Statistiky ChatGPT, které dekódují evoluci tohoto technologického zázraku

ChatGPT je název, který doslova ovládl digitální svět.
Od technologických nadšenců po běžné uživatele internetu, všichni jsou okouzleni touto vysoce přístupnou a fascinující technologií, která napodobuje lidské reakce. Lidské interakce jsou však jen jedním z mnoha úspěchů, kterých můžete pomocí ChatGPT dosáhnout.
Postupem času se začalo objevovat několik hacků ChatGPT, které nabídly vhled do toho, čeho je ChatGPT schopen. Tyto pohledy ještě více vzbudily zájem všech, protože ChatGPT pokračoval v narušování různých odvětví.
Tento článek se zabývá významnými statistikami ChatGPT, aby ukázal, jak se tato technologie proměnila z pouhého algoritmu umělé inteligence v transformativní sílu.
Co je ChatGPT?
ChatGPT je pokročilý model umělé inteligence (AI), který generuje text pomocí technologií, jako je zpracování přirozeného jazyka (NLP), hluboké učení (DL) a strojové učení (ML).
Tato generativní technologie umělé inteligence využívá rozsáhlé tréninkové datové sady na různá témata, aby mohla nabízet kontextové, relevantní a lidské reakce na podněty.
Jako takový může plnit různé funkce – odpovídat na otázky, tvůrčí psaní, vést konverzace, provádět výpočty nebo jiné úkoly související s jazykem.
Kdo je vlastníkem ChatGPT?
ChatGPT byl vyvinut brilantními mozky v OpenAI. Open AI je výzkumná laboratoř věnovaná rozvoji umělé inteligence ve prospěch lidstva. Byla založena jako nezisková organizace v roce 2015 Samem Altmanem, Elonem Muskem, Ilyou Sutskeverem, Gregem Brockmanem a dalšími technokraty. V roce 2019 však byla organizace restrukturalizována jako společnost s omezeným ziskem (LP).
Jak ChatGPT funguje?
ChatGPT využívá rozsáhlé jazykové modely k porozumění a generování textu podobného lidskému. Tuto schopnost získává z velkého množství trénovacích dat obsahujících různé textové zdroje, které používá k učení se kontextu, vzorům a jazykovým nuancím.
Díky těmto znalostem přijímá ChatGPT podněty nebo vstupy a generuje souvislý a kontextově relevantní text. Celý proces zahrnuje analýzu vstupu, předpověď záměru nebo pořadí slov a generování vhodné odpovědi.
A to není vše; ChatGPT využívá iterativní učení ke zlepšení kvality reakcí v různých scénářích.
To je samozřejmě jen špička ledovce.
Náš podrobný blogový příspěvek vysvětluje, jak ChatGPT funguje.
Vývoj ChatGPT napříč generacemi
ChatGPT byl spuštěn v listopadu 2020.
Jeho základní model – Generative Pre-trained Transformer (GPT) – však před rokem 2020 a po něm prošel několika úpravami. Abychom tomu porozuměli, podívejme se, jak se modely GPT vyvíjely v průběhu generací:
|Generace
|Model ChatGPT
|Parametry trénovacích dat
|Popis
|1.
|GPT 1
|117 milionů
|První generace GPT, která byla uvedena na trh v roce 2018, prokázala účinnost velkých jazykových modelů při generování textu podobného lidskému.
|2.
|GPT 2
|1. 5 miliard
|Druhá generace, uvedená na trh v roce 2019, vykazovala pozoruhodný pokrok v oblasti generativní AI. Díky vyšším parametrům a sofistikovaným algoritmům poskytovala působivý text generovaný AI, který byl srovnatelný s texty lidských autorů.
|3.
|GPT 3
|175 miliard
|GPT 3 znamenal monumentální skok v rozsahu a výkonu generativní AI. Se 175 miliardami parametrů se jednalo o největší jazykový model, jaký byl kdy vytvořen. GPT 3 dokázal získat kontext, generovat soudržné reakce a provádět jazykové funkce, jako je shrnutí, překlad a odpovídání na otázky.
|4.
|GPT 4
|1 bilion
|GPT 4 je nejnovější verze, která byla vydána v březnu 2023. Je to také největší a nejbohatší model GPT, jehož cena je 20 dolarů za uživatele/měsíc. GPT 4 je kreativnější a spolehlivější a dokáže zpracovat jemné nuance pokynů uživatele. Je také vybaven funkcí Vision, která umožňuje GPT 4 zpracovávat vizuální vstupy.
Pravidelní uživatelé ChatGPT si možná všimli, že jsme v našem seznamu vynechali GPT 3. 5. Důvodem je, že GPT 3. 5 je o něco propracovanější podtřída GPT 3. GPT 3. 5 se však od GPT 3 liší a je pokročilejší než jeho předchozí verze. Přináší působivé aktualizace a vylepšení v oblasti výkonu, etických hledisek a posilujícího učení z lidských preferencí (RLHF).
Statistiky ChatGPT nabízejí nahlédnutí do jeho raketového vzestupu
Podle aktualizace Sama Altmana získal ChatGPT jeden milion uživatelů za pouhých 5 dní. Pro srovnání, Instagramu trvalo 2,5 měsíce, než dosáhl 1 milionu uživatelů, zatímco Spotify tohoto úspěchu dosáhlo za 5 měsíců. Dokonce se mu podařilo dosáhnout 100 milionů uživatelů rychleji než TikTok – a všichni víme, jak rychle TikTok roste!
Vzestup ChatGPT byl raketový.
Abychom tento bod ilustrovali, mapujeme tuto cestu pomocí faktů a čísel rozložených do různých parametrů.
Nejdůležitější statistiky ChatGPT
Začněme několika klíčovými statistikami ChatGPT, abychom si osvěžili základy ChatGPT.
- OpenAI použilo 1 024 GPU A100 k trénování ChatGPT za 34 dní.
- ChatGPT trvalo pět dní, než dosáhl 1 milionu uživatelů, a dva měsíce, než dosáhl 100 milionů uživatelů.
- V srpnu 2023 bylo téměř 180,5 milionů uživatelů ChatGPT.
- ChatGPT API používá více než 2 miliony vývojářů
- ChatGPT zaznamenal v únoru 2024 celkem asi 1,6 miliardy návštěv za měsíc, z nichž každá trvala v průměru necelých 8 minut.
- Přibližně 85,64 % návštěv ChatGPT tvoří přímý provoz, zatímco 13,12 % provozu ChatGPT tvoří organický vyhledávací provoz.
- OpenAI údajně dosáhlo v prosinci 2023 hranice 2 miliard dolarů tržeb a očekává se, že do konce roku 2024 se tato částka zvýší 2,5krát.
- Téměř 50 % čtenářů nedokáže rozlišit mezi obsahem napsaným ChatGPT a lidským písmem.
- ChatGPT 3. 5 byl trénován pomocí 570 GB dat pocházejících z knih, Wikipedie, webových textů, článků a dalších online zdrojů – to je 300 miliard slov.
Uživatelé a využití ChatGPT
Pojďme analyzovat ChatGPT pomocí parametrů, jako je počet uživatelů provozujících platformu, demografické údaje o uživatelích a další podrobnosti.
- ChatGPT je k dispozici ve 188 zemích.
- Nejvyšší procento uživatelů ChatGPT pochází ze Spojených států (16,49 %), Indie (7,42 %), Filipín (3,6 %), Kolumbie (3,47 %) a Kanady (3,11 %).
- 54,56 % uživatelů ChatGPT jsou muži, zatímco 45,44 % jsou ženy.
- Více než třetina uživatelů ChatGPT je ve věku 25 až 34 let.
- ChatGPT obdržel během prvního týdne od spuštění více než 10 milionů dotazů denně.
- Obyvatelé Číny, Ruska, Běloruska, Severní Koreje, Afghánistánu, Íránu, Kuby, Venezuely a Sýrie nemají přístup k ChatGPT .
- Více než polovina uživatelů ChatGPT jej používá pro zábavu, učení a práci.
- Podle Pew Research Center jeden z pěti amerických teenagerů použil ChatGPT pro školní práci a téměř sedm z deseti považuje za přijatelné vyhledávat témata.
- Přibližně 62 % pracujících profesionálů používá ChatGPT jako pomoc při plnění pracovních úkolů.
- Uživatelé ChatGPT na pracovišti patří převážně do oborů marketingu (77 %), poradenství (71 %) a reklamy (67 %).
Provoz ChatGPT
I když návštěvnost ChatGPT kolísá, celkově vykazuje vzestupný trend. Zde je přehled statistik ChatGPT týkajících se návštěvnosti:
- Webová stránka ChatGPT zaznamenala v únoru 2024 1,6 miliardy návštěv na počítačích a mobilních zařízeních, což představuje nárůst o 1,05 % ve srovnání s lednem 2024.
- Mezi oblíbená vyhledávaná klíčová slova patří ChatGPT ( 50 milionů ), ChatGPT (34,3 milionů) a ChatGPT login (1 milion), což svědčí o přítomnosti této značky.
- Míra okamžitého opuštění webových stránek ChatGPT je 30,94 %.
- Návštěvník ChatGPT si při jedné návštěvě prohlédne v průměru 3,95 stránek.
- Průměrná délka návštěvy na webových stránkách ChatGPT je 7 minut a 48 sekund.
- Kromě přímého provozu nejvíce k provozu ChatGPT přispívá organický provoz (13,21 %) z vyhledávačů, sociálních médií (0,52 %) a odkazů (0,35 %).
- YouTube (65,3 %), Facebook (7,84 %) a WhatsApp (6,25 %) jsou tři nejčastější zdroje návštěvnosti ChatGPT na sociálních médiích.
Aplikace ChatGPT
Ačkoli bylo spuštění aplikace ChatGPT nečekané, pro uživatele ChatGPT to byl další vzrušující moment. Zde je několik statistik o aplikaci ChatGPT:
- Aplikace ChatGPT je k dispozici zdarma pro zařízení s operačními systémy Android a iOS.
- Aplikace přijímá vstupy ve formě textu, obrázků a hlasu.
- Mobilní aplikace zaznamenala téměř 700 tisíc stažení ChatGPT během prvního týdne a 4 miliony stažení ChatGPT během prvního měsíce v Apple App Store v květnu 2023 – a to pouze v USA!
- Když se v červnu 2023 otevřela globálnímu trhu, zaznamenala aplikace 12 milionů stažení po celém světě.
- Aplikace pro ChatGPT byla spuštěna na Androidu na konci července 2023, což zvýšilo počet stažení na 16 milionů v srpnu 2023.
- Na Google Play má aplikace ChatGPT více než 50 milionů stažení a v 745 000 recenzích získala hodnocení 4,8 z 5,0.
- V Apple Store má ChatGPT hodnocení 4,9 z 5,0 na základě 813,6 tisíc hodnocení.
- Během jednoho roku od svého spuštění zaznamenaly mobilní aplikace ChatGPT celkem 110 milionů instalací, což odpovídá 30 milionům dolarů v spotřebitelských výdajích.
- USA mají nejvyšší podíl stažení aplikace ChatGPT, a to 1,5 milionu, těsně následované Indií a Japonskem.
Příjmy ChatGPT
ChatGPT se bezpochyby těší obrovské popularitě. Přináší však tento zájem OpenAI také příjmy? Je OpenAI zisková? Zde je několik statistik ChatGPT, které vám odpoví na vaše otázky:
- OpenAI má v současné době hodnotu 80 až 90 miliard dolarů, což z něj činí jeden z nejdražších startupů v oblasti umělé inteligence.
- Microsoft je jedním z klíčových investorů do OpenAI, když v roce 2019 poskytl finanční prostředky ve výši přibližně 1 miliardy dolarů, v roce 2021 ve výši 2 miliard dolarů a v roce 2023 ve výši 10 miliard dolarů.
- Roční tržby OpenAI překročily v prosinci 2023 hranici 2 miliard dolarů, a to především díky ChatGPT.
- Finanční experti odhadují, že tržby OpenAI mohou do roku 2024 dosáhnout 5 miliard dolarů.
- 92 % společností z žebříčku Fortune 500 využívá API ChatGPT
- ChatGPT Enterprise je největším zdrojem příjmů OpenAI, s 260 B2B klienty, jako jsou PwC, Canva, Zapier, Estée Lauder a další.
- Podle analytiků stojí OpenAI provoz ChatGPT téměř 700 000 dolarů denně, přičemž každý dotaz stojí 36 centů.
Statistiky ChatGPT 4
Jelikož ChatGPT 4 je prémiová verze nástroje AI, je prezentován jako 10x lepší v kreativitě, logice, spolehlivosti a přesnosti. Běží také na nejnovějším modelu GPT, GPT 4. Zde je přehled ChatGPT 4:
- Zatímco bezplatná verze běží na GPT 3. 5, ChatGPT Plus přichází s GPT 4, DALL-E, prohlížením a dalšími funkcemi. Stojí 20 dolarů za uživatele a měsíc.
- GPT 4 dokáže zpracovat až 25 000 slov, což je 8krát více než původní model ChatGPT.
- GPT 4 se dodává ve třech variantách – 8K, 32K a 128K (Turbo), které označují délku kontextu v tokenech.
- Jako multimodální model přijímá textové a obrazové vstupy a generuje textové výstupy až v 26 jazycích.
- Vykazuje o 82 % nižší a o 29 % vyšší tendenci reagovat na zakázaný obsah a citlivé požadavky na obsah.
- Výkon GPT 3. 5 se tak v některých z nejtěžších zkoušek, jako jsou Bar, LSAT, SAT, GRE a další, raketově zvýšil z 90. percentilu na 10. percentil.
- GPT 4 Turbo je trénován na datových sadách z dubna 2023 a dokáže generovat podrobné odpovědi v rozsahu až 300 stran textu na jeden podnět. V současné době je však k dispozici pouze pro vývojáře.
Hodnota ChatGPT pro osobní a profesionální použití
Zrychlený růst počtu uživatelů ChatGPT naznačuje, že tento nástroj umělé inteligence má značnou hodnotu. Viděli jsme, jak uživatelé ChatGPT tento nástroj využívají především pro učení, práci a zábavu. Abychom tento bod rozvedli, shrnuli jsme několik běžných případů použití ChatGPT v osobním i profesionálním prostředí:
- Digitální asistence: Virtuální asistenti s umělou inteligencí pomáhají s úkoly, jako je nastavování připomínek, plánování schůzek, správa seznamů úkolů, odpovídání na otázky a provádění rezervací.
- Tvorba obsahu: Jako generativní nástroj umělé inteligence je tvorba obsahu jedním z nejznámějších případů použití ChatGPT. Marketéři se mohou v nouzi spolehnout na ChatGPT při tvorbě marketingových materiálů, jako jsou blogy, články, příspěvky na sociálních médiích, zpravodaje, skripty atd.
- Pomoc při psaní: Máte obavy z psaní e-mailů nebo chcete, aby někdo jiný zkontroloval něco, co jste napsali? ChatGPT vám přijde na pomoc. Kromě generování textu vám ChatGPT také pomůže zlepšit vaše psaní, poskytne vám zpětnou vazbu a nápady.
- Kreativní psaní: Pokud se zaseknete, můžete ChatGPT požádat, aby vám poskytl kreativní podněty pro příběhy, básně a scénáře. Požádejte ChatGPT, aby spustil scénáře, abyste zjistili, který z nich by se hodil pro vaše vyprávění.
- Kódování a ladění: ChatGPT rozumí několika programovacím jazykům, jako jsou Python, JavaScript, SQL, C++, C# a další. Díky tomu mohou uživatelé ChatGPT generovat úryvky kódu, kompletní kódy, řešit problémy, minimalizovat nadbytečný kód a ladit segmenty kódu pro lepší výkon.
- Jazykové vzdělávání: Učíte se nový jazyk a chcete si ho procvičit? Chcete lokalizovat marketingovou kampaň? ChatGPT umí překládat jazyky, vést konverzace, posilovat učení a vysvětlovat nebo opravovat gramatiku a slovní zásobu.
- Správa znalostí: Od pořizování poznámek pomocí umělé inteligence přes shrnování textů až po ukládání a vyhledávání dokumentů a odpovídání na časté dotazy – ChatGPT plní řadu funkcí, které slouží k organizaci znalostí a jejich zpřístupnění.
- Zábava: ChatGPT dokáže vést lidské konverzace, které vás zabaví. Od běžných konverzací přes vyprávění vtipů a příběhů až po textové hry – ChatGPT je vaším společníkem pro zábavu.
- Terapeutická podpora: ChatGPT sice nenahrazuje odbornou péči, ale funguje jako důvěryhodný spřízněný duše a naslouchá vašim pocitům. Potvrzuje vaše emoce, nabízí empatii a poskytuje různé pohledy těm, kteří hledají radu.
- Zdraví a péče o pacienty: ChatGPT můžete použít k získání dalších informací o zdravotních stavech, vyhledání užitečných zdrojů, optimalizaci péče o pacienty a porozumění diagnózám.
- Výzkum témat: Použijte ChatGPT jako svého virtuálního výzkumného asistenta, abyste objevili témata, která vás zajímají, dozvěděli se více o různých předmětech, shromáždili informace, našli odpovědi na své otázky atd.
- Business intelligence: ChatGPT dokáže analyzovat textová data, extrahovat poznatky a generovat zprávy, aby sdílel business intelligence založenou na datech. Díky pochopení tržních trendů, zpětné vazby od zákazníků a dalších proměnných umožňuje ChatGPT rozhodování založené na umělé inteligenci pro větší efektivitu, produktivitu a přesnost.
- Procesy zaměřené na zákazníky: Chatboty a konverzační agenti s umělou inteligencí poháněné ChatGPT pomáhají s zákaznickým servisem, prodejem a podporou. Dekódují dotazy zákazníků, poskytují relevantní odpovědi, měří náladu zákazníků a vedou přirozené konverzace, aby zlepšily celkovou zákaznickou zkušenost.
ChatGPT, revoluční evoluce nebo jen módní výstřelek: komplexní hodnocení
Uživatelé ChatGPT na tento nástroj umělé inteligence nedají dopustit a nejnovější statistiky tento názor potvrzují. Jak si však ChatGPT vede z hlediska výkonu?
Zde je podrobný přehled.
Všestrannost
ChatGPT se může pochlubit 100 miliony aktivních uživatelů. Viděli jsme také bohatou mozaiku uživatelské základny, která sahá od vývojářů až po teenagery. Samotný počet uživatelů, kteří se obracejí na ChatGPT se svými různými požadavky, je důkazem jeho všestrannosti.
ChatGPT dokáže generovat text pro různé účely, od kreativních psacích projektů po zprávy založené na datech. Díky pokročilým schopnostem analýzy dat, schopnosti překládat nebo shrnovat text, zapojovat se do konverzací v přirozeném jazyce, fungovat jako váš virtuální asistent, nabízet zábavu atd. je to velmi flexibilní řešení. Tato přizpůsobivost ho činí velmi univerzálním pro osobní i profesionální použití, takže seznam jeho aplikací je prakticky nekonečný!
Přesnost a spolehlivost
Přesnost a spolehlivost jsou pro uživatele ChatGPT sporným bodem. Na jedné straně vykazují reakce ChatGPT při generování textu vysokou úroveň přesnosti a spolehlivosti. Na druhé straně však výsledky mohou být nejisté.
Příkladem může být:
ChatGPT opomenul známá jména jako Venezuela a Vietnam!
Některé studie dokonce odhalily rozdíly v trendech týkajících se schopností různých modelů GPT. Například výkon GPT 4 klesl u některých dotazů z přesnosti 97,6 % v březnu na 2,4 % v červnu, zatímco u GPT 3,5 se zlepšil z 7,4 % na 86,8 %.
Je třeba vzít v úvahu, že kvalita reakce závisí na kvalitě vstupních údajů, složitosti dotazu, specifičnosti domény a trénovacích datech. Navíc je třeba si uvědomit, že ChatGPT je jazykový model, nikoli model znalostí, který by byl fakticky správný. Rozdíly však nejsou nijak uklidňující.
Uživatelská zkušenost
Uživatelská zkušenost s ChatGPT je obecně příznivá. Koneckonců vyžaduje minimální kognitivní zátěž a je relativně snadné jej používat – zadáte otázku a ChatGPT odpoví. Jeho schopnost reagovat a konverzační styl zlepšují uživatelský zážitek.
Pro otestování výkonu ChatGPT jsme použili šablony AI promptů. Vzali jsme marketingový prompt pro studený DM a ChatGPT nám poskytl následující odpověď:
Dále jsme použili pokyny z šablon pro řízení projektů pro projektovou chartu. Zde je pohled na interakci:
Uživatelská zkušenost byla skvělá, dokud se nezačaly objevovat problémy i u těch nejjednodušších dotazů. Tady se vše začalo zhoršovat:
To se zvrtlo v nekonečnou smyčku a chatbot s umělou inteligencí si tento problém nikdy neuvědomil!
Analýza nákladů a přínosů
V únoru 2023 spustila společnost OpenAI ChatGPT Plus – placený předplatný plán pro GPT 4, který stojí 20 dolarů za uživatele a měsíc. Jednalo se o významné vylepšení oproti bezplatné verzi, které nabízelo rychlejší odezvy, přednostní přístup, přístup k internetu a podporu pluginů. Na druhou stranu, API ChatGPT funguje na základě modelu platby za použití s několika konfiguracemi.
GPT 3. 5 však zůstává i nadále zdarma a s bezplatnou verzí můžete stále dokázat mnoho.
Náklady na provoz ChatGPT závisí na rozsahu vašeho využití, konkrétních případech použití a dostupných zdrojích. Závisí také na tom, jak ChatGPT integrujete do svých pracovních postupů, aby podporoval automatizaci, efektivitu a produktivitu. Zvažte všechny související náklady, požadavky na infrastrukturu a výdaje na údržbu.
K provedení takového komplexního hodnocení použijte šablonu pro analýzu nákladů a přínosů.
Přijetí a integrace
ChatGPT získal 1 milion uživatelů za pouhých pět dní, což ukazuje, jak snadné je jej přijmout. Není pochyb o tom, že povědomí o tomto jazykovém modelu je mezi mladšími demografickými skupinami poměrně běžné. V lednu 2023 však ChatGPT používalo 9 % lidí ve věku 45 až 64 let a 5 % lidí ve věku 65+, což dokazuje jeho působivou míru přijetí.
V profesionální sféře se 80 % společností z žebříčku Fortune 500 rozhodlo pro ChatGPT Enterprise pro různé aplikace. Stejně tak 8,2 % zaměstnanců globálních společností uvedlo, že ChatGPT používají na pracovišti k plnění úkolů.
Vydání ChatGPT API umožnilo snadnou integraci, která se dobře doplňuje s jeho všestranností a přizpůsobivostí. Upozorňujeme však, že úspěšná integrace a přijetí závisí na povědomí a technické gramotnosti zúčastněných stran, přizpůsobení řešení a optimalizaci tak, aby splňovaly konkrétní obchodní požadavky.
Bezpečnost a soukromí
Bezpečnost a soukromí jsou trnem v oku ChatGPT.
Více než polovina obyvatel jihovýchodní Asie uvedla jako důvod, proč tuto službu nepoužívá, obavy o soukromí a bezpečnost dat.
ChatGPT byl v Itálii dočasně zakázán za stahování dat z knih, webu, příspěvků na Redditu atd. za účelem trénování. Tyto zdroje dat musely obsahovat osobní údaje, které nebyly výslovně sdíleny s OpenAI, což porušuje GDPR.
Ars Technica také informovala o tom, jak uživatel ChatGPT tvrdil, že jeho konverzace byly zveřejněny. Ačkoli OpenAI tvrdí, že účet mohl být napaden, stále se zabývá temnou stránkou toho, jak málo víme o postupech ChatGPT v oblasti ochrany osobních údajů a bezpečnosti.
Zásady ochrany osobních údajů OpenAI jsou poměrně standardní a uvádějí, že shromažďují informace o účtu, zadané informace a další identifikátory získané ze zařízení nebo prohlížeče. Skutečnost, že zaznamenává a ukládá přepisy vašich konverzací, však může být pro některé znepokojující.
Etické úvahy
Etické obavy týkající se ChatGPT se točí kolem zaujatosti, spravedlnosti a odpovědného používání tohoto nástroje umělé inteligence. Etici zabývající se umělou inteligencí vyjádřili obavy ohledně role ChatGPT při udržování stereotypů, šíření dezinformací nebo generování škodlivého obsahu. ChatGPT se dostal do zpráv kvůli tomu, že pomáhal psát a šířit škodlivý kód nebo byl podveden, aby sdílel podrobný plán na zničení lidstva.
Viděli jsme, že OpenAI tyto obavy uznává a postupně vylepšuje citlivý a nepovolený obsah na GPT 4. Naše zkušenosti jsou zatím velmi pozitivní.
Výše uvedené příklady samozřejmě nepokrývají celou škálu etických otázek a neřeší je všechny. Etika v oblasti umělé inteligence je však dlouhým tématem.
Co však podniky nebo jednotlivci mohou udělat, je upřednostnit etické aspekty při používání nebo nasazování ChatGPT.
Alternativy a konkurenti ChatGPT
Zabývali jsme se všemi nejnovějšími statistikami ChatGPT, který je oblíbený u široké veřejnosti. To však neznamená, že je to jediný hráč na trhu! Zde je náš seznam alternativ ChatGPT pro různé aplikace:
1. ClickUp Brain: Komplexní řízení projektů
ClickUp Brain je platforma nativní AI nástroj dostupný v celém ekosystému ClickUp. Můžete jej použít ke správě detailů souvisejících s projekty (AI Knowledge Manager), generování obsahu (AI Writer for Work) a správě projektů (AI Project Manager), a to vše najednou. Podporuje týmovou práci a spolupráci, aby pomohl vaší organizaci dosáhnout jejích cílů.
S ClickUp Brain můžete:
- Efektivní vytváření úkolů a podúkolů
- Ptejte se na úkoly
- Shrňte dokumenty, komentáře, vlákna, úkoly, wiki a další
- Pravidelně generujte akční StandUps
- Sdílejte aktualizace týmu jediným kliknutím
- Vytvořte vlastní automatizaci pomocí NLP
- Importujte aktualizace úkolů, pokrok a souhrny v různých zobrazeních
- Vylepšete psaný obsah
- Vytvářejte nebo přizpůsobujte šablony
- Přepisujte hlasové a video klipy
Nejdůležitější je, že ClickUp nepoužívá vaše osobní údaje k trénování svých modelů AI. Můžete tak využívat všechny výhody AI bez obav o soukromí a bezpečnost dat. ClickUp Brain je navíc více než jen jazykový model – je to neuronová síť, která propojuje zdroje obchodních znalostí, úkoly, dokumenty atd., aby poskytovala fakticky správné a spolehlivé informace.
Například, tady je odpověď ClickUp Brain, když jsme se ho zeptali na země začínající písmenem V:
Fungovalo to lépe než ChatGPT!
2. Google Gemini: Řešení problémů a multimodální schopnosti
Gemini, dříve známé jako Google Bard, je multimodální model umělé inteligence, který dokáže zpracovávat informace z textu, obrázků, videí a kódu. Gemini se zaměřuje na zvýšení produktivity prostřednictvím robustního řešení problémů, spíše než na omezení své role na velký jazykový model, jako je ChatGPT.
Gemini překonává GPT 3.5 a Gemini Ultra předčí GPT 4 v testu Massive Multitask Language Understanding (MMLU).
Abychom to otestovali, položili jsme stejnou otázku o zemích začínajících na V a tady je odpověď Gemini:
Zatímco ChatGPT nabídl dvě možnosti, Gemini jich nabídlo šest – docela dobré!
Další významnou předností Gemini je jeho nativní integrace s Google Workspace, která vám pomůže pracovat s dokumenty, tabulkami, prezentacemi atd. Můžete tak vytvářet dokumenty, zpracovávat data, připravovat prezentace a mnoho dalšího, aniž byste museli opustit známé prostředí.
3. Microsoft Copilot: Interakce s balíkem Microsoft
Co je Gemini pro Google Workspace, to je Microsoft Copilot pro Microsoft Suite.
Microsoft Copilot můžete používat s Microsoft 365 ke zvýšení produktivity a práci v každodenních aplikacích, jako jsou Word, Excel a Outlook. Běží na architektuře GPT 4, což znamená, že získáte vyšší přesnost a spolehlivost než u bezplatné verze ChatGPT. Přijímá také multimodální vstupy.
Microsoft Copilot však má denní limit na počet dotazů, který se může rychle vyčerpat! Pokud navíc nejste uživatelem Microsoft 365, může být registrace do Microsoft Edge nebo Bing při přístupu k Microsoft Copilot docela nepohodlná.
Položili jsme naši klasickou otázku a Microsoft Copilot si vedl mnohem lépe než ChatGPT:
Sdílelo také užitečné odkazy a další zdroje, které mohou být užitečné pro výzkum.
4. Claude: Přirozené a kreativní generování obsahu
Claude je název chatbota s umělou inteligencí a jeho základního velkého jazykového modelu vyvinutého společností Anthropic AI. Vyniká přirozenými, lidskými konverzacemi prostřednictvím textu a má nuancované porozumění jazyku. Kromě provádění běžných úkolů, jako je editace, shrnování, rozhodování atd., nabízí detailní konfiguraci tónu a kreativity psaného obsahu.
Claude je již ve své třetí generaci a společnost Anthropic uvádí na trh Claude 3 Haiku, Claude 3 Sonnet a Claude 3 Opus. Každý z nich se vyznačuje pokročilou schopností napodobovat lidské chápání a psaní. Nejzajímavější je, že podporuje obrovskou délku kontextu odpovídající 150 000 slovům (200 000 tokenů), což znamená, že můžete pracovat s dlouhými dokumenty a knihami!
5. GitHub Copilot: Psaní kódu a automatické doplňování
GitHub Copilot, vyvinutý společností GitHub ve spolupráci s OpenAI, je chatbot s umělou inteligencí pro vývojáře. Jedná se o nástroj pro psaní a dokončování kódu, jehož cílem je pomáhat vývojářům.
GitHub Copilot získává kontext prostřednictvím komentářů, struktury kódu, názvů proměnných atd. a doporučuje relevantní úryvky kódu během psaní kódu! Takové užitečné návrhy usnadňují vývojářům šetřit čas, psát efektivní kódy a minimalizovat chyby.
Funguje na jazykovém modelu GPT 4 a je trénován tak, aby rozuměl struktuře a vzorcům kódu v různých programovacích jazycích.
6. Semrush ContentShake AI: Optimalizovaná generace obsahu
ContentShake AI dělá dvě věci správně. Za prvé, bleskově generuje nápady na obsah nebo kvalitní návrhy a za druhé, zajišťuje, aby byl obsah optimalizován pro umístění ve vyhledávačích.
Kombinace umělé inteligence a informací o konkurenci v reálném čase pomáhá marketérům připravit solidní obsahový kalendář bez nutnosti rozsáhlého výzkumu.
Od brainstormingu po publikaci, ContentShake vám pomáhá vytvářet články optimalizované pro SEO, které jsou přizpůsobeny tak, aby přilákaly organický provoz a podpořily zapojení uživatelů.
Ačkoli nabízí funkce pro spolupráci a hladkou integraci, jako je psaní nebo úpravy obsahu v Google Docs a přímé publikování na WordPressu, postrádá integraci s důležitými nástroji pro psaní, jako je Grammarly. Nepružnost počátečního výzvy také někdy ztěžuje práci s ContentShake.
7. Perplexity: Procházení v reálném čase a ověřování faktů
Od vědců z OpenAI a mozků stojících za GPT 3 přichází Perplexity AI.
Perplexity je vyhledávací a odpověďový engine založený na umělé inteligenci, který nabízí spolehlivé odpovědi na dotazy uživatelů. Využívá NLP k porozumění otázkám, prohledává web nebo čerpá ze své znalostní báze a poskytuje konverzační odpověď. Odpovědi Perplexity jsou přesné a vyčerpávající ve srovnání s giganty mezi vyhledávači, jako je Google.
To, co mu chybí v oblasti generování obsahu a schopností řešení problémů, nahrazuje podrobným a důkladným výzkumem. Je mnohem přesnější než jiné velké jazykové modely, ale ani on není imunní vůči občasným halucinacím.
Podívejte se na tyto alternativy Perplexity AI!
Budoucnost ChatGPT
Ačkoli uvedení ChatGPT na trh bylo přelomovým momentem v historii, je to pouze začátek.
Toto je podle nás budoucnost ChatGPT:
- OpenAI a Microsoft mohou najít způsoby, jak tuto technologii zlevnit pomocí pokročilých čipů a datových center. Díky tomu bude LLM ještě lépe ovladatelný.
- Opakované používání této technologie posílí její výkon, spolehlivost a přesnost. Vylepšené funkce povzbudí uživatele ChatGPT k přijetí a doporučování této technologie, až se stane všeobecně rozšířenou.
- Můžeme být svědky rozšiřování ChatGPT do specializovaných oborů a odvětví, jako je zdravotnictví, pojišťovnictví, finance atd., aby bylo možné nabídnout cílená řešení specifických výzev daného odvětví.
- Vydání ChatGPT 5 a brzy i ChatGPT 6 oživí zájem o technologii AI.
Stručně řečeno, ChatGPT bude pokračovat ve svém vzestupu, pokud právní, etické a regulační aspekty zůstanou příznivé pro jeho propagaci.
Závěr
To je vše k cestě ChatGPT prostřednictvím statistik, čísel a údajů.
ChatGPT bezpochyby revolučním způsobem změnil vnímání umělé inteligence veřejností a zpřístupnil ji komukoli se stabilním připojením k internetu. Pomohl také lidem smířit se s faktem, že umělá inteligence není tu proto, aby jim brala práci. Spíše naopak, bude doplňovat lidské schopnosti a v mnoha ohledech je vylepšovat.
Ačkoli ChatGPT je průkopníkem, není to jediný nástroj umělé inteligence, který narušuje trh. Řešení jako ClickUp Brain, Gemini, Perplexity atd. přispívají svým jedinečným způsobem do svých příslušných oborů.
Spojte se s námi a zjistěte, jak pomocí ClickUp Brain zefektivnit řízení projektů!
Často kladené otázky (FAQ)
1. Kolik lidí používá ChatGPT?
V současné době je na ChatGPT registrováno 180,5 milionu uživatelů, přičemž 100 milionů uživatelů jej aktivně používá.
2. Je ChatGPT dobrý ve statistice?
ChatGPT je poměrně dobrý v zpracování dat a statistické analýze. Umí provádět výpočty a poskytovat obecné informace o statistických pojmech.
3. Kolik dat ChatGPT spotřebovává?
ChatGPT byl trénován pomocí 45 TB dat, která byla komprimována do 570 GB datových sad.