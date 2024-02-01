Brainstorming obsahu: techniky pro vytváření a prioritizaci nápadů

Kvalitní obsah je klíčem k navázání kontaktu s vaší cílovou skupinou. Pokud chcete upoutat a udržet jejich pozornost, vaše strategie obsahu musí být přesná.
Navzdory vaší kreativitě nebo schopnostem vašeho marketingového týmu se však někdy může stát, že budete zoufale hledat skvělé nápady. Je těžké udržet stálý tok kreativních nápadů, ale vždy existuje potřeba nového a poutavého obsahu – je to opravdu těžký úkol.
Brainstorming obsahu řeší tento problém tím, že spojuje různé pohledy a nápady za účelem vytvoření obsahu. Jedná se o týmovou práci, při které všichni sdílejí nápady, podněcují kreativitu a vytvářejí inovativní obsah.
Ukážeme vám způsoby, jak vylepšit vaši strategii obsahu a překonat tvůrčí blok dříve, než si uvědomíte. Představíme vám také užitečný nástroj, který vám pomůže při brainstormingu obsahu.
Výhody brainstormingu obsahu
Brainstorming je kreativní proces, při kterém se lidé scházejí a sdílejí co nejvíce nápadů, aby vyřešili konkrétní problém. Při brainstormingu obsahu se tato společná činnost provádí za účelem generování nápadů na obsah. Cílem je generovat mnoho nápadů, aniž by se v této fázi upřesňovaly.
Brainstormingová sezení vám a vašemu týmu umožňují volně sdílet kreativní nápady v rámci stanoveného časového rámce a podporují volný tok myšlenek. Podporují kreativní myšlení a inovativní řešení problémů. Ačkoli by tato aktivita měla být ideálně prováděna v týmu, aby měla co největší dopad, brainstorming obsahu lze provádět i individuálně.
Brainstormingové sezení zaměřené na nápady pro obsah může mít mnoho výhod:
1. Generujte nápady
Přicházet s novými nápady je jádrem všech brainstormingových aktivit. Spojuje jedinečné nápady od lidí s různými způsoby uvažování. Takové sezení mohou pomoci s generováním nápadů, protože v této fázi nejsou žádné nápady zamítány a vše je povoleno. Mít v krátké době dlouhý seznam nápadů vám pak pomůže vybrat ty, které budete dále rozvíjet.
2. Lepší spolupráce s týmem
Brainstorming s kolegy nebo zainteresovanými stranami vám poskytne seznam realizovatelných nápadů, se kterými můžete pracovat. Když spolupracují lidé s různými dovednostmi, jako je tvorba obsahu, design nebo marketing, mohou přijít s zajímavými nápady, na které by jeden člověk sám nepřišel.
3. Prozkoumejte různé úhly pohledu
Žádní dva lidé nemají na jednu věc stejný názor. Vytvořením prostoru pro různé úhly pohledu (POV) můžete získat ty nejlepší nápady od všech a vytvořit tak zajímavější a rozmanitější obsah.
4. Držte krok s trhem
Jedním z přímých výsledků skupinových brainstormingových sezení je, že můžete vyhodnotit aktuální trh pro všechny trendy nápady a začlenit je do své strategie obsahu.
Díky tomu budete mít přehled o tržních trendech a nejnovějším strategickém vývoji.
5. Čiňte lepší rozhodnutí
Rozhodnutí učiněné po důkladné konzultaci je lepší než rozhodnutí učiněné izolovaně.
Brainstorming nám umožňuje nahlížet na věci ze všech úhlů a shromažďovat poznatky z různých perspektiv. Je to jako čerpat z bohatého zdroje znalostí a připravit si půdu pro chytřejší rozhodování.
Brainstorming se stává mocným nástrojem při formování ucelených, nuancovaných a v konečném důsledku efektivnějších rozhodnutí, protože zohledňuje všechny možné aspekty.
6. Buďte kreativnější
Brainstorming – samostatný nebo ve skupině – může rozhýbat váš tvůrčí proces tím, že podpoří volný tok všech možných nápadů. Dosáhnete více inovativních průlomů, pokud se nebudete omezovat „pouze dobrými nápady“ a dáte sobě (i ostatním účastníkům) volnost myslet mimo zaběhnuté schémata.
Nyní již víte, jak prospěšné je brainstorming obsahu pro firmy a všechny zúčastněné členy. Brainstorming může přinést jedinečné nápady a nastavit směr vašeho obsahu.
Pamatujte, že vytváření strategie je stejně důležité jako tvorba obsahu, ne-li důležitější. Vytvoření plánu obsahu vám umožní přistupovat k tvorbě obsahu systematicky.
Metody brainstormingu obsahu
Jak implementujete proces brainstormingu obsahu na svém pracovišti? Podívejme se na některé z různých nápadů a metod brainstormingu obsahu, které můžete vyzkoušet:
1. Používejte AI (umělou inteligenci)
Umělá inteligence dokáže číst a analyzovat vzorce rychleji než lidé.
Pokud jste se dostali do tvůrčí krize, mohou vám AI nástroje pomoci tím, že vygenerují osnovy obsahu, podnítí kreativní nápady nebo navrhnou témata. Pokud AI nestačí, experimentujte s různými podněty, dokud se vám nerozproudí tvůrčí energie. Pro dosažení nejlepších výsledků přidejte k nápadům generovaným AI svůj individuální kreativní dotek.
ClickUp AI je mimořádný nástroj umělé inteligence, který poskytuje vysoce kvalitní kreativní výsledky pro různé případy použití. Umí vymýšlet originální strategie obsahu a pomáhá vám vylepšit vaše současné texty tak, aby byly stručnější, jasnější a poutavější.
ClickUp AI je nejlepší partner pro brainstorming, který vám pomůže s:
- Strategie kampaně: Vytvořte během několika minut strategii kampaně pro vaši příští velkou marketingovou akci.
- Psaní průzkumů: Vytvářejte intuitivní otázky během několika okamžiků, abyste mohli rychleji dosáhnout svých cílů.
- Marketingové slogany: Posilte své kreativní myšlení s podporou vysoce kreativního nástroje pro tvorbu marketingových sloganů.
- Témata obsahu: Generování nápadů pro blogy a videa, abyste mohli rychle rozšířit produkci obsahu
- Nástiny blogů: Kromě generování nápadů vám může dokonce pomoci strukturovat první nástin vašeho blogu, ušetřit drahocenný čas a vytvořit velkou databázi obsahu v krátkém časovém období.
S tímto důvěryhodným partnerem můžete ze svých plánů obsahu vytěžit mnohem více.
2. Nakreslete myšlenkové mapy
Obrázky mluví tam, kde slova selhávají. Využijte vizuální prvky k vývoji nových nápadů na obsah a lepšímu propojení souvislostí.
Pomocí myšlenkových map můžete propojit stávající nedokončené nápady a dotáhnout je k dokončení. Jedním ze způsobů, jak toho dosáhnout, je použít jednoduchý list papíru a nakreslit myšlenkovou mapu.
Můžete to však udělat efektivněji pomocí nástrojů pro mapování mysli, jako je ClickUp Mind Maps, které mají funkce jako drag-and-drop uzly pro mapování vašeho pracovního postupu nebo propojování nápadů. Ty vám pomohou propojit jednotlivé body a vymyslet spolehlivé strategie.
Můžete použít prázdný režim nebo režim úkolů podle svých požadavků a procvičit si mozek.
Vyzkoušejte také ClickUp Whiteboards, které nabízejí vynikající způsob, jak provádět stejnou činnost při spolupráci s vaším týmem. Vyberte si z již existujících šablon tabule nebo si vytvořte vlastní. Pomocí ClickUp Docs můžete do tabule přidávat obrázky, soubory atd. Zde je příklad šablony ClickUp, kterou můžete použít k zmapování všech svých nápadů a jejich vizuální prezentaci:
3. Prozkoumejte své konkurenty
Průzkum konkurence vám pomůže držet krok s jejich marketingovými strategiemi a zůstat v obraze ohledně nejnovějších trendů na trhu. Využijte nástroje pro průzkum konkurence a odhalte vše od e-mailového marketingu konkurence až po SEO strategie.
ClickUp vám pomůže využít konkurenční výzkum k analýze strategií pro úspěch a udržení náskoku před konkurencí.
Šablona konkurenční analýzy ClickUp vám pomůže s:
- Analýza konkurence: Získejte přehled o konkurenčním prostředí a pokryjte potenciální hrozby.
- Růst a expanze: Objevte oblasti, které mají potenciál pro růst a expanzi.
- Jedinečný pohled: Pochopte, jak odlišit svůj produkt nebo službu od ostatních na trhu.
4. Používejte šablony pro brainstorming
Někdy potřebujeme trochu pomoci, abychom mohli zahájit proces brainstormingu. Tuto pomoc mohou poskytnout šablony pro brainstorming. Používání šablon pro brainstorming je jako používání šablony pro lepší uspořádání myšlenek.
ClickUp nabízí řadu šablon pro brainstorming, které vám pomohou naplnit váš obsahový kalendář, například:
- Šablona pro brainstorming nápadů: Jedná se o jednoduchou šablonu, která vám pomůže brainstormovat a sepsat nápady na obsah ve spolupráci s vaším týmem.
- Šablona tipů pro brainstorming: Zaměřuje se na základní principy, které vám poskytnou nejlepší tipy pro brainstorming a organizaci.
- Brainstorming v podnikání: Umožňuje rozdělit brainstorming do čtyř kategorií – co máte rádi, co znáte, co svět potřebuje a za co jsou lidé ochotni zaplatit.
5. Vytvořte si praktickou složku s nápady
Konzistentní generování kreativních nápadů může být pro každého výzvou. Jsou dny, kdy se necítíme kreativní nebo jsme prostě unavení a nedokážeme přijít s něčím novým. Spoléhat se tedy výhradně na spontánní nápady nemusí vždy pomoci.
Místo toho pořádávejte pravidelné brainstormingové schůzky se svým týmem pro obsahový marketing. Vytvořte si praktickou složku, do které budete s týmem ukládat působivé blogové příspěvky a kampaně nebo zapisovat nápady pro pozdější použití. Ukládejte do této složky vše, co vás zaujme, bez ohledu na to, zda má okamžitou relevanci.
Tuto složku můžete použít jako referenční bod, kdykoli chcete vytvořit něco nového a potřebujete trochu inspirace. Zvažte také přidání zpětné vazby od zákazníků a jejich zapojení do tohoto souboru.
6. Zkoumejte názory zákazníků
Při vytváření obsahu je cílem navázat kontakt se zákazníky a podpořit podnikání. A protože pohled zákazníků je nedílnou součástí tvorby a prioritizace obsahu, proč nezohlednit i jejich názory?
Než začnete brainstormovat nové nápady, je dobré nejprve zjistit, co si o vaší značce myslí vaši zákazníci. Projděte si komentáře pod nejlépe hodnocenými příspěvky, prolistujte online recenze, prozkoumejte žádosti zákaznické podpory a proveďte průzkumy mezi zákazníky.
Na konci tohoto výzkumu budete lépe rozumět potřebám svých zákazníků a budete schopni na ně reagovat svou strategií obsahu. Nezapomeňte také prozkoumat platformy jako Quora a Reddit, abyste mohli provést výzkum klíčových slov a zjistit, o čem vaše cílová skupina mluví.
7. Věnujte se rychlému vytváření nápadů
Někdy vás spontánnost může zklamat. Proto se v mnoha případech může jako účinná ukázat technika rychlého vytváření nápadů.
Stačí spustit časovač nebo stopky a dát sobě/svému týmu krátký časový limit, například pět minut. Během této doby vymyslete co nejvíce nápadů a zapisujte si je, aniž byste se starali o jejich propracování. Budete překvapeni, čeho s tímto cvičením dosáhnete.
Jako skupinový úkol může stejná aktivita fungovat v kolech, kde se všichni střídají a rychle přicházejí s nápady, jeden po druhém. Postupujte buď ve směru hodinových ručiček, nebo proti směru hodinových ručiček, přičemž každý spontánně přispívá něčím, a za pár minut budete mít připravený dlouhý seznam zajímavých nápadů.
8. Vycházejte z nápadů ostatních
Někdy stačí jen malý nápad od někoho jiného, abyste dokončili tu brilantní myšlenku, na které jste pracovali. Máte všechno kromě té jedné malé věci, která vám chybí, a někdo jiný vám přijde na pomoc, abyste to dokončili.
Při použití této techniky musíte požádat všechny, aby své nápady zapsali na papír nebo do sdíleného dokumentu Google Doc. Tyto nápady se postupně předávají jedné osobě za druhou, přičemž každá z nich přidá něco, co navazuje na původní nápad.
Pokračujte, dokud všichni členové týmu nepřidají své příspěvky do dokumentu. Výsledek? Síť nápadů a příspěvků, které by bylo obtížné vytvořit individuálně.
9. Podívejte se na své dosavadní výsledky
Jaký je dobrý způsob, jak zlepšit výkon? Poučit se z minulosti.
Než začnete publikovat nový obsah, věnujte chvilku tomu, abyste si připomněli, co u vašeho publika zaznamenalo ohlas a co naopak neuspělo.
Zjistěte proč. Bylo to konkrétní téma, styl psaní nebo něco jiného, co upoutalo jejich zájem? Tento poznatek vám pomůže při přístupu k tomuto novému projektu.
10. Zeptejte se svého publika
Vzhledem k tomu, že tvoříte pro své publikum, co může být lepšího, než získat nápady na obsah přímo od něj?
Studium zpětné vazby a recenzí zákazníků je sice dobré, ale nic se nevyrovná přímé interakci se zákazníky, která vám poskytne cenné informace. Není vždy možné se zákazníky mluvit, ale můžete je oslovit a zeptat se jich, co by chtěli vidět příště. Dobrým způsobem, jak toho dosáhnout, je požádat o návrhy obsahu na konci blogového příspěvku, videa nebo příspěvku na sociálních médiích.
Dalším způsobem je prohledat váš publikovaný obsah a najít komentáře a otázky publika. Tato metoda zaručuje dobré výsledky, protože odhalíte skutečné názory publika.
Jak stanovit priority a hodnotit nápady na obsah
Vynaložili jste velké úsilí a úspěšně jste provedli brainstorming. Nyní, když máte všechny nápady, je čas je seřadit podle priority a ohodnotit.
Pamatujte, že i když se každý nápad může zdát lákavý, měli byste vybrat pouze ty, které se perfektně hodí. Udělejte místo pro lepší nápady a vyřaďte ty, které nejsou v souladu s vaší značkou.
Upřednostněte své nápady pomocí těchto jednoduchých proaktivních kroků:
1. Definujte své cíle
Začněte stanovením jasných cílů pro brainstorming obsahu. Zjistěte, čeho chcete dosáhnout a jak vám může pomoci vaše strategie obsahového marketingu.
Při tom stanovte kritéria úspěchu, abyste mohli posoudit, zda jste dosáhli svých cílů. To vám pomůže odfiltrovat špatné nápady, které vám okamžitě neslouží.
2. Ohodnoťte nápady
Jedná se o objektivní způsob výběru perfektního nápadu. Stanovte kritéria pro hodnocení každého nápadu v užším výběru na základě relevance, nákladové efektivity, proveditelnosti, potenciálu, náročnosti, originality, naléhavosti a dalších faktorů.
Toto cvičení vás zbaví složité subjektivní interpretace a poskytne vám pevný základ pro analýzu, zda stojí za to daný nápad realizovat.
3. Analyzujte poptávku a konkurenci
Jakmile budete mít seznam preferovaných nápadů na obsah, seřaďte je podle očekávaného dopadu.
Abyste to zvládli dobře, měli byste analyzovat:
- Objem vyhledávání pro identifikovaná témata a jaký druh obsahu se pro ně řadí
- Co dělají konkurenti v těchto oblastech a jak si jejich obsah vede?
- Jaké formáty obsahu nejvíce rezonují s vaším publikem
- Jaká témata vám již generují organický provoz z vyhledávačů?
- Relevance každého tématu obsahu pro vaši cílovou skupinu
- Další tržní trendy nebo nápady, které mohou hrát roli
Váš konečný seznam priorit bude také záviset na vašich KPI – má váš obsah generovat potenciální zákazníky, budovat zapojení nebo podporovat nákupy? Zaměřujete se na návštěvnost nebo konverze?
4. Testujte a ověřujte
Nyní, když máte stanovené priority obsahu, je čas je otestovat. Své nápady můžete ověřit pomocí ankety, kampaní, prototypů, obsahu, rozhovorů a experimentů. Takto můžete rychle zjistit potenciál nápadu, než do něj investujete cenné zdroje, aby se stal realitou – zejména pokud se jedná o náročnou práci, jako je například série videí.
Pokud jde o obsah, který nevyžaduje velké úsilí, jako jsou blogy, příspěvky na sociálních médiích, e-maily atd., ověřujte jeho účinnost důslednou analýzou jeho výkonu, abyste se neustále učili, co funguje dobře, a mohli toho využívat více.
Použijte ClickUp pro svou příští brainstormingovou sezení
Brainstorming obsahu vyžaduje čas a trpělivost. Může být psychicky vyčerpávající, ale je to jedna z nejzajímavějších aktivit pro tým, která otevírá nečekané kreativní možnosti pro vaše podnikání.
Se správnými technikami a nástroji pro brainstorming už nemusí být vývoj plánu obsahu žádnou výzvou.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a odemkněte nástroje, které podnítí vaši inspiraci, pomohou vám generovat nápady a správně nastartovat vaši strategii obsahu.