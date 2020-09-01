20 otázek pro pohovor o agilních metodách (s odpověďmi)

Potřebujete se připravit na některé otázky týkající se agilních metod?
Agilní metodika, kterou mnoho společností využívá k vytváření skvělých produktů, je pravděpodobně nejrozšířenějším přístupem k řízení projektů na světě.
Ať už se chystáte stát se Scrum masterem nebo agilním testerem ve firmě, musíte vědět všechno o agilních metodách a Scrumu.
Pokud jste však nervózní z nadcházejícího pohovoru o Agile, nemusíte se bát!
Tento článek vám s těmito otázkami pomůže a dokonce použije několik příkladů ze života hlavní scenáristky Liz Lemonové ze seriálu 30 Rock.
Aby to bylo zábavnější, Liz a její šéf Jack (kteří vedou tým scénáristů v televizní stanici) vás naučí, jak odpovědět na všechny záludné otázky týkající se agilního přístupu.
Jste připraveni na koučink?
Otázky k pohovoru týkající se Agile
Právě začínáte s agilními metodami? Odpovědi na tyto otázky vás provedou od začátečníka až po experta!
1. Co je Agile?
Agilní přístup k vývoji softwaru a řízení projektů pomáhá týmům dodávat produkty zaměřené na zákazníka v krátkých vývojových cyklech známých jako sprinty.
Každý sprint trvá přibližně dva až čtyři týdny, během nichž týmy vyvíjejí funkční verzi produktu. Po skončení sprintu je verze předložena zainteresovaným stranám k posouzení a na základě jejich zpětné vazby jsou v následujícím sprintu provedeny příslušné změny.
Je to jako být Jackovým žákem... Dostáváte hodně zpětné vazby.
Doufejme však, že zpětná vazba, kterou obdržíte, bude lepší než tato:
2. Co je to agilní manifest?
Agilní manifest je stručný dokument, který popisuje 4 hodnoty a 12 principů agilní metody. Tyto hodnoty a principy nám pomáhají pochopit, jak se agilní metodika liší od tradičních rámců projektového řízení, jako je Waterfall.
Agilní manifest tak nastavuje pravidla chování pro agilní týmy.
Je to podobné jako kniha životních rad Liz Lemonové Dealbreaker.
3. Jaké hodnoty a principy řídí agilní metodu?
Čtyři hodnoty Agile jsou následující:
- Jednotlivci a interakce nad procesy a nástroji
- Funkční software je důležitější než komplexní dokumentace.
- Spolupráce se zákazníkem nad vyjednáváním smlouvy
- Přijetí změn namísto dodržování plánu
12 principů Agile lze rozdělit do následujících 4 kategorií:
- Zásady spokojenosti zákazníků
- Zásady kvality
- Zásady týmové práce
- Zásady projektového řízení
Poznámka: Chcete-li se dozvědět více o jednotlivých principech Agile, přečtěte si tento článek .
Žádná z těchto hodnot nebo principů však není nijak zvlášť striktní, bez ohledu na to, jak moc se Liz snaží vás přesvědčit o opaku!
Jejich účelem je jednoduše zdokonalit agilní myšlení, které pomáhá členům týmu dodávat produkty, které zákazníci skutečně milují.
4. Co je agilní pracovní postup?
Agilní pracovní postup je typickým procesem každého agilního projektu a zahrnuje následujících 5 kroků:
Krok 1: Koncepce
Vytvoříte vizi projektu, sestavíte seznam úkolů a začnete plánovat sprint.
Krok 2: Zahájení
Zde přidělíte sprinty různým týmům, poskytnete jim zdroje, se kterými budou pracovat, a vyjasníte časový rámec projektu.
Krok 3: Iterace
Agilní tým vývojářů softwaru v této fázi začíná pracovat na položkách sprint backlogu. Cílem je vydat funkční software na konci každého sprintu, ale prvních několik verzí obvykle obsahuje velmi omezené funkce.
Krok 4. Vydání
Na konci sprintu vývojáři uvolní produkt zákazníkům, aby získali jejich zpětnou vazbu.
Krok 5: Odchod do důchodu
Zde je aktuální verze produktu vyřazena a nahrazena sprintem pro nové vydání.
Těchto 5 kroků se opakuje pro každý sprint, dokud není finální produkt zcela vyvinut.
Ačkoli metoda Agile povzbuzuje týmy k experimentování a vylepšování vlastního agilního pracovního postupu, musí týmy rozumět významu každého kroku.
Zejména pokud mají členové vašeho týmu ve zvyku přecházet z 0 na 100 jako televizní hvězda Jenna Maroney!
5. Jak se Agile liší od tradičního projektového řízení?
Agile je moderní metodika, která má za cíl uspokojit dynamické potřeby vývoje softwaru nové generace.
Největší rozdíl mezi metodikou Agile a tradičními metodikami řízení projektů, jako je Waterfall, spočívá v procesu.
Tradiční metody řízení projektů mají dlouhý, lineární výrobní cyklus, který trvá až šest měsíců nebo i déle.
Představte si, že byste Liz nechali tak dlouho čekat!
Na druhou stranu agilní tým dodává funkční verze produktu v kratších sprintech.
Tím je zajištěno, že zákazníci poskytují zpětnou vazbu v průběhu celého procesu, a nikoli pouze na jeho konci, což pomáhá vyvíjet produkty zaměřené na zákazníka.
Tento rozdíl se odráží ve všech aspektech fungování agilního týmu:
- Jsou flexibilnější, přizpůsobivější a otevřenější změnám v plánech.
- Mají lepší možnosti pro experimentování.
- Jsou samoorganizovaní a mezifunkční.
- Spolupracují se zákazníkem v každé fázi procesu.
A jsme si jisti, že Jack Donaghy, geniální manažer, doporučí Agile.
6. Jaké jsou výzvy při škálování agilního rámce a jak je překonat?
Agile je ideální pro malé, prakticky zaměřené týmy, které chtějí dosahovat rychlých výsledků.
Pro velké společnosti, které ji potřebují zavést napříč několika vertikálami, funkcemi a projekty, je to však o něco náročnější.
Vzpomeňte si na výzvy, kterým musel Jack Donaghy čelit, když převzal vedení televizní stanice.
Při škálování agilního rámce musí být společnosti připraveny čelit výzvám, jako jsou:
- Přechod od tradičních, pomalých postupů řízení projektů k agilnímu rámci
- Pomáháme managementu dodržovat Agile Manifest stejně jako vývojový tým
- Synchronizace mezi několika velkými týmy pracujícími na stejném produktu
Ačkoli jim pomůže důkladné porozumění metodě Agile, potřebují také dodatečnou podporu škálovacího rámce.
Příkladem je Scaled Agile Framework: soubor principů a vzorů pracovních postupů, které pomáhají velkým organizacím stát se agilními.
Agilní model popsaný v rámci Scaled Agile Framework řeší problémy, jako jsou strategie, investice a koordinace mezi víceúrovňovými týmy.
Jednou z klíčových výhod modelu, jako je Scaled Agile Framework, je zvýšení transparentnosti a přizpůsobivosti velkých týmových sestav.
7. Kdo je agilní kouč a jakým způsobem vede projekt?
Agilní kouč je pro Liz Lemonovou tím, čím je Jack Donaghy pro ni.
Přátelský, ochotný a podporující mentor.
A stejně jako on, i agilní kouč pomáhá:
- Zlepšete stávající procesy, aby byl tým efektivnější
- Proškolte členy týmu ve všech aspektech Agile
- Překlenujte komunikační bariéry mezi různými týmy, jako jsou vývoj a marketing.
Pohovory s agilními kouči specificky testují vaše dovednosti, jako jsou komunikační, vedoucí a mentorské schopnosti.
Pokud máte zkušenosti s prací v agilním týmu, můžete se přihlásit do agilního vzdělávacího institutu nebo absolvovat certifikované online kurzy a stát se agilním koučem.
8. Co je agilní testování?
Agilní testování je proces testování používaný v agilním projektovém řízení.
Testování je pro každý agilní projekt naprosto zásadní. Na rozdíl od tradičních metodik projektového řízení se v agilním projektu produkty průběžně testují pomocí různých testovacích případů.
Podobně jako hvězda pořadu „The Girlie Show“ Tracy Jordan neustále testuje Lizinu trpělivost.
Ale zatímco Tracyiny vylomeniny nemají žádnou logiku ani rytmus, metodika agilního testování je velmi přesně kodifikovaná.
Na otázku týkající se agilního testování můžete odpovědět tak, že se zmíníte o 4 typech agilních testovacích metod:
- Behavior-driven development: členové týmu pozorují chování produktu v různých testovacích případech nebo umělých scénářích.
- Vývoj řízený akceptačními testy: společné testování testerem, vývojářem a zákazníkem
- Explorativní testování: imerzivní testování, při kterém testeři s produktem pracují, místo aby se řídili stanovenou metodikou testování.
- Testování založené na sezeních: podobné jako explorativní testování, ale s „testovací chartou“, která stanovuje program pro každé sezení.
Každý z těchto testů lze provést pomocí kteréhokoli z následujících kvadrantů agilního testování:
- Automatizované testování
- Automatizované a manuální testování
- Ruční testování
- Speciální nástroje
Agilní metodika testování je v zásadě dostatečně podrobná, aby pomohla Liz rozluštit kód pro řízení Tracy!
Bonus: Kvadrant technického dluhu
9. Kdo je agilní tester a jaké jsou jeho povinnosti?
Agilní tester je hlavním vedoucím všech agilních testů v týmu.
Jsou zodpovědní za provádění komplexních a důkladných testů produktu a za poskytování konkrétních metrik vývojářům k měření pokroku.
Agilní tester by měl:
- Definujte rozsah a odhad každého testu, včetně toho, která část produktu bude testována a která ne.
- Navrhněte různé testovací případy
- Automatizujte co nejvíce částí testu
- Zaznamenejte výsledky a sdělte je vývojářům
- Spolupracujte s vývojáři a zákazníky na řešení problémů
Aby toho všeho dosáhl, měl by agilní tester důkladně rozumět agilní metodologii, mít programátorské znalosti a vynikající komunikační schopnosti.
10. Co je to párové programování?
Párové programování je agilní technika, při které dva programátoři spolupracují na řešení problému.
Trochu jako The Problem Solvers zde:
Nicméně programátoři pracující v párech se koordinují lépe než Tracy a Jenna.
Sdílejí dokonce i počítač, klávesnici a myš.
Ten, kdo má klávesnici, je známý jako „ředitel“ nebo „řidič“ a vede výuku druhého programátora, který je známý jako „pozorovatel“ nebo „navigátor“. Role si také vyměňují, aby maximalizovali učení a zapojení.
Stejně jako kombinace Tracy-Jenna však i párové programování má svá úskalí.
Je známo, že párové programování spíše zpomaluje učení, než aby ho urychlovalo. Zvyšuje také provozní náklady, protože zvyšuje počet pracovních hodin potřebných na jeden úkol.
11. Jaké jsou různé populární agilní frameworky?
Agilní metodika inspirovala řadu modelů projektového řízení, které sdílejí její základní principy, ale liší se v implementaci.
Nejpoužívanějšími agilními vývojovými rámci jsou:
- Scrum: iterativní, inkrementální agilní model pro rychlé vytvoření produktu; nejvhodnější pro malé, úzce spolupracující týmy
- Kanban: vizuální metoda agilního řízení, při které tým používá tabuli „Kanban“ k zobrazení svého pracovního postupu.
- Scrum ban: agilní model, který kombinuje metodiky Scrum a Kanban.
- Lean: přehledný styl řízení projektů, jehož cílem je omezit veškeré plýtvání.
- XP (Extreme Programming): proces řízení projektů s důrazem na inženýrské postupy, které zvyšují kvalitu softwarových produktů.
Bonus: Otázky pro pohovor s projektovým manažerem ve stavebnictví
Otázky k pohovoru týkající se Scrumu
Zaměřuje se váš pohovor na Scrum? Zaměřme se blíže na Scrum a vše, co potřebujete vědět, abyste se stali opravdovými Scrum mistry!
12. Co je metodika Scrum?
Scrum je agilní rámec řízení, který klade důraz na spolupráci se zákazníky s cílem urychlit vývoj softwaru.
Ačkoli má rámec Scrum své kořeny v technologickém světě, osvědčil se také v týmech jako marketing a prodej.
Ve skutečnosti si myslíme, že i Jack by mohl využít metodiku Agile Scrum, aby dosáhl nejlepších výsledků od Lizina týmu autorů!
Metodika Scrum se skládá ze 3 důležitých prvků:
- Scrum artefakty: pomáhají udržet Scrum tým i zainteresované strany na stejné vlně, pokud jde o vývojový proces. Mezi tyto artefakty patří produktový backlog, sprint backlog a produktový přírůstek.
- Role Scrumu: zahrnují vlastníka produktu nebo projektu, Scrum mastera a vývojový tým.
- Scrumové události : časté události, které spojují celý projekt. Jsou také známé jako scrumové ceremonie a zahrnují schůzku k plánování sprintu, denní scrum, vylepšování produktového backlogu, revizi sprintu a retrospektivu sprintu.
Díky všem těmto různým prvkům může metodika Agile Scrum podpořit lepší spolupráci v týmu a přizpůsobit se jakékoli výzvě, která se mu postaví do cesty.
Dokonce i Jenna má záchvaty vzteku!
13. Liší se Scrum od Agile? Jak?
Scrum čerpá mnoho svých pracovních principů z agilní metodiky.
Zde jsou hlavní rozdíly mezi těmito dvěma metodami:
- Rámec Scrum je použitelný pouze pro týmy Scrum, zatímco jakýkoli malý tým se může stát agilním vývojovým týmem.
- Agilní tým má centralizovanější strukturu vedení, přičemž velká část odpovědnosti spočívá na bedrech vlastníka produktu nebo projektu.
- Rámec Scrum posouvá zaměření Agile na rychlost a experimentování o několik kroků dále a vytváří prostor pro nezávislé, soběstačné týmy. Týmy samy přijímají řadu rozhodnutí – role Scrum mastera spočívá pouze v tom, že je vede podle principů Scrumu.
14. Popište proces v metodice Agile Scrum.
Scum je cyklický proces.
Každý sprint Scrum se opakuje, dokud není produkt vylepšen a vydán v konečné podobě zákazníkovi.
Řekněme například, že Liz vás požádá, abyste vytvořili aplikaci, která jí pomůže lépe řídit tým.
Váš Scrum cyklus začne tím, že nejprve důkladně porozumíte a zdokumentujete její požadavky.
Vzhledem k jejímu dlouhému seznamu problémů to může trvat poměrně dlouho.
Ve fázi výroby začnete produkt vyvíjet v krátkých sprintech trvajících dva až čtyři týdny.
Po každém sprintu Scrumu bude aktuální verze softwaru testována u cílové skupiny. V tomto případě se jedná o Liz a její autory.
Na základě zpětné vazby od týmu zahájíte další sprint Scrum. A tak se s každým cyklem Scrum přiblížíte k produktovi, který je více zaměřený a řízený zpětnou vazbou!
15. Kdo jsou různí lidé zapojení do procesu Scrum?
Projekt Scrum je jako živá skečová komediální show: k jeho realizaci potřebujete všechny!
Tři klíčové role Scrumu jsou :
Produktový vlastník
Produktový vlastník je zodpovědný za pochopení potřeb zákazníků a jejich sdělení týmu. Vede celý agilní vývojový proces a vytváří základ v podobě „uživatelských příběhů“.
Scrum master vede tým v nuancích procesu Scrum. Role Scrum mastera také podporuje vlastníka projektu a v případě potřeby usnadňuje schůzky Scrum.
Vývojový tým
Zahrnuje všestranné, samoorganizující se vývojáře, kteří vytvářejí produkt od základů. Obvykle se jedná o softwarové vývojáře. Součástí vývojového týmu však mohou být také výzkumníci, analytici, designéři nebo kdokoli, kdo přímo přispívá k vývoji produktu.
A společně řídí celou show!
16. Jaké jsou klíčové scrumové ceremonie?
Každý tým potřebuje příležitosti, aby se mohl sejít: komunikovat, plánovat dopředu a reflektovat.
A pro každý z těchto účelů existuje scrumová ceremonie.
Pět klíčových scrumových ceremonií je:
Schůzka k plánování sprintu
Tyto schůzky odstartují sprinty a obvykle je vede vlastník produktu. Schůzka k plánování sprintu poskytne týmu sprint backlog a jasně definovaný cíl sprintu, na kterém bude tým pracovat.
Denní standup nebo denní Scrum
Každý den začíná pro Scrum tým standupem nebo denní Scrum schůzkou. Tým stojí společně až 20 minut kolem Scrum tabule a diskutuje o programu dne a případných překážkách, se kterými se může setkat.
Upřesnění produktového backlogu
Tým se zde schází, aby prodiskutoval, zda se jednotlivými položkami produktového backlogu zabývá ve správném pořadí. Pod vedením produktového vlastníka se na těchto schůzkách provádějí veškeré změny produktového backlogu.
Po skončení sprintu se tým setká s klíčovými zainteresovanými stranami, aby jim představil funkční verzi softwaru a získal jejich zpětnou vazbu.
V rámci sprintové retrospektivy provádí tým interní revizi svých procesů a výkonu během sprintu. Můžete použít naši praktickou šablonu k vytvoření nápadů a formátů pro sprintovou retrospektivní zprávu.
Ačkoli Scrum Guide nezmíní oslavy, není důvod, proč byste si po úspěšném sprintu nemohli jednu uspořádat!
17. Co jsou artefakty Scrumu?
Artefakty jsou nástroje, které vám poskytují důležité informace o postupu projektu.
V případě Liz jsou scénář jejího pořadu (a Jackova reakce na něj) artefakty.
Proč?
Protože jí to dává přesnou představu o tom, kam její show směřuje!
Scrum definuje 3 klíčové artefakty:
Produktový backlog
Produktový vlastník převádí potřeby zákazníka do konkrétních funkcí produktu. Každá funkce se nazývá položka produktového backlogu a tým ji řeší podle priority zákazníka.
Sprint backlog
Když je každá položka produktového backlogu rozdělena na proveditelné úkoly pro každý Scrum cyklus, seznam se nazývá sprint backlog. Obsahuje také plán vydání, aby byly funkce produktu vyvíjeny ve správném pořadí podle priority v rámci každého sprintu.
Produktový přírůstek
Jedná se o funkční verzi softwaru, kterou tým dodává zákazníkovi na konci sprintu.
Pravidelné prohlížení artefaktů Scrum pomáhá týmu udržet si přehled o cíli sprintu.
18. Jak měříte pokrok v projektu Scrum?
Liz se každý den potýká s Jackovými vynikajícími vyjednávacími schopnostmi.
Musí neustále dokazovat svou hodnotu a hodnotu svého týmu pro společnost.
Obvykle to za ni vyřeší její proslulý vtip a kreativita!
Ale pokud by vedla projekt Scrum, potřebovala by víc.
K měření pokroku svého projektu by použila následující nástroje:
Jelikož každý sprint je pečlivě sestavený, seřazený seznam úkolů, jedním ze způsobů měření pokroku je výpočet míry dokončení vašeho týmu pomocí grafů rychlosti.
Burndown chart vám ukazuje množství práce, které zbývá v projektu dokončit.
Tento graf vám umožní porovnat váš aktuální pokrok s celkovým rozsahem práce ve vašem projektu.
Kumulativní vývojový diagram vám pomůže sledovat postup úkolů a identifikovat překážky, které jim stojí v cestě.
19. Jak nejlépe řídit Scrum tým?
Scrum tým je jedinečný.
Je založen na nedávno vyvinuté metodice a neodpovídá starým normám na pracovišti týkajícím se struktur, procesů a hierarchie.
A proto jejich řízení vyžaduje jiné dovednosti.
Stejně jako Liz musí neustále měnit svůj styl řízení, aby mohla pracovat s Tracy a Jennou.
Abyste mohli řídit svůj Scrum tým, musíte:
- Rozdělte velké úkoly na malé, konkrétní a proveditelné úkoly.
- Stanovte jasné priority pro tyto úkoly s ohledem na širší cíl projektu.
- Podporujte spolupráci na všech úrovních a pomozte týmu překonat striktní hierarchii.
- Dejte prostor jednotlivcům ve vašem týmu
- Vytvořte podmínky pro členy, aby se mohli sami organizovat
- Využijte sílu nástrojů pro řízení projektů Agile nebo Scrum k překlenutí mezer
20. Jaký druh softwaru pro agilní řízení vám může pomoci řídit projekt Scrum?
Běžný pohovor o Agile Scrumu nejen testuje vaše teoretické znalosti metodiky, ale také to, jak ji můžete realisticky implementovat.
Součástí toho je také znalost toho, jaký software může agilního projektového manažera podporovat.
Ačkoli máte na trhu k dispozici mnoho možností, zasloužíte si jen to nejlepší.
Proto potřebujete ClickUp.
Ale co je ClickUp?
ClickUp je přední světový nástroj pro řízení projektů, který používají vysoce produktivní týmy od startupů po technologické giganty k snadnému řízení svých agilních projektů.
Díky široké škále funkcí pro agilní vývoj softwaru a spolupráci má vše , co potřebujete k podpoře bezohledné efektivity Jacka Donaghyho!
Zde je několik z mnoha úžasných funkcí Agile, které ClickUp nabízí vašemu týmu:
- Cíle: rozdělte svůj sprintový cíl na menší dílčí cíle a sledujte jejich plnění.
- Více zobrazení: vyberte si ze zobrazení Seznam, Tabule, Pole, Kalendář a Režim já, aby vyhovovalo potřebám vašeho týmu.
- Agilní dashboardy: vytvořte si vlastní řídicí centrum s různými widgety, jako jsou grafy Burnup, Burndown a další, a sledujte své agilní projekty.
- Seznamy sprintů: sledujte průběh sprintu pomocí jednoduchých kontrolních seznamů
- Pulse: sledujte úroveň aktivity svého týmu v průběhu daného dne
- Vlastní stavy: vytvořte pro své úkoly stavy specifické pro daný projekt
- Komentáře: diskutujte se svými agilními kolegy o konkrétních úkolech.
- Priority: nejprve se věnujte nejnaléhavějším a nejdůležitějším úkolům
- Týmové reporty: sledujte výkonnost svého agilního nebo scrumového týmu
- Automatizace: automatizujte více než 50 projektových úkolů
- Ganttovy diagramy: získejte přehled o časovém harmonogramu vašeho projektu
- Dokumenty: vytvořte si kvalitní databázi dokumentů o svém projektu
- Výkonné mobilní aplikace pro iOS a Android: spolupracujte se svým týmem i na cestách
Ale to není vše!
Seznam funkcí agilního projektového řízení ClickUp je jako Lizina oblíbená sýrová mísa: nekonečný... a každý týden se přidávají nové.
Podívejte se na našeho průvodce pohovorem v oblasti produktového managementu!
Závěr
Pokud plánujete budovat kariéru v projektovém managementu nebo vývoji softwaru, jsou pro váš růst nezbytné hluboké znalosti metodik Agile a Scrum.
Pomůže vám uplatnit vaše dovednosti v různých týmech a stát se nepostradatelným členem týmu!
Využijte tento seznam otázek pro pohovor o agilních metodách a začněte se připravovat na pohovor o agilním Scrumu.
Přejeme vám hodně štěstí při pohovoru o Agile Scrum a doufáme, že brzy budete moci oslavit svůj úspěch, stejně jako Liz a Jack!
A když už jste u toho, proč se nezaregistrovat do ClickUp a být tak perfektně připraveni na nový projekt Agile nebo Scrum, který budete v budoucnu řešit?