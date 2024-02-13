Soudržnost týmu: strategie pro zvýšení výkonu na pracovišti

Tým není skupinou jednotlivců. Ano, tým je více než jen jeho členové. Je to také systém, znalosti a vzájemné vazby mezi nimi.
Tým, který tyto systémy podporuje, aktivně sdílí znalosti a posiluje vazby, je soudržný, a tudíž efektivní.
V tomto blogovém příspěvku se budeme zabývat soudržností a tím, jak můžete vybudovat soudržný tým.
Co je to soudržnost týmu?
Soudržnost týmu je schopnost týmu fungovat jako jeden celek a spolupracovat. Jedná se o souhrn nehmotných vazeb, pozitivních vztahů a vzájemného porozumění mezi členy týmu.
Soudržnost týmu se vyznačuje následujícími rysy.
- Vícerozměrný: Profesionální, behaviorální a emocionální vztahy mezi členy týmu
- Dynamický: Plynulý a vyvíjející se s každou změnou, jako je odchod člena týmu nebo příchod nového člena.
- Kolektivní: Souhrn všech mezilidských vztahů v týmu; rozpor mezi dvěma lidmi může ovlivnit celý tým.
- V souladu s obchodními cíli: Zaměření na obchodní cíle a práce na společném cíli.
- Organizační: Závisí na organizaci, jejích strukturách, kultuře, hodnotách a chování vedení.
Na rozdíl od běžně chápaných metrik, jako je efektivita nebo produktivita, je soudržnost týmu novým pojmem, který získává na popularitě, zejména v organizacích poskytujících služby. Zde je důvod.
Důležitost soudržnosti týmu
Schopnost týmu pracovat soudržně je základem obchodního úspěchu, a proto je tak důležitá. Soudržnost týmu přináší také několik dalších výhod.
Efektivita týmu
Soudržný tým je organizovaný a produktivní. Členové týmu aktivně eliminují nadbytečnosti a plýtvání časem nebo úsilím. Šetří zbytečné náklady a optimalizují efektivitu týmu.
Orientace na cíle
Soudržnost týmu pomáhá dosahovat individuálních i kolektivních cílů. Členové týmu chápou své role a odpovědnosti. Jejich měřítka úspěchu jsou jasně definována a oni vědí, jak jich dosáhnout. Díky zaměření na cíle zlepšují soudržné týmy pracovní výkonnost.
Autonomie týmu
Soudržný tým je transparentní a umožňuje každému členovi týmu být samostatný a kreativní. Celý tým tak má podmínky pro inovativní řešení problémů.
Na druhou stranu manažer pouze udává směr a poskytuje podporu, místo aby se zabýval mikromanagementem. To vytváří pozitivní pracovní kulturu a zároveň uvolňuje čas manažerů.
Zapojení zaměstnanců
Když je tým soudržný, je také aktivně zapojený. Každý jednotlivec má silný pocit sounáležitosti s týmem a společností. Zaměstnanci jsou v souladu s cíli organizace a motivovaní k jejich dosažení. To zlepšuje výkonnost týmu.
Zdravé pracovní prostředí
Soudržnost podporuje efektivní týmovou spolupráci. Soudržný tým se navzájem podporuje. Jeho členové úzce spolupracují, nabízejí pomoc a rady těm, kteří mají potíže. Berou na sebe kolektivní odpovědnost a pracují jako jeden celek.
Naopak, špatná soudržnost týmu může mít negativní důsledky, jako je nedosažení cílů, zpoždění v dodávkách projektů, vysoká fluktuace, nízká spokojenost v práci atd.
Abyste předešli špatné soudržnosti skupiny, musíte se nejprve naučit ji rozpoznat. Zde je několik tipů.
Jak rozpoznat špatnou soudržnost týmu
Pokud máte obavy, že váš tým nepracuje soudržně, ale nejste si jisti, v čem spočívá problém, níže uvádíme několik varovných signálů, na které byste se měli zaměřit.
Nevyřešené konflikty: Dochází mezi členy týmu ke konfliktům, které nejsou řešeny profesionálně? Pokud se tyto konflikty promění v zášť nebo se stanou osobními, znamená to, že váš tým má špatnou soudržnost.
Nedostatek transparentnosti: V týmu, který není soudržný, mají jednotlivci sklon mluvit nejasně nebo zadržovat informace. Pokud členové týmu nesdílejí informace proaktivně a otevřeně, může to znamenat, že existuje nějaká skrytá nejistota nebo nezdravá konkurence, kterou je třeba vyřešit.
Hledání viníka: Tým, který není soudržný, má tendenci obviňovat se navzájem za nedostatky. Členové týmu nemusí převzít osobní odpovědnost, když se něco pokazí.
Neangažovaní členové týmu: Na schůzkách si všimnete, že členové skupiny nepředkládají své nejlepší nápady nebo dělají jen to nejnutnější minimum. Možná nemají chuť spolupracovat nebo přicházet s inovacemi.
Nedostatek důvěry: Tým, který není soudržný, neustále hledá problémy a cítí potřebu se chránit.
Silná soudržnost týmu vypadá zcela opačně.
Příznaky silné soudržnosti týmu
Každý soudržný tým nemusí být nutně týmem tygrů. Musí však vykazovat známky efektivní spolupráce. Zde je několik znaků, na které byste se měli zaměřit.
Silná komunikace
Jasná a aktivní komunikace je základem soudržnosti týmu. To se projevuje různými způsoby, například tím, že členové týmu:
- Sdílení informací a uznávání výzev bez obav
- Sebevědomě komunikujte tváří v tvář nebo vyjadřujte své názory písemně prostřednictvím e-mailu/Slacku.
- Pohodlně vést obtížné rozhovory nebo bouřlivé debaty v zájmu projektu.
- Vyjadřujte své názory a sdílejte je bez obav z následků.
- Aktivně dokumentujte pokrok a buďte ochotni předávat úkoly, pokud je to nutné.
Rychlé řešení konfliktů
Soudržné týmy nejsou prosté konfliktů, pouze je řeší rychle a zdravě. Vítá se v nich rozmanitost názorů a neshody. Když se debata zvrhne v konflikt, vyřeší jej mezi sebou a jdou dál.
Závazek k rozhodnutím
„Nesouhlasit, ale přijmout“ je klíčovým mottem soudržného týmu. Když jeden nebo dva členové týmu nesouhlasí s rozhodnutím, přijmou ho přesto a nebudou spěchat s výroky typu „já vám to říkal“ nebo později mařit pokrok.
Sdílená odpovědnost
Soudržný tým přebírá kolektivní odpovědnost za všechny úspěchy i neúspěchy. Členové týmu se navzájem zodpovídají, aniž by si zbytečně přičítali vinu. Pokud čelí výzvám, aktivně o tom informují kolegy a žádají o pomoc. Ti, kteří udělali chybu, se k ní přiznají a zaváží se ji napravit.
Vytvoření pracoviště s takovou úrovní soudržnosti týmu vyžaduje uvědomělé přemýšlení a trvalé úsilí. Zde je deset strategií, které můžete použít k vytvoření pevných základů.
10 strategií pro zlepšení soudržnosti týmu
Budování soudržnosti týmu není jednorázová činnost. Jedná se o nepřetržitý proces, který musí provádět každý vedoucí týmu a manažer. Je to behaviorální praxe, kterou musí provádět každý.
Tyto postupy však můžete uplatnit v praxi pomocí kteréhokoli z nejlepších nástrojů pro řízení projektů. Zde je několik strategií a návod, jak je pomocí správných nástrojů realizovat.
1. Definujte své poslání
Tým, který rozumí poslání, se semkne, aby dosáhl svých cílů. Chcete-li zlepšit soudržnost týmu, ujasněte si svou vizi budoucnosti prostřednictvím proveditelného a smysluplného poslání.
- Vložte to do kontextu potřeb trhu a konkurence.
- Zohledněte emocionální potřeby a kolektivní motivace týmu.
- Udržujte ji dlouhodobě, abyste ji nemuseli často měnit.
- Dejte tomu smysl
„Organizovat informace světa a učinit je všeobecně přístupnými a užitečnými“ bylo posláním společnosti Google pro její vyhledávací produkt. Je kontextové, relevantní, dlouhodobé a smysluplné. Je to poslání, za kterým se mohou zaměstnanci sjednotit, a to nejen v rámci své pracovní doby, ale i ve svém osobním životě.
Jakmile stanovíte misi, zveřejněte ji. Umístěte ji na digitální tabuli nebo firemní wiki, aby ji všichni mohli snadno a často vidět.
2. Stanovte SMART cíle týmu
Pokud mise definuje „co“ vašeho týmu, vaše cíle ukazují „jak“. Odvoďte cíle od své mise. Stanovte cíle pro tým i pro jednotlivé členy týmu. Stanovte cíle SMART, tj. konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené.
Aby se tým neustále soustředil na své cíle, musíte je zpřístupnit a sledovat jejich plnění. Dobrý nástroj pro řízení projektů to umožní jak pro individuální, tak pro týmové cíle.
Cíle ClickUp jsou navrženy tak, aby byly pro tým vždy viditelné a dostupné. Chcete-li zlepšit soudržnost týmu, použijte cíle ClickUp k podrobným rozhovorům s každým členem týmu, abyste se ujistili, že rozumí svým cílům.
Odstraňte nejednoznačnosti. Diskutujte o závislostech a vztazích, aby bylo každému jasné, za co je zodpovědný.
3. Posílení projektového řízení
Soudržný tým potřebuje prostor pro spolupráci. Tuto roli obvykle plní kancelář, ale to nestačí. Platí to zejména pro hybridní týmy. Chcete-li zlepšit soudržnost týmu, vytvořte robustní komunikační systémy.
Organizace projektu: Nastavte komplexní nástroj pro řízení projektů, jako je ClickUp, pro veškerou komunikaci v týmu. Rozdělte projekt na úkoly, podúkoly a kontrolní seznamy, aby členové týmu pochopili, jak jejich každodenní činnosti přispívají k dosažení obchodních cílů. Jasně sdělte očekávání a měřítka úspěchu pro každý úkol.
Přizpůsobte si: Pomocí ClickUp vytvořte pracovní postupy přizpůsobené vašim potřebám. Přidejte vlastní pole, štítky a přiřazené osoby. Uložte si filtry. Automatizujte opakující se úkoly/události, jako jsou standup meetingy. Nastavte si chytrá oznámení. Interpretujte kód přímo v ClickUp.
Spravujte své projekty způsobem, který vám vyhovuje, pomocí přizpůsobeného řízení projektů ClickUp.
Komunikace v týmu: Umožněte členům týmu klást otázky a vést konstruktivní debaty prostřednictvím vnořených komentářů a zobrazení chatu ClickUp.
Spolupráce v reálném čase: A co víc? Udržujte všechny na stejné vlně díky detekci spolupráce ClickUp. Dejte členům svého týmu vědět, když ostatní píší, aby mohli společně upravovat dokumenty v reálném čase.
Pokud jste v této oblasti nováčkem, vyzkoušejte šablony pro řízení projektů od ClickUp, které vám pomohou nastartovat. Přizpůsobte si je podle svých potřeb a udělejte si je svými vlastními!
4. Sdílejte znalosti
Aby tým fungoval soudržně, musí mít každý člen týmu neustále k dispozici všechny potřebné informace a kontext. V shonu rychle se vyvíjejícího projektu však snadno dochází k tomu, že některé informace uniknou pozornosti.
Využijte nástroj pro spolupráci na projektech, jako je ClickUp, k sdílení znalostí, vytváření wiki stránek a jejich propojení s pracovními postupy.
Vnořené stránky, možnosti stylizace, vložené záložky a další funkce ClickUp Docs vám umožňují vytvářet a sdílet znalosti v rámci celého týmu. Uživatelé mohou také tyto dokumenty upravovat, označovat uživatele, přidávat komentáře a efektivně spolupracovat v reálném čase, díky čemuž jsou znalosti organizace vždy aktuální.
5. Společný brainstorming
Aby princip „nesouhlasit, ale zavázat se“ fungoval, musí být členové týmu od začátku zapojeni do rozhodovacího procesu. Musí vidět problém, možná řešení a myšlenkový proces, který vedl k finálnímu rozhodnutí.
Nejlepší způsob, jak toho dosáhnout, je svolat tým k společnému brainstormingu. ClickUp Whiteboard vám umožňuje kreslit, přidávat tvary, psát text, vkládat poznámky, označovat uživatele a mnoho dalšího, a to vše na jednom místě.
Ať už brainstormujete nápady, vytváříte obchodní strategii, mapujete pracovní postupy nebo organizujete úkoly, použijte tabuli k zajištění transparentnosti. Vyzvěte k komentářům a dosáhněte konsensu.
6. Budujte důvěru
Aby byl tým transparentní, musí si jeho členové navzájem důvěřovat. Musí věřit, že jejich výzvy a nedostatky nebudou použity proti nim. Vytvořte kulturu důvěry – jděte příkladem.
Provádějte otevřené a upřímné retrospektivy. Přiznejte si své chyby. Pořizujte si poznámky z těchto retrospektiv, abyste ukázali, že chyby jsou v pořádku, pokud se z nich poučíme.
Povzbuzujte členy týmu, aby upřímně přiznávali své chyby. Když tak učiní, oceníte je a pomůžete jim napravit situaci.
7. Oslavujte úspěchy
Pozitivní posilování vychází z oslavování dobře odvedené práce. Kdykoli dokončíte sprint nebo vyřešíte problém, oslavte úspěch jako tým. Svolejte celý tým.
Naplánujte aktivity na budování týmu, které jim pomohou lépe se navzájem pochopit. Během těchto aktivit:
- Poděkujte členům svého týmu za jejich přínos.
- Identifikujte a oceňujte výjimečné úsilí.
- Oceňujte chování, které pomáhá soudržnosti týmu.
- Usnadněte komunikaci mezi členy týmu, kteří jsou ve sporu.
- Propojte tento úspěch s cíli a posláním týmu.
ClickUp Dashboards vám v tom může pomoci díky přehledům na vysoké úrovni a podrobným informacím v plně přizpůsobitelných zprávách.
8. Decentralizujte rozhodování
Jednou z největších výzev pro soudržnost týmu je centralizace autority. Manažeři se často stávají pojivem, které drží tým pohromadě, a všechna rozhodnutí činí sami.
To může poškodit angažovanost a autonomii, které jsou nezbytné pro soudržnost týmu. Může to také bránit efektivitě procesů.
Abyste tomu předešli, aktivně decentralizujte rozhodování. Delegujte problémy a povzbuzujte členy týmu, aby hledali řešení. Ptejte se jich na jejich názor na rozhodnutí (v rozumných mezích).
Školte a koučujte členy týmu, aby se naučili samosprávě. Vyčleňte volné rozpočty, které týmy mohou utratit za potřebné nástroje.
9. Podporujte produktivní konflikty
V oblasti znalostní práce mají různorodé názory obrovský význam. Ať už se jedná o vývoj softwaru nebo architekturu, veškerá práce je posílena příspěvky a zpětnou vazbou různých členů týmu.
Při diskusi o různých nápadech nevyhnutelně dochází k neshodám. Je odpovědností manažera podporovat zdravé diskuse mezi nesouhlasícími členy týmu, aby bylo možné konflikty vyřešit.
Aktivně naslouchejte tomu, co každý říká. Ptejte se na důvody jejich uvažování. Nasměrujte konverzaci k řešení, místo abyste se zabývali tím, kdo má pravdu a kdo ne.
To neznamená, že manažer musí v každém konfliktu hrát roli mediátora. Místo toho musí manažer vytvořit kulturu, ve které mohou členové týmu otevřeně komunikovat a řešit konflikty sami. Cvičení na budování týmu zaměřená na řešení konfliktů jsou skvělým způsobem, jak toho dosáhnout.
10. Najměte zaměstnance s ohledem na soudržnost týmu
Především mějte při náboru zaměstnanců na paměti soudržnost týmu. To neznamená, že byste měli zaměstnávat podobné lidi s podobnými názory. Naopak, je dobře známo, že pro podnikání jsou lepší rozmanité týmy.
Dynamika týmu se však mění pokaždé, když se k týmu připojí nová osoba. Aby vytvořili soudržnou skupinu, musí manažeři zajistit, že nový člen týmu nebude příliš narušovat jeho fungování. Hledejte kandidáty, kteří:
- Komunikační a spolupracovní dovednosti
- Schopnost přijímat zpětnou vazbu a řešit konflikty
- Spolupracujte s ostatními a sdílejte zásluhy za dosažené výsledky.
- Odložte politiku stranou v zájmu týmu.
A co je ještě důležitější, najímejte a odměňujte spravedlivě. Nerovnost a vnímaná nespravedlnost ovlivní soudržnost týmu.
Budujte soudržné týmy pomocí nástrojů pro spolupráci ClickUp
Aby byl tým soudržný, potřebuje promyšlenou komunikaci, kulturu otevřenosti a spolupracující pracovní prostředí. ClickUp teams umožňuje toto vše a ještě mnohem více.
Software pro řízení projektů ClickUp je navržen tak, aby byl jedinou aplikací pro všechny obchodní potřeby, bez ohledu na typ práce. Úkoly a podúkoly vnášejí do projektu pořádek a vytvářejí přehlednost.
Komentáře usnadňují otevřené konverzace. Tabule a myšlenkové mapy pomáhají při společném řešení problémů a brainstormingu.
ClickUp Docs centralizuje informace související s projekty a zpřístupňuje je všem členům týmu. Cíle a přehledy poskytují všem potřebnou přehlednost pro posun projektu vpřed. Vytvořte soudržný tým s ClickUp. Zaregistrujte se zdarma ještě dnes.