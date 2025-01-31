10 nejlepších alternativ k Gusto, které musíte vyzkoušet pro své mzdové potřeby v roce 2025

Výplata mezd je nezbytnou úlohou v každém podniku. Pokud zaměstnanci a dodavatelé nedostávají zaplaceno, podnik se doslova zastaví. ?
Zatímco výplatám se nevyhnete, můžete zabránit tomu, aby vám zabíraly celý pracovní týden. Abyste ušetřili svému týmu lidských zdrojů nespočet hodin strávených výpočtem plateb, zaškolováním nových zaměstnanců nebo nastavováním správy benefitů, potřebujete správné nástroje.
Pokud uvažujete o přechodu od Gusto, čtěte dál. Níže se podíváme na nejlepší alternativy k Gusto, které zjednodušují správu lidských zdrojů. ?
Co je Gusto? Jak funguje?
Gusto je platforma pro výplaty a lidské zdroje vytvořená pro malé podniky a startupy. S Gusto si mohou dodavatelé nebo zaměstnanci na plný úvazek nastavit své vlastní profily, projít procesem zapracování, sledovat svůj čas, vybrat si zdravotní pojištění nebo jiné balíčky benefitů a dostávat výplatu. Podniky mohou Gusto využít k placení federálních a státních daní, provádění přímých vkladů pro zaměstnance nebo k úspoře nespočtu hodin strávených náborem prostřednictvím portálu pro správu talentů. ⏰
Chcete-li začít používat Gusto, proveďte následující kroky:
- Zadejte všechny údaje o společnosti, jako jsou daňové informace, dokumenty pro zapracování nových zaměstnanců, zaměstnanecké benefity nebo údaje o bankovním účtu.
- Vyplňte dotazník Gusto a zjistěte, který plán nejlépe vyhovuje vaší firmě.
- Zadejte všechny údaje o zaměstnancích, jako jsou informace o sociálním zabezpečení, podrobnosti o platu a srážky daní.
- Nastavte automatizaci pracovních postupů a ušetřete každý týden nespočet hodin v oblasti lidských zdrojů.
Jak vybrat nejlepší alternativy k Gusto
Hledáte personální a mzdové služby, které nahradí Gusto a pomohou vám dosáhnout vašich obchodních cílů? Při hodnocení různých alternativ k Gusto se ujistěte, že vaše potenciální řešení obsahuje tyto funkce:
- Integrace softwaru: Nejlepší software pro výplaty mezd nemůže fungovat izolovaně. Měl by být integrován s dalšími aplikacemi pro řízení lidských zdrojů, aby vám každý týden ušetřil čas.
- Více než jen mzdy: Správné řešení Gusto by mělo jít nad rámec základních mzdových služeb. Místo toho by mělo zaměstnancům pomáhat s předkládáním výkazů výdajů, výběrem balíčku benefitů a správou srážek.
- HR a nábor: Mnoho konkurentů Gusto pomáhá profesionálům v oblasti lidských zdrojů ušetřit každý týden nespočet hodin – zefektivňuje nábor, přijímání, sledování uchazečů a postupy při zapracování nových zaměstnanců.
- Automatizované pracovní postupy: Nastavení personálního softwaru může vyžadovat nespočet hodin práce. Správné řešení se však později vyplatí díky automatizovaným pracovním postupům, které zkracují čas strávený opakujícími se úkoly.
- Kompatibilní se všemi zařízeními: Nejlepší platformy pro zpracování mezd jsou vybaveny mobilní aplikací, která zaměstnancům umožňuje zadávat výdaje nebo dostávat výplatu i na cestách.
10 nejlepších alternativ k Gusto
Hledáte platformu pro zpracování mezd, která by nahradila Gusto? Níže uvádíme nejlepší alternativy k Gusto, včetně jejich hlavních funkcí, omezení, cen a recenzí od stávajících zákazníků. ?
1. Rippling
Rippling je platforma pro lidské zdroje, finance a IT určená ke správě zaměstnaneckých benefitů, plateb a výdajů.
Prostřednictvím Finance Cloud mohou společnosti spravovat firemní kreditní karty, platit účty a kontrolovat výkaz výdajů zaměstnanců. Prostřednictvím HR Cloud mohou odborníci v oblasti lidských zdrojů ušetřit čas při schvalování žádostí o dovolenou, náboru, sledování pracovní doby zaměstnanců a správě balíčků benefitů. A konečně, řešení lze přizpůsobit vašemu jedinečnému podnikání pomocí automatizace pracovních postupů, oprávnění a analytiky.
Nejlepší funkce Rippling
- Zaškolte nové zaměstnance za pouhých 90 sekund
- Vyplácejte zaměstnancům a dodavatelům mzdy během několika minut pomocí řešení, které zaručuje 100% přesnost.
- Plánujte a sdílejte finanční zprávy napříč odděleními.
- Automatizujte opakující se úkoly, jako jsou e-maily pro zapracování nových zaměstnanců a schvalovací procesy, aniž byste museli napsat jediný řádek kódu.
Omezení Rippling
- Cenové zvýšení závisí na tom, kolik aplikací používáte.
- Některé funkce nejsou v mobilní aplikaci k dispozici.
Přehledné ceny
- Cena začíná na 8 USD/měsíc na uživatele.
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 2 000 recenzí)
2. QuickBooks Payroll
QuickBooks Payroll je alternativa k Gusto, která umožňuje majitelům malých podniků vyplácet mzdy svým zaměstnancům a podávat daňová přiznání na státní a federální úrovni. S QuickBooks Online mohou majitelé podniků schvalovat pracovní výkazy, automaticky zpracovávat mzdy a provádět přímé vklady ještě týž den.
QuickBooks navíc nabízí zákaznickou podporu 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, a ochranu před daňovými pokutami až do výše 25 000 USD, pokud vám bude uložena pokuta od daňového úřadu IRS.
Nejlepší funkce QuickBooks Payroll
- Automatické podávání daňových přiznání, výpočty a platby vaším jménem
- Sledujte, odesílejte a schvalujte pracovní výkazy odkudkoli z aplikace QuickBooks Workforce.
- Automaticky dostávejte výplaty v den, kdy zpracujete mzdy.
- Spravujte odškodnění zaměstnanců, plány 401(k), zdravotní pojištění a další benefity na jednom místě.
Omezení QuickBooks Payroll
- Někteří uživatelé považují platformu za obtížně ovladatelnou.
- Abyste mohli přidat předplatné mzdového účetnictví, musíte mít předplatné účetnictví QuickBooks.
Ceny QuickBooks Payroll
- Payroll Core: 45 $/měsíc plus 6 $/měsíc za každého zaměstnance
- Payroll Premium: 80 $/měsíc plus 8 $/měsíc za každého zaměstnance
- Payroll Elite: 125 $/měsíc plus 10 $/měsíc za každého zaměstnance
Hodnocení a recenze QuickBooks Payroll
- G2: 3,8/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
3. Paychex
Payroll je komplexní řešení pro lidské zdroje a mzdy vytvořené pro rozšiřující se podniky. Tato alternativa k Gusto umožňuje podnikatelům rychle nastavit online mzdy, daňová přiznání a balíčky zaměstnaneckých benefitů. Paychex navíc nabízí řadu přizpůsobitelných balíčků, které vyhovují rozpočtu malých podniků.
Nejlepší funkce Paychex
- Pozvěte nové zaměstnance, aby se automaticky zaregistrovali do mobilní výplaty prostřednictvím účtu Paychex Flex.
- Snižte počet hodin strávených zaškolováním a školením díky snadno použitelné platformě pro e-learning.
- Pomocí online nástroje pro tvorbu zaměstnaneckých příruček můžete zaměstnancům sdělit firemní, státní a federální zásady.
- Digitalizujte komunikaci se zaměstnanci a zjednodušte řízení výkonu.
Omezení Paychex
- Toto řešení nemá tolik integrací jako jiné platformy pro výplaty mezd.
- Správa plateb dodavatelům (na rozdíl od zaměstnanců v pracovním poměru) může být obtížná.
Ceny Paychex
- Paychex Flex Essentials: 39 $/měsíc plus 5 $ za každého zaměstnance
- Paychex Flex Select: Kontaktujte nás ohledně cen
- Paychex Flex Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Paychex
- G2: 4,2/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 400 recenzí)
4. Square Payroll
Square Payroll je cloudové řešení, které umožňuje personalistům spravovat mzdy, platit mzdové daně a řešit otázky související s dodržováním předpisů, a to vše na jednom místě. Square Payroll usnadňuje výplatu mezd zaměstnancům s pevným platem i hodinovou sazbou, včetně zpracování žádostí o volno, dovolenou a nemocenskou.
Navíc díky aplikaci Square Team App mohou HR profesionálové pracující na dálku spravovat svůj tým odkudkoli.
Nejlepší funkce Square Payroll
- Vyplácejte mzdy zaměstnancům na plný úvazek a dodavatelům přímo z panelu Square Dashboard.
- Vyplácejte zaměstnancům mzdy prostřednictvím přímého vkladu, ručně vystavených šeků nebo aplikace Cash App.
- Získejte automatizované podání formulářů W-2 a 1099-NEC na konci roku.
- Zpracovávejte různé sazby mezd, provize, bonusy, spropitné a další způsoby platby.
Omezení Square Payroll
- Možnosti přizpůsobení srážek zaměstnancům jsou omezené.
- Některé funkce dostupné v desktopové aplikaci nejsou dostupné v mobilní aplikaci.
Ceny Square Payroll
- Mzdy pouze pro dodavatele: 6 $/měsíc na zaměstnance
- Kompletní služby v oblasti mezd: 35 USD/měsíc plus 6 USD za každého zaměstnance
Hodnocení a recenze Square Payroll
- G2: 4,2/5 (více než 25 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 600 recenzí)
5. ADP
ADP je komplexní řešení pro výplaty a správu zaměstnanců určené pro firmy všech velikostí. S touto alternativou Gusto můžete spravovat sledování času a docházku, nastavovat benefity a balíčky pojištění a ušetřit čas při náboru a přijímání zaměstnanců. ADP se navíc integruje s vašimi oblíbenými aplikacemi a nabízí vlastní tržiště doplňků pro přizpůsobené reporty o nových zaměstnancích.
Nejlepší funkce ADP
- Získejte přístup k samoobslužnému portálu pro zaměstnance prostřednictvím mobilní aplikace.
- Hladce integrujte svůj mzdový systém s oblíbeným obchodním softwarem, účetním softwarem, HR systémy a ERP systémy.
- Spravujte zaměstnanecké benefity, jako jsou 401(k)s, IRA, skupinové zdravotní pojištění a pojištění podnikání, na jednom místě.
- S ADP TotalSource získáte přístup k profesionální organizaci zaměstnavatelů (PEO) pro podporu v oblasti lidských zdrojů.
Omezení ADP
- Některé zprávy postrádají funkce přizpůsobení.
- Noví uživatelé mohou být ohromeni velkým množstvím HR nástrojů v softwaru.
Ceny ADP
- Ceny se liší v závislosti na potřebách vaší firmy.
Hodnocení a recenze ADP
- G2: 3,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 3 000 recenzí)
6. Patriot
Patriot je online platforma pro účetnictví a mzdy známá svou snadnou použitelností. Prostřednictvím portálu pro zaměstnance mají členové týmu přístup ke svým výplatním páskám, historii výplat, formulářům W-2 a žádostem o volno. Platforma automaticky zpracovává daňová přiznání, vyplácí dodavatele a zaměstnance, spravuje změny mezd za běhu a integruje se s Patriot HR pro přístup k ještě více nástrojům.
Nejlepší funkce Patriot
- Spravujte všechny frekvence výplat, včetně výplat dvakrát týdně, dvakrát měsíčně nebo měsíčně.
- Můžete měnit hodinové sazby zaměstnanců za běhu, aniž byste museli opustit stránku nebo spouštět novou výplatu.
- Nastavte rozpočty mezd pro různé oddělení
- Přidejte na svou platformu neomezený počet uživatelů s různými oprávněními.
Omezení Patriot
- Nelze měnit mzdové sazby za běhu
- Počáteční nastavení vyžaduje značné množství času.
Ceny Patriot
- Základní: 17 $/měsíc plus 4 $ za každého zaměstnance
- Kompletní služba: 37 $/měsíc plus 4 $ za každého zaměstnance
Hodnocení a recenze Patriot
- G2: 4,8/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 3 000 recenzí)
7. SurePayroll
SurePayroll je komplexní platforma, která zjednodušuje správu mezd. S touto alternativou Gusto můžete automatizovat výplatu mezd, vytvářet zprávy a podávat daňová přiznání. Navíc můžete spravovat balíčky zaměstnaneckých benefitů, včetně odškodnění zaměstnanců, plánů 401(k) a zdravotních plánů.
Nejlepší funkce SurePayroll
- Proveďte přednástupní prověrku uchazečů o zaměstnání, včetně ověření jejich minulosti a testů na drogy.
- Spravujte srážky 401(k), fondy FSA a HSA a další benefity na jednom místě.
- Zpracovávejte mzdy na cestách pomocí mobilní aplikace.
- Využijte funkci „nastav a zapomeň“ k automatickému zpracování mezd zaměstnanců.
Omezení SurePayroll
- Počáteční nastavení může být matoucí, pokud jste nikdy nepracovali s platformou pro výplaty mezd.
- Může být obtížné nastavit výplaty pro zaměstnance žijící v různých státech.
Ceny SurePayroll
- Kontaktujte nás pro individuální nabídku
Hodnocení a recenze SurePayroll
- G2: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 200 recenzí)
8. OnPay
OnPay zjednodušuje správu mezd a pracovní síly pro neziskové organizace, startupy a střední podniky. Tato alternativa k Gusto vám přidělí odborníka, který vám pomůže zefektivnit počáteční nastavení a za vás vyřídí všechny místní, státní a federální daně. OnPay se navíc integruje s QuickBooks, Xero a oblíbeným softwarem pro evidenci pracovní doby.
Nejlepší funkce OnPay
- Využijte nástroj Report Designers k vytváření vlastních výkazů mezd.
- Vyplácejte mzdy zaměstnancům s formuláři W-2 a 1099 prostřednictvím přímého vkladu, debetní karty nebo šeku.
- Žádejte, schvalujte a dostávejte oznámení o žádostech o volno.
- Vytvořte vizuální organizační schéma vaší společnosti – uspořádané podle umístění zaměstnanců, oddělení nebo týmu.
Omezení OnPay
- Některé automatizační nástroje nejsou tak jasné jako u jiných poskytovatelů mzdového účetnictví.
- Platforma nemá tolik integrací jako jiné softwarové řešení pro výplaty mezd.
Ceny OnPay
- 40 $/měsíc plus 6 $ za každého zaměstnance
Hodnocení a recenze OnPay
- G2: 4,8/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
9. Homebase
Homebase je platforma pro výplaty a zapracování zaměstnanců vytvořená pro týmy pracující na hodinové bázi. S touto alternativou Gusto mohou manažeři zefektivnit HR procesy transformací výkazů práce na výplaty, automatizací výpočtů daní a spuštěním reportingu nových zaměstnanců. Homebase navíc nastavuje přestávky, počítá přesčasy, ukládá časové karty a automatizuje mzdové služby pro více lokalit.
Nejlepší služby Homebase
- Automaticky vypočítávejte hodiny, přestávky, přesčasy a dovolenou pomocí vestavěných časoměrů Homebase.
- Zefektivněte proces zapracování nových zaměstnanců tím, že jim umožníte elektronicky podepisovat formuláře týkající se mezd a zapracování.
- Pomocí aplikace můžete vytvářet rozvrhy, zveřejňovat volné směny a nastavovat termíny, kdy není možné pracovat.
- Začněte s knihovnou předem připravených šablon popisu pracovních pozic, které urychlí proces přijímání nových zaměstnanců.
Omezení Homebase
- Řešení pro výplaty a HR nejsou určena pro zaměstnance s pevným platem.
- Ruční správa personálních funkcí (např. oprava chyby při zaznamenávání příchodu nebo odchodu) může být obtížná.
Ceny Homebase
- Základní: 0 $
- Základní funkce: 20 $/měsíc za každou pobočku
- Plus: 48 $/měsíc za každou pobočku
- Vše v jednom: 80 $/měsíc za každou pobočku
Hodnocení a recenze Homebase
- G2: 4,3/5 (více než 100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 900 recenzí)
10. Zenefits
Zenefits je intuitivní platforma, která pomáhá firmám efektivněji spravovat zapracování zaměstnanců, benefity a mzdy. Toto uživatelsky přívětivé řešení zahrnuje neomezené zpracování mezd, více rozvrhů a sazeb, podporu exekucí a dokonce i hlášení spropitného.
Zenefits navíc zjednodušuje správu pracovní síly tím, že sestavuje balíčky odměn, zefektivňuje proces zapracování nových zaměstnanců a vytváří organizační schéma vaší společnosti.
Nejlepší funkce Zenefits
- Vytvořte zásady pro čerpání dovolené a automaticky spravujte žádosti o volno.
- Synchronizujte nové zaměstnance s výplatami okamžitě, aby mohli začít pracovat hned první den.
- Pomocí nástrojů Zenefits pro správu času a plánování můžete automaticky synchronizovat přestávky, volno a odpracované hodiny s výplatami.
- Automaticky provádějte správné srážky, jakmile si zaměstnanci vyberou svůj balíček benefitů.
Omezení Zenefits
- Platforma nenabízí tolik automatizovaných pracovních postupů jako jiné nástroje pro správu mezd.
- Přizpůsobení ovládacího panelu může být obtížné.
Ceny Zenefits
- Základní funkce: 8 $/měsíc na zaměstnance
- Růst: 16 $/měsíc na zaměstnance
- Zen: 27 $/měsíc na zaměstnance
Hodnocení a recenze Zenefits
- G2: 4/5 (více než 400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
Další nástroje AI
Platformy jako Gusto a jeho konkurenti mohou pomoci zefektivnit výplatu mezd. Existuje však spousta dalších nástrojů, které pomáhají vašemu personálnímu týmu ušetřit čas během pracovního dne, počínaje ClickUp.
ClickUp
ClickUp pro lidské zdroje nabízí komplexní platformu, která pomáhá personálním oddělením s náborem, zaškolováním nových členů týmu a monitorováním zaměstnanců. ClickUp navíc obsahuje rozsáhlou knihovnu šablon pro personální oddělení, jako je šablona pro výkaz mezd, která pomáhá vašemu týmu pracovat efektivněji.
S ClickUp AI mohou odborníci v oblasti lidských zdrojů automaticky psát souhrny, upravovat své práce nebo vytvářet dílčí úkoly pro rozsáhlé projekty. S ClickUp Docs může celé personální oddělení spolupracovat na jednom dokumentu najednou.
Pomocí zobrazení tabulky ClickUp můžete sledovat nové talenty v procesu náboru nebo hodnocení výkonu zaměstnanců. Navíc ClickUp Automations umožňuje personalistům přesouvat přidělené úkoly, zefektivňovat schvalovací procesy a automaticky aktualizovat stavy. ✨
Nejlepší funkce ClickUp
- Snižte počet hodin strávených kontrolou mezd tím, že budete shromažďovat údaje o zaměstnancích pomocí šablon výkazů mezd.
- Zefektivněte školení zaměstnanců pomocí úkolů a podúkolů, dokumentů a komentářů.
- Shromažďujte data od uchazečů ve vaší talentové databázi pomocí vlastních polí.
- Posilte komunikaci ve společnosti pomocí komentářů k úkolům, značek a důvěrných chatových kanálů.
Omezení ClickUp
- ClickUp nezajišťuje výplaty, ale nabízí šablony pro výplaty.
- Velké množství funkcí může být pro nové uživatele ohromující.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici v rámci bezplatné zkušební verze a ve všech placených tarifech za 5 USD za pracovní prostor.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
Zefektivněte své personální oddělení pomocí ClickUp
Správný software pro výplaty mezd ve srovnání s Gusto vám ušetří čas strávený výplatními službami, zaškolováním zaměstnanců a dokonce i řízením talentů.
Chcete-li lépe vybavit svůj personální tým nad rámec výplat, vyberte si ClickUp. ClickUp je komplexní platforma AI s knihovnou šablon, tisíci integrací, přizpůsobitelnými zobrazeními a vlastními poli, které pomáhají vašemu personálnímu oddělení fungovat hladce. Chcete-li každý týden ušetřit nespočet hodin, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes. ?