10 nejlepších alternativ k Rippling pro správu mezd

Mzdové systémy by měly odpovídat potřebám, preferencím a rozpočtu vaší společnosti. Někdy populární software pro řízení lidských zdrojů (HR), jako je Rippling, nestačí. ?
Jistě, může vám pomoci spravovat všechny úkoly v oblasti lidských zdrojů, od náboru a zaškolování nových zaměstnanců po správu vzdělávání a mzdy, ale nemusí splňovat všechny vaše požadavky.
Možná je pro vás příliš drahý, nebo vás frustruje, že Rippling nenabízí nepřetržitou podporu prostřednictvím přímých telefonních hovorů. Možná prostě dáváte přednost systému s méně funkcemi, který se snadněji nastavuje a ovládá.
Ať už jsou vaše důvody jakékoli, v našem seznamu 10 nejlepších alternativ Ripplingu si určitě vyberete.
Co byste měli hledat v alternativách Rippling?
Při hledání správné alternativy k Rippling se zaměřte na to, co je důležité pro mzdy a HR ve vaší společnosti. Rozebřeme si důležité věci, na které je třeba se zaměřit, abyste si mohli vybrat software, který vaší společnosti bude vyhovovat.
- Uživatelská přívětivost: Platforma by měla být jednoduchá a intuitivní, aby vy a váš tým mohli zvládat úkoly v oblasti lidských zdrojů bez náročného zaučování.
- Funkce: Vyberte si HR řešení, které pokryje všechny vaše potřeby, jako je automatizované zpracování mezd, podávání daňových přiznání, správa zaměstnaneckých benefitů, nábor a zaškolování nových zaměstnanců. Ještě lepší je, pokud jej můžete přizpůsobit tak, aby odpovídalo vašim jedinečným procesům.
- Ceny: Správná řešení pro správu výkonu a mzdy by měla vyvažovat klíčové funkce, které potřebujete, s cenovými plány, které odpovídají vašemu rozpočtu ?
- Reporting a analytika: Hledejte softwarová řešení, která se zabývají HR informacemi pro optimalizaci obchodních procesů (jako je nábor a zapracování nových zaměstnanců) a výkonnosti zaměstnanců.
- Integrace: Zkontrolujte, zda se nástroj integruje s jinými systémy, které používáte, jako je cloudové úložiště, videokonference, účetnictví a software pro sledování času.
- Podpora: Spolehlivá a dostupná zákaznická podpora je důležitá, zejména v případě složitých problémů s výplatami. Upřednostňujte nástroje s ověřenou vynikající zákaznickou podporou.
10 nejlepších alternativ k Rippling pro rok 2024
Nyní, když víte, co hledat, podívejme se na 10 nejlepších alternativ Rippling, které vám za vaše peníze nabídnou to nejlepší. ?
Popíšeme silné stránky, omezení a cenové plány každého nástroje. Nezapomeňte však brát v úvahu potřeby vaší firmy, abyste našli ten správný nástroj.
Jste připraveni? Jdeme na to! ?
1. ClickUp
ClickUp je platforma pro zvýšení produktivity ve všech oblastech vašeho podnikání. Zahrnuje správu databází zaměstnanců a procesů v oblasti lidských zdrojů, jako je nábor, zaškolování, výkonnost zaměstnanců a spokojenost.
Na ClickUp je skvělé to, že jej můžete přizpůsobit přesně podle potřeb vaší firmy. Využijte více než 15 přizpůsobitelných polí, jako jsou text, číslo, datum, hodnocení a pokrok, abyste měli přehledné a uspořádané údaje o zaměstnancích a procesech.
Data můžete také vizualizovat pomocí vlastních zobrazení. Ať už chcete ukládat data zaměstnanců v tabulkovém zobrazení, sledovat stav pracovních postupů na Kanban tabuli nebo plánovat události v kalendáři, ClickUp vám to umožní. ✨
A pokud se vám nastavení zdá příliš složité, nezoufejte – existuje řada šablon pro HR, jako je šablona plánu projektu mzdového účetnictví od ClickUp, které vám to usnadní. A aby byl váš život ještě efektivnější, nastavte automatizace pro přesun úkolů mezi různými fázemi, přiřazujte termíny a dejte svému týmu vědět, aby se do nich pustil.
A to nejlepší? ClickUp je přístupný z webového prohlížeče, stolního počítače i mobilních zařízení.
Pokud hledáte alternativu k Ripplingu, která se přizpůsobí vašim jedinečným potřebám, ClickUp může být právě to, co vám chybělo.
Nejlepší funkce ClickUp
- Sledujte pracovní dobu a přidávejte ji do výkazů práce
- Komunikujte se zaměstnanci a novými zaměstnanci prostřednictvím komentářů k úkolům a chatových kanálů.
- Ukládejte a spolupracujte na příručkách pro zaměstnance, firemních wiki a SOP v ClickUp Docs.
- Sledujte průběh úkolů, pracovní vytížení a výkonnost zaměstnanců a KPI na přizpůsobených řídicích panelech ?
- Propojte ClickUp s více než 1 000 externími aplikacemi prostřednictvím nativních integrací, Zapier a API.
Omezení ClickUp
- Postrádá pokročilé funkce HR, jako je zpracování mezd, daňová shoda a služby PEO.
- Nastavení může být zdlouhavé kvůli rozsáhlému přizpůsobení.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Isolved
Isolved je komplexní HR řešení pro malé a střední podniky. Obsahuje vše, co potřebujete ke zjednodušení správy mezd a řízení životního cyklu zaměstnanců. To zahrnuje nábor talentů, zaškolování, benefity, vzdělávání a správu času.
Na rozdíl od většiny HR řešení je cena stanovena na základě modelu „za zaměstnance za měsíc“, který se upravuje podle jednotlivých funkcí, které si vyberete. Tímto způsobem platíte pouze za to, co potřebujete.
Nejlepší funkce Isolved
- Požádejte kolegy a manažery o zastoupení ve směně
- Umožněte zaměstnancům přispívat na charitativní organizace, které jim jsou blízké
- Získejte přístup k několika platebním možnostem, včetně přímého vkladu, platebních karet a plateb na vyžádání.
- Porovnejte svůj výkon s konkurencí pomocí analýzy průměrného platu, nákladů na benefity, délky zaměstnání a dalších faktorů.
Omezení Isolved
- Existuje jen několik nativních integrací.
- Platforma občas vykazuje technické potíže.
- Zákaznická podpora nemusí reagovat na složité problémy.
isolved ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze isolved
- G2: 4,3/5 (více než 870 recenzí)
- Capterra: 3,9/5 (více než 460 recenzí)
3. Paychex
Paychex je cloudový systém pro správu mezd a lidských zdrojů, který stojí za zmínku v tomto přehledu alternativ k Rippling. Je neustále aktualizován podle daňových zákonů, vypočítává a sráží daně a zajišťuje, aby všichni dostali svou výplatu včas. Zajišťuje také onboardingu, správu vzdělávání, sledování docházky, benefity, pojištění podnikání a PEO.
Klíčovou vlastností Paychexu je jeho modularita – to znamená, že každý placený plán má několik základních funkcí a ostatní jsou k dispozici jako doplňky. To je sice skvělé pro přizpůsobení platformy vašim potřebám, ale výrazně to zvyšuje vaše náklady. ?
Nejlepší funkce Paychex
- Minimalizujte chyby ve mzdách díky předběžné kontrole a schvalování zaměstnanci.
- Vyplácejte zaměstnancům mzdy prostřednictvím různých kanálů, včetně přímého vkladu, mzdových karet, papírových šeků a elektronických šeků.
- Vytvářejte více než 160 reportů týkajících se náboru a fluktuace zaměstnanců, mzdových nákladů, nákladů na práci a rozložení pracovní síly.
- Přístup k zákaznické podpoře 24/7 prostřednictvím telefonu a živého chatu (pro zákazníky se sídlem v USA)
Omezení Paychex
- Základní funkce, jako je sledování uchazečů, docházka, integrace a řízení výkonu, jsou k dispozici jako doplňky.
- Zákaznická podpora může být sázkou do loterie
Ceny Paychexpricing
- Essentials: 39 $/měsíc + 5 $ za každého zaměstnance
- Vyberte: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Paychex
- G2: 4,2/5 (více než 1 480 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 460 recenzí)
4. BambooHR
Na našem seznamu nejlepších alternativ Rippling je také BambooHR, informační systém pro řízení lidských zdrojů (HRIS) pro malé a střední podniky. Má jednoduché uživatelské rozhraní, díky kterému je správa úkolů v oblasti lidských zdrojů, jako je nábor, zaškolování, mzdy, školení a odchod zaměstnanců, hračkou.
Váš tým získá samoobslužný portál pro zaměstnance, kde mohou prohlížet organizační schémata, aktualizovat své osobní údaje, žádat o osobní volno (PTO) a další. Podporuje také stanovování a sledování cílů. Zaměstnanci tak mohou stanovit cíle a sdílet je s manažery a kolegy, aby mohli sledovat pokrok. ?
Nejlepší funkce BambooHR
- Proveďte průzkumy, abyste zjistili, jak zaměstnanci vnímají svou práci.
- Získejte přístup k více než 100 zprávám v kategoriích, jako jsou informace o zaměstnancích, nábor, výkonnost, fluktuace a sledování času agentury.
- Posílejte zaměstnancům digitální dokumenty, abyste získali jejich údaje a podpisy ?️
- Propojte se s více než 120 aplikacemi SaaS, včetně Slack, Checkr, Lattice, Tray a Zapier.
Omezení BambooHR
- Při zpracování velkých objemů dat dochází ke zpomalení
- Služby mzdového účetnictví jsou určeny pouze pro zaměstnance se sídlem v USA.
- Funkce pro sledování času, mzdy, benefity a řízení výkonu jsou k dispozici za příplatek.
BambooHR ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,5/5 (více než 1 650 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 650 recenzí)
5. Gusto
Gusto je komplexní software pro správu mezd pro malé podniky se sídlem v USA. Zajišťuje všechny oblasti mzdové agendy, od výpočtu daní až po rozdělování plateb.
Na rozdíl od většiny alternativ Rippling obsahuje Gusto ve svém základním balíčku mnoho funkcí pro správu pracovní síly – nábor a zaškolování nových zaměstnanců, srážky ze mzdy, správa zdravotního pojištění a integrace. Pokud tedy hledáte cenově dostupnou alternativu Rippling, Gusto by mohlo být přesně to, co hledáte. ?
Nejlepší funkce Gusto
- Provádějte neomezený počet výplat bez dalších nákladů ve všech tarifech.
- Nastavte zaměstnanecké benefity, jako jsou penzijní plány 401(k), HSA a FSA, benefity pro dojíždějící a odškodnění zaměstnanců.
- Integrujte více než 180 aplikací třetích stran, včetně QuickBooks, Freshbooks, Xero, Zoom a Slack.
- Stáhněte si aplikaci Gusto Wallet pro zaměstnance, aby mohli sledovat své příjmy, výdaje a úspory.
Omezení aplikace Gusto
- Není k dispozici bezplatná zkušební verze, pouze demo.
- Nemá mobilní aplikaci pro správce HR, kteří by mohli spravovat mzdy na cestách.
Gusto ceny
- Jednoduché: 40 $/měsíc + 6 $ za osobu
- Plus: 80 $/měsíc + 12 $ za osobu
- Premium: Kontaktujte nás ohledně cen
- Podnikání pouze s dodavateli: 35 $/měsíc + 6 $ za dodavatele
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,5/5 (více než 1 760 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3 810+ recenzí)
6. Paylocity
Paylocity je další HR software pro správu mezd, benefitů, docházky, talentů a zkušeností zaměstnanců. Pokud je váš tým rozptýlen po různých zemích, není to žádný problém – Paylocity zpracovává mzdy ve více než 100 zemích.
Komunitní centrum v Paylocity se zaměřuje na zlepšování týmových procesů a zapojení zaměstnanců. Vytvořte diskusní skupiny, kde mohou všichni chatovat, žádat o pomoc nebo sdílet novinky pomocí fotek, videí a souborů. A když člen týmu udělá něco úžasného, ostatní mu mohou projevit uznání pomocí odznaků a odměn. ?
Nejlepší funkce Paylocity
- Sledujte fakturovatelné pracovní hodiny pomocí časomíry, kioskového tabletu, mobilní aplikace nebo digitálního časového rozvrhu.
- Schvalujte výkaz výdajů a proplácejte zaměstnancům výdaje prostřednictvím preferované platební metody.
- Vyplaťte zaměstnancům část jejich výdělku předem (v nouzových situacích) a zbytek v den výplaty.
- Vytvářejte vlastní průzkumy od nuly nebo pomocí šablony a sbírejte zpětnou vazbu od zaměstnanců, dodavatelů a potenciálních uchazečů o zaměstnání.
Omezení Paylocity
- Není k dispozici bezplatná zkušební verze, pouze demo.
- Reakce týmu podpory je pomalá a nemusí být nápomocná.
- Znalostní databáze není vždy aktualizována podle změn v systému.
Paylocity ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Paylocity
- G2: 4,4/5 (více než 2 380 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 800 recenzí)
7. TriNet
TriNet je PEO pro malé a střední podniky, které chtějí outsourcovat správu svých zaměstnanců. V zásadě funguje jako spoluzaměstnavatel a zajišťuje úkoly v oblasti lidských zdrojů, jako je nábor talentů, školení, mzdy, dodržování předpisů a podpora zaměstnanců. Díky tomu se můžete soustředit na řízení svého podniku bez starostí s administrativou v oblasti lidských zdrojů.
Jednou z klíčových výhod modelu společného zaměstnávání je to, že můžete svému týmu nabídnout velké firemní výhody i s rozpočtem malého podniku. Patří mezi ně zdravotní pojištění, penzijní plány 401(k), příspěvky na dojíždění a odškodnění zaměstnanců.
Nejlepší funkce TriNet
- Propojte TriNet s účetními aplikacemi, jako jsou NetSuite, QuickBooks, Intacct a Xero.
- Zapište zaměstnance do některého z více než 500 kurzů TriNet zaměřených na etiku na pracovišti, obchodní korespondenci, účetnictví a další témata.
- Vizualizujte klíčové ukazatele výkonnosti, jako je obrat, počet zaměstnanců, rozložení výdělků a ukončení pracovního poměru.
- Přístup k TriNet na mobilních zařízeních Android a iOS
Omezení TriNet
- Existuje jen několik nativních integrací.
- Nezpracovává platby pro dodavatele.
- Pro přístup k platformě je vyžadováno minimálně pět zaměstnanců.
TriNet ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze TriNet
- G2: 4,0/5 (580+ recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (35+ recenzí)
8. Connecteam
Connecteam je uživatelsky přívětivá platforma pro správu zaměstnanců v kancelářích i v terénu. Obsahuje vše, co potřebujete pro školení svého týmu, komunikaci s ním, plánování směn a zajištění hladkého chodu práce. ✅
Ačkoli nezajišťuje mzdy a daňovou shodu, propojuje se s mzdovými řešeními, jako jsou Gusto, QuickBooks, Paychex a Xero, aby tuto práci zvládl. Pro podniky poskytující služby v oblasti úklidu, stavebnictví nebo poradenství může být Connecteam nejlepší alternativou k Ripplingu, která vám pomůže organizovat váš tým a udržet spokojenost klientů.
Nejlepší funkce Connecteam
- Přihlaste se odkudkoli pomocí časomíry a geolokačních funkcí mobilní aplikace.
- Komunikujte se svým týmem v reálném čase prostřednictvím individuálních, skupinových nebo firemních chatů.
- Přidejte zaměstnance do inteligentních skupin, abyste mohli kontrolovat jejich přístup k obsahu a funkcím.
- Chvalte a oceňujte zaměstnance nebo tým pomocí odznaku a osobního vzkazu.
Omezení Connecteam
- Pokud chcete mít přístup ke všem modulům, může to být drahé.
- Nativní integrace jsou omezené.
Connecteam ceny
- Plán Small Business (pro každý modul): 0 $ (10 uživatelů)
- Modul Operace: Od 29 $/měsíc (30 uživatelů) + 0,50 $/měsíc za každého dalšího uživatele
- Komunikační modul: Cena začíná na 29 USD/měsíc (30 uživatelů) + 0,5 USD/měsíc za každého dalšího uživatele.
- Modul HR & Skills: Cena od 29 $/měsíc (30 uživatelů) + 0,5 $/měsíc za každého dalšího uživatele
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (310+ recenzí)
9. ADP Workforce Now
ADP Workforce Now je řešení pro správu lidského kapitálu (HCM) pro rychle rostoucí firmy a velké podniky. Tato alternativa k Rippling sdružuje všechny funkce HR pod jednou střechou – nástup nových zaměstnanců, mzdy, správu talentů, benefity, docházku a služby PEO.
Navíc zvládá globální mzdy a dodržování předpisů ve více než 140 zemích. Pokud je tedy váš tým rozptýlen po celém světě, máte vše pod kontrolou. A díky mobilní aplikaci ADP můžete zpracovávat úkoly v oblasti lidských zdrojů a zůstat v kontaktu se svým týmem odkudkoli. ?
ADP Workforce Now – nejlepší funkce
- Sledujte čas a docházku pomocí rozpoznávání obličeje a skenování prstů na ADP Kiosk (zařízení ADP pro zaznamenávání pracovní doby) nebo v aplikaci ADP Time Kiosk.
- Detekuje chyby ve zpracování mezd, aby byla zachována shoda s automatizovanými výpočty daní.
- Získejte přístup ke stovkám integrovaných reportů týkajících se náboru, profilů talentů, dovolených a benefitů.
- Propojte ADP s účetním, náborovým, produktivním a CRM softwarem, jako jsou QuickBooks, ZipRecruiter, Slack, Oracle a Salesforce.
Omezení ADP Workforce Now
- Neexistuje žádná bezplatná zkušební verze.
- Někteří uživatelé tvrdí, že cena je vysoká.
- Zákaznická podpora někdy nereaguje
ADP Workforce Now ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ADP Workforce Now
- G2: 4,1/5 (více než 3 350 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 6 350 recenzí)
10. Workday
Workday je platforma pro správu lidských zdrojů a financí pro střední a velké podniky. Pomáhá vám spravovat zaměstnance na plný úvazek, hodinové a smluvní pracovníky po celém světě.
Kromě HR se Workday zabývá také finančními záležitostmi, jako jsou nákup, inventář, sledování výdajů a účetnictví. Díky přístupu k více než 600 integracím a API můžete Workday přizpůsobit tak, aby zefektivnil obchodní procesy a toky dat.
Nejlepší funkce Workday
- Zlepšete dovednosti zaměstnanců pomocí školicích programů
- Použijte Employee Voice ke shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců a sledování jejich zdraví a pohody.
- Nakupujte zboží a služby od více dodavatelů a sledujte jejich výkonnost pro budoucí nákupní rozhodnutí.
- Sledujte klíčové ukazatele výkonnosti podniku pomocí některého z více než 125 přizpůsobitelných dashboardů a více než 2 000 reportů.
Omezení Workday
- Neexistuje žádný bezplatný tarif ani zkušební verze.
- Noví uživatelé mohou projít náročným procesem učení.
Workday ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Workday
- G2: 4,0/5 (více než 1 475 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 300 recenzí)
Je čas upgradovat váš mzdový systém
Ačkoli Rippling má své silné stránky, jiné platformy pro správu mezd a nástroje pro řízení lidských zdrojů mohou být vhodnější pro zlepšení efektivity procesů ve vaší firmě.
Vezměte si například ClickUp. Jeho platformu pro správu projektů lze přizpůsobit tak, aby spravovala vaše HR procesy a obchodní operace. Můžete ji dále přizpůsobit propojením s vaší stávající technologií a nastavením automatizovaných pracovních postupů, aby vaše podnikání fungovalo jako hodinky. ⏱️
Jste připraveni to vyzkoušet? Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp!