10 bezplatných šablon plánů na 30, 60 a 90 dní ve formátu PPT a ClickUp

{ „@context“: „http://schema. org“, „@type“: „FAQPage“, „mainEntity“: [ { „@type“: „Question“, „name“: „Co je šablona plánu na 30–60–90 dní?“, „acceptedAnswer“: { „@type“: „Answer“, „text“: „Šablona plánu na 30–60–90 dní popisuje všechny úkoly, které je třeba splnit v následujících třech měsících, včetně cílů a milníků po 30, 60 a 90 dnech.“ } } ] }
Začátek v nové práci může být stresující. Co přesně máte dělat? Koho můžete požádat o pomoc? A jak poznáte, zda splňujete očekávání? 👀
Čím jasnější pokyny a vedení nový zaměstnanec dostane, tím větší je pravděpodobnost, že se rychle zapracuje a začne co nejdříve přispívat k chodu firmy. Právě v tom spočívá neocenitelná hodnota šablony plánu na 30, 60 a 90 dní, a to jak pro nové zaměstnance, tak pro manažery, kteří je přijímají. ✨
Co je šablona plánu na 30, 60 a 90 dní?
Šablona plánu na 30, 60 a 90 dní popisuje všechny úkoly, které je třeba splnit v následujících třech měsících, včetně cílů a milníků na 30, 60 a 90 dní. 🛠️
Šablonu plánu na 30, 60 a 90 dní mohou použít personalisté k dohledu nad novými zaměstnanci nebo samotní noví zaměstnanci. Tyto šablony však nejsou omezeny pouze na nové zaměstnance – šablonu plánu na 30, 60 a 90 dní může použít kdokoli, kdo potřebuje projektový plán s jasnými milníky.
V kontextu náborového procesu slouží tyto šablony jako vzory pro stanovení cílů, které pomáhají novým zaměstnancům rychle se přizpůsobit pracovnímu prostředí a nové firemní kultuře. Šablona plánu na 30, 60 a 90 dní jim pomůže pochopit rozsah práce v jejich nové pozici.
Tento druh šablony může novým zaměstnancům také pomoci naučit se stanovovat priority úkolů a získat znalosti o tom, kdo jsou klíčoví účastníci v rámci struktury projektového řízení, aby mohli začít budovat vztahy. Díky jasným očekáváním noví zaměstnanci od samého začátku přesně vědí, co mají dělat, což snižuje stres a pocit přetížení, podporuje sebekázeň a připravuje je na úspěch.
Šablona plánu na 30, 60 a 90 dní pomáhá personalistům zapojit nové zaměstnance do procesu zaškolování. Zajišťuje, že noví zaměstnanci pracují na správných úkolech v souladu s cíli společnosti. Slouží také jako nástroj pro sledování zaměstnanců, což je velmi užitečné při přípravě hodnocení výkonu.
V širším kontextu mohou projektoví manažeři a podnikatelé také použít šablonu plánu na 30, 60 a 90 dní jako strategický plánovací nástroj, který jim pomůže stanovit priority projektů, vytvořit rozsah práce, nastavit měřitelné klíčové cíle a sledovat pokrok jejich nových iniciativ. 📚
Co dělá dobrý bezplatný šablonu plánu na 30, 60 a 90 dní?
Dobrá šablona plánu na 30, 60 a 90 dní je editovatelná a pomáhá zefektivnit úkoly a optimalizovat produktivitu v souladu s obchodním plánem. Šablona:
- Uveďte poslání společnosti a jak k němu přispívá role nového člena týmu.
- Rozdělte dlouhodobé cíle na krátkodobé, které lze dosáhnout v příštích 30, 60 a 90 dnech.
- Zajistěte, aby všechny cíle byly SMART, tj. konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené.
- Vyjasněte priority, aby zaměstnanci mohli nejprve řešit naléhavé a důležité úkoly.
- Určuje klíčové metriky, které slouží jako ukazatele výkonu, díky nimž jsou výsledky nové práce měřitelné.
- Určuje klíčové zúčastněné strany a objasňuje jejich role.
- Seznam zdrojů, na které se noví zaměstnanci mohou obrátit o podporu.
V jedné větě poskytuje velmi jasná očekávání, což novému zaměstnanci – nebo projektovému manažerovi či podnikateli, který používá šablonu plánu na 30, 60 a 90 dní – usnadňuje jejich splnění. 🤩
10 bezplatných šablon plánů na 30, 60 a 90 dní
Dobrou zprávou je, že při sestavování 30-, 60- a 90denního plánu nemusíte začínat od nuly. Na internetu je k dispozici spousta bezplatných šablon, z nichž každá má trochu jiné zaměření.
Vyberte si bezplatnou šablonu plánu na 30, 60 a 90 dní podle svých cílů a toho, kolik detailů chcete zahrnout.
Nemůžete se rozhodnout, který z nich je pro vás nejvhodnější? Nebojte se, jsme tu, abychom vám pomohli. Zde je náš přehled nejlepších bezplatných šablon plánů na 30, 60 a 90 dní. ✨
1. Šablona plánu na 30–60–90 dní
Šablona plánu na 30, 60 a 90 dní od ClickUp je velkým přínosem pro manažery odpovědné za nábor zaměstnanců. Pomáhá vytvořit strukturu pro zaškolení nových zaměstnanců, aby se během prvních tří měsíců dostali do tempa.
Plán zapracování jim poskytuje plán, který mohou následovat, a rozděluje konkrétní cíle na úkoly, které splní v prvním, druhém a třetím měsíci. Mezitím tabule zapracování zobrazuje přátelské připomínky toho, čeho chtějí dosáhnout. A díky přizpůsobitelným polím, která specifikují fázi zapracování a osobu odpovědnou za každý úkol, se noví zaměstnanci budou cítit podporováni od prvního dne.
Šablona také obsahuje kalendář, který pomáhá naplánovat všechny úkoly související se zaškolením, a funkci chatu, díky níž se zaměstnanci mohou spojit se svými novými kolegy a v případě potřeby rychle požádat o pomoc.
A pro rychlý přehled všech úkolů nového zaměstnance slouží čtyři barevné záložky, které zobrazují úkoly, které jsou dokončené, v procesu, ještě zbývající a pozastavené v očekávání vstupu od někoho jiného. 📚
2. Šablona denních cílů na 30, 60 a 90 dní
Podobně jako šablona plánu na 30, 60 a 90 dní vám tato šablona denních cílů ClickUp, která je vhodná pro začátečníky, pomůže vám a vašim novým zaměstnancům naplánovat jejich cíle na příštích 30, 60 nebo 90 dní – nebo na jakékoli jiné období, které si budete přát – a poté nastavit úkoly, které jim pomohou tyto cíle dosáhnout.
Tyto cíle mohou být profesní výkonnostní cíle nebo osobní cíle. Šablona vám během procesu připomene, abyste zkontrolovali, zda jsou cíle SMART – konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené (jinými slovy, zda mají stanovený termín dokončení).
Úkoly se zobrazují v denních poznámkách. Ke každé poznámce můžete přidat přílohy a určit typ poznámky, například zda se jedná o úkol, reflexi, nápad nebo poděkování.
Můžete také ustoupit a podívat se na celkový přehled v úplném seznamu poznámek. Barevné ikony stavu vám umožní rychle zjistit, které úkoly byly dokončeny, které byly zkontrolovány ostatními zúčastněnými stranami a které ještě zbývá dokončit, takže můžete podporovat nové členy týmu při dosahování jejich cílů.
3. Šablona pro zaškolení zaměstnanců
Šablona ClickUp Employee Onboarding Template zajistí, že celý váš tým bude při příchodu nového zaměstnance na stejné vlně. Navíc zajistí, že všichni budou během procesu zapracování v souladu s cíli týmu.
Tento druh šablony jasně stanoví popis práce nového zaměstnance, včetně poslání a vize dané role a klíčových odpovědností této nové pozice. Jsou zde uvedeny cíle pro zaškolení v daném časovém rámci spolu s klíčovými úkoly, které je třeba splnit.
Pomocí vlastního pole můžete určit, které úkoly je třeba splnit během každého týdne zaškolování, zatímco aplikace ClickApps vám pomohou stanovit priority, odhadnout časové rámce, v případě potřeby uvést více pověřených osob a zdůraznit jakékoli závislosti související s úkoly.
Barevné záložky usnadňují přehled o tom, které úkoly jsou dokončené, které jsou v procesu a které ještě zbývá dokončit. Noví zaměstnanci mohou také označit práci, která je připravena ke kontrole, nebo kde potřebují pomoc. 👀
4. Šablona akčního plánu SMART
Šablona akčního plánu SMART Goal od ClickUp vám pomůže stanovit cíle s vaším novým zaměstnancem a poté mu pomůže tyto cíle splnit.
Vlastní pole vám umožňují specifikovat typ úkolu, nastavit priority a uvést všechny překážky, které by mohly bránit dosažení vašich výkonnostních cílů.
Časová osa vám poskytuje přehled o celém projektu, zatímco barevná pole stavu ukazují, zda je úkol ve fázi plánování, připraven k zahájení, ale ještě nebyl zahájen, ve fázi provádění, dokončen nebo ve fázi hodnocení.
Můžete také sledovat, jak je cíl splnitelný – zda je v současné době včas a v rámci rozpočtu – a sledovat míru dokončení úkolů.
5. Šablona akčního plánu pro zaměstnance
Podpořte svůj tým v profesním rozvoji pomocí šablony akčního plánu pro zaměstnance ClickUp.
Jako nástroj pro monitorování zaměstnanců může tuto jednoduchou šablonu používat vedoucí týmů nebo specialisté na lidské zdroje, aby pomohli členům týmu stanovit si cíle v oblasti vzdělávání a vytvořit akční plán pro jejich kariérní rozvoj.
Sekce „Hlášení incidentů“, „Zjištění“ a „Indikace pokroku“ jsou užitečné pro zaznamenávání informací o výkonu nebo chování zaměstnance před hodnocením výkonu s přímými podřízenými. K dispozici je také sekce pro nápravná opatření, kterou lze použít k nastavení realistických cílů a měření úspěchu jako základu pro plán zlepšení výkonu. 🛠️
6. Šablona akčního plánu
Dalším typem šablony plánu na 30–60–90 dní je šablona akčního plánu ClickUp, která připomíná tabuli a pomáhá vám stanovit cíle a spravovat projekty, ať už se jedná o proces zapracování zaměstnanců, prodejní plán, marketingový plán nebo plán publikování na sociálních médiích.
K každému úkolu přidejte poznámku a přesouvejte úkoly mezi sekce „K provedení“, „Probíhá“ a „Hotovo“ podle toho, jak je noví zaměstnanci plní.
Každá kategorie je rozdělena do sekcí, aby bylo jasné, zda se jedná o úkol pro denní, týdenní, měsíční nebo čtvrtletní kontrolu. Navíc můžete přiblížit nebo oddálit zobrazení, podle toho, zda chcete mít přehled o celku, nebo se soustředit na konkrétní úkol.
7. Šablona cílů SMART
Šablonu ClickUp SMART Goals můžete použít jako šablonu plánu na 30, 60 nebo 90 dní nebo si nastavit vlastní časový rámec, například celý rok.
Pokud budou cíle konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a časově ohraničené, zvýší se šance, že je váš nový zaměstnanec splní, zejména pokud k jejich organizaci použijete šablonu, jako je tato.
Vlastní pole pomáhají odpovědět na důležité otázky, jako například proč právě teď stanovujete tento konkrétní cíl, zda má váš nový zaměstnanec dovednosti potřebné k jeho dosažení, kdo by měl být zapojen a zda je tento cíl v souladu s celkovými cíli vašeho týmu a společnosti.
Aby noví zaměstnanci zůstali motivovaní, barevné indikátory stavu jim ukážou, zda jsou mimo plán, v plánu nebo zda ho dokonce překračují. 🤩
8. Jednoduchá šablona pro 30–60–90 dní v PowerPointu od SlideModel
Tato jednoduchá šablona PowerPointu pro 30–60–90 dní je určena k posouzení vhodnosti uchazeče pro danou pozici během závěrečných fází pracovního pohovoru. Umožňuje uchazečům prokázat, že rozumí popisu své potenciální role a že jsou schopni stanovit priority, a také ukazuje jejich interpersonální dovednosti a nadšení pro danou práci.
První snímek PowerPointu je prezentován ve formátu infografiky a používá ikony ClipArt, zatímco druhý snímek umožňuje uživateli vytvořit diagram procesního toku se šipkami. Každý snímek má tři části, takže uchazeč může uvést své cíle pro časové rámce 30, 60 a 90 dnů.
Výchozí barevné schéma této bezplatné šablony plánu na 30, 60 a 90 dní pro PowerPoint je růžové a modré, ale lze jej změnit a přizpůsobit podle preferencí uživatele.
9. Šablona PowerPoint pro 30-, 60- a 90denní plán od SlideHunter
Jako další bezplatná šablona plánu na 30, 60 a 90 dní pro PowerPoint je to strategický nástroj určený k prezentaci 30-, 60- a 90denních cílů a záměrů publiku.
Lze je použít jako součást náborového procesu k hodnocení strategických plánovacích a prioritizačních schopností uchazečů nebo k nastínění cílů a akčních kroků potenciálního nového zaměstnance pro vaše stakeholdery.
Máte na výběr ze tří různých designů s různými barvami pozadí a ačkoli jsou navrženy jako prezentace v PowerPointu, lze je použít i pro tištěnou prezentaci. 📚
10. Šablona 30-, 60- a 90denního plánu pro nové manažery od Google Docs od Sample.net
Tato bezplatná šablona plánu na 30, 60 a 90 dní, určená pro nové manažery, vám pomůže vytvořit akční plán pro zapracování nového člena týmu. Tyto šablony vás provedou celým procesem, od zaměření se na učení v prvním měsíci přes procvičování a začátek přispívání v druhém měsíci až po uplatnění naučeného v třetím měsíci.
Můžete stanovit priority, vytvořit cíle SMART v různých kategoriích a nastavit metriky pro sledování pokroku.
S více než 73 vzorovými plány si určitě vyberete šablonu, která vám bude vyhovovat. Vyberte si z několika formátů, jako je Microsoft Word, Google Docs včetně Google Slides a Apple Pages.
Příklady plánů na 30, 60 a 90 dní
Nyní, když máte přístup ke všem těmto šablonám, podívejme se na několik příkladů, jak je lze použít v různých scénářích a odvětvích.
30–60–90denní plán pro obchodního zástupce
Prvních 30 dní:
- Porozumění produktu a trhu (1.–2. týden): Ponořte se do hlubokého porozumění produktu nebo službě, kterou budete prodávat. Seznamte se s jedinečnými prodejními argumenty, výhodami pro uživatele a konkurencí. Zúčastněte se školení, produktových ukázek a analýzy konkurence.
- Seznámení se zákazníky (3.–4. týden): Začněte komunikovat s potenciálními zákazníky, abyste pochopili jejich potřeby a problémy. Navazujte vztahy prostřednictvím úvodních telefonátů a schůzek.
Dalších 30 dní (30–60 dní):
- Formulace prodejní strategie (5.–6. týden): Vytvořte personalizovanou prodejní strategii na základě znalostí o produktech a získaných informací o zákaznících. Tato strategie by měla obsahovat vaše prodejní cíle, taktiky, které použijete k jejich dosažení, a časový harmonogram pro dosažení vašich cílů.
- Zahájení prodeje (7.–8. týden): Začněte realizovat svou prodejní strategii. Začněte s počátečními prodejními aktivitami, následnými kroky a vyjednáváním.
Posledních 30 dní (60–90 dní):
- Optimalizace prodejního procesu (9.–10. týden): Shromážděte údaje o prodeji, analyzujte své výsledky a identifikujte oblasti, které je třeba zlepšit. Optimalizujte svůj prodejní proces na základě poznatků získaných z údajů.
- Dosažení prodejních cílů (11.–12. týden): Na konci 90 dnů byste měli být schopni dosáhnout svých předběžných prodejních cílů. Pokračujte v optimalizaci prodejního procesu a strategie, abyste dosáhli lepších výsledků.
30–60–90denní plán pro nové členy týmu
Prvních 30 dní:
- Porozumění firemní kultuře a procesům (1.–2. týden): Věnujte čas porozumění hodnotám, kultuře a procesům společnosti. Zúčastněte se úvodních školení a setkejte se s členy týmu, abyste lépe porozuměli své roli v organizaci.
- Seznámení s týmem (3.–4. týden): Navazujte vztahy s členy týmu a manažery. Naplánujte si individuální schůzky, abyste se seznámili s jejich rolemi, povinnostmi a očekáváními.
Dalších 30 dní (30–60 dní):
- Seznámení s pracovními požadavky (5.–6. týden): Hloubkově se seznámíte se svou pracovní rolí a povinnostmi. Prostudujte si všechny školicí materiály nebo příručky poskytnuté společností. Setkejte se se svým nadřízeným a prodiskutujte s ním všechny otázky nebo obavy.
- Přispívání k projektům (7.–8. týden): Začněte se aktivně účastnit týmových projektů. Nabízejte své postřehy a návrhy a přijímejte úkoly, které odpovídají vašim dovednostem a zájmům.
Posledních 30 dní (60–90 dní):
- Převzetí nových povinností (9.–10. týden): S lepším porozuměním své role převezměte nové povinnosti a úkoly. To vám pomůže dále rozvíjet vaše dovednosti a přispívat k práci týmu.
- Hodnocení pokroku (11.–12. týden): Domluvte si schůzku se svým nadřízeným, abyste zhodnotili svůj pokrok a prodiskutovali oblasti, ve kterých je třeba se zlepšit nebo rozvíjet. Zohledněte zpětnou vazbu a pokračujte v práci na tom, abyste ve své roli dosáhli vynikajících výsledků.
Jak napsat plán na 30–60–90 dní?
Můžete napsat nejlepší popis pracovní pozice na světě, ale noví zaměstnanci se i tak mohou cítit přetížení, pokud nemají správný plán zapracování. Proto je strategický plán na 30, 60 a 90 dní nezbytný, aby jim pomohl začít pracovat na plné obrátky hned od prvního dne. Zde je návod, jak jej efektivně vytvořit:
1. Definujte jasné cíle pro každou fázi
- Prvních 30 dní: Zaměřte se na učení. Cílem je porozumět společnosti, struktuře týmu, nástrojům a procesům.
- Druhá třicetidenní fáze: Přechod k přispívání. Začněte uplatňovat nabyté znalosti při plnění konkrétních úkolů a přebírejte odpovědnost.
- Třetí 30 dní: Přechod k mistrovství. Zaměřte se na plnou integraci, převzetí odpovědnosti za větší projekty a navrhování zlepšení.
2. Identifikujte klíčové ukazatele úspěchu
- Stanovte měřitelné cíle pro každou fázi (např. dokončení školicích modulů, dosažení milníku v malém projektu nebo získání zpětné vazby od klientů).
3. Vytvořte časový plán
- Rozdělte aktivity na jednotlivé týdny, abyste zajistili přehlednost a sledování pokroku.
4. Začleňte zpětnou vazbu
- Zahrňte pravidelné schůzky s manažery nebo mentory, abyste mohli řešit problémy a v případě potřeby upravit cíle.
5. Používejte nástroje k organizaci a sledování plánu
- Digitální nástroje mohou zjednodušit vytváření, sdílení a aktualizaci plánu a zároveň zajistit soulad všech zúčastněných stran.
Jak používat ClickUp k vytvoření 30-, 60- a 90denního plánu
ClickUp Brain je výkonná funkce pro správu znalostí, která pomáhá centralizovat a organizovat informace, což z ní činí ideální nástroj pro vytváření a realizaci 30-, 60- a 90denních plánů. Zde je několik příkladů, jak může pomoci:
- Centralizované informační centrum: Uložte všechny zdroje pro zaškolení nových zaměstnanců, firemní dokumentaci a školicí materiály na jedno místo, aby byly snadno přístupné.
- Organizace nápadů: Použijte ClickUp Brain k nastínění a brainstormingu klíčových cílů, výstupů a metrik pro každou fázi plánu.
- Snadná spolupráce: Sdílejte plán s členy týmu a manažery, abyste získali zpětnou vazbu a zajistili soulad.
- Návrhy založené na umělé inteligenci: S pomocí ClickUp AI můžete vylepšit svůj plán generováním nápadů, psaním shrnutí nebo vytvářením přizpůsobených šablon pro stanovení cílů.
- Sledování pokroku: Aktualizace dokumentů, poznámky a úspěchy zaznamenávejte přímo v ClickUp, aby všichni byli informováni o pokroku zaměstnance.
Díky integraci ClickUp Brain do vašeho plánovacího procesu zajistíte, že jak tvorba, tak realizace 30-, 60- a 90denního plánu budou plynulé a efektivní.
Bezplatná šablona plánu na 30, 60 a 90 dní je klíčem k úspěšnému zapracování nových zaměstnanců.
Noví zaměstnanci potřebují během prvních tří měsíců v práci hodně podpory, protože se učí, co mají dělat, a přizpůsobují se kultuře nové společnosti. Usnadněte tento proces všem zúčastněným – novému zaměstnanci, ostatním členům týmu i jejich manažerovi – tím, že zavedete jasný plán.
Bezplatná šablona plánu na 30, 60 a 90 dní vám pomůže vyjasnit cíle, stanovit SMART cíle, vytvořit úkoly a sledovat celý proces. Také zajistí, že vaše strategie zapracování nových zaměstnanců bude v souladu s cíli společnosti a týmu, a zároveň posílí a podpoří vaše nové zaměstnance během těch náročných prvních 90 dnů. 🙌
Rozhodněte se, co přesně hledáte v šabloně plánu na 30, 60 a 90 dní, a poté si vyberte z bezplatných možností dostupných online.
Pro maximální flexibilitu ve strategickém plánování a řízení projektů je těžké najít lepší nástroj než ClickUp.
ClickUp nabízí širokou škálu šablon pro všechny obchodní procesy, včetně zaškolování nových zaměstnanců. Jedná se o komplexní řešení, které vám pomůže zlepšit plánování, produktivitu a týmovou práci – a posune vaše podnikání na zcela novou úroveň. 🤩