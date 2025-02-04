10 nejlepších alternativ Zenefits pro HR týmy v roce 2025 (recenze a ceny)

Podniky prostě nemohou fungovat bez kompetentního personálního oddělení (HR). Personální manažeři to vědí až příliš dobře! Od dodržování právních předpisů přes zaměstnanecké benefity až po správu mzdového systému – plavete v moři úkolů. ?
Naštěstí software jako Zenefits výrazně usnadňuje zvládání úkolů souvisejících s lidskými zdroji, jako je zdravotní pojištění a správa benefitů. Zenefits je sice populární volbou, ale rozhodně není jedinou možností na trhu. V tomto průvodci rozebíráme, jaké funkce byste měli hledat u konkurence Zenefits, a uvádíme 10 nejlepších alternativ k Zenefits pro lepší správu benefitů.
Co byste měli hledat v alternativě k Zenefits?
Hledání alternativy k Zenefits není jen o hledání nejnižší ceny. Hledejte softwarové řešení, které vám usnadní život díky hodnotným funkcím, jako jsou:
- Komplexní nástroje pro řízení lidských zdrojů: Dobrá alternativa k Zenefits by měla obsahovat širokou škálu funkcí pro správu mezd, správu benefitů a řízení pracovní síly. Bonusové body, pokud zahrnují nástroje pro zaškolování zaměstnanců, sledování času a řízení výkonu.
- Uživatelsky přívětivé rozhraní: Čím jednodušší je používání vašeho HR softwaru, tím rychleji uvidíte jeho přínos. Uživatelsky přívětivá HR platforma zkracuje dobu potřebnou k osvojení a zvyšuje produktivitu, proto sáhněte po intuitivní platformě.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Každá firma má jedinečné procesy v oblasti lidských zdrojů. Hledejte software pro řízení lidských zdrojů, který obsahuje pracovní postupy a moduly, které přizpůsobují své funkce tomu, jak váš tým preferuje pracovat.
- Integrace: Nemáte čas přepínat mezi několika platformami nebo zprávami. Najděte alternativu k Zenefits, která se integruje s vaším systémem pro správu výuky (LMS), samoobslužnými portály pro zaměstnance nebo aplikacemi třetích stran, jako je Slack, aby byl zajištěn plynulý tok informací v celé vaší firmě.
- Škálovatelnost: Pravděpodobně budete postupem času najímat nové zaměstnance nebo o ně přicházet. Váš HR software by měl být schopen držet krok s růstem a změnami vaší firmy. Hledejte cloudová řešení, která se snadno přizpůsobí novým zaměstnancům, podporují odchod zaměstnanců a zjednodušují přidávání nových funkcí.
- Soulad s předpisy: Bezpečnost a soulad s předpisy jsou vždy nezbytné, ale pro personální oddělení jsou naprosto zásadní. Vyberte si renomovanou alternativu k Zenefits, která chrání citlivá data zaměstnanců.
10 nejlepších alternativ k Zenefits pro rok 2024
Zenefits je samozřejmě v pořádku, ale i jiné HR platformy vám pomohou dosáhnout cíle. Podívejte se na těchto 10 nejlepších alternativ k Zenefits pro HR profesionály v roce 2024.
1. ClickUp
Nejlepší pro správu úkolů v oblasti lidských zdrojů
ClickUp je možná nejoblíbenější aplikací pro správu projektů na světě, ale je také cenným nástrojem pro profesionály v oblasti lidských zdrojů. Týmy HR se spoléhají na ClickUp, který zjednodušuje nábor, zaškolování a školení v rámci skutečně komplexního řešení pro HR. ?
Vytvořte vlastní dashboardy pro každý tým, sledujte výkonnost a zapojení zaměstnanců a vytvořte centrální hub pro všechny informace o zaměstnancích a správu pracovní síly. ClickUp vám dává k dispozici výkonnou databázi bez nutnosti programování, která vám pomůže zefektivnit proces náboru. V ClickUp můžete dokonce vytvořit přizpůsobené onboardingové prostředí s možností sledování úkolů, dokumentů a komentářů.
V ClickUp můžete vytvořit cokoli chcete, ale naše šablony vám výrazně zrychlí pracovní den. Například šablona ClickUp HR SOP je ideální pro vytváření procesů. Jakmile tyto procesy vytvoříte a sdílíte, připojte vše do ClickUp pro okamžitou implementaci a odpovědnost.
Pokud někdy budete potřebovat pomoc s psaním personálních směrnic, úpravou textů nebo shrnutím poznámek z jednání, vyzkoušejte ClickUp AI. Tento praktický asistent pro psaní s umělou inteligencí najde za vás ta správná slova, abyste se mohli vrátit k tomu, na čem záleží nejvíc: k vnitřnímu fungování vaší organizace.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nastavte si vlastní dashboardy pro každý tým, zaměstnance, oddělení nebo organizaci.
- Brainstormujte nové HR procesy nebo politiky se svou skupinou na tabuli ClickUp Whiteboard.
- Nemáte čas psát? Zrychlete práci s ClickUp AI.
- Spolupracujte, sdílejte a snadno organizujte obsah pomocí ClickUp Docs.
Omezení ClickUp
- ClickUp AI je k dispozici pouze v rámci bezplatných tarifů, ale nabízíme bezplatnou zkušební verzi AI.
- ClickUp má mnoho funkcí, takže seznámení se s uživatelským rozhraním může chvíli trvat.
ClickUp ceny
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru za měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Gusto
Nejlepší pro správu mezd v cloudu
Gusto se prezentuje jako komplexní platforma pro automatizaci lidských zdrojů. Gusto je určeno pro malé podniky a podporuje nejen proces náboru a mzdové úkoly, ale také registraci daní ve všech 50 státech USA. Gusto funguje také na modulárním základě, takže platíte pouze za funkce, které potřebujete.
Nejlepší funkce Gusto
- Gusto automatizuje výplaty mezd s možností přímého vkladu a podání daňového přiznání.
- Spravujte zdravotní pojištění, penzijní účty a další zaměstnanecké benefity
- Najímejte, zaškolujte a spravujte zaměstnance a řídte celý jejich pracovní cyklus v Gusto.
- Sledujte čas a žádosti o dovolenou
Omezení Gusto
- Několik uživatelů tvrdí, že zákaznická podpora Gusto není nejlepší.
- Jiní říkají, že chtějí více přizpůsobených oprávnění a oznámení.
Gusto ceny
- Simple: 40 $/měsíc plus 6 $/měsíc za osobu
- Plus: 80 $/měsíc plus 12 $/měsíc za osobu
- Premium: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,5/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 800 recenzí)
3. UKG
Nejlepší pro řízení pracovní síly
UKG je alternativou Zenefits pro HR, mzdy a správu zaměstnanců. Platforma spravuje uchazeče, nábor, udržení zaměstnanců, docházku a další. Její funkce poskytování HR služeb je zcela jedinečná a nabízí vám možnost poskytovat vašemu týmu nepřetržité HR poradenství prostřednictvím webového portálu UKG nebo mobilní aplikace.
Nejlepší funkce UKG
- Podporujte růst zaměstnanců na základě dat pomocí reportingu a analytiky UKG.
- Začleňte povinné regulační standardy do svých automatizovaných pracovních postupů UKG
- UKG poskytuje nejnovější informace o změnách v pracovním právu ve vaší oblasti a také osvědčené postupy pro DEI&B.
- Správa rozvrhů zaměstnanců
Omezení UKG
- Několik uživatelů zmiňuje nedostatek možností přizpůsobení u UKG.
- Jiní říkají, že zákaznická podpora potřebuje vylepšit.
Ceny UKG
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze UKG
- G2: 4,2/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 500 recenzí)
4. BambooHR
Nejlepší pro sledování uchazečů a jejich zapracování
BambooHR integruje HR, mzdy a benefity do jedné platformy. Ačkoli zahrnuje typické HR údaje, správu zaměstnanců, nábor, zaškolování a mzdy, BambooHR se silně zaměřuje na zkušenosti a výkonnost zaměstnanců. Pokud máte problémy s angažovaností nebo výkonností, může to být dobrý nástroj, jak situaci změnit. ?
Nejlepší funkce BambooHR
- Získejte přehled o všech údajích o zaměstnancích
- Zaznamenávejte a automatizujte celý proces náboru a zapracování nových zaměstnanců v BambooHR.
- BambooHR má velký integrační trh pro nástroje jako Slack, Litmos a Kudos.
- Sledujte všechny odpracované hodiny, docházku a mzdové benefity zaměstnanců pomocí mnoha nástrojů pro správu odměn od BambooHR.
Omezení BambooHR
- Někteří uživatelé tvrdí, že zprávy BambooHR nejsou tak podrobné, jak by si přáli.
- Jiní tvrdí, že platforma často trpí chybami a zpožděními.
BambooHR ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,5/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 600 recenzí)
5. Connecteam
Nejlepší pro „týmy bez stálého pracoviště“
Connecteam je alternativa k Zenefits zaměřená na „deskless“ týmy, jako jsou terénní pracovníci. Pokud hledáte nástroj pro samoobsluhu zaměstnanců, Connectteam je skvělou volbou. Zobrazte časy příchodu a odchodu, vydávejte výplatní pásky jediným kliknutím a spravujte úkoly na stejné platformě. Connecteam dokonce obsahuje šablony HR a podmíněné formuláře pro shromažďování zpráv v reálném čase z terénu.
Nejlepší funkce Connecteam
- Zjednodušte plánování pomocí opakujících se směn a duplikace
- Přiřazujte každému zaměstnanci poznámky a úkoly týkající se směn
- Connecteam vydá upozornění na nesrovnalosti, pokud časové rozvrhy vašeho týmu nejsou v souladu s předpisy.
- Umožněte zaměstnancům snadné přihlašování a odhlašování pomocí uživatelsky přívětivé mobilní aplikace.
Omezení Connecteam
- Connecteam vyžaduje, abyste mzdy zpracovávali prostřednictvím Gusto, QuickBooks nebo jiného mzdového softwaru.
- Nemá mnoho recenzí.
Connecteam ceny
- Plán Small Business: zdarma
- Operations Basic: 29 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů, fakturováno ročně
- Operations Advanced: 49 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů, fakturace ročně
- Operations Expert: 99 $/měsíc pro prvních 30 uživatelů, fakturace ročně
Hodnocení a recenze Connecteam
- G2: 4,4/5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 320 recenzí)
6. ADP Workforce Now
Nejlepší pro zpracování mezd
ADP je jednou z nejznámějších alternativ k Zenefits. Ačkoli je ADP nejznámější pro zpracování mezd, jeho nástroj Workforce Now je komplexní platformou pro správu talentů, benefitů a samozřejmě mezd.
Nejlepší funkce ADP Workforce Now
- Porozumějte zkušenostem zaměstnanců prostřednictvím pravidelných průzkumů
- Vytvořte samoobslužný portál pro zaměstnance, kde mohou řešit běžné personální záležitosti.
- ADP vám umožňuje dát zaměstnancům na výběr, jak si nastavit své vlastní benefity.
- Zajistěte spravedlnost porovnáním platů vašeho týmu s průmyslovými standardy.
Omezení ADP Workforce Now
- Někteří uživatelé tvrdí, že stránka je pomalá a rychle vyprší časový limit.
- Jiní tvrdí, že platforma má ve srovnání s jinými alternativami Zenefits omezenou funkčnost.
ADP Workforce Now ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ADP Workforce Now
- G2: 4,1/5 (více než 3 500 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 6 300 recenzí)
7. Justworks
Nejlepší pro nepřetržitou podporu v oblasti lidských zdrojů
Potřebujete HR software s nepřetržitou podporou? Justworks je tou správnou volbou. Tato platforma vám poskytuje nepřetržitý přístup k zákaznickému servisu a HR odborníkům prostřednictvím e-mailu, telefonického chatu nebo Slacku. Nabízí také automatizaci mzdové agendy, nástroje pro nábor a zapracování nových zaměstnanců a zdravotní pojištění pro velké skupiny.
Nejlepší funkce Justworks
- Řídíte mezinárodní tým? Justworks podporuje globální získávání talentů.
- Justworks integruje předpisy týkající se zaměstnání do své platformy a pracovních postupů.
- Rozhodujte se na základě dat s Justworks People Analytics
- Automatizovaná mzdová agenda Justworks sleduje odpracované hodiny zaměstnanců a synchronizuje je s jejich výplatními páskami.
Omezení Justworks
- Někteří uživatelé tvrdí, že mezinárodní řešení pro výplatu mezd ještě potřebuje vylepšit.
- Ostatní si přejí, aby Justworks integroval funkce pro zapojení zaměstnanců nebo sociální funkce.
Justworks ceny
- Základní informace: 59 $/měsíc za zaměstnance pro až 49 zaměstnanců
- Plus: 99 $/měsíc za zaměstnance pro až 49 zaměstnanců
Hodnocení a recenze Justworks
- G2: 4,6/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
8. Rippling
Nejlepší pro správu zaměstnaneckých benefitů
Rippling je oblíbená platforma pro správu pracovní síly, která nejenže zahrnuje funkce pro zpracování mezd a správu benefitů, ale také podporuje správu výdajů a zařízení. Navíc je dodávána s IT Cloud a Finance Cloud, takže můžete Rippling mobilizovat napříč několika odděleními. ?
Nejlepší funkce Rippling
- Spravujte mzdy v USA nebo globálně
- Najímejte špičkové talenty pomocí systému sledování uchazečů a spravujte jejich výkonnost pomocí hodnocení založených na datech.
- Rippling zefektivňuje školení zaměstnanců pomocí integrovaného systému LMS.
- Nástroje pro sběr zpětné vazby od zaměstnanců a provádění průzkumů spokojenosti zaměstnanců
Omezení Rippling
- Někteří uživatelé by si přáli, aby Rippling měl nástroj pro plánování.
- Jiní by si přáli, aby nabízel přizpůsobené zprávy.
Rippling ceny
- Kontaktujte nás ohledně cen
Rippling hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 2 900 recenzí)
9. Paychex
Nejlepší pro malé podniky
Paychex nabízí přizpůsobitelné balíčky, takže platíte pouze za ty funkce HR, které potřebujete. Ať už jste živnostník nebo máte malou firmu, tato alternativa k Zenefits vám také poskytuje přístup k poradcům, kteří vám pomohou optimalizovat mzdy a daně.
Nejlepší funkce Paychex
- Potřebujete pojištění? Paychex vám zprostředkuje pojistky pro komplexní krytí, obecné odpovědnosti, odškodnění zaměstnanců a další.
- Paychex vám pomůže přejít od jiné mzdové společnosti.
- Spravujte zdravotní pojištění včetně FSA a HSA
- Paychex sleduje docházku zaměstnanců a poskytuje časomíry.
Omezení Paychex
- Někteří uživatelé uvádějí, že časomíry jsou poruchové.
- Jiní říkají, že je složité zpracovávat mzdy pro zaměstnance v pracovním poměru.
Ceny Paychex
- Essentials: 39 $/měsíc plus 5 $ za každého zaměstnance
- Vyberte: Kontaktujte nás ohledně cen
- Pro: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Paychex
- G2: 4,2/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 400 recenzí)
10. Zoho People
Nejlepší CRM řešení pro zaměstnance
Zoho je komplexní sada nástrojů pro firmy, která nabízí řešení pro správu vztahů se zákazníky (CRM), správu úkolů a další. Zoho People zpracovává základní úkoly v oblasti lidských zdrojů, jako jsou mzdy a dovolené, ale také zapojení zaměstnanců, školení a sledování docházky.
Nejlepší funkce Zoho People
- Zoho je rozsáhlý softwarový ekosystém, takže je to dobrá volba, pokud již používáte produkty Zoho.
- Vytvořte chatbot pro personální oddělení, který rychle odpoví na jednoduché otázky vašeho týmu.
- Potřebujete omezit výdaje? Vyzkoušejte funkci správy výdajů Zoho, abyste získali přehled o svých výdajích.
- Vytvořte si vlastní LMS na míru
Omezení Zoho People
- Potřebujete samostatné řešení pro správu úkolů
- Někteří uživatelé tvrdí, že je obtížné používat Zoho People, pokud spravujete více organizací.
Zoho People ceny
- Essential HR: 1,25 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Professional: 2 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Premium: 3 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: 4,50 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- People Plus: 9 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Zoho People
- G2: 4,4/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 240 recenzí)
