10 nejlepších alternativ OpenAI Playground v roce 2025 (recenze a ceny)

Open AI Playground je prediktivní jazykový nástroj s umělou inteligencí, která je trénována tak, aby reagovala jako člověk na podnět nebo otázku, ale pouze s využitím svých rozsáhlých znalostí.
Jak název napovídá, můžete si pohrát s výzvami a otázkami a provádět experimenty.
OpenAI Playground má svá omezení – postrádá některé funkce, poskytuje nespolehlivé výstupy, vyvolává obavy o ochranu soukromí a má pomalé odezvy. Tato omezení mohou výrazně zpomalit vaše zkoumání jazykových modelů a brzdit váš výzkum a vývoj.
Pokud hledáte alternativu k OpenAI Playground pro provádění pokročilejších jazykových experimentů, jste na správném místě.
Představíme vám 10 nejlepších alternativ k OpenAI Playground, které nabízejí více funkcí, lepší přizpůsobení a zaměřují se na ochranu osobních údajů, abyste mohli dosáhnout lepších výsledků při svých experimentech.
Co byste měli hledat v alternativách OpenAI Playground
Dobrá alternativa k OpenAI Playground by vám měla pomoci učit se, experimentovat a být kreativní. Při porovnávání možností se zaměřte na tyto funkce:
- Intuitivní rozhraní: Hledejte platformy, které vám poskytnou interakci v reálném čase a uživatelsky přívětivé prostředí. Umožní vám získat okamžitou zpětnou vazbu při experimentování s modely.
- Možnosti přizpůsobení: Zvažte, zda alternativa umožňuje přizpůsobení parametrů. To vám pomůže nakonfigurovat prostředí specifické pro vaše experimentální požadavky a doladit modely
- Škálovatelnost: Zvažte, zda nástroj AI (umělá inteligence) zvládne rozsah vašich projektů a zvládne různé úkoly, od jednoduchých úryvků kódu až po složitější experimenty.
- Podpora více programovacích jazyků: Hledejte alternativy, které podporují různé programovací jazyky, což vám umožní experimentovat s různými technologiemi a nástroji umělé inteligence.
- Komunita a podpora: Posuďte dostupnost komunity nebo systému podpory, kde můžete hledat pomoc, klást otázky a sdílet znalosti s ostatními uživateli. Silná komunita je cenná pro spolupráci a řešení problémů.
10 nejlepších alternativ k OpenAI Playground
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která hladce spojuje všechny vaše úkoly, dokumenty a týmovou práci na jednom místě, takže je pro vás vše snadné a pohodlné.
Své schopnosti v oblasti umělé inteligence rozšiřuje ClickUp AI – personalizovaný asistent založený na umělé inteligenci, který byl pečlivě navržen tak, aby vyhovoval vašim konkrétním potřebám. Zefektivněte řízení svých projektů pomocí více než 100 ručně vytvořených a na výzkumu založených nástrojů umělé inteligence, které vyhovují každé roli.
Nejlepší funkce ClickUp
- Pomoc při psaní: Zlepšete své psaní! Vaše práce bude jasnější a poutavější a ušetříte čas díky připraveným záhlavím, tabulkám a dalším prvkům. S pomocí při psaní od ClickUp bude váš obsah nejen dobře napsaný, ale také bude vypadat profesionálně díky správnému formátování.
- Shrnutí: Získejte klíčové body a poznatky z komentářů a diskusí souvisejících s vaším psacím projektem, protože ClickUp AI zefektivňuje proces shrnování.
- Šablona promptů: Vylepšete své psaní pomocí šablon promptů ClickUp. Poskytují strukturovaný rámec pro generování nápadů, zlepšení stylu psaní a překonání tvůrčích bloků. Můžete také přistupovat k více než 200 promptům a využít pokročilou technologii zpracování přirozeného jazyka (NLP) pro tvůrčí proces a získání vhledu do svého stylu psaní a preferencí.
- Vlastní zobrazení: Vizualizujte svou práci podle svých představ výběrem z více než 15 přizpůsobitelných zobrazení ClickUp, jako jsou Gantt, Seznam, Kalendář AI, Myšlenková mapa a další.
Vytvářejte dokumenty: Vytvářejte a organizujte různé typy dokumentů pomocí ClickUp Docs. K funkcím ClickUp AI můžete přistupovat pomocí příkazů /Slash Commands a generovat kvalitní obsah v dokumentech.
Omezení ClickUp
- Plné pochopení potenciálu rozsáhlých funkcí, které ClickUp nabízí, může nějakou dobu trvat.
- Mobilní aplikace nemusí být tak plynulá jako verze pro stolní počítače.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma: Bezplatná demo verze
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Promptsandbox. io
Promptsandbox. io je přístupná platforma pro rychlé testování a vylepšování vašich modelů – nemusíte se trápit s infrastrukturou nebo nastavením. Hrajte si s předem vycvičenými modely GPT a bez problémů vylepšujte a zdokonalujte své výtvory umělé inteligence.
Pomocí Promptsandbox.io můžete experimentovat s modely GPT, ladit své projekty umělé inteligence nebo spolupracovat s komunitním fórem.
Nejlepší funkce Promptsandbox.io
- Snadné prototypování: Okamžitě vytvářejte prototypy vlastních modelů umělé inteligence bez nutnosti řešit problémy s infrastrukturou nebo nastavením.
- Předem vycvičené modely GPT: Získejte přístup k předem vycvičeným modelům GPT pro různé aplikace a testovací scénáře a experimentujte s nimi.
- Nástroje pro vylepšování: Vylepšujte a zdokonalujte své modely umělé inteligence v rámci platformy a zefektivněte tak proces vývoje.
- Komunitní fórum: Zapojte se do živého komunitního fóra, spolupracujte s ostatními uživateli, sdílejte nápady a získejte cennou podporu.
Omezení Promptsandbox.io
- Při práci offline můžete narazit na potíže, protože platforma je při provádění modelů silně závislá na internetu.
- Možná vám neposkytne rozsáhlé možnosti pro trénování modelů od nuly.
Ceny Promptsandbox.io
- Ceny nejsou veřejně dostupné na jejich webových stránkách.
Hodnocení a recenze Promptsandbox.io
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
3. ChatGPT
ChatGPT je jazykový model/chatbot AI vyvinutý společností OpenAI, který je speciálně vyladěn tak, aby dobře fungoval v konverzačních kontextech AI. Je extrémně personalizovaný a má bezplatné rozšíření pro Chrome, i když nemá AI postavy jako Chatsonic nebo Character AI.
Funguje na architektuře GPT (Generative Pre-trained Transformer), konkrétně na verzi gpt-3. 5-turbo, a na základě zadaných údajů generuje odpovědi, které znějí stejně jako lidské.
Nejlepší funkce ChatGPT
- Hluboké znalosti: Využijte rozsáhlé školení modelu na různorodých textech, které vám poskytne bohaté informace (podobně jako inteligentní vyhledávač) a jazykové nuance.
- Interakce na míru: Přizpůsobte si své zkušenosti vyzkoušením různých podnětů, abyste mohli vybrat odpovědi, které dokonale odpovídají vašim preferencím.
- Hladká integrace: ChatGPT snadno integrujte do svých aplikací pomocí poskytnutého API, které vám umožní programově využívat jeho schopnosti generování jazyka.
Omezení ChatGPT
- Pokud nezadáte přesné vstupy, ChatGPT může generovat nesprávné informace.
- Model AI může vykazovat odchylky, protože je citlivý na změny ve formulování vstupních údajů.
Ceny ChatGPT
- Model GPT 3. 5: Navždy zdarma
- Model GPT 4: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (32+ recenzí)
4. Sudowrite
Sudowrite je asistent pro psaní založený na umělé inteligenci, který byl navržen tak, aby vylepšil a zefektivnil proces psaní. Na rozdíl od ChatGPT vám poskytuje nápady, obsah generovaný umělou inteligencí a různé další funkce pro psaní projektů a zlepšení kvality vaší práce.
Nejlepší funkce Sudowrite
- Funkce psaní: Integrujte Sudowrite do svých aplikací, webových stránek nebo výzkumných projektů a využijte jeho funkce pro pomoc při psaní. Generujte texty a osnovy pro své webové stránky, SEO obsah nebo sociální média, získejte zpětnou vazbu a přístup k dalším užitečným funkcím.
- Brainstorm: Tuto funkci můžete využít k nalezení kreativních nápadů pro výzkumné práce, inovace nových funkcí pro váš produkt a mnoho dalšího.
Omezení Sudowrite
- Obrovská sada nástrojů může být ohromující a může narušit váš pracovní postup.
- Chybí vestavěná kontrola plagiátů.
- Nenabízí bezplatný kredit.
Ceny Sudowrite
- Hobby a studenti: 10 $/měsíc (30 000 slov AI/měsíc)
- Profesionální: 25 $/měsíc (90 000 slov AI/měsíc)
- Maximálně: 100 $/měsíc (300 000 slov AI/měsíc)
Hodnocení a recenze Sudowrite
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
5. Liner. ai
Liner je výkonný nástroj umělé inteligence, který vám umožní snadno trénovat modely strojového učení (ML) bez nutnosti znalostí kódování nebo ML.
Využívá vaše tréninková data k vytvoření snadno integrovatelného modelu ML, který je připraven k použití.
Nejlepší funkce Liner. ai
- Různé případy použití: Prozkoumejte různé šablony projektů zahrnující obrázky, text, zvuk a video a klasifikaci póz pro širokou škálu úkolů strojového učení.
- Není potřeba GPU: Získejte rychlé výsledky bez nutnosti špičkového hardwaru – tato platforma trénuje hladce jak na CPU, tak na GPU.
- Optimalizace okrajových zařízení: Integrujte trénované modely do mobilních a okrajových zařízení a podporujte více platforem pro flexibilní nasazení.
Omezení Liner.ai
- Omezené zapojení komunity a zdroje podpory
Ceny Liner.ai
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Liner.ai
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
6. Inteligentní automatizace obsahu Doxis
Doxis intelligent content automation od SERgroup je platforma pro správu podnikového obsahu.
Tento nástroj založený na umělé inteligenci propojuje a automatizuje obsah v rámci celého ekosystému vaší organizace, což vede k komplexnímu 360stupňovému pohledu na vaše podnikání.
Nejlepší funkce inteligentní automatizace obsahu Doxis
- Integrace do podnikových procesů: Propojte se s celou řadou předních podnikových aplikací, jako jsou SAP, Salesforce, Microsoft atd., abyste podpořili interoperabilitu a hladkou integraci.
- Sady řešení: Sdílejte cenné poznatky napříč různými oblastmi organizace pomocí strategicky navržených balíčků cloudových řešení.
- ECM nové generace: Zvyšte efektivitu svých pracovních postupů díky komplexní automatizaci a spravujte svůj obsah bez námahy pomocí nejlepších systémů ve své třídě
Omezení inteligentní automatizace obsahu Doxis
- Omezené možnosti přizpůsobení v mobilní verzi brání plnému využití potenciálu softwaru.
Ceny inteligentní automatizace obsahu Doxis
- Ceny nejsou na webu uvedeny.
Hodnocení a recenze inteligentní automatizace obsahu Doxis
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
7. Google Colab
Google Colab je interaktivní platforma vyvinutá společností Google. Umožňuje uživatelům psát a spouštět kód Python přímo ve webovém prohlížeči.
Nabízí několik funkcí, které usnadňují a zjednodušují kódování, analýzu dat a úkoly strojového učení.
Nejlepší funkce Google Colab
- Interaktivní výukové programy: Zapojte se do interaktivních výukových programů, které vám usnadní cestu do světa strojového učení a neuronových sítí.
- Bezplatné cloudové služby: Získejte přístup k bezplatné cloudové službě, která zahrnuje GPU a TPU, a získejte tak výkonné výpočetní zdroje.
- Interakce s GitHubem: Importujte nebo publikujte notebooky přímo z a do GitHubu, čímž zvýšíte svou schopnost snadno spolupracovat a sdílet svou práci
Omezení Google Colab
- Platforma nabízí některé běžné nástroje umělé inteligence, ale ty nemusí být vhodné pro specializované úkoly.
- Budete muset pracovat v omezeném prostředí a spouštět pouze balíčky Pythonu, které jsou v něm předem zahrnuty.
Ceny Google Colab
- Navždy zdarma: Zdarma, s omezeními některých funkcí
- Colab pro: 11,79 $/měsíc (100 výpočetních jednotek/měsíc)
- Colab pro+: 58,99 $/měsíc (500 výpočetních jednotek/měsíc)
- Colab enterprise: Plaťte za to, co skutečně využijete
Hodnocení a recenze Google Colab
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
8. Jupyter
Jupyter je open-source software, který poskytuje webovou interaktivní výpočetní platformu. Umožňuje vám vytvářet a sdílet dokumenty, které obsahují živý kód, rovnice, vizualizace a narativní text.
Nejlepší funkce Jupyteru
- Jazyková podpora: Získejte přístup k podpoře pro více než 40 programovacích jazyků, což vám umožní používat ten, který máte nejraději – ať už je to Python, Julia nebo R.
- Spolupráce a sdílení: Snadno sdílejte své poznámkové bloky s ostatními reprodukovatelným způsobem prostřednictvím e-mailu, Dropboxu, GitHubu a dalších platforem.
- Interaktivní výstup: Sledujte, jak vaše dokumentace kódu ožívá díky bohatému interaktivnímu výstupu, včetně HTML, obrázků, videí, LaTeXu a vlastních typů MIME
Omezení Jupyteru
- Začátečníci mohou mít trochu potíže s přizpůsobením se buněčné povaze Jupyter Notebooks.
Ceny Jupyter
- Navždy zdarma
Hodnocení a recenze Jupyter
- G2: 4,6/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (70+ recenzí)
9. Fast. ai
Fast. ai je knihovna pro hluboké učení vytvořená pro uživatele s zkušenostmi s programováním, která nabízí komponenty na vysoké úrovni pro dosažení špičkových výsledků v běžných oblastech hlubokého učení.
Umožňuje také výzkumným pracovníkům využívat komponenty nízké úrovně k vytváření inovativních metod a využívat dynamiku jazyka Python spolu s knihovnou PyTorch.
Nejlepší funkce Fast.ai
- Obousměrný systém zpětného volání: Usnadněte dynamické změny v jakékoli fázi tréninku pomocí inovativního obousměrného systému zpětného volání, který umožňuje přístup k jakékoli části dat, modelu nebo optimalizátoru.
- Pokročilý optimalizátor: Zefektivněte své optimalizační úkoly bez námahy a implementujte optimalizační algoritmy pouhými 4–5 řádky kódu.
Omezení Fast.ai
- Tento nástroj umělé inteligence nepodporuje Mac OS a pro instalaci vyžaduje Linux nebo Windows.
Ceny Fast.ai
- Navždy zdarma
Fast. ai hodnocení a recenze
- G2: Nedostatečné hodnocení
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
10. Transformers od Hugging Face
Transformers, open-source knihovna od Hugging Face, nabízí širokou škálu předem vycvičených modelů a nástrojů pro úkoly NLP a strojového učení. Hugging Face se specializuje na technologie strojového učení a zpracování přirozeného jazyka (NLP).
Použití těchto předem vycvičených modelů pomáhá snížit náklady na výpočetní techniku, zmenšit uhlíkovou stopu a ušetřit čas a zdroje. Vyhnete se tak potížím spojeným s výcvikem modelů zcela od začátku.
Nejlepší funkce transformátorů
- Předem vycvičené modely: Prozkoumejte širokou škálu předem vycvičených modelů určených pro různé úkoly NLP, jako je modelování jazyka, překlad, klasifikace textu a obrázků a další.
- Interoperabilita rámců: Přepínejte mezi rámci v průběhu celého životního cyklu modelu. Integrujte se s učícími se rámci, jako jsou PyTorch, TensorFlow a JAX.
- Rychlá tokenizace: Zlepšete rychlost ve srovnání s tradičními metodami tokenizace pomocí rychlých tokenizátorů podporovaných knihovnou Tokenizers.
Omezení transformátorů
- Dolaďování modelů a práce s velkými jazykovými modely (LLM), jako je GPT-3. 5, může být náročné na zdroje.
- Některé soubory jsou příliš velké na načtení, což může mít vliv na uživatelský komfort.
Ceny transformátorů
- Hugging Face hub: Navždy zdarma
- Výhoda: 9 $/měsíc
- Podnik: 20 $/měsíc
Hodnocení a recenze transformátorů
- G2: 4,8/5 (19+ recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Vyberte si nejlepší alternativu OpenAI Playground pro své potřeby
Využití umělé inteligence je nekonečné – čím více experimentujete, tím větší je pravděpodobnost, že najdete nové způsoby využití nebo aplikace pro vaše podnikání.
Jakmile překročíte hranice OpenAI Playground, těchto deset alternativ vám nabídne velkou příležitost, která vám přinese jednoduchost a rozmanitost a transformuje vaše strojové učení a aplikace AI.
A pokud chcete osobního asistenta AI pro snadný pracovní postup, podívejte se na ClickUp AI – prvního asistenta AI založeného na rolích.