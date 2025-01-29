8 nejlepších nástrojů BPM v roce 2025 (výhody, nevýhody, ceny)

Hledáte nejlepší software BPM?
Řízení podnikových procesů je jedním z nejdůležitějších procesů pro každou společnost. Pomáhá vám optimalizovat pracovní postupy, aby vše fungovalo co nejhladčeji.
BPM je však složitý proces, takže k jeho řízení nelze použít jen tak jakýkoli nástroj, že?
Potřebujete specializovaný nástroj BPM.
Jedná se o platformu určenou k optimalizaci a automatizaci všech vašich obchodních procesů a pracovních postupů.
V tomto článku se zaměříme na to, co je to software BPM, a představíme osm populárních nástrojů BPM, které jsou dnes k dispozici. Probereme klíčové funkce, výhody, nevýhody, ceny a hodnocení zákazníků, abychom vám pomohli vybrat ten nejlepší!
Pojďme na to!
8 nejlepších nástrojů BPM v roce 2023
Zde je seznam osmi nejlepších nástrojů pro správu podnikových procesů, které vám pomohou optimalizovat jakýkoli pracovní proces v roce 2023:
1. ClickUp
ClickUp je světová jednička mezi softwarem pro řízení projektů. Navíc je ušitý na míru pro řízení podnikových procesů!
Ať už jde o automatizaci procesů, sledování pokroku nebo správu zdrojů, ClickUp zvládne všechno , co na něj hodíte!
Jak ClickUp pomáhá při řízení podnikových procesů:
- Automatizace pracovních postupů: díky více než 50 předem připraveným příkazům pro automatizaci pracovních postupů můžete automatizovat opakující se úkoly během chvilky nebo dokonce přizpůsobit a vytvořit si vlastní automatizované pracovní postupy pro správu pracovních postupů.
- Vlastní stavy úkolů: vytvořte relevantní a přizpůsobené stavy úkolů pro jakýkoli typ projektu.
- Seznamy úkolů: pomocí podrobných seznamů úkolů rozdělte své úkoly na menší, lépe zvládnutelné části.
- ClickUp Docs: snadno vytvářejte, sdílejte a ukládejte dokumenty související s projekty nebo společností se svým virtuálním nebo interním týmem.
- Dashboardy a reporting: použijte agilní dashboardy ClickUp k vizualizaci a měření pokroku projektu a výkonu týmu pomocí grafů, jako jsou grafy rychlosti, burnup, burndown a kumulativní diagramy toku.
- Více přiřazených osob: snadno přiřaďte více než jednoho člena týmu nebo dokonce celý tým ke společnému projektu nebo úkolu.
- Výkonné integrace: ať už se jedná o nástroj pro komunikaci, videohovory nebo sledování času, ClickUp nabízí integraci s mnoha aplikacemi, od Slacku a Zoomu po Toggl a Google Drive.
Výhody ClickUp
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Nabízí bezplatnou verzi s bohatou nabídkou funkcí.
- Snadná správa pracovních postupů pomocí funkce drag and drop
- Vytvořte automatizovaný proces pro snadnou správu úkolů
- Lze přizpůsobit jakémukoli stylu projektu díky více zobrazením
- Umí rychle přiřadit úkoly kterémukoli členu týmu
- Plánujte složité procesy nebo kreslete procesní diagramy pomocí myšlenkových map
- Pomocí Ganttova diagramu můžete sledovat časový harmonogram projektu.
- Může zvýraznit prioritu úkolu jako nízkou, normální, vysokou a urgentní.
- Vytvořte závislosti úkolů, abyste zajistili, že budou úkoly prováděny ve správném pořadí.
- Podporuje nativní sledování času, abyste věděli, jak dlouho trvá dokončení vašich projektů a pracovních úkolů.
- K dispozici jako výkonné aplikace pro stolní počítače, prohlížeče a mobilní zařízení.
Nevýhody ClickUp
- Není k dispozici white labeling.
- Nelze exportovat dashboardy
Ceny ClickUp
ClickUp nabízí výkonnou bezplatnou verzi s mnoha užitečnými funkcemi. Pro rozšířené funkce jsou však k dispozici placené tarify již od 5 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 1300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2000 recenzí)
2. Process Street
Process Street je jednoduché řešení BPM, které pomáhá podnikům spravovat opakující se obchodní procesy.
Ale nejste na špatné „cestě“, pokud jej používáte ke správě svých obchodních procesů?
Pojďme se na ně podívat!
Klíčové vlastnosti Process Street
- Umožňuje rychle vytvářet a přiřazovat pracovní postupy s kontrolními seznamy.
- Dashboard pro sledování aktivity úkolů v reálném čase
- Automatizace pracovních postupů, které mohou spouštět akce v aplikacích jako Salesforce, Jira, Slack a dalších.
- Schválení pro zefektivnění autorizovaného procesu BPM
- Plánované kontrolní seznamy a moduly pro automatizaci procesů
Výhody Process Street
- Jednoduché uživatelské rozhraní
- Snadné vytváření strukturovaných procesních dokumentů
- Možnost přidávat do dokumentů audio a video soubory
- Snadné sledování denních aktivit pomocí kanálu aktivit
Nevýhody Process Street
- Není k dispozici offline verze.
- Nenabízí desktopové aplikace.
- Základní cenový plán neobsahuje prioritní podporu
Ceny Process Street
Nabízí bezplatný tarif pro 1 člena. Placená tarifa začínají na 25 $/uživatel za měsíc.
Hodnocení zákazníků Process Street
- G2: 4,7/5 (více než 110 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 480 recenzí)
3. Kissflow
Kissflow je cloudové softwarové řešení BPM pro firmy všech velikostí. Tento software pro správu pracovních postupů podporuje automatizaci obchodních procesů a funkce monitorování výkonu.
Můžete je tedy použít k tomu, abyste se rozloučili se svými problémy s BPM?
Pojďme se na to podívat.
Klíčové vlastnosti Kissflow
- Přiřazujte a sledujte servisní lístky pro rychlé řešení
- Dashboardy pro získání klíčových informací o procesech
- Umí automatizovat úkoly, oznámení a eskalace
- Škálovatelné pro zpracování velkého objemu dat a složitých úloh
- Jednotné přihlášení pro jakoukoli jinou platformu, jako je G Suite a Office365
Výhody Kissflow
- Upravte pracovní postupy pro snadnou reengineering obchodních procesů bez nutnosti programování.
- Může přiřadit uživatele k libovolnému kroku obchodního procesu
- Nabízí přizpůsobitelné zprávy
- Možnost propojení pracovních postupů s nástroji třetích stran
Nevýhody Kissflow
- Může být obtížné zapojit začínajícího obchodního uživatele.
- Nelze přiřadit úkoly více uživatelům bez vytvoření skupin
- Drahé cenové plány
Ceny Kissflow
Placené tarify tohoto softwarového řešení BPM začínají na 10 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Kissflow
- G2: 4,3/5 (více než 460 recenzí)
- Capterra: 3,8/5 (více než 20 recenzí)
4. Appian
Appian je platforma pro vývoj aplikací, která vývojářům umožňuje vytvářet aplikace zaměřené na procesy. I když se nejedná o tradiční software pro řízení procesů, může vám pomoci optimalizovat vaše stávající procesy obchodních činností.
Klíčové funkce Appian
- Funkce drag and drop pro rychlé vytváření procesů
- Možnost zobrazit data související s úkoly a procesy v reálném čase
- Integrujte data z RDBMS, cloudových služeb nebo starších systémů
- Úložiště procesů pro ukládání dříve navržených pracovních postupů
- Nízkokódová automatizační platforma pro zlepšení procesů
Výhody Appian
- Uživatelsky přívětivé a intuitivní rozhraní
- Snadno definuje důležité obchodní politiky a postupy
- Rychlé vytváření formulářů úkolů a dashboardů
- Přístup k pracovním postupům a procesům odkudkoli
Nevýhody Appian
- Omezená flexibilita, pokud jde o přizpůsobení
- Vyžaduje základní znalosti programování.
- Nelze přiřadit komentáře konkrétnímu členovi týmu
Ceny Appian
Bezplatný tarif je k dispozici pro až 15 uživatelů. Placený tarif začíná na 75 USD/uživatel za měsíc.
Hodnocení zákazníků Appian
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 60 recenzí)
5. Bitrix24
Bitrix24 je platforma pro komunikaci a spolupráci, kterou týmy používají jako softwarový nástroj pro řízení vztahů se zákazníky (CRM) a řízení projektů.
Pokud však hledáte jednoduché softwarové řešení, které můžete používat „24/7“, možná byste se měli podívat jinde.
Klíčové funkce Bitrix24
- Nabízí úkoly s šablonami, kontrolními seznamy a podúkoly.
- Instant messenger pro rychlou interní komunikaci
- RPA bez kódování
- Dokumenty lze snadno ukládat a sdílet ve třech typech disků.
- Kalendáře pro efektivní správu zaměstnanců a zdrojů
Výhody Bitrix24
- Pohodlné a intuitivní rozhraní CRM
- Může vám snadno pomoci sledovat váš prodejní trychtýř.
- Lze jej použít jako HRMS (systém pro řízení lidských zdrojů).
- Nabízí aplikace pro Android i iOS.
Nevýhody Bitrix24
- Obtížné zapracování
- Omezené vestavěné stavy úkolů
- Postrádá funkce agilního řízení, jako jsou agilní grafy.
Ceny Bitrix24
Bitrix24 nabízí bezplatný tarif pro neomezený počet uživatelů. Placená tarifa začínají na 49 $/měsíc pro všechny uživatele.
Hodnocení zákazníků Bitrix24
- G2: 4,0/5 (více než 340 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 420 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Bitrix24!
6. Smartsheet
Smartsheet je nástroj pro správu podnikových procesů založený na tabulkách, který pomáhá při plánování, správě a sledování projektů.
A pokud jste fanouškem tabulek, budete ho milovat. Pokud však nežijete v 90. letech, může se vám tento softwarový nástroj BPM zdát zastaralý.
Klíčové funkce Smartsheet
- Umí vytvářet a používat webové formuláře pro sběr dat
- Ganttův diagram pro zobrazení časové osy závislostí a milníků projektu
- Konverzace v řádcích, kartách a listech pro snadnou diskusi o detailech projektu
- Úrovně oprávnění určují, zda mohou uživatelé prohlížet, upravovat nebo být správci.
- Šablony listů pro rychlé řešení konkrétních obchodních problémů
Výhody Smartsheet
- Umožňuje vytvářet jednoduché automatizované pracovní postupy pro opakující se a manuální procesy.
- Možnost nahrávat přílohy do konverzací a tabulek
- Integrace aplikací třetích stran s aplikacemi jako Salesforce a Jira
- Nabízí mobilní aplikace pro zařízení Android i iOS.
Nevýhody Smartsheet
- Tabulky nejsou uživatelsky přívětivým způsobem správy procesů.
- Chybí specializovaný proud aktivit
- Chybí vestavěná funkce sledování času.
Ceny Smartsheet
Placené tarify této platformy BPM začínají na 7 USD za uživatele a měsíc.
Hodnocení zákazníků Smartsheet
- G2: 4,2/5 (více než 2000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 1500 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy Smartsheet !
7. Nintex
Nintex je platforma, která vám pomáhá vytvářet, automatizovat a optimalizovat pracovní postupy a procesy. Pro většinu týmů však nejde o nejdostupnější řešení BPM.
Klíčové funkce Nintex
- Umožňuje vizuálně plánovat a mapovat obchodní operace nebo procesy.
- Automatizujte opakující se práce pomocí robotické automatizace procesů
- Optimalizujte procesy pomocí umělé inteligence, strojového učení a zpracování přirozeného jazyka od třetích stran.
- Nabízí pracovní postupy pro schvalování procesů a dokumentů.
Výhody Nintex
- Uživatelsky přívětivé rozhraní
- Personalizované řídicí panely a mapování procesů
- Nástroj pro snadné vytváření pracovních postupů pomocí drag and drop
- Lze snadno integrovat s obchodními aplikacemi, jako je SharePoint.
Nevýhody Nintex
- Složité vytváření a správa komplexních procesů
- Integrace aplikací třetích stran může být obtížná
- Drahé cenové plány
Ceny Nintex
Placené tarify začínají na 25 000 USD/rok za neomezený počet uživatelů, neomezený počet pracovních postupů a 2 000 generací dokumentů.
Hodnocení zákazníků Nintex
- G2: 4,2/5 (více než 650 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (70+ recenzí)
8. Bizagi Modeler
Bizagi Modeler, součást sady Bizagi BPM Suite, je dalším oblíbeným softwarem pro řízení podnikových procesů. Tento nástroj pro modelování procesů pomáhá uživatelům zlepšit zákaznickou zkušenost díky optimalizaci a zlepšení podnikových procesů.
Klíčové funkce Bizagi
- Vytvářejte podrobné diagramy pracovních postupů pro rychlý vizuální přehled
- Snadná spolupráce na jakémkoli modelu obchodního procesu
- Oznámení v reálném čase a proud aktivit pro neustálé aktualizace
- Procesy lze publikovat ve formátech jako Word, PDF a Excel.
Výhody Bizagi Modeler
- Uživatelsky přívětivé
- Umí simulovat obchodní procesy, aby se daly vyzkoušet
- Má výkonný workflow engine pro provozní efektivitu.
- Lze pracovat offline
Nevýhody Bizagi Modeler
- Velmi omezené cloudové úložiště v základním tarifu
- K dispozici pouze pro zařízení se systémem Windows.
- Bez funkce Ganttova diagramu
Ceny Bizagi Modeler
Bizagi Modeler nabízí bezplatný tarif s omezenými funkcemi. Pokud má váš tým více než 100 uživatelů, kontaktujte obchodní tým a požádejte o cenovou nabídku.
Hodnocení zákazníků Bizagi Modeler
- G2: 4,6/5 (více než 10 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
Jak vybrat nejlepší nástroj pro řízení podnikových procesů?
Optimalizace vašich obchodních procesů je nezbytná a nalezení správného nástroje pro řízení obchodních procesů je klíčové.
Skvělý softwarový nástroj BPM vám pomůže automatizovat procesy, identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit, a posílit spolupráci, aby se věci urychlily.
Stačí si projít seznam nástrojů, které zde uvádíme, a najít ten, který vyhovuje vaší strategii BPM.
Ale abyste ušetřili čas (a peníze), proč nevyzkoušet ClickUp zdarma?
Je to jednoznačně nejlepší nástroj BPM na trhu s funkcemi pro automatizaci, týmovou spolupráci, integraci aplikací a vším ostatním, co potřebujete ke zlepšení efektivity svého podnikání!