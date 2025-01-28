10 nejlepších alternativ a konkurentů Scribe 2025

Ať už vytváříte průvodce pro nové zaměstnance nebo vysvětlujete zákazníkům, jak se přihlásit do vaší platformy, návody jsou doslova záchranou.
V tom vyniká Scribe. Scribe vás „doprovází“ při práci a vytváří podrobnou dokumentaci procesů, kterou můžete sdílet s kolegy nebo zákazníky.
Vytváření vizuálních průvodců a návodů může ušetřit čas, zabránit opakovaným dotazům a škálovat procesy pro vzdálené týmy.
Existují však i jiné alternativy k Scribe, které vám mohou stejně snadno pomoci zachytit, upravit a sdílet návody relativně snadno.
V tomto průvodci se podíváme na další alternativy k Scribe, které můžete zvážit pro vytvoření rychlých průvodců pro úspěch!
Co byste měli hledat v alternativě k Scribe?
Při hodnocení alternativ k Scribe hledejte následující funkce:
- Používání na různých platformách – od Chrome a Microsoft Edge po desktopové aplikace pro Mac a Windows
- Přidávání videí a obrázků do průvodce
- Přístup k rozšířením, která lze přidat do vašeho prohlížeče a vytvořit tak průvodce s menším počtem kliknutí
- Automatické vytváření podrobných průvodců
- Úprava a přizpůsobení dokumentů pomocí personalizovaného brandingu, jako je logo společnosti, vlastní barvy atd.
- Sdílení procesních dokumentů na místě prostřednictvím e-mailu nebo vložených do vaší wiki nebo LMS
- Export dokumentu ve formátu PDF
- Využití umělé inteligence k vytváření užitečných SOP, školicích manuálů atd. pro jakýkoli proces
Scribe má také svá omezení – někteří uživatelé tvrdí, že funkce pro vytváření zpráv v Scribe jsou náchylné k chybám. A při exportu průvodců ve formátu PDF není velikost přepínačů vždy konzistentní.
Při hodnocení výše uvedených funkcí tedy mějte na paměti omezení aplikace Scribe a vyberte software, který lépe vyhovuje vašim individuálním požadavkům.
10 nejlepších alternativ k aplikaci Scribe pro rok 2024
Podívejme se na 10 nejlepších alternativ k programu Scribe, které umožňují rychle a efektivně vytvářet podrobné návody:
1. ClickUp
ClickUp je považován za software pro řízení projektů, ale nabízí mnohem více možností a hodnot, které lze přizpůsobit pro různé případy použití. Můžete jej například použít k vytvoření různých standardních operačních postupů (SOP).
ClickUp je životaschopná alternativa k softwaru Scribe s dvěma hlavními funkcemi.
1. ClickUp Clips
Funkce Clip od Clickup vám umožňuje rychle vytvářet školicí a SOP videa:
Sdílejte nahrávky obrazovky (včetně obrazovky, okna aplikace nebo karty prohlížeče), abyste zachytili všechny potřebné informace a neztratili žádný kontext.
Navíc můžete tyto nahrávky uložit a sdílet je s ostatními pomocí veřejného odkazu, který se přehrává přímo z prohlížeče. Z nahrávky můžete také vytvořit úkol, přidat popis a přiřadit jej správným členům týmu k okamžitému provedení.
2. ClickUp Docs
Pomocí funkce ClickUp Docs můžete také vytvářet hodnotné školicí materiály nebo materiály SOP pro nové zaměstnance:
ClickUp Doc vám pomůže vytvořit kompletní dokumentaci s médii, formátováním a strukturou, která bude vyhovovat vašim potřebám.
Šablony dokumentů obsahují všechny nezbytné komponenty, které potřebujete, aniž byste museli začínat od nuly. Mezi příklady komponent patří vlastní stavy, vlastní pole, vlastní zobrazení, správa projektů atd.
Můžete označovat nebo zmiňovat POC a vytvářet vnořené podstránky, abyste podrobně popsali své školicí procesy a pokyny. Můžete také provádět kontrolu verzí statických a dynamických dokumentů.
Funkce ClickUp Docs nabízí hotové úložiště šablon SOP a šablon pro zaškolení nových zaměstnanců:
Zde je příklad šablony SOP pro HR od ClickUp:
Pomocí této šablony můžete definovat procesy pro nové zaměstnance a sdílet informace mezi odděleními jediným kliknutím. Virtuální tabule ClickUp vám pomůže organizovat vaše personální povinnosti – od náboru až po zaškolení nových zaměstnanců.
Nejlepší funkce ClickUp:
- Přístup jedním kliknutím k rozsáhlé knihovně šablon SOP pro mapování procesů, prohlášení o práci atd.
- Uspořádejte každý proces do logické posloupnosti kroků pomocí zobrazení Board v ClickUp.
- Zjednodušte proces vytváření podrobných návodů, kontrolních seznamů a podrobných popisů procesů
- Slouží také jako centrum pro spolupráci, kde mohou členové týmu společně pracovat na vývoji, zdokonalování a aktualizaci SOP.
- Upřednostňujte úkoly a přiřazujte termíny pomocí Ganttova diagramu v ClickUp
- Segmentujte a definujte role uživatelů v rámci softwaru SOP
- Uspořádejte dokument SOP a související komponenty pomocí zobrazení tabulky v ClickUp
Omezení ClickUp:
- Bezplatný tarif může být omezený, pokud jde o úložiště a přístup k pokročilým funkcím softwaru SOP
- Široká škála funkcí platformy může být pro nové uživatele příliš složitá
Ceny ClickUp:
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele, fakturováno ročně
- Enterprise: Cena na míru
Hodnocení a recenze ClickUp:
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 000 recenzí)
2. UserGuiding
UserGuiding je platforma pro zaškolování uživatelů, která vám umožňuje vytvářet snadné, rychlé a univerzální návody k produktům bez nutnosti programování.
Hlavní rozdíl mezi UserGuiding a Scribe spočívá v tom, že první z nich pomáhá vytvářet poutavé průvodce produkty, zatímco Scribe je vhodnější pro návody a podrobné průvodce produkty.
Nejlepší funkce UserGuiding:
- Žádná náročná křivka učení
- Užitečné zdroje, kontrolní seznamy a podrobné pokyny k používání nástroje
- Nejlepší poměr cena/výkon
Omezení UserGuiding:
- Drahé, pokud máte omezený rozpočet
- Analýzy mohou být podrobnější a může být zapotřebí lepší integrace aplikací
Ceny UserGuiding:
- Základní tarif: 89 $/měsíc, fakturováno ročně
- Profesionální plán: 389 $/měsíc, fakturováno ročně
- Firemní plán: 689 $+/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze UserGuiding:
- G2: 4,7/5 (více než 150 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 50 recenzí)
3. Loom
Loom je aplikace pro zasílání videozpráv založená na umělé inteligenci, která vám pomůže zaznamenat vaši obrazovku, podobně jako Scribe. Můžete zaznamenat svou obrazovku pomocí webového rozhraní a/nebo zaznamenat svůj obličej pomocí přední kamery.
Loom nabízí možnost nahrávat pouze obrazovku nebo vaši tvář a také možnost nahrávat obojí současně.
Loom usnadňuje rychlejší komunikaci. Nemusíte se scházet kvůli každé maličkosti.
Chcete sdílet rychlou 2minutovou zpětnou vazbu? Nahrajte svou videozprávu a sdílejte ji se svými partnery bez ztráty kontextu. Díky tomu je to skvělý doplněk pro vzdálené týmy.
Tento nástroj je snadno použitelný, zejména pro asynchronní práci. Přidejte do svého videa výzvy k akci, komentáře, úkoly a emodži pro lepší kontext.
Nejlepší funkce Loom:
- K dispozici jako rozšíření pro Chrome a aplikace pro stolní počítače/mobilní zařízení
- Nabízí integraci jedním kliknutím s Google Workspace, Slackem atd.
- Poskytuje přepisy a titulky ve více než 50 jazycích
- Nabízí šablony pro video zprávy pro různé účely, jako je prodej, technika, zákaznická podpora, design a další
- Funkce AI zahrnují automatické tituly, shrnutí, úkoly, kapitoly a odstranění ticha, aby se eliminovaly nevhodné mezery ve videu
Omezení Loom:
- Uživatelé naznačují, že uživatelské rozhraní je nepřehledné, což znamená, že jeho osvojení je náročnější než u aplikace Scribe.
Ceny Loom:
- Starter (pro jednotlivce): Bezplatný tarif
- Business (pro týmy): 12,5 $/tvůrce/měsíc, fakturováno ročně
- Enterprise (pro rozšiřující se týmy): Ceny na míru
Hodnocení a recenze Loom:
- G2: 4,7/5 (více než 1 500 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 300 recenzí)
4. Trainual
Trainual může psát obsah za vás. Jak? Samozřejmě pomocí umělé inteligence. Trainual navíc nabízí stovky šablon specifických pro dané odvětví, díky kterým můžete snadno a rychle vytvářet pracovní postupy, SOP, Wiki atd.
Trainual je kompletní software, který vám umožňuje přístup k dokumentům pro školení a zaškolování, SOP, znalostní bázi a dalšímu obsahu z jednoho centrálního místa. Můžete nahrávat svou obrazovku a vkládat obsah (včetně možnosti nahrávání video souborů, PDF, GIF a dalšího) z více než 700 míst!
Nejlepší funkce Trainual:
- Integrujte svůj systém pro správu lidských zdrojů a mezd a oblíbené aplikace, jako jsou Slack, Dropbox atd.
- Přístup ke komunitě více než 1000 autorů procesů a odborníků na SOP
- Nabízí inteligentní odhady času pro každý proces, aby tým mohl upřednostnit školení před úkoly
Omezení Trainual:
- Nelze automaticky vytvářet návody jako v programu Scribe
- Vyšší cenová kategorie
Ceny Trainual:
- Malé podniky: 250 $/měsíc (1–50 zaměstnanců)
- Rostoucí podnik: 417 $/měsíc (51–100 zaměstnanců)
- Neomezený: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Trainual:
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 400 recenzí)
5. InVision
InVision je platforma pro návrh digitálních produktů, která vám pomůže vytvořit interaktivní prototypy. Její digitální tabule Freehand je vynikající funkcí, která nabízí výkonné šablony od AWS, Atlassian, Xbox atd.
Vytvářejte působivé makety a předveďte, na čem pracujete. InVision můžete také použít pro uživatelské testování, prezentace pro klienty a ověřování návrhů.
Nejlepší funkce InVision:
- Bezplatná zkušební verze pro vyzkoušení tvorby digitálního pracovního postupu pro produkty
- Stovky šablon pro různé kategorie a role
- Kategorie zahrnují brainstorming, strategii a plánování, wireframing a vývojové diagramy a další.
- Klikatelné a interaktivní návrhy usnadňují používání
Omezení InVision:
- Vkládání prostředků do jiného softwaru je výzvou
- Při procházení tokem není snadné přejít na jiné obrazovky, aniž byste se museli vracet zpět do hlavního menu.
- Potřebujete samostatný software pro návrh, například Figma nebo Sketch
Ceny InVision:
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze InVision:
- G2: 4,7/5 (více než 500 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
6. Shepherd. js
Shepherd. js je open-source nástroj, který se hodí při vytváření produktových prohlídek. Tento nástroj je přizpůsoben pro lidi s technickými znalostmi (vývojáři, analytici atd.). Můžete použít rozsáhlou knihovnu Shepherd. js k vytvoření AI řízených postupů pro zapracování nových zaměstnanců.
Nejlepší funkce Shepherd.js:
- Vytvářejte prohlídky webových stránek, které provedou uživatele vaší aplikací/webovými stránkami
- 11,5 tisíce hvězdiček na GitHubu a 620 forků
- Integrace s Vue.js, Ember.js, JavaScript, React a AngularJS
Omezení Shepherd.js:
- Podle uživatelů někdy prvky Shepherd nefungují správně, včetně tlačítek
- Uživatelé tvrdí, že navigace je náročná, zejména pokud jde o posouvání stránky
- Chybějící podpora více prohlížečů
Ceny Shepherd.js:
- K dispozici zdarma na GitHubu
Hodnocení a recenze Shepherd.js:
- G2: 5/5 (2 recenze)
- Capterra: 5/5 (více než 20 recenzí)
7. UiPath
UiPath je inteligentní platforma pro zpracování dokumentů, která vám umožňuje delegovat dokumenty, úkoly atd. na AI, včetně:
- Porozumění dokumentu
- Extrahování, interpretace a zpracování dat
- Procházení obrázků, souborů PDF, rukopisů, podpisů a skenů a jejich zpracování
Nejlepší funkce UiPath:
- Aktivity pro porozumění dokumentům pomocí drag-and-drop a uživatelsky přívětivé rozhraní
- Poskytuje doplněk pro tvorbu tutoriálů pro okamžitou automatizaci pracovních postupů
- Znalost kódování nebo skriptování není nutná
Omezení UiPath:
- Uživatelé hlásí, že nová verze je pomalá
- Náklady na licenci na uživatele jsou vyšší ve srovnání s konkurencí
Ceny UiPath:
- Zdarma: 0 $
- Výhody: Od 420 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze UiPath:
- G2: 4,6/5 (více než 6 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 700 recenzí)
8. Folge
Žádný seznam alternativ k Scribe není úplný bez zmínky o Folge. Tato platforma vám umožňuje vytvářet, sdílet a spravovat vaše znalosti procesů několika kliknutími.
Každý chce vytvářet profesionální a vizuálně přitažlivé podrobné průvodce a návody za čtvrtinu času a úsilí. A právě v tom může pomoci příliš jednoduchý a intuitivní nástroj, jako je Folge.
Pomocí tohoto nástroje můžete vytvářet poznámky, personalizovat snímky obrazovky a orientovat se v bludišti aplikací, školení, produktů, úkolů atd.
Nejlepší funkce:
- Rozmazání citlivých údajů, aby se zabránilo úniku dat v průvodcích/dokumentaci
- Upravujte a přizpůsobujte každý krok, například přidávejte popisy, odstraňujte kroky, přidávejte šipky a další prvky.
- Možnosti exportu v sedmi formátech s přístupem k přizpůsobeným rozvržením
Omezení:
- Někdy může snímek obrazovky zachytit i kartu.
- Uživatelé zaznamenávají při klikání drobné zpoždění
- Zálohování/obnovení z cloudového řešení v rámci softwaru není k dispozici
Ceny:
- Zdarma: 0 $ (5 uživatelů)
- Osobní licence: 75 $ s akademickou slevou
- Obchodní licence: 140 $
Hodnocení a recenze:
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: 4,8/5 (více než 50 recenzí)
9. Zight (dříve CloudApp)
Další výkonnou alternativou k Scribe, kterou byste neměli opomenout, je Zight (dříve nazývaný CloudApp).
Zight je komplexní platforma pro sdílení vizuálních materiálů, která umožňuje sdílet, nahrávat a hostovat vizuální materiály, jako jsou videa, GIFy, screenshoty a další. Můžete upravovat, rozmazávat, ořezávat svá videa, přidávat komentáře, text atd. Využijte tuto platformu k posunutí screenshotů a GIFů na vyšší úroveň.
Nejlepší funkce Zight:
- K dispozici pro Mac, Windows, Chrome a iOS
- Přetahujte položky do e-mailů i chatovacích aplikací
- Integrace s Microsoft Teams, Zendesk, Lucidchart, JIRA a dalšími
- Možnost vytvářet a ukládat GIFy čehokoli na obrazovce
Omezení Zight:
- Zight vám sice pomáhá sdílet nahrávky obrazovky, ale jeho schopnost vytvářet podrobné průvodce jako Scribe by mohla být lepší.
- Rozhraní má určitou náročnost na osvojení
- Bezplatný tarif omezuje nahrávky na 90 sekund
- Neexistuje žádné fórum podpory, kde by uživatelé mohli hledat pomoc
Ceny Zight:
- Zdarma: 0 $ (až 25)
- Výhody: Cena od 9,95 $.
- Tým: Od 8 $ za uživatele (minimálně dva uživatelé)
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Zight:
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 100 recenzí)
10. FlowShare
FlowShare je komplexní nástroj pro dokumentaci procesů, který můžete spustit na pozadí. Nástroj převezme dokumentaci vašeho pracovního postupu a úkolů a vytvoří pro vás podrobného průvodce tímto procesem.
Bez ohledu na to, jaký software používáte, FlowShare dokáže zdokumentovat každý krok a vytvořit značkovou příručku procesů, kterou můžete sdílet se svým týmem.
Nejlepší funkce FlowShare:
- Zajišťuje konzistentní branding, protože nabízí šablony značky, které naformátují vaše průvodce tak, aby odpovídaly vaší značce, jakmile stisknete tlačítko exportovat.
- Zamlžte citlivá data a ušetřete hodiny drahocenného času
- Automatizované krátké popisy pro urychlení procesu vytváření SOP atd.
- Více možností exportu (PDF, PPTX, interaktivní demo, PNG, DOCX, HTML atd.)
Omezení FlowShare:
- V současné době k dispozici pouze pro Windows
- Vytváření průvodce je pomalejší ve srovnání s aplikací Scribe
Ceny FlowShare:
- Express: 21 $/měsíc za pracovní prostor, fakturováno ročně
- Profesionální: 40 $/měsíc za pracovní prostor (jednotlivec), 32 $/měsíc za pracovní prostor (týmy 3+), individuální ceny pro týmy s více než 10 členy
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze FlowShare:
- G2: 4,8/5 (2 recenze)
- Capterra: 4,8/5 (33 recenzí)
Kvalitní SOP jsou nyní na dosah ruky díky ClickUp
Vytváření SOP a rozsáhlé dokumentace je pro vzdálené týmy životně důležité.
Vytváření dokumentace s návody však může být pro členy týmu, kteří již mají málo času, náročné. Potřebujete nástroj, který se snadno integruje do vašeho každodenního pracovního postupu, nebo v ideálním případě něco, co váš tým již používá.
Zde se ClickUp jeví jako mnohostranný nástroj. ClickUp není jen software pro řízení projektů. Nabízí širokou škálu funkcí, jako jsou ClickUp Docs, ClickUp Clips atd., které vám pomohou urychlit pracovní postupy při dokumentaci procesů.
Pokud chcete pracovat rychleji a vytvářet kvalitní SOP, ClickUp je pro vás to pravé. Jste připraveni začít? Zaregistrujte se hned teď!