10 nejlepších knih o produktovém marketingu pro každého produktového marketéra

Produktový marketing je všudypřítomný, protože představuje funkci, která vyvažuje produkt, marketing a prodej.
Odpovědnosti produktového marketingového manažera přesahují rámec vývoje produktů a zahrnují chování zákazníků, positioning produktů, zpětnou vazbu od zákazníků a marketingovou strategii.
Jako produktový marketingový manažer jste vypravěčem, který zná cílové zákazníky, vytváří plán uvedení nových produktů na trh a hledá způsoby, jak s nimi komunikovat.
Úspěšní produktoví marketéři navíc sdílejí některé základní dovednosti – vědí, jak vytvářet produkty, které si zákazníci zvyknou používat, a to jak na specializovaných, tak i na přeplněných trzích, a to pomocí rychlé zpětné vazby od zákazníků, růstu založeného na produktech, analýzy dat a konkurenčních informací.
Zde je seznam 10 nejlepších knih o produktovém marketingu s praktickými radami, příklady z praxe, jak vytvořit produkty, které uživatelé milují, a nové metody zapojení zákazníků.
Tento seznam zahrnuje vše od vědecké reklamy po povinnosti produktového marketingového manažera a koncepty jako použitelnost webu a koncepty značky příběhu až po zákaznická data.
10 nejlepších knih o produktovém marketingu, které byste měli přidat do svého seznamu
1. Vlivný produktový manažer: Jak vést a uvádět na trh úspěšné technologické produkty
V knize The Influential Product Manager vás Ken Sandy naučí, jak se chovat v každé fázi životního cyklu produktu, a to na základě svých 20 let zkušeností a znalostí o fázích růstu.
Autor rozděluje lekce produktového marketingu do snadno použitelných šablon a principů.
Na začátku procesu vývoje produktu se zaměřte na lepší pochopení problému a odhalení všech možných výsledků. Než se rozhodnete pro jeden přístup, vytvořte makety všech alternativ a otestujte je u zákazníků a interních zainteresovaných stran.
Nejpraktičtější radou autora je průběžné testování během fáze návrhu, vývoje a implementace – i když se jedná pouze o několik cílových zákazníků.
Navrhuje, aby všechny šablony pro produktový management obsahovaly pět klíčových prvků:
- Písemná hypotéza: Napište nebo formulujte svůj cíl pro hlavní trh.
- Měřitelný výsledek: Zefektivněte positioning produktů identifikováním metrik pro definování kritérií úspěchu.
- Jasnost ohledně omezení: Nejprve vyřešte malý problém a své řešení pak aplikujte v širším měřítku.
- Jasné role: Mějte jasno v tom, co je třeba udělat, a v uživatelských příbězích pro cílové zákazníky.
- Spolupracujte na potenciálních řešeních: Povzbuzujte svůj tým ke spolupráci na řešeních.
„Produktoví manažeři mají na starosti problémy (proč a co), zatímco inženýři mají na starosti řešení (jak a kdy) – ale pouze díky spolupráci lze vyvinout a realizovat ty nejlepší nápady.“ – Ken Sandy
O knize
- Autor(ři): Ken Sandy
- Počet stran: 394
- Rok vydání: 2020
- Odhadovaná doba čtení: 13 hodin
- Úroveň doporučení: Základní, středně pokročilí a pokročilí čtenáři
- Hodnocení: (4,6/5) Amazon
Hlavní body
Kniha vychází z konceptu funkčních kategorií Adama Nashe v oblasti produktového managementu. Sandy navrhuje, že dobré vydání nové funkce by mělo splňovat některé z následujících faktorů:
- Metric Movers: Jak zlepšit produktové metriky
- Požadavky zákazníků: Opravit chyby nebo vylepšit funkce
- Delighters: Inovace, které vymyslel tým
- Strategie: Funkce související s dlouhodobými cíli
- Vylepšení: Vylepšení nebo zdokonalení produktů
Co říkají čtenáři:
„The Influential Product Manager je podrobná příručka, která je ideální jak pro ty, kteří s produktovým managementem teprve začínají, tak pro ty, kteří chtějí mít ještě větší vliv na produkty ve své společnosti. Je to můj nový zdroj informací o tom, jak být efektivním strategickým partnerem v průběhu celého životního cyklu vývoje produktu. “
2. Produktový marketing zjednodušeně: zákaznicky orientovaný přístup k uvedení produktu na trh
Jedna z nejlépe hodnocených knih o produktovém marketingu, Product Marketing, Simplified, je praktickým průvodcem produktovým marketingem.
Srini Sekaran představuje pevné rámce pro segmentaci zákazníků a budování osobnosti v produktovém marketingu. Kniha definuje cestu zákazníka a ukazuje produktovým marketérům, jak vytvořit správné osobnosti.
Autor v knize uvádí příklady produktů, které si uživatelé zvykají používat, chování zákazníků v jednotlivých fázích životního cyklu produktu, positioning produktu, cenovou politiku a balení.
Ať už jste marketingový pracovník v podnikové sféře nebo v oblasti spotřebního zboží, tato kniha vám poskytne základní informace o nákupních rozhodnutích zákazníků. Cílem tohoto praktického průvodce pro začínající produktové marketéry je ukázat, jak propojit jednotlivé úkoly v rámci produktového marketingu.
Zajímavým přístupem je zde jemné povzbuzování chování zákazníků tím, že jim usnadníte realizaci jejich instinktivních nutkání.
Oslovte instinkty zákazníků, nabídněte flexibilní platby a usnadněte jim seznámení se s vaším produktem.
Navíc sdílí šablony procesů vývoje produktů, které můžete použít podle svého plánu uvedení produktu na trh.
„Umění a kreativita se točí kolem schopnosti efektivně navazovat kontakty s ostatními. Produktový marketing zahrnuje i tento příběh.“ – Srini Sekaran
O knize
- Autor(ři): Srini Sekaran
- Počet stran: 204
- Rok vydání: 2020
- Odhadovaná doba čtení: 10 hodin
- Úroveň doporučení: Středně pokročilí
- Hodnocení: (4,3/5) Amazon
Hlavní body
- Když lidé kupují produkty, uplatňují tři aspekty duše, jak je formuloval Platón: hlavu, srdce a instinkt.
- Pochopte míru zapojení zákazníka do nákupu vašeho produktu.
- Oslovte logiku, emoce a instinkty svých zákazníků. Umístěte své produkty a zařaďte je do konkrétní oblasti v mysli zákazníků.
Co říkají čtenáři:
„Tuto knihu jsem si koupil v rámci přípravy na nové zaměstnání a okamžitě mě zaujaly její srozumitelnost a přehlednost. Kniha je promyšlená, informativní a dobře napsaná a poskytuje pevný základ v oblasti produktového marketingu.“
3. Produktový marketingový manažer: Odpovědnosti a osvědčené postupy v technologické společnosti
Když byl Lucas Weber produktovým marketingovým manažerem, hledal na internetu informace o marketingových strategiích pro prodej high-tech produktů. V té době mu knihy o produktovém marketingu a odborné časopisy příliš nepomohly.
Weber napsal knihu The Product Marketing Manager: Responsibilities and Best Practices in a Technology Company (Produktový marketingový manažer: povinnosti a osvědčené postupy v technologické společnosti), ve které se podělil o své poznatky získané pokusy a omyly v praxi a příklady z reálného života.
Kniha vysvětluje výzvy, kterým čelí ostatní týmy spolupracující s produktovým marketingovým manažerem. Co takové role obnášejí? Weber se zabývá specifickými problémy produktového marketingového týmu v zábavné knize, ve které kombinuje anekdoty a rozhovory se svými kolegy a odborníky z oboru.
Učí základní dovednosti potřebné k tomu, aby se člověk stal produktovým marketingovým manažerem, a přináší nové nápady a inspiraci pro zkušené produktové marketéry. Autor varuje, že bez správné strategie prodeje selže všechno ostatní.
„Musíme identifikovat hodnoty tam, kde se zdá, že žádné nejsou.“ – Lucas Weber
O knize
- Autor(ři): Lucas Weber
- Počet stran: 123
- Rok vydání: 2017
- Odhadovaná doba čtení: 10 hodin
- Úroveň doporučení: základní až středně pokročilá
- Hodnocení: (4,4/5) Amazon
Hlavní body
- Naslouchejte s otevřenou myslí těm, kteří ve společnosti nebo v oboru pracují déle než vy.
- Při komunikaci s lidmi berte v úvahu jejich emoce, rozhodovací procesy a intelektuální úroveň.
- Jako produktový marketér buďte připraveni vzít podrobné technické informace o produktu a přetavit je do klíčových marketingových a prodejních sdělení.
Co říkají čtenáři:
„Díky praktickým zkušenostem autora v oblasti produktového marketingu je tato kniha velmi poučná. Zmiňuje se v ní jak o úspěších, tak o neúspěších, což může pomoci začínajícím produktovým marketérům. I když nemáte pozici produktového marketéra a zastáváte jiné role, jako je content marketing nebo growth marketing, najdete v knize mnoho osvědčených postupů, ze kterých se můžete poučit. Kniha je obzvláště užitečná pro marketéry, kteří se potýkají s více povinnostmi a jejich organizace nezřídila formální pozici produktového marketéra.“
4. Zjevně úžasné
April Dunford začíná knihou Obviously Awesome a popisuje, jakým způsobem produktová marketingová specialistka ve své technologické společnosti používala k umístění produktů na trh – formulář, který marketingový tým vyplňoval při uvedení nového produktu na trh.
To by odpovědělo na otázky proč, jak a co produktu. Tato strategie však byla nudná a neúčinná.
Tehdy začala vytvářet rámce pro positioning produktů, aby si vaši zákazníci váš produkt zamilovali.
Pomocí osmistupňové struktury prodejního argumentu předvádí zajímavé příklady toho, jak produkty, které vytvářejí návyk, prorazí v přeplněném trhu.
Dále popisuje dvě pasti kontextového positioningu. Většina produktových marketérů se soustředí na to, co vývojový tým vytvořil, ale nesoustředí se na to, jak se produkt transformuje nebo mění na cílovém trhu.
Úspěšné podniky neustále vyvíjejí své produkty v souladu s měnícími se tržními a spotřebitelskými trendy.
Jedná se o jednu z nejlepších knih o produktovém marketingu, protože Dunford spolupracuje s některými z nejlepších startupů již více než 25 let a pomáhá jim lépe (nebo správně) positionovat jejich produkty.
Manažeři produktového marketingu, kteří chtějí získat štíhlý produktový manuál, aby získali více zakázek, by si měli přečíst tuto knihu.
„I když chápeme, že kontext je důležitý, obecně se nám nedaří záměrně vybrat kontext, protože se domníváme, že kontext pro náš produkt je zřejmý.“ – April Dunford
O knize
- Autor(ři): April Dunford
- Počet stran: 202
- Rok vydání: 2019
- Odhadovaná doba čtení: 15 hodin
- Úroveň doporučení: Základní až pokročilá
- Hodnocení: (4,5/5) Amazon
Hlavní body
Dunford vysvětluje pět složek efektivního positioning:
- Konkurenční alternativy: Vizualizace možností pro cílovou skupinu, pokud by váš produkt neexistoval
- Jedinečné vlastnosti: Konkurenční výhoda vašeho produktu oproti ostatním
- Hodnota (a důkaz): Výhody funkcí vašeho produktu pro vaši cílovou skupinu
- Charakteristika cílového trhu: Vlastnosti kupujících, díky nimž se zajímají o hodnotu produktu
- Tržní kategorie: Umístěte svůj produkt do existující tržní kategorie nebo se pokuste vytvořit novou kategorii. Uživatelé, kteří shledají vaše řešení vhodným pro daný produktový trh.
Co říkají čtenáři:
„Dobře napsaná a srozumitelná kniha o positioning. Povinná četba, zejména pokud se zabýváte marketingem technologických produktů. Jde nad rámec teoretických konstruktů a nabízí praktický rámec pro dosažení ideálního positioning. “
5. Inspirováno: Jak vytvářet technologické produkty, které zákazníci milují
Bestseller č. 1 v oblasti obchodního výzkumu a vývoje, kniha Martyho Cagana Inspired, vysvětluje, jak efektivní produktový management přispívá k navrhování, vytváření a škálování úspěšných technologických produktů.
Autor poskytuje cenné informace o tom, jak nejlepší technologické a úspěšné společnosti, jako jsou Apple, Tesla a Facebook, provádějí uvedení produktů na trh a jak strukturovat úspěšné produktové organizace.
Ačkoli byla tato kniha o produktovém marketingu napsána v roce 2008, kdy ještě neexistovala samostatná pozice produktového marketéra, je cenným zdrojem informací pro pochopení psychologie technologických produktů.
Aby byl produkt vhodný pro trh, bez ohledu na fázi, v níž se společnost nachází, je nutné správně strukturovat produktové týmy, připravit relevantní marketingovou kampaň a stanovit strategickou hodnotu s ohledem na obchodní kontext a směřování.
„Produktový manažer pracuje neúnavně a vede produktový tým k tomu, aby kombinoval technologii a design a řešil skutečné problémy zákazníků způsobem, který odpovídá obchodním potřebám.“ – Marty Cagan
O knize
- Autor(ři): Marty Cagan
- Počet stran: 386
- Rok vydání: 2008
- Odhadovaná doba čtení: 20 hodin
- Úroveň doporučení: Základní až pokročilá
- Hodnocení: (4,6/5) Amazon
Hlavní body
Podle Cagana fungují nejlepší produktové týmy proto, že:
- Zabývají se riziky (hodnota, použitelnost, proveditelnost, obchodní životaschopnost) ještě předtím, než vytvoří svá řešení.
- Definují produkt ve spolupráci se všemi týmy (tj. design, inženýrství a produktový management pracují bok po boku).
- Nabízejí řešení, která v podstatě řeší základní problémy.
Co říkají čtenáři:
„Marty zachytil všechny oblasti, které mají vliv na produktovou organizaci, a to z pohledu různých lidí: produktového manažera, designéra, stakeholderů, vedoucích pracovníků a manažera dodávek, díky čemuž je tato kniha relevantní pro všechny v produktové společnosti.“
6. Hooked: Jak vytvářet produkty, které si lidé zvyknou používat
Pokud se váš tým potýká s neúspěšnými produkty, kniha Hooked od Nira Eyala vám nabízí čtyřkrokový proces (nazývaný Hooked Model) k vytvoření produktů, které si vaši zákazníci zamilují a které u nich vyvolají návyk.
Nejlepší na tom je, že kniha podrobně popisuje behaviorální techniky, které sociální média používají, aby si udržela uživatele a přiměla je k návratu.
V čem se tedy tyto společnosti liší? Nabízejí řešení, která jsou první na mysli. Tak silně se ztotožňují s problémem nebo potřebou, že se na ně jejich cílová skupina automaticky obrací.
Například „vyhledávání“ je dnes organicky spojováno s Googlem, nebo potřeba „cítit se dobře“ okamžitě vede lidi na Instagram. Eyal ukazuje čtenářům, jak budovat takové asociace a aplikovat „Hooked Model“.
„Mnoho inovací selže, protože spotřebitelé iracionálně přeceňují staré, zatímco společnosti iracionálně přeceňují nové.“ – Nir Eyal
O knize
- Autor(ři): Nir Eyal
- Počet stran: 243
- Rok vydání: 2014
- Odhadovaná doba čtení: 13 hodin
- Úroveň doporučení: Základní až pokročilá
- Hodnocení: (4,6/5) Amazon
Hlavní body
- Model „Hooked Model“ zahrnuje čtyřfázový proces zakomponovaný do smyčky nebo cyklu, který zahrnuje spouštěč, akci, investici a variabilní odměnu.
- Existují dva druhy spouštěčů. Externí spouštěče jsou přímé, placené, získané, vztahové nebo vlastní výzvy k akci. Interní spouštěče jsou asociace, které lidé vytvářejí se svými bolestivými body.
- Váš produkt musí opakovaně a důsledně řešit nějaký problém (například Facebook nebo Instagram – kdykoli se nudíte, navštívíte tyto stránky bez vnějšího podnětu), aby se stal zvykem.
Co říkají čtenáři:
„Toto je skvělá kniha pro ty, kteří se chtějí dozvědět, co dělá produkt skvělým. Pomáhá vyzdvihnout mnoho konceptů, které vidíme v našem reálném životě, ale nedokážeme je pojmenovat, např. spouštěče, akce, odměny, investice. Je to skvělý společník pro ty, kteří chtějí vytvořit produkt, a poslouží jako kontrolní seznam, abyste zjistili, zda jste ve svém produktu pokryli ty nejdůležitější věci.“
7. Průvodce přežitím produktového manažera
Steve Haines, zakladatel The Product Management Executive Board, vyzývá profesionály v oblasti produktového marketingu, aby strategicky uvažovali a posunuli tak svou kariéru vpřed.
V knize The Product Manager’s Survival Guide autor představuje podrobný plán, jak uspět jako produktový marketér a jak vytvořit minimálně životaschopné produkty (MVP) pomocí praktických nástrojů a technik.
Kniha obsahuje techniky pro získání pravomocí, nasazení a uvedení produktů na trh a metriky pro hodnocení výkonu produktů.
Jako produktový manažer se naučíte jít nad rámec vlastností a funkcí a stanete se odborníkem na produkty a zastáncem zákazníků. Ať už jste začátečník hledající tipy pro produktový marketing nebo zkušený lídr, tato kniha obsahuje vše, co potřebujete, abyste přispěli k dosažení konzistentních pozitivních výsledků ve vašem podnikání.
Ponořte se hluboko do kreativních aspektů produktového managementu a zároveň mapujte cestu zákazníka.
„Pokud není produktový management správně organizován, sladěn nebo vymezen, musí lidé pracovat tvrději, aby dosáhli stejných cílů a vytvořili úspěšné strategie.“ – Steven Haines
O knize
- Autor(ři): Steve Haines
- Počet stran: 223
- Rok vydání: 2013
- Odhadovaná doba čtení: 11 hodin
- Úroveň doporučení: Středně pokročilí až pokročilí
- Hodnocení: (4,1/5) Amazon
Hlavní body
- Produkt není vždy jediná položka, ale v rámci společnosti existuje hierarchie služeb a produktových řad.
- Produktový management je model, který zahrnuje objevování, inovace, strategické plánování, experimentování, plánování, vývoj a marketing produktů.
- Produktový marketing má čtyři aspekty: naplánujte si směr, staňte se odborníkem ve svém oboru, nasměrujte všechny k zaměření se na cíle společnosti a pokračujte vpřed.
Co říkají čtenáři:
„Přešel jsem z vojenské kariéry k prodeji a nedávno k produktovému managementu. Tato kniha by měla být povinnou četbou pro každého, kdo se pohybuje ve světě produktového managementu! Steven odvedl vynikající práci, když podrobně popsal příklady z první ruky ze své kariéry a podpořil je taktikami a pokyny, které čtenář může okamžitě použít. Poskytuje také mnoho užitečných šablon a nástrojů, které plánuji co nejdříve začlenit. Lituji jen toho, že jsem si ji nepřečetl dříve!“
8. Produktem řízený růst: Jak vytvořit produkt, který se prodává sám
Wes Bush se k napsání této knihy inspiroval poté, co utratil 300 dolarů za sepsání bílé knihy pro produkt SaaS. Když pomáhal uvést na trh bezplatný prémiový produkt od 0 do 100 000 uživatelů, uvědomil si překvapivou pravdu: většina lidí se mýlila v tom, jak prodávat software.
V knize Product-Led Growth Bush navrhuje strategii zaměřenou na produkt a poskytuje praktické tipy, jak ušetřit náklady na vývoj a dodržovat správnou strategii pro uvedení produktu SaaS na trh.
Složitá koncepce marketingu technologických produktů je zde rozložena do zajímavých grafů a tabulek.
Například doplňky k produktům jsou jako Coca-Cola podávaná s hranolky. Mainstreamoví zákazníci si vždy prohlédnou velké doplňky, takže balíček pomáhá zvýšit průměrný výnos na uživatele (ARPU).
„Schopnostní dluh je cena, kterou platíte pokaždé, když uživatel nedosáhne klíčového výsledku ve vašem produktu.“ – Wes Bush
O knize
- Autor(ři): Wes Bush
- Počet stran: 278
- Rok vydání: 2019
- Odhadovaná doba čtení: 15 hodin
- Úroveň doporučení: Středně pokročilí až pokročilí
- Hodnocení: (4,5/5) Amazon
Hlavní body
- Hodnotová mezera vzniká, když existuje rozdíl mezi vnímanou hodnotou a zkušenostní hodnotou; čím větší je vaše hodnotová mezera, tím větší je únik ve vašem trychtýři.
- Existují tři důvody, proč jsou rozdíly v hodnotě v odvětví SaaS tak velké, a to konkrétně nedostatečná schopnost produktu, nedostatečná znalost potřeb zákazníků a nadměrné sliby ohledně řešení.
- Chcete-li vytvořit technologické produkty, za které jsou zákazníci ochotni zaplatit, měli byste odstranit hodnotovou propast a tření, které vedou k nízké míře přijetí produktu.
Co říkají čtenáři:
„Doporučil bych každému zakladateli Saas, aby si tuto knihu přečetl před zahájením svého podnikání ~ mnoho částí může vypadat teoreticky. A pak si ji po dvou letech od uvedení produktu na trh přečtěte znovu ~ zjistíte, že každé slovo dává naprostý smysl. Skvělé. “
9. Design každodenních věcí
V knize původně vydané v roce 1988 pod názvem The Psychology of Everyday Things (Psychologie každodenních věcí) Donald Norman popisuje psychologii dobrého a špatného designu a navrhuje zásady designu.
Ačkoli se kniha The Design of Everyday Things dotýká oborů, jako je ergonomie, designová praxe a behaviorální psychologie, má pevné místo mezi knihami o produktovém marketingu.
Porozumění kognitivní psychologii je jedním z mnoha aspektů produktového marketingu.
Na základě předpokladu očekávání a potřeb zákazníků autor přesvědčivě dokazuje, jak produktový design propojuje komunikaci mezi objektem a uživatelem.
Zatímco inovátoři viní sami sebe za neúspěch produktu, překvapivou pravdou, jak naznačuje kniha, je, že produkty selhávají, když jejich design postrádá intuitivní vedení.
Autor vyzývá designéry, produktové marketéry a produktové marketingové manažery, aby přijali sílu omezení a navrhovali s ohledem na chyby. Nejdůležitějším poselstvím dobrého designu je, že nepotřebuje vysvětlení.
„Dobrý design je ve skutečnosti mnohem těžší si všimnout než špatný design, částečně proto, že dobrý design tak dobře vyhovuje našim potřebám, že je neviditelný.“ – Donald Norman
O knize
- Autor(ři): Don Norman
- Počet stran: 368
- Rok vydání: 2013
- Odhadovaná doba čtení: 20 hodin
- Úroveň doporučení: Pokročilí
- Hodnocení: (4,4/5) Amazon
Hlavní body
- Dobrý design využívá omezení produktu, aby pomohl uživateli produkt pochopit.
- Dobré produktové nápady přežijí, pokud se při jejich navrhování zohlední lidská psychologie.
- Design zaměřený na člověka sbližuje technologii a lidi
Co říkají čtenáři:
„Pokud jste návrhářem uživatelského rozhraní a uživatelské zkušenosti, musíte mít tuto knihu, protože je to vaše BIBLE … Opravdu nám pomáhá pochopit jednoduché principy designu, které bychom jinak mohli přehlédnout ve jménu designu nebo jednoduchosti. “
10. Building For Everyone: Rozšiřte svůj trh pomocí designových postupů od týmu Google pro inkluzi produktů
Toto je první kniha na seznamu, která se zabývá významem diverzity a inkluze v produktovém designu.
V knize Building for Everyone (Stavět pro všechny) Annie Jean-Baptiste přesvědčivě argumentuje, aby vedoucí pracovníci v podnikání přijali inkluzivní přístup k vytváření produktů pro ženy, osoby jiné barvy pleti a další nedostatečně zastoupené skupiny.
Autorka postupuje krok za krokem a zabývá se otázkami, které by si měli klást marketingoví specialisté, výzkumníci uživatelů a produktoví marketingoví manažeři, aby do procesu navrhování zahrnuli více skupin uživatelů.
Jean-Baptiste, vedoucí oddělení produktové inkluze ve společnosti Google, poukazuje na to, že produktová inkluze rozšiřuje demografickou skupinu uživatelů z „průměrných“ osob na rozmanitou a dynamickou populaci různých ras, etnik, pohlaví a schopností.
„Když dáte přednost inkluzivnímu designu, začnete se soustředit na hluboce zakořeněné obavy uživatelů, abyste tyto obavy vyřešili.“ – Annie Jean-Baptiste
O knize
- Autor(ři): Annie Jean-Baptiste
- Počet stran: 272
- Rok vydání: 2020
- Odhadovaná doba čtení: 14 hodin
- Úroveň doporučení: Pokročilí
- Hodnocení: (4,6/5) Amazon
Hlavní body
- Zlatým pravidlem inkluzivního produktového marketingu není „chovej se k ostatním tak, jak bys chtěl, aby se chovali k tobě“, ale „chovej se k ostatním tak, jak by chtěli, aby se k nim chovali“.
- Podreprezentované skupiny tvoří významnou část populace, a jsou proto hnací silou růstu.
- Zanedbávaní zákazníci by měli být jádrem vašich postupů a procesů.
Co říkají čtenáři:
„Tato kniha mě inspirovala k tomu, abych zahájil diskusi o začleňování produktů a stal se šampiónem v každé organizaci, pro kterou jsem od té doby pracoval. Každému, kdo pracuje jako produktový lídr jakéhokoli druhu, tato kniha jasně ukáže, že vytváření produktů pro všechny je dobré jak pro lidi, tak pro podnikání. “
Další čestná uznání v kategorii knih o produktovém marketingu
- Scientific Advertising od Claude C Hopkins – Jak název napovídá, kniha učí produktové marketingové manažery vědecké reklamě, aby mohli vytvářet produkty, které si zákazníci zamilují.
- Decisive od Chip Heath a Dan Heath – Kniha je určena všem produktovým marketérům, technologickým společnostem nebo produktovým marketingovým manažerům, aby mohli činit efektivní rozhodnutí v oblasti produktového marketingu.
- 22 neměnných zákonů marketingu od Al Ries a Jack Trout – Al Ries a Jack Trout se s moderními produktovými marketéry podělili o nadčasové principy pro vytváření úspěšných značek.
- Product Marketing Debunked od Yasmin Turayhi – Tato praktická příručka slouží jako skvělá připomínka pro produktové manažery, aby byli flexibilní a zvědaví – dvě složky, které pomáhají vytvářet produkty, které si uživatelé oblíbí.
Produktový marketing s ClickUp
Kromě principů růstu založeného na produktech a odpovědností manažerů produktového marketingu se výše uvedený seznam zabývá také důležitostí používání správných nástrojů pro zvýšení efektivity.
ClickUp je jedním z nejlepších nástrojů pro produktové marketéry nové generace. Ať už jste začínající produktový marketingový manažer, který spolupracuje s více týmy na uvádění nových produktů na trh, nebo zkušený produktový marketér, sada nástrojů pro řízení projektů ClickUp vám pomůže dosáhnout lepších výsledků.
Zde je návod, jak vám ClickUp pomůže zvládnout více práce za méně času.
Software pro řízení marketingových projektů
All-in-one produktivní software ClickUp spojuje všechny vaše marketingové aktivity. Projektový marketingový software ClickUp pro produktové marketéry pokrývá všechny aktivity, od brainstormingu, plánování a realizace marketingových programů vašeho týmu až po vizualizaci pokroku s transparentností pro celý tým.
Platforma pro správu produktů
Jednou z klíčových odpovědností produktového marketingového manažera (PMM) je zefektivnit vývoj produktů prostřednictvím spolupráce mezi jednotlivými odděleními. Platforma pro správu produktů ClickUp vám pomůže zmapovat vaši vizi, sjednotit tým ohledně cílů a časových harmonogramů a sprintovat směrem k vývoji a uvedení produktu na trh.
Šablona produktového plánu
Předpokládejme, že máte na starosti projekt redesignu webových stránek vašeho produktu. Musíte sledovat a sdílet produktový plán, sdílet týdenní a měsíční aktualizace s vedením a publikovat poznámky k vydání pro váš interní tým.
Pomocí šablony produktového plánu ClickUp můžete naplánovat každý krok cyklu vývoje produktu. Plán poskytuje makroekonomický pohled na vizi, rozděluje úkoly a stanovuje priority funkcí a iniciativ pro projekt redesignu.
Plánujte a realizujte marketingové kampaně
Brainstormujte, plánujte a realizujte své marketingové kampaně na intuitivním dashboardu ClickUp. ClickUp AI pomáhá produktovým marketérům zdokonalit positioning produktů pomocí ClickUp AI. Generujte nápady na obsah, roadmapy a e-maily, zejména když se potýkáte s tvůrčí blokádou.
Stanovte si cíle a priority
Ať už se rozhodnete pro přístup zaměřený na zákazníka nebo růst založený na produktech, musíte si stanovit cíle pro sebe i pro zapojené týmy. Plňte své povinnosti produktového marketingového manažera efektivněji s ClickUp Goals. Měřte svůj úspěch, sledujte pokrok a vytvářejte denní sprinty pomocí Targets.
Strategické plánování s ClickUp Whiteboards
S pomocí nástroje Whiteboard od ClickUp bude váš produktový plán snadno srozumitelný. Představte si whiteboard jako kreativní plátno, na kterém můžete mapovat nápady, propojovat je s pracovními postupy a sdílet je s členy svého týmu.
Sledování pokroku v reálném čase pomocí přizpůsobených dashboardů
V době, kdy musí produktoví marketéři zajistit, aby každý utracený dolar přispěl k celkovému úspěchu, se hodí dashboardy ClickUp. Pomáhají se podrobně zabývat konkrétními úkoly a identifikovat úzká místa, vzorce a trendy. Vlastní dashboardy umožňují uživatelům získat přehled o pokroku a výkonu v reálném čase.
Skvělý produktový marketing = zvládnutí základů + použití správných nástrojů
Manažeři produktového marketingu podporují inovace prostřednictvím svého vedení, ale potřebují k tomu pomoc technologií.
Komplexní nástroje pro řízení projektů ClickUp zjednodušují proces vývoje produktů a pomáhají vám dodávat produkty rychleji.
Stručně řečeno, nastartujte svou produktovou marketingovou kampaň pomocí šablony marketingového plánu ClickUp, ve které si stanovíte cíle a přidáte konkrétní podrobnosti, jako jsou návrhové zadání, mapy zákaznické cesty a strategie uvedení produktu na trh.
Pomocí ClickUp AI zjednodušte a vylepšete produktové sdělení pro prodejní týmy. Vytvářejte produktové plány a pište poutavé nadpisy a texty, aniž byste byli závislí na svém týmu pro tvorbu obsahu, který by vytvářel návrhy.
S ClickUpem můžete organizovat a sledovat práci svého týmu a spolupracovat s jinými odděleními, jako je prodej a zákaznická podpora, aby se váš nový produkt dostal do povědomí zákazníků.
Zobrazení pracovní zátěže vám pomůže posoudit individuální kapacity, odstranit nadbytečné úkony a přerozdělit práci, aby byl plán uvedení produktu na trh připraven.
Díky zobrazení Ganttových diagramů budete mít přehled o všech termínech a harmonogramech a budete moci spravovat priority na sdílené vizuální časové ose společně se svým týmem.
Nejlepší na tom je, že můžete ClickUp integrovat do svého stávajícího technologického prostředí, včetně CRM, a automatizovat rutinní úkoly, jako jsou aktualizace stavu a změny přidělených osob.