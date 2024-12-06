10 bezplatných šablon informačních listů v programech Word a ClickUp

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona informačního listu?“, „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Informační list je stručný dokument, který představuje klíčové informace o vaší organizaci, produktu, projektu, zaměstnancích nebo firemních směrnicích. “ } } ] }
Jednou z největších výzev, kterým čelí podniky, je sdělování klíčových zásad, podrobností o produktech a oznámení svým zaměstnancům, klientům nebo široké veřejnosti. Ale zpracovat obrovské množství informací a předat je bez zbytečného komplikování věci není žádná procházka růžovým sadem.
Než se nadějete, můžete se utopit v moři dat. ??
Šablony informačních listů mohou být vaší záchranou v situacích, kdy se potýkáte s nadbytkem informací. Pomohou vám zachytit podstatu toho, co chcete sdělit – ať už se jedná o vaši společnost, produkty nebo projekty – a prezentovat ji vašemu publiku bez ztráty času! ?
Prozkoumáme 10 nejlepších bezplatných šablon informačních listů pro zefektivnění různých typů informací a jejich prezentaci různým cílovým skupinám. Podívejte se na jejich funkce a zjistěte, která možnost nejlépe vyhovuje vašim komunikačním cílům.
Co je šablona informačního listu?
Informační list je stručný dokument, který představuje klíčové informace o vaší organizaci, produktu, projektu, zaměstnancích nebo firemních směrnicích. Abyste dosáhli požadovaného účinku, potřebujete správnou strukturu, ale vytvoření informačního listu od nuly je obvykle časově náročné mentální cvičení. ??
Informační listy jsou základní rámce, které vám pomohou identifikovat a zkomprimovat podstatné informace do několika stránek nebo porozumět klíčovým metrikám. Obvykle jsou určeny pro konkrétní cílovou skupinu, jako jsou potenciální investoři, partneři, klienti nebo zaměstnanci.
Například některé informační listy pro představení produktů nebo služeb pomáhají sdělit všechny podrobnosti, které potenciální zákazník potřebuje vědět před nákupem.
Co dělá šablonu informačního listu dobrou?
Dobrá šablona informačního listu by měla být:
- Stručné a jednoduché: Informační listy by neměly být příliš dlouhé, aby udržely pozornost čtenářů.
- Vizuálně přitažlivé: Umožňují začlenit vizuální prvky, jako jsou obrázky, tabulky, grafy a diagramy, aby informace vypadaly přehledně, atraktivně a srozumitelně.
- Přehledná struktura: Obsahuje definované sekce a informativní nadpisy, které zdůrazňují oblasti, kterým byste se měli věnovat.
- Flexibilní: Obsahuje přizpůsobitelné funkce (například nastavitelné záhlaví a sekce), takže je můžete přizpůsobit svým konkrétním potřebám nebo požadavkům na branding.
10 bezplatných šablon informačních listů k použití
Výběr správné šablony informačního listu závisí na vašem publiku a cíli, kterým může být cokoli od představení nového produktu až po oznámení změn v politice společnosti.
Podívejte se na našich 10 nejlepších šablon v ClickUp a Wordu a vyberte si tu, která nejlépe vyjádří vaše sdělení. ?
1. Šablona informačního listu ClickUp
Umné prezentování důležitých informací o produktu je zásadním faktorem pro zvýšení tržeb. Právě zde přichází na řadu šablona informačního listu ClickUp , která vám pomůže vybudovat most mezi vaším produktem a jeho cílovými zákazníky. ?
Tato šablona informačního listu vhodná pro začátečníky nabízí vše, co potřebujete k propagaci svého produktu a zajištění toho, aby čtenář našel všechny relevantní informace o něm na jednom místě.
Vytvořte ucelený přehled produktu kombinací přehledných textových bloků a poutavých vizuálních prvků. Představte specifikace, fakta a vlastnosti své nabídky jejich rozdělením do následujících přednastavených sekcí:
- Název produktu
- Slogan
- Krátký popis použití produktu
- Hlavní funkce
- Fotografie produktů
- Nabízené varianty a/nebo přizpůsobení
- Milníky produktu
- Kontaktní informace
- Partneři
- Profily na sociálních sítích
Upravujte, přidávejte nebo odstraňujte sekce podle potřeby, abyste podpořili hodnotu svého produktu a přeměnili čtenáře informačního listu na zákazníky.
V nabídce Nastavení můžete upravit vzhled informačního listu – změnit písmo, mezery, šířku stránky a další typografické prvky, aby dokument odpovídal vaší značce a cílům. V nabídce můžete také sledovat výběr slov a dobu čtení, aby byl váš informační list stručný a srozumitelný pro vaše publikum.
Vytváření a přiřazování úkolů v šabloně informačního listu je jednoduché a rychlé, což pomáhá vašemu týmu spolupracovat bez problémů. V šabloně můžete nastavit samostatné úkoly nebo je propojit s jinými úkoly nebo dokumenty.
2. Šablona infografiky ClickUp
Pokud hledáte univerzálnější rámec pro svůj informační list, je šablona infografiky ClickUp (také nazývaná infografická tabule) vynikající volbou. Jelikož se jedná o tabuli, představte si ji jako prázdné plátno, na kterém můžete uspořádat své myšlenky a pomocí grafiky usnadnit pochopení informací. ?
Šablona vám pomůže během procesu tvorby nápadů a pomůže vám je utvářet, než je proměníte ve vysoce přizpůsobený, vizuálně přitažlivý informační list. Stejně jako většina tabulek ClickUp je ideální pro jakýkoli cíl vyžadující rozsáhlé brainstorming a rozhodování.
Šablonu můžete použít k vytvoření informačních listů pro pokyny k značce, marketingové plány, prototypy – prakticky pro cokoli, co vás napadne! ?
Navzdory své flexibilitě nemusíte být vy ani vaši kolegové umělci nebo kreativní guru, abyste mohli tuto šablonu používat. Díky jejím fantastickým funkcím a nástrojům může kdokoli snadno vizualizovat své nápady a přivést koncepty k životu. ?
Použijte barvy, ručně kreslené tvary, fotografie a další stylové nástroje, abyste informační list přizpůsobili svým potřebám! Zde je několik ukázkových prvků, které můžete přidat nebo upravit:
- Podrobnosti o projektu nebo produktu
- Logo společnosti
- Karty webových stránek
- Tvary
- Lepicí poznámky
- Text
- Myšlenkové mapy
- Obrázky
- Odkazy
- Tabulky
- Grafy
Tato šablona je také užitečná pro sledování postupu projektu a jeho ilustraci pomocí infografik, jako jsou časové osy společnosti, organizační schémata a fáze projektu. Vizualizace stavu vašeho projektu zkracuje dobu zapracování nových členů týmu a zvyšuje produktivitu v celé organizaci.
3. Šablona pokynů pro značku ClickUp
Pokud hledáte způsob, jak představit svou značku zainteresovaným stranám, šablona ClickUp Brand Guidelines Template je pro vás ideální. Pomůže vám představit vaši společnost nebo produkt stručným a vizuálně poutavým způsobem.
Díky tomuto typu informačních listů můžete vyhodit ty dlouhé manuály a pořadače, které stejně nikdo nečte. ??
Tato šablona slouží zároveň jako interní příručka, která vašim novým i stávajícím zaměstnancům poskytne jasnou představu o tom, jak podnikáte a jak prezentujete společnost veřejnosti. Nastíní vaši strategii budování značky a zajistí, že všichni budou na stejné vlně, což z ní činí cennou součást vaší sady nástrojů pro správu kanceláře. ⚒️
Šablonu můžete také použít jako příručku pro zaměstnance – vytiskněte ji a uložte v kanceláři nebo ji sdílejte v digitální podobě.
Šablona informačního listu je promyšleně navržená tak, aby neponechávala prostor pro dohady nebo nejistoty. Máte vše, co potřebujete k vytvoření jasných pokynů pro příběh, poslání a designové volby vaší značky. Mezi základní prvky šablony patří:
- Vaše společnost
- Vaše mise
- Logo značky
- Praktické tipy pro logo
- Co dělat a nedělat
- Paleta barev
- Typografie
Každý z těchto prvků můžete přizpůsobit a upravit tak, abyste vytvořili jedinečnou prezentaci značky. Pokud chcete obnovit starší značku, šablona se stane cenným zdrojem pro shromáždění minulých úspěchů a jejich využití k vytvoření nové, oživené identity.
4. Šablona memoranda o zásadách ClickUp
Změny politiky v rámci společnosti mohou mít velký dopad, pokud jsou provedeny špatně. ?
Naštěstí můžete zabránit tomu, aby se zaměstnanci cítili ztraceni nebo přetížení, pomocí šablony ClickUp Policy Memo Template. Tato praktická šablona informačního listu vás provede vytvořením dokonalého memoranda k prezentaci a implementaci změn ve vaší organizaci bez způsobení zmatku a chaosu. ?
Šablona je univerzální a lze ji přizpůsobit prakticky jakékoli politice. Řekněme, že chcete, aby vaši zaměstnanci pracovali z kanceláře místo z domova. Tady je pět částí šablony, které usnadňují hladký přechod:
- Záhlaví: Sem přidáte administrativní údaje a hlavní téma dokumentu.
- Shrnutí: Shrňte, proč je práce z domova problém, a představte hlavní myšlenku návratu do kanceláře.
- Pozadí: Tato část vám pomůže poskytnout více kontextu k příčině a významu dané problematiky a podpořit vaše tvrzení důkazy, jako je nízká produktivita nebo klesající tržby.
- Doporučení: Představte řešení a podrobné kroky pro jeho implementaci. Můžete například požádat své zaměstnance, aby změnu prováděli postupně, aby se minimalizoval odpor.
- Výzva k akci: Vysvětlete konkrétní kroky, které by měl zaměstnanec po přečtení memoranda podniknout, aby zajistil dodržování předpisů.
5. Šablona pro zaměstnanecké sdělení ClickUp
Ne každá komunikace se zaměstnanci se týká nervy drásajících změn v politikách. Šablona ClickUp Employee Memo Template vám pomůže informovat a aktualizovat vaše zaměstnance o obecných záležitostech, včetně strategií, aktivit pro budování týmu, seznamů úkolů a politik.
Šablona informačního listu vychází z osvědčeného formátu, který podporuje hierarchickou a meziresortní komunikaci. ☎️
Šablona je ideální pro začátečníky, protože neobsahuje složité možnosti a umožňuje vám soustředit se na svůj cíl. Vyplněním těchto šesti standardních polí můžete během několika minut vytvořit profesionální poznámku:
- Oddělení
- K
- Od
- Předmět
- Tělo poznámky
- Kategorie
V poli Kategorie můžete označit svou poznámku jako urgentní, oznámení, požadovanou akci nebo vyžadující pozornost. Máte také možnost přidat místo textu PDF soubor.
Na základě poznámky můžete vytvořit úkoly, podúkoly a kontrolní seznamy a několika kliknutími sledovat jejich stav. Tyto poznámky mohou být vynikajícím nástrojem sebekázně a motivovat vaše zaměstnance k organizovanosti a důslednosti.
6. Šablona pro výkonné poznámky ClickUp
Šablona ClickUp Executive Memo je ideální pro sdělování důležitých strategií, plánů a událostí zaměstnancům, aniž by je to vyděsilo – jak se často stává u výkonných memorand! ☢️
Celá šablona je ve výchozím nastavení rozdělena do tří částí. První dvě části jsou tabulky s poli pro administrativní údaje, jako je předmět, číslo objednávky a adresát(i). Poslední část je vyhrazena pro zprávu, kterou chcete sdělit, a tvoří jádro šablony. ?
Stejně jako všechny šablony ClickUp je i tato šablona vysoce přizpůsobitelná. Můžete upravovat tabulky, mazat nebo přidávat prvky podle potřeby, přidávat komentáře a ikony a dokonce i odkazovat na dokumenty nebo úkoly.
Můžete také upravit písmo tak, aby dokonale odpovídalo vaší preferované typografii.
Ačkoli vám šablona dává volnost při vytváření dlouhých a zajímavých poznámek, snažte se je omezit na jednu nebo dvě stránky. Měli byste být jasní a struční – pro optimální sdělení stačí maximálně několik odstavců.
7. Šablona adresáře fotografií ClickUp
Chcete svým zaměstnancům na svém webu vyjádřit uznání, které si zaslouží? Šablona fotoadresáře ClickUp vám s tím pomůže. Díky této jednoduché šabloně, která je vhodná i pro začátečníky, můžete představit své zaměstnance veřejnosti nebo mít jejich informace snadno dostupné pro budoucí použití.
Šablona vám umožní vytvořit informační list obsahující podrobnosti o vašich zaměstnancích, jejich rolích a fotografie. Ve výchozím nastavení můžete pro každého člena týmu přidat následující informace:
- Foto
- Název
- Pozice
- Oddělení
- Kontakt
- E-mailová adresa
Vzhledem k povaze šablony se nemusíte omezovat na pouhá nudná fakta! Pokud kultura vaší společnosti podporuje individualitu, můžete přidat nová pole a odhalit zajímavé skutečnosti o svých zaměstnancích, čímž každému záznamu dodáte osobní nádech.
Každý člen adresáře můžete také ilustrovat odpovídajícími emodži, aby atmosféra zůstala hravá! ?
Můžete si pohrát s tvary, písmy a barvami, aby byl váš adresář jedinečný a ladil s designem vaší webové stránky. Přidávání nových členů týmu do adresáře je hračka – stačí použít prázdný záznam vlevo od šablony a začít upravovat!
8. Šablona newsletteru ClickUp
Newsletter je skvělý nástroj pro šíření informací o vaší společnosti nebo sdílení novinek a připravovaných aktivit s vašimi zaměstnanci, investory nebo klienty. Ať už je váš cíl jakýkoli, šablona newsletteru ClickUp vám pomůže ho dosáhnout.
Tato přizpůsobitelná šablona informačního listu poskytuje základ pro vytvoření informativního, poutavého a esteticky příjemného zpravodaje. Šablona vám umožňuje začít s ClickUp Whiteboard, abyste mohli svůj zpravodaj koncepčně promyslet. Na tabuli můžete přidávat živé úkoly a dokumenty a sledovat, jak finální produkt postupně ožívá! ?
Díky této šabloně mohou být vaše zpravodaje profesionální a zároveň kreativní! Máte vše pod kontrolou – vyberte si, které prvky přidáte nebo zvýrazníte, vyberte barevné palety, experimentujte s tvary a přidejte odkazy, fotografie a videa. Cokoli, co zpravodaj zatraktivní pro zamýšlené čtenáře!
Panel nástrojů Whiteboard je vždy k dispozici na obrazovce, ale šablona také nabízí mnoho klávesových zkratek , které usnadňují práci na rozsáhlých projektech newsletterů. Můžete přidávat připomenutí, nahrávat klipy a sledovat čas strávený na šabloně pro efektivní správu času. ⏲️
9. Šablona informačního listu společnosti pro Microsoft Word od TemplateLab
Šablona informačního listu společnosti Microsoft Word od TemplateLab má za cíl přehledný vzhled a obsahuje pouze základní informace, což čtenáři umožňuje rychle se seznámit s podstatou vaší společnosti. Lze ji přizpůsobit tak, aby obsahovala informace potřebné pro školení nových zaměstnanců nebo představení vaší společnosti novým investorům a partnerům.
Tato šablona informačního listu ve formátu Word vám umožní roztřídit informace o vaší společnosti do různých kategorií, včetně:
- Rychlé fakta
- Management
- Primární
- Hlavní
- Základní hodnoty
Šablona je jednoduchá, ale vyvolává pocit známosti, protože mnoho lidí je zvyklých pracovat v programu Word. Většina uživatelů ví, jak se orientovat v dostupných zarovnáních, barevných schématech a fontech a jak je využít k zvýraznění konkrétních údajů. Šablona je nejen snadno editovatelná, ale je také dostupná pro více platforem a lze ji převést do formátů PDF a PowerPoint.
10. Šablona pro řízení projektů v aplikaci Microsoft Word od Sample Templates
Řízení více projektů může být náročné. Pokud nebudete věnovat pozornost, snadno se dostanete do skluzu nebo přehlédnete důležitý detail, který by mohl ovlivnit příjmy, reputaci nebo vztahy s klienty vaší společnosti. Tato šablona informačního listu pro řízení projektů v aplikaci Microsoft Word od Sample Templates usnadňuje proces řízení projektů tím, že vám umožňuje sledovat vaše projekty pomocí různých zobrazení. ?
Tato šablona informačního listu je určena především pro uživatele SharePointu. Abyste ji mohli používat, musíte si stáhnout aplikaci Project Web App (aplikace není kompatibilní se všemi prohlížeči). Jakmile nastavíte odkaz na svůj projektový server, můžete vytvořit projektové centrum, které bude fungovat jako informační list projektu.
S touto šablonou můžete sledovat stav projektu, vytvářet úkoly a zajistit, aby všichni členové vašeho týmu byli ohledně pracovního postupu na stejné vlně. Výchozí zobrazení je tabulkové, ale můžete také přepnout na Ganttův diagram nebo jiné zobrazení. Většina zobrazení vám pomůže sledovat průběh projektu (v procentech) a zkontrolovat, zda probíhá podle základního harmonogramu.
Šablony informačních listů – snadné propojení všech bodů!
Využijte bezplatné šablony informačních listů z tohoto seznamu k vytvoření praktických informačních listů, které představují dokonalou rovnováhu mezi funkčností a estetikou. Ať už vytváříte dokument o rozsahu práce nebo interní poznámku, tyto šablony jsou vašimi dokonalými spojenci při předávání správného sdělení správnému publiku, a to pokaždé!