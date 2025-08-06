10 nejlepších alternativ a konkurentů Perplexity AI v roce 2025

Kombinace umělé inteligence a vyhledávačů přinesla významný a pozitivní dopad a změnu ve způsobu, jakým vyhledáváme a využíváme informace online.
Výsledky vyhledávání se rozhodně zlepšily a snadnost používání této nové služby vyhledávače v AI posunula naše celkové vyhledávací schopnosti na zcela novou úroveň. Omezení tradičních webových vyhledávačů byla vyřešena pomocí nástrojů AI vyhledávačů, jako je Perplexity AI.
V dnešní době se Perplexity AI stává jedním z nejpoužívanějších AI nástrojů pro lidi ze všech odvětví.
Perplexity AI skvěle převádí složité dotazy na srozumitelné odpovědi, ale není to jediný nástroj, který využívá vyhledávače AI. V této oblasti není o poskytovatele nouze a všichni se snaží upoutat vaši pozornost jako vyhledávač nebo chatbot podporovaný AI.
Pojďme si popsat hlavní funkce Perplexity AI, jak vám tento AI vyhledávač může pomoci s vašimi konkrétními potřebami, a prozkoumat některé z nejlepších alternativ Perplexity AI, abyste mohli najít perfektní aplikaci pro vaše použití.
Co je Perplexity AI?
Perplexity AI je vyhledávač založený na umělé inteligenci, který můžete požádat o odpovědi podobně jako v chatu. Zeptejte se Perplexity AI na otázku a ona prohledá internet, aby se dozvěděla více o vašem dotazu, a poté vám poskytne odpověď na základě toho, co našla.
Tento nástroj se liší od tradičního vyhledávače, protože je navržen tak, aby byl více konverzační, stejně jako používání našeho přirozeného jazyka. Místo hledání „příkladů marketingové automatizace“ se ho zeptáte „Jaký je nejlepší příklad marketingové automatizace v roce 2024?“ a on odpoví konverzačním způsobem.
Perplexity AI využívá zpracování přirozeného jazyka (NLP) a sofistikované jazykové modely, aby vám poskytla odpovědi, které potřebujete, způsobem, který dává smysl pro každého. Už nemusíte procházet několik webových stránek, abyste se dozvěděli něco o daném tématu – místo toho můžete požádat Perplexity AI, aby vám poskytla shrnutí. ?
Co hledat v alternativě k Perplexity AI
Každý měsíc se na trhu objevují nové vyhledávací nástroje založené na umělé inteligenci. Při výběru správné alternativy k Perplexity AI je třeba zvážit vaše cíle, potřeby a přání.
Při hledání alternativy k Perplexity AI je třeba zvážit následující:
- Funkce: Má alternativní vyhledávač všechny funkce, které potřebuji? Nabízí mi něco navíc?
- Uživatelská zkušenost: Jaká je uživatelská zkušenost? Je nástroj snadno použitelný a přehledný?
- Školení: Je těžké se naučit jej používat? Mohu snadno zapojit celý svůj tým?
- Cena: Je nový nástroj bezplatným vyhledávačem AI? Je v rámci mého rozpočtu?
- Reputace: Má poskytovatel softwaru dobrou reputaci? Je na trhu zcela nový?
- Recenze: Co říkají ostatní uživatelé o tomto konkrétním vyhledávači? Splňuje očekávání?
Perplexity AI je v podstatě jednoduchý nástroj s omezenou sadou funkcí. To znamená, že můžete snadno porovnat jiné vyhledávače založené na umělé inteligenci, abyste našli ten nejlepší pro vás, nebo prozkoumat alternativy v této oblasti, které vám mohou nabídnout ještě více funkcí.
Jak hodnotíme software v ClickUp
Náš redakční tým postupuje transparentně, opírá se o výzkum a je nezávislý na dodavatelích, takže se můžete spolehnout, že naše doporučení vycházejí z reálné hodnoty produktů.
Zde je podrobný přehled toho, jak v ClickUp hodnotíme software.
10 nejlepších alternativ k Perplexity AI
Jste připraveni zjistit, co dalšího je k dispozici? Sestavili jsme seznam nejlepších alternativ k Perplexity AI, které jsou dnes k dispozici. Objevte vyhledávače AI, nástroje, které vám pomohou psát kód, a platformy, které se mohou stát vaším oblíbeným místem pro vše, co se týká obsahu a AI.
1. ClickUp
Pokud hledáte AI nástroj, který skutečně změní váš způsob práce, ClickUp Brain je alternativou k Perplexity na vyšší úrovni. Místo toho, aby pouze odpovídal na otázky, ClickUp Brain funguje jako neviditelná síla – přímo se připojuje k vašim úkolům, dokumentům, chatům a posouvá projekty vpřed pomocí kontextových, akčních výsledků.
A to nejlepší? Umožňuje vám chatovat s více LLM, nikoli pouze s jedním. Ano, můžete chatovat s Claudem, Gemini a dalšími, aniž byste museli opustit rozhraní ClickUp Brain.
Dále její AI agenti automatizují opakující se administrativní úkony, shrnují složité informace a proaktivně poskytují přehledy, takže budete vždy o krok napřed. Díky integrované automatizaci a chytrým návrhům, které jsou součástí každého pracovního postupu, můžete okamžitě vyhledat to, na čem záleží, přiřadit následné úkoly a zvládnout více práce rychleji!
Pro ještě větší výkon vám Brain MAX poslouží jako specializovaný desktopový AI společník. Přináší do celého vašeho pracovního ekosystému vyhledávání na podnikové úrovni, hlasové převádění řeči na text a automatizaci bez použití rukou. Stačí vyslovit své dotazy nebo pokyny a Brain MAX vyhledá, uspořádá a zpracuje informace ve všech vašich připojených aplikacích – ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub a dalších.
Ať už brainstormujete, zaznamenáváte nápady v flow stavu nebo řídíte složité projekty, Brain MAX udržuje vše sjednocené a přístupné na jednom místě.
ClickUp Brain a Brain MAX vám nepomáhají jen najít informace – propojují souvislosti, automatizují rutinní práce a umožňují vám činit chytřejší a rychlejší rozhodnutí. Pro týmy a jednotlivce, kteří chtějí jít nad rámec základního vyhledávání a skutečně využít AI pro zvýšení produktivity, je to upgrade, na který jste čekali.
Nejlepší funkce ClickUp
- Využijte role založené na kontextu k automatizaci správy, generování reportů a odpovídání na otázky.
- Automaticky vytvářejte úkoly, přiřazujte vlastníky, stanovujte termíny a sledujte akční položky.
- Prohledávejte ClickUp, Google Drive, Figma, GitHub a další, vše z jednoho místa.
- Ptejte se v jednoduché angličtině a získejte relevantní odpovědi bohaté na kontext.
- Rychlý přístup k minulým konverzacím, schválením, milníkům projektu a dokumentaci
- Vytvářejte vizuály a diagramy pomocí nástrojů založených na AI, které jsou ideální pro brainstorming a plánování.
- Automaticky přepisujte, shrňujte a extrahujte úkoly z jednání pomocí AI Notetaker.
- Zefektivněte své pracovní postupy pomocí ClickUp Brain, který je dokonalým nástrojem pro zvýšení produktivity.
- Upravujte a vylepšujte své texty – od prodejních e-mailů po výzkumné práce.
- Používejte ClickUp Docs jako místo pro ukládání obsahu generovaného AI.
- Vytvářejte seznamy úkolů, které odkazují na úkoly ClickUp.
- Začněte rychle s pomocí šablon ClickUp.
- Získejte lepší výsledky z AI nástrojů s ChatGPT podněty pro psaní výzkumných prací a ChatGPT podněty pro copywriting.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé naznačují, že ClickUp může mít strmou křivku učení, protože se jedná o velmi komplexní softwarový nástroj.
- ClickUp Brain je relativně nový, takže se postupem času přidávají nové funkce.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 700 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 800 recenzí)
2. Google Gemini
Gemini (dříve známý jako Google Bard AI) je bezplatný vyhledávač AI, který je odpovědí společnosti Google na výsledky vyhledávačů založených na AI. Spusťte Gemini a můžete začít chatovat s AI, klást jí otázky, povzbuzovat ji k řešení problémů nebo ji požádat, aby vám pomohla vymyslet kreativní nápady pro marketingovou kampaň na sociálních médiích. ?
Nejlepší funkce Gemini
- Získejte odpovědi prostřednictvím chatové aplikace založené na AI.
- Ověřte zdroj svých informací, abyste mohli ověřit fakta.
- Údajně má přístup k novějším datům než některé jiné aplikace.
- Vytvořeno společností Google, která má vynikající pověst v oblasti vysoce kvalitních softwarových nástrojů.
Omezení Gemini
- Někteří uživatelé uvádějí, že Gemini není tak zdatný v kódování otázek jako jiné nástroje.
- Google otevřeně přiznává, že Gemini je experiment, takže výsledky nemusí být vždy faktické.
- Není k dispozici pro více vyhledávačů – na rozdíl od Perplexity AI.
Ceny Gemini
- Zdarma
Hodnocení a recenze Gemini
- G2: 4,3/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: N/A
3. Bing
Bing, vyhledávač společnosti Microsoft, nedávno vydal vyhledávač založený na AI se sofistikovaným algoritmem. Stejně jako Perplexity AI můžete Bing (známý také jako Bing Chat nebo Bing AI) použít k nalezení odpovědí na jakékoli vaše palčivé otázky týkající se podnikání nebo života. ?
Pokud jste pokročilým uživatelem Microsoftu a hledáte alternativu k Perplexity AI, je tento nástroj právě pro vás.
Nejlepší funkce Bing
- Integrovaný do ekosystému Microsoft
- Funkce vyhledávače fotografií
- Podporováno vysoce kvalitními výsledky vyhledávače
- Funkce soukromého vyhledávání na webu
- Požádejte Bing, aby vám pomohl najít odpovědi, naplánovat rozvrhy a další věci.
- Pište kód s pomocí Bingu v jazycích jako Python
Omezení Bing
- Někteří uživatelé uvádějí, že Bing ne vždy poskytuje relevantní výsledky pro složité otázky.
- Stejně jako u každého nástroje AI vždy pečlivě zkontrolujte, zda jsou uváděné údaje nebo statistiky skutečně faktické.
Ceny Bing
- Zdarma
Hodnocení a recenze Bing
- G2: 4,5/5 (více než 20 recenzí)
- Capterra: N/A
4. Jasper
Na rozdíl od Bing a Bard není Jasper jen vyhledávačem AI. Jedná se o platformu, která vám pomůže využívat AI k vytváření obsahu pro vaši značku. Jasper nabízí řadu funkcí pro psaní textů pomocí AI, včetně Jasper Chat – uživatelsky přívětivého chatbota, který můžete používat podobným způsobem jako Perplexity AI. ?
Nejlepší funkce Jasperu
- Rozsáhlá databáze znalostí pro široká i specializovaná témata
- Schopnost vrátit se zpět v konverzaci pro doplnění kontextu
- Ptejte se, vyžádejte si shrnutí a generujte nápady
- Široká škála nástrojů a funkcí pro psaní pomocí AI
Omezení Jasperu
- Někteří uživatelé hlásí, že Jasper Chat může někdy běžet pomalu.
- Jasper je k dispozici pouze v rámci placeného tarifu, což z něj činí jednu z nejméně dostupných alternativ Perplexity AI na tomto seznamu.
Ceny Jasper
- Creator: 49 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 125 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Jasper
- G2: 4,7/5 (více než 1 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 700 recenzí)
5. Komo
Komo je elegantní, minimalistická alternativa k Perplexity AI. Tento nástroj pro vyhledávání pomocí umělé inteligence vám umožňuje klást otázky, prozkoumávat novinové články a digitální obsah a zobrazovat relevantní výsledky vyhledávání na základě vašeho dotazu. ?
Komo se navíc pyšní tím, že je soukromým vyhledávačem AI, který je rychlý a spolehlivý – a to vše bez reklam.
Nejlepší funkce Komo
- Vyhledávejte na webu a klást otázky v prostředí bez rušivých vlivů a reklam.
- Zúžte vyhledávání tak, aby se zobrazoval pouze obsah zaměřený na komunitu, jako jsou videa na YouTube a novinové články.
- Brainstormujte nápady na základě konkrétního tématu nebo dotazu
- Získejte hybridní chatbot a vyhledávač v jednom nástroji.
Omezení Komo
- Někteří uživatelé mohou minimalistické uživatelské rozhraní považovat za odpudivé.
- O Komo je na internetu velmi málo informací ve srovnání s některými známějšími alternativami Perplexity AI v tomto seznamu.
Ceny Komo
- Zdarma
Hodnocení a recenze Komo
- G2: N/A
- Capterra: N/A
6. Writesonic
Writesonic je nástroj pro psaní textů pomocí AI, který pomáhá podnikatelům a marketérům vytvářet nové texty. Kromě funkce pro psaní článků, parafrázování a shrnování článků nabízí tento nástroj pro tvorbu obsahu pomocí AI také funkci Chatsonic – konverzační AI funkci využívající přirozený jazyk, podobnou Perplexity AI. ?️
Writesonic také tvrdí, že vám pomůže generovat zcela jedinečný obsah, takže nehrozí riziko, že vytvoříte plagiát.
Nejlepší funkce Writesonic
- Konverzační NLP procesor, který konkuruje ChatGPT
- Využívá vyhledávání, je navržen pro psaní obsahu a generování nápadů.
- Použijte Chatsonic k vytváření umění pomocí AI i psaných textů.
- Získejte přístup k Chatsonic a dalším nástrojům pro psaní textů pomocí AI na jednom místě.
Omezení Writesonic
- Někteří uživatelé uvádějí, že omezení počtu slov v rámci tarifu Business může být někdy frustrující.
- Texty, které Writesonic vytváří, mohou být někdy repetitivní, jak naznačují někteří uživatelé.
Ceny Writesonic
- Neomezený: 20 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: Od 19 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Writesonic
- G2: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
7. Poe
Poe je AI chatbot od softwarového týmu Quora. Tato aplikace je navržena jako webový prohlížeč a mobilní aplikace, která vám poskytuje přístup k celé řadě chatbotů na jednom místě.
Z Poe mohou uživatelé spouštět příkazy na službách jako Midjourney, ChatGPT, Claude a dalších. ?
Nejlepší funkce Poe
- Začněte konverzaci s velkým počtem chatbotů, přičemž další jsou přidávány často.
- Ptejte se, získávejte odpovědi a nacházejte nové nápady pomocí několika chatbotů.
- Najděte zajímavé nové boty, se kterými si můžete povídat, pomocí funkce Prozkoumat.
- K dispozici jako aplikace pro zařízení iOS i Android.
Omezení Poe
- Poe funguje jako brána k jiným chatbotům, místo aby byl sám chatbotem, což znamená, že kvalita závisí na konkrétním chatbotu, se kterým komunikujete.
- V současné době není k dispozici žádné podnikové předplatné pro firmy, které chtějí připojit více uživatelů, ale na jeho zavedení se pracuje.
Ceny Poe
- Zdarma
- Enterprise: Brzy k dispozici
Hodnocení a recenze Poe
- G2: 4,5/5 (1 recenze)
- Capterra: N/A
8. Pi
Pi je konverzační AI nástroj vyvinutý společností Inflection AI. Nástroj je navržen tak, aby nabízel zábavnou a přátelskou atmosféru a fungoval spíše jako osobní asistent než jako tradiční chatbot. Pi může uživatelům pomáhat s vymýšlením nápadů nebo inspirace, plánováním, objevováním zájmů a odpovídáním na otázky. ?
Nejlepší funkce Pi
- Efektivní, minimalistické uživatelské rozhraní bez rušivých prvků
- Lidštější přístup k chatbotům
- Ptejte se, inspirujte se a ventilujte své pocity z pracovního dne.
- Kombinuje vyhledávání a odpovědi založené na umělé inteligenci s pocitem, jako byste měli osobního kouče.
Omezení Pi
- Někteří uživatelé mohou preferovat profesionálnější dojem, než jaký nabízí Pi – zejména pokud investujete do softwaru pro celý tým.
- Tento nástroj je relativně nový, takže o něm zatím není mnoho známo.
Ceny Pi
- Zdarma
Hodnocení a recenze Pi
- G2: N/A
- Capterra: N/A
9. ChatGPT
ChatGPT je jeden z nejznámějších chatbotů založených na velkých jazykových modelech, které jsou dnes k dispozici. Generativní nástroj AI, vyvinutý společností OpenAI, pomáhá uživatelům najít odpovědi a získat informace na základě předchozích konverzací a kontextu. ⚒️
Nejlepší funkce ChatGPT
- Získejte pomoc s úkoly, jako je plánování marketingové kampaně, psaní e-mailů nebo vedení obtížných rozhovorů.
- Definujte délku, styl a formát poskytovaných odpovědí
- Pište kód, aniž byste ho sami museli znát
- Shrnujte texty a poskytujte přehled o delších dokumentech, jako jsou eseje nebo zápisy z jednání.
Omezení ChatGPT
- Výsledky nejsou vždy přesné, jako u většiny chatovacích nástrojů založených na AI, včetně nejlepších alternativ ChatGPT.
- Někteří uživatelé uvádějí, že ChatGPT ne vždy zachovává kontext při složitých diskusích.
Ceny ChatGPT
- Zdarma
- ChatGPT Plus: 20 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ChatGPT
- G2: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 20 recenzí)
Porovnejte ChatGPT a Perplexity AI!
10. GitHub Copilot
GitHub Copilot se mírně liší od ostatních alternativ Perplexity AI v tomto seznamu, protože se jedná o nástroj určený výhradně pro vývojáře. Jako nejrozšířenější nástroj pro vývojáře AI tato aplikace převádí příkazy v přirozeném jazyce na navrhovaný kód v několika jazycích. ⌨️
Nejlepší funkce GitHub Copilot
- Zefektivněte proces psaní kódu pomocí AI
- Získejte návrhy založené na umělé inteligenci na základě vašeho předchozího kódu.
- Upravujte přímo ve svém oblíbeném editoru kódu
- Naučte se programovat s pomocí GitHub Copilot
Omezení GitHub Copilot
- Tato aplikace je určena pro psaní kódu, takže je užitečnou alternativou k Perplexity AI pouze v případě, že ji k tomuto účelu používáte.
- Někteří uživatelé uvádějí, že nástroj může mít strmou křivku učení.
Ceny GitHub Copilot
- Zdarma
- Tým: 4 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 24 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze GitHub Copilot
- G2: 4,5/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 5/5 (3 recenze)
Získejte odpovědi, které potřebujete, s těmito alternativami Perplexity AI
Existuje tolik alternativ k Perplexity AI, že rozhodně stojí za to je prozkoumat. Pomocí tohoto průvodce najdete nejlepší alternativy k Perplexity AI pro funkce a vlastnosti, které potřebujete.
Zatímco hledáte skvělý nástroj pro tvorbu obsahu založený na AI, zvažte, že by mohl existovat nástroj, který vám může nabídnout ještě více – například ClickUp. Naše all-in-one platforma má vše, co potřebujete, nejen pro AI asistenci, ale také pro řízení projektů, produktivitu a správu práce.