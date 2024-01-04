25 triků pro ChatGPT, které změní váš způsob práce v roce 2025

Představte si, že máte asistenta, který umí všechno, od zefektivnění analýzy dat, shrnutí dlouhých dokumentů a automatizace kódovacích úkolů až po vyprávění příběhů nebo vtipů během přestávek na kávu!
A nejen to, tohoto asistenta můžete také hladce integrovat do svého pracovního postupu a proměnit rutinní úkoly v efektivní a produktivní zážitky.
To vše a ještě mnohem více můžete dokázat s ChatGPT. 🎉
ChatGPT, jeden z prvních AI nástrojů, který je široce dostupný zdarma, je nyní schopen provádět celou řadu akcí.
Ačkoli někteří uživatelé vyjádřili obavy ohledně jeho účinnosti jako nástroje pro tvorbu obsahu – a někteří jej považují za ohrožení originality – ChatGPT se etabloval jako spojenec profesionálů napříč různými obory. To je patrné z toho, že každý týden navštíví webové stránky stovky milionů lidí.
Podívejme se na různé triky pro ChatGPT, které vám pomohou zvýšit produktivitu.
Co je ChatGPT?
ChatGPT je bezplatný chatbot založený na systému umělé inteligence vyvinutém společností OpenAI. Chatbot je založen na velkém jazykovém modelu (LLM), který dokáže porozumět složitým jazykovým reprezentacím a vztahům a vést s uživatelem přirozenou konverzaci.
GPT je zkratka pro „Generative Pre-trained Transformer“: Generative znamená, že jazykový model může generovat souvislý obsah nebo nové textové výstupy na základě vstupů; pre-trained znamená, že model byl trénován na obrovském množství různorodých dat; transformer odkazuje na architekturu neuronové sítě, na které je ChatGPT postaven.
ChatGPT dokáže porozumět a zpracovat přirozený jazyk pomocí vrstev složitých pravidel, aby našel vzorce v datech a použil je k vytvoření odpovědí. Chatbot také reaguje na zpětnou vazbu od uživatelů a může své odpovědi vylepšovat na základě konkrétního řetězce konverzace.
Terminologie používaná k popisu technologie AI je sofistikovaná, ale zjednodušeně řečeno, ChatGPT vyniká v vedení konverzací podobných lidským a v porozumění tomu, co máte na mysli.
Například takto se ChatGPT představuje: „Ahoj! Jsem ChatGPT, chatbot vyvinutý společností OpenAI. Jsem tu, abych vám usnadnil život a pomohl vám rychleji vyřídit vaše úkoly. Mohu vám pomoci s různými úkoly a poskytnout užitečné informace. Stačí se mě zeptat na cokoli nebo mi říct, co potřebujete, a já vám zefektivním práci a zvýším vaši produktivitu!“ 💯
25 triků pro ChatGPT pro každou situaci
Profesionálové po celém světě a prakticky ve všech odvětvích používají ChatGPT ke zjednodušení své práce. Chatbot využívají k psaní e-mailů, generování obsahu, brainstormingu řešení, získávání informací, psaní kódu a dokonce i jako pomůcku k učení a slovník.
ChatGPT funguje jako schopný a ochotný AI asistent, který vám pomůže být efektivnější a kreativnější. Zde je 25 triků pro ChatGPT , které zlepší vaši produktivitu a celkovou pracovní zkušenost.
1. Ovládněte umění promptů
ChatGPT se při poskytování odpovědí opírá o jasné a podrobné pokyny. Tyto pokyny se nazývají výzvy – a čím lepší výzva, tím přesnější odpověď.
Ujistěte se, že vaše pokyny pro ChatGPT jsou jasné, konkrétní a obsahují dostatek kontextu, aby nástroj plně pochopil vaše požadavky. Pokud jsou vaše otázky nebo požadavky složité, zkuste je rozdělit na řadu jednodušších pokynů, které směřují k cíli.
Samozřejmě, zvládnutí promptů je otázkou experimentování.
Pokud spěcháte, šablony AI promptů ClickUp vám usnadní vytváření promptů v ChatGPT. K dispozici jsou hotové prompty pro blogové příspěvky, e-maily, popisy produktů, návrh uživatelských rozhraní a další. 👏🏼
2. Automatické vytváření plánů
S ChatGPT jako asistentem pro plánování můžete naplánovat svůj den i týden během chvilky.
Zadejte své priority a úkoly a sledujte, jak vám tento nástroj uspořádá rozvrh. Může vám vyhradit bloky času pro soustředěnou práci, vkládat přestávky na kávu a připomínat vám, abyste nezmeškali jídlo.
Zde je ukázkový příkaz, jak tento trik pro ChatGPT co nejlépe využít: „Vytvořte denní rozvrh pro zaneprázdněného projektového manažera, přičemž upřednostněte pracovní úkoly, schůzky, cvičení a osobní pochůzky a zároveň zajistěte dostatek času na přestávky a odpočinek.“
3. Automatizujte opakující se úkoly
Modely umělé inteligence jsou vynikající v samostatném provádění opakujících se úkolů.
ChatGPT můžete použít k vytváření šablon e-mailů, shrnování dlouhých dokumentů, vytváření prezentací a automatizaci úkolů v rámci řízení projektů.
Například projektoví manažeři pravidelně dostávají zprávy s informacemi o stavu úkolů souvisejících s projektem. Projektoví manažeři tyto zprávy shromažďují, analyzují odpovědi a poté shrnou pokrok.
ChatGPT vám pomůže celý tento proces dokončit během chvilky.
Zadejte podrobnosti, které má nástroj extrahovat, a popište formát, ve kterém chcete shrnutí. Od té chvíle stačí jen zadávat zprávy a sledovat, jak nástroj generuje perfektní souhrnné zprávy.
4. Používejte pluginy ChatGPT
Díky mnoha pluginům ChatGPT dostupným pro Gmail, Expedia, Zapier a mnoho dalších je automatizace vašich pracovních postupů snazší než kdykoli předtím.
Díky různým pluginům, které jsou k dispozici pro Chrome, můžete vyhledávat a rezervovat cestovní lístky, používat sumarizátory k extrakci klíčových bodů z PDF souborů, generovat přepisy z videí, psát kód v několika jazycích a dokonce generovat obrázky pomocí Canva.
Ať už jste spisovatel, vývojář nebo marketér, plugin ChatGPT vám pomůže dosáhnout více s menším úsilím.
Další skvělé nástroje umělé inteligence najdete v rozsáhlé databázi ClickUp seřazené podle případů použití.
5. Nechte AI být vaším mentorem
ChatGPT je nejen skvělým pomocníkem, ale také dobrým učitelem.
Díky zjednodušeným shrnutím, vysvětlením a studijním průvodcům vám tento nástroj pomůže lépe porozumět složitým tématům téměř ve všech oblastech.
Zde je příklad: Pokud se připravujete na pohovor na pozici webového vývojáře, použijte níže uvedený hack pro ChatGPT. Pomocí otázek, které generuje, můžete posoudit své dovednosti a identifikovat oblasti, ve kterých se můžete zlepšit.
„Napište cvičné otázky pro pohovor na pozici front-end webového vývojáře se zaměřením na syntaxi JavaScriptu a HTML/CSS a techniky řešení problémů.“
Seznamte se s nejlepšími alternativami ChatGPT pro programování!
6. Překládejte mezi jazyky
Ať už překládáte pro obchodní účely nebo pro cestování, čtete novinový článek v cizím jazyce nebo konverzujete s přítelem z jiné země, nechte ChatGPT překlenout jazykovou bariéru díky jeho podpoře více než 26 jazyků.
Vyzkoušejte tento příkaz: „Přeložte tento článek z francouzštiny do angličtiny a zachovejte přitom náladu a tón.“ Nebo tento: „Jak se řekne ‚Jak se máte?‘ v korejštině?“
7. Vylepšete své prezentace
Před vznikem generativní AI trvalo vytvoření dobré prezentace několik hodin. Museli jste vytvořit osnovu, přidat obsah, vymyslet animace a přechody, vložit obrázky a upravit design, nemluvě o finální úpravě poznámek řečníka.
Tento hack pro ChatGPT vám pomůže mnohem rychleji vytvořit osnovu prezentace. A co víc? Poskytne vám také tipy na tvorbu obsahu a návrhy designu.
Tady je: „Vytvořte osnovu prezentace shrnující cíle udržitelného rozvoje se zaměřením na odpovědnou výrobu a spotřebu. Tato prezentace je určena pro obchodní publikum a musí zdůrazňovat praktické aplikace.“
Můžete jít ještě o krok dál: poskytněte podrobný soubor pokynů, jako jsou podrobnosti o vaší cílové skupině, klíčové sdělení, data a statistiky, designové motivy atd. ChatGPT poté vytvoří komplexní osnovu doplněnou o vizuálně přitažlivé snímky a jejich obsah.
8. Pište kreativní obsah
Díky nástrojům pro psaní založeným na umělé inteligenci se tvorba obsahu stala jednodušší a rychlejší.
S ChatGPT můžete vytvářet poutavý obsah, od návrhů blogů a tiskových zpráv až po prezentace, příspěvky na sociálních sítích a dokonce i kompletní články o myšlenkovém vedení. Chatbot je také skvělým partnerem pro vymýšlení nových témat a úhlů pohledu, které by vám jinak mohly uniknout. 💡
Vyzkoušejte tento příkaz: „Napište blogový příspěvek o pěti nejlepších tipech pro zvýšení produktivity pro zaneprázdněné profesionály, včetně praktických kroků a příkladů z reálného života.“ S trochou pokusů a omylů můžete příkaz dále vylepšovat a vytvářet poutavé články v různých stylech psaní.
9. Brainstormujte a vylepšujte nápady
Můžete ChatGPT požádat, aby vygeneroval několik kreativních konceptů, z nichž každý má své silné a slabé stránky. Tyto nápady pak můžete vylepšovat a opakovat, dokud nenajdete ten, který dokonale odpovídá vaší vizi a cílům.
Například můžete nástroji zadat úkol: „Vymyslete 10 kreativních nápadů na uvedení nové řady udržitelných módních doplňků na trh, zaměřených na ekologicky uvědomělé spotřebitele z generace mileniálů.“
Jakmile budete mít seznam, můžete použít druhý pokyn: „Seřaďte nápady od nejslibnějších a nejlépe proveditelných po nejméně slibné a nejméně proveditelné, vzhledem k tomu, že jsme tým [x] lidí a máme rozpočet na spuštění projektu ve výši [y] dolarů. “
Poté si vyberte ty, které nejlépe odpovídají vašim kritériím.
10. Upravte tón a složitost
Pokud jde o komunikaci, způsob, jakým něco říkáte, je stejně důležitý (ne-li důležitější) jako to, co říkáte.
Tón hlasu může rozhodovat o úspěchu nebo neúspěchu vztahů – jak osobních, tak profesionálních.
Naštěstí s ChatGPT můžete vytvořit poutavou komunikaci v odpovídajícím tónu prakticky na jakékoli téma.
Zde je nejlepší trik pro ChatGPT, jak toho dosáhnout. Poté, co vygenerujete zprávu, e-mail nebo dokonce celý článek, upravte jeho tón a složitost tak, aby vyhovoval publiku/příjemci. Například: „Změňte tón zprávy na formálnější, zdvořilejší a vděčnější. “ Nebo: „Použijte jiný tón, aby byl tento blogový příspěvek konverzačnější, přátelštější a poutavější. Zbavte se žargonu a použijte jednoduchý, každodenní jazyk.“
ChatGPT je obzvláště užitečný pro vytváření komunikace na pracovišti, jako jsou e-maily, poznámky, pokyny a zprávy, a to ve správném stylu a tónu.
11. Vytvářejte poutavé skripty
Ať už vytváříte televizní reklamu, video pro Instagram, scénář podcastu nebo video pro svůj web, ChatGPT může sloužit jako kreativní partner, který generuje poutavý příběh a scénář, aby vaše publikum zaujalo hned od začátku!
Vyzkoušejte například příkaz „Napište scénář pro 15sekundové propagační video nové řady dezinfekčních prostředků s důrazem na jejich složení a cenovou dostupnost.“
Aby nástroj mohl vytvořit přizpůsobený skript, může být nutné zadat podrobné údaje, jako jsou specifikace produktu a formát reklamy.
12. Vytvářejte obrázky a umělecká díla
Zatímco bezplatná verze ChatGPT neposkytuje nástroje pro tvorbu obrázků, integrace prémiové verze (ChatGPT-4) s DALL-E 3 vám umožní vytvářet živé obrázky a umělecká díla.
Zadáním popisu nebo podrobností svého konceptu do AI modelu můžete převést obrazy ze své hlavy na obrazovku. Například zadejte „Nakresli úchvatnou krajinu s plovoucími ostrovy a pestrou flórou“ a uvidíte, jak ChatGPT promění slova v podmanivé vizuální obrazy.
Tento obrázek můžete dále upravovat pomocí textových pokynů, například „Přidejte do těla obrázku reliéfní nadpis ‚Navštivte Bahamy‘“.
13. Proveďte výzkum klíčových slov
Zvyšte dosah svého obsahu díky schopnosti AI posílit vaše SEO úsilí.
Zadejte do ChatGPT svá cílová klíčová slova nebo témata a získáte komplexní seznam souvisejících klíčových slov, včetně dlouhých a vysoce frekventovaných variant.
Můžete také požádat ChatGPT, aby identifikoval trendová klíčová slova a prozkoumal záměr vyhledávání, aby se váš obsah shodoval s tím, co čtenáři hledají.
14. Najděte správný vzorec pro tabulku
Tento trik pro ChatGPT vám ušetří drahocenné minuty a spoustu času při výpočtech dat v tabulkách. Ať už používáte MS Excel nebo Google Sheets, můžete pomocí ChatGPT objevit vzorce a naučit se je používat.
Stačí vysvětlit svůj analytický úkol nebo konkrétní výpočetní požadavek a nástroj identifikuje správný vzorec a poskytne podrobné pokyny.
Toto je příklad takového pokynu: „V mé tabulce potřebuji vypočítat průměrné prodejní údaje pro každou kategorii produktů. Existují tři kategorie produktů a asi 1000 řádků prodejních údajů. Pomozte mi určit správný vzorec a proveďte mě jeho implementací.“
15. Využijte skvělý alternativní vyhledávač
Hledáte odpověď na složitou otázku? Jste unaveni procházením dlouhých blogových příspěvků, ve kterých trvá věčnost, než se dostanete k odpovědi?
ChatGPT dokáže identifikovat váš záměr a syntetizovat informace z více zdrojů, aby vám okamžitě poskytl odpovědi na míru. Nejenže vám ušetří čas, ale také personalizuje výsledky a sdílí pouze relevantní informace, na rozdíl od konvenčních vyhledávačů, jako jsou Bing nebo Google.
16. Provádějte analýzu obchodních trendů
Využijte AI pro analýzu dat a získejte přehled o obchodních trendech.
Stačí pouze poskytnout ChatGPT relevantní údaje o organizaci nebo odvětví, jako jsou zprávy o trhu, finanční výkazy a zpětná vazba od zákazníků. Chatbot identifikuje vzorce, trendy a nové příležitosti.
Se správným zadáním může ChatGPT také poskytovat přizpůsobená doporučení a identifikovat řešení konkrétních problémů. 🙌🏼
17. Provádějte analýzu sentimentu
Chcete na první pohled porozumět zpětné vazbě od zákazníků? To je možné díky analýze sentimentu založené na umělé inteligenci.
Jediné, co musíte udělat, je poskytnout vstupní data ve formě recenzí zákazníků, komentářů na sociálních sítích nebo jiných forem zpětné vazby od zákazníků.
Nástroj identifikuje a zdokumentuje celkové hodnocení zákazníků (pozitivní, neutrální nebo negativní), roztřídí zpětnou vazbu do témat a extrahuje klíčové body. Tento trik pro ChatGPT je obzvláště užitečný pro firmy, které musí zpracovávat malé množství zákaznických dat.
18. Prohlédněte si a vyhledejte informace
Proměňte pasivní data ve svých souborech na vysoce interaktivní zdroje pomocí pluginů ChatGPT!
Například pomocí AskYourPDF s ChatGPT můžete analyzovat obsah libovolného souboru, získat odpovědi na své otázky a extrahovat souhrny.
I bez pluginů můžete GPT vyzvat, aby z textového zdroje extrahoval konkrétní informace.
Použijte tento trik s GPT: Napište příkaz „Extrahuj a vypiš klíčové faktické informace z tohoto článku“ a poté vložte obsah článku do textového pole.
19. Shrňte videa z přepisu
Kromě souborů umožňuje ChatGPT uživatelům také extrahovat klíčové citlivé informace z dlouhých videí pomocí shrnutí jejich přepisů.
To je obzvláště užitečné, pokud chcete získat poznatky z přepisů schůzek, přednášek a obchodních prezentací. Podobně jako u textových souborů zadejte příkaz, který požádá GPT o extrakci klíčových informací z přepisu videa.
20. Pište kód
AI je revoluční změnou v psaní kódu. Ať už jste začátečník nebo expert v programování, stačí popsat, co má váš kód dělat, jazyk, který chcete použít, a konkrétní funkce a vlastnosti, které potřebujete – ChatGPT začne vytvářet kód, který pak můžete implementovat.
Stačí se jen ujistit, že pokyny jsou konkrétní a logické. 🖥️
Zde je dobrý příklad: „Vytvořte funkci Python, která přijímá řetězec jako vstup a vrací počet každého jedinečného slova v řetězci. Neberte v úvahu velikost písmen a považujte slova za entity oddělené mezerami. “
21. Ladění kódu
Při vytváření složitých kódů se často můžete setkat s několika neuchopitelnými chybami. ChatGPT usnadňuje řešení těchto chyb tím, že poskytuje konverzační rozhraní pro identifikaci a řešení chyb v kódu.
Stačí do ChatGPT zadat úryvek kódu nebo popis chyby a nástroj analyzuje kód, určí příčinu problému, poskytne zpětnou vazbu a navrhne možná řešení. 📈
22. Automatizujte komentáře ke kódu
Zlepšete čitelnost a udržovatelnost kódu pomocí ChatGPT k generování komentářů k vašemu kódu.
Zadejte úryvek kódu nebo podrobný popis účelu a funkčnosti kódu a nástroj připraví informativní komentáře, které vysvětlují logiku, strukturu a záměr kódu.
23. Efektivně nastavte IT infrastrukturu
V malých společnostech jsou odborníci často pověřeni nastavením IT infrastruktury sami. Nyní můžete požádat ChatGPT, aby tento proces zefektivnil a zajistil hladký a efektivní přechod.
Díky komplexnímu vedení a pomoci při řešení problémů může ChatGPT zjednodušit složité úkoly spojené s plánováním, navrhováním, nasazováním, konfigurací a odstraňováním problémů hardwaru, softwaru a síťových komponent.
24. Zábava během přestávky na kávu
Není to jen o práci, ale i o zábavě! ChatGPT můžete využít i pro zábavu. A co je lepší příležitost než přestávka na kávu?
S správným zadáním vám tento nástroj nabídne personalizované kvízy, hádanky a další interaktivní výzvy. Můžete dokonce hrát hry jako šachy nebo piškvorky. Konečně nějaké dobré alternativy k nekonečnému scrollování!
Pokud jste vášnivým čtenářem, použijte triky pro ChatGPT k vytvoření vlastních povídek pro rychlé čtení. A to nejlepší? Můžete si vybrat žánr (a osud postav)! 💫
25. Motivujte se
Každý někdy zažívá pondělní blues. A pro ty, kteří pracují v kontaktu se zákazníky, je přirozené cítit před telefonátem nebo schůzkou v reálném životě náznak úzkosti!
Využijte ChatGPT AI jako svého motivačního guru a překonejte překážky produktivity.
Existuje jednoduchý trik pro ChatGPT: „Nemám motivaci začít svůj den. Prosím, sdílejte nějaké motivační citáty a příběhy, které mi pomohou se rozhýbat. “
Stačí použít variantu tohoto pokynu a vyjádřit své cíle, výzvy a aspirace. Chatbot vygeneruje personalizovanou podporu, přizpůsobené návrhy, tipy, triky a inspirativní příběhy, které vás budou motivovat.
Jak vidíte, možnosti ChatGPT jsou neomezené. K tomu, abyste mohli začít, potřebujete jen několik osvědčených triků.
Omezení používání ChatGPT
Ačkoli ChatGPT nabízí mnoho skvělých výhod, je třeba si uvědomit také jeho omezení a potenciální nevýhody.
- Omezená kontrola nad generovaným obsahem: Schopnost ChatGPT generovat text podobný lidskému pochází z jeho tréninku na obrovském souboru dat textu a kódu. Tento soubor dat může obsahovat zaujatost, nepřesnosti nebo dokonce urážlivý obsah. V důsledku toho může generovaný text odrážet tyto zaujatosti nebo obsahovat nepřesné nebo urážlivé informace.
- Etické otázky: Schopnost vytvářet realistické a přesvědčivé texty vyvolává obavy z možného šíření dezinformací. Zlovolní aktéři by například mohli ChatGPT využít k psaní falešných novinových článků a příspěvků na sociálních sítích nebo k navrhování celých webových stránek. To ztěžuje rozlišení skutečného a falešného obsahu.
- Nedostatek emoční inteligence: ChatGPT nedokáže porozumět lidským emocím a reagovat na ně. To může vést k nedorozuměním a frustraci, protože uživatelé mohou očekávat, že ChatGPT bude vnímat jejich pocity nebo jim poskytne emoční podporu.
- Otázky soukromí a bezpečnosti: ChatGPT shromažďuje informace od svých uživatelů, včetně jejich interakcí s modelem a zadávaných příkazů. Mnozí vyjádřili obavy, že tyto údaje by mohly být použity k identifikaci uživatelů, sledování jejich chování nebo k cílené personalizované reklamě.
Je důležité si být vědom těchto otázek ochrany soukromí a používat ChatGPT zodpovědně.
Ačkoli ChatGPT dokáže generovat kreativní nápady, nemůže nahradit lidskou kreativitu a originalitu.
📮 ClickUp Insight: 88 % respondentů našeho průzkumu používá AI pro své osobní úkoly, ale více než 50 % se bojí ji používat v práci. Jaké jsou tři hlavní překážky? Nedostatečná integrace, mezery ve znalostech nebo obavy o bezpečnost.
Ale co když je AI zabudována do vašeho pracovního prostoru a je již zabezpečená? ClickUp Brain, vestavěný AI asistent ClickUp, to umožňuje. Rozumí pokynům v běžném jazyce, řeší všechny tři obavy spojené s přijetím AI a zároveň propojuje váš chat, úkoly, dokumenty a znalosti v rámci celého pracovního prostoru. Najděte odpovědi a poznatky jediným kliknutím!
Seznamte se s ClickUp: nejlepší alternativou ChatGPT, která vám pomůže v práci
ChatGPT sice umí hodně, ale pokud chcete ještě víc, je k dispozici široká škála alternativních služeb ChatGPT. Pokud hledáte komplexní řešení, máme pro vás odpověď!
ClickUp AI vám pomůže řídit váš tým, zlepšit komunikaci, automatizovat úkoly, udržet vaše projekty na správné cestě a bude vám nápomocný mnoha různými způsoby.
ClickUp je komplexní platforma pro zvýšení produktivity, která využívá umělou inteligenci k posílení vaší efektivity. Představte si ClickUp jako svého osobního asistenta pro zvýšení produktivity, který automatizuje opakující se úkoly, jako je plánování schůzek, zasílání připomínek a generování zpráv.
S ClickUp AI mohou profesionálové v různých rolích rychle vykonávat svou práci. Například marketingoví pracovníci mohou zadat několik rychlých pokynů a vygenerovat texty pro webové stránky, které přinášejí konverze. Podobně může provozní manažer sestavit SOP bez námahy.
Kombinujte ClickUp AI se stovkami šablon, které máte k dispozici, abyste platformu využili na maximum. Existuje šablona prakticky pro každý případ použití v oblasti marketingu, provozu, správy produktů a dalších.
Navíc vaše osobní údaje nikdy neopustí platformu – vaše data jsou chráněna a vaše soukromí zachováno. 🙌🏼
Rozhraní plynule propojuje váš tým. K dispozici je několik funkcí, jako je chat v reálném čase, sdílené dokumenty a projektové panely, které jsou ideální pro týmy pracující společně.
Nástroj se přizpůsobí vašemu pracovnímu postupu, naučí se vaše preference a navrhne užitečnou automatizaci.
ClickUp také hostuje knihovnu předem připravených podnětů, které jsou navrženy tak, aby podnítily přirozenou konverzaci, jsou prodchnuty hlasem vaší značky a přizpůsobeny jednotlivým segmentům publika. Analyzuje uživatelská data a nákupní signály, aby personalizoval každou interakci.
S jejich pomocí můžete budovat důvěru a odhalovat potřeby zákazníků prostřednictvím přirozeného dialogu, překonávat očekávání a budovat trvalou loajalitu.
Jste připraveni vyzkoušet nástroj, který vám pomůže rychleji zvládnout vaše úkoly?
Začněte s ClickUp AI ještě dnes!