Nejlepší strategie a software pro správu znalostí pro týmy

Znalosti mohou být pro váš tým nehmotným aktivem, ale jsou pravděpodobně jedním z nejdůležitějších aktiv ve vaší společnosti. Koneckonců, pokud je Gina jediná, kdo dokáže vypracovat složitou zprávu, co bude váš tým dělat, když náhle odejde? 🤷🏽♀️
Úspěšné řízení znalostí vybaví váš tým pevným rámcem, který umožní získat tyto informace z hlav členů týmu, e-mailů a chatů a sdílet je s organizací. Způsob, jakým tyto znalosti spravujete, však rozhoduje o úspěchu nebo neúspěchu.
Ať už jste manažer znalostí nebo vedoucí týmu odpovědný za správu, zaznamenávání a přístup k znalostním aktivům, potřebujete mít po ruce účinné strategie řízení znalostí. V tomto průvodci vysvětlíme, proč jsou tyto strategie důležité, a představíme 10 nejlepších postupů řízení znalostí pro mobilizaci informací vašeho týmu.
Co je to znalostní management?
Znalostní management (KM) je strukturovaný přístup k zaznamenávání, organizování, sdílení a využívání znalostí vaší organizace. Představte si jej jako interní znalostní bázi, která správným lidem ve správný čas poskytuje správné informace.
Řízení znalostí není jen o vytváření standardních operačních postupů, které nikdo nebude číst. Tento přístup kodifikuje a sdílí znalosti v jediném úložišti. Software pro řízení znalostí snadno organizuje znalosti, jako jsou:
- Procesy zákaznické podpory
- Kroky pro zapracování nových zaměstnanců
- Technická dokumentace pro IT, jako jsou uživatelské příručky nebo průvodce řešením problémů
- Zápisy z jednání a zprávy
- Záznamy o komunikaci s klienty
Nejlepší na tom je, že díky správě znalostí jsou tyto informace přístupné všem, kteří je potřebují. Namísto zasílání zpráv přes Slack s žádostmi o určité soubory nebo postupy může váš tým najít vše, co potřebuje, pomocí jednoduchého vyhledávání ve vašem nástroji pro správu znalostí. Pokud ukládáte citlivé informace, můžete je také uzamknout pomocí víceúrovňových oprávnění.
Typy znalostí ve vaší firmě
Věděli jste, že existují různé typy organizačních znalostí? Možná si to neuvědomujete, ale váš tým má k dispozici mnoho znalostních zdrojů. Vyžaduje to trochu úsilí, ale váš proces správy znalostí by měl shromažďovat tyto tři typy informací:
- Explicitní znalosti: Tyto informace se nejlépe formalizují a sdílejí s týmem. Zahrnují datové listy, manuály, standardní operační postupy, vzorce a písemné dokumenty. Explicitní znalosti pravděpodobně již máte někde zdokumentované.
- Implicitní znalosti: Tento typ informací se týká tvrdých dovedností a know-how dané osoby. Na rozdíl od explicitních znalostí nelze tyto informace získat ze standardních operačních postupů (SOP). Musíte je získat od zaměstnanců prostřednictvím rozhovorů, stínování a mapování procesů.
- Tacitní znalosti: Jedná se o osobní a kontextově specifické informace. Jde spíše o „tušení“, které má zaměstnanec na základě let osobních zkušeností. Je obtížné je zaznamenat, protože si zaměstnanci obvykle ani neuvědomují, že mají tacitní znalosti. Můžete se pokusit získat záznam tacitních znalostí tím, že požádáte zaměstnance, aby popsali své rozhodovací procesy.
Explicitní znalosti se dokumentují nejjednodušeji, ale skutečná hodnota spočívá také v zaznamenávání tacitních a implicitních znalostí do vašich systémů. Naštěstí vás solidní platforma pro správu znalostí provede procesem dokumentace všech tří typů znalostí.
Důležitost efektivní strategie řízení znalostí
Místo opakování stejných chyb vám znalostní management pomůže využít kolektivní znalosti a nové poznatky k optimalizaci procesů. Od snížení počtu nedorozumění po zrychlení školení zaměstnanců – znalostní management má mnoho výhod.
Využijte své organizační znalosti
Čím déle je zaměstnanec v organizaci, tím je cennější. V průběhu času nashromáždil znalosti o společnosti, které pravděpodobně nejsou nikde zdokumentovány, což vás vystavuje riziku jejich ztráty.
Správa znalostí poskytuje zaměstnancům strukturovaný proces pro dokumentování jejich zkušeností a jejich rychlé sdílení s týmem. Namísto toho, aby tyto informace ležely ladem v SOP na nějakém sdíleném disku, vaše řešení pro správu znalostí propojí tato data s vašimi pracovními postupy. Je to nejlepší způsob, jak mobilizovat znalosti ve vaší každodenní práci bez objemných nástrojů nebo dalších procesů.
Překlenutí mezer ve znalostech
Nikdo neví všechno. Místo toho, aby zaměstnanec žádal o informace šest lidí, může si rychle vyhledat postupy ve vaší znalostní bázi. Tento přístup umožňuje vašemu týmu rychleji se zorientovat a omezuje počet e-mailů typu „Viděl jsi tenhle soubor?“ – je to skutečná výhra pro všechny.
Překonejte informační silosy
S přibýváním nových oddělení, týmů a zaměstnanců ve vaší organizaci roste pravděpodobnost vzniku informačních sil. Než se nadějete, každý ve vaší firmě bude mluvit jiným jazykem. Strategie řízení znalostí poskytují všem přístup ke stejným informacím a zajišťují, že všichni budou na stejné vlně.
Vytvořte kulturu znalostí
Znalé týmy jsou produktivní týmy. Dodržování osvědčených strategií řízení znalostí vytváří kulturu, ve které členové týmu rádi sdílejí informace. V průběhu času to posiluje spolupráci a důvěru, což vede k větší inovativnosti a kreativitě. 🧠
10 strategií pro správu znalostí pro váš tým
Znalosti jsou obrovským přínosem, ale jejich správa není snadná. Postupujte podle těchto 10 strategií KM, abyste mohli shromažďovat, organizovat, spravovat a mobilizovat cenné znalosti vašich stakeholderů na jednom místě.
1. Podporujte kulturu neustálého učení
Čím více se váš tým učí, tím více znalostí bude mít. Bohužel je těžké investovat do neustálého vzdělávání, zejména pokud má váš tým mnoho náročných termínů. I tak je budování kultury učení skvělým způsobem, jak zlepšit zkušenosti zaměstnanců, zvýšit morálku a podpořit sdílení znalostí.
To nemusí zabrat mnoho času ani odvádět pozornost vašeho týmu od jeho hlavních povinností. Účinnými způsoby sdílení znalostí jsou měsíční školení, výroční konference nebo týdenní obědy spojené s výukou.
2. Používejte software pro správu znalostí
Efektivní správa znalostí vyžaduje centralizovanou znalostní bázi. Naštěstí ji nemusíte budovat od nuly: software pro správu znalostí udělá všechnu práci za vás.
Většina nástrojů automatizuje sběr a distribuci znalostí. Správné řešení nabídne funkce jako vyhledávání, nástroje pro spolupráci a integrační možnosti, díky nimž bude sdílení znalostí hračkou.
3. Provádějte audity znalostí
Ne všechny znalosti jsou cenné, proto je dobré informace ve vaší znalostní bázi pravidelně kontrolovat. Audity znalostí identifikují, jaké znalosti váš tým má, co mu chybí a co již není relevantní. Roční audity průběžně aktualizují a zdokonalují vaši strategii řízení znalostí a udržují váš program KM přehledný a funkční. Navíc jsou dobrou příležitostí ke zlepšení procesů, které jsou zastaralé nebo prostě nepoužitelné.
4. Podporujte spolupráci jako prioritu
Existují situace, kdy je vhodné, aby váš tým pracoval samostatně, ale znalosti jsou mnohem lépe využitelné, když jsou sdílené. Nástroje jako intranet, wiki a interní sociální sítě usnadňují spolupráci tím, že umožňují klást otázky a sdílet informace. Skupinové brainstormingové sezení jsou také skvělé pro syntézu různých pohledů, které vedou k silnějším a lepším nápadům.
5. Vytvořte jasné postupy pro správu dokumentace a obsahu
Software pro správu znalostí je nezbytný, ale stále potřebujete oficiální zásady, které tento nástroj podpoří. Bez jasných zásad můžete znalosti spravovat nekonzistentně a důležitá data vám mohou uniknout.
Spolupracujte se svým týmem na vytvoření sdílené dokumentace a postupů pro správu obsahu. Možná budete potřebovat zásady pro:
- Správa a tvorba dokumentů
- Sdílení oprávnění, včetně toho, kdo má přístup k čemu a proč
- Organizace souborů a přidávání značek
- Audity znalostí
- Archivace znalostí
Jako vždy tyto zásady zdokumentujte ve své platformě pro správu znalostí, aby k nim měl váš tým přístup.
6. Vytvořte efektivní procesy pro zapracování nových zaměstnanců
Efektivní zapracování nových zaměstnanců je osvědčenou metodou řízení, ale také chytrou strategií pro správu znalostí. Dobré zapracování pomáhá novým zaměstnancům rychle vstřebat znalosti o organizaci a porozumět svým rolím. Místo toho, abyste novým zaměstnancům říkali, ať „si to prostě zjistí sami“, vytvořte šablonu pro zapracování, aby všichni noví zaměstnanci dostali stejné informace ve stejném formátu.
7. Opřete se o odborníky na danou problematiku (SME)
Trocha obecného znalostního základu je dobrá, ale odborné znalosti mají cenu zlata. Každý člen vašeho týmu je odborníkem na něco, tak je požádejte, aby se o své odborné znalosti podělili s celou společností!
Požádejte IT oddělení, aby vytvořilo osvědčené postupy pro kybernetickou bezpečnost, nebo požádejte kolegy z oddělení zákaznických služeb, aby poskytli doporučení, co dělat a nedělat při interakcích se zákazníky.
SME se specializují na tyto oblasti a mají cenné znalosti z první ruky, které zbytek společnosti nemusí znát. Například, možná vaši zákazníci preferují určité fráze – zaznamenejte to do platformy pro správu znalostí, aby všichni měli stejné informace, díky SME. 🤝
8. Integrujte správu znalostí do obchodních procesů
Znalosti bez uplatnění nemají velkou hodnotu, proto integrujte svou znalostní bázi do svých obchodních procesů. Pokud například váš prodejní tým sestaví podrobný záznam o vztahu klienta s vaší společností, přečtěte si jej před dalším hovorem s klientem. Ještě lepší je integrovat jej do pracovních postupů projektového řízení, aby tým tyto informace pokaždé zkontroloval.
9. Stanovte jasné organizační cíle a metriky
Tato strategie řízení znalostí je nezbytná pro každý projektový tým pracující s daty. Stanovte si jasný cíl pro svou strategii KM a vytvořte metriky, které tento cíl podpoří. Ať už se spoléháte na software pro řízení znalostí kvůli produktivitě nebo duševnímu zdraví, je důležité kontrolovat své metriky a sledovat, zda řízení znalostí vašemu týmu pomáhá, nebo naopak škodí.
Většina softwaru pro správu znalostí obsahuje metriky zabudované do platformy. Sledujte tyto klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) v průběhu času, abyste viděli, jak vše funguje:
- Statistiky využití
- Míra tvorby obsahu
- Účinnost vyhledávání
- Udržení zaměstnanců a jejich spokojenost
- Doba odezvy
10. Využijte umělou inteligenci a strojové učení
Psst, prozradíme vám malé tajemství: Nemusíte všechny tyto znalosti psát nebo organizovat ručně. Umělá inteligence (AI) a strojové učení doplňují jakoukoli strategii řízení znalostí a pomáhají s úkoly, jako jsou:
- Tvorba obsahu
- Úprava
- Organizace
- Analýza metrik využití
I když vaše znalostní platforma neobsahuje umělou inteligenci, hledejte automatizace založené na spouštěčích. Tyto automatizace typu drag-and-drop usnadňují práci se znalostmi, aniž byste něco zanedbali.
Používejte software pro správu znalostí
Strategie řízení znalostí jsou základem každého aspektu procesu řízení znalostí. Stále však potřebujete způsob, jak tyto znalosti integrovat do svého pracovního postupu, a právě zde přicházejí na řadu nástroje KM, jako je ClickUp.
Jistě, jsme nejoblíbenější software pro řízení projektů na světě, ale jsme také systém pro správu znalostí, který slouží k vytváření a správě všech typů dokumentů, databází a vlastních wiki. 🙌
Propojte projekty s organizačními znalostmi
Projektové řízení je náš chléb a máslo, ale to je jen špička ledovce. Projektoví manažeři se spoléhají na ClickUp, aby mohli přidávat komentáře k jakémukoli úkolu nebo dokumentu, přiřazovat úkoly v reálném čase a sdílet přílohy ze znalostní báze. Brainstormujte v myšlenkové mapě, na tabuli, v dokumentu nebo wiki a propojte to s vašimi úkoly a projekty jediným kliknutím.
Spolupracujte v reálném čase
Proč žádat jednoho člena týmu, aby vytvořil stránku pro vaši interní wiki, když můžete požádat celý tým, aby se zapojil? ClickUp Docs podporuje spolupráci v reálném čase, značky, komentáře a akční položky. Jediným kliknutím můžete dokonce převést text na úkoly a mobilizovat tak své znalosti bez jakýchkoli potíží.
Mimochodem, tyto dokumenty nemusíte vytvářet úplně od začátku. Vyberte si šablonu ClickUp, přidejte svá data a můžete začít. Například šablona ClickUp Wiki obsahuje vše, co potřebujete k vytvoření podrobné wiki stránky s atraktivním formátováním.
Pro praktičtější pomoc vyzkoušejte ClickUp AI. Zrychlete své strategie správy znalostí tím, že požádáte chatbota AI, aby shrnul poznámky z jednání nebo formátoval tabulky.
Sledujte metriky využití v přizpůsobeném panelu
Zajímá vás, jak často váš tým přistupuje k aktivům a dokumentům? Dashboardy ClickUp vám umožní snadno zobrazit všechny metriky KM na vysoké úrovni. Stačí vybrat metriky, které jsou pro vás nejdůležitější, a dashboardy za vás budou sledovat data. Zjistěte, které wiki stránky mají nejvíce návštěv, kteří zaměstnanci nejvíce přispívají do znalostní báze a jak efektivně znalostní báze zefektivňuje pracovní postupy. Vše je 100% přizpůsobitelné, takže můžete dashboard libovolně upravovat.
ClickUp: Váš všestranný software pro znalostní bázi
Znalosti jsou nehmotným, ale nesmírně cenným aktivem vaší společnosti. Namísto toho, abyste nechali znalosti zmizet v éteru, postupujte podle těchto strategií řízení znalostí a získejte kontrolu nad svými interními znalostmi.
Strategie řízení znalostí jsou nezbytné, ale k podpoře svých velkých plánů potřebujete také spolehlivý software pro řízení znalostí. Vyberte si ClickUp a spojte řízení projektů s řízením znalostí. Naše komplexní pracovní platforma ušetří vašemu týmu starosti s přepínáním mezi platformami, protože vše, včetně vašich znalostí, shromažďuje na jednom místě. ✨
Použijte ClickUp k ukládání znalostí vašeho týmu. Vytvořte si nyní svůj bezplatný pracovní prostor ClickUp!