro tvorbu myšlenkových map vám umožňují snadno sdílet vaše nápady s kolegy, klienty a zákazníky.
  • Nástroje AI pro tvorbu myšlenkových map: Novější nástroje disponují integrovanou umělou inteligencí, která na základě vašich vstupů přichází s novými nápady, díky čemuž je proces brainstormingu interaktivnější.

10 nejlepších alternativ Coggle, které můžete použít

Jste připraveni najít alternativu k Coggle, která nabízí větší flexibilitu a pokročilé funkce? Zde je 10 nejlepších placených a bezplatných alternativ k Coggle. Od kompletního softwaru pro správu projektů až po software pro tvorbu myšlenkových map zaměřený výhradně na vytváření myšlenkových map – každý si najde něco pro své obchodní potřeby. ✨

1. ClickUp

Alternativy k Coggle: přeskupování uzlů v myšlenkových mapách ClickUp
V rámci myšlenkových map ClickUp je snadné přeskupovat uzly na základě jejich hierarchické struktury.

ClickUp je výkonný vizuální nástroj pro správu projektů, který zjednodušuje pracovní postupy, organizuje pracovní procesy a zlepšuje spolupráci mezi členy týmu. ClickUp Mind Maps vám umožní digitálně organizovat vaše myšlenky v krásném rozhraní.

Vyberte si mezi myšlenkovými mapami založenými na uzlech nebo úkolech v závislosti na vašem preferovaném postupu. Pomocí funkce drag-and-drop vytvořte závislosti a zmapujte pracovní postupy pro úkoly. Automaticky přiřazujte úkoly, vytvářejte vývojové diagramy a zvýrazňujte priority.

Pro tradiční tvorbu myšlenkových map nabízí přístup založený na uzlech snadné brainstormingové nápady pro budoucí úkoly, projekty a kreativní nápady. Pomocí této klíčové funkce můžete několika kliknutími snadno přeměnit uzel na podrobný úkol. Integrované barevné kódování vytváří vizuálně příjemnou mapu, která zvýrazňuje klíčové segmenty.

Posuňte brainstorming o krok dál s ClickUp Whiteboards. Stejně jako pero a papír vám tato digitální aplikace umožňuje kreslit, přidávat poznámky a připojovat post-it poznámky k vašim nápadům. Spolupracujte v reálném čase a přeměňte nápady z rýsovacího prkna na konkrétní úkoly za polovinu času.

Ponořte se hlouběji s ClickUp Docs, kde můžete rozebrat nápady ze svých brainstormingových sezení. Převádějte text na úkoly a vytvářejte pracovní postupy přímo ze svých myšlenkových map, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.

Nejlepší funkce ClickUp

  • Nástroje pro spolupráci v reálném čase usnadňují spolupráci rozptýleným týmům, ať už plánujete produkt nebo vymýšlíte nápady pro novou marketingovou kampaň.
  • Zjednodušte správu úkolů a pracovní postupy díky označení priorit a závislostem úkolů a automaticky vytvářejte úkoly přímo ze svých myšlenkových map nebo koncepčních map.
  • Díky hladké funkčnosti s několika operačními systémy, včetně Android a Apple iOS, můžete kreslit myšlenkové mapy na počítači Mac, iPadu a iPhonu, aniž byste o něco přišli.
  • Integrovaná umělá inteligence ClickUp nabízí návrhy na základě vašich vlastních nápadů, díky čemuž budou vaše myšlenkové mapy intuitivnější a kreativnější – ať už je používáte v osobním životě nebo při tvorbě webových stránek.
  • Snadno použitelné rozhraní nabízí jednoduchý přístup k tvorbě myšlenkových map s funkcemi, díky nimž bude proces tak komplexní a podrobný, jak si budete přát.

Omezení ClickUp

  • ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
  • Využívání všech pokročilých funkcí platformy vyžaduje určitou dobu učení.

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
  • ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $/člen pracovního prostoru/měsíc

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)

2. Freeplane

Alternativy k Coggle: screenshot myšlenkové mapy vytvořené v Freeplane
prostřednictvím Freeplane

Freeplane je bezplatná alternativa k Coggle. Je napsána v jazyce Java a funguje na jakémkoli operačním systému s aktuální verzí Javy. Použijte ji k uspořádání nápadů pomocí jednoduchých myšlenkových map a snadnému vytváření nových.

Nejlepší funkce Freeplane

  • Spusťte nástroj lokálně nebo pomocí přenosného zařízení, jako je USB flash disk.
  • Pokročilé možnosti formátování vám umožňují měnit písma, barvy pozadí a podrobnosti uzlů a zároveň přidávat interaktivní ikony.
  • Díky příkazovému vyhledávání snadno najdete všechny své myšlenkové mapy a konkrétní uzly v rámci jednoho listu.
  • Stejně jako v tabulce Microsoft Excel zadejte vzorce pro propojení, zřetězení a sečtení hodnot v různých uzlech.

Omezení Freeplane

  • Rozhraní není vždy intuitivní a pro nové uživatele může být matoucí.
  • Neobsahuje funkce pro spolupráci v reálném čase, takže nemůžete pracovat s ostatními členy týmu na stejné myšlenkové mapě.

Ceny Freeplane

  • Zdarma

Hodnocení a recenze Freeplane

  • G2: N/A
  • Capterra: N/A

3. Xmind

Alternativy k Coggle: příklad myšlenkové mapy vytvořené v Xmind
prostřednictvím Xmind

Xmind, který se přirovnává ke švýcarskému armádnímu noži, je všestranný nástroj pro tvorbu myšlenkových map s bonusovými funkcemi, které zvyšují kreativitu brainstormingu. Rychle si zapište nápady, přidejte organizaci, abyste je propojili, a vyberte barevná témata pro přizpůsobení vzhledu.

Nejlepší funkce Xmind

  • Styly bohatého textu zlepšují čitelnost, bez ohledu na to, jak složité jsou vaše myšlenkové mapy.
  • Vestavěná funkce číslování vám umožní vytvářet fáze na základě nápadů.
  • Vytvářejte plány úkolů pomocí různých kroků myšlenkové mapy a vytvořte zjednodušený pracovní postup.
  • Sdílejte nápady vytvářením prezentací pomocí režimu Pitch Mode.

Omezení Xmind

  • Někteří uživatelé by uvítali více pluginů a integrací s jinými nástroji.
  • Přizpůsobení velikosti čar a tvaru uzlů by mohlo být pokročilejší.

Ceny Xmind

  • Zdarma
  • Xmind Pro Annual: 59,99 $/rok
  • Xmind Pro Monthly: 5,99 $/měsíc

Hodnocení a recenze Xmind

  • G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)

4. MindMeister

Alternativy k Coggle: příklad myšlenkové mapy vytvořené v MindMeister
prostřednictvím MindMeister

MindMeister je jedním z nejkrásnějších nástrojů pro tvorbu myšlenkových map na trhu. Pro přehlednost využívá barevné kódování a neomezuje počet podtémat ani hloubku vašich map. Funkčnost nástroje doplňují přílohy a vložená média, díky nimž získáte větší kontrolu nad vzhledem a hloubkou svých brainstormingů.

Nejlepší funkce MindMeister

  • Smíšené rozložení map vám umožňuje vybrat si ze tří různých stylů mapování nebo použít různé možnosti v jedné myšlenkové mapě.
  • Okamžitě přeměňte myšlenkové mapy na prezentace a sdílejte své nápady s ostatními členy týmu nebo zainteresovanými stranami.
  • Vytvářejte mapy rychleji než kdykoli předtím díky šablonám myšlenkových map s různými rozvrženími pro jakékoli použití.
  • Přidejte propojení, abyste ukázali vztahy mezi dvěma nápady, a vytvořte lepší pracovní postupy.

Omezení MindMeister

  • Bezplatný tarif nezahrnuje všechny funkce.
  • Někteří uživatelé shledali webovou verzi méně intuitivní ve srovnání s desktopovou aplikací.

Ceny MindMeister

  • Základní: zdarma
  • Osobní: 6 $/uživatel/měsíc
  • Pro: 10 $/uživatel/měsíc
  • Podnikání: 15 $/uživatel/měsíc

Hodnocení a recenze MindMeister

  • G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)

5. FreeMind

Alternativy k Coggle: příklad myšlenkové mapy vytvořené v FreeMind
prostřednictvím FreeMind

Freemind je bezplatná alternativa k Coggle, která zjednodušuje plánování projektů tím, že vylepšuje tvorbu myšlenkových map a brainstorming. Rozhraní je jednoduché a napodobuje vzhled tradičních myšlenkových map na papíře. Omezené funkce udržují pozornost na myšlenkovém procesu bez zbytečných ozdob.

Nejlepší funkce FreeMind

  • Klávesové zkratky vám umožní mapovat nápady, aniž byste museli sahat na myš.
  • Webové hypertextové odkazy zvýrazňují uzly a poskytují cenný kontext.
  • Pomocí skládacích větví rozdělte nápady do sekcí a soustřeďte se na to, co je nejdůležitější.
  • Grafické odkazy vytvářejí spojení mezi uzly, aby zdůraznily, které myšlenky jsou závislé na jiných tématech nebo s nimi souvisejí.

Omezení FreeMind

  • Neexistují žádné možnosti pro změnu barevných schémat nebo použití barevného kódování pro zvýraznění spojení.
  • Rozhraní může být pro nové uživatele matoucí.

Ceny FreeMind

  • Zdarma

Hodnocení a recenze FreeMind

  • G2: N/A
  • Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)

6. Mindomo

Příklad myšlenkové mapy vytvořené v Mindomo
prostřednictvím Mindomo

Mindomo je vizuální nástroj pro workflow, který nabízí myšlenkové mapy, Ganttovy diagramy a osnovy pro organizaci nápadů. Použijte online nástroj pro tvorbu myšlenkových map k vytváření nápadů pro příspěvky na sociálních médiích, zjednodušení pořizování poznámek a zlepšení týmové spolupráce. ✅

Nejlepší funkce Mindomo

  • Stovky šablon pro brainstorming pro různé případy použití šetří čas, uvolňují kreativitu a zlepšují konceptualizaci.
  • Funkce vytváření osnov vytváří lineární spojení mezi nápady a poskytuje přehlednost pracovních postupů.
  • Spolupracující Ganttovy diagramy v kombinaci s mindmappingem vytvářejí efektivní časovou osu pro řízení projektů.
  • Integrované funkce ochrany dat a zabezpečení uchovají vaše nápady v bezpečí.

Omezení Mindomo

  • Žádná integrace s projektovým softwarem znamená, že není možné automaticky vytvářet úkoly z vašich myšlenkových map.
  • Cena je stanovena na uživatele, což může být nákladné, pokud máte velký tým.

Ceny Mindomo

  • Zdarma
  • Premium: 5,50 $/měsíc
  • Profesionální: 13,50 $/měsíc
  • Tým: 16,50 $/měsíc

Hodnocení a recenze Mindomo

  • G2: 4,5/5 (10+ recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)

7. Lucidchart

Příklad vývojového diagramu vytvořeného v Lucidchart
prostřednictvím Lucidchart

Lucidchart je nástroj pro spolupráci, který týmům usnadňuje brainstorming a organizaci nápadů. Inteligentní diagramy jsou pokročilejší než jiné možnosti v tomto seznamu a nabízejí funkce jako diagramy, kontextová data a integrace aplikací.

Nejlepší funkce Lucidchart

  • Funguje na jakémkoli zařízení, webovém prohlížeči a operačním systému, včetně Windows, Linux a iOS.
  • Funkce pro týmovou spolupráci, včetně společného psaní, chatu v editoru a společných kurzorů, vám umožní pracovat v reálném čase.
  • Pomocí datově propojených vložitelných grafů a automatické vizualizace přidejte kontext k kreativním nápadům.
  • Integrace s aplikacemi jako Jira, Slack a Google Workspace zajišťuje plynulý pracovní postup s vašimi oblíbenými nástroji.

Omezení Lucidchart

  • Na rozhraní pro přiblížení a posouvání si budete muset chvíli zvykat.
  • Bezplatná verze nabízí mnoho funkcí, ale neumožňuje tisknout myšlenkové mapy.

Ceny Lucidchart

  • Zdarma
  • Individuální: 7,95 $/měsíc
  • Tým: 9 $/uživatel/měsíc
  • Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.

Hodnocení a recenze Lucidchart

  • G2: 4,5/5 (více než 4 700 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)

8. MindManager

Příklad myšlenkové mapy vytvořené v MindManageru
prostřednictvím MindManager

Posuňte brainstorming na novou úroveň s MindManagerem, robustním organizačním nástrojem. Obsahuje vše od myšlenkových map a organizačních schémat po koncepční mapy a Kanban tabule a je ideální pro vizualizaci všech vašich pracovních postupů a kreativních procesů.

Nejlepší funkce MindManageru

  • Myšlenkové mapy nabízejí barevné kódování, které jasně identifikuje segmenty a související myšlenky.
  • Značky priority upozorňují na nejdůležitější nápady nebo koncepty.
  • Vlastní pole vám umožňují přidat kontext, který obohatí vaše nápady a zajistí jasnější porozumění při sdílení s členy týmu.
  • Funkce drag-and-drop (přetáhnout a pustit) bere lineární nápady a činí je flexibilnějšími, takže vaše mapa bude uspořádána způsobem, který vám dává smysl.

Omezení MindManageru

  • Někteří uživatelé zjistili, že nástroj nefunguje správně, pokud se pokusili otevřít několik velkých myšlenkových map současně.
  • Neobsahuje žádné funkce umělé inteligence, které by podle některých lidí mohly být užitečné pro generování nových nápadů a organizování konceptů.

Ceny MindManageru

  • Essentials: 99 $/rok
  • Professional: 179 $/rok nebo jednorázový nákup za 369 $
  • Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen

Hodnocení a recenze MindManager

  • G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)

9. Miro

Příklad myšlenkové mapy vytvořené v Miro
prostřednictvím Miro

Miro je vizuální pracovní prostor, který nabízí digitální tabule pro komplexní tvorbu myšlenkových map. Tuto alternativu Coggle využívá více než 60 milionů uživatelů. Použijte Miro k vytváření strategií, plánování roadmap a navrhování produktů, které slouží vašim zákazníkům. ✍️

Nejlepší funkce Miro

  • Miro Assist, vestavěný nástroj umělé inteligence, okamžitě generuje myšlenkové mapy na základě tématických podnětů.
  • Funkce drag-and-drop vám umožní uspořádat vaše myšlenky a vytvořit vztahy mezi aktuálními nápady.
  • Přizpůsobte design barvami, obrázky a styly, abyste své nápady prezentovali jako odraz značky společnosti.
  • Opusťte PowerPoint a přejděte do režimu prezentace, abyste mohli okamžitě sdílet své myšlenkové mapy bez nutnosti přepínat mezi nástroji.

Omezení Miro

  • Ačkoli je aplikace poměrně snadná na používání, plné využití všech funkcí vyžaduje mírnou nauku.
  • Někteří uživatelé by uvítali lepší integraci softwaru pro správu projektů.

Ceny Miro

  • Zdarma
  • Starter: 8 $/člen/měsíc
  • Podnikání: 16 $/člen/měsíc
  • Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.

Hodnocení a recenze Miro

  • G2: 4,8/5 (více než 5 100 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)

10. Milanote

Příklad moodboardu vytvořeného v Milanote
prostřednictvím Milanote

Milanote je vizuální platforma pro spolupráci, která využívá tabule a mapy k shromažďování a sdílení nápadů. Použijte Milanote k vytvoření moodboardu pro inspiraci k produktům nebo k vytvoření myšlenkové mapy propojující nápady pro nové kampaně.

Nejlepší funkce Milanote

  • Desítky šablon, včetně šablon projektových plánů, UX designu a vývojových diagramů, vám ušetří čas a námahu, když přijde čas zmapovat, co máte v hlavě.
  • Propojte své nápady čarami a použijte text, obrázky a videa k popisu svých nápadů na jednom místě.
  • Rozhraní typu drag-and-drop je intuitivní, takže je snadné přesouvat nápady tam, kde se nejlépe hodí.
  • Zapište si osobní nápady, které uvidíte pouze vy, nebo upravte oprávnění pro spolupráci v reálném čase s členy týmu.

Omezení Milanote

  • Neexistuje žádný offline režim, takže pro práci musíte být připojeni k internetu.
  • Některé plány mají omezení počtu karet na tabulkách nebo myšlenkových mapách, což omezuje funkčnost.

Ceny Milanote

  • Zdarma
  • Na osobu: 9,99 $/měsíc
  • Tým: 49 $/měsíc (až 10 osob)

Hodnocení a recenze Milanote

  • G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)

Vytvářejte lepší myšlenkové mapy s ClickUp

S těmito alternativami Coggle můžete jednoduché, základní mapování mysli posunout na novou úroveň. Mnoho z těchto nástrojů nabízí pokročilé funkce, jako je spolupráce v reálném čase, barevné kódování a rozhraní typu drag-and-drop pro lepší mapování mysli.

Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte vytvářet organizované myšlenkové mapy s větším kontextem. Navíc vestavěné nástroje AI generují nápady, na které byste nikdy nepřišli, zatímco funkce pro správu úkolů vám umožní tyto nápady proměnit v realizovatelné položky.

