10 nejlepších nástrojů pro analýzu produktů v roce 2025 (recenze a ceny)

Proč některé funkce vašeho produktu nedostávají pozornost, kterou si zaslouží? Je to něco, co vám nedá spát?
Nejste sami.
Porozumění chování uživatelů, používání produktů a zákaznické cestě je obtížné, ale nezbytné. Právě v tom vám může pomoci nástroj pro analýzu produktů! Sleduje, jak uživatelé s produktem interagují, odhaluje nejoblíbenější funkce, čas strávený každou funkcí a mnoho dalšího.
Díky analýze produktů se o svém produktu dozvíte úplně nové informace. Zejména o oblastech, které je třeba vylepšit.
Díky všem těmto kvalitativním a kvantitativním údajům je snazší určit funkce, které je třeba vylepšit, propagovat nebo zcela přepracovat.
Kromě toho vám segmentační funkce těchto nástrojů pomohou vytvořit personalizované zprávy, které vašim zákazníkům pomohou pokročit v jejich nákupním procesu.
Jistě, vylepšujete svůj produkt a udržujete si stávající zákaznickou základnu. Ale to je jen začátek. Pojďme zjistit a analyzovat, jak vám nástroje pro analýzu produktů pomáhají zvyšovat prodej.
Co byste měli hledat v nástrojích pro analýzu produktů?
Než se podíváme na naše nejlepší tipy na nástroje pro analýzu produktů, pojďme se podívat na některé funkce, které váš tým potřebuje, aby co nejlépe využil investici:
- Intuitivní uživatelské rozhraní: Uživatelsky přívětivé rozhraní, které umožňuje technicky i netechnicky zdatným uživatelům snadnou orientaci a získávání informací.
- Sledování vlastních událostí: Analytický nástroj musí mít schopnost definovat a sledovat vlastní události přizpůsobené vašim konkrétním obchodním cílům.
- Integrace: Ujistěte se, že se nástroj integruje s vašimi stávajícími zdroji dat, databázemi a dalšími relevantními platformami.
- Zabezpečení dat: Ujistěte se, že nástroj splňuje předpisy na ochranu dat a dodržuje osvědčené postupy pro zabezpečení dat.
- Mobilní analytika: Pokud je to relevantní, ujistěte se, že nástroj dokáže efektivně analyzovat a sledovat chování uživatelů v mobilních aplikacích.
- Vizualizace dat: Hledejte spolehlivé možnosti vizualizace pro jasnou a efektivní komunikaci poznatků.
- Škálovatelnost: Nástroj, který si vyberete, musí být škálovatelný s vaším podnikáním, jak se zvyšuje počet uživatelů a objem dat.
- Zákaznická podpora a školení: Dostupnost zákaznické podpory a přístup k školicím materiálům jsou klíčové pro to, aby váš tým mohl nástroj využívat na maximum.
10 nejlepších nástrojů pro analýzu produktů, které můžete použít
Nyní, když víme, co hledat v nástrojích pro analýzu produktů, pojďme se podívat na 10 nejlepších možností.
1. Google Analytics
Google Analytics vede náš žebříček nejlepších softwarů pro analýzu produktů a nabízí mnoho bezplatných nástrojů pro hloubkovou analýzu obchodních dat. Ať už se jedná o váš web nebo aplikaci, Google Analytics vám umožňuje podrobně zkoumat data napříč platformami a poskytuje cenné informace o vaší uživatelské základně.
Funkce jako SMART cíle usnadňují sledování cílů a zajišťují, že vaše úsilí bude v souladu s vašimi cíli. A to nejlepší? Získáte přístup k informacím, které vám může poskytnout pouze Google.
Vzhledem k tomu, že Google nabízí mnoho různých produktů, jako jsou Google Advertising a Google Publisher, propojte a využijte tyto poznatky pro dosažení lepších výsledků.
Nejlepší funkce Google Analytics
- Analyzujte kvalitativní a kvantitativní data s přehledností pomocí robustních nástrojů pro reporting a vizualizaci.
- Porozumějte výkonu marketingových kampaní pomocí analýzy trychtýře.
- Zjednodušte proces přidávání sledovacích kódů pomocí Google Tag Manageru.
- Detekujte vzorce a anomálie pomocí inteligentní detekce anomálií.
Omezení služby Google Analytics
- Používá pouze vzorková data.
- Žádný přístup k nezpracovaným datům
- Je obtížnější provádět sofistikované analýzy.
- Limit je 10 milionů.
Ceny Google Analytics
- Zdarma
- Google 360: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Google Analytics
- G2: 4,5/5 (více než 6 240 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (7 760+ recenzí)
2. Fullstory
Fullstory je oblíbený analytický software, který zkoumá konkrétní oblasti, kde může váš web, aplikace nebo software způsobovat potíže návštěvníkům. Identifikace problémů vám pomůže provést zlepšení.
Tento software pro analýzu produktů účinně řeší problémy, jako jsou chybové stránky 404 a chybějící tagy, a zajišťuje plynulejší digitální zážitek.
A to není vše: vaše analytické nástroje musí efektivně spolupracovat s ostatními nástroji ve vašem arzenálu. Fullstory se integruje s oblíbeným softwarem pro správu projektů, jako je Slack, Trello a další.
Nejlepší funkce Fullstory
- Získejte okamžitý přehled o interakcích a chování uživatelů díky reportům v reálném čase.
- Získejte lepší přehled o své zákaznické základně díky cílené analýze pomocí segmentace.
- Přiřaďte konkrétní akce jednotlivým uživatelům pomocí identifikace uživatelů.
- Získejte podrobný záznam každého kliknutí uživatelů s přesným sledováním kliknutí.
Omezení Fullstory
- Více zaměřeno na sledování webových stránek, méně efektivní pro aplikace
- V porovnání s podobnými nástroji je považován za relativně drahý.
Ceny Fullstory
- Podnik: Individuální ceny
- Pokročilé: Ceny na míru
- Podnikání: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Fullstory
- G2: 4,5/5 (více než 350 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (65+ recenzí)
3. Mixpanel
Pokud chcete sledovat všechny aspekty chování uživatelů, pomůže vám Mixpanel. Analyzuje data, odhaluje trendy, poskytuje aktualizace v reálném čase a pomáhá snadno vizualizovat data pomocí podrobných grafů a diagramů.
Mixpanel vyniká svým uživatelsky přívětivým přístupem k prozkoumávání dat – není třeba znát SQL. Škálovatelnost není problém; platforma roste s rostoucím objemem dat.
Nejlepší funkce Mixpanelu
- Provádějte efektivní experimenty pomocí A/B testování.
- Získejte jasný přehled o výsledcích díky všestranné vizualizaci dat.
- Shromažďujte zpětnou vazbu od uživatelů pro úpravy pomocí mobilních průzkumů.
- Automatizujte sledování interakcí uživatelů pomocí funkcí automatického sledování.
Omezení Mixpanelu
- Formátování ovládacího panelu by mohlo být uživatelsky přívětivější.
- Někteří uživatelé považují naučení se ovládání za náročné.
- Někteří uživatelé považují funkce dokumentace za zastaralé.
Ceny Mixpanel
- Zdarma
- Růst: Od 20 $ měsíčně
- Enterprise: Cena začíná na 833 USD za měsíc
Hodnocení a recenze Mixpanel
- G2: 4,6/5 (více než 1080 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 120 recenzí)
4. UXCam
UXCam vyniká jako jeden z nejlepších softwarových nástrojů pro analýzu produktů, který je přizpůsoben pro sledování chování uživatelů v mobilních aplikacích. Poskytuje jasný přehled o tom, jak uživatelé s vaší aplikací pracují, a pomáhá vám tak zvýšit celkovou angažovanost.
Zajímavé je, že získáte přehled o datech o chování uživatelů a pochopíte, proč uživatelé nemusí provést konverzi, a to díky funkcím, jako jsou teplotní mapy a přehrávání relací.
Nejlepší funkce UXCam
- Zobrazujte a analyzujte klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) pomocí přizpůsobitelných dashboardů.
- Vylepšete zákaznickou cestu pomocí analýzy trychtýře.
- Zjistěte přesně, kde uživatelé opouštějí vaši aplikaci, pomocí toků obrazovek.
- Přizpůsobte data pomocí analýzy událostí a získejte tak informace šité na míru.
Omezení UXCam
- Dashboardy by mohly těžit z výkonnějších a flexibilnějších funkcí.
- Navrženo výhradně pro mobilní aplikace, nikoli pro webové aplikace.
- Považováno za relativně drahé
- Občasné problémy s pomalým načítáním
Ceny UXCam
- Zdarma: až 3 000 relací
- Růst: Individuální ceny
- Enterprise: Ceny na míru
Hodnocení a recenze UXCam
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 20 recenzí)
5. Amplitude
Amplitude vyniká jako špičkový nástroj pro analýzu produktů, který nabízí cenné informace o tom, jak uživatelé navigují ve vaší aplikaci, o jejich oblíbených funkcích a dalších aspektech, které pomáhají zvýšit retenci. Tyto informace vám pomohou vylepšit vaši strategii pro digitální produkty.
Amplitude se odlišuje svým uživatelsky přívětivým rozhraním, díky kterému je jeho osvojení snazší než u jiných softwarů pro analýzu produktů.
Nejlepší funkce Amplitude
- Pracujte s daty pomocí vizualizace
- Sledujte odchod uživatelů pomocí efektivní analýzy trychtýře.
- Ponořte se hluboko do dat a získejte cenné informace.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní vhodné pro začátečníky a uživatele bez technických znalostí
Omezení amplitudy
- Analýza se omezuje na data shromážděná za posledních 365 dní.
- Není nejvhodnější pro technicky zdatné uživatele, kteří hledají pokročilé funkce.
- Omezení napříč segmenty uživatelů, náhled v uživatelských streamech a počet událostí pro jeden graf
Ceny Amplitude
- Zdarma
- Plus: Cena začíná na 49 USD za měsíc.
- Růst: Ceny na míru
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Amplitude
- G2: 4,5/5 (více než 2 010 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
6. Glassbox
Glassbox je jeden z nástrojů pro analýzu produktů, který vám poskytne podrobné informace o tom, jak uživatelé interagují s vaším digitálním produktem na různých kanálech. Nejde jen o to, co dělají, ale také o to, proč to dělají.
Tento přehledný pohled urychluje rozhodování. A pokud je rozhodování pro vás překážkou, zvažte použití bezplatných šablon pro rozhodování, které vám pomohou zlepšit výsledky.
Funkce Glassbox
- Ponořte se hlouběji do rozšířených map cest a přehrávání relací, abyste porozuměli chování uživatelů.
- Získejte uživatelsky přívětivé vizualizace v reálném čase, které pokrývají data z webových i mobilních aplikací.
- Získejte informace založené na umělé inteligenci pro rychlejší rozhodování.
- Vyvíjejte základní funkce na základě toho, co vaši zákazníci používají a potřebují, s využitím behaviorálních dat.
Omezení Glassboxu
- Omezené možnosti přizpůsobení zobrazení a prvků reportů
- Pro uživatele může být náročné vyhledávat názvy stránek bez centralizovaného úložiště.
- Někteří uživatelé hlásí pomalejší rychlost fungování.
Ceny Glassbox
Glassbox nabízí cenové modely přizpůsobené vašim konkrétním požadavkům.
Hodnocení a recenze Glassbox
- G2: 4,9/5 (více než 580 recenzí)
- Capterra: 5/5 (více než 40 recenzí)
7. Pendo
Pendo je jedním z nejpopulárnějších nástrojů pro analýzu produktů na trhu. Nejsou potřeba žádné technické znalosti – stačí se pustit do práce a sbírat data o chování aplikací a uživatelů. A co je na tom nejlepší? Retroaktivní analýza vám také umožňuje poučit se z minulých dat – tuto funkci hojně využívají produktové a marketingové týmy.
Díky těmto informacím můžete urychlit svůj rozhodovací proces. Pendo také dokáže zázraky pro váš tým díky analýze procesů. Využijte data k vylepšení a zefektivnění aplikací, které váš tým používá každý den.
Nejlepší funkce Pendo
- Rychle zjistěte, které vlastnosti produktu vaši zákazníci milují.
- Vizualizujte data a zjistěte, kde mohou uživatelé narážet na překážky nebo odcházet.
- Integrujte s CRM a nástroji jako Salesforce, Slack, WordPress a dalšími.
Omezení nástroje Pendo
- Možnosti přizpůsobení analytických funkcí a dashboardů jsou poněkud omezené.
- Je zapotřebí určité technické znalosti, zejména v oblasti tagování.
Ceny Pendo
- Zdarma
- Růst: Ceny na míru
- Portfolio: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Pendo
- G2: 4,4/5 (více než 1350 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
8. Logrocket
Logrocket dekóduje „proč“ za vašimi klíčovými metrikami a KPI, což usnadňuje vizualizaci klíčových chování a snadné sledování trendů. Většina uživatelů ho miluje, protože vyžaduje minimální technické znalosti. AI poskytuje odpovědi na otázky týkající se produktů, které potřebujete, během několika sekund.
Kromě toho vám nástroj Funnel Insights pomůže pochopit, proč uživatelé váš produkt opouštějí, a pomůže vám pochopit, které funkce přinášejí vašim uživatelům největší přidanou hodnotu. Díky tomu je to jeden z nejlepších nástrojů pro analýzu produktů na seznamu, který podporuje přijetí uživateli.
Nejlepší funkce Logrocket
- Sleduje chyby a závady
- Prozkoumá kvalitativní i kvantitativní data a získá tak cenné informace.
- Umožňuje spolupráci mezi týmy za účelem identifikace a řešení problémů s uživatelskou zkušeností.
- Zahrnuje přehrávání relací pro podrobný přehled.
Omezení Logrocket
- Strmá křivka učení
- Mohlo by být výhodné vyloučit chyby, které pocházejí z rozšíření nainstalovaných uživateli.
- Neexistuje možnost vyhledat konkrétní části uživatelských relací, které jsou velmi dlouhé na procházení.
Ceny Logrocket
- Navždy zdarma
- Tým: Cena začíná na 69 USD za měsíc
- Profesionální: Cena začíná na 295 USD za měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Logrocket
- G2: 4,6/5 (více než 1180 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 20 recenzí)
9. Heap
Heap vyniká svou jednoduchostí při shromažďování a analýze údajů o životním cyklu produktu. Díky intuitivnímu rozhraní Heapu je navigace ve složitých datech velmi jednoduchá, což z něj činí jeden z nejvíce uživatelsky přívětivých nástrojů pro analýzu produktů na tomto seznamu pro technicky neznalé uživatele.
Heap se odlišuje svou schopností poskytovat klíčové informace, které splňují a překračují očekávání zákazníků, což vede k vyšší míře retence.
Nejlepší funkce Heap
- Jednoduché nastavení pro snadné spuštění
- Působivé záznamy relací přesně identifikují konkrétní uživatele.
- Rychlá zpětná vazba po nastavení bez komplikací
- Silný tým podpory, který vám kryje záda
Omezení nástroje Heap
- Ve srovnání s některými alternativami postrádá komentované prohlídky, bannery a průzkumy NPS.
- Problémy s přesností u některých automaticky zaznamenaných a označených událostí
- Zaměřuje se výhradně na interakce na frontendu, pro zpracování backendu je třeba použít jiný nástroj.
Ceny Heap
- Zdarma
- Růst: Individuální ceny
- Pro: Individuální ceny
- Premium: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Heap
- G2: 4,4/5 (více než 1070 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 40 recenzí)
10. Quantum Metric
Quantum Metric uzavírá náš seznam jako vlivný hráč mezi nejlepšími nástroji pro analýzu produktů. Pokrývá širokou škálu KPI, ať už technických, behaviorálních nebo obchodně orientovaných.
Platforma se zaměřuje na rychlou identifikaci jakýchkoli změn v těchto KPI, aby vás informovala, zejména když dojde k anomáliím, jako jsou problémy s konverzí. Včasné odhalení a řešení těchto problémů může výrazně zlepšit retenci zákazníků.
Pokud jde o udržení zákazníků, pomůže vám také ponořit se do datových bodů segmentu chování zákazníků. Tam můžete identifikovat jejich neuspokojené potřeby a podle toho jednat.
Nejlepší funkce Quantum Metrics
- Komplexní sledování využití
- Včasné odhalení problémů pomocí investigativního přístupu
- Analýza na míru díky přizpůsobitelným dashboardům
- Přímé informace s viditelnými aplikacemi, které nabízejí teplotní mapy a hloubku posouvání na vašem webu.
Omezení Quantum Metrics
- Není k dispozici integrace s Google Sheets.
- V zobrazení interakcí je prostor pro zlepšení.
- Rozhraní pro vytváření vlastních reportů by mohlo být uživatelsky přívětivější.
Ceny Quantum Metrics
Cenové údaje nejsou na platformě zobrazeny.
Hodnocení a recenze Quantum Metrics
- G2: 4,6/5 (více než 220 recenzí)
- Capterra: Nedostatečné hodnocení
Další nástroje pro produkty
Zatímco platformy jako Google Analytics se zaměřují na získávání praktických poznatků z produktových dat, pokročilá řešení pro správu produktů, jako je ClickUp, využívají možnosti umělé inteligence k usnadnění soudržného plánu pro lepší spolupráci týmů a efektivní generování zpětné vazby od uživatelů. Může snadno zdvojnásobit své schopnosti a konkurovat nejlepším nástrojům pro analýzu produktů v tomto seznamu.
ClickUp
ClickUp AI mění způsob, jakým řešíte okamžité krize v oblasti produktového managementu. Pokud například váš konkurent uvede na trh produkt podobný tomu vašemu dříve než vy, musíte rychle jednat. Uvedení produktu, které bylo plánováno na příští měsíc, se náhle posouvá na následující týden. Je toho příliš mnoho a času příliš málo. Právě v takových situacích vám ClickUp AI usnadní práci tím, že:
- Vytvořte plán uvedení na trh a rozdělte odpovědnosti mezi různé oddělení, jako jsou produktové a marketingové týmy, prodej, služby, SEO, technické oddělení a další.
- ClickUp AI automatizuje úkoly, které musí provádět každé oddělení. Pokud například vyberete design, můžete vložit pokyny, které vám pomohou vymyslet potenciální cesty uživatelů, a váš designový tým bude mít vše, co potřebuje, aby mohl začít.
- Rychlá komunikace a spolupráce mezi různými odděleními nenechává prostor pro nejasnosti.
ClickUp automatizuje většinu úkolů souvisejících se správou produktů, ale zde je několik dalších funkcí, které vám mohou pomoci:
Nejlepší funkce ClickUp
- Získejte vizuální představu o časových harmonogramech a milnících projektu pomocí plánů.
- Využijte jeho mnoho šablon k rychlému vytvoření produktových briefů, produktového plánu, agilního scrum managementu a sledování chyb a problémů.
- Centralizujte podrobnosti projektu, požadavky a specifikace pomocí dokumentace.
- Nastavujte, sledujte a spravujte cíle projektů, abyste zajistili soulad s celkovými obchodními cíli.
- Využijte jeho nástroje pro plánování sprintů, správu backlogu a sledování pokroku.
- Upřednostňujte a organizujte úkoly pro efektivní provedení sprintu
- Získejte centralizovaný dashboard pro okamžitý přístup k metrikám projektu, pokroku a KPI.
- Vytvářejte přizpůsobené zprávy pro lepší analýzu dat.
- Využijte vizuální nástroje, jako jsou tabulky a grafy, pro snadnou interpretaci projektových dat.
- Spolupracujte a strategicky plánujte s členy svého týmu bez ohledu na to, kde se nacházejí.
- ClickUp splňuje požadavky agilního řízení projektů a přizpůsobuje se měnícím se požadavkům vašich týmů.
Omezení ClickUp
- Pro nové uživatele může být kvůli mnoha různým funkcím a vlastnostem příliš složitý.
- Změny v kartách se někdy projeví s mírným zpožděním.
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí pět různých cenových plánů, které uspokojí potřeby různých týmů:
- Plán Free Forever
- Neomezený tarif: 7 $ měsíčně na uživatele
- Obchodní plán: 12 $ měsíčně na uživatele
- Business Plus Plan: 19 $ měsíčně na uživatele
- Enterprise Plan: individuální ceny
Poznámka: ClickUp AI je k dispozici za 5 USD za pracovní prostor ve všech placených tarifech.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
Využijte úspěch založený na datech: Vyberte si správný nástroj pro analýzu produktů, který podpoří váš růst
Jak budete postupovat v odhalování zajímavých informací o svém produktu, doplňte jej nástroji, které usnadňují správu produktů, stejně jako ClickUp se svými rozmanitými funkcemi.
Koneckonců nejde jen o sběr a interpretaci dat, ale také o automatizaci následujících procesů a zlepšení spolupráce mezi členy vašeho týmu.
Se správnými nástroji pro analýzu produktů už nemusíte přemýšlet, zda vás konkurence předběhne. Jste připraveni podniknout rychlé a efektivní kroky, kdykoli to bude nutné.