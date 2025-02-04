Nejlepší software HRMS pro vaši firmu: recenze 10 škálovatelných řešení

Podnik bez silného personálního oddělení je jako sportovní tým bez trenéra. Máte k dispozici skupinu talentovaných hráčů, ale nedokážete je přimět, aby hráli jako tým. Není nikdo, kdo by rozdělil hádající se hráče nebo motivoval tým, aby na hřišti dal ze sebe maximum. 🏆
Moderní HR však není jen o zlepšování zkušeností zaměstnanců. S rostoucí složitostí práce na dálku a hybridní práce musí průměrný manažer HR vynaložit mnohem více úsilí na zvládání administrativních úkolů, zavádění vzdělávacích iniciativ a posilování vztahů mezi odděleními.
Naštěstí vše, co potřebujete, je robustní softwarové řešení pro správu lidských zdrojů nebo HRMS, abyste mohli sestavit svůj A-tým a spustit administrativní procesy jako na drátkách! V tomto průvodci objevíme některé z nejschopnějších platforem pro správu zaměstnanců a podporu HR týmů v jakémkoli měřítku!
Co je software HRMS?
Softwarový nástroj HRMS je platforma, která podporuje funkce HR v průběhu celého životního cyklu zaměstnance. Ovlivňuje vše, co se děje od okamžiku, kdy někdo uvidí váš inzerát s nabídkou práce, až do okamžiku, kdy jedna ze stran řekne: „Není to tebou, je to mnou.“ ❤️🩹
Bohatá platforma pro řízení lidských zdrojů se opírá o data o zaměstnancích a automatizaci procesů, aby poskytovala nespočet výhod pro základní funkce HR, zejména:
- Snadný nábor, zapracování a odchod zaměstnanců
- Rychlejší rozhodování díky lepší přehlednosti procesů
- Optimální využití zdrojů a plánování
- Zvýšená spokojenost zaměstnanců, která vede k nižší fluktuaci
- Vylepšená mobilita talentů a rozvíjení dovedností
- Hladká správa mezd
Ačkoli se funkce jednotlivých softwarů liší, pokročilé produkty HRMS jsou obvykle komplexní řešení.
Co byste měli hledat v softwarovém nástroji HRMS?
Procházení nástrojů HRMS může být vzhledem k velkému množství dostupných platforem náročné. Chcete-li urychlit svůj výzkum a oddělit zbytečné funkce od těch, které skutečně přinášejí změnu, zaměřte se na následující:
- Úkoly související s nástupem a odchodem zaměstnanců: Hledejte software pro správu lidských zdrojů, který vám umožní strukturovat procesy nástupu nových zaměstnanců, abyste je mohli rychleji zaškolit, a který obsahuje dokumentaci, která vám pomůže s přechodem při odchodu zaměstnanců.
- Správa mezd: Od hromadného zpracování mezd po automatické úpravy – vámi vybraná platforma pro řízení lidských zdrojů by měla být vybavena funkcemi, které minimalizují administrativní zátěž.
- Centralizované centrum zdrojů: Solidní platforma HRMS by měla umožňovat zefektivnění dokumentace o kritických SOP, procesech zapracování nových zaměstnanců, znalostech úkolů a vzdělávacích zdrojích.
- Stanovení a sledování cílů v oblasti lidských zdrojů: Najděte platformu, která vám pomůže kvantifikovat efektivitu vašich snah v oblasti lidských zdrojů tím, že vám umožní stanovit jasné cíle a klíčové ukazatele výkonnosti (KPI).
- Každodenní řízení zaměstnanců: Plánování směn, pracovní výkazy, šablony schůzek a možnosti zaznamenávání příchodů a odchodů jsou jen některé z mnoha funkcí, které můžete využít k efektivnímu řízení svých zaměstnanců 🧑💼
10 nejlepších softwarových řešení HRMS pro týmy lidských zdrojů
Každá organizace má jedinečné pracovní postupy v oblasti lidských zdrojů – budete muset zjistit, zda konkrétní softwarový nástroj HRMS vyhovuje vašemu týmu. Proto jsme vybrali 10 různých možností, které vám pomohou najít řešení na míru. 🎯
1. ClickUp
ClickUp je komplexní platforma pro řízení projektů s dobře vyvinutou HR Suite. Ať už chcete zefektivnit náborový proces, zjednodušit každodenní řízení lidí, podporovat zvyšování kvalifikace nebo vymýšlet způsoby, jak udržet zapojení svého týmu, ClickUp vám tento proces usnadní a minimalizuje manuální práci! 💗
S ClickUp Docs získáte centralizované centrum zdrojů pro vytváření a ukládání všech typů HR dokumentace, jako jsou pravidla pro zapracování nových zaměstnanců, příručky pro zaměstnance a interní politiky. Využijte ClickUp AI k shrnutí dlouhého obsahu nebo ke zlepšení gramatiky a tónu dokumentů určených pro zaměstnance.
Pokud potřebujete pomoc při definování svých HR procesů, ClickUp nabízí bohatou knihovnu bezplatných HR šablon, díky nimž nemusíte začínat od nuly. Například šablona HR Standard Operating Procedure (SOP) vám umožňuje sledovat, monitorovat a kontrolovat všechny interní dokumenty, dokumenty zaměstnanců a HR procesy na jednom místě!
A to jsme se zatím dotkli jen povrchu – ClickUp má spoustu funkcí, které podporují zapojení zaměstnanců a monitorování aktivit. Použijte funkci Mentions k ocenění nejlepších zaměstnanců a ClickUp Forms k provádění průzkumů mezi zaměstnanci nebo k žádosti o zpětnou vazbu k interním procesům.
Prozkoumejte více než 100 automatizací v rámci platformy nebo si vytvořte vlastní. HR týmy ocení čas, který ušetří díky automatizaci opakujících se náborových úkolů!
Nejlepší funkce ClickUp
- Centralizované centrum pro ukládání personální dokumentace a úkolů v oblasti řízení výkonu
- Více než 15 pohledů na vizualizaci HR procesů
- Integrované šablony pro každodenní HR procesy – správa mezd, individuální schůzky, hodnocení výkonu atd.
- Pokročilé funkce pro automatizaci HR procesů
- Přizpůsobitelné cíle, milníky a hodnotící karty zaměstnanců pro řízení talentů
- Kalendářový náhled pro správu rozvrhů zaměstnanců, dovolených a schůzek
- ClickUp Dashboards s nativním sledováním času a časovými rozvrhy
- Diskuse v reálném čase prostřednictvím zobrazení ClickUp Chat
- Více než 1 000 integrací s jiným softwarem
- Silné bezpečnostní postupy na ochranu citlivých údajů zaměstnanců
Omezení ClickUp
- Začátečníci mohou čelit značné náročnosti učení, ale nápověda ClickUp tento proces usnadňuje.
- Omezené funkce v mobilní verzi
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena pracovního prostoru měsíčně.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 z více než 9 000 recenzí
- Capterra: 4,7/5 z více než 3 800 recenzí
2. Pondělí
Monday je univerzální aplikace, která vám umožní strukturovat a spravovat různé pracovní postupy, včetně procesů systému řízení lidských zdrojů. Nabízí několik funkcí, které podporují váš talentový pipeline a propagují pohodu zaměstnanců.
Rozšiřujte robustní formuláře od Circulate Monday ve svém týmu a sbírejte interní požadavky, zpětnou vazbu a další návrhy. Díky komplexním systémům sledování je správa hodnocení výkonu hračkou.
Máte obavy z vyhoření zaměstnanců? Využijte datové analýzy a grafy ke zlepšení pohody zaměstnanců a identifikaci příležitostí k dalšímu vzdělávání.
Platforma také nabízí různé užitečné šablony pro zapojení zaměstnanců, sledování dovolených a další úkoly v oblasti lidských zdrojů. Propojte Monday s aplikacemi, které mohou být součástí vašeho současného pracovního postupu, jako jsou Slack, Microsoft Teams a Google Workspace. 🧩
Nejlepší funkce Monday
- Tabulky, kanbanové tabule a další možnosti zobrazení
- Dashboardy pro získávání talentů a nábor zaměstnanců
- Automatizace pracovních postupů bez nutnosti programování
- Různé integrace a doplňky třetích stran
Omezení pondělí
- Rozhraní musí být intuitivnější.
- Zákaznická podpora by mohla být lepší
Ceny v pondělí
- Individuální: Zdarma
- Základní: 8 $/měsíc na uživatele
- Standard: 10 $/měsíc na uživatele
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze pondělí
- G2: 4,7/5 z více než 8 600 recenzí
- Capterra: 4,6/5 z více než 4 300 recenzí
3. Sage
Sage nabízí sadu aplikací pro různé obchodní funkce, včetně specializovaného softwaru Sage HR. Jeho primární funkčnost je rozdělena do šesti modulů:
- Základní HR a správa dovolených
- Výkon
- Plánování směn
- Pracovní výkazy
- Výdaje
- Nábor
Vyberte si libovolný nebo všechny tyto moduly podle svých potřeb, i když ten první je prakticky nevyhnutelný. 😏
Díky klíčovým funkcím pro správu zaměstnanců, jako jsou sdílené kalendáře, databáze zaměstnanců a pokročilé reportování, nabízí Sage komplexní řešení pro HR. V modulech však chybí jedna důležitá funkce HR: Mzdy. Je to proto, že se jedná o samostatné řešení, takže Sage nemusí být nejkomplexnější nebo nejvýhodnější platformou pro HR.
Nejlepší funkce Sage
- Praktické informace o výkonu zaměstnanců
- Předdefinované šablony směn
- Schvalování žádostí o dovolenou jedním kliknutím
- Automatizované pracovní výkazy
- Centralizované záznamy o zaměstnancích
Omezení Sage
- Aplikace neobsahuje funkce pro zpracování mezd.
- Příležitostné problémy s nahráváním a exportem dat
Ceny Sage
- Základní HR a správa dovolených: 5,50 $/měsíc na zaměstnance
- Výkon: 3 $/měsíc na zaměstnance
- Plánování směn: 3 $/měsíc na zaměstnance
- Časové rozvrhy: 3 $/měsíc na zaměstnance
- Náklady: 1,50 $/měsíc na zaměstnance
- Nábor: 200 $/měsíc
*Konečná cena závisí na sadě modulů, kterou si vyberete.
Hodnocení a recenze Sage
- G2: 4,3/5 z více než 60 recenzí
- Capterra: 4,5/5 z více než 330 recenzí
4. Paycor
Paycor je pokročilá platforma HCM (Human Capital Management) zaměřená hlavně na HR a mzdy, ale má v rukávu i pár dalších triků. 🃏
Platforma nabízí komplexní funkce pro získávání zaměstnanců, jako je vyhledávání talentů pomocí umělé inteligence a pokročilá analytika náboru. Získáte také přístup k bohaté platformě pro zapracování nových zaměstnanců, která jim pomůže hladce se začlenit.
Paycor přichází s rozsáhlou platformou pro plánování a docházku, která umožňuje snadnější a bezchybnější řízení pracovní síly. Získáte jasný přehled o rozložení práce, volnu, odpracovaných hodinách a dalších relevantních údajích.
Získáte také předem připravenou šablonu pro rychlé plánování a komunikaci jakýchkoli změn vašemu týmu v reálném čase.
Nejlepší funkce Paycor
- Software pro zapracování zaměstnanců přizpůsobený pro mobilní zařízení
- Pokročilé reportování docházky a pracovní doby
- Výpočty mezd v reálném čase
- Podporuje plánování nástupnictví
Omezení Paycor
- Nedostatečná transparentnost cen
- Někteří uživatelé hlásili problémy se spolehlivostí produktu.
Ceny Paycor
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Paycor
- G2: 4,0/5 z více než 650 recenzí
- Capterra: 4,3/5 z více než 2 600 recenzí
5. ADP Workforce Now
ADP Workforce Now je sofistikovaná platforma zaměřená hlavně na podniky. Je nabitá pokročilými technologiemi, které zefektivňují téměř všechny aspekty řízení lidských zdrojů a zároveň nabízejí relativně uživatelsky přívětivé rozhraní.
Některé z nejlepších funkcí aplikace se točí kolem zkušeností zaměstnanců. Můžete spouštět průzkumy na základě šablon podložených výzkumem a generovat komplexní analýzy na úrovni otázek. K dispozici je také možnost vytvořit důvěrné zpětné vazby, které mohou díky anonymitě povzbudit zaměstnance k větší upřímnosti. 🥸
Systém pro správu docházky a pracovní doby je integrován do mzdového softwaru, což snižuje manuální práci a minimalizuje chyby. Navíc získáte dashboard s přehledem docházky v reálném čase, který usnadňuje rychlé a datově podložené rozhodování.
Nejlepší funkce ADP Workforce Now
- Zaměřte se na zkušenosti zaměstnanců
- Více než 200 předdefinovaných HR reportů
- Inteligentní párování kandidátů pro nábor
- Robustní správa docházky
- Automatizované výpočty daní pro různé jurisdikce
Omezení ADP Workforce Now
- Mnohé funkce nejsou ve srovnání s jinými systémy pro správu lidských zdrojů nijak zvlášť intuitivní.
- Omezená zákaznická podpora
Ceny ADP Workforce Now
- Plány Select, Plus a Premium: Ceny na vyžádání
Hodnocení a recenze ADP Workforce Now
- G2: 4,1/5 z více než 3 330 recenzí
- Capterra: 4,4/5 z více než 6 350 recenzí
6. BambooHR
BambooHR je komplexní řešení HRMS dostupné ve více než 120 zemích, takže může být skvělou platformou pro globální týmy. 🌏
Aplikace nabízí robustní dashboard pro správu dat s více než 45 vestavěnými reporty, který usnadňuje vedení záznamů a vizualizaci údajů o zaměstnancích z různých perspektiv!
Vysoce flexibilní platforma BambooHR vám umožní zefektivnit hodnocení výkonu a nastavit a sledovat cíle zaměstnanců, ke kterým mají přístup jak personální tým, tak zaměstnanci, což zvyšuje transparentnost.
Další vynikající funkcí je odchod zaměstnanců, která dokáže zázraky při zmírňování dopadu propouštění zaměstnanců. Využijte ji k sestavení poutavého výstupního pohovoru, který zvýší šanci, že váš zaměstnanec odejde v dobrém.
Nejlepší funkce BambooHR
- Komplexní systém pro sledování uchazečů
- Pokročilé předem připravené a přizpůsobené zprávy
- Řízení spokojenosti zaměstnanců prostřednictvím průzkumů eNPS (Net Promoter Score zaměstnanců)
- Kontrolní seznamy a časové harmonogramy pro zapracování nových zaměstnanců
Omezení BambooHR
- Doplněk pro výplaty je k dispozici pouze pro společnosti v USA.
- Žádné hromadné nahrávání dokumentů
Ceny BambooHR
- Essentials a Advantage: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze BambooHR
- G2: 4,5/5 z více než 1 630 recenzí
- Capterra: 4,6/5 z více než 2 630 recenzí
7. UKG Pro
Písmeno „Pro“ v názvu této platformy má svůj důvod, protože se jedná o další špičkové řešení. UKG Pro je vybaveno řadou vynikajících funkcí, jako například:
- People Assist: Samoobslužná znalostní databáze, ve které mohou zaměstnanci najít odpovědi na běžné otázky týkající se lidských zdrojů.
- Inteligentní řídicí panel: jednotné centrum pro důležité informace z oblasti lidských zdrojů, které lze přizpůsobit podle rolí uživatelů.
- People Center: Komplexní databáze obsahující všechny relevantní informace o zaměstnancích – osobní údaje, zvolené benefity, údaje o práci, pracovní historie atd.
K dispozici je také multiplatformní správce dokumentů pro ukládání a prohlížení dokumentů společnosti a zaměstnanců, který je přístupný z jakéhokoli zařízení. Celá platforma je optimalizována pro mobilní zařízení, takže nemusíte sedět za stolem, abyste mohli vykonávat důležitou práci. 📱
Nejlepší funkce UKG Pro
- Přizpůsobitelný inteligentní dashboard
- Podrobné analýzy pro manažery v první linii
- Zefektivněné pracovní postupy v oblasti dodržování předpisů
- Integrované komunikační nástroje
- Optimalizovaný správce dokumentů
Omezení UKG Pro
- Onboarding a podpora by mohly být vylepšeny
- Rozhraní může být matoucí
Ceny UKG Pro
- Veškeré informace o cenách jsou k dispozici na vyžádání.
Hodnocení a recenze UKG Pro
- G2: 4,2/5 z více než 1 450 recenzí
- Capterra: 4,3/5 z více než 520 recenzí
8. Rippling
Rippling je vysoce přizpůsobitelná aplikace pro správu pracovní síly, která nabízí sadu aplikací rozdělených do tří kategorií:
- HR Cloud
- IT Cloud
- Finance Cloud
Jakmile si zakoupíte povinnou platformu Rippling Unity, můžete si vybrat z mnoha aplikací v každé kategorii. HR Cloud obsahuje prakticky všechny aplikace, které váš tým potřebuje, zejména:
- Globální mzdy se 100% zárukou přesnosti od společnosti Rippling
- All-in-one správce benefitů, který vám umožní porovnat tisíce plánů
- Vlastní LMS – systém pro správu vzdělávání – pro školení zaměstnanců 📚
Rippling Unity můžete propojit s různými aplikacemi třetích stran a vytvořit tak efektivní pracovní postupy.
Nejlepší funkce Rippling
- Tříúrovňová sada HR nástrojů
- Automatizace pracovních postupů bez nutnosti programování
- Centralizovaný systém reportingu
- Oprávnění pro různé typy dat
- Přiřazování a správa úkolů
Omezení Rippling
- Rozhraní může být někdy nestabilní.
- Obtížná implementace 401k
Ceny s postupným nárůstem
- Cena začíná na 8 USD/měsíc na uživatele – cena závisí na vybraných aplikacích – podrobnosti jsou k dispozici na vyžádání.
Vlnící se hodnocení a recenze
- G2: 4,8/5 z více než 2 150 recenzí
- Capterra: 4,9/5 z více než 2 960 recenzí
9. Zenefits
Zenefits se zaměřuje na jednoduchost, kterou ocení jak váš HR tým, tak zaměstnanci. Platforma například nabízí automatizované zapracování, které zahrnuje prověření minulosti, nabídkové dopisy, samostatné zapracování a další užitečné funkce na jednom místě.
Integrovaný nástroj pro plánování je stejně bezproblémový – nabízí automatickou synchronizaci mezd, monitorování v reálném čase a pohodlné systémy pro přihlašování a odhlašování vašich týmů. 🕔
Zenefits podporuje různé integrace. Kromě populárních platforem, jako jsou Google Workspace a Slack, můžete jej integrovat s poskytovateli 401k, aby byla správa benefitů snazší.
Pro kompletní přehled důležitých informací o zaměstnancích využijte funkci vizuální analýzy a identifikujte klíčové trendy mezi zaměstnanci, aniž byste museli pracovat s velkým množstvím datových sad.
Nejlepší funkce Zenefits
- Integrovaný kalendář dodržování předpisů a ochrana před chybami
- Konfigurovatelná prediktivní analytika
- Přizpůsobené zprávy o srovnávacích mzdách
- Integrace s poskytovateli penzijních plánů 401k
Omezení Zenefits
- Uživatelé nahlásili řadu chyb.
- Žádné integrační funkce pro odchod do důchodu
Ceny Zenefits
- Essentials: 8 $/měsíc na zaměstnance
- Růst: 16 $/měsíc na zaměstnance
- Zen: 27 $/měsíc na zaměstnance
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Zenefits
- G2: 4,0/5 z více než 450 recenzí
- Capterra: 4,2/5 z více než 800 recenzí
Podívejte se na tyto alternativy Zenefits!
10. Workday
Workday využívá modely umělé inteligence k vytvoření rozmanité sady aplikací, včetně Workday HCM – inovativního řešení zaměřeného na vytváření personalizovaných zkušeností zaměstnanců. 🧑💼
S pomocí strojového učení může Workday HCM navrhovat vybrané úkoly, vzdělávací příležitosti a další aktivity pro každého zaměstnance, aby pomohl zvýšit jeho produktivitu. Nabízí také podrobné profily zaměstnanců, které vám pomohou lépe porozumět vašemu týmu.
Využijte nástroje Workday pro společnou analýzu odměňování k optimalizaci platů a vytvoření atraktivních programů odměn. Můžete vyvinout flexibilní struktury odměňování, které maximalizují spokojenost zaměstnanců.
Platforma zjednodušuje hledání talentů díky hodnocení dovedností pomocí umělé inteligence a porovnávání příležitostí. Ať už povyšujete někoho z vlastních řad nebo hledáte nové talenty do svého týmu, může to výrazně urychlit rozhodovací proces.
Nejlepší funkce Workday
- Agilní správa odměn
- Hodnocení dovedností pomocí umělé inteligence
- Vylepšené řízení výkonu
- Globální podpora dodržování předpisů
Omezení pracovního dne
- Současný design rozhraní může mít vliv na přístupnost.
- Není zvlášť nákladově efektivní
Ceny Workday
- Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Workday
- G2: 4,0/5 z více než 1 280 recenzí
- Capterra: 4,5/5 z více než 1 280 recenzí
Podívejte se na tyto alternativy Workday!
Přizpůsobte si své HRMS pracovní postupy pomocí ClickUp!
Ve většině případů není třeba obrovského rámce, aby se zaměstnancům dařilo nebo aby se zefektivnily HR procesy. Smyslem používání softwaru HRMS je totiž dosáhnout více s menším úsilím a méně potížemi. Pokud hledáte jednoduchý způsob, jak systematizovat své HR funkce, ClickUp je tou správnou volbou. Od mnoha šablon po snadnou spolupráci v reálném čase nabízí vše, co potřebujete, aby byli vaši zaměstnanci spokojení. Chcete-li vidět, jak platforma funguje v praxi, vytvořte si bezplatný účet ClickUp ! 🥳