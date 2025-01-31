10 softwarů pro automatizaci formulářů pro rychlejší analýzu a sběr dat

Ať už chcete znát názory svých zaměstnanců nebo se zeptat zákazníků na jejich zkušenosti s vaším produktem, existuje zlatý standard pro sběr takových dat – formuláře. ?
Formuláře jsouice velmi užitečné, ale jejich vytváření není žádná legrace, nemluvě o analýze shromážděných dat. Naštěstí jsou pryč časy, kdy se spoléhalo na ruční zadávání dat pomocí formulářů v Excelu nebo dokonce papírových formulářů – nyní máte k dispozici software pro automatizaci formulářů, který tuto práci udělá za vás.
Tyto praktické nástroje vám umožní shromažďovat velké množství dat a přeměnit je na strukturované, cenné informace, které můžete využít ke zlepšení svých služeb, úpravě obchodních strategií a pochopení pohledu svých zákazníků nebo zaměstnanců.
V tomto článku se podíváme na to nejlepší z nejlepších, co se týče softwarových nástrojů pro automatizaci formulářů, probereme jejich funkce a pomůžeme vám najít ten, který odpovídá vašim potřebám v oblasti sběru a analýzy dat.
Co byste měli hledat v softwaru pro automatizaci formulářů?
Software pro automatizaci formulářů by měl zjednodušit sběr a analýzu dat, nikoli je ztěžovat. Pokud tedy hledáte kvalitní nástroj, který vám ušetří čas a uklidní nervy, hledejte nástroje s následujícími vlastnostmi:
- Snadné použití: Software by vám měl umožnit vytvářet formuláře bez jakýchkoli znalostí programování. Ideálně by měl disponovat rozhraním typu drag-and-drop, které vám pomůže přizpůsobit formuláře několika kliknutími.
- Rozsáhlá knihovna šablon: Platforma by měla nabízet předem připravené, přizpůsobitelné šablony, které vám pomohou rychle generovat digitální formuláře a přizpůsobit je vašim cílům.
- Více zobrazení: Měl by vám umožnit prohlížet data z různých úhlů pohledu, abyste jim lépe porozuměli. Například kalendáře vám mohou pomoci chronologicky uspořádat data, zatímco tabule mohou seskupit shromážděné informace podle stavu, priority, přidělené osoby nebo jiné vybrané kategorie.
- Flexibilita: Platforma by vám měla umožnit skrýt nebo přidat kategorie do vašich formulářů v závislosti na odpovědích ve formuláři, aby byly relevantnější.
- Robustní analytika: Měl by mít funkce, které vám umožní analyzovat shromážděné informace v reálném čase a vyvodit relevantní závěry.
10 nejlepších softwarů pro automatizaci formulářů
Prošli jsme desítky nástrojů pro automatizaci formulářů a vybrali jsme 10 nejlepších, které dokonale vyvažují funkčnost, snadné použití a přizpůsobitelnost. Prozkoumejte, co každý z nich nabízí, a vylepšete sběr dat pomocí správného softwaru pro automatizaci formulářů! ?
1. ClickUp
ClickUp je v oblasti softwaru pro automatizaci formulářů těžko překonatelný. Jeho zobrazení formulářů usnadňuje vytváření formulářů a průzkumů více než kdykoli předtím – stačí přetáhnout požadovaná pole a vytvořit si vlastní nástroj pro sběr dat. Nejste si jisti, co zahrnout do svých automatizovaných formulářů? Použijte ClickUp AI k okamžitému generování nápadů a psaní srozumitelných a relevantních materiálů.
Podmíněná logika v ClickUp Forms také umožňuje přizpůsobit dotazy v průzkumu na základě odpovědí uživatelů. Navíc můžete odpovědi převést na úkoly a automaticky je odeslat správnému týmu. Pokud například uživatel navrhne nějakou funkci, funkce Automatizace ClickUp ji předá týmu pro vývoj produktů nebo softwaru, který uvidí příslušnou odpověď v zobrazení Úkoly.
I když máte vždy možnost vytvořit formulář od nuly, doporučujeme začít s přizpůsobitelnou a předem připravenou šablonou z knihovny šablon ClickUp pro prakticky jakékoli použití, včetně shromažďování zpětné vazby nebo zadávání kreativních požadavků.
Nejlepší funkce ClickUp
- Unikátní zobrazení formuláře spolu s více než 15 dalšími zobrazeními
- Podmíněná logika pro složitější a cílenější formuláře
- Robustní možnosti automatizace
- Více než 1 000 předem připravených šablon, díky kterým můžete své formuláře rychleji uvést do provozu.
- Spolupracující ClickUp Docs
- Asistent psaní využívající umělou inteligenci
- Integrace s více než 1 000 dalšími nástroji
Omezení ClickUp
- Počet výkonných funkcí může pro některé nové uživatele představovat určitou náročnost na osvojení.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Typeform
Hledáte platformu zaměřenou výhradně na tvorbu formulářů? Pak zvažte, zda svůj příští formulář nevyplníte pomocí Typeform!
Hlavním důvodem popularity Typeform je jeho rozhraní s jedním snímkem, které uživatelům umožňuje cítit se jako účastníci konverzace namísto vyplňování online formuláře. Formuláře, které v Typeform vytvoříte, jsou dynamické – mohou se přizpůsobovat různým scénářům v závislosti na odpovědích uživatelů.
Při vytváření formulářů se můžete také spolehnout na funkce umělé inteligence Typeform. Umělá inteligence vám pomůže vylepšit jazyk a automaticky navrhne otázky podle vašeho záměru.
Díky více než 3 000 šablonám platformy pro kvízy, zpětnou vazbu uživatelů, doporučení produktů, zapojení zaměstnanců a ankety můžete vytvářet digitální formuláře během chvilky. ?
Typeform se integruje s oblíbenými platformami, jako jsou Slack, Airtable, Zoho a Pipedrive, a umožňuje vám porozumět vašim datům několika kliknutími.
Nejlepší funkce Typeform
- Navrženo speciálně pro vytváření formulářů
- S podporou umělé inteligence
- Více než 120 integrací
- Rozhraní s jedním snímkem najednou
- Více než 3 000 šablon
Omezení Typeform
- Podle některých uživatelů je cenová struktura příliš strmá.
- Počáteční nastavení může být náročné.
Ceny Typeform
- Základní: 25 $/měsíc na uživatele
- Plus: 50 $/měsíc pro tři uživatele
- Podnikání: 83 $/měsíc pro pět uživatelů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Typeform
- G2: 4,5/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 750 recenzí)
3. SurveySparrow
Vytváření funkčních a esteticky přitažlivých průzkumů může být složité, pokud nepoužíváte správný nástroj. Naštěstí s SurveySparrow to nikdy není problém.
Tato platforma vám umožňuje vytvářet poutavé dotazníky, které obsahují všechny správné otázky. Pokud chcete udržet zájem uživatelů, potěší vás, že můžete vytvářet inteligentní průzkumy s logikou zobrazení a přeskočení – průzkumy reagují na odpovědi uživatelů a zobrazují správné otázky nebo přeskakují na konkrétní část. Pokud se například respondentů ptáte, zda mají raději kočky nebo psy, a oni se rozhodnou pro kočky, nebudete se jich chtít ptát na jejich oblíbené plemeno psů. ?
SurveySparrow také nabízí praktický Executive Dashboard , kde můžete získávat data z vašich průzkumů, sledovat KPI, generovat zprávy a identifikovat trendy. Pozvěte svůj tým do Dashboardu, analyzujte získané poznatky a vytvářejte strategie pro podporu růstu.
Díky stovkám šablon a integrací s oblíbenými aplikacemi a platformami, jako jsou Zapier, Slack a Salesforce, nabízí SurveySparrow maximální přizpůsobitelnost a umožňuje vám centralizovat vaše pracovní postupy.
Nejlepší funkce SurveySparrow
- Chytré průzkumy
- Výkonný dashboard
- Vhodné pro spolupráci
- Stovky integrací a motivů
Omezení SurveySparrow
- Cenový model může být pro start-upy a neziskové organizace příliš vysoký.
- Nedostatek komplexních možností stylizace
Ceny SurveySparrow
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze SurveySparrow
- G2: 4,4/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 80 recenzí)
4. Jotform
Vytvořte si své formuláře pomocí Jotform, fantastického online nástroje, který je ideální pro vytváření všech druhů formulářů, od objednávek produktů a registrace nových zákazníků až po rezervace hotelů a zpětnou vazbu od uživatelů. ✍️
Vytváření formulářů v Jotform je díky softwaru pro automatizaci formulářů jednoduché a snadné. Pokud začínáte od nuly, nejprve přidejte základní prvky na levou stranu obrazovky a poté je pomocí nástroje drag-and-drop builder přesuňte do svého formuláře. Můžete využít zkratku v podobě jedné z šablon Jotform – na výběr je více než 10 000 možností.
Platforma se hladce integruje s více než 150 aplikacemi a platformami, což vám umožňuje automaticky odesílat vyplněné formuláře.
Pokud prodáváte produkty nebo služby, potěší vás, že můžete přijímat platby přímo prostřednictvím svého formuláře.
Krása online formulářů spočívá v snadné analýze dat, kterou umožňuje Jotform díky svému nástroji pro tvorbu reportů. Přeměňte surová data na profesionální reporty, sdílejte je se svými kolegy nebo je vložte na svůj web, aby je mohli vidět všichni.
Nejlepší funkce Jotform
- Nástroj pro tvorbu formulářů typu drag-and-drop
- Více než 150 integrací
- Více než 10 000 šablon formulářů
- Nástroj pro vytváření reportů pro analýzu shromážděných dat
Omezení Jotform
- Příležitostné poruchy
- Vkládání formulářů na webové stránky lze zjednodušit
Ceny Jotform
- Starter: zdarma (až pět formulářů)
- Bronz: 34 $/měsíc (až 25 formulářů)
- Silver: 39 $/měsíc (až 50 formulářů)
- Gold: 99 $/měsíc (až 100 formulářů)
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Jotform
- G2: 4,7/5 (více než 2 300 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 1 500 recenzí)
5. Zoho Forms
Vytváření robustních formulářů nemusí být složité, pokud používáte platformu jako Zoho Forms.
S nástrojem pro tvorbu formulářů můžete vybírat z více než 30 typů polí (jméno, rozevírací seznam, platba, sekce atd.) a k vytváření formulářů používat rozhraní typu drag-and-drop. Využijte podmíněnou logiku k přeskočení zbytečných kroků a udržení pozornosti uživatelů.
Vzhledem k tomu, že vytváření digitálních formulářů může být časově náročné, Zoho Forms vám umožňuje uložit váš pokrok a pokračovat tam, kde jste přestali, kdykoli budete chtít, bez ztráty dat.
Platforma nabízí více než 40 předem připravených šablon, které vám pomohou ušetřit čas. Můžete je přizpůsobit podle svých preferencí a potřeb vaší firmy.
Zoho Forms nabízí impozantní možnosti analýzy – můžete si prohlížet shromážděná data v tabulkovém zobrazení, generovat a exportovat zprávy, slučovat odpovědi z více formulářů a sledovat cíle.
Funkce automatizace vám umožňují přiřadit odeslané formuláře konkrétním členům týmu, odesílat data z formulářů do vybraných aplikací a spouštět e-maily, když odeslaný formulář splňuje nastavená kritéria.
Mezi další možnosti, které se vám budou líbit, patří vkládání formulářů na webové stránky, pokročilé přizpůsobení a platební brány.
Nejlepší funkce Zoho Forms
- Více než 30 typů polí formulářů
- Rozhraní typu drag-and-drop
- Pokročilé funkce analýzy
- Možnosti automatizace
Omezení Zoho Forms
- Někteří uživatelé měli potíže s kontaktováním zákaznické podpory.
- Možnosti integrace by mohly těžit z aktualizace.
Ceny Zoho Forms
- Základní: 10 $/měsíc na uživatele
- Standard: 25 $/měsíc pro 10 uživatelů
- Professional: 50 $/měsíc pro 25 uživatelů
- Premium: 90 $/měsíc pro 100 uživatelů
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Zoho Forms
- G2: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
6. FormAssembly
FormAssembly kombinuje snadné použití s výkonnými možnostmi analýzy. Nástroj pro tvorbu formulářů této platformy vám umožňuje vybrat si z několika typů polí (například textové pole, přepínače nebo rozevírací nabídka) a vytvořit tak personalizované formuláře.
Pomocí editoru drag-and-drop nakonfigurujte své digitální formuláře a zajistěte, aby všechny prvky byly na správném místě. Můžete libovolně upravovat motivy a využívat podmíněná pole, aby vaše formuláře byly chytřejší.
Díky integraci FormAssembly můžete shromážděná data přenést přímo do aplikace podle svého výběru. Můžete například aktualizovat záznamy v Salesforce.
Platforma je zaměřena na přesnou a snadnou interpretaci dat. Umožňuje vám převést shromážděné informace do tabulek a grafů, abyste mohli vizualizovat a porozumět odpovědím. ?
Díky revoluční funkci FormAssembly Workflow můžete vytvářet obchodní procesy a pracovní postupy na základě dat, která jste shromáždili prostřednictvím formulářů. To vám umožní ušetřit čas a peníze a zlepšit rozhodování.
Nejlepší funkce FormAssembly
- Více typů polí
- Snadné použití
- Integrace s oblíbenými aplikacemi a platformami
- Vynikající možnosti vizualizace dat
Omezení FormAssembly
- Pomalejší načítání při velkém počtu odpovědí ve formuláři
- Více možností přizpůsobení by bylo výhodné.
Ceny FormAssembly
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze FormAssembly
- G2: 4,4/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
7. Cognito Forms
Chcete vytvářet uživatelsky přívětivé formuláře a automatizovat své pracovní postupy? Cognito Forms je přesně to, co potřebujete. ?
Tento software pro automatizaci formulářů vám umožňuje vytvářet formuláře s přizpůsobitelnými typy polí, abyste mohli zaznamenávat požadovaná data přesně podle svých potřeb. Pomocí zaškrtávacích políček, rozevíracích seznamů, dat a časů můžete vytvářet formuláře, které odpovídají vašim cílům.
Předností tohoto nástroje je možnost provádět výpočty na základě shromážděných dat přímo ve formuláři. Data můžete také odesílat na jiné platformy, které jsou integrovány s Cognito Forms, jako jsou Google Analytics a Microsoft Power Automate.
Díky pokročilým možnostem automatizace vám digitální formuláře, které vytvoříte, pomohou zefektivnit pracovní postupy. Přizpůsobte si oznámení tak, aby byli správní členové týmu informováni o odpovědích uživatelů a mohli okamžitě přijmout opatření. Můžete například přesměrovat potenciální zákazníky na obchodní tým nebo předat zpětnou vazbu uživatelů týmu pro vývoj produktů.
Cognito Forms nabízí široký výběr šablon – můžete je filtrovat podle typu, odvětví nebo funkce a najít tu, která odpovídá vašim potřebám.
Nejlepší funkce Cognito Forms
- Přizpůsobitelné typy polí
- Výpočty dat ve formuláři
- Robustní funkce automatizace
- Stovky šablon
- Snadno konfigurovatelná oznámení
Omezení Cognito Forms
- Chybí podrobné pokyny k používání všech funkcí.
- Formáty polí pro měnu a datum jsou vázány na zemi, pro kterou je formulář vytvořen.
Ceny Cognito Forms
- Individuální: Zdarma (jeden uživatel)
- Pro: 15 $/měsíc pro dva uživatele
- Tým: 35 $/měsíc pro pět uživatelů
- Enterprise: 99 $/měsíc pro 20 uživatelů
Hodnocení a recenze Cognito Forms
- G2: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
8. SurveyMonkey
SurveyMonkey je jednou z nejpopulárnějších online platforem speciálně navržených pro vytváření formulářů a průzkumů. ?
Usnadňuje vytváření formulářů s různými typy polí pro platby, kontaktní informace a soubory. Můžete také přizpůsobit motivy a formát podle svých představ. Vyberte si z více než 25 typů otázek, jako jsou posuvníky, výběr z více možností a hodnocení hvězdičkami, abyste snížili zaujatost a byli co nejtransparentnější.
Nejste si jisti, co napsat do svých formulářů, abyste získali relevantní odpovědi? SurveyMonkey Genius je skrytý superhrdina s umělou inteligencí, který vám může pomoci! Pomůže vám minimalizovat chyby a přizpůsobit správné otázky.
Tato platforma vám umožňuje přizpůsobit oznámení pro každé odeslání formuláře, přenést shromážděná data do tabulek pro snazší kontrolu a exportovat informace do vašeho oblíbeného tabulkového procesoru.
Díky integraci Zapier můžete SurveyMonkey propojit s více než 5 000 aplikacemi a platformami a automatizovat pracovní postupy.
Nejlepší funkce SurveyMonkey
- Více typů polí a otázek
- SurveyMonkey Genius
- Přizpůsobitelná oznámení
- Hladká integrace Zapier
Omezení SurveyMonkey
- Omezená flexibilita z hlediska designu formulářů
- Někteří uživatelé zmínili zastaralé rozhraní.
Ceny SurveyMonkey
- Ceny najdete na webových stránkách, protože existuje několik úrovní a možností.
Hodnocení a recenze SurveyMonkey
- G2: 4,4/5 (více než 18 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 9 500 recenzí)
9. PerfectApps
PerfectApps je primárně bezkódová platforma pro vytváření aplikací a pracovních postupů, tak co tady dělá? Ne, nejde o omyl, protože platforma se pyšní špičkovým vizuálním návrhářem, který vám umožní generovat formuláře bez jakýchkoli znalostí kódování.
Nástroj pro tvorbu formulářů metodou drag-and-drop vám umožní sestavit jakýkoli typ formuláře několika kliknutími. Složte jednotlivé prvky dohromady a přizpůsobte si rozložení a motivy formuláře. Vytvářejte dynamické formuláře, které kladou správné otázky pomocí podmíněné logiky.
Zveřejnění vašich webových formulářů je nyní jednodušší než kdykoli předtím – jediným kliknutím je můžete sdílet prostřednictvím e-mailu nebo zabezpečeného odkazu nebo je vložit na svůj web.
Díky API PerfectApps můžete propojit formuláře s aplikacemi třetích stran, automatizovat sběr dat a získávat přesné výsledky bez rizika chyb.
Využijte výkonné integrované funkce pro vytváření reportů této platformy, abyste shromážděná data převedli do grafů, tabulek a diagramů a mohli tak činit informovaná rozhodnutí o svých pracovních postupech.
Nejlepší funkce PerfectApps
- Snadno použitelný nástroj pro automatizaci formulářů bez nutnosti programování s funkcí drag-and-drop.
- Snadné sdílení formulářů
- Vynikající možnosti reportování
- API PerfectApps
Omezení PerfectApps
- Formuláře nejsou tak responzivní
- Pro některé uživatele je naučit se s nimi pracovat náročnější.
Ceny PerfectApps
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze PerfectApps
- GetApp: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
10. PandaDoc
PandaDoc není platformou pro tvorbu formulářů jako takovou – specializuje se na automatizaci dokumentů a umožňuje vám vytvářet, sledovat, upravovat, sdílet, odesílat a elektronicky podepisovat dokumenty. Existuje však možnost vytvářet webové formuláře, pomocí kterých můžete shromažďovat elektronické podpisy, zpětnou vazbu nebo jakýkoli typ vstupů od svých zaměstnanců, zákazníků nebo obchodních partnerů. ?
Formuláře můžete vytvářet od základu – nástrojová sada platformy nabízí spoustu možností a typů polí, které vám práci co nejvíce usnadní. Můžete také ušetřit čas a využít editovatelné šablony k vytvoření personalizovaných formulářů.
Sdílení formulářů nevyžaduje žádné programování – vytvořte přímý odkaz, který můžete distribuovat zájemcům, nebo jej vložte na svůj web.
S PandaDoc můžete do svých formulářů přidávat podpisové příkazy, vybírat platby a snadno upravovat zveřejněné formuláře.
Nejlepší funkce PandaDoc
- Snadno použitelná sada nástrojů
- Jednoduché sdílení formulářů
- Přidávání podpisových objednávek do formulářů
- Inkaso plateb
Omezení PandaDoc
- Cena může být pro jednotlivce, start-upy a menší společnosti příliš vysoká.
- Někteří uživatelé uvádějí, že se občas odhlásí z platformy.
Ceny PandaDoc
- Zdarma
- Essentials: 19 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Podnikání: 49 $/měsíc za jedno pracovní místo
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze PandaDoc
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
Vylepšete práci s daty pomocí softwaru pro automatizaci formulářů
Formuláře jsou vynikajícím způsobem, jak získat potřebné informace. Softwarové nástroje pro automatizaci formulářů jdou ještě o krok dál a umožňují vám shromažďovat a analyzovat data, aniž byste hnuli prstem. ?
Softwarové nástroje pro automatizaci formulářů na našem seznamu jsou jako průvodci automatizací formulářů s působivými možnostmi pro vytváření a sdílení formulářů a generování zpráv. Pokud potřebujete platformu, která jde o krok dál a kromě špičkových funkcí pro spolupráci nabízí také fantastické řízení úkolů a projektů, vyzkoušejte ClickUp!