Jak provést audit obsahu: základní kroky, nástroje a šablony

Jak každý marketér ví, kvalitní obsah je klíčem k organickému růstu. Nestačí však pouze vytvářet obsah – musíte také zajistit, aby váš obsah přispíval k plnění cílů organizace.
Audit obsahu vám pomůže identifikovat, které části vašeho obsahu fungují dobře a které je třeba vylepšit.
Pojďme se tomuto pojmu věnovat trochu podrobněji, abychom pochopili, co je to audit obsahu, proč je důležitý pro vaše podnikání a jak kolem něj můžete vybudovat podrobný proces.
Co je audit obsahu?
Audit obsahu webových stránek je komplexní přezkoumání veškerého obsahu webových stránek s cílem posoudit jeho relevanci, konzistentnost a účinnost při dosahování obchodních cílů. Audit obsahu zahrnuje:
- Katalogizace každého kusu obsahu
- Hodnocení obsahu na základě konkrétních kritérií auditu
- Jeho vylepšení za účelem zvýšení celkového výkonu
Pravidelné audity obsahu zajišťují, že tvorba obsahu je v souladu s cíli vašich marketingových kanálů a že týmy udržují obsah aktuální.
5 hlavních výhod auditu obsahu webových stránek
Strategické provádění auditu obsahu zvyšuje efektivitu vaší online přítomnosti. Zde je pět hlavních výhod pravidelného provádění auditů obsahu:
- Zlepšená kvalita obsahu: Pravidelné audity obsahu pomáhají udržovat vysoké standardy tím, že zajišťují, aby byl veškerý obsah přesný, aktuální a relevantní pro vaše publikum.
- Vylepšený výkon SEO: Audity obsahu zlepšují viditelnost ve vyhledávačích tím, že identifikují a aktualizují zastaralý obsah.
- Zvýšená angažovanost publika: Audity obsahu vám umožňují lépe vylepšit obsah tak, aby odpovídal zájmům a potřebám vašeho publika.
- Zefektivněná strategie obsahu: Audity obsahu odhalují mezery a nadbytečnosti ve vaší strategii obsahu. To umožňuje efektivnější plánování a alokaci zdrojů.
- Rozhodování na základě dat: Audity obsahu poskytují cenné informace o tom, jaké typy obsahu fungují nejlépe. To vám pomůže při tvorbě budoucího obsahu a marketingových strategií.
Kdy provést audit obsahu
Provádění auditu obsahu ve strategických intervalech zvyšuje účinnost vašeho plánu obsahu. Zde je několik ideálních okamžiků, kdy je vhodné zvážit provedení auditu obsahu:
- Ročně: Roční audit obsahu pomáhá zajistit, že váš obsah zůstane v souladu s vašimi měnícími se obchodními cíli a dynamikou trhu.
- Po rebrandingu: Po rebrandingu je důležité sladit veškerý obsah s novou identitou, hlasem a poselstvím vaší značky, aby byla zachována konzistence.
- Před velkou marketingovou kampaní: Před spuštěním velkých kampaní optimalizuje audit obsahu stávající obsah, aby podporoval a posílil vaše připravované iniciativy.
- Při rozšiřování nabídky: Pokud vaše společnost zavádí nové produkty nebo služby, audit obsahu pomůže identifikovat mezery v obsahu související s těmito novými nabídkami a zajistí, že váš obsah podporuje prodejní a marketingové aktivity.
- Po významných aktualizacích SEO nebo algoritmů: Když vyhledávače aktualizují své algoritmy, kontrola obsahu z hlediska souladu s SEO zabrání poklesu v žebříčku vyhledávání a návštěvnosti.
💡 Tip pro profesionály: Zvyšte dopad svých auditů obsahu tím, že je doplníte plánem správy obsahu pro marketing.
Jak provést audit obsahu
Základní kroky k provedení úspěšného auditu obsahu jsou popsány níže, ale nezapomeňte šablonu a proces auditu obsahu pečlivě přizpůsobit požadavkům vaší firmy.
Krok 1: Stanovte si cíle auditu obsahu
Zamyslete se nad cíli, které chcete svým inventářem obsahu dosáhnout: pomůže vám to lépe naplánovat audit obsahu.
Pokud je vaším cílem rozšířit vaše aktivity v oblasti obsahu, audit obsahu by měl identifikovat oblasti, kde automatizace urychluje produkci obsahu bez snížení kvality. Můžete také posoudit, jak dobře váš aktuální obsah využívá SEO a sociální média k maximalizaci dosahu.
Cílem auditu obsahu by tedy mělo být vyhodnocení efektivity pracovních postupů souvisejících s obsahem a účinnosti vašeho obsahu při oslovování širokého publika.
Stanovení cílů s ClickUp
Jakmile se rozhodnete pro cíle auditu obsahu, uspořádejte je pomocí ClickUp Goals.
Díky tomu můžete snadno stanovit cíle auditu obsahu, rozdělit je na menší cíle, sledovat jejich pokrok a přidělit členům týmu různé úkoly související s každým cílem. ClickUp výrazně usnadňuje správu složitých cílů a sledování aktualizací akčních položek.
Krok 2: Vytvořte si přehled o svém obsahu
Jakmile si stanovíte cíle, dalším krokem v auditu obsahu je katalogizace veškerého existujícího obsahu. To zahrnuje vytvoření komplexní databáze obsahu všech částí obsahu, které váš web hostuje, včetně blogových příspěvků, webových stránek, multimediálních souborů a veškerého obsahu ke stažení, jako jsou soubory PDF a white papery.
Můžete například sestavit seznam, který obsahuje každý blogový příspěvek s názvem stránky, roztříděný podle témat.
Podobně organizujte vstupní stránky podle fáze nákupního trychtýře a podrobně popište jejich prvky SEO na stránce, jako jsou meta popisy a záhlaví.
Multimediální soubory roztřiďte podle typu a vyhodnoťte metriky zapojení spolu s veškerými souvisejícími faktory SEO na stránce.
Vytvořte si katalog obsahu pomocí tabulkového zobrazení ClickUp.
Uspořádejte si data obsahu do responzivních tabulek s více typy polí v zobrazení ClickUp Table. Propojujte úkoly a dokumenty, přidávejte přílohy a vytvářejte vlastní pole pro zaznamenávání dat, jako jsou kategorie, autor, návštěvnost atd. Díky jednoduché organizaci pomocí drag-and-drop a možnostem třídění a filtrování je konsolidace auditních dat v ClickUp mnohem snazší.
Zde je návod, jak efektivně katalogizovat vaše obsahové zdroje přehledným způsobem v ClickUp:
- Využijte automatizované nástroje k prohledání vašich webových stránek a automatickému vygenerování seznamu URL adres.
- Ručně zkontrolujte data auditu obsahu, abyste zajistili jejich přesnost a zachytili veškerý obsah, který automatizované nástroje mohly přehlédnout.
- Tyto informace převedete do úkolů ClickUp jednoduchým nahráním souboru CSV a použijete zobrazení tabulky. Obsah roztřídíte podle typu, autora, data vytvoření a metrik výkonnosti, jako jsou zobrazení stránky nebo míra zapojení.
- Identifikujte a aktualizujte nebo odstraňte duplicitní a zastaralý obsah, abyste vylepšili SEO na stránce a uživatelský zážitek.
Krok 3: Analyzujte výkonnost obsahu
Dalším krokem je využití analytiky webových stránek k posouzení, jak dobře váš obsah funguje.
Tato analýza pomáhá určit, který obsah rezonuje s vaším publikem a který ne, což umožňuje informovaná rozhodnutí o optimalizaci nebo odstranění obsahu.
V ClickUp chápeme, jak důležité je vytvářet obsah, který funguje – a to ve velkém měřítku! Jeremy Galante, který vede SEO v ClickUp, se podělí o to, jak analyzovat výkonnost vašeho obsahu a co dělat dál.
a. Kontrola hodnocení SERP
- Prvním krokem je zkontrolovat, zda se váš obsah (v tomto případě články na blogu) zobrazuje ve výsledcích vyhledávání Google pro cílená klíčová slova. Pokud ano, přejděte k vylepšení výkonu.
- Pokud se blog po určité době (řekněme 90 dnech) neřadí podle očekávání nebo není indexován, označte jej pro optimalizaci. V ClickUp automatizovaný pracovní postup vybere všechny takové články pro optimalizaci.
- Optimalizace obsahu může zahrnovat významné aktualizace nebo přepisy, nebo dokonce úplné odstranění určitých částí. Toto rozhodnutí závisí na důležitosti tématu, potenciálu článku a vašem hodnocení toho, jak je úspěšný.
b. Zlepšení výkonu
Jakmile jsou identifikovány oblasti vhodné k optimalizaci, postupujte následovně:
- Optimalizujte obsah podle metriky, kterou chcete zlepšit. Pokud například existuje prostor pro zvýšení návštěvnosti, zaměřte se na zlepšení pozice ve vyhledávání, tj. zlepšení SEO.
- Pokud existuje potenciál pro vyšší konverze, investujte čas do aktivit optimalizace konverzního poměru (CRO) , včetně lepšího umístění vašeho produktu.
- Analyzujte každý prvek podle tří metrik: návštěvnost, konverze a kvalita konverzí.
Zde je odborný tip od Jeremyho, jak se dívat na optimalizaci obsahu:
Článek nemusí mít špatné výsledky, aby bylo nutné jej optimalizovat. Například článek na 3. nebo 4. pozici může generovat provoz a konverze, ale výhoda jeho přesunutí na 1. nebo 2. pozici je často mnohem větší než u článku, který stále bojuje o pozici na první stránce.
Článek nemusí mít špatné výsledky, aby bylo nutné jej optimalizovat. Například článek na 3. nebo 4. pozici může generovat provoz a konverze, ale výhoda jeho přesunutí na 1. nebo 2. pozici je často mnohem větší než u článku, který stále bojuje o pozici na první stránce.
💡 Tip pro profesionály: Stejně jako tým ClickUp můžete i vy nastavit automatické pracovní postupy pomocí ClickUp Automations a vytvořit optimalizační úkoly pro obsah s nízkým výkonem.
Využití dashboardů ClickUp pro analýzu dat z auditu obsahu
Dashboardy ClickUp nabízejí výkonný způsob vizualizace a analýzy metrik výkonnosti obsahu. Tyto dashboardy vám umožňují vytvářet přizpůsobené zobrazení vašich dat a sledovat výkonnost vašeho obsahu na základě různých metrik.
Přizpůsobte je tak, aby zdůrazňovaly klíčové údaje relevantní pro váš audit obsahu, jako jsou trendy návštěvnosti, míra zapojení a statistiky konverzí.
Díky tomu je snazší rozpoznat trendy, identifikovat, co funguje, a určit oblasti, které potřebují vylepšit nebo přepracovat. S ClickUp Dashboards:
- Vizualizujte klíčové metriky obsahu v reálném čase.
- Sledujte změny v zapojení uživatelů a výkonu SEO.
- Sladěte svou obsahovou strategii s poznatky o chování publika.
- Zefektivněte reporting pomocí automatizovaného shromažďování a vizualizace dat.
💡Tip pro profesionály: Použijte funkci Embed view v ClickUp a přeneste data z více listů a nástrojů do jednoho dashboardu!
Krok 4: Najděte mezery a využijte příležitosti
Využijte techniky sledování trendů k identifikaci nových témat a oblastí zájmu. Tím zajistíte, že váš obsah nejen vyplní současné mezery, ale také předvídá budoucí trendy, čímž se vaše značka stane myšlenkovým lídrem ve vašem odvětví.
Využijte také nástroje pro analýzu konkurence, abyste zjistili, co dělají dobře a co vám možná chybí.
Pokud například postrádáte návody k populárním tématům a víte, že všechny webové stránky vašich konkurentů je mají, je to mezera, kterou je třeba zaplnit. To by jistě mohlo zvýšit zapojení a autoritu.
Vylepšení strategie obsahu pomocí šablony Gap Analysis od ClickUp
Šablona Gap Analysis Template od ClickUp promění náročnou úlohu identifikace nedostatků obsahu ve strukturovaný a zvládnutelný proces. Pomůže vám odhalit, kde je třeba vaši strategii posílit, a sjednotí váš tým na cestě ke zlepšení. Tato šablona vám pomůže:
- Zobrazte si rozdíly ve výkonu oproti vašim cílům v oblasti obsahu pomocí komplexní tabulky pro audit obsahu.
- Upřednostněte aktualizace obsahu a nová témata na základě identifikovaných potřeb.
- Strategicky slaďte své úsilí v oblasti vývoje obsahu s požadavky publika.
Krok 5: Vypracujte si akční plán
Jakmile je vše hotovo, vyhrňte si rukávy a naplánujte jasnou cestu vpřed. Začněte tím, že nastíníte konkrétní kroky pro aktualizaci zastaralého obsahu, zvýšení počtu slov, odstranění nadbytečných informací nebo vytvoření nového obsahu.
Zde je návod, jak postupovat v jednotlivých oblastech:
- Aktualizace: Pomocí nástrojů pro audit obsahu identifikujte klíčové části obsahu, které fungují dobře, ale mohly by být vylepšeny. Možná je třeba přidat nové údaje nebo interní odkazy, nebo by mohla být pro SEO upravena struktura nebo meta popis. Seznamte si potřebné změny a stanovte termíny, abyste udrželi aktualizace v plánovaném tempu.
- Odstranění: Zbavte se nepořádku. Pokud určitý obsah nepřináší hodnotu ani návštěvnost, je čas se ho zbavit. Pomůže to zlepšit celkovou kvalitu vašeho webu a zvýšit uživatelský komfort.
- Nový obsah: Brainstormujte nápady, které odpovídají zájmům a vyhledávacím záměrům vašeho publika. Využijte identifikované mezery jako vodítko pro výběr témat. Naplánujte kalendář obsahu, přiřaďte autory a designéry a stanovte termíny.
Nezbytné nástroje pro audity obsahu
Provedení důkladného auditu obsahu vyžaduje pokročilé nástroje pro analýzu webových stránek, sběr dat o výkonu obsahu a odhalení příležitostí pro SEO. Zde je několik základních nástrojů, které vám pomohou zefektivnit proces auditu obsahu:
1. Google Analytics
To je nezbytná znalost pro každého marketéra obsahu. Google Analytics je bezplatný nástroj, který analyzuje celý váš web a poskytuje informace o návštěvnosti, chování uživatelů, nejlépe hodnocených stránkách a metrikách zapojení.
Využijte jej k identifikaci nejvýkonnějších vstupních stránek, pochopení, odkud pochází váš organický provoz, a k zjištění, jak uživatelé interagují s vaším obsahem.
2. Ahrefs
Ahrefs je výkonný nástroj na podporu vaší strategie obsahového marketingu, který vám umožňuje zkoumat návštěvnost webových stránek vašich konkurentů.
Umožňuje uživatelům zjistit, co pro ně funguje, sledovat jejich nejoblíbenější stránky a zjistit, kolik zpětných odkazů mají.
Je také skvělý pro hledání mezer v obsahu a příležitostí pro klíčová slova.
3. Screaming Frog SEO Spider
Tento nástroj je vynikající pro procházení vašich webových stránek a napodobení toho, jak je vidí vyhledávače. Pomáhá identifikovat problémy s SEO, jako jsou nefunkční odkazy, duplicitní obsah a chybějící metadata, které jsou zásadní pro udržení zdravých webových stránek.
Kromě toho začlenění nástrojů umělé inteligence pro výzkum klíčových slov dále optimalizuje vaši strategii tím, že odhalí cenná klíčová slova, která přinášejí větší návštěvnost a zvyšují relevanci obsahu.
4. ClickUp
ClickUp for Marketing Teams je univerzální platforma pro správu projektů a výkonný nástroj pro týmy zabývající se obsahem. Vyniká v tvorbě, analýze a správě obsahu a pomáhá zefektivnit celý životní cyklus obsahu, od brainstormingu nápadů a psaní článků až po publikování a analýzu po publikování.
Platforma podporuje různé typy obsahu a umožňuje plynulou spolupráci mezi autory, redaktory a marketingovými pracovníky.
ClickUp také nabízí několik šablon (například šablony pro psaní obsahu nebo šablony pro strategii marketingu obsahu ), které vám pomohou zefektivnit plánování a realizaci vašich aktivit v oblasti obsahu.
Podívejme se na některé další významné funkce ClickUp kromě těch, které jsme již zmínili dříve.
Vytvářejte komplexní obsah pomocí ClickUp Docs
ClickUp Docs zefektivňuje proces tvorby obsahu a usnadňuje psaní, úpravy a spolupráci na jednom místě. Ať už vytváříte blogové příspěvky, podrobné zprávy nebo interní wiki, ClickUp Docs se přizpůsobí vašim potřebám díky bohatým možnostem formátování a funkcím pro spolupráci v reálném čase.
Hladce integrujte své dokumenty s úkoly a pracovními postupy a zajistěte tak plynulý přechod obsahu od návrhu až po zveřejnění.
S ClickUp Docs:
- Spolupracujte v reálném čase a označujte členy týmu, abyste získali zpětnou vazbu.
- Převádějte části svých dokumentů na sledovatelné úkoly
- Udržujte kontrolu verzí, abyste mohli sledovat úpravy a aktualizace.
- Bezpečně sdílejte dokumenty s různými úrovněmi přístupu pro členy týmu nebo externí partnery.
Urychlete tvorbu obsahu a analýzu auditu pomocí ClickUp Brain
ClickUp Brain je váš výkonný pomocník s umělou inteligencí, který vylepšuje způsob, jakým spravujete tvorbu a audity obsahu. Tento nástroj vám nepomáhá jen s psaním, ale propojuje všechny znalosti vaší společnosti – úkoly, dokumenty a komunikaci – do jedné inteligentní sítě.
S ClickUp Brain:
- Prohledávejte své dokumenty a úkoly a okamžitě najděte informace pomocí AI Knowledge Manager.
- Automatizujte úkoly správy projektů obsahu pomocí AI Project Manager.
- Vytvářejte a vylepšujte obsah pomocí AI Writer for Work
- Sledujte a analyzujte výkonnost a aktualizace obsahu napříč platformami.
Nakreslete, naplánujte a realizujte svůj obsahový plán pomocí tabule ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards promění brainstormingové sezení vašeho týmu v praktické strategie, a to vše v dynamickém a kolaborativním virtuálním prostoru. Kreslete, pořizujte poznámky a vizuálně propojujte myšlenky se skutečnými úkoly a projekty, aby žádná myšlenka nezůstala opomenuta.
S tabulemi ClickUp:
- Nakreslete si témata obsahu a propojte je s marketingovými kampaněmi.
- Uspořádejte výstupy z brainstormingu do strukturovaných plánů obsahového marketingu.
- Obohaťte diskuze o multimediální soubory, jako jsou obrázky a odkazy.
Vizualizujte své nápady pomocí ClickUp Mindmaps
ClickUp Mind Maps nabízí dynamický způsob, jak vizuálně organizovat a rozvíjet své myšlenky a rozdělit složité nápady na zvládnutelné segmenty.
Tyto myšlenkové mapy vám pomohou najít souvislosti mezi pojmy, naplánovat podrobné projekty a proměnit abstraktní myšlenky v konkrétní úkoly.
S myšlenkovými mapami ClickUp:
- Převádějte části svých myšlenkových map na praktické úkoly v ClickUp.
- Přizpůsobte si své myšlenkové mapy barvami a styly pro lepší vizualizaci.
- Přepínejte mezi režimem Blank Mode pro volné brainstorming a režimem Tasks Mode pro strukturované plánování.
Zefektivněte životní cyklus svého obsahu pomocí šablony pro správu obsahu ClickUp
Šablona pro správu obsahu ClickUp je účinný nástroj navržený k zefektivnění všech fází vaší obsahové strategie. Je ideální pro správu obsahu napříč různými kanály, jako jsou blogy, sociální média, webové stránky a e-mailový marketing.
Zajišťuje, že všechny zúčastněné strany jsou na stejné vlně, a to díky strukturovanému pracovnímu postupu pro požadavky na obsah, jeho tvorbu, plánování a dodání.
S šablonou pro správu obsahu ClickUp:
- Plánujte a sledujte každý obsah od jeho vzniku až po zveřejnění.
- Spolupracujte hladce s členy týmu a zajistěte, aby všichni znali své úkoly a termíny.
- Využijte vlastní zobrazení, jako jsou Ganttovy diagramy pro správu časové osy a zobrazení tabulek pro sledování postupu úkolů.
- Měřte výkonnost obsahu přímo v ClickUp, abyste mohli vylepšit a optimalizovat svou strategii.
Spravujte své plánovací povinnosti pomocí šablony redakčního kalendáře ClickUp
Šablona redakčního kalendáře pro obsahový marketing od ClickUp je navržena tak, aby podporovala vaši obsahovou strategii tím, že organizuje všechny vaše digitální obsahové aktivity pod jednou střechou.
Tato šablona je ideální pro týmy, které chtějí udržovat konzistentní a aktivní komunikaci napříč více kanály. Zjednodušuje složité úkoly plánování, rozvrhování a provádění obsahu a zajišťuje, že každý kus je vytvořen, zkontrolován a publikován včas.
S šablonou redakčního kalendáře pro obsahový marketing ClickUp:
- Plánujte a sledujte všechny aktivity související s obsahem z jednotné platformy.
- Zefektivněte svůj redakční proces pomocí přizpůsobitelných zobrazení a stavů.
- Využijte výkonné funkce pro správu SEO projektů, abyste udrželi svůj pracovní postup v oblasti obsahu organizovaný a efektivní.
Můžete se také spolehnout na šablonu plánu obsahového marketingu ClickUp jako strategický nástroj pro systematické plánování a realizaci iniciativ v oblasti obsahového marketingu.
Zjednodušte audity obsahu pomocí ClickUp
Pro zdokonalení vaší digitální strategie je nezbytné provést audit obsahu. Zajistí, že váš obsah bude v souladu s vašimi obchodními cíli a účinně osloví vaše publikum.
Pomůže vám také odstranit neefektivní aktiva z vašich online kanálů a pracovat pouze s těmi, které jsou vysoce výkonné.
Pravidelné audity obsahu zlepšují kvalitu a výkonnost vašeho obsahu a pomáhají identifikovat nové příležitosti pro růst. Včasné audity obsahu také pomáhají udržovat váš obsah dynamický a v souladu s potřebami vašeho publika.
Začněte s auditem obsahu ještě dnes a sledujte, jak vaše metriky zapojení prudce stoupají!
Uživatelsky přívětivé nástroje a šablony ClickUp jsou ideální pro strukturování vašich pracovních postupů při auditu obsahu, aby byl proces auditu efektivní a produktivní. Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a zjistěte více.