Příklady použití ChatGPT pro firmy (s příklady výzev a návrhy použití)

Umělá inteligence (AI) má potenciál revolučně změnit průmyslová odvětví, ale jak tyto pokročilé nástroje efektivně integrovat?
Navzdory počátečnímu nadšení kolem AI má většina lidí, včetně mnoha odborníků a rozhodujících činitelů, stále jen povrchní znalosti o AI.
K této mezeře přispívá několik faktorů. Jedním z nich je složitost AI s komplikovanými pojmy, jako jsou neuronové sítě a hluboké učení, jejichž osvojení vyžaduje značné množství času a úsilí.
Navíc zavádějící zobrazení ve filmech, televizních pořadech a zprávách často zveličují schopnosti AI a vytvářejí mylné představy. Chybí také dostupné, vysoce kvalitní vzdělávací zdroje, které by překlenuly propast mezi základními znalostmi a hlubokým technickým porozuměním.
Tento nástroj AI je přístupný téměř každému, kdo má přístup k internetu, ale ne každý ví, jak jej efektivně používat. To často znamená, že lidé nevyužívají technologie AI na maximum.
ChatGPT sice nemůže přímo automatizovat vaše výzkumné a provozní procesy, ale může zlepšit produktivitu. ChatGPT můžete využít k rychlému:
- Shrňte širší témata
- Vytvořte briefy pro svůj marketingový tým
- Upravujte, dokumentujte nebo pište kód
- Generovat obsah
- Vymýšlejte obchodní strategie
- Přeložit text do jiných jazyků
- Odpovídejte na dotazy zákazníků
- Prohledejte několik webových článků a získejte konsolidovaný výstup.
Kromě toho mohou případy použití ChatGPT pomoci v medicíně, hrách, analýze dat, plánování událostí, elektronickém obchodování, osobních financích, psaní scénářů, překladu jazyků, zákaznické podpoře a dalších oblastech.
Ukážeme vám 14 případů použití ChatGPT, spolu s historií tohoto nástroje AI a několika pokyny pro jeho používání. 🤖
Definice a historie ChatGPT
ChatGPT (Generative Pre-trained Transformer), vyvinutý společností OpenAI, byl poprvé představen v roce 2018. Jeho původní model využíval framework hlubokého učení (DL) k porozumění a generování textu přirozeným způsobem, podobně jako lidé, což se také nazývá zpracování přirozeného jazyka (NLP).
V roce 2019 byl vydán GPT-2 s výrazně větším datovým souborem a pokročilými metodami trénování. Výsledkem bylo, že bot začal generovat souvislý a kontextově relevantní text.
V roce 2020 představila společnost OpenAI GPT-3, další rozšíření svých schopností v oblasti zpracování přirozeného jazyka a generování informací. Ale teprve s uvedením GPT-4 v roce 2022 si ChatGPT skutečně získal pozornost veřejnosti.
V průběhu let byl tento generátor textu AI navržen tak, aby se zapojoval do konverzačních interakcí na základě nejnovějších pokroků.
Výsledkem je, že odpovědi bota se nyní velmi podobají lidské komunikaci a poskytují praktickou pomoc při různých každodenních úkolech. Díky neustálému vylepšování můžete řešit dotazy týkající se několika odvětví a v několika formátech obsahu.
Ať už jde o vytváření tabulek, psaní výzkumných prací, přípravu právních podkladů, tvorbu newsletterů, vypracovávání plánovacích dokumentů nebo provádění výzkumu, ChatGPT si získal značnou popularitu mezi profesionály z různých oborů.
Přečtěte si také: Statistiky ChatGPT
Jak funguje ChatGPT
Zde je několik informací o tom, jak ChatGPT používá výzvy k generování dynamického textu.
Používání velkých jazykových modelů (LLM)
Nástroj AI je trénován na obrovském množství dat z internetu. Díky naučení se statistických vztahů mezi slovy v milionech vět může model generovat fráze a odstavce na základě vašeho textového řetězce, známého také jako prompt.
Její funkčnost, zejména paměť a schopnost zpracovávat data, je podobná funkčnosti lidského mozku.
Generativní umělá inteligence
ChatGPT je vynikajícím příkladem generativní umělé inteligence. Tento nástroj zpracovává váš vstupní text a generuje nový obsah na základě vzorů a informací, které se naučil během tréninku.
Kdykoli ChatGPT obdrží výzvu nebo otázku, přistupuje ke svým trénovacím datům, aby odpověděl kreativně, lidsky a v požadovaném komunikačním stylu.
Adaptivní učení
ChatGPT vyniká ve srovnání s jinými modely AI svou schopností interaktivního učení.
Každá interakce s vámi umožňuje botovi zdokonalit své porozumění vašemu dotazu a zlepšit jeho výstup. Tento adaptivní přístup k učení pomáhá modelu AI lépe vyhovět vašim potřebám v průběhu času.
Číst dále: Jak používat ChatGPT pro výzkum
14 případů použití ChatGPT v sedmi funkcích
ChatGPT můžete použít pro vše od matematiky, programování, editace, generování nápadů pro kampaně, vytváření zpráv a mnoho dalšího.
Zde je 15 příkladů použití ChatGPT pro různé funkce na pracovišti:
ChatGPT v řízení lidských zdrojů (HR)
Případ použití 1: Zaškolování zaměstnanců
Integrace ChatGPT do procesu zapracování nových zaměstnanců mění způsob, jakým nové zaměstnance seznamujete s firemní kulturou a procesy. Můžete automatizovat dodávání přizpůsobených materiálů pro zapracování, jako jsou školicí moduly specifické pro danou pozici.
Jeho schopnost vytvářet administrativní dokumenty s kompletním přizpůsobením během několika sekund může snížit vaše náklady na lidské zdroje.
Tato úroveň personalizace zlepšuje zážitek z nástupu do nové práce a umožňuje vašemu personálnímu týmu soustředit se na interakce s vyšší přidanou hodnotou, jako jsou jednání o platu a povýšení.
🤖 Pokyn: „Vytvořte komplexního průvodce pro nové zaměstnance mé softwarové společnosti. Zahrňte klíčové zásady a představení týmu. Zachovejte profesionální tón.“
Výstup:
Případ použití 2: Pokyny pro řešení konfliktů
ChatGPT vám může pomoci při řešení konfliktů na pracovišti tím, že vám poskytne pokyny a komunikační etiketu založené na osvědčených postupech.
Může navrhovat mediační přístupy a nabízet přizpůsobené rady pro řešení citlivých situací. Zkuste tyto pokyny spojit s bezplatnými šablonami pro HR, abyste vybavili svůj HR tým automatizačními nástroji.
🤖 Pokyn: „Vytvořte podrobného průvodce pro zprostředkování konfliktu mezi dvěma členy týmu ohledně odpovědností v rámci projektu.“
Výstup:
ChatGPT Prompts pro HR týmy od ClickUp obsahuje více než 140 návrhů, které zvýší vaši efektivitu a zlepší strategie zapojení zaměstnanců.
Můžete automatizovat proces tvorby dokumentace pro nově přijaté, degradované a povýšené zaměstnance. Použitím těchto pokynů můžete zaručit, že vaši zaměstnanci budou po celou dobu, po kterou u vás budou pracovat, dostávat potřebnou podporu.
ChatGPT v marketingu
Případ použití 3: Tvorba obsahu
Díky obrovskému množství trénovacích dat ChatGPT můžete tento nástroj používat jako spoluvytvářetele. Můžete generovat vysoce kvalitní návrh obsahu, který splňuje vámi zadané pokyny.
Od psaní poutavých blogových příspěvků s háčky až po vytváření příspěvků na sociálních médiích, kalendářů a strategií můžete pro svou cílovou skupinu vytvářet různé styly kreativního obsahu.
Bot také analyzuje existující obsah a doporučuje relevantní klíčová slova a meta popisy pro optimalizaci SEO a zapojení publika. To platí pro zpravodaje, brožury, eseje, e-maily a marketingové materiály. Ještě lepší je, že můžete bota požádat o optimalizaci vašeho obsahu pro maximální digitální dosah.
🤖 Pokyn: „Vytvořte kalendář obsahu blogů o udržitelném životním stylu pro lidi ve věku 40+. Optimalizujte názvy a dejte mi stručný obsah každého tématu.“
Výstup:
Případ použití 4: Vývoj strategie budování značky
Tento nástroj AI může pomoci při vytváření strategií budování značky tím, že generuje nápady pro sdělení značky, tón komunikace a vizuální podněty.
Sdílením referencí a vyhledáváním pomoci můžete vytvořit soudržnou identitu značky napříč všemi digitálními platformami.
ChatGPT vám také může pomoci vytvořit komplexního průvodce stylem značky, který odráží hodnoty vaší značky a rezonuje s vaší cílovou skupinou, čímž podporuje zapamatovatelnost značky.
🤖 Pokyn: „Vypracujte průvodce strategií budování značky pro novou řadu ekologického oblečení zaměřenou na věkovou skupinu 17–28 let. Zaměřte se na klíčové styly sdělení a techniky zapojení publika.“
Výstup:
ChatGPT Prompts for Marketing od ClickUp vám může pomoci s rámcem pro studené e-maily, texty reklam na sociálních médiích a malými i velkými úkoly v oblasti content marketingu. Můžete také provádět výzkum klíčových slov a vytvářet affiliate marketingové plány během několika minut.
ChatGPT v inženýrství
Případ použití 5: Pomoc při ladění kódu
Proces ladění softwarových projektů můžete zefektivnit identifikací problematických vzorců kódu a požadavky na potenciální opravy.
Díky interpretaci protokolů chyb v reálném čase pomáhá ChatGPT šetřit čas při řešení problémů.
Bot je také trénován k vytváření dokumentace kódu na základě rozpoznaných oprav a možných případů použití. To, co by jinak trvalo týdny, lze nyní vytvořit během několika minut.
🤖 Výzva: „Vložte sem kód – Můžete posoudit tento blok kódu a vysvětlit, proč se mi zobrazují chyby? Vytvořte také dokumentaci kódu pro tento dotaz. ”
Výstup:
Případ použití 6: Vytváření technické dokumentace
ChatGPT můžete použít k automatizaci tvorby technické dokumentace pro vaše softwarové projekty, což ovlivní část vaší inženýrské efektivity.
Nástroj AI dokáže vytvářet jasné, stručné a přesné manuály, instalační příručky a specifikace produktů. To může ušetřit čas a zajistit konzistentnost napříč dokumenty. Lze jej také využít jako pomocnou dokumentaci pro týmy zákaznické podpory.
🤖 Pokyn: „Vytvořte komplexní uživatelskou příručku pro náš nový softwarový nástroj, včetně instalace, funkcí, kroků pro řešení problémů a dalších relevantních částí.“
Výstup:
ChatGPT Prompts for Engineering od ClickUp obsahuje návody pro zadávání požadovaných výsledků, dat, procesů a dalších údajů. Tyto pokyny vám pomohou optimalizovat procesy a detekovat chyby během několika sekund, což vašemu technickému týmu umožní rychle řešit složité matematické úlohy.
ChatGPT ve financích
Případ použití 7: Investiční analýza
ChatGPT pomáhá finančním analytikům, jako jste vy, tím, že nabízí poznatky z investičních studií a průzkumu trhu.
Schopnost tohoto nástroje zpracovávat velké datové soubory a zdůrazňovat trendy v ziscích a ztrátách v jednotlivých časových úsecích je ve finančním sektoru široce využívána.
Použijte ChatGPT k předpovídání pohybů na trhu a pochopení minulých a stávajících investičních příležitostí.
🤖 Pokyn: „Analyzujte současné trendy na trhu s obnovitelnou energií a identifikujte nejlepší investiční příležitosti pro příští čtvrtletí.“
Výstup:
Případ použití 8: Řízení rizik
Použití ChatGPT k identifikaci finančních rizik a navrhování strategií jejich zmírnění šetří čas při studiu řízení rizik.
Může analyzovat finanční zprávy, tržní podmínky a změny v regulaci a poskytovat komplexní hodnocení rizik. Můžete také požádat ChatGPT o hodnocení rizik podílových fondů, dluhopisů, jednotlivých akcií a různých nástrojů.
🤖 Zadání: „Posuďte finanční rizika vstupu na asijský trh v současné ekonomické situaci a navrhněte strategie pro zmírnění rizik.“
Výstup:
ChatGPT Prompts for Finance od ClickUp jsou vhodné pro poskytování finančních znalostí na vyžádání, které vám pomohou vyřešit vaše finanční dotazy během několika sekund.
Ať už se jedná o finanční řízení, finanční nástroje nebo techniky rozpočtování a investování, naše výzvy využívají tento nástroj AI k přizpůsobení informací během několika minut.
ChatGPT v psaní
Případ použití 9: Pomoc při výzkumu
Spisovatelé mohou ChatGPT používat jako výzkumného asistenta. Namísto procházení několika webových stránek za účelem nalezení relevantních informací můžete získat konsolidovanou odpověď od ChatGPT. Tato odpověď vychází ze skenování několika zdrojů, jako jsou vědecké články, blogy, zprávy atd.
Kromě toho můžete požádat o shrnutí, kostru obsahu, důkazy podporující váš obsah a další.
🤖 Pokyn: „Poskytněte shrnutí nejnovějších studií o dopadu práce na dálku na produktivitu zaměstnanců.“
Výstup:
Případ použití 10: Kreativní vývoj příběhu
ChatGPT je cenným nástrojem pro brainstorming kreativních nápadů na příběhy a vývoj dějových linií. Zkuste nástroj požádat o narativní prvky a kreativní směry, jejichž vymýšlení a dokumentování by jinak trvalo několik dní.
Vyzkoušejte ChatGPT a požádejte jej, aby rozvedl pozadí postav, přičemž se inspirujte svými oblíbenými televizními pořady a filmovými scénáři.
🤖 Podnět: „Vytvořte námět pro mysteriózní sci-fi román odehrávající se na Mallorce v 50. letech.“
Výstup:
ChatGPT Prompts for Writing od ClickUp zjednoduší vytváření obsahových briefů a tvorbu obsahu. Získáte přístup k kreativním nápadům na vaše téma, bez ohledu na to, zda je formát obsahu scénář, newsletter, blog, brožura nebo e-mail.
ChatGPT v projektovém řízení
Případ použití 11: Optimalizace alokace zdrojů
ChatGPT je spolehlivý nástroj pro regulaci a úpravy alokace zdrojů projektu. Stačí zadat požadavky projektu, časové harmonogramy, kapacity členů týmu a další metriky související se zdroji.
Výstupem budou návrhy kroků a technik pro efektivní nasazení zdrojů k dokončení projektu včas a v rámci rozpočtu.
🤖 Podnět: „Navrhněte optimální plán alokace zdrojů pro tříměsíční projekt vývoje softwaru s pětičlenným týmem a rozpočtem 40 000 dolarů.“
Výstup:
Případ použití 12: Plánování zmírňujících opatření
Včasná identifikace a analýza potenciálních rizik projektu může výrazně zlepšit přesnost a efektivitu řízení projektu v průběhu celého jeho životního cyklu.
ChatGPT má přístup k historickým datům a projektovým zprávám, aby mohl předpovídat riziko překročení rozpočtu, zpoždění harmonogramu a nedostatku zdrojů.
🤖 Pokyn: „Analyzujte rizikové faktory mého nadcházejícího mezinárodního uvedení produktu na trh a navrhněte praktické strategie jejich zmírnění na základě podobných minulých projektů. ”
Výstup:
Projektové pokyny ClickUp mohou snížit čas, který strávíte vytvářením časových os a přidělováním zvládnutelných pracovních úkolů. Tyto pokyny odhalují přizpůsobené tipy pro dodržování termínů projektů a hladké začlenění recenzí klientů, aniž by došlo k záměně mezi více týmy.
ChatGPT v produktovém managementu
Případ použití 13: Sestavení zpětné vazby k funkcím
ChatGPT dokáže provádět rozsáhlá hodnocení zpětné vazby a shromažďovat zpětnou vazbu zákazníků k různým funkcím produktu. Poté může tuto zpětnou vazbu rozdělit do tematických kategorií a předložit inovativní nápady na zlepšení.
Od kvantifikace úrovně spokojenosti zákazníků až po hledání prostoru pro inovace a lepší použitelnost můžete upřednostnit aktualizace funkcí a nové vývojové trendy.
🤖 Pokyn: „Zkompilujte a analyzujte zpětnou vazbu zákazníků ohledně uživatelského rozhraní naší mobilní aplikace, abyste identifikovali oblasti, které je třeba vylepšit.“
Výstup:
Případ použití 14: Analýza konkurence
Proveďte analýzu konkurence tím, že požádáte ChatGPT, aby shromáždil a syntetizoval informace o produktech konkurence a tržních strategiích.
Tato analýza vám pomůže pochopit postavení vašeho produktu na trhu a předvídat možné překážky. Umožní vám předem se připravit na nižší tržby nebo vylepšení produktů konkurence.
🤖 Pokyn: „Proveďte analýzu konkurence u smartphonů střední třídy uvedených na trh v uplynulém roce, přičemž věnujte zvláštní pozornost jejich funkcím a cenovým strategiím.“
Výstup:
Produktové manažerské podněty ClickUp usnadňují vymýšlení vylepšení funkcí, vytváření nových hodnotových nabídek pro lepší positioning produktu a studium bolavých míst vašich ideálních zákazníků.
Konsolidace údajů a názorů zákazníků a jejich analýza za účelem určení možných změn vašeho produktu může ušetřit týdny výzkumného času.
Opatrné používání a pokyny pro ChatGPT
Podívejme se na některé úvahy a pokyny pro uživatele ChatGPT:
Etické aspekty používání ChatGPT
Zde je několik etických aspektů, které je třeba mít na paměti při používání ChatGPT:
- Transparentnost: Buďte transparentní vůči zákazníkům a zainteresovaným stranám ohledně používání AI ve vašich procesech, zejména v interakcích se zákazníky, kde ChatGPT může generovat vaše odpovědi.
- Odpovědnost: Stanovte jasné linie odpovědnosti za rozhodnutí učiněná s pomocí AI. Musíte zajistit, aby existovaly mechanismy pro lidský dohled a zásah v případě potřeby.
- Snižování zaujatosti: Aktivně pracujte na identifikaci a snižování zaujatosti v odpovědích AI. Chcete pravidelně kontrolovat a aktualizovat svá trénovací data, abyste snížili zaujatost.
- Přesnost: Sledujte a ověřujte přesnost informací poskytovaných ChatGPT, zejména v oblastech s vysokými riziky, jako je zdravotnictví nebo finanční poradenství.
Pokyny pro podniky používající ChatGPT
Zde je několik pokynů pro podnikatele, kteří používají ChatGPT:
- Školení uživatelů: Proškolte svůj tým v oblasti interakce s AI botem a jeho správy. Nezapomeňte je seznámit s jeho omezeními a nuancemi interpretace jeho výstupů.
- Mechanismus zpětné vazby: Zaveďte robustní systém zpětné vazby, ve kterém může váš tým hlásit nepřesnosti, problémy nebo etické obavy týkající se odpovědí ChatGPT.
- Průběžné monitorování: Pravidelně kontrolujte a vyhodnocujte výkon ChatGPT, včetně relevance kvality odpovědí.
- Definice účelu: Odstraňte veškeré pochybnosti o rolích a cílech použití ChatGPT ve vaší firmě.
Alternativy ChatGPT v oblasti AI
Zatímco IBM Watson Assistant má multijazyčné schopnosti a zaměřuje se na podniky, Microsoft Azure’s Bot Service nabízí multikanálové nasazení a integraci se službami Azure.
Podobně jsou open-source framework Rasa a Google Dialogflow s důrazem na NLP skvělými nástroji jako alternativa k ChatGPT.
Také jsme porovnali ChatGPT a Google Gemini a zjistili jsme, že oba mají své jedinečné přednosti.
ClickUp Brain je další vynikající volbou. Nabízí stejné funkce jako ChatGPT a je také skvělým doplňkem ClickUp, komplexního nástroje pro řízení projektů s rozsáhlými automatizačními schopnostmi.
Tento AI asistent se přímo integruje do platformy pro správu projektů ClickUp a pomáhá generovat obsah, analyzovat data a spravovat úkoly, pracovní postupy a komunikaci v rámci jednoho jednotného ekosystému.
ClickUp Brain může také automatizovat rutinní úkoly v rámci řízení projektů, jako je aktualizace stavu úkolů a informování členů týmu o změnách termínů a nových požadavcích klientů.
Zde je několik dalších funkcí ClickUp Brain, které zjednodušují vaše obchodní operace:
- Vytvářejte obsah specifický pro danou roli
- Pište a upravujte s ClickUp AI
- Ptejte se na otázky související s projektem
- Generujte personalizované aktualizace týmu
- Vytváření a přiřazování úkolů
- Odpověď na komentáře k úkolu
- Přepis hlasových klipů
- Přeložit a lokalizovat
Číst dále: Porovnání ChatGPT a ClickUp
Využijte AI jako svého asistenta pro zvýšení produktivity
Integrace nástroje AI, jako je ChatGPT, do každodenních operací a úkolů vaší firmy ušetří čas a zdroje. Náš návod vám pomůže zvýšit produktivitu a rychle dosáhnout lepších výsledků.
Ačkoli hacky ChatGPT mohou zlepšit vaše výsledky, doporučujeme experimentovat s přístupem k zadávání příkazů. Neváhejte klást AI nástroji doplňující otázky, abyste rozšířili jeho znalosti související s vaším primárním příkazem.
Chcete-li získat různé výstupy, komunikujte s nástrojem AI a poskytněte mu relevantní informace. Trénování ChatGPT je podobné trénování lidského mozku, ale s bezchybnou schopností uchovávat paměť.
Šablony AI promptů ClickUp jsou integrovány do rozhraní pro správu projektů, takže je váš tým může velmi snadno použít, kdykoli je to potřeba. S ClickUp Brain máte přístup k více než 100 rolím přizpůsobeným promptům, které vám pomohou snížit množství rutinní práce a zrychlit vaše pracovní postupy. Navíc s komplexním softwarem pro správu práce, jako je ClickUp, máte k dispozici jediné řešení pro dokumentaci, správu úkolů a zvýšení produktivity. Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes.