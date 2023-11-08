Připraveni jednat okamžitě: Definitivní průvodce týmy Tiger

Určitě jste už slyšeli frázi „Houstone, máme problém“.
Ale co tygří týmy? 🐅
Termín „tiger team“ byl poprvé použit v článku z roku 1964 s názvem Program Management in Design and Development (Řízení programů v oblasti designu a vývoje) a proslavil jej NASA, která jeden takový tým vytvořila za účelem vyšetření poruchy Apolla 13 a zajištění bezpečnosti astronautů. 🌕
Tato pracovní skupina získala za svou práci Prezidentskou medaili svobody. I když nemůžeme zaručit stejnou míru uznání, můžeme vám určitě pomoci vytvořit přístup týmu Tiger Team přizpůsobený potřebám vaší organizace, abyste dosáhli úspěchu.
Od lunární mise v roce 1970 nasazují vládní orgány a podniky po celém světě týmy Tiger, aby zajistily hladký chod operací. Rozmanitý a vysoce specializovaný přístup týmu Tiger byl vytvořen s jediným cílem: vyřešit konkrétní (a často složitý) problém, který trápí větší organizaci.
Jako u každé osvědčené strategie, i vytvoření dokonalého týmu Tiger Team je umění. Ale s těmi správnými nástroji jsme přesvědčeni, že tuto metodu můžete využít ve svůj prospěch. Sledujte nás, jak odhalujeme vše, co potřebujete vědět o týmech Tiger Team, než je ve své organizaci nasadíte.
Zjistěte, co to je, jaké jsou jejich výhody, osvědčené postupy a jak viceprezident marketingu společnosti ClickUp využívá týmy Tiger k dosažení úspěchu.
Co je to tým Tiger?
Tým Tiger je malá, mezioborová skupina odborníků ve vaší organizaci, kteří se spojili, aby vyřešili složitý problém. Na rozdíl od typického týmu zaměřeného na řešení problémů týmy Tiger nejen nacházejí řešení, ale také vyvíjejí systémy pro efektivní implementaci tohoto řešení.
Týmy Tiger se tvoří jedním ze dvou způsobů:
- Tým je vytvořen speciálně za účelem řešení určitého problému. Všechny úkoly týmu Tiger mají přednost před běžnými povinnostmi jednotlivých členů a po dosažení cíle se členové vrátí ke svým obvyklým každodenním povinnostem.
- Tým je vytvořen za účelem řešení určitého problému nebo dosažení konkrétního cíle navíc k jejich aktuálnímu pracovnímu vytížení. Tento přístup týmu Tiger může vyžadovat denní nebo týdenní časový blok v jejich kalendářích věnovaný dané věci, ale neznamená to, že by upustili od svého běžného harmonogramu, aby vyřešili daný problém.
Přístup, který zvolíte, závisí na povaze cíle a čase, který máte k jeho dosažení k dispozici. Členové vašeho týmu Tiger se možná scházejí pravidelně po delší dobu nebo často v omezeném časovém rámci. V každém případě musí být schopen se rychle přizpůsobit a jednat, pokud je to nutné.
Týmy Tiger by měly sestávat z členů z různých oddělení nebo poboček vaší organizace, aby přispěli širokou škálou dovedností. Cílem je vytvořit rozmanitou skupinu seniorních členů, kteří přinášejí dlouholeté zkušenosti, odborné znalosti a různé pohledy.
Díky tomu bude váš tým Tiger schopen odhalit úzká místa, oblasti zájmu a řešení, která by běžný tým mohl přehlédnout. Jde o to využít kolektivní dovednosti a znalosti vašich interních odborníků, abyste mohli najít inovativní řešení a strategie pro problémy, kterým vaše firma čelí.
Zní to jednoduše, že? Ne tak docela, ale výsledek za to rozhodně stojí.
Výzvy a výhody přístupu týmu Tiger
Vaši nadřízení vám jako první řeknou, že mezifunkční týmová práce je neustálou výzvou. Je také základem každého úspěšného týmu Tiger.
Pokud je mezifunkční spolupráce prováděna správně, eliminuje izolovanost týmů, podporuje kreativitu, zdravé pracovní vztahy a zvyšuje produktivitu. Pokud však není úspěšná, může se mezifunkční tým rychle stát místem, kde je příliš mnoho kuchařů.
Amrita Mathur, viceprezidentka pro marketing ve společnosti ClickUp, ví vše o zkouškách, útrapách a významných výhodách týmu Tiger. Jsou jednou z klíčových strategií, které přenesla do ClickUp ze společnosti Superside, kde za pouhé čtyři roky vybudovala společnost prakticky od nuly na 45 milionů dolarů ročního opakovaného výnosu (ARR).
Jaké je její tajemství? Strategické rozdělení schůzek, aby byli všichni členové, kteří potřebují vědět, v obraze a zároveň byla zachována zdravá kultura práce na dálku.
Bonus: Přečtěte si rozhovor Amrity s Growth Sprints , kde najdete podrobný rozbor nejlepších strategií pro schůzky a spolupráci, které pomohly společnosti Superside dosáhnout růstu.
Odstranění bariér mezi členy týmu nebo v rámci celé firmy není jednorázová záležitost, ale proces, který vyžaduje trpělivost, důslednost a cílevědomé úsilí. V opačném případě se bariéry mezi členy týmu jednoduše vrátí a často se v organizaci zakoření ještě hlouběji.
Nejlepší způsob, jak tuto výzvu překonat, je zajistit, aby se váš tým odborníků skládal z nejzkušenějších a nejzralejších expertů. Vybraný technický tým bude mít rozsáhlé zkušenosti s prací na mezifunkčních projektech a bude schopen rychle odstranit jakékoli komunikační bariéry, aby mohl od samého začátku řešit nové překážky.
Pro vedení je velmi cenné, zejména v asynchronní vzdálené struktuře, mít jednou za měsíc všechny na jednom místě ve stejný čas.
Pro vedení je velmi cenné, zejména v asynchronní vzdálené struktuře, mít jednou za měsíc všechny na jednom místě ve stejný čas.
Díky tomu, že je tým štíhlý, může co nejrychleji reagovat na svá rozhodnutí (bez zbytečného zdržování složitými procesy nebo schvalováním ze strany zainteresovaných stran). Mezi další významné výhody dobře fungujícího týmu Tiger patří:
- Strategické rozhodování s dostatečnými předchozími zkušenostmi a předvídavostí, aby bylo možné zvážit dopad
- Schopnost analyzovat složité problémy z různých úhlů pohledu
- Okamžitý přístup k zdrojům, datům, poznatkům a dalším informacím z celé organizace
- Zájem o nové obchodní procesy, kreativní řešení a inovace
- Pozitivní a proaktivní přístup k nepředvídaným překážkám
Efektivní týmy typu „tiger team“ jsou také jedním z nejhospodárnějších způsobů, jak optimalizovat vaši interní strategii. Vzhledem k tomu, že více než polovina vedoucích pracovníků v nedávné studii ClickUp uvedla efektivní využívání zdrojů jako svou nejvyšší prioritu, může se tento styl řešení problémů ve formě fokusních skupin stát ještě více rozšířeným napříč odvětvími.
Kdy použít tým Tiger
Týmy typu „tiger team“ nejsou běžnou záležitostí. A protože jsou sestavovány případ od případu, je velmi pravděpodobné, že žádné dva týmy typu „tiger team“ nebudou mít stejné členy, a to ani bez organizačních změn.
Tyto specializované pracovní skupiny jsou vytvořeny s cílem řešit kritické problémy, které brání společnosti v dosažení větších cílů nebo dokončení projektu s velkým dopadem – například když zákazníci nemohou správně používat váš produkt kvůli neodstranitelné chybě nebo když se opakovaně nedaří realizovat důležitý projekt a je třeba prozkoumat nový plán útoku.
Než začnete s přístupem týmu Tiger, je důležité zvážit, zda je tato strategie pro vaši situaci tou nejlepší volbou. Zeptejte se sami sebe:
- Byly vyzkoušeny všechny ostatní možné řešení problému?
- Dokážete jasně definovat problém, který je třeba vyřešit?
- Řešíte složitý problém, který vyžaduje pohled z různých úhlů?
- Je problém časově citlivý a zásadní pro úspěch podniku?
Odpovědi na tyto otázky vám pomohou určit, zda je čas vytvořit tým Tiger, a zároveň podnítí správné diskuse k upevnění rozsahu projektu.
Kdo je ve vašem týmu Tiger?
Neexistují žádná pevná pravidla, pokud jde o to, kdo bude ve vašem A-týmu, vše závisí na rozsahu vaší organizace, problému a cíli.
Ideální členové týmu jsou spolupracující, proaktivní a nebojí se překračovat normy nebo narušovat dlouhodobě zavedené obchodní praktiky ve prospěch společnosti.
Projděte si organizační schéma vaší organizace a podívejte se za hranice nejlepších pracovníků, abyste našli dynamické členy s bohatými profesionálními zkušenostmi (technickými i netechnickými).
Mějte na paměti, že dvoučlenné nebo tříčlenné týmy Tiger jsou poměrně běžné, i když složitější projekty mohou vyžadovat týmy o 10 nebo více členech. To vše znamená, že místo ve vašem týmu Tiger je nesmírně cenné a tato rozhodnutí by měla být učiněna s maximální péčí a zvážením.
3 kroky k vytvoření týmu Tiger
Doporučujeme začít se sadou kritérií založených na problému, kterým se váš tým Tiger bude zabývat, a na dovednostech nezbytných k jeho řešení. I když chcete, aby tým zůstal malý, nebojte se při brainstormingu potenciálních členů myslet v širších souvislostech, zejména pokud jde o jejich specializace.
Postupujte podle těchto tří jednoduchých kroků a sestavte svůj tým Tiger se všemi správnými členy:
Krok 1: Definujte problém
Než začnete tým sestavovat, určete kdo, co, kde, proč a jak se týká problém, který řešíte. Na základě těchto faktorů zvažte základní příčinu problému a co by mohlo být zapotřebí k jeho vyřešení.
Zjištění těchto charakteristik vám pomůže kriticky zvážit, které týmy jsou tímto problémem nejvíce ovlivněny, jaké jsou potřeby projektu a jaká je jeho celková složitost. Stanovení jasných parametrů rozsahu projektu v rané fázi zajistí, že se tým bude soustředit na úkoly, až začne skutečná práce, a zabrání hromadění zbytečných výstupů v projektu, tj. rozšiřování rozsahu.
Krok 2: Identifikujte klíčové dovednosti svých klíčových hráčů
Vyvážený a efektivní tým Tiger se skládá ze zkušených odborníků, kteří rozumějí problému ze všech úhlů – včetně rizik, sázek a překážek. S jasně definovaným problémem v mysli si položte otázku:
- Které týmy nebo oddělení jsou tímto problémem ovlivněny?
- Jaký typ řešení bude tento problém vyžadovat?
- Kdo má nejvíce informací o tomto problému?
Technicky náročnější projekty mohou vyžadovat další podporu od vašich technických nebo produktových týmů, ale rozmanitost je zásadní.
Příliš mnoho členů s příliš podobnými nebo hyper-specifickými specializacemi zpomalí pokrok, vytvoří slepé skvrny v logice týmu a potenciálně vyloučí cenné pohledy z diskuse. Místo toho se dívejte za pouhé pracovní pozice a sestavte tým s různorodým zázemím, silnými stránkami a znalostí dané problematiky.
Krok 3: Rozhodněte, kdo bude tým vést
Jakmile máte členy, je čas jmenovat vedoucího týmu Tiger.
Tato osoba bude fungovat jako moderátor skupiny, mluvčí a v případě potřeby také jako sponzor dalších zdrojů. Jednoduše řečeno – jedná se o velmi důležitou roli, která může rozhodnout o tom, zda váš tiger team splní svůj cíl.
Jedna studie zjistila, že 76 % úspěšných mezifunkčních týmů, které byly předmětem průzkumu, mělo jednu společnou vlastnost – silný řídící hlas v rámci skupiny.
Vedoucí týmu Tiger může mít konečné slovo při důležitých rozhodnutích skupiny, ale musí také podporovat účast, otevřenou diskusi a spolupráci všech členů týmu. Pokud tak neučiní, může to vést k tomu, že řešení budou opomenuta nebo problém zůstane nevyřešen.
Osvědčené postupy a strategie týmu Tiger
Alexo, přehraj „Eye of the Tiger“ od Survivor.
Nyní, když jsme si vysvětlili základy a nastínili situaci, pojďme se podívat na strategie a osvědčené postupy, které povedou váš tygří tým k vítězství:
- Připravte se, připravte se, připravte se: Před prvním setkáním vašeho týmu Tiger Team zajistěte jeho úspěch tím, že shromáždíte co nejvíce informací pro rychlou referenci a nezbytný kontext. Jako projektový manažer týmu zajistěte, aby měli přístup ke všem relevantním údajům, poznatkům, rozpočtům a zdrojům, aby pochopili, jak tento problém vznikl, a mohli jej vyřešit.
- Stanovte SMART cíle: Stanovte konkrétní, měřitelné, dosažitelné, realistické a včasné (SMART) cíle, aby každý člen věděl, co je třeba dosáhnout a proč.
- Myslete iterativně: Týmy Tiger pravděpodobně nevyřeší problémy přes noc. Bude to vyžadovat pokusy a omyly a postupný pokrok týden po týdnu, abyste mohli následovat plán vypracovaný vaším týmem odborníků.
- Podporujte otevřené diskuse: Transparentnost je klíčem k efektivnímu týmu Tiger. Otevřená komunikace podporuje upřímnou zpětnou vazbu, kamarádství, inovace, produktivní rozhovory a mnoho dalšího.
- Projektová dokumentace je vše: Od rolí a odpovědností jednotlivých členů až po denní pokrok – vše si zapisujte. Sledujte, jak se věci vyvíjejí, abyste mohli snadno navázat na diskusi tam, kde jste skončili, nebo odhalit překážky, než bude příliš pozdě.
- Definujte své komunikační kanály: Efektivita je pro váš tým Tiger Team zásadní a ačkoli je ideální osobní brainstorming, není vždy proveditelný. Než se vaše nejlepší nápady ztratí v e-mailové schránce, zatímco zbytek týmu chatuje ve Slacku, stanovte jasná očekávání ohledně toho, jak budete všichni komunikovat v reálném čase a asynchronně během celého procesu.
- Oslavujte své úspěchy: Morálka je vše! Oceněte své zaměstnance a oslavujte každý úspěch svého týmu, ať už je velký nebo malý.
Včasné přijetí těchto postupů zajistí, že váš tým Tiger udrží strategický směr během celého procesu řešení problémů a zabrání tomu, aby se tým odchýlil od kurzu kvůli rozšiřování rozsahu projektu a dalším častým chybám. Největším přínosem pro tým Tiger jakékoli velikosti a z jakéhokoli odvětví je však investice do výkonného softwaru pro správu projektů, který slouží k ukládání výsledků jejich práce.
Posuňte svůj tým Tiger Team dále s ClickUp
Pro týmy pracující zcela na dálku nebo zcela asynchronně je zásadní vyhradit prostor, kde se členové týmu Tiger mohou spojit, spolupracovat a realizovat své nejlepší nápady. Náš návrh? ClickUp.
Komplexní řešení pro správu projektů, jako je ClickUp, obsahují všechny nástroje potřebné k efektivnímu vývoji řešení problémů jakéhokoli rozsahu. Díky možnosti delegovat úkoly, upravovat dokumenty, organizovat plány, plánovat časové osy a sledovat pokrok, ClickUp zrcadlí rychlé tempo a efektivitu osobních brainstormingových sezení v jedné společné platformě – a ještě něco navíc.
Týmy z různých odvětví se spoléhají na ClickUp kvůli jeho flexibilitě, bohatému souboru funkcí a řadě integrací, které jim umožňují propojit jejich práci prakticky z jakékoli aplikace. Navíc díky jeho rozsáhlé knihovně šablon můžete snadno přizpůsobit svůj pracovní prostor a hned se pustit do svých nejdůležitějších úkolů.
Ale nemusíte nám věřit – přesvědčte se sami a zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp.