10 nejlepších alternativ a konkurentů Coggle v roce 2025

Coggle je softwarový nástroj, který zjednodušuje tvorbu myšlenkových map. Jedná se o jednoduchou možnost, která vám umožní spolupracovat s vaším týmem a vytvářet barevné myšlenkové mapy pro lepší organizaci.
Ale to je tak všechno. Má jen málo dalších funkcí, žádné možnosti přizpůsobení a je k dispozici pouze jako webová aplikace. I když je to účinný nástroj pro tvorbu myšlenkových map, zastaralé rozhraní má mnoho nedostatků.
Naštěstí pro vás existuje několik alternativ Coggle, které stojí za prozkoumání.
Zde vám ukážeme, co hledat v nejlepších alternativách k Coggle, abyste si mohli vybrat ten správný nástroj pro vaše myšlenkové procesy. Poté vám představíme 10 nejlepších alternativ k Coggle, které vám pomohou organizovat vaše nápady, vymýšlet nové a vytvořit efektivní proces brainstormingu.
Co byste měli hledat v alternativách Coggle?
Mind mapping je jedním z nejlepších způsobů, jak zaznamenat myšlenky, vymýšlet nové nápady a vidět vztahy mezi nimi. Udělejte to sami, abyste si uspořádali své nápady, nebo pracujte se svým týmem pomocí alternativy k Coggle, která nabízí pokročilé funkce.
Zde je několik tipů, na co se zaměřit při hledání alternativ k Coggle:
- Neomezená velikost: Tradiční tvorba myšlenkových map pomocí tužky a papíru je neomezená – ujistěte se, že software, který používáte, je také neomezený. Tak najdete místo pro všechny své nápady, bez ohledu na to, jak složité jsou.
- Podpora médií: Někdy jsou vaše nápady jasnější, když jsou doplněny obrázky, soubory nebo dokumenty. Vyberte si nástroj, který vám umožní připojit podpůrné soubory k vašim myšlenkovým mapám.
- Sdílení oprávnění: Nejlepší nástroje pro tvorbu myšlenkových map vám umožňují snadno sdílet vaše nápady s kolegy, klienty a zákazníky.
- Nástroje AI pro tvorbu myšlenkových map: Novější nástroje disponují integrovanou umělou inteligencí, která na základě vašich vstupů přichází s novými nápady, díky čemuž je proces brainstormingu interaktivnější.
10 nejlepších alternativ Coggle, které můžete použít
Jste připraveni najít alternativu k Coggle, která nabízí větší flexibilitu a pokročilé funkce? Zde je 10 nejlepších placených a bezplatných alternativ k Coggle. Od kompletního softwaru pro správu projektů až po software pro tvorbu myšlenkových map zaměřený výhradně na vytváření myšlenkových map – každý si najde něco pro své obchodní potřeby. ✨
1. ClickUp
ClickUp je výkonný vizuální nástroj pro správu projektů, který zjednodušuje pracovní postupy, organizuje pracovní procesy a zlepšuje spolupráci mezi členy týmu. ClickUp Mind Maps vám umožní digitálně organizovat vaše myšlenky v krásném rozhraní.
Vyberte si mezi myšlenkovými mapami založenými na uzlech nebo úkolech v závislosti na vašem preferovaném postupu. Pomocí funkce drag-and-drop vytvořte závislosti a zmapujte pracovní postupy pro úkoly. Automaticky přiřazujte úkoly, vytvářejte vývojové diagramy a zvýrazňujte priority.
Pro tradiční tvorbu myšlenkových map nabízí přístup založený na uzlech snadné brainstormingové nápady pro budoucí úkoly, projekty a kreativní nápady. Pomocí této klíčové funkce můžete několika kliknutími snadno přeměnit uzel na podrobný úkol. Integrované barevné kódování vytváří vizuálně příjemnou mapu, která zvýrazňuje klíčové segmenty.
Posuňte brainstorming o krok dál s ClickUp Whiteboards. Stejně jako pero a papír vám tato digitální aplikace umožňuje kreslit, přidávat poznámky a připojovat post-it poznámky k vašim nápadům. Spolupracujte v reálném čase a přeměňte nápady z rýsovacího prkna na konkrétní úkoly za polovinu času.
Ponořte se hlouběji s ClickUp Docs, kde můžete rozebrat nápady ze svých brainstormingových sezení. Převádějte text na úkoly a vytvářejte pracovní postupy přímo ze svých myšlenkových map, aniž byste museli přepínat mezi nástroji.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nástroje pro spolupráci v reálném čase usnadňují spolupráci rozptýleným týmům, ať už plánujete produkt nebo vymýšlíte nápady pro novou marketingovou kampaň.
- Zjednodušte správu úkolů a pracovní postupy díky označení priorit a závislostem úkolů a automaticky vytvářejte úkoly přímo ze svých myšlenkových map nebo koncepčních map.
- Díky hladké funkčnosti s několika operačními systémy, včetně Android a Apple iOS, můžete kreslit myšlenkové mapy na počítači Mac, iPadu a iPhonu, aniž byste o něco přišli.
- Integrovaná umělá inteligence ClickUp nabízí návrhy na základě vašich vlastních nápadů, díky čemuž budou vaše myšlenkové mapy intuitivnější a kreativnější – ať už je používáte v osobním životě nebo při tvorbě webových stránek.
- Snadno použitelné rozhraní nabízí jednoduchý přístup k tvorbě myšlenkových map s funkcemi, díky nimž bude proces tak komplexní a podrobný, jak si budete přát.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v placených tarifech.
- Využívání všech pokročilých funkcí platformy vyžaduje určitou dobu učení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Freeplane
Freeplane je bezplatná alternativa k Coggle. Je napsána v jazyce Java a funguje na jakémkoli operačním systému s aktuální verzí Javy. Použijte ji k uspořádání nápadů pomocí jednoduchých myšlenkových map a snadnému vytváření nových.
Nejlepší funkce Freeplane
- Spusťte nástroj lokálně nebo pomocí přenosného zařízení, jako je USB flash disk.
- Pokročilé možnosti formátování vám umožňují měnit písma, barvy pozadí a podrobnosti uzlů a zároveň přidávat interaktivní ikony.
- Díky příkazovému vyhledávání snadno najdete všechny své myšlenkové mapy a konkrétní uzly v rámci jednoho listu.
- Stejně jako v tabulce Microsoft Excel zadejte vzorce pro propojení, zřetězení a sečtení hodnot v různých uzlech.
Omezení Freeplane
- Rozhraní není vždy intuitivní a pro nové uživatele může být matoucí.
- Neobsahuje funkce pro spolupráci v reálném čase, takže nemůžete pracovat s ostatními členy týmu na stejné myšlenkové mapě.
Ceny Freeplane
- Zdarma
Hodnocení a recenze Freeplane
- G2: N/A
- Capterra: N/A
3. Xmind
Xmind, který se přirovnává ke švýcarskému armádnímu noži, je všestranný nástroj pro tvorbu myšlenkových map s bonusovými funkcemi, které zvyšují kreativitu brainstormingu. Rychle si zapište nápady, přidejte organizaci, abyste je propojili, a vyberte barevná témata pro přizpůsobení vzhledu.
Nejlepší funkce Xmind
- Styly bohatého textu zlepšují čitelnost, bez ohledu na to, jak složité jsou vaše myšlenkové mapy.
- Vestavěná funkce číslování vám umožní vytvářet fáze na základě nápadů.
- Vytvářejte plány úkolů pomocí různých kroků myšlenkové mapy a vytvořte zjednodušený pracovní postup.
- Sdílejte nápady vytvářením prezentací pomocí režimu Pitch Mode.
Omezení Xmind
- Někteří uživatelé by uvítali více pluginů a integrací s jinými nástroji.
- Přizpůsobení velikosti čar a tvaru uzlů by mohlo být pokročilejší.
Ceny Xmind
- Zdarma
- Xmind Pro Annual: 59,99 $/rok
- Xmind Pro Monthly: 5,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Xmind
- G2: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
4. MindMeister
MindMeister je jedním z nejkrásnějších nástrojů pro tvorbu myšlenkových map na trhu. Pro přehlednost využívá barevné kódování a neomezuje počet podtémat ani hloubku vašich map. Funkčnost nástroje doplňují přílohy a vložená média, díky nimž získáte větší kontrolu nad vzhledem a hloubkou svých brainstormingů.
Nejlepší funkce MindMeister
- Smíšené rozložení map vám umožňuje vybrat si ze tří různých stylů mapování nebo použít různé možnosti v jedné myšlenkové mapě.
- Okamžitě přeměňte myšlenkové mapy na prezentace a sdílejte své nápady s ostatními členy týmu nebo zainteresovanými stranami.
- Vytvářejte mapy rychleji než kdykoli předtím díky šablonám myšlenkových map s různými rozvrženími pro jakékoli použití.
- Přidejte propojení, abyste ukázali vztahy mezi dvěma nápady, a vytvořte lepší pracovní postupy.
Omezení MindMeister
- Bezplatný tarif nezahrnuje všechny funkce.
- Někteří uživatelé shledali webovou verzi méně intuitivní ve srovnání s desktopovou aplikací.
Ceny MindMeister
- Základní: zdarma
- Osobní: 6 $/uživatel/měsíc
- Pro: 10 $/uživatel/měsíc
- Podnikání: 15 $/uživatel/měsíc
Hodnocení a recenze MindMeister
- G2: 4,3/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
5. FreeMind
Freemind je bezplatná alternativa k Coggle, která zjednodušuje plánování projektů tím, že vylepšuje tvorbu myšlenkových map a brainstorming. Rozhraní je jednoduché a napodobuje vzhled tradičních myšlenkových map na papíře. Omezené funkce udržují pozornost na myšlenkovém procesu bez zbytečných ozdob.
Nejlepší funkce FreeMind
- Klávesové zkratky vám umožní mapovat nápady, aniž byste museli sahat na myš.
- Webové hypertextové odkazy zvýrazňují uzly a poskytují cenný kontext.
- Pomocí skládacích větví rozdělte nápady do sekcí a soustřeďte se na to, co je nejdůležitější.
- Grafické odkazy vytvářejí spojení mezi uzly, aby zdůraznily, které myšlenky jsou závislé na jiných tématech nebo s nimi souvisejí.
Omezení FreeMind
- Neexistují žádné možnosti pro změnu barevných schémat nebo použití barevného kódování pro zvýraznění spojení.
- Rozhraní může být pro nové uživatele matoucí.
Ceny FreeMind
- Zdarma
Hodnocení a recenze FreeMind
- G2: N/A
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
6. Mindomo
Mindomo je vizuální nástroj pro workflow, který nabízí myšlenkové mapy, Ganttovy diagramy a osnovy pro organizaci nápadů. Použijte online nástroj pro tvorbu myšlenkových map k vytváření nápadů pro příspěvky na sociálních médiích, zjednodušení pořizování poznámek a zlepšení týmové spolupráce. ✅
Nejlepší funkce Mindomo
- Stovky šablon pro brainstorming pro různé případy použití šetří čas, uvolňují kreativitu a zlepšují konceptualizaci.
- Funkce vytváření osnov vytváří lineární spojení mezi nápady a poskytuje přehlednost pracovních postupů.
- Spolupracující Ganttovy diagramy v kombinaci s mindmappingem vytvářejí efektivní časovou osu pro řízení projektů.
- Integrované funkce ochrany dat a zabezpečení uchovají vaše nápady v bezpečí.
Omezení Mindomo
- Žádná integrace s projektovým softwarem znamená, že není možné automaticky vytvářet úkoly z vašich myšlenkových map.
- Cena je stanovena na uživatele, což může být nákladné, pokud máte velký tým.
Ceny Mindomo
- Zdarma
- Premium: 5,50 $/měsíc
- Profesionální: 13,50 $/měsíc
- Tým: 16,50 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mindomo
- G2: 4,5/5 (10+ recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 30 recenzí)
7. Lucidchart
Lucidchart je nástroj pro spolupráci, který týmům usnadňuje brainstorming a organizaci nápadů. Inteligentní diagramy jsou pokročilejší než jiné možnosti v tomto seznamu a nabízejí funkce jako diagramy, kontextová data a integrace aplikací.
Nejlepší funkce Lucidchart
- Funguje na jakémkoli zařízení, webovém prohlížeči a operačním systému, včetně Windows, Linux a iOS.
- Funkce pro týmovou spolupráci, včetně společného psaní, chatu v editoru a společných kurzorů, vám umožní pracovat v reálném čase.
- Pomocí datově propojených vložitelných grafů a automatické vizualizace přidejte kontext k kreativním nápadům.
- Integrace s aplikacemi jako Jira, Slack a Google Workspace zajišťuje plynulý pracovní postup s vašimi oblíbenými nástroji.
Omezení Lucidchart
- Na rozhraní pro přiblížení a posouvání si budete muset chvíli zvykat.
- Bezplatná verze nabízí mnoho funkcí, ale neumožňuje tisknout myšlenkové mapy.
Ceny Lucidchart
- Zdarma
- Individuální: 7,95 $/měsíc
- Tým: 9 $/uživatel/měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Lucidchart
- G2: 4,5/5 (více než 4 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
8. MindManager
Posuňte brainstorming na novou úroveň s MindManagerem, robustním organizačním nástrojem. Obsahuje vše od myšlenkových map a organizačních schémat po koncepční mapy a Kanban tabule a je ideální pro vizualizaci všech vašich pracovních postupů a kreativních procesů.
Nejlepší funkce MindManageru
- Myšlenkové mapy nabízejí barevné kódování, které jasně identifikuje segmenty a související myšlenky.
- Značky priority upozorňují na nejdůležitější nápady nebo koncepty.
- Vlastní pole vám umožňují přidat kontext, který obohatí vaše nápady a zajistí jasnější porozumění při sdílení s členy týmu.
- Funkce drag-and-drop (přetáhnout a pustit) bere lineární nápady a činí je flexibilnějšími, takže vaše mapa bude uspořádána způsobem, který vám dává smysl.
Omezení MindManageru
- Někteří uživatelé zjistili, že nástroj nefunguje správně, pokud se pokusili otevřít několik velkých myšlenkových map současně.
- Neobsahuje žádné funkce umělé inteligence, které by podle některých lidí mohly být užitečné pro generování nových nápadů a organizování konceptů.
Ceny MindManageru
- Essentials: 99 $/rok
- Professional: 179 $/rok nebo jednorázový nákup za 369 $
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze MindManager
- G2: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
9. Miro
Miro je vizuální pracovní prostor, který nabízí digitální tabule pro komplexní tvorbu myšlenkových map. Tuto alternativu Coggle využívá více než 60 milionů uživatelů. Použijte Miro k vytváření strategií, plánování roadmap a navrhování produktů, které slouží vašim zákazníkům. ✍️
Nejlepší funkce Miro
- Miro Assist, vestavěný nástroj umělé inteligence, okamžitě generuje myšlenkové mapy na základě tématických podnětů.
- Funkce drag-and-drop vám umožní uspořádat vaše myšlenky a vytvořit vztahy mezi aktuálními nápady.
- Přizpůsobte design barvami, obrázky a styly, abyste své nápady prezentovali jako odraz značky společnosti.
- Opusťte PowerPoint a přejděte do režimu prezentace, abyste mohli okamžitě sdílet své myšlenkové mapy bez nutnosti přepínat mezi nástroji.
Omezení Miro
- Ačkoli je aplikace poměrně snadná na používání, plné využití všech funkcí vyžaduje mírnou nauku.
- Někteří uživatelé by uvítali lepší integraci softwaru pro správu projektů.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 8 $/člen/měsíc
- Podnikání: 16 $/člen/měsíc
- Enterprise: Pro informace o cenách kontaktujte obchodní oddělení.
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
10. Milanote
Milanote je vizuální platforma pro spolupráci, která využívá tabule a mapy k shromažďování a sdílení nápadů. Použijte Milanote k vytvoření moodboardu pro inspiraci k produktům nebo k vytvoření myšlenkové mapy propojující nápady pro nové kampaně.
Nejlepší funkce Milanote
- Desítky šablon, včetně šablon projektových plánů, UX designu a vývojových diagramů, vám ušetří čas a námahu, když přijde čas zmapovat, co máte v hlavě.
- Propojte své nápady čarami a použijte text, obrázky a videa k popisu svých nápadů na jednom místě.
- Rozhraní typu drag-and-drop je intuitivní, takže je snadné přesouvat nápady tam, kde se nejlépe hodí.
- Zapište si osobní nápady, které uvidíte pouze vy, nebo upravte oprávnění pro spolupráci v reálném čase s členy týmu.
Omezení Milanote
- Neexistuje žádný offline režim, takže pro práci musíte být připojeni k internetu.
- Některé plány mají omezení počtu karet na tabulkách nebo myšlenkových mapách, což omezuje funkčnost.
Ceny Milanote
- Zdarma
- Na osobu: 9,99 $/měsíc
- Tým: 49 $/měsíc (až 10 osob)
Hodnocení a recenze Milanote
- G2: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Vytvářejte lepší myšlenkové mapy s ClickUp
S těmito alternativami Coggle můžete jednoduché, základní mapování mysli posunout na novou úroveň. Mnoho z těchto nástrojů nabízí pokročilé funkce, jako je spolupráce v reálném čase, barevné kódování a rozhraní typu drag-and-drop pro lepší mapování mysli.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a začněte vytvářet organizované myšlenkové mapy s větším kontextem. Navíc vestavěné nástroje AI generují nápady, na které byste nikdy nepřišli, zatímco funkce pro správu úkolů vám umožní tyto nápady proměnit v realizovatelné položky.