Jak mohou podniky pomoci zaměstnancům zvýšit jejich produktivitu

Ať už lidé pracují z domova, v kancelářích nebo v nějakém hybridním modelu, podniky se vždy snaží zvýšit produktivitu – kolik zboží nebo služeb může pracovník vyprodukovat nebo poskytnout za hodinu.
Již došlo k velkému posunu: podle nedávné analýzy Economic Policy Institute jsou američtí zaměstnanci v práci kolektivně o 164 % produktivnější než v roce 1948.
Existují však náznaky, že to, co fungovalo v minulých desetiletích, může mít své limity: V roce 2022 produktivita amerických zaměstnanců klesla nejvíce od 80. let, protože inflace snížila reálné hodinové mzdy ve třetím čtvrtletí meziročně o více než 3 %, podle údajů Úřadu pro statistiku práce.
ClickUp analyzoval přední výzkumy i nestranné studie z posledního desetiletí a sestavil seznam metod, které mají potenciál pomoci zaměstnancům dosáhnout maximální produktivity při práci.
Zvýšení platu
Zvýšení minimální mzdy – průměrná životní mzda v USA byla v roce 2022 24 dolarů za hodinu – bylo v posledních 10 letech klíčovou metodou pro společnosti, které se snažily zlepšit produktivitu.
Zatímco několik států a Washington D. C. v posledních letech zvýšily minimální mzdu, federální minimální mzda zůstává od roku 2009 na úrovni 7,25 USD za hodinu. Přibližně ve stejném období, od roku 2007 do roku 2021, Úřad pro statistiku práce zjistil, že produktivita zaměstnanců vzrostla v průměru o 1,4 % ročně.
„Na celostátní úrovni rostla produktivita práce mírně rychleji než odměny,“ uvedlo BLS. I když tedy mzdy ne vždy rostly odpovídajícím způsobem, zaměstnanci byli produktivnější. Ale společnosti, zejména v době rekordních zisků, mají příležitost dosáhnout lepších výsledků tím, že zaměstnance překvapí zvýšením mezd.
Zpráva Harvard Business Review z roku 2018 uvádí, že „výzkum ... zjistil, že když společnost poskytne neočekávané zvýšení platu, zaměstnanci často oplácejí [toto gesto] tím, že pracují tvrději, než je požadováno (i když se nemusí obávat propuštění).“
Součástí výzkumu je studie Management Science z roku 2016, která uvádí, že „neočekávané dárky“ vyvolávají u zaměstnanců vzájemnost vůči jejich společnosti a motivují je k setrvání v dobře placeném zaměstnání – pokud tato lépe placená zaměstnání nadále platí více než jejich konkurenti.
Zapojte všechny
Zaměstnanci, kteří se cítí plní energie a nadšení pro svou práci – což se často měří jako angažovanost zaměstnanců – jsou podle poradenské společnosti Qualtrics spojováni s vyšším výkonem, větší pracovní morálkou a delším setrváním ve společnosti.
Společnost Gallup zjistila 18% nárůst produktivity v oblasti prodeje, když byli zaměstnanci zapojeni do práce nebo se stali angažovanými a nadšenými pro svou práci a pracoviště. Průzkum společnosti však také zjistil, že v roce 2022 se pouze 33 % zaměstnanců v USA cítilo zapojeno do práce.
Jedním ze způsobů, jak zvýšit zapojení zaměstnanců a tím i produktivitu, je požádat je, aby sledovali své vlastní výstupy. Zejména u znalostních pracovníků, jako jsou softwaroví vývojáři, spisovatelé a výzkumníci, může sledování jejich vlastních výsledků zvýšit produktivitu tím, že jim pomůže „porozumět a zamyslet se nad tím, jak tráví svůj čas“, jak vyplývá z akademické studie z roku 2019.
Odmítněte otevřené kanceláře, přijměte samotu
Již dlouho je známo, že otevřené kanceláře snižují produktivitu, protože zaměstnancům poskytují mnoho rozptýlení a přerušení. Akademická studie zveřejněná v roce 2020 zjistila, že zaměstnanci v soukromých kancelářích dosahovali o 14 % lepších výsledků než zaměstnanci v otevřených kancelářích při kognitivních úkolech.
Nárůst práce na dálku během pandemie skutečně vedl k tvrzením – a důkazům – že zaměstnanci byli produktivnější, měli méně času na dojíždění, větší kontrolu nad svým prostředím a více času se soustředit na svou práci, aniž by se museli zabývat kolegy v kanceláři.
Jedním ze způsobů, jak mohou zaměstnavatelé udržet produktivitu na vysoké úrovni, je samozřejmě i nadále umožňovat zaměstnancům práci z domova. Pokud však někteří zaměstnanci musí alespoň část času trávit v kanceláři, mohou zaměstnavatelé i tak udržet jejich vysokou produktivitu tím, že jim poskytnou soukromé kanceláře a zváží kompenzaci za čas nebo náklady vynaložené na dojíždění do práce.
Dny bez schůzek
Všichni jsme to zažili. „Toto jednání mohlo být e-mailem“ je stejně tak memem jako vážnou kritikou time managementu. Pro členy týmu je užitečné vzájemně se informovat o pokroku ve společných úkolech a získávat aktuální informace o prioritách, plánech a dostupnosti ostatních.
Aby bylo možné těchto cílů dosáhnout, aniž by se všichni museli scházet u stolu nebo virtuálně na Zoomu, výzkumníci doporučují zřídit pracovní kanál na Slacku s konverzačními podněty, které se budou zobrazovat každý den ve stejnou dobu. Podle výzkumu Harvard Business Review obecně platí, že méně schůzek vede k vyšší produktivitě.
Dalším způsobem, jak snížit pravděpodobnost schůzek, je vyhlásit dny bez schůzek v celé společnosti – a to nejen pro vedoucí pracovníky, manažery, vysoké vedoucí pracovníky, ale i pro schůzky s klienty. Studie MIT Sloan Management Review z roku 2022 zjistila, že jeden den v týdnu bez schůzek zvýšil produktivitu a pomohl zaměstnancům cítit se méně stresovaní a méně mikromanagementovaní.
Mezi další výhody dnů bez schůzek patří více času na soustředění se na úkoly a motivace všech k pečlivějšímu zvažování schůzek, aby byly, když už se konají, „konkrétnější, efektivnější a zodpovědnější“, jak uvádí konzultant v oblasti podnikového řízení Gordon Jenkins.
