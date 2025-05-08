10 nejlepších alternativ a konkurentů Milanote v roce 2025 (bezplatné i placené)

Hledáte alternativu k Milanote? Žádný problém!
Milanote je skvělý nástroj pro pořizování poznámek pro výzkum, tvorbu nápadů, kreativní spolupráci na projektech, organizaci, mindmapping a tvorbu diagramů.
Fanoušci milují bezplatnou verzi Milanote a její jednoduché rozhraní, ale není vhodná pro každého. Naštěstí existují i jiné fantastické možnosti. Sestavili jsme seznam 10 nejlepších alternativ k Milanote pro rok 2024, které vám pomohou organizovat vaše kreativní projekty.
Jste připraveni prozkoumat nové nástroje pro pořizování poznámek? Jdeme na to!
Co je Milanote?
Milanote je oblíbená aplikace pro digitální poznámky a nástroj pro spolupráci, který vám umožňuje organizovat nápady pomocí velkých vizuálních tabulek. Umožňuje vám a vašemu týmu sdílet poznámky, seznamy úkolů, odkazy, soubory, obrázky a připomenutí.
Mnoho uživatelů Milanote chválí jeho pokročilé funkce, konkurenceschopné ceny a možnosti přizpůsobení. Je oblíbený mezi designéry, spisovateli a dalšími kreativními profesionály, kteří potřebují zaznamenávat své nápady, inspirace a plány ve vizuálním pracovním prostoru.
Žádný nástroj však není ideální pro všechny a Milanote není výjimkou. Je skvělý pro vizuální brainstorming a organizaci, ale někteří uživatelé potřebují více funkcí nebo jiné rozvržení, aby mohli optimalizovat pracovní postupy svého týmu. A to je v pořádku!
Co hledat v alternativě k Milanote
Pokud hledáte alternativu k Milanote, vsadíme se, že potřebujete nějaké další funkce ve svém nástroji pro pořizování poznámek. Zde je několik věcí, které byste měli mít na paměti při hledání dalšího nástroje pro organizaci svých poznámek:
- Přehledný kalendář: Mnoho nástrojů pro pořizování poznámek nabízí funkce pro plánování konkrétních časů a správu projektů na základě kalendáře.
- Integrace: Několik alternativ k Milanote nabízí integraci s dalšími oblíbenými nástroji, které vám usnadní život.
- Sledování pokroku: Najdete zde několik možností pro sledování míry dokončení, stavu úkolů a časových harmonogramů – ať už pro osobní život nebo profesionální práci.
Milanote samozřejmě nabízí některé skvělé funkce, o které byste nechtěli přijít! Zde je několik funkcí, které byste měli mít na paměti při přechodu na nový nástroj:
- Elegantní rozhraní: Ujistěte se, že váš nový nástroj má rozhraní, které je snadno použitelné a srozumitelné.
- Spolupráce: Neobětujte týmovou práci! Spolupráce v reálném čase je pro kreativní týmy s funkcemi pro společné poznámky zásadní.
- Brainstorming: Budete potřebovat nástroj, který je dostatečně flexibilní, aby umožňoval efektivní brainstorming.
- Přizpůsobitelné šablony: Hledejte něco s velkým množstvím přizpůsobitelných šablon, abyste ušetřili čas.
- Správa projektů: Organizace poznámek v rámci softwaru pro správu projektů a spolupráci je nezbytná pro projekty, které vyžadují více uživatelů.
10 nejlepších alternativ a konkurentů Milanote
Jste připraveni posunout správu úkolů na vyšší úroveň? Těšte se, protože máme exkluzivní informace o 10 nejlepších alternativách Milanote!
Tyto nástroje zefektivní váš pracovní postup a udrží váš tým na správné cestě. Pojďme se podívat, který z nich je pro vás ideální.
1. ClickUp
Zaměřujeme se především na uživatelské recenze, což je jeden z hlavních důvodů, proč jsme ClickUp zařadili na první místo. Nemusíte nám však věřit na slovo. Právě letos se ClickUp umístil na prvním místě žebříčku G2 nejlepších softwarových produktů pro řízení projektů pro rok 2024!
ClickUp je bezplatný software pro správu projektů, který nabízí vše, co byste mohli od alternativy k Milanote očekávat.
Kombinujte brainstorming se sledováním pokroku pomocí ClickUp Mind Maps. Pomocí cílů a úkolů projektu vytvoříte vizuální postupné procesy, které oživí váš časový plán. A naše šablony myšlenkových map vám usnadní rozjetí celého procesu.
Propojte svůj tým pomocí ClickUp Whiteboards, které vám umožní sledovat aktivitu všech členů, ať už pracujete bok po boku nebo v různých zemích. Každý může přidávat poznámky, vkládat své kreativní nápady na plátno a brainstormovat v rámci spolupráce v reálném čase.
Spravujte své projekty pomocí přehledného zobrazení pomocí tabule ClickUp Kanban. Funkce drag-and-drop, třídění úkolů a filtrování činí náš přizpůsobitelný systém Kanban stejně agilním jako váš tým.
A nezapomeňte na ClickUp Automations! Můžete si přizpůsobit předem připravené automatizace tak, aby vyhovovaly vašim potřebám, takže můžete rutinní úkoly nastavit na automatický režim a nechat svůj tým soustředit se na důležité věci.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte krásné wiki, dokumenty a další pomocí ClickUp Docs a propojte je s pracovními postupy, abyste mohli realizovat nápady se svým týmem.
- Vizualizujte, organizujte a shrňte své kreativní nápady pomocí přizpůsobitelné šablony ClickUp Concept Map.
- Využijte kreativní šablony briefů, šablony pro sledování návyků a šablony pracovních postupů, aby váš tým zůstal na správné cestě.
- Udržujte týmy pracující na různých platformách na stejné vlně díky kompatibilitě s Mac, iPhone, iPad, Linux, Windows, Android a většinou prohlížečů.
- Integrujte ClickUp s více než 1 000 nástroji, které usnadní správu pracovních postupů všem, včetně Dropbox, Slack, Asana, Trello, GitLab a Outlook.
- Přizpůsobte uživatelské rozhraní a řídicí panely tak, aby měli členové vašeho týmu vše, co potřebují, na dosah ruky.
- Získejte přístup ke všem výše uvedeným funkcím, aniž byste utratili jedinou korunu, díky tarifu Free Forever.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé uvádějí, že se musí naučit ovládat funkce ClickUp (což lze vyřešit pomocí spousty bezplatných videonávodů!).
- Některé funkce jsou k dispozici pouze v prohlížeči a desktopových aplikacích (například společná digitální tabule).
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Evernote
Evernote je přední software pro pořizování poznámek, který existuje od roku 2008. Tato jednoduchá aplikace pro pořizování poznámek stanovila standard pro toto odvětví společně s Microsoft OneNote. Je oblíbená u malých týmů, které chtějí spravovat seznamy úkolů, organizovat úkoly a (jak jste asi uhodli) pořizovat poznámky.
Namísto vizuální tabule, jako je Milanote, používá Evernote zápisníky a štítky k uspořádání vašich nápadů a informací. Existuje již delší dobu, ale má aktualizované funkce, jako je offline přístup k souborům, tmavý režim a podpora ručně psaných poznámek. ✏️
Už jste to vyzkoušeli? Pro ty, kteří chtějí vyzkoušet jiné možnosti, existuje mnoho dalších alternativ Evernote.
Nejlepší funkce Evernote
- Využijte specializované funkce pro pořizování poznámek, jako je skenování dokumentů, webový clipper, integrace kalendáře a ručně psané poznámky.
- Uspořádejte si své nápady a poznámky pomocí značek, které usnadňují vyhledávání potřebných informací.
- Získejte přístup k základním funkcím pro jednotlivce a malé týmy pomocí bezplatné verze.
- Pracujte na různých platformách s desktopovými a mobilními aplikacemi kompatibilními s Windows, iOS a Android.
Omezení Evernote
- Organizace a formátování dokumentů nenabízí tolik funkcí jako některé jiné nástroje pro pořizování poznámek.
- Uživatelé hlásí špatnou kompatibilitu s jinými nástroji pro správu projektů.
- Tato alternativa k Milanote zasílá svým bezplatným uživatelům opakované zprávy s nabídkami dalších produktů a omezuje bezplatné uživatele na 50 poznámkových bloků.
Ceny Evernote
- Zdarma
- Osobní: 14,99 $/měsíc za uživatele, platba měsíčně
- Profesionální: 17,99 $/měsíc na uživatele, platba měsíčně
Hodnocení a recenze Evernote
- G2: 4,4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 8 000 recenzí)
3. Rodeo Drive
Rodeo Drive je nástroj pro řízení projektů s mnoha funkcemi, které podporují kreativní týmy. Skoncujte s roztříštěnými pracovními postupy a řídte své projekty od začátku do konce pomocí jednoho rozhraní založeného na datech.
Na rozdíl od volně formátované vizuální tabule Milanote klade Rodeo Drive důraz na organizaci a finanční řízení. Můžete si dělat poznámky k projektům, spravovat pracovní vytížení svého týmu pomocí přesného plánování úkolů a využívat projektové řízení založené na kalendáři, aby všichni byli na stejné vlně.
Nejlepší funkce Rodeo Drive
- Zefektivněte spolupráci týmu a řízení projektů pomocí přehledných funkcí pro přidělování úkolů, časových os projektů a jednoduché aplikace pro pořizování poznámek.
- Získejte přehled o svých projektech pomocí funkce reportingu, která umožňuje sledovat strávený čas a výkonnost týmu.
- Integrujte s QuickBooks a Xero a zefektivněte svůj účetní proces.
- Využijte funkce pro rozpočtování a finanční reporting k monitorování finančního zdraví vašich projektů po celou dobu jejich životního cyklu.
Omezení Rodeo Drive
- Bezplatný tarif je omezen na 10 uživatelů a neumožňuje přístup k některým pokročilým funkcím.
- Někteří uživatelé uvádějí nedostatek funkcí ve srovnání s jinými aplikacemi pro pořizování poznámek.
Ceny Rodeo Drive
- Zdarma
- Achiever: 14,99 $/měsíc za uživatele, platba měsíčně
Hodnocení a recenze Rodeo Drive
- G2: 4,5/5 (4+ recenze)
- Capterra: 4,7/5 (3+ recenze)
4. Miro
Miro je nástroj pro tvorbu myšlenkových map pro týmy, které chtějí zachytit, strukturovat a organizovat své nápady. Usnadněte hladkou spolupráci pomocí chatu a komentářů, automaticky organizujte myšlenkové mapy jediným kliknutím a přidávejte obsah na nekonečné plátno, abyste ilustrovali své nápady.
Jako superflexibilní alternativa k Milanote vyniká Miro funkcemi, jako je sdílení obrazovky, režim prezentace a týmové konference. Pyšní se knihovnou uživatelsky přívětivých šablon, které vám pomohou zkrátit dobu učení bez ohledu na to, na jakém projektu pracujete.
Pro ty, kteří již tuto aplikaci vyzkoušeli, existuje spousta alternativ k Miro – máte na výběr!
Nejlepší funkce Miro
- Použijte tabuli pro kreativní brainstorming, myšlenkovou mapu pro zaznamenávání nápadů a plánovací tabuli pro vytvoření vizuální reprezentace každého projektu.
- Díky integraci Miro můžete importovat tabulky Microsoft Excel a Google Sheets pouhým kliknutím na tlačítko.
- Pomocí šablony kalendáře sociálních médií můžete sledovat své nápady na kampaně, dělat si poznámky k projektům a udržovat svůj tým v obraze napříč všemi vašimi profily na sociálních sítích.
- Vytvářejte vlastní nástroje a pluginy pomocí HTML, JavaScriptu a CSS.
Omezení Miro
- Bezplatný tarif je omezen na jeden pracovní prostor, což některé týmy s více uživateli považují za příliš omezující.
- Někteří uživatelé hlásí chyby v textovém editoru a funkcích drag-and-drop, plus potřebu podpory Markdown v aplikaci pro poznámky.
Ceny Miro
- Zdarma
- Starter: 10 $/měsíc za uživatele, platba měsíčně
- Podnikání: 20 $/měsíc na uživatele, platba měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Miro
- G2: 4,8/5 (více než 5 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 300 recenzí)
5. Notion
Notion je elegantní pracovní prostor pro spolupráci, pořizování poznámek a vytváření seznamů úkolů. Týmy jej používají k organizování úkolů do Kanban tabulek, kalendářových zobrazení a tabulek. Tento software pro správu úkolů propojuje flexibilní poznámky, seznamy úkolů a wiki, díky čemuž jsou členové týmu informováni a propojeni.
Jako další skvělá alternativa k Milanote sjednocuje Notion několik nástrojů v jediném panelu s jednoduchým rozvržením a zároveň poskytuje další funkce, jako jsou tabulky. Jeho bloková struktura vám umožňuje vytvářet vlastní databáze, stránky a další prvky, které splňují potřeby projektového řízení.
Pokud jste již vyzkoušeli Notion, existuje spousta alternativ.
Nejlepší funkce Notion
- Díky jednoduché funkci kontroly gramatiky budou brainstormingové schůzky a kreativní nápady vašeho týmu vždy prezentovatelné.
- Pomocí rozhraní Notion API můžete integrovat své stránky a databáze s nástroji, které váš tým již používá, a dosáhnout tak úplné univerzálnosti.
- Navrhujte vlastní prostory pro spolupráci, časové osy projektů, Kanban tabule, kalendáře a seznamy úkolů, které obsahují vše, co potřebujete.
- Spolupracujte s týmy napříč platformami pomocí zjednodušeného dashboardu, díky kterému budou všichni na stejné vlně.
Omezení Notion
- Někteří uživatelé uvádějí dlouhou dobu zapracování a nutnost rozsáhlejšího nastavení než u jiných nástrojů pro správu projektů.
- Některé recenze zmiňují, že uživatelské rozhraní mobilní aplikace je matoucí nebo obtížně ovladatelné.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc za uživatele, platba měsíčně
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele, platba měsíčně
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 4 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 800 recenzí)
6. Asana
Asana je přední nástroj pro správu práce a projektů, který pomáhá týmům všech velikostí realizovat jejich nápady a dodržovat termíny. Vyniká správou seznamů úkolů s fantastickým sledováním pokroku při plnění úkolů. Uživatelsky přívětivé rozhraní umožňuje uživatelům měnit zobrazení, stanovovat priority úkolů a pořizovat poznámky k jednotlivým projektům.
Asana může být tou správnou volbou, pokud hledáte organizovanější alternativu k Milanote a nevadí vám ztráta funkce volného brainstormingu. Využijte její milníky projektu, vlastní pole a závislosti úkolů, abyste usnadnili život celému svému týmu.
Znáte již Asanu? Můžete si vybrat z několika dalších alternativ k Asaně a najít tu, která vám bude lépe vyhovovat.
Nejlepší funkce Asany
- Sledujte průběh projektu, informujte všechny členy svého týmu o aktualizacích úkolů a zanechávejte komentáře s @ zmínkami pro komunikaci v reálném čase.
- Díky přehlednému rozhraní, které minimalizuje náročnost učení pro členy týmu, se můžete pustit do práce rychleji.
- Vyberte si mezi zobrazením tabule, seznamu nebo časové osy a vizuálně uspořádejte svůj projekt tak, jak vám to nejlépe vyhovuje.
- Využijte automatizaci k vyřizování drobných úkolů a ušetřete čas členům svého týmu.
Omezení Asany
- Některé týmy hlásí nedostatek funkcí pro přizpůsobení dashboardu a sledování projektů.
- Některé recenze zmiňují nedostatek pokročilých funkcí a flexibility při používání bezplatného tarifu (na více zařízeních).
Ceny Asany
- Základní: Zdarma
- Premium: 13,49 $/měsíc za uživatele, platba měsíčně
- Business: 30,49 $/měsíc za uživatele, platba měsíčně
- Enterprise: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,3/5 (více než 9 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 12 000 recenzí)
7. Google Keep
Google Keep je aplikace pro pořizování osobních poznámek, která je určena spíše pro jednotlivce než pro týmy spolupracující na společných projektech. Je ideální volbou pro uspořádání myšlenek a pořizování poznámek za pochodu. Přizpůsobte si rozhraní, přidávejte obrázky a využijte neomezený úložný prostor pro všechny své nápady.
Google Keep můžete používat zdarma ke sledování svých osobních poznámek, skvělých nápadů a myšlenek. Jedná se o alternativu k Milanote pro ty, kteří nepoužívají funkce pro spolupráci a nepotřebují funkce pro správu projektů.
Nejlepší funkce Google Keep
- Používejte Google Keep na Androidu, iOS a Chrome pro snadné pořizování poznámek, ať jste kdekoli.
- Využijte bezplatný přístup ke všem funkcím pro pořizování poznámek; stačí mít účet Gmail.
- Ukládejte své soubory na Google Drive jediným kliknutím a získejte pohodlnější přístup ke svým poznámkám.
- Pořizujte si rychlé a snadné poznámky při procházení webu, šetřete čas a udržujte své nápady přehledně uspořádané.
Omezení služby Google Keep
- Poznámky nejsou k dispozici offline, pokud nepoužíváte Chromebook.
- Není určen pro spolupráci, práci na dálku ani řízení projektů.
Ceny Google Keep
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Keep
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
8. Nuclino
Nuclino je kolaborativní pracovní prostor s jednoduchým uživatelským rozhraním, který pomáhá vašemu týmu zůstat soustředěný. Poskytuje funkci rychlého vyhledávání a umožňuje uživatelům sjednotit všechny své projekty, znalosti a dokumenty na jedné platformě.
Nuclino klade důraz na to podstatné s ohledem na každý pracovní postup. Možná mu chybí některé pokročilé funkce, které mají jiné alternativy Milanote v tomto seznamu, ale funkce, které obsahuje, provádí skvěle.
Nejlepší funkce Nuclino
- Přepínejte mezi zobrazením seznamu, tabule, tabulky a grafu a měňte tak způsob, jakým vizuálně prozkoumáváte nápady a znalosti svého týmu.
- Spolupracujte s členy týmu z celého světa v reálném čase pomocí rychlé a spolehlivé platformy.
- Minimalizujte přepínání mezi kontexty a rozlučte se s chaosem při správě složek a souborů tím, že vše uchováte ve společném pracovním prostoru sdíleném vaším týmem.
- Spolupracujte s členy týmu na různých platformách na zařízeních se systémy Windows, macOS, Linux, iOS a Android.
Omezení Nuclino
- Některé recenze zmiňují nedostatečnou integraci se stávajícími nástroji pro řízení projektů.
- Na základě zákaznických recenzí nemusí být vhodný pro velké databáze a týmy.
Ceny Nuclino
- Zdarma
- Standard: 5 $/měsíc za uživatele, platba měsíčně
- Premium: 10 $/měsíc za uživatele, platba měsíčně
Hodnocení a recenze Nuclino
- G2: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 60 recenzí)
9. Roam Research
Roam Research je cloudový nástroj pro pořizování poznámek, který udržuje výzkum a dokumenty organizované. Vytvářejte poznámky s odrážkami, propojujte své poznámky, automaticky ukládejte svou práci a uchovávejte si poznámky v boční záložce pro rychlou referenci při výzkumu na webu.
Roam funguje jako wiki s automatickými zpětnými odkazy, takže uživatelé mohou propojovat své poznámky a nápady pomocí překrývajících se hierarchií. Používejte jej pro společnou správu znalostí v rámci vzdálených týmů, aby všichni mohli sdílet své nápady, organizovat své myšlenky a být produktivnější.
Nejlepší funkce Roam
- Přepínejte mezi funkcemi, jako je řízení projektů, progresivní shrnování a bullet journaling, a vždy najděte ten správný formát.
- Sledujte svůj výzkum pomocí obousměrných odkazů, zpětných odkazů a jednotlivých stránek.
- Vytvořte propojenou síť znalostí, do které může váš tým přispívat a na kterou se může spolehnout ve všech vašich projektech.
- Spolupracujte s týmy napříč platformami pomocí online pracovního prostoru, ke kterému má přístup každý.
Omezení Roam
- Jednoduché rozhraní může podle uživatelských recenzí bránit funkčnosti u některých týmů.
- Neexistuje žádná bezplatná verze a některé recenze zmiňují frustraci z nedostatečné transparentnosti cen.
Ceny Roam
- Pro: 15 $/měsíc za uživatele, platba měsíčně
Hodnocení a recenze Roam
- G2: N/A
- Capterra: 4,4/5 (více než 15 recenzí)
10. Trello
Trello je díky svému uživatelsky přívětivému rozhraní jedním z nejlepších kanbanových nástrojů na trhu. Postrádá flexibilitu Milanote, ale mnoho uživatelů shledává, že tato rigidnější struktura často usnadňuje organizaci jejich práce.
Vyberte si z rozsáhlé knihovny Power-ups (neboli pluginů) Trello a přidejte funkce a integrace, které potřebujete pro každý projekt nebo tým. I bez Power-ups vám Trello usnadní vizualizaci seznamu úkolů, správu nadcházejících úkolů a vytváření vlastních tabulek a karet pro sledování termínů, podrobností projektů a souborů.
Už jste vyzkoušeli Trello? Máte na výběr z několika skvělých alternativ k Trello.
Nejlepší funkce Trello
- Přepínejte mezi zobrazením tabule, kalendáře, řídicího panelu, časové osy, tabulky, mapy a pracovního prostoru a získejte nový pohled na svůj projekt.
- Získejte celkový přehled o svém projektu pomocí rámce Kanban board, který umožňuje sledovat pokrok ze všech úhlů.
- Udržujte svou práci organizovanou pomocí tabulek a karet, ke kterým má přístup celý váš tým, které může sdílet, aktualizovat a komentovat.
- Využijte více než 200 integrací a spojte vše do jednoho jednoduchého pracovního prostoru.
Omezení Trella
- Podle recenzí brání některým projektům nedostatek dalších funkcí pro správu projektů, jako jsou zprávy a analytika.
- Některé vylepšení nejsou pro bezplatné uživatele k dispozici.
Ceny Trello
- Zdarma
- Standard: 6 $/měsíc za uživatele, platba měsíčně
- Premium: 12,50 $/měsíc za uživatele, platba měsíčně
- Enterprise: 17,50 $+/měsíc na uživatele, platba ročně
Hodnocení a recenze Trello
- G2: 4,4/5 (více než 13 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 22 000 recenzí)
Posuňte své projektové řízení na vyšší úroveň
Tady je máte – 10 fantastických alternativ k Milanote, které vám pomohou posunout vaše projektové řízení na vyšší úroveň. Zasloužíte si nástroj, který vám umožní snadno organizovat vaše úkoly a dosahovat vašich cílů jako profesionál, kterým jste.
