11 nejlepších AI nástrojů pro stanovení cílů k dosažení cílů v roce 2025

Stanovení cíle je vzrušujícím začátkem naplňující cesty. Ať už chcete dosáhnout osobního růstu (například být schopen uběhnout maraton) nebo profesních milníků (například zdvojnásobit tržby pomocí cílených marketingových kampaní), vše začíná stanovením cíle.
Stanovení správných cílů je klíčem k udržení správného směru. Stanovení těchto cílů realisticky a prakticky však nemusí být vždy možné.
Zde vám pomohou nástroje AI pro stanovení cílů. Nejenže vám pomohou definovat jasné a dosažitelné cíle, ale také je sledovat, sdílet poznatky a motivovat vás, když to nejvíce potřebujete.
V tomto duchu vám představujeme více než 10 úžasných nástrojů AI pro stanovení cílů. 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
Zde je seznam 11 nejlepších AI nástrojů pro stanovení cílů:
- ClickUp (nejlepší pro projektové řízení a spolupráci s využitím umělé inteligence)
- Asana (nejlepší pro zefektivnění společného stanovování cílů)
- Fellow (nejlepší pro přeměnu schůzek na realizovatelné cíle)
- Lattice (nejlepší pro sladění cílů s rozvojem zaměstnanců)
- Perdoo (nejlepší pro zjednodušení správy OKR)
- Hive (nejlepší pro integraci cílů do pracovních postupů projektů)
- Betterworks (nejlepší pro posílení odpovědnosti v rámci celé organizace)
- Leapsome (nejlepší pro kombinaci stanovení cílů s přehledem o výkonu)
- Goalscape (nejlepší pro vizualizaci cílů a hierarchií úkolů)
- Habitica (nejlepší pro gamifikaci dosahování osobních cílů)
- Toodledo (nejlepší pro přizpůsobení správy cílů a úkolů)
Výhody používání nástrojů AI pro stanovení cílů
Nejprve si vysvětlíme, co může software pro stanovení cílů založený na umělé inteligenci nabídnout vašemu pracovnímu postupu. Zde je přehled výhod, díky kterým funguje inteligentní generátor cílů:
- Plánování na míru: Nástroje AI analyzují vaše zvyky, preference a priority a vytvářejí plány na míru pro dosažení cílů, které odpovídají vašim požadavkům.
- Větší objektivita: Nástroje AI pro stanovení cílů převádějí vaše aspirace na konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené (SMART) cíle. Takové generování SMART cílů je kvalitativním a kvantitativním vyjádřením cíle, díky čemuž je jeho dosažení realističtější.
- Vyšší produktivita: S nástroji AI pro stanovení cílů strávíte méně času plánováním a více času prací na svém cílovém projektu.
- Jednoznačné a měřitelné cíle: Nástroje pro stanovení cílů založené na umělé inteligenci vám umožňují rozdělit větší cíle na menší dosažitelné kroky s měřitelnými cíli. Taková granularita vám pomáhá řídit pokrok s vyšší přesností.
- Informace založené na datech: Nástroje AI generují praktické informace o vašem výkonu. Tyto analýzy podložené daty vám umožňují provádět chytré a informované úpravy vašich strategií.
- Nic vám neunikne: Nástroje AI pro stanovení cílů jsou vybaveny funkcemi, jako jsou připomenutí, automatické plánování a aktualizace v reálném čase. Díky nim vám nic důležitého neunikne.
- Snadná spolupráce: Několik nástrojů využívajících AI na pracovišti usnadňuje spolupráci, umožňuje týmům sjednotit se na společných cílech a maximalizovat produktivitu prostřednictvím kolektivního jednání.
- Integrace s dalšími nástroji: Od systémů pro správu projektů po kalendáře – nástroje AI pro stanovení cílů se integrují do vaší stávající technologické infrastruktury a zajišťují plynulý a neomezený zážitek.
🔎 Věděli jste? Studie zahrnující vysokoškolské studenty zjistila, že ti, kteří použili rámec SMART, dosáhli vyšší úrovně dosažení cílů (~73 %) ve srovnání s těmi, kteří jej nepoužili (~64 %). Stejná studie zjistila, že účastníci používající cíle SMART pociťovali větší uspokojení potřeb a pozitivní emoce, což naznačuje širší dopad na osobní pohodu.
Co byste měli hledat v nástroji AI pro stanovení cílů?
Zde je několik klíčových funkcí, které byste měli hledat ve svém AI nástroji pro stanovení cílů:
- Vizualizace cílů: Vyberte si nástroj, který umožňuje sledování cílů pomocí vizuálních nástrojů, jako jsou dynamické grafy, časové osy a grafy, abyste mohli měřit pokrok a oslavovat milníky. Vizualizační nástroje činí cíle lépe sledovatelnými a přístupnějšími.
- Behaviorální poznatky: Vyberte si nástroje s AI analytikou, které analyzují vzorce používání, chování a preference a navrhují způsoby, jak zlepšit vaši efektivitu a produktivitu.
- Přizpůsobitelné pracovní postupy: Upřednostněte nástroj, který vám ideálně umožní upravit závislosti úkolů, priority a připomenutí tak, aby vyhovovaly osobním a organizačním potřebám. Navíc by měl nabízet přizpůsobitelné pracovní postupy, které budou v souladu s vaším procesem stanovování cílů.
- Víceúrovňové sledování cílů: Vyberte si nástroj, který podporuje detailní a komplexní sledování cílů na různých úrovních, ať už sledujete jednotlivé úkoly nebo příklady OKR pro celý tým.
- Spolupráce a odpovědnost: Vyberte si nástroj, který obsahuje integrované kontroly, sdílené panely a zpětnou vazbu, aby podpořil týmovou práci a transparentnost, protože každý cíl vyžaduje kolektivní akci.
- Šablony SMART cílů: Vyberte si generátor chytrých cílů založený na umělé inteligenci, který vytváří přizpůsobitelné šablony a výrazně šetří čas a úsilí, které byste jinak vynaložili na tradiční metody stanovování cílů.
11 nejlepších AI nástrojů pro stanovení cílů
S ohledem na výše uvedený kontrolní seznam vám představujeme nejlepší AI nástroje pro stanovení vašich osobních a profesních cílů:
1. ClickUp (nejlepší pro projektové řízení a spolupráci založené na umělé inteligenci)
ClickUp je aplikace, která zvládne vše, co souvisí s prací. Kombinuje správu úkolů založenou na umělé inteligenci s výkonnými funkcemi pro spolupráci na projektech, což z ní dělá perfektní nástroj pro stanovení, sledování a dosahování cílů.
S ClickUp Brain získáte inteligentního asistenta AI, který dokáže generovat SMART cíle přizpůsobené vašim záměrům a ukázat vám cestu k jejich dosažení. To zajišťuje jasnost a soulad s širšími prioritami týmu a organizace.
ClickUp Brain také poskytuje aktualizace pokroku a souhrny vašich úkolů, projektů a cílů, což usnadňuje sledování toho, jak daleko jste se dostali – a jak daleko ještě musíte jít.
Kromě toho platforma s umělou inteligencí optimalizuje prioritizaci úkolů, automatizuje opakující se pracovní postupy a nabízí inteligentní návrhy ke zvýšení produktivity.
Jakmile budete mít návrhy cílů AI, použijte ClickUp Goals k vytvoření a zdokumentování akčních cílů, nastavení milníků a sledování pokroku v reálném čase.
Vyberte si z různých cílů, včetně ano/ne, čísel, měny a dalších, abyste mohli měřit plnění cílů. Snadno nastavujte termíny, vizualizujte procentuální pokrok na první pohled a kategorizujte cíle do složek pro snadnou organizaci.
Pomocí panelů ClickUp Dashboards můžete sledovat stav, odhalovat překážky a podle potřeby upravovat plány. Panely ClickUp Dashboards a ClickUp Views poskytují bezkonkurenční možnosti sledování a reportování a nabízejí přehled o časových harmonogramech projektů, pracovní zátěži týmů a celkovém pokroku v plnění cílů.
Díky přizpůsobitelným zobrazením, jako jsou Ganttovy diagramy, Kanban tabule a kalendářové rozvržení, se ClickUp přizpůsobí preferovanému pracovnímu postupu každého týmu. Spolupráce je plynulá díky nástrojům, jako je editace v reálném čase, komentáře a chatovací funkce, které podporují lepší komunikaci a týmovou práci.
ClickUp Goals pomáhá udržet pozornost všech členů každého oddělení na tom, co je opravdu důležité, což je při uvádění nového produktu na trh zásadní.
ClickUp Goals pomáhá udržet pozornost všech členů každého oddělení na tom, co je opravdu důležité, což je při uvádění nového produktu na trh zásadní.
A konečně, s ClickUp získáte rozsáhlou knihovnu šablon, které vám usnadní nastínit vaše cíle a začít na nich pracovat. Například šablona ClickUp SMART Goals Template je skvělá pro mapování vašich plánů jako SMART cílů, bez ohledu na jejich trvání.
Plně přizpůsobitelná a skvělá pro začátečníky, šablona ClickUp SMART Goals Template strukturová vaše cíle do systému, který podporuje vaše každodenní úsilí o stanovení a dosažení cílů.
Toto se vám na něm bude líbit:
- Organizujte cíle a úkoly do přehledných celků, abyste měli jistotu, že nic nezanedbáte.
- Snadno identifikujte a poté vyřešte všechny potenciální překážky.
- Využijte funkce sledování času, značkování, upozornění na závislosti, e-mailová oznámení a další nástroje pro lepší sledování cílů.
Podobně vám šablona akčního plánu ClickUp SMART Goal pomůže převést tyto SMART cíle do konkrétních úkolů.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte a integrujte cíle SMART pomocí ClickUp Brain a přeměňte je na akční plán pomocí ClickUp Goals.
- Vizualizujte svůj cíl a plán jeho dosažení v různých přizpůsobených zobrazeních – časových osách, Ganttových diagramech, Kanban tabulkách a dalších.
- Sledujte pokrok v plnění cílů a výkonnost týmu vizuálně prostřednictvím dashboardů ClickUp.
- Ilustrujte širší cíle a související aktivity v denním/týdenním/měsíčním plánu pomocí kalendářového zobrazení ClickUp.
- Posilte spolupráci týmu pomocí ClickUp Chat, komentářů k úkolům, oznámení a sdílení dokumentů.
- Pomocí integrovaného nástroje pro sledování času změřte čas potřebný k dokončení akčních cílů.
📮 ClickUp Insight: Myslíte si, že váš seznam úkolů funguje? Zamyslete se znovu. Náš průzkum ukazuje, že 76 % profesionálů používá pro správu úkolů svůj vlastní systém priorit. Nedávný výzkum však potvrzuje, že 65 % pracovníků se bez efektivního stanovení priorit soustředí spíše na snadné úkoly než na úkoly s vysokou hodnotou.
Funkce Task Priorities od ClickUp změní způsob, jakým vizualizujete a řešíte složité projekty, a snadno zvýrazní kritické úkoly. Díky pracovním postupům ClickUp založeným na umělé inteligenci a přizpůsobitelným značkám priority budete vždy vědět, co řešit jako první.
Omezení ClickUp
- Některé funkce mohou na první pohled působit na začínajícího uživatele příliš složitě.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený tarif: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikatelský plán: 12 $/měsíc na uživatele
- Plán pro podniky: Individuální ceny
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $/měsíc na člena pracovního prostoru.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 000 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o ClickUp?
ClickUp nabízí řadu funkcí, jako je správa úkolů, sledování času a stanovení cílů. Je to jako mít více nástrojů v jednom. Spolupráce s mým týmem je snadná. Můžeme sdílet úkoly, zanechávat komentáře a společně sledovat pokrok.
ClickUp nabízí řadu funkcí, jako je správa úkolů, sledování času a stanovení cílů. Je to jako mít více nástrojů v jednom. Spolupráce s mým týmem je snadná. Můžeme sdílet úkoly, zanechávat komentáře a společně sledovat pokrok.
➡️ Číst více: Jak používat AI k automatizaci úkolů
2. Asana (nejlepší pro zefektivnění společného stanovování cílů)
Asana je univerzální nástroj pro řízení projektů, který využívá umělou inteligenci k vylepšení procesů stanovování a sledování cílů. Stanovte si cíle SMART pomocí funkce Smart Goals založené na umělé inteligenci, analyzujte stávající cíle a získejte návrhy na zlepšení, standardizaci a zdokonalení svých postupů při stanovování cílů.
Kromě stanovování cílů se AI funkce Asany rozšiřují i na funkce jako Smart Status, která poskytuje inteligentní aktualizace o postupu projektu, a Smart Summaries, která nabízí stručný přehled klíčových informací. Tyto nástroje, podporované komunikací v reálném čase, pomáhají týmům stanovit ambiciózní cíle a pracovat na společných cílech.
Nejlepší funkce Asany
- Zefektivněte sledování cílů pomocí nástrojů pro monitorování v reálném čase, jako jsou dynamické pruhy postupu a vizuální panely pro zobrazení dosažených cílů.
- Automatizujte opakující se pracovní postupy, abyste ušetřili čas a snížili počet chyb.
- Organizujte a upřednostňujte úkoly pomocí přizpůsobitelných tabulek a seznamů.
- Zobrazte pracovní vytížení týmu, abyste vyvážili úkoly a zabránili vyhoření.
Omezení Asany
- Pro začátečníky a malé týmy je naučit se je používat náročné, což může vést k jejich nedostatečnému využití.
Ceny Asany
- Osobní (zdarma)
- Starter: 13,49 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 30,49 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
- Enterprise+: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Asany
- G2: 4,4/5 (více než 10 840 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 13 280 recenzí)
💡 Tip pro profesionály: Nejenže o svých cílech přemýšlejte, ale také si je zapište jako cíle! Jasně nastíňte, co chcete, jak toho dosáhnete a jaký je váš časový plán. Pro větší motivaci sdílejte své pokroky s důvěryhodnými lidmi, abyste zůstali zodpovědní a motivovaní.
3. Fellow (nejlepší pro přeměnu schůzek na realizovatelné cíle)
Měli jste někdy potíže s následným vyřizováním úkolů po schůzce?
Fellow je AI asistent pro schůzky a zapisovatel, který překlenuje propast mezi produktivními schůzkami a nastavením a sledováním akčních cílů. Pomáhá vám vytvářet, spravovat a dosahovat vašich cílů tím, že poskytuje inteligentní návrhy a automatizuje rutinní úkoly. Týmy jej používají k nastavení jasných cílů, definování klíčových výsledků a sledování pokroku v čase, čímž zajišťují soulad a odpovědnost v celé organizaci.
Kromě stanovování cílů nabízí Fellow také asistenci při schůzkách založenou na umělé inteligenci, včetně automatického vytváření programu, přepisu v reálném čase a inteligentních shrnutí. Díky centralizaci cílů a jejich integraci do pracovního postupu schůzek zajišťuje Fellow, že stanovování cílů se stane nedílnou součástí každodenního fungování týmu.
Nejlepší funkce
- Získejte strukturovanou šablonu, která pomůže týmům definovat konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené nebo dobře promyšlené (SMART) cíle.
- Stanovte si cíle a klíčové výsledky (OKR) na individuální nebo kolektivní úrovni.
- Sledujte závazky a rozhodnutí učiněná během diskusí v reálném čase.
- Zvyšte odpovědnost členů týmu pomocí společných akčních položek a připomínek.
Omezení spolupracovníků
- Chybí pokročilé funkce pro správu projektů pro složitější cíle.
- Omezené možnosti přizpůsobení pro cíle nesouvisející s jednáními
Ceny Fellow
- Zdarma
- Solo: 29 $/měsíc na uživatele
- Tým: 11 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 23 $/měsíc na uživatele
- Podnik: 25 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze ostatních uživatelů
- G2: 4,7/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,9/5 (více než 30 recenzí)
Co říkají o Fellow skuteční uživatelé?
Pomáhá všem lépe se připravit a přijít na schůzku s jasným programem a cílem – to je velmi užitečné pro produktivitu každé schůzky.
Pomáhá všem lépe se připravit a přijít na schůzku s jasným programem a cílem – to je velmi užitečné pro produktivitu každé schůzky.
4. Lattice (nejlepší pro sladění cílů s rozvojem zaměstnanců)
Lattice sjednocuje individuální, týmové a organizační cíle. Zaměřuje se na strukturované strategie stanovování cílů, které sladí individuální a kolektivní úsilí s celkovými obchodními cíli.
Funkce založené na umělé inteligenci pomáhají sladit individuální cíle s celofiremními cíli a poskytují v reálném čase přehledy a doporučení pro optimalizaci výkonu zaměstnanců. Pokud je cílem komplexní rozvoj zaměstnanců v oblasti osobních i profesních cílů, může být Lattice silným spojencem.
Nejlepší funkce Lattice
- Podporujte časté kontroly a zpětnou vazbu ohledně pokroku v plnění cílů.
- Podporujte zapojení zaměstnanců prostřednictvím sledování výkonu, personalizované zpětné vazby a uznání kolegů.
- Sledujte pokrok při dosahování cílů pomocí vizuálních dashboardů v reálném čase.
- Využijte poznatky založené na umělé inteligenci k optimalizaci cílů zaměstnanců nebo týmů.
Omezení Lattice
- Pro menší týmy a nekorporátní prostředí se může jevit jako příliš složitý.
- Funguje především jako software pro stanovení cílů zaměstnanců.
Ceny Lattice
- Řízení talentů: 11 $/měsíc za jedno místo Zapojení (doplněk): 4 $/měsíc za jedno místo Růst (doplněk): 4 $/měsíc za jedno místo Odměňování (doplněk): 6 $/měsíc za jedno místo
- Engagement (doplněk): 4 $/měsíc za jedno místo
- Grow (doplněk): 4 $/měsíc za jedno místo
- Odměna (doplněk): 6 $/měsíc za jedno místo
- HRIS: 10 $/měsíc za jedno místo
- Engagement (doplněk): 4 $/měsíc za jedno místo
- Grow (doplněk): 4 $/měsíc za jedno místo
- Odměna (doplněk): 6 $/měsíc za jedno místo
Hodnocení a recenze Lattice
- G2: 4,7/5 (více než 3 890 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 180 recenzí)
📚 Přečtěte si také: Jak využít AI pro zvýšení produktivity (případy použití a nástroje)
5. Perdoo (nejlepší pro zjednodušení správy OKR)
Perdoo je přední platforma pro OKR (cíle a klíčové výsledky) a realizaci strategií, která byla navržena tak, aby sladila organizační cíle a podpořila výkonnost. Její intuitivní rozhraní zjednodušuje stanovování, správu a sledování cílů tím, že cíle vyjadřuje jako OKR napříč týmy a odděleními.
Tato platforma také zvyšuje transparentnost, protože členové týmu mohou vidět, jak jejich příspěvky zapadají do celkového kontextu. Tato schopnost, spojená s analytickými nástroji v reálném čase a nástroji pro zapojení, dělá z Perdoo vynikající nástroj pro podporu kultury úspěchu orientované na cíle.
Nejlepší funkce Perdoo
- Automatizujte kontroly a aktualizace pokroku členů týmu při plnění cílů.
- Vizualizujte soulad mezi cíli pomocí strategických mapovacích nástrojů pro dobře definované cíle.
- Získejte přehled o výkonu pomocí přizpůsobitelných analytických nástrojů.
- Zapojte týmy pomocí gamifikačních funkcí pro sledování cílů.
Omezení Perdoo
- Omezená podpora pro metodiky stanovování cílů jiné než OKR.
- Mobilní aplikace nemá plnou funkčnost, což může bránit správě cílů na cestách.
Ceny Perdoo
- Zdarma
- Premium: 7,92 $ za uživatele/měsíc
- Supreme: 9,68 $ za uživatele/měsíc
Hodnocení a recenze Perdoo
- G2: 4,4/5 (více než 430 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 50 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Perdoo?
Perdoo je neuvěřitelně snadné na používání a pomáhá našemu týmu udržet se na správné cestě. Jelikož každý z nás má na starosti jiné úkoly, je snadné se nechat odvést od cíle. Perdoo zajišťuje, že všichni zůstávají soustředění, a ukazuje, jak každý úkol přispívá k našemu hlavnímu cíli: generování příjmů. Pomáhá každému členovi týmu cítit se zodpovědným za to, že se přibližujeme k tomuto cíli.
Perdoo je neuvěřitelně snadné na používání a pomáhá našemu týmu udržet se na správné cestě. Jelikož každý z nás má na starosti jiné úkoly, je snadné se nechat odvést od cíle. Perdoo zajišťuje, že všichni zůstávají soustředění, a ukazuje, jak každý úkol přispívá k našemu hlavnímu cíli: generování příjmů. Pomáhá každému členovi týmu cítit se zodpovědným za to, že se přibližujeme k tomuto cíli.
6. Hive (nejlepší pro integraci cílů do pracovních postupů projektů)
Hive nabízí komplexní funkce pro řízení projektů s pokročilými schopnostmi AI, které pomáhají týmům rychleji dosahovat cílů projektů. Jeho asistent HiveMind, poháněný AI, zefektivňuje plánování projektů tím, že generuje úkoly na základě vstupů uživatelů a navrhuje další kroky na základě e-mailů. Výsledkem je, že můžete efektivně definovat cíle a měřit pokrok.
Funkce Goals od Hive také umožňuje týmům nastavovat, sledovat a vizualizovat cíle v centralizovaném dashboardu, což zajišťuje soulad a transparentnost v celé organizaci.
Nejlepší funkce Hive
- Využijte analytické nástroje umělé inteligence Hive a získejte přehled o výkonu svého týmu.
- Sledujte pokrok pomocí Ganttových diagramů, Kanban tabulek a kalendářových zobrazení.
- Zefektivněte komunikaci pomocí zpráv a oznámení v aplikaci.
- Sledujte čas strávený na úkolech a projektech pomocí integrovaných funkcí pro sledování času.
Omezení Hive
- Strmá křivka učení pro netechnické uživatele
- Příležitostné zpomalení výkonu při zpracování velkých projektů
Ceny Hive
- Zdarma
- Starter: 7 $/měsíc na uživatele
- Týmy: 18 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Hive
- G2: 4,6/5 (více než 570 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 200 recenzí)
🧠 Zajímavost: 82 % znalostních pracovníků oceňuje transparentnost cílů a činností své organizace.
7. Betterworks (nejlepší pro posílení odpovědnosti v celé organizaci)
Stejně jako Perdoo je i Betterworks platforma zaměřená na OKR, která slaďuje cíle týmu s obchodními cíli. Díky integraci AI pomáhá Betterworks zaměstnancům rozvíjet efektivní řízení cílů, čímž podporuje produktivitu a strategické zaměření.
Funkce Goal Assist od Betterworks, založená na umělé inteligenci, využívá uživatelská data k generování personalizovaných návrhů cílů. To zjednodušuje proces vytváření cílů a zajišťuje, že cíle jsou jasné, měřitelné a v souladu s prioritami společnosti.
Betterworks nabízí také další nástroje založené na umělé inteligenci, jako jsou Feedback Assist a Conversation Assist, které pomáhají manažerům poskytovat konstruktivní a nestrannou zpětnou vazbu a provádět efektivní hodnocení výkonu.
Nejlepší funkce Betterworks
- Vytvářejte dobře strukturované cíle a milníky s bodováním v reálném čase a návrhy, které pomáhají uživatelům.
- Vedejte smysluplné rozhovory o výkonu pomocí podnětů a shrnutí generovaných umělou inteligencí.
- Automatizujte připomenutí a kontroly pro snadné a včasné aktualizace cílů.
- Využijte analýzu výkonu k získání přehledu o oblastech, které je třeba zlepšit.
Omezení Betterworks
- Omezená offline funkčnost ovlivňuje práci na dálku v oblastech s nízkou konektivitou.
- Betterworks nezveřejňuje své ceny, což může pro organizace představovat problém při sestavování rozpočtu a rozhodování.
Ceny Betterworks
- Podnik: Individuální ceny
- Střední segment trhu: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Betterworks
- G2: 4,3/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,0/5 (více než 20 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Betterworks?
Betterworks má skvělé individuální a skupinové funkce, které mi umožňují propojit celofiremní cíle s mými osobními cíli, které si mohu stanovit sám, nebo je mohu sladit s mým týmem, manažerem a firmou.
Betterworks má skvělé individuální a skupinové funkce, které mi umožňují propojit celofiremní cíle s mými osobními cíli, které si mohu stanovit sám, nebo je mohu sladit s mým týmem, manažerem a firmou.
8. Leapsome (nejlepší pro kombinaci stanovování cílů s přehledem o výkonu)
Co získáte, když spojíte stanovení cílů a řízení výkonu?
Komplexní platforma pro podporu zaměstnanců, jako je Leapsome. Její funkce pro stanovení cílů založená na umělé inteligenci urychluje vytváření firemních cílů a rozvojových cílů. Tato funkce zajišťuje, že cíle jsou jasné, měřitelné a v souladu s prioritami organizace, což podporuje neustálé zlepšování, sladění a odpovědnost napříč týmy.
Kromě stanovování cílů se AI funkce Leapsome rozšiřují i na hodnocení výkonu a zpětnou vazbu. AI hodnocení platformy pomáhá transformovat poznámky na nestranné, praktické komentáře a zajišťuje, že všechny vstupy jsou smysluplné a konstruktivní.
Nejlepší funkce Leapsome
- Podporujte manažery poskytováním přehledů, shrnutí, osvědčených postupů a doporučení pomocí AI Copilot Beta.
- Zefektivněte zaškolování nových zaměstnanců pomocí integrovaných šablon pro sledování OKR.
- Analyzujte odpovědi zaměstnanců v průzkumech, abyste mohli extrahovat klíčová témata a poskytnout praktická doporučení.
- Shrňte veškerou zpětnou vazbu, včetně hodnocení manažerů, sebehodnocení a hodnocení kolegů.
Omezení Leapsome
- Noví uživatelé mohou potřebovat čas, aby se plně přizpůsobili komplexním funkcím platformy, proto je nutné školení a podpora.
- Omezené možnosti přizpůsobení, které mohou ovlivnit přizpůsobivost platformy konkrétním organizačním potřebám.
Ceny Leapsome
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Leapsome
- G2: 4,8/5 (více než 1 800 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
🔎 Věděli jste? Navzdory dostupnosti specializovaného softwaru pro OKR se 62 % organizací stále spoléhá na tabulky pro správu OKR.
9. Goalscape (nejlepší pro vizualizaci cílů a hierarchií)
Goalscape využívá radiální design, který uživatelům umožňuje vizualizovat plánování cílů, priority a pokrok v jednom komplexním přehledu. Díky tomu, že máte tyto informace na první pohled, je snazší stanovit priority a sledovat cíle v intuitivním rozhraní. Použijte jej k převedení abstraktních myšlenek na konkrétní, měřitelné, dosažitelné, relevantní a časově ohraničené cíle.
Jeho funkce založená na umělé inteligenci, Goalbert AI. nstein, pomáhá uživatelům rozdělit složité cíle na zvládnutelné dílčí cíle.
Tento přístup zjednodušuje proces plánování a zajišťuje, že se uživatelé soustředí na své priority, což zvyšuje efektivitu sledování pokroku.
Nejlepší funkce Goalscape
- Přepínejte mezi tmavým a světlým režimem a definujte barevná témata podle svého výběru.
- Efektivně spravujte časové osy a plány pomocí Ganttova diagramu.
- Sdílejte mapy cílů s týmy pro společnou akci.
- Pomocí značek „Now“ (Teď) a „Next“ (Dále) můžete filtrovat své cíle podle data, pokroku, odpovědnosti a značky a vytvářet seznamy cílů.
Omezení Goalscape
- Chybí funkce pro řízení projektů pro větší týmy.
- Omezená integrace s aplikacemi třetích stran ve srovnání s některými konkurenty
Ceny Goalscape
- Zdarma
- Pro: 9,90 $/měsíc
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Goalscape
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Habitica (nejlepší pro gamifikaci dosahování osobních cílů)
Habitica je bezplatná aplikace pro budování návyků a produktivity, která vaše úkoly a cíle promění v poutavou hru na hrdiny (RPG) pro lepší osobní rozvoj. Habitica motivuje uživatele k rozvoji pozitivních návyků a zvýšení produktivity tím, že každodenní činnosti promění v úkoly.
Jakmile dokončíte úkoly, získáte odměny ve hře a zkušenostní body, které vám pomohou vylepšit vaši postavu a odemknout nové funkce. Tento herní přístup a přizpůsobené strategie činí stanovování cílů zábavným a podporují konzistentní pokrok.
Nejlepší funkce Habitica
- Přizpůsobte si svůj avatar ve hře tak, aby odrážel váš styl a preference, a zvyšte tak své zapojení a motivaci.
- Sledujte pokrok pomocí poutavého a interaktivního dashboardu.
- Vytvořte skupiny s přáteli, abyste společně plnili úkoly, budovali pocit sounáležitosti a zodpovědnosti.
- Přístup k vašim úkolům a pokroku na různých zařízeních
Omezení Habitica
- Vhodnější pro dosažení osobních cílů, nemusí být vhodné pro profesionální prostředí.
- Omezené analytické funkce a reportování pro podrobné sledování pokroku
Ceny Habitica
- Zdarma
- Předplatné: 5 $ měsíčně
Hodnocení a recenze Habitica
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostatek recenzí
🧠 Zajímavost: 90 % zaměstnanců má pocit, že gamifikace zvyšuje jejich produktivitu. Gamifikovaná pracovní zkušenost zvyšuje produktivitu o 50 %, zapojení o 48 % a ziskovost o 700 %!
11. Toodledo (nejlepší pro přizpůsobení správy cílů a úkolů)
Toodledo je univerzální nástroj pro zvýšení produktivity, který uživatelům pomáhá vytvářet podrobné a flexibilní cíle v souladu s požadavky projektu. Funkce jako třídění podle priority a sledování pokroku zajišťují, že uživatelé zůstanou soustředění a organizovaní.
Ačkoli Toodledo v současné době neintegruje umělou inteligenci, nabízí silnou platformu, která uživatelům umožňuje vytvářet úkoly, stanovovat priority a termíny, což umožňuje efektivní správu cílů.
Funkce sledování cílů v aplikaci Toodledo navíc umožňuje jednotlivcům i týmům stanovit si cíle a sledovat pokrok při jejich plnění, což podporuje zodpovědnost a soustředění.
Nejlepší funkce Toodledo
- Sledujte své denní návyky pomocí vizuálních grafů pokroku, které vás motivují k důslednosti a sebezdokonalování.
- Organizujte pracovní postupy pomocí složek, značek a filtrů.
- Vytvořte si osobní seznam úkolů s vysokou prioritou a zajistěte, aby kritické položky dostaly okamžitou pozornost.
- Nastavte si opakující se úkoly a připomenutí, abyste si vypěstovali důslednost.
Omezení Toodledo
- Rozhraní může působit zastarale, zejména ve srovnání s jinými nástroji.
- Chybí pokročilé informace nebo doporučení založené na umělé inteligenci.
Ceny Toodledo
- Zdarma
- Standard: 4,99 $ měsíčně
- Plus: 7,99 $ měsíčně
- Podnikání: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze Toodledo
- G2: 4,5/5 (více než 70 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 70 recenzí)
Co říkají skuteční uživatelé o Toodledo?
Nabízí více než jen úkoly, zahrnuje funkce GTD pro sledování kontrolních seznamů, sledování návyků, stanovení cílů a monitorování, je snadno použitelný na více zařízeních a integruje se s mým kalendářem. A těch párkrát, kdy jsem potřeboval podporu, reagovali rychle. Je to můj denní správce úkolů a jediný, u kterého jsem zůstal po celá léta – a vyzkoušel jsem jich MNOHO.
Nabízí více než jen úkoly, zahrnuje funkce GTD pro sledování kontrolních seznamů, sledování návyků, stanovení cílů a monitorování, je snadno použitelný na více zařízeních a integruje se s mým kalendářem. A těch párkrát, kdy jsem potřeboval podporu, reagovali rychle. Je to můj denní správce úkolů a jediný, u kterého jsem zůstal po celá léta – a vyzkoušel jsem jich MNOHO.
Chytřejší cíle SMART díky ClickUp
Stanovení efektivních cílů je prvním krokem k úspěchu. AI může tento proces usnadnit a zvýšit jeho účinnost. Od zjednodušení tvorby cílů až po přizpůsobení strategií na základě pokroku – nástroje AI mají vaší strategii úspěchu co nabídnout.
I když jsme diskutovali o několika nástrojích AI pro stanovení cílů, ClickUp skutečně vyniká tím, že nabízí více než jen základní funkce. Kombinace ClickUp Brain a ClickUp Goals usnadňuje vytvoření plánu, který vede k plodným výsledkům. Ať už sledujete osobní milníky nebo řídíte složité projekty v práci, ClickUp je dostatečně univerzální, aby vám pomohl s obojím – na jedné platformě.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a proměňte své sny ve skutečnost, jeden milník po druhém. 🏆