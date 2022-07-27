Koncepční mapa vs. myšlenková mapa – jaký je rozdíl?

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „jaký je rozdíl mezi myšlenkovou mapou a koncepční mapou?“, „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Hlavní rozdíl mezi myšlenkovými mapami a koncepčními mapami spočívá v jejich vizuální struktuře. Každá mapa pomáhá interpretovat a, co je ještě důležitější, využívat zobrazené informace.“ } } ] }
Krátká odpověď – myšlenkové mapy a koncepční mapy mají své vlastní charakteristické funkce. Na první pohled to nedává smysl, protože obě slouží k brainstormingu nápadů.
Řekněme, že vyvíjíte nový proces zapracování nových zaměstnanců pro vaše oddělení. Představili byste svému týmu vizuální mapu s 18 náhodnými přístupy? Nebo mapu, ve které jsou staré a nové znalosti o zapracování nových zaměstnanců uspořádány v sekvenčním pořadí?
Důkazy ukazují, že efektivní přenos znalostí na pracovišti začíná tím, že zjistíme, jak ostatní přijímají informace, které jim chceme sdělit. Je to téměř jako se ptát: „Jak mohu přimět svůj tým, aby mi četl myšlenky?“
Prvním krokem je uspořádání našich nápadů do hmatatelné podoby, například do poznámkového bloku nebo nástroje pro tvorbu myšlenkových map, jako je ClickUp. Dalším krokem je promyšlení našich nápadů, abychom mohli přistoupit k akci. 🎯
V tomto průvodci se budeme zabývat rozdíly mezi myšlenkovými mapami a koncepčními mapami, charakteristikami každého typu a tím, jak pomocí hotových šablon zvýšit produktivitu mapování až desetinásobně!
Rozdíly mezi myšlenkovými mapami a koncepčními mapami
Hlavní rozdíl mezi myšlenkovými mapami a koncepčními mapami spočívá v jejich vizuální struktuře. Každá mapa pomáhá interpretovat a, co je ještě důležitější, využívat zobrazené informace.
Podívejte se na pět nejdůležitějších charakteristik myšlenkové mapy a koncepční mapy:
Myšlenkové mapy
- Rozhoďte širokou síť pro všechny nápady
- Zaměřte se na jednu hlavní myšlenku/jeden problém
- K propojení podtémat použijte čáry.
- Volné brainstorming
- Chaotické, rychlé vytváření nápadů
Koncepční mapy
- Zaznamenávejte pouze to, co je relevantní a důležité.
- Propojte více nápadů/rozsáhlé projekty
- K vyjádření vztahů použijte šipky.
- Hloubková analýza pro nalezení vhodného řešení
- Orientované na výsledky
Používání stejného vizuálního nástroje znovu a znovu pro každý typ myšlenky není nejlepší přístup pro kreativitu a učení. Pojďme se tedy ponořit do všeho, co potřebujete vědět o myšlenkových mapách a koncepčních mapách!
Co je to myšlenková mapa nebo myšlenkové mapování?
Myšlenková mapa je volně formovaný diagram s jednotlivými klíčovými slovy nebo frázemi souvisejícími s ústřední myšlenkou. Pomáhá lidem zaznamenat své myšlenky v proudu vědomí bez přerušení nebo úprav.
Ústřední myšlenka (cíl, téma nebo problém) je zakroužkována uprostřed stránky. Z kruhu jsou nakresleny čáry v různých směrech, které tvoří síť souvisejících dílčích myšlenek. ✍️
Kdy použít myšlenkovou mapu pro svůj projekt
Není žádným tajemstvím, že lidé během schůzek a workshopů upřednostňují vizuální pomůcky před stránkami textu.
Protože myšlenkové mapy v nás vyvolávají určité pocity, když jsme v kreativní fázi. Je to příjemné prostorové uspořádání, které nám umožňuje vypustit myšlenky z hlavy do bezpečného prostoru.
Kromě estetické stránky myšlenkových map je tu také jejich funkční stránka, která spočívá v jejich hodnotě při organizování myšlení předtím, než se zaseknete v projektu. Všichni jsme to zažili: úvodní schůzka končí bez otázek, bez zpětné vazby a se seznamem přidělených úkolů.
Pak jsme sami se svými myšlenkami, zatímco se točíme na židlích a čekáme, až se objeví ten správný nápad. Než se nadějeme, všichni jsou zpátky na úvodní schůzce, po úvodní schůzce, aby prodiskutovali možnosti.
Mind mapu použijte, když chcete, aby komunikace a spolupráce pokračovaly i po skončení schůzky. Je to ideální místo, kde uchovat dobré, špatné i netradiční nápady.
8 populárních myšlenkových map
Přidejte tyto typy myšlenkových map do své strategické organizační sady nástrojů a zvažte jejich použití pro svůj příští projekt:
- Multi-flow mapa: Zaměřuje se na posouzení příčin a důsledků konkrétních událostí.
- Bubble map: Vysvětluje vlastnosti spojené s konkrétním tématem, předmětem nebo událostí. Podívejte se na našich 10 nejlepších šablon bubble map pro brainstorming.
- Dvojitá bublinová mapa: Spojuje dvě bubliny, aby ukázala související témata. Dobře, ve skutečnosti se jedná o Vennův diagram, ale není „dvojitá bublina“ zábavnější výraz?
- Stromový diagram: Připomíná siluetu stromu a slouží k kategorizaci informací s ústředním tématem v kořenech.
- Dialogová mapa: Zlepšuje kvalitu konverzací pomocí přístupu založeného na informačním systému zaměřeném na problémy, který se zaměřuje na vysoce komplexní koncepty.
- Kruhová mapa: Definuje ústřední myšlenku (číslo, téma, symbol) uvnitř malého kruhu a větší vnější kruh s souvisejícími informacemi.
- Brace map: Rozděluje fyzický objekt na hlavní a menší součásti pro snadnou identifikaci. (Levá strana závorky označuje hlavní objekt a pravá strana uvádí součásti).
- Pavoučí mapa: Připomíná siluetu pavouka s tématy rozvětvujícími se z hlavního tématu.
Podívejte se na náš návod k myšlenkovým mapám, kde najdete tipy a triky, jak začít s ClickUp! ⬇️
Výhody a nevýhody myšlenkových map
Myšlenková mapa je všestranný a výkonný vizuální nástroj, ale je třeba si uvědomit jeho výhody a nevýhody:
✅ Výhody myšlenkových map
- Posilte komunikaci a zapojení mezi členy týmu
- Vhodné pro osobní, akademické a obchodní prostředí
- Vytvoření a pořizování poznámek vyžaduje minimální úsilí.
- Flexibilní restrukturalizace kdykoli
❌ Nevýhody myšlenkových map
- Založeno na jednoduché hierarchii omezující potenciál škálovatelnosti
- Není praktické pro dokončování úkolů v rámci projektu
- Přeplněné přílišným množstvím informací
Bonus: Podívejte se na 10 AI nástrojů pro mind mapping a brainstorming
Co je to koncepční mapa nebo koncepční mapování?
Pokud hledáte vizuální nástroj pro spolupráci, který vám pomůže sdílet znalosti skupiny, škálovat pracovní postupy a zlepšit spolupráci při budování týmu, konceptová mapa je tou správnou volbou!
Zatímco myšlenková mapa je volně formovaný diagram pro brainstorming, koncepční mapa je diagram typu shora dolů, jehož cílem je vytvořit výstup nebo akci. Analyzuje a odpovídá na klíčovou otázku pomocí sítě vzájemných propojení. 🔗
Kdy použít koncepční mapu pro svůj projekt
Koncepční mapa neponechává prostor pro volnou interpretaci, protože otevírá možnost nedorozumění. Tyto mapy ilustrují souvislosti mezi více pojmy, takže obecně obsahují větší množství informací. To je hlavní důvod, proč týmy upřednostňují koncepční mapy před myšlenkovými mapami při vytváření osnov a plánování strategií.
Vezměte si například tuto mapu zákaznické cesty:
Tato koncepční mapa vizuálně vypráví příběh o zkušenostech zákazníka s kontaktními body značky. Poskytuje jasný a konkrétní pohled na to, co se děje v každé fázi cesty. Odtud tým odkazuje na koncepční mapu, aby se řídil při rozhodování a – jak jste asi uhodli – podnikal kroky!
3 hlavní typy koncepčních map
Lidé ocení srozumitelné vyjádření složitých myšlenek, proto je důležité sdělit hlavní myšlenku pomocí správného typu konceptuální mapy. Pomozte svému publiku vizualizovat výsledky pomocí tří hlavních konceptuálních map:
- Systémová mapa: Zobrazuje vzájemné vztahy mezi jednotlivými komponenty, aby bylo možné identifikovat, co k sobě patří a co ne. Tento typ konceptuálního mapování závisí na hluboké znalosti problému, aby byly rozhovory produktivní.
- Vývojový diagram: Sleduje posloupnost rozhodnutí, procesu nebo pracovního postupu od začátku do konce. K znázornění jednotlivých kroků se používají geometrické tvary s konkrétním významem. Pomáhá osobě, která tyto procesy vytváří, vizualizovat rozsah, posloupnost, fáze a zúčastněné strany.
- Hierarchická mapa: Organizuje pozice a hodnosti v rámci systému, aby ilustrovala vztahy mezi jednotlivými komponenty. Nejznámější hierarchickou mapou je organizační schéma společnosti, které zobrazuje vnitřní strukturu a odpovědnosti jejích oddělení a zaměstnanců.
Vyžadují konceptové mapy více úsilí než myšlenkové mapy? Rozhodně. Ale nezapomeňte, že výsledkem konceptového mapování jsou věci jako oficiální dokumentace, uchování paměti a lepší školení. 🧑💻
Bonus: Nástroje pro mapování procesů
Výhody a nevýhody koncepčních map
Zde je několik výhod a nevýhod, které je třeba mít na paměti při zvažování koncepčního mapování:
✅ Výhody koncepčních map
- Zobrazuje tacitní znalosti v projektech (znalosti založené na zkušenostech dané osoby)
- Konsoliduje informace, aby rychle vysvětlil složité, vícestupňové koncepty.
- Pomáhá identifikovat překážky, mezery a požadavky pro dosažení cíle.
- Záměrně navržen tak, aby podněcoval kritické myšlení
❌ Nevýhody koncepčních map
- Sdílení koncepčních map s členy týmu vyžaduje, aby byly prezentovány všechny skutečnosti a informace.
- Informace musí být uspořádány ve snadno čitelném formátu, jinak bude vaše publikum zmatené.
- Pravděpodobnost domino efektu, pokud dojde ke změnám pouze v jednom konceptu
