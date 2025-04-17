11 šablon plánů orientace zaměstnanců zdarma

První dojem je důležitý, zejména pokud jde o nové zaměstnance. Nedávná studie zjistila, že 86 % zaměstnanců se rozhoduje, zda v dané společnosti zůstanou, během prvních šesti měsíců. Proto je dobře zorganizovaný orientační program klíčový pro nastavení tónu zkušenosti nového zaměstnance ve vaší společnosti. Pomáhá jim porozumět společnosti a jejich roli v ní a vytváří základ pro jejich úspěch ve vaší organizaci.
Šablony orientačních plánů jsou cenným nástrojem pro personalisty a vedoucí týmů, kteří chtějí vytvořit poutavý proces zapracování nových zaměstnanců, který je udrží zapojené a motivované od prvního dne.
Co jsou šablony orientačních plánů?
Šablony orientačních plánů jsou předem navržené osnovy, které poskytují rámec pro strukturování orientačního programu pro nové zaměstnance. Tyto šablony obvykle obsahují časové rámce, témata a vlastníky pro každou relaci ve vašem orientačním programu pro nové zaměstnance, což zajišťuje komplexní a organizovaný zážitek ze zapracování. Obvykle obsahují:
Rozpis po jednotlivých dnech
Plán je rozdělen do přehledných částí, které popisují aktivity naplánované na každý den procesu zapracování. Tento strukturovaný přístup pomáhá zabránit přetížení nových zaměstnanců přílišným množstvím informací a zároveň vám umožňuje splnit vaše cíle v oblasti zapracování.
Základní úkoly
Předdefinované úkoly v šabloně pro orientaci nových zaměstnanců mohou zahrnovat vyplnění dokumentů v první den, účast na uvítací schůzce nebo nastavení nezbytného IT vybavení na pracovišti. Zajišťují hladký administrativní start nových zaměstnanců.
Představení a schůzky
Šablony orientačních plánů často zahrnují vyhrazené časové úseky pro seznámení s klíčovými zaměstnanci, členy týmu a příslušnými odděleními. To podporuje pocit sounáležitosti a pomáhá novým zaměstnancům budovat vztahy.
Školení
Plány orientačních školení často zahrnují školení zaměřená na firemní kulturu, používané nástroje a software a dovednosti specifické pro danou pozici. Noví zaměstnanci tak získají znalosti a dovednosti, které potřebují k úspěchu.
11 bezplatných šablon orientačních plánů
První dny v nové práci mohou být nervy drásající, zejména pro nové zaměstnance, kteří vstupují do neznámého pracovního prostředí. Dobře strukturovaný orientační program má zásadní význam, protože jim usnadňuje vstup do nové role a připravuje je na úspěch.
K tomu slouží kontrolní seznamy pro zaškolení zaměstnanců a šablony plánů zaškolení. Jedná se o výkonné nástroje, které usnadňují proces zaškolování a zajišťují hladký přechod nových zaměstnanců.
1. Šablona pro zapracování zaměstnanců od ClickUp
Pomozte novým zaměstnancům začít s jasností a sebevědomím pomocí šablony orientačního plánu ClickUp – dynamického, snadno přizpůsobitelného dokumentu ClickUp Doc, který je navržen tak, aby zefektivnil váš proces zapracování nových zaměstnanců. Tento živý dokument se vyvíjí spolu s vaším týmem a umožňuje personálnímu oddělení a manažerům plynule aktualizovat plány, odkazy a školicí zdroje v reálném čase.
Díky integraci s ClickUp Brain můžete okamžitě shrnout úkoly pro zapracování, odpovědět na časté otázky nebo generovat obsah, který přizpůsobí orientační program každé roli. Ať už zapracováváte jednoho nového kolegu nebo celé oddělení, tato šablona zajistí, že nic neunikne vaší pozornosti, a váš tým se tak může soustředit na to, co je opravdu důležité: prosperitu od prvního dne.
2. Šablona pro zapracování zaměstnanců od ClickUp
Šablona ClickUp pro zapracování zaměstnanců poskytuje strukturovaný rámec pro zefektivnění integrace nových zaměstnanců do vaší organizace. Šablona se používá pro představení společnosti, seznámení s politikami, nastavení IT a školení specifické pro danou pozici. Pomáhá vytvořit standardizovaný proces orientace zaměstnanců, zlepšit zkušenosti nových zaměstnanců a zvýšit jejich zapojení a retenci.
To pomáhá zajistit hladký průběh zapracování nových zaměstnanců, kteří se tak cítí vítáni, informováni a připraveni začít přispívat. Navíc dodržování strukturovaného plánu zapracování pomáhá novým zaměstnancům rychleji se zabydlet a zvyšuje jejich celkovou spokojenost s novým zaměstnáním hned od začátku.
Šablona obsahuje předdefinované úkoly a kontrolní seznamy pro základní kroky zapracování, jako jsou setkání s týmem, seznámení s firemními zásadami, nastavení IT vybavení a školicí programy specifické pro danou pozici.
Přizpůsobte úkoly a kontrolní seznamy tak, aby vyhovovaly specifickým procesům vaší společnosti a roli nového zaměstnance. Zobrazení procesu zapracování vám pomůže sledovat každý krok procesu zapracování.
ClickUp umožňuje centralizovanou komunikaci přímo v šabloně. Funkce jako přidělování úkolů, sdílení dokumentů a sledování pokroku zajišťují, že všichni jsou na stejné vlně, což vede k efektivní komunikaci během celého procesu zapracování.
Ideální pro: Jedná se o komplexní řešení určené ke zjednodušení procesu zapracování nových zaměstnanců, bez ohledu na jejich pozici nebo oddělení. Šablona je nejvhodnější pro personální týmy a oddělení, které zapracovávají nové zaměstnance.
3. Šablona pro zapracování nových zaměstnanců od ClickUp
Šablona pro zapracování nových zaměstnanců od ClickUp obsahuje praktické úkoly pro různé oddělení zapojené do zapracování nových zaměstnanců. Podporuje jasnost rolí a odpovědností, posiluje spolupráci a zajišťuje, že jsou všechny aspekty zapracování řešeny efektivně.
Tato šablona pro zapracování, vhodná pro začátečníky, rozděluje všechny obvyklé aktivity spojené se zapracováním do seznamů úkolů seskupených podle dnů, týdnů a měsíců, přičemž vlastníci jednotlivých úkolů jsou jasně definováni.
Poskytuje také kontrolní seznam pro zaměstnance před nástupem, který zajistí, že všechny nezbytné kroky budou dokončeny před datem nástupu nového zaměstnance. Zahrnuje zaslání uvítacích e-mailů, shromáždění dokumentů a nastavení přístupu k IT. Vyplněný kontrolní seznam podporuje hladký přechod nového zaměstnance v první den.
Umožňují vám přidávat nebo odebírat úkoly na základě role a oddělení nového zaměstnance. Tím je zajištěn cílený proces zapracování zaměřený na informace, které jsou pro profesní růst každého nového zaměstnance nejdůležitější. Stanovení termínů plnění zajišťuje odpovědnost všech a včasné dokončení úkolů před zapracováním.
Ideální pro: Tato šablona pro orientační školení je navržena tak, aby novým zaměstnancům pomohla převzít odpovědnost za jejich zapracování. Velmi ji ocení personální týmy a oddělení, která zapracovávají nové zaměstnance, zejména ty, které hledají více samostatný přístup k učení.
4. Šablona harmonogramu týmu od ClickUp
Vizuální povaha šablony rozvrhu týmu ClickUp umožňuje členům týmu a vedoucím prioritizovat úkoly a efektivně spravovat čas. Snadno identifikují potenciální překážky a přerozdělují pracovní zátěž, aby zajistili dodržení termínů a hladký průběh projektů.
Šablona poskytuje předdefinovaný rámec pro nastínění plánu zapracování, který zajišťuje, že všechny důležité body, od úvodních schůzek po školení, jsou pečlivě naplánovány a zohledněny. Členové týmu mohou být informováni o naplánovaných aktivitách a termínech v rámci centralizované platformy, což podporuje transparentnost a odpovědnost.
Šablona rozvrhu týmu ClickUp nabízí dynamické řešení pro manažery a vedoucí pracovníky v oblasti lidských zdrojů, kteří chtějí zlepšit přehlednost a spolupráci týmu. Šablona nabízí různé možnosti zobrazení, včetně seznamu projektových aktivit, týdenního rozvrhu a zobrazení pracovní zátěže.
Šablona snadno přiřazuje úkoly konkrétním členům týmu. To zajišťuje jasnou odpovědnost, individuální zaměření a efektivní pracovní postupy. Členové týmu vidí změny okamžitě, což vede k hladké spolupráci a informovanému rozhodování.
Zobrazení pracovní zátěže poskytuje přehled o počtu úkolů přidělených každému členovi týmu během určitého období. To vede k proaktivnímu řízení pracovní zátěže, které zaručuje, že žádný člen týmu nebude čelit problémům s pracovní zátěží a že úkoly budou spravedlivě rozděleny.
Ideální pro: Tuto šablonu mohou využít vedoucí týmů, projektoví manažeři a jakýkoli tým pracující na společných projektech. Poskytuje centrální místo pro prohlížení plánů, úkolů a termínů členů týmu.
Přečtěte si také: Různé typy pracovních stylů na pracovišti
5. Šablona hodinového rozvrhu od ClickUp
Šablona hodinového rozvrhu ClickUp je výkonný nástroj, který zjednodušuje správu úkolů a sledování času, zejména u pozic s převládající hodinovou mzdovou strukturou.
Šablona pomáhá přiřazovat úkoly více členům týmu, což je ideální pro společné projekty nebo správu rozvrhů zaměstnanců. Zaměstnancům také pomáhá vizualizovat jejich pracovní zátěž a přidělit dostatek času na každý úkol.
Šablona obsahuje předdefinované vlastní stavy, jako jsou „Zrušeno“, „Dokončeno“, „Probíhá“ a „K provedení“. Tyto stavy umožňují zaměstnancům sledovat průběh každého úkolu v rámci jejich hodinového rozvrhu a poskytují jasný přehled o jejich práci v průběhu dne.
V hodinové šabloně naplánujte čas na setkání s kolegy, přestávky na kávu a oběd. To může novým zaměstnancům pomoci cítit se pohodlněji a lépe se integrovat do týmu. Vizuální plán může být přínosem pro nové zaměstnance i pro ty, kteří orientační program vedou. Poskytuje jasný přehled o činnostech daného dne a zajišťuje, že všichni mají stejné informace.
Díky nativním funkcím ClickUp pro sledování času mohou zaměstnanci zaznamenávat své hodiny strávené na jednotlivých úkolech přímo v rozvrhu. Data se pak používají pro účely výpočtu mezd nebo pro analýzu efektivity práce. Tato schopnost sledovat čas strávený na úkolech umožňuje vytvářet přehledné reporty a analýzy.
Ideální pro: Tato šablona je velmi užitečná pro freelancery, konzultanty, agentury a jakýkoli tým pracující s hodinovým modelem fakturace. Zjednodušuje výpočet mezd tím, že poskytuje přehledné záznamy o čase stráveném na každém projektu nebo úkolu.
6. Šablona plánu na 30–60–90 dní od ClickUp
Šablona plánu ClickUp 30-60-90 dní je cenným nástrojem pro nové zaměstnance a personalisty. Využijte její funkce k vytvoření strukturovaného a poutavého procesu zapracování, který novým zaměstnancům pomůže dosáhnout úspěchu ve vaší organizaci.
Šablona je rozdělena do tří samostatných fází – 30 dní, 60 dní a 90 dní. Pro každou fázi obsahuje plán orientace zaměstnanců navrhované cíle, milníky a úkoly přizpůsobené konkrétnímu časovému rámci v procesu zapracování. Tento fázový přístup zajišťuje strukturovaný a postupný proces zapracování nových zaměstnanců.
Personalisté mohou plán přizpůsobit konkrétním potřebám nové pozice a firemní kultuře. Tím zajistí, že zapracování bude relevantní a připraví nové zaměstnance na úspěch v jejich konkrétní pozici. Platforma ClickUp umožňuje snadné sledování pokroku v plnění cílů a úkolů v rámci 30-, 60- a 90denního plánu.
Ideální pro: Personalisté a manažeři, kteří zaučují nové zaměstnance, mohou tuto šablonu orientačního plánu využít k naplánování postupného zaučení rozděleného do zvládnutelných 30denních, 60denních a 90denních fází. Plán mohou přizpůsobit konkrétním potřebám role nového zaměstnance a firemní kultuře, zatímco šablona sleduje pokrok v plnění cílů a úkolů.
7. Šablona programu od ClickUp
Dobře strukturovaný program udává tón produktivní schůzce. Šablona programu ClickUp udržuje diskusi zaměřenou na klíčová témata a zajišťuje, že všichni jsou připraveni přispět.
Tento formát jasně popisuje účel schůzky, cíle, body programu a akční body.
Mezi přizpůsobitelná pole patří termíny schůzek, místa konání, účastníci, témata diskuse a požadované výsledky. Tato úroveň přizpůsobení zajišťuje, že program schůzky bude odpovídat konkrétním potřebám každé schůzky.
ClickUp vám umožňuje zobrazit program v různých formátech podle vašich preferencí. Patří sem „Zobrazení seznamu programu“, které nabízí lineární rozdělení položek programu, „Zobrazení kalendáře“, které zobrazuje schůzky spolu s dalšími událostmi v kalendáři, a „Zobrazení tabulky“, které poskytuje strukturovanější rozložení pro snadnější orientaci. Program hladce integruje programy s funkcemi pro správu projektů.
Ideální pro: Vedoucí týmů, projektoví manažeři nebo kdokoli, kdo organizuje schůzky jakékoli velikosti a účelu, mohou tuto šablonu využít ke zvýšení produktivity a spolupráce. Vedení může vytvářet jasné, organizované a přizpůsobitelné programy schůzek, aby zajistilo soustředěné a produktivní diskuse.
8. Šablona rozvrhu zaměstnanců od ClickUp
Šablona rozvrhu zaměstnanců ClickUp umožňuje rychlé úpravy, aby se přizpůsobila změnám v pracovní zátěži nebo dostupnosti zaměstnanců. Manažeři získávají přehled o nákladech na pracovní sílu díky vizualizaci rozvrhů zaměstnanců a sledování stráveného času. Pomáhá to s lepším rozpočtováním a alokací zdrojů a efektivním využíváním pracovních sil.
Šablona vizuálně znázorňuje rozvrhy zaměstnanců, obvykle ve formátu seznamu. Umožňuje snadno identifikovat přidělené směny, přestávky a volno pro každého zaměstnance. Tento vizuální přístup zjednodušuje správu rozvrhů a snižuje riziko chyb.
Mezi ně patří stavy jako „Otevřeno“ pro nepřidělené směny, „Potvrzeno“ pro obsazené směny, „Na dovolené“ pro plánované absence a „Volání“ pro neplánované absence. Tyto vizuální signály poskytují jasný přehled o dostupnosti zaměstnanců na první pohled.
Pole zachycují důležité informace specifické pro různé role zaměstnanců nebo týmy, jako je „Důvod absence“ nebo „Požadované speciální dovednosti“ pro konkrétní směny. Toto přizpůsobení zajišťuje, že plán vyhovuje specifickým potřebám vašich zaměstnanců.
Ideální pro: personální manažery nebo vedoucí týmů, kteří potřebují zapracovat nové členy do velkých týmů pracujících na více směnách. Tato šablona zjednodušuje vytváření plánů, vizualizaci a komunikaci pro všechny zaměstnance.
9. Šablona pro plánování událostí od ClickUp
Šablona pro plánování akcí ClickUp obsahuje předem připravené seznamy pro organizaci a kategorizaci základních aspektů plánování akcí. Seznamy mohou zahrnovat „Aktivity“, „Zařízení“, „Úkoly před akcí“ nebo „Fakturace“. Tato funkce poskytuje výchozí bod a zajišťuje, že během plánování nepřehlédnete žádné důležité detaily.
Šablona nabízí předem připravené zobrazení, které vizualizuje různé aspekty plánování vaší akce. Patří mezi ně „Seznamové zobrazení“ pro tradiční formát seznamu úkolů, „Kalendářové zobrazení“ pro plánování klíčových milníků akce a „Tabulkové zobrazení“ pro organizaci úkolů podle fází pracovního postupu (např. logistika, marketing, catering). Díky této univerzálnosti si můžete vybrat zobrazení, které nejlépe vyhovuje vašim plánovacím potřebám a preferencím.
Definujte stavy jako „Čeká na schválení dodavatelem“, „Potvrzeno“ a „Dokončeno“, abyste mohli sledovat průběh úkolů. Kromě toho je třeba vytvořit vlastní pole pro zaznamenávání konkrétních informací, jako je „Rozdělení rozpočtu“ nebo „Dietní omezení“ pro účastníky.
Úkoly lze přiřadit konkrétním členům týmu a komentáře a diskuse lze přidávat přímo k úkolu nebo kontrolnímu seznamu (např. rozpočty, smlouvy). Výsledkem je lepší pochopení pracovního postupu.
ClickUp se integruje s různými nástroji třetích stran, které jsou nezbytné pro plánování událostí. Přímo v platformě ClickUp můžete propojit nástroje pro e-mailový marketing, tvorbu designu nebo publikování na sociálních médiích.
Ideální pro: Týmy, které provádějí osobní orientaci nových zaměstnanců a pořádají velká uvítací setkání. Tuto šablonu mohou použít organizátoři akcí, projektoví manažeři atd. k organizaci jakékoli akce, od velkých konferencí po malá setkání týmů. Celý proces plánování akce, od začátku do konce, bude probíhat centralizovaně a na základě spolupráce.
10. Školicí matice od ClickUp
Vizuální formát šablony Training Matrix Template od ClickUp pomáhá personalistům a manažerům rychle identifikovat oblasti, ve kterých zaměstnancům chybí dovednosti potřebné k efektivnímu výkonu jejich práce. To umožňuje cílené školení a zajišťuje efektivní alokaci zdrojů.
Šablona vám umožňuje vytvořit matici, která mapuje základní dovednosti požadované pro různé role v organizaci. Do matice můžete přiřadit jednotlivé zaměstnance a určit školicí programy, které potřebují k rozvoji nezbytných dovedností. Tato vizuální reprezentace jasně ukazuje vaše školicí potřeby a mezery ve vývoji zaměstnanců.
Šablona obsahuje předem připravené školicí kurzy pro běžné oblasti dovedností, jako jsou softwarové aplikace, firemní politiky a průmyslové předpisy. To poskytuje výchozí bod pro váš školicí program a šetří čas při přípravě osnov kurzů.
Ideální pro: Matice školení je velmi užitečná pro personalisty, manažery školení a všechny, kteří jsou zodpovědní za identifikaci nedostatků v dovednostech a vývoj školicích programů pro své zaměstnance. Pomáhá identifikovat oblasti, ve kterých zaměstnanci potřebují rozvíjet své dovednosti, a na základě toho je vytvořen cílený plán školení, který tyto nedostatky napraví.
11. Seznam školení pro zapracování od ClickUp
Dobře definovaný seznam školení pro zapracování od ClickUp poskytuje novým zaměstnancům jasnou představu o znalostech a dovednostech, které si během zapracování musí osvojit. Podporuje smysl pro orientaci a zajišťuje, že se zaměří na nejdůležitější informace.
Šablona obsahuje předem vyplněný seznam běžných témat školení relevantních pro zapracování, jako je firemní kultura, zásady a postupy, softwarové aplikace a dovednosti specifické pro danou pozici. Poskytuje výchozí bod pro týmy HR, které mohou přizpůsobit školicí program na základě konkrétních potřeb nové pozice.
Předdefinované úkoly lze snadno přizpůsobit. Přidávejte, odstraňujte nebo upravujte témata školení, aby seznam dokonale odpovídal konkrétním znalostem a dovednostem, které noví zaměstnanci potřebují k úspěšnému výkonu své práce. Můžete také nastavit termíny pro každý modul školení, abyste zajistili včasné dokončení základních částí školení.
Školicí zdroje, jako jsou dokumenty, videa nebo online kurzy, jsou přímo propojeny s každým školicím úkolem v rámci platformy ClickUp. Noví zaměstnanci tak mají snadný přístup k materiálům, které jim pomohou efektivně absolvovat každý školicí modul.
Ideální pro: Tato šablona je plán školení ve formě kontrolního seznamu pro zapracování nových zaměstnanců personálním oddělením a příslušnými odděleními. Moduly mohou pokrývat různá témata, jako jsou firemní politiky, softwarové aplikace nebo předpisy v daném odvětví.
Co dělá šablonu orientačního plánu dobrou?
Šablony orientačních plánů považujte za cestovní mapy, které novým zaměstnancům pomáhají projít základními kroky při adaptaci na vaši společnost. Poskytují hotový rámec pro klíčové aktivity, představení a úkoly pro každý den nebo týden adaptačního programu. Dobrá šablona orientačního plánu je:
- Přizpůsobivý: Lze jej snadno přizpůsobit konkrétním potřebám firemní kultury a role nového zaměstnance.
- Komplexní: Pokrývá všechna podstatná témata zapracování, včetně firemní kultury, benefitů, zásad a školení specifických pro danou pozici.
- Časová efektivita: Poskytuje dostatek času na každé téma a zároveň umožňuje optimální využití času vyhrazeného pro orientaci.
- Jasné a stručné: Jasně popisuje plán s konkrétními časy, tématy a přednášejícími pro každou relaci.
Zefektivněte své pracovní postupy a zvyšte produktivitu s ClickUp
Šablony orientačních plánů pomáhají týmům HR a manažerům náboru navrhnout efektivní program zapracování nových zaměstnanců. Dobře naplánované zapracování zajistí, že noví zaměstnanci pochopí svou roli v organizaci a budou připraveni na úspěch.
Při vytváření efektivních plánů zapracování a plánování úspěšných orientačních akcí je ClickUp vaším partnerem, který vám pomůže udržet pořádek, efektivně spolupracovat a dosáhnout vašich cílů.
Díky uživatelsky přívětivému rozhraní, výkonným funkcím a široké škále integrací je ClickUp komplexním řešením, které jste hledali, abyste zvýšili svou produktivitu a dosáhli maximálního výkonu.
Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp.