9 nejlepších softwarových nástrojů pro řízení lidských zdrojů v roce 2025

Všichni jsme zažili své hororové příběhy z pracoviště. Nicméně nic nepřekoná ten neodbytný pocit zkázy, který přichází s neřešenou administrativou v oblasti lidských zdrojů.
Představte si následující situaci: V pondělí ráno vcházíte do kanceláře s kávou v ruce, připraveni využít den naplno. Ale počkat, kde je váš stůl? Ach, tady je, schovaný za vysokou hromadou papírů, složek a pořadačů, která je tak vysoká, že pokud byste se odvážili sednout, vaši kolegové by vás nahlásili jako pohřešovaného! 🗃️
Díky softwarovým nástrojům pro řízení lidských zdrojů se můžete rozloučit s hromadami papírů. Tato komplexní řešení zvládnou vše, co je na nekonečném seznamu úkolů personalistů – od zaškolování nových zaměstnanců po sledování dodržování pracovněprávních předpisů.
V tomto článku se budeme zabývat žádoucími funkcemi nástrojů pro řízení lidských zdrojů a představíme některé z nejlepších možností, které jsou v současné době na trhu k dispozici!
Co je to řízení lidských zdrojů?
Řízení lidských zdrojů je umění a věda o rozvoji a optimalizaci týmu. Úspěšní manažeři spolupracují se všemi odděleními a funkcemi organizace, aby neustále zlepšovali kulturu a produktivitu na pracovišti.
Řízení lidských zdrojů zahrnuje širokou škálu povinností, jako například:
- Nábor, školení, rozvoj zaměstnanců a nápravná opatření
- Poskytování přístupu k nezbytným zdrojům (manuály, školicí příručky atd.)
- Dohled nad odměňováním a správou mezd podle průmyslových standardů
- Řešení stížností zaměstnanců a zprostředkování konfliktů
- Plánování budoucích personálních potřeb a aktivit zaměřených na zapojení zaměstnanců
- Přiřazování odpovědností a dohled nad termíny
- Zajištění souladu pracoviště s požadavky na zdraví a bezpečnost
- Dodržování pracovněprávních předpisů a firemních politik
- Shromažďování zpětné vazby od zaměstnanců za účelem zlepšení pracoviště
Manažeři často mají příliš mnoho povinností a snaží se splnit všechny úkoly na svém seznamu. Proto oceňují spolehlivé nástroje pro řízení pracovníků, které jim pomáhají s každodenními povinnostmi.
Funkce, které byste měli hledat v softwaru pro řízení lidských zdrojů
Ideální software pro řízení zaměstnanců by měl manažerům pomáhat vést s rytmem a rozvíjet kulturu produktivity. Zde je několik nezbytných charakteristik:
- Centrální databáze : Software by měl sloužit jako konsolidované centrum pro ukládání údajů o zaměstnancích a základních firemních dokumentů, jako jsou standardní operační postupy (SOP) a zásady pro čerpání dovolené.
- Metriky výkonu : Robustní systém by měl umožňovat nastavení, sledování a revizi cílů výkonu v souladu s mechanismem zpětné vazby společnosti.
- Zaškolení: Nejlepší nástroje pro řízení lidských zdrojů urychlují proces integrace nových zaměstnanců do týmu.
- Benefity a dodržování předpisů: Produkt by měl nabízet funkce pro správu zaměstnaneckých benefitů v souladu s prioritami vaší organizace nebo země v oblasti dodržování předpisů.
- Nástroje pro zapojení zaměstnanců : Ideální platforma by měla zahrnovat funkce pro sběr zpětné vazby od zaměstnanců, uznání a odměňování jejich příspěvků a udržení jejich motivace.
- Analytický panel: Zjistěte, zda panel nástroje nabízí komplexní přehled o dynamice pracovní síly a celkových trendech produktivity, které jsou nezbytné pro řešení problémů.
- Integrace: Špičkový software umožňuje hladkou integraci s dalšími nástroji pro řízení lidských zdrojů a komunikaci.
9 softwarových řešení pro řízení lidských zdrojů pro vaše zaměstnance
Nyní, když jsme určili hlavní funkce, na které je třeba se zaměřit, pojďme se podívat na 9 nejlepších nástrojů pro řízení lidských zdrojů, které v roce 2023 změní podobu HR.
1. ClickUp
Nejlepší pro znalostní centra a dokumentaci
ClickUp je komplexní nástroj pro správu lidských zdrojů pro týmy jakékoli velikosti. Nabízí intuitivní nástroje pro centralizaci spolupráce a eliminaci nedorozumění.
Funkce ClickUp Docs slouží jako jediný zdroj pravdivých informací ve vaší organizaci a umožňuje týmům vytvořit společnou základnu obsahující školicí materiály, standardní operační postupy, pokyny a další znalostní dokumenty.
Vaši zaměstnanci nebudou mít žádné potíže s vyhledáváním v centrálním úložišti. Můžete ale také propojit dokumenty, soubory, URL adresy a další položky s úkoly pro rychlý přístup! V případě potřeby můžete zdroje kategorizovat na základě interních pravidel přístupu.
Začleňujete nové zaměstnance? Využijte předem připravené šablony ClickUp, které vám tento proces usnadní. Například šablony „Onboarding Checklist “ ( Kontrolní seznam pro začlenění) a „30-60-90-Day Plan“ (Plán na 30–60–90 dní ) jsou ideální pro orientaci nových zaměstnanců.
ClickUp vám nabízí řadu šablon pro podporu růstu zaměstnanců a zavádění změn na pracovišti. Mezi oblíbené možnosti patří:
- Šablona plánu rozvoje zaměstnanců ClickUp : pomáhá zmapovat vaše výkonnostní cíle
- Šablona ClickUp Training Matrix : podporuje školení zaměstnanců na základě jejich dovedností
- Šablona průzkumu zapojení zaměstnanců ClickUp : umožňuje vám vytvářet vlastní průzkumy a získávat zpětnou vazbu v reálném čase.
- Šablona ClickUp People Operations : komplexní šablona pro správu individuálních schůzek se zaměstnanci, hodnocení výkonu a všeho mezi tím.
ClickUp však není jen o dokumentaci. Jeho funkce pro správu úkolů slouží jako stavební kameny pro vytváření celých HR workflow, od zefektivnění náboru až po správu složitých harmonogramů.
Automatizace procesů ClickUp vám ušetří čas strávený rutinními úkoly, jako je změna statusu zaměstnanců nebo odpovídání na e-maily s žádostmi o zaměstnání. Navíc si můžete přizpůsobit dashboardy pro sledování výkonu v reálném čase, kontrolu pracovního vytížení a optimalizaci individuálních rozvrhů.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp AI pro generování souhrnů, návrhů obsahu, vytváření akčních položek a další
- Centralizovaný přístup k důležitým firemním znalostem s ClickUp Docs
- Integrované šablony pro podporu různých procesů řízení lidských zdrojů
- Dashboardy s více než 15 zobrazeními a možnostmi sledování času
- Komplexní nástroje pro správu úkolů a plánování
- ClickUp Goals zjednodušuje nastavení a sledování cílů.
- Více než 1 000 nástrojů je integrováno s ClickUp
- Nástroje pro úpravy v reálném čase, brainstorming a spolupráci
- K dispozici v mobilních, webových a desktopových aplikacích.
Omezení ClickUp
- Je velmi bohatý na funkce, což vede k určitému učení se.
- V mobilní aplikaci zatím nejsou k dispozici všechny zobrazení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. Gusto
Nejlepší pro mzdy
Gusto má komplexní, ale uživatelsky přívětivý design přizpůsobený malým podnikům. Automatizuje složité úkoly spojené s výplatami a zajišťuje hladké platby domácím i zahraničním dodavatelům.
Díky funkcím, jako jsou automatické výpočty daní, pokyny pro dodržování předpisů a neomezené zpracování mezd, můžete snadno spravovat všechny druhy mzdových plánů.
Platforma automaticky počítá fakturovatelné hodiny, docházku, placené volno (PTO) a svátky, což je ideální pro startupy, které si nemohou dovolit plnohodnotné účetní nebo personální oddělení.
Gusto navíc nabízí automatizované a manuální možnosti výpočtu mezd a integrační funkce s aplikacemi třetích stran, které vám ještě více usnadní práci. Pomocí aplikace Gusto Wallet získáte přístup k nástrojům pro finanční pohodu a praktickým platebním funkcím. 💸
Nejlepší funkce Gusto
- Nástroje pro správu zaměstnanců pro podporu při zapracování nových zaměstnanců
- Nástroje pro správu benefitů centralizují správu zdravotních, pojistných a důchodových plánů.
- Automatizace podávání daňových přiznání pro zpracování daní ze mzdy, formulářů W-4 pro zaměstnance, formulářů W-9 pro dodavatele a dokumentů na konci roku.
- Nástroje pro sledování času
Omezení Gusto
- Omezená škálovatelnost
- Někteří uživatelé byli nespokojeni se zákaznickým servisem.
Ceny Gusto
- Simple: 40 $/měsíc + 6 $/měsíc na osobu
- Plus: 80 $/měsíc + 12 $/měsíc na osobu
- Premium: Ceny jsou k dispozici na vyžádání.
Hodnocení a recenze Gusto
- G2: 4,4/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
3. Lattice
Nejlepší pro OKR a cíle
Lattice je cloudová platforma přizpůsobená moderním potřebám řízení výkonu. Lattice integruje tradiční postupy v oblasti lidských zdrojů s nejmodernějšími technologiemi a podporuje atmosféru spolupráce pro transparentní a sladěné stanovování cílů.
Platforma zefektivňuje správu OKR (cíle a klíčové výsledky). Integruje proces identifikace, sledování a revize cílů a umožňuje kontroly a hodnocení v reálném čase.
Lattice se zaměřuje na zlepšení viditelnosti zaměstnanců.
Pokročilé analytické nástroje v rámci platformy umožňují přesné měření klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) a usnadňují rozhodování na základě dat. Díky integrovanému nástroji pro zpětnou vazbu můžete ve svém týmu vytvořit zdravou kulturu zpětné vazby a zvýšit zapojení zaměstnanců.
Nejlepší funkce Lattice
- Vlastní pracovní postupy pro hodnocení výkonu (pomáhají plánovat odměny a rozdělování bonusů)
- Funkce analytiky využívá individuální data k poskytování přehledů.
- Transparentní stanovení a sledování cílů
- Podpora interní zpětné vazby
Omezení mřížky
- Omezené možnosti řízení projektů
- Navigace může být pro některé uživatele složitá.
Ceny Lattice
- Zapojení: 4 $/měsíc na osobu
- Grow: 4 $/měsíc na osobu
- Odměna: 6 $/měsíc na osobu
- Řízení výkonu: 8 $/měsíc na osobu
- OKR & Goals: 8 $/měsíc na osobu
- Balíček pro řízení výkonu a OKR & Goals: 11 $/měsíc na osobu
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Minimální platba 4 000 $ ročně. Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 100 recenzí)
4. Rippling
Nejlepší pro nástup a odchod zaměstnanců
Rippling má mnoho funkcí. Zjednodušuje proces náboru díky systému pro sledování uchazečů (ATS) a zajišťuje hladké online zapracování nových zaměstnanců.
Jeho intuitivní systém pro správu vzdělávání, nazývaný také Rippling LMS, vám pomůže vytvořit knihovnu kurzů s výukovými moduly. Můžete přizpůsobit pravidla pro zápis – řekněme, že připravujete kurz o dodržování předpisů pro manažery. Systém automaticky zapíše do programu každého nového manažera, kterého přijmete.
Propojené moduly Rippling zajišťují plynulý přechod při odchodu zaměstnanců, od zrušení přístupových práv až po vypořádání benefitů a mzdových detailů.
Podniky mohou přizpůsobit procesy přijímání a propouštění zaměstnanců svým požadavkům na dodržování předpisů a zajistit, aby byl tento proces bezproblémový jak pro manažery lidských zdrojů, tak pro zaměstnance.
Nejlepší funkce Rippling
- Systém pro sledování uchazečů (ATS) zjednodušuje proces náboru
- Nabízí globální mzdové služby
- Sledování docházky a pracovní doby
- Rippling LMS pro ukládání a distribuci školicích materiálů zaměstnancům
- Zefektivňuje zaměstnanecké benefity
Omezení Rippling
- Rozhraní může některým uživatelům připadat trochu zastaralé.
- Používání nástrojů pro reporting vyžaduje technické znalosti.
Ceny Rippling
- Individuální plán: Ceny začínají na 8 USD/měsíc na uživatele; kontaktujte tým Rippling pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze Rippling
- G2: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 2 700 recenzí)
5. Deel
Nejlepší pro mezinárodní řízení lidských zdrojů
Díky svému působení ve více než 150 zemích usnadňuje Deel složitosti globálního najímání zaměstnanců. Od upevnění smluv specifických pro danou zemi až po dodržování mezinárodních pracovních zákonů vám tato platforma pomůže se vším.
Jeho globální mzdový systém usnadňuje transakce ve více než 120 měnách a vyhovuje tak potřebám rozmanité pracovní síly. 🌎
Automatizované pracovní postupy a integrace společnosti Deel dále usnadňují procesy v oblasti lidských zdrojů přesahující hranice. Ať už najímáte zaměstnance na plný úvazek, freelancery nebo dodavatele v zahraničí, centralizovaný dashboard a samoobslužné rozhraní společnosti Deel celý proces zjednodušují.
Spravujte vzdálené týmy bez administrativních potíží, protože nativní reportingové nástroje Deel vám umožňují sledovat volno, udělovat bonusy a spravovat kapitálové výhody z jedné platformy.
Nejlepší funkce Deel
- Usnadňuje platby ve více než 150 zemích
- Podporuje více jazyků
- Automatizované pracovní postupy zjednodušují složité úkoly v oblasti lidských zdrojů.
- Hladká spolupráce s mezinárodními dodavateli
- Samoobslužné rozhraní
Omezení Deel
- Chybí možnosti přizpůsobení
- Žádná mobilní aplikace
Ceny Deel
- Deel HR: Zdarma pro společnosti s až 200 zaměstnanci
- Dodavatelé: Od 49 $/měsíc
- EOR: Od 599 $/měsíc
- Global Payroll: Kontaktujte nás ohledně cen
- Imigrace: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Deel
- G2: 4,6/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (90+ recenzí)
6. Rise
Nejlepší pro kariérní dráhu zaměstnanců
Díky zmapování celé cesty zaměstnance v rámci organizace, od náboru až po odchod, získáte přehled o jeho zkušenostech, očekáváních, potřebách a problémech. Rise nabízí účinnou sadu nástrojů pro každou fázi životního cyklu zaměstnance, které vám umožní zasáhnout v kritických momentech a zlepšit individuální výkon.
Špičkové funkce Rise pro správu uchazečů ve fázi náboru zajistí, že váš náborový tým bude plně zapojen. Pro nové i stávající zaměstnance platforma nabízí funkce jako Self-Onboarding, One-on-One Reviews a 360 Degree Feedback, které podporují iniciativy pro růst.
Platforma obsahuje předdefinovanou sadu úkolů a šablon pro hladký odchod zaměstnanců. 🚗
Rise nabízí jedinečné zprávy o zaměstnancích, které obsahují přehledy odměn, zůstatky dovolené, aktuální počet zaměstnanců a další důležité údaje.
Nejlepší funkce Rise
- Automatizované pracovní postupy zaručují aktuální přehled o povýšeních, nových zaměstnancích a ukončení pracovního poměru.
- Centralizovaný adresář zaměstnanců s možností volby preferovaných zájmen pro větší inkluzivitu
- Online a mobilní přístup k výplatním páskám
- Podporuje elektronické podpisy
- HR připomenutí klíčových událostí zaměstnanců
Překonejte omezení
- Nesynchronizuje se s Outlookem ani Google Kalendářem.
- Příležitostné poruchy a chyby
Ceny Rise
- Začátek: 6 $/měsíc na zaměstnance (+ 30 $/měsíc základní poplatek, pokud máte méně než 20 zaměstnanců)
- Grow: Kontaktujte nás ohledně cen
- Optimalizujte: Kontaktujte nás ohledně cen
Zvyšte hodnocení a recenze
- G2: 4,0/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 100 recenzí)
7. Eddy
Nejlepší pro zdravotnictví
Řízení lidských zdrojů ve zdravotnictví vyžaduje pečlivou kontrolu údajů o zaměstnancích, klinických a neklinických certifikacích a školení na pracovišti.
Seznamte se s Eddy – uživatelsky přívětivou platformou navrženou tak, aby poskytovala komplexní HR řešení pro organizace ve zdravotnictví. Služba EddyCore pomáhá ukládat údaje o zaměstnancích na jednom místě, takže je můžete podle potřeby sdílet se zainteresovanými stranami.
Eddy dokáže zpracovat neomezený počet výplat, aby se přizpůsobil měnícím se rozvrhům zaměstnanců ve zdravotnictví. Využijte nástroje platformy pro sledování času k kontrole směn a docházky. Sledujte dovolené, schvalujte výkaz práce a kontrolujte bonusy a mimořádné platby před finalizací plateb. 📅
Pracovníci ve zdravotnictví často potřebují aktuální certifikáty a licence. S Eddy Learn získáte přístup k více než 200 předem připraveným kurzům pro školení zaměstnanců.
Nejlepší funkce Eddy
- Centralizované úložiště dokumentů společnosti a zaměstnanců
- Integrovaný mechanismus hodnocení prostřednictvím Performance Notes
- Sledování docházky a přesčasů v reálném čase s funkcí geotaggingu
- Snadné sledování certifikátů a licencí zaměstnanců s upozorněními na jejich vypršení platnosti
Omezení Eddy
- Někteří uživatelé si stěžují na časté výpadky.
- Omezené možnosti reportingu
Ceny Eddy
- Individuální plán: Ceny začínají na 6 USD/měsíc na osobu; kontaktujte tým Eddy a vyžádejte si individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze Eddy
- G2: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (40 recenzí)
Získejte informace o softwaru pro řízení projektů ve zdravotnictví!
8. Justworks
Nejlepší pro zaměstnanecké benefity
Uvažovali jste někdy o využití služeb profesionální organizace zaměstnavatelů (PEO), abyste svým zaměstnancům poskytli lepší benefity? Pro neznalé: PEO je outsourcingová firma zabývající se činnostmi souvisejícími s lidskými zdroji, jako je zpracování mezd, benefitů a školení.
Justworks je komplexní platforma PEO, která nabízí komplexní podpůrné funkce pro zaměstnanecké benefity, automatizaci mzdové agendy a dodržování předpisů. Její outsourcingové služby jsou určeny pro malé a střední podniky a umožňují jim získat kvalitní balíčky benefitů bez nutnosti mít vlastní personální oddělení.
Díky své skupinové kupní síle vám Justworks poskytuje přístup k prémiovým výhodám, které jsou často vyhrazeny pouze pro větší společnosti. Vaši zaměstnanci si mohou vybrat z široké nabídky zdravotního a životního pojištění i penzijních plánů.
Díky administrativním funkcím platformy jsou úkoly jako správa dodržování předpisů, výpočet dovolených a ukládání firemních politik hračkou! 🎂
Nejlepší funkce Justworks
- Komplexní řešení PEO
- Hladké nastavení a správa zaměstnaneckých benefitů
- Automatizace podávání daňových přiznání
- Podpora dodržování federálních, státních a místních pracovněprávních předpisů
- Samoobslužný portál pro zaměstnance
Omezení Justworks
- Aplikace pro Android má tendenci zamrzat.
- Relativně drahé ve srovnání s podobnými nástroji na trhu
Ceny Justworks
- Základní: 59 $/měsíc na zaměstnance (49 $/měsíc pro 50. a dalšího zaměstnance)
- Plus: 99 $/měsíc na zaměstnance (89 $/měsíc pro 50. a dalšího zaměstnance)
Hodnocení a recenze Justworks
- G2: 4,6/5 (více než 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 100 recenzí)
9. Leapsome
Nejlepší pro rozvoj zaměstnanců
Leapsome hladce integruje výkon, zapojení a učení do jedné platformy a využívá osvědčené postupy z psychologie a datové vědy k podpoře rozvoje dovedností.
Nabízí sadu nástrojů určených ke zefektivnění a zlepšení každodenních činností v oblasti lidských zdrojů, ale jeho primárním zaměřením zůstává rozvoj zaměstnanců. Od hodnocení výkonu a zpětné vazby až po průzkumy zapojení a sledování cílů pomáhá tato platforma vytvářet bezpečné prostředí, ve kterém mohou zaměstnanci rozkvétat. 🌹
Vytvořte přizpůsobitelný rozvojový program, který bude vaše zaměstnance provázet pomocí šesti vzdělávacích prvků:
- Články
- Videa
- Kvízy
- Úkoly
- Otevřené otázky
- Živé školení
Platforma má šikovnou vestavěnou kalkulačku návratnosti investic, která vám pomůže sledovat návratnost procesů podpory zaměstnanců. Tento nástroj vám umožní určit, kolik peněz jste ušetřili díky snížené absenci, zvýšené produktivitě a udržení zaměstnanců.
Nejlepší funkce Leapsome
- Přizpůsobitelné vzdělávací moduly
- Špičková integrační podpora pro vaše stávající nástroje pro řízení lidských zdrojů a komunikaci
- Analýza napříč cykly pro porovnání výkonu zaměstnanců v čase
- Chytrá kalkulačka návratnosti investic pro HR procesy
Omezení Leapsome
- Mohlo by vám pomoci lepší zákaznické průvodce
- Někteří uživatelé považují uživatelské rozhraní za neintuitivní.
Ceny Leapsome
- Individuální plán: Od 8 $/měsíc na uživatele; kontaktujte tým Leapsome pro individuální cenovou nabídku.
Hodnocení a recenze Leapsome
- G2: 4,8/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
Přehled nejlepších softwarových řešení pro řízení lidských zdrojů
Po prozkoumání tohoto seznamu je jedna věc jasná: moderní pracoviště vyžadují flexibilitu, přizpůsobivost a komplexní funkce, vše v jednom balíčku.
A když už mluvíme o všestranných zázracích, ClickUp rozhodně zanechává nesmazatelnou stopu svými rozsáhlými funkcemi, které dokazují, že nejde jen o správu úkolů, ale také o správu lidí. 🙋