5 trendů v automatizaci HR, které nás čekají v tomto desetiletí

Posledních deset let bylo zásadním katalyzátorem změn pro zaměstnance i podniky. Navíc od začátku globální pandemie se inovace a změny staly nezbytnými pro přežití mnoha vertikálních odvětví. V oblasti lidských zdrojů (HR) vyvolal globální růst práce na dálku a práce založené na technologiích důležité změny.
Technologie je opět hlavním zaměřením mnoha organizací a týmů různých profilů. Najednou museli všichni manažeři a zaměstnanci v oblasti lidských zdrojů pracovat z domova a používat různá technologická řešení k převedení své práce online.
Bohužel tyto změny byly nezbytné, aby si mnoho personálních oddělení a společností uvědomilo, jak cenné mohou být nové technologie v jejich každodenních úkolech. Automatizace je ústředním bodem těchto nástrojů, a s ohledem na to můžeme v budoucnu očekávat následující.
5 trendů v automatizaci HR: změny, které uvidíte v tomto desetiletí
1. Platformy RPA budou vládnout nad ostatními automatizačními řešeními
Pro ty, kteří nevědí, co jsou platformy RPA (Robotic Process Automation) a k čemu slouží, se zde budeme věnovat základům.
Software RPA řídí softwarové roboty schopné provádět automatizovanou práci prostřednictvím interakce s digitálními systémy a HR softwarem. Základní funkcí těchto platforem je opakovaná automatizace úkolů založených na pravidlech, což je činí neocenitelnými pro moderní podniky.
Platformy RPA jsou další velkou novinkou v oblasti HR! Podle společnosti Gartner se očekává, že trh RPA bude do roku 2024 stabilně růst, a to i přes negativní dopad pandemie na ekonomiku.
Růst RPA byl v posledních deseti letech stabilní, ale v roce 2019 prudce vzrostl. RPA dosáhly téměř 63% růstu tržeb a růstový trend pokračoval i v roce 2020 (11 %). Konečný růst v roce 2021 se očekává kolem 19 %.
RPA budou mít na HR dvojí vliv. Zaprvé pomohou se shromažďováním a správou dat, protože opakující se úkoly budou automatizovány. Zadruhé pomohou HR přizpůsobit se novému paradigmatu automatizace a porozumět novému pracovnímu prostředí, ve kterém lidští zaměstnanci spolupracují s AI, aby zlepšili své schopnosti.
Podle průzkumu Sierra-Cedar HR Systems Survey z let 2019–2020 vzrostlo využití RPA v oblasti HR oproti předchozímu roku o přibližně 50 %.
I když existuje mírná obava, že tato nová technologie zničí pracovní místa, je mnohem pravděpodobnější, že pouze změní náš přístup k HR. Stále jsme velmi daleko od softwaru, který dokáže posoudit talent a dovednosti bez lidského zásahu. Je to jen nový nástroj, takže se není čeho bát.
2. Nábor zaměstnanců je proces s největším potenciálem pro automatizaci
Nábor zaměstnanců je jedním z nejdůležitějších aspektů práce v oblasti HR. Proces není nijak zvlášť složitý, ale je časově náročný a velmi repetitivní – ideální pro automatizaci, že? No, ještě jsme se tam úplně nedostali.
Podle Workato v současné době automatizujeme pouze 6 % všech náborových úkolů, ale každý rok dochází k významnému růstu automatizace. Náborové týmy ztrácejí nejvíce času při plánování pohovorů.
Ano, tento úkol je velmi jednoduchý, když se snažíte naplánovat schůzku s jednou osobou, ale pokud je kandidátů více, může to být problém. Díky automatizaci odstraníte potenciální problémy, jako je překrývání termínů pohovorů, a zajistíte hladký průběh procesu pro kandidáty.
V roce 2018 až 67 % personalistů oslovených v rámci průzkumu LinkedIn uvedlo, že automatizace jim pomáhá šetřit čas. Očekává se, že tento počet bude rychle růst, protože nové způsoby využití umělé inteligence a automatizace usnadňují práci v oblasti lidských zdrojů a zvyšují její přesnost.
3. Exploze automatizace pomocí umělé inteligence na všech úrovních
Úkoly HR v digitálním věku jsou stále složitější a náročnější. S digitalizací podnikatelského prostředí, která se kvůli pandemii zrychlila, je na HR oddělení vyvíjen ještě větší tlak, aby se rychle modernizovala. Musí poskytovat vynikající zkušenosti zaměstnancům prostřednictvím náboru, školení a zapracování.
Zde je několik způsobů, jak vám s tím může pomoci umělá inteligence:
- Data v reálném čase: Díky automatickému sběru a zpracování dat může personální oddělení předvídat dotazy a problémy, takže může mít připravené odpovědi.
- Personalizovaný přístup: Moderní zaměstnanci vyžadují neustálý přístup k HR zdrojům s personalizovanými informacemi a rozvrhy založenými na jejich potřebách a lokalitě.
- Posílené HR: Díky automatizaci opakujících se úkolů mohou personální oddělení vykonávat více práce s menším počtem zaměstnanců a více se soustředit na úkoly, které vyžadují lidský přístup.
- Dostupnost 24 hodin denně, 7 dní v týdnu: Nyní můžeme poskytovat nepřetržitou podporu prostřednictvím chatbotů využívajících umělou inteligenci, aniž bychom museli nutit pracovníky HR organizovat 24hodinový pracovní rozvrh.
V důsledku přechodu na cloudové prostředí čelíme evolučnímu období v oblasti HR. Zaměří se více na strategie zapojení zaměstnanců, produktivitu, výkonnost a pohodu – to vše podložené konkrétními údaji, které budou použity v rozhodovacím procesu.
Podle knihovny Global Human Capital Trends 38 % společností ze 140 zemí věří, že umělá inteligence a automatizace budou v jejich organizacích plně nasazeny během příštích pěti let. To je důležitý fakt, který je třeba zohlednit, pokud chcete držet krok s těmi nejlepšími v oboru.
4. Rozvoj automatizované analytiky v oblasti HR
O rozhodnutích a analýzách založených na datech v souvislosti s HR jsme již zmínili, ale pojďme se blíže podívat na možnosti, které otevírají moderním oddělením.
Jako průkopníka mnoha nových přístupů, včetně tohoto, můžeme určitě považovat technologického giganta Google. Google použil analytiku k vyhodnocení předních ukazatelů, které charakterizují pozitivní pracovní prostředí.
Shromáždili také hodnocení výkonu a zpětnou vazbu zaměstnanců, aby je porovnali s metrikami produktivity v rámci různých stylů vedení. Cílem bylo určit dopad různých přístupů na produktivitu a angažovanost.
Pokud vezmeme v úvahu, že analytiku používáme při správě webových stránek, správě sociálních médií, všech druzích reklam a mnoha dalších aspektech digitálního podnikání, uvědomíme si, že data se jen hromadí a čím dříve je využijeme, tím lépe.
Umělá inteligence bude pro další krok klíčová. Díky umělé inteligenci můžeme oddělit typy dat, identifikovat znalosti pomocí NLP, propojit datové sady a mnoho dalšího. S tím, jak se umělá inteligence stává stále sofistikovanější, klesá množství lidské síly potřebné ke zpracování velkých datových souborů a přesnost zpracování se pouze zvyšuje.
5. Více společností zavede automatizaci mzdového účetnictví
Průzkum Payroll Operations Survey 2018 nám nabízí zajímavý vhled do automatizace mzdového účetnictví a jeho čísel v USA. Když se podíváme na mzdové operace v USA jako celek, v roce 2018 používalo nějakou formu automatizace mzdového účetnictví přibližně 6 % společností. Průzkum také ukazuje, že přibližně 16 % těch, kteří automatizaci mzdového účetnictví nepoužívají, plánuje s ní v budoucnu začít.
Automatizace mzdového účetnictví může pomoci v několika ohledech, a proto se mnoho organizací chystá na tento přechod. První výhodou automatizace je zjednodušení sběru dat, protože právě to je nejčasově náročnější částí této práce.
Pokud je navíc váš HRIS (informační systém pro řízení lidských zdrojů) propojen s vaší globální mzdovou agendou, bude využívat takzvaný SSoT (jediný zdroj pravdy) v rámci stejné databáze.
Ověřování dat je také důležitým faktorem, pokud jde o tradiční správu mezd. Personální oddělení muselo provést křížovou kontrolu dat ve svých tabulkách a znovu zkontrolovat platební údaje.
před dokončením plateb. Umělá inteligence to dokáže automaticky, což šetří čas a zvyšuje přesnost procesu. Můžeme také nastavit automatické spouštěče, které upozorní personální oddělení, jakmile je úkol připraven k dokončení.
Nejvýraznějším příkladem jsou výplatní pásky, které nyní můžeme automaticky vyplňovat v systému HRIS pomocí generátoru výplatních pásek a eliminovat tak zdlouhavé kroky, které jsme museli v minulosti provádět.
Závěr
Nacházíme se v bodě zlomu, kdy společnosti konečně začaly vážně investovat do nových technologií a inovovat své procesy, včetně HR. Pandemie Covid-19 posunula podniky přes technologický bod zlomu a nyní, s jasně prokázanými výhodami, není v dohledné budoucnosti možné zastavit tento trend.
Budoucnost produktivity a získávání talentů spočívá v rukou specialistů na automatizaci a umělou inteligenci, kteří jsou schopni posunout HR do 21. století. Jsme připraveni na další výzvu, což je ideální čas na to, abychom se do toho pustili. Pandemie změnila způsob fungování HR a tyto změny se stanou standardem na další roky.