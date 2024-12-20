Jak mohou marketingové agentury využívající umělou inteligenci změnit vaši digitální strategii

Vytváření a provozování efektivních marketingových kampaní není vždy snadné. Bez ohledu na to, jak kreativní a efektivní je váš tým, vždy se najdou situace, kdy potřebujete pomocnou ruku.
Vstupte do světa umělé inteligence – přítele každého marketéra v dnešní době. Od vytváření reklamních textů až po poskytování přesných informací podporuje AI prakticky všechny marketingové funkce.
A co je na tom nejlepší? Digitální marketingové agentury také hojně využívají AI. Výsledkem je nejen vyšší efektivita, ale také lepší výsledky pro klienty.
V tomto blogu se budeme podrobně zabývat AI marketingem a AI marketingovými agenturami. Začneme! 🎯
⏰ 60sekundové shrnutí
- AI marketing využívá strojové učení a NLP k automatizaci úkolů, optimalizaci kampaní a zvýšení efektivity a nákladové efektivnosti.
- Specializované agentury poskytují škálovatelná řešení založená na datech v oblasti SEO, personalizovaného obsahu a dalších oblastí s využitím AI.
- Mezi přední agentury patří NoGood, SmartSites, SingleGrain, Brave Bison, Major Tom a další.
- Založení vlastní agentury zabývající se marketingem s využitím umělé inteligence vyžaduje zvládnutí nástrojů umělé inteligence, získání dovedností, vytvoření strategie a sestavení správného týmu.
- Mezi budoucí trendy patří prediktivní analytika, inovace v oblasti AR/VR a řešení etických výzev, jako je ochrana soukromí a zaujatost.
Co je AI marketing?
AI marketing je využití umělé inteligence ke zlepšení a automatizaci různých marketingových úkolů. Využívá technologie jako strojové učení (ML), zpracování přirozeného jazyka (NLP) a analýzu dat, aby byl marketing efektivnější a účinnější.
Díky strojovému učení může AI analyzovat velké množství dat, odhalovat trendy a vytvářet předpovědi, které pomáhají marketérům doladit kampaně.
NLP hraje velkou roli v porozumění a generování lidského jazyka, což umožňuje AI analyzovat náladu zákazníků, vytvářet personalizovaný obsah a pohánět chatboty pro lepší interakci se zákazníky.
🧠 Zajímavost: První použití AI v marketingu se datuje do 90. let 20. století, kdy byly e-mailové marketingové kampaně automatizovány pomocí základních nástrojů AI pro segmentaci publika.
Pokud vás zajímá více, zde je několik rychlých tipů, jak můžete AI využít v marketingu:
Co je to marketingová agentura využívající umělou inteligenci?
Marketingová agentura využívající umělou inteligenci je společnost, která pomocí umělé inteligence pomáhá firmám realizovat chytřejší marketingové kampaně. Namísto tradičních metod tyto agentury využívají nástroje umělé inteligence k automatizaci úkolů, analýze dat a personalizaci kampaní efektivnějším a účinnějším způsobem.
Kombinují sílu AI s marketingovými znalostmi a vytvářejí tak chytřejší strategie založené na datech.
Mezi typické služby, které tyto agentury nabízejí, patří:
- Optimalizace pro vyhledávače (SEO) podporovaná umělou inteligencí
- Chatboty a virtuální prodejní asistenti
- Vytváření personalizovaného obsahu
- E-mailový marketing
- Analýza sentimentu
- Segmentace zákazníků
- A/B testování
- Analýza a vizualizace dat
Marketingové agentury využívající umělou inteligenci vs. tradiční agentury
Agentury AI předefinovávají marketing pomocí nejmodernějších nástrojů, ale jak si vedou ve srovnání s tradičními agenturami, které se při úkolech, jako je psaní textů a vytváření reklamních kampaní, spoléhají výhradně na lidskou práci?
Pojďme se na to podívat. 👀
|Aspekt
|Marketingové agentury využívající umělou inteligenci
|Tradiční marketingové agentury
|Přístup
|Využijte technologie AI, jako je ML a prediktivní analýza, v kombinaci s lidskými zdroji.
|Při provádění většiny marketingových funkcí se spoléhejte hlavně na lidské zdroje.
|Rychlost a efektivita
|Zaměřte se na automatizaci úkolů pro rychlejší provedení a optimalizaci.
|Může být časově náročnější kvůli manuálnímu plánování a provádění
|Nákladová efektivita
|Potenciálně nižší náklady díky automatizaci a efektivnímu plánování zdrojů
|Vyšší náklady kvůli manuální práci a výdajům na tradiční média
|Škálovatelnost
|Snadno škálovatelné, protože nástroje AI zvládají větší objem dat a interakcí se zákazníky.
|Škálování může být náročné a vyžadovat mnoho zdrojů.
|Adaptabilita
|Rychle se přizpůsobujte změnám na trhu díky analýze dat v reálném čase.
|Pomalejší přizpůsobení kvůli delším cyklům plánování a realizace
Proč najmout marketingovou agenturu využívající umělou inteligenci?
Najmutí marketingové agentury využívající umělou inteligenci má mnoho výhod, včetně posílení vašich marketingových aktivit a získání konkurenční výhody pro vaši firmu.
Podívejme se na tyto výhody podrobněji. 👇
Vylepšená analýza dat a přehledy
Marketingové agentury využívající umělou inteligenci poskytují hlubší úroveň analýzy dat než tradiční metody.
Tyto agentury dokážou pomocí marketingových nástrojů založených na umělé inteligenci rychle zpracovat obrovské množství dat a odhalit vzorce, které na první pohled nemusí být zřejmé. To zahrnuje vše od analýzy chování zákazníků a předpovídání budoucích trendů až po provádění průzkumu trhu, který odhaluje cenné informace o konkurentech a změnách v odvětví.
Například použití AI pro průzkum trhu může podnikům pomoci identifikovat nové preference spotřebitelů a podle toho upravit své strategie.
Společnosti jako Netflix a Spotify využívají AI k analýze chování uživatelů a k vytváření doporučení, čímž zlepšují uživatelský zážitek a zapojení uživatelů.
Lepší zapojení zákazníků a personalizace
Personalizace je klíčem k budování silných vztahů se zákazníky a AI ji může posunout na novou úroveň.
AI marketingové agentury využívají data zákazníků k poskytování hypercíleného obsahu, personalizovaných doporučení produktů a relevantních nabídek ve správný čas. Například e-commerce platformy jako Amazon a módní maloobchodníci jako ASOS využívají AI k navrhování produktů na základě předchozích nákupů a historie prohlížení, čímž zvyšují prodej a spokojenost zákazníků.
AI také pomáhá zefektivnit interakce se zákazníky pomocí chatbotů a automatizovaných systémů podpory, které poskytují rychlé a efektivní odpovědi na dotazy a problémy.
🔍 Věděli jste, že... AI může vytvářet virtuální influencery. Postavy jako Lil Miquela mají miliony sledujících na sociálních médiích a jsou zcela ovládány AI.
Zvýšená efektivita správy kampaní
Správa marketingových kampaní napříč různými kanály může být složitá a časově náročná. Agentury zabývající se umělou inteligencí tento proces výrazně zefektivňují pomocí nástrojů, které automatizují úkoly, jako je plánování sociálních médií, cílení reklam a tvorba obsahu.
Tyto nástroje také optimalizují kampaně tím, že průběžně analyzují údaje o výkonu a upravují strategie v reálném čase. Například Google a Facebook Ads používají AI k automatickému přizpůsobování strategií nabídek, aby se vaše reklamy zobrazovaly správným lidem ve správný čas a maximalizovaly tak váš rozpočet.
AI může také provádět A/B testování ve velkém měřítku a optimalizovat reklamní kreativy a sdělení, aby dosáhla lepších výsledků.
💡 Tip pro profesionály: Hledejte agentury certifikované v nástrojích AI, jako je Google AI nebo IBM Watson, abyste měli jistotu, že disponují nejnovějšími dovednostmi.
Nejlepší agentury zabývající se marketingem s využitím umělé inteligence
Už víte, jak mohou marketingové agentury využívající umělou inteligenci revolučně změnit vaši strategii – ale jak najít tu správnou?
Zde je náš seznam deseti nejlepších agentur zabývajících se marketingem s využitím umělé inteligence. ✅
1. NoGood
Společnost NoGood, založená v roce 2017, je průkopnickou firmou, která poskytuje růst založený na AI svým zákazníkům, mezi nimiž jsou startupy, scale-upy a dokonce i značky z žebříčku Fortune 500.
Využívá experimentování v rámci celého nákupního procesu k optimalizaci celé cesty kupujícího a zlepšení zákaznické zkušenosti a prodeje. Poskytuje komplexní služby, jako jsou:
- Sociální reklamy
- Placená reklama
- SEO
- Výkonnostní branding
- Marketingová analytika
Oblasti odbornosti
NoGood pomáhá firmám SaaS rychle růst a zapojit jejich uživatelskou základnu pomocí přístupu založeného na plném funnelu a vysokorychlostním experimentování.
Například pro společnost Intuit zvýšily počet registrací k zkušební verzi o 500 %. Vybudovaly si také dostatečnou důvěru, aby se staly významným jménem v oblasti marketingu FinTech, což je vysoce konkurenční a nasycené odvětví.
Jedinečné služby a inovace
NoGood se specializuje na provozování vynikajících sociálních reklam, tvorbu obsahu a storytelling zaměřený na značku. Využívá jedinečný přístup „experimentovat-učit se-rozšiřovat“, aby podpořil růst sociálních médií pro své klienty.
Významní klienti
- Nike
- TikTok
- Intuit
- Amazon
- Citi
2. SmartSites
Alex a Michael Melen se v roce 2011 rozhodli založit digitální marketingovou agenturu zaměřenou na AI. SmartSites je oceněná digitální marketingová agentura, která se zaměřuje na poskytování strategií orientovaných na výsledky.
SmartSites se opírá o smrtící kombinaci lidského talentu a AI. Jeho úzce propojený tým více než 100 digitálních expertů pracuje pro své klienty, mezi které patří malé podniky i společnosti z žebříčku Fortune 500.
Oblasti odbornosti
SmartSites má dobré znalosti základů AI a silné základy v oblasti webového designu, reklamy typu pay-per-click (PPC), SEO, SMS marketingu a sociálních médií.
Působí v mnoha odvětvích, od automobilového průmyslu a architektury po zdravotnictví a luxusní zboží.
Jedinečné služby a inovace
Síla SmartSites spočívá v webdesignu – vytváření vysoce hodnotných webových stránek, které přinášejí výsledky.
Významní klienti
- A&A Thermal Spray
- AGA Truck Parts
- Agape Health and Wellness
- Agilní datové stránky
- AirTech
🔍 Věděli jste? Některé společnosti používají pokročilou video technologii k vytváření realistického reklamního obsahu s celebritami nebo veřejnými osobnostmi, které se na něm přímo nepodílely. Například v roce 2020 použila technologická společnost AI k oživení zesnulého herce Jamese Deana v digitální podobě pro reklamu na automobily.
3. SingleGrain
SingleGrain začala v roce 2009 jako agentura zabývající se SEO, ale tím to neskončilo. V průběhu let rostla a vyvinula se v komplexní digitální marketingovou společnost.
Využívá generativní AI k vytváření obsahu obohaceného o lidskou odbornost, programové SEO ke zlepšení organické viditelnosti a další funkce založené na AI, které posunou vaše marketingové úsilí na vyšší úroveň.
Oblasti odbornosti
SingleGrain se specializuje na SEO, PPC, optimalizaci konverzního poměru (CRO) a obsahový marketing pro odvětví SaaS, e-commerce, cestovního ruchu a vzdělávání. Má také zkušenosti s marketingem v oblasti kryptoměn a blockchainu.
Jedinečné služby a inovace
SingleGrain se specializuje na oblasti jako personalizace obsahu pomocí AI, prediktivní analytika a programatická reklama, čímž zajišťuje vysoce cílené a účinné kampaně.
Významní klienti
- Amazon
- Uber
- Lyft
- Salesforce
4. Brave Bison
Společnost Brave Bison byla založena v roce 2011 s cílem zjednodušit často nepřehledný svět marketingových agentur. Zavedla jedinečný přístup, který klientům poskytuje kompletní balíček služeb pro růst.
Od sociálních médií a výkonnostního marketingu po obchodní technologie se Brave Bison zaměřuje na poskytování přesně toho, co podniky potřebují – nic víc, nic míň.
Oblasti odbornosti
Společnost Brave Bison si vybudovala silnou pozici v odvětvích, jako je obchod, mediální sítě a výkonnostní média – což je výjimečný úspěch, který ji odlišuje od ostatních společností na tomto seznamu.
Jedinečné služby a inovace.
Brave Bison je progresivní agentura, která se zaměřuje na řešení moderních obchodních výzev. Pod vedením silného týmu manažerů se specializuje na pomoc klientům při rozšiřování jejich aktivit v oblasti sociálních médií, výkonnostního marketingu a obchodních technologií.
Významní klienti
- TikTok
- WWE
- Prime Video
- Pfizer
🔍 Věděli jste? 67 % majitelů malých podniků a marketérů používá AI pro obsahový marketing nebo zlepšení SEO.
5. Major Tom
Major Tom vznikl v roce 2018 sloučením společností 6S Marketing a Drive Digital a je marketingovou agenturou s komplexními službami se sídlem v New Yorku. Jejím cílem je pomáhat agenturám přizpůsobit se stále více digitalizovanému prostředí.
Ačkoli umělá inteligence hraje v jejich strategiích důležitou roli, Major Tom zdůrazňuje význam specializovaného týmu profesionálů. Jejich posláním je humanizovat proces digitálního marketingu.
Oblasti odbornosti
Major Tom prokázal své odborné znalosti v celé řadě odvětví.
Sportovní značky? Hotovo. Stavební stroje? Hotovo. Kosmetika a luxusní zboží? Samozřejmě. To je jen několik oblastí, ve kterých měly významný dopad. Jejich dosavadní výsledky v oblasti zvyšování organických leadů a počtu kliknutí hovoří za vše o jejich schopnostech.
Jedinečné služby a inovace
Major Tom volí čtyřfázový metodický přístup k identifikaci nejlepší strategie pro své klienty. Poskytuje také bezplatný benchmarkingový nástroj pro každého návštěvníka webových stránek. Můžete snadno zkontrolovat benchmarky v oboru a své postavení mezi konkurenty.
Významní klienti
- Canon
- L’Oréal
- Hootsuite
- PepsiCo
6. Viral Nation
Společnost Viral Nation byla založena v roce 2014 s jasným zaměřením na marketing zaměřený na sociální sítě a rychle se vypracovala na špičku v této oblasti. Spojila se s více než 1 miliardou aktivních zákazníků, získala 35 ocenění a pomohla klientům dosáhnout 7násobného zvýšení průměrné návratnosti investic do reklamy (ROAS). Jejich přístup zajišťuje, že klienti maximalizují své marketingové úsilí na sociálních médiích a zároveň dosahují skutečných výsledků.
Oblasti odbornosti
Služby agentury se zaměřují na sociální média. Nabízejí:
- Influencer marketing
- Správa komunity
- Výkonnostní marketing
- Sociální zážitkový marketing
- Správa reputace
Jedinečné služby a inovace
Viral Nation se od konkurence odlišuje svým přístupem zaměřeným na sociální sítě. Namísto spolupráce s celebritami spolupracuje s tvůrci, kteří sdílejí stejné hodnoty jako její klienti. Jejich kampaně se zaměřují na to, aby každé partnerství působilo přirozeně a autenticky.
Významní klienti
- Smartwater
- Walmart
- Meta Quest
- Activision Blizzard
7. NeoReach
NeoReach formuje svět influencer marketingu od roku 2013 a vytváří prostor, kde tvůrci a značky hladce spolupracují. Propojují klienty s nejvýznamnějšími influencery a tvůrci a pomocí inovativních nástrojů a znalostí trhu vytvářejí kampaně, které rezonují.
Díky rozsáhlé síti influencerů a bloggerů dokážou dosahovat skutečných výsledků, ať už prostřednictvím partnerství s influencery, obsahu vytvářeného uživateli nebo jiných kreativních strategií.
Oblasti odbornosti
Odbornost společnosti NeoReach spočívá v její schopnosti generovat obsah influencerů napříč platformami sociálních médií. Spojila se s velkými jmény z oblasti maloobchodu, zábavy, IT a e-commerce, čímž prokázala svou odbornost v oblasti různých odvětví.
Jedinečné služby a inovace
NeoReach využívá AI k zefektivnění influencer marketingu. Pomáhá značkám najít ideální influencery na základě výkonu, publika a vhodnosti pro značku, aby dosáhly nejlepší návratnosti investic. Pomocí nástrojů, jako je influencer media value (IMV), NeoReach sleduje, jak si kampaně vedou, a poskytuje informace v reálném čase, které značkám pomáhají činit lepší rozhodnutí.
Významní klienti
- The History Channel
- Nvidia
- Amazon
- Hyundai
8. PearPop
PearPop se zaměřuje na marketing na sociálních médiích a využívá spolupráci s tvůrci, aby váš produkt dostal k správnému publiku. Jejich algoritmus AI spojuje značky s ideálními tvůrci a zajišťuje úspěšné kampaně, které rezonují s cílovými zákazníky.
Kromě párování založeného na AI nabízí PearPop také komplexní technologický portál pro správu kampaní a affiliate partnerů. Disponuje také Creative Lab, které se věnuje plánování a realizaci výjimečných kampaní tvůrců.
Oblasti odbornosti
PearPop se specializuje na výkonnost tvůrců v celém funnelu, od impresí přes zapojení až po přímou atribuci prodejů. Jejich seznam klientů je sice omezený, ale zahrnuje softwarové giganty, řetězce rychlého občerstvení, studia videoher a další.
Jedinečné služby a inovace
PearPop vyniká tím, že kombinuje pokročilé technologie a klade velký důraz na spolupráci mezi tvůrci a značkami. Dává tvůrcům všech úrovní šanci proměnit svůj sociální vliv v reálnou hodnotu a zároveň zachovává inkluzivní a škálovatelný přístup, který funguje pro všechny.
Významní klienti
- Chipotle
- Microsoft
- Activision
- Netflix
9. Cloutboost
Společnost Cloutboost vstoupila do světa marketingu v roce 2017 a zaměřila se na rychle rostoucí herní průmysl. Využívá datově řízený influencer marketing, aby pomohla vydavatelům videoher získat větší viditelnost, zvýšit prodej a zlepšit návratnost investic.
Oblasti odbornosti
Cloutboost má jasně definované cílové odvětví – vydavatele videoher. Díky svým odborným znalostem v oblasti herního průmyslu dokáže vytvářet strategie přizpůsobené trendům v odvětví a jedinečným cílům každého vydavatele, čímž zajišťuje, že každá kampaň vynikne.
Jedinečné služby a inovace
Mezi vynikající služby Cloutboost patří výběr influencerů na základě dat, podrobné reporty a optimalizace kampaní přizpůsobená konkrétním cílům značky. Využívá pokročilé analytické nástroje ke sledování výkonu a zaměřuje se na metriky, jako je míra zapojení a dosah publika na platformách jako YouTube, Twitch a TikTok.
Od vyjednávání smluv po kreativní strategii a realizaci kampaní – Cloutboost se postará o všechny aspekty kampaní influencerů.
Významní klienti
- Mobilní hra Battle Cats
- Dungeon Fighter Online
- Warhammer 40k
10. FiftyFive&Five
Společnost FiftyFive&Five, založená v roce 2010 bývalými manažery společnosti Google, rozpoznala nevyužitý potenciál dat při formování marketingových strategií značek. Agentura podporuje zrychlený a udržitelný růst B2B podniků kombinací lidské kreativity s originální umělou inteligencí.
Jejich přístup je jednoduchý: 55 minut strávíte definováním problému a pak pět minut jeho řešením. Tato filozofie je vodítkem pro vše, co dělají.
Oblasti odbornosti
FiftyFive&Five se specializuje na sektor B2B a nabízí komplexní marketingové služby, marketingové operace a nástroje založené na AI. Jejich nabídka zahrnuje pokročilé benchmarkingové nástroje a plně funkční AI marketingovou platformu s názvem Compass.
Jedinečné služby a inovace
Agentura kombinuje vývoj AI s rychlým prototypováním, což jí umožňuje dodávat aplikace na podnikové úrovni za zlomek času, který vyžadují tradiční metody. Zaměřuje se na posílení pozice marketérů a kreativců pomocí nástrojů bez nutnosti programování, což urychluje vývojový proces a zvyšuje jeho dostupnost.
Například jejich nástroj Microsoft Partner Benchmarking Tool zefektivnil způsob, jakým Microsoft měří návratnost investic z kanálového marketingu.
Významní klienti
- Microsoft
- Dell
- Adobe
Založení a provozování agentury zabývající se marketingem s využitím umělé inteligence
Pokud chcete naskočit na vlnu AI, není lepší čas než právě teď. A víte co? Se správným přístupem je založení vlastní digitální marketingové agentury využívající AI snazší než kdy dříve – i když začínáte úplně od nuly. Úspěch však závisí na strategickém plánování a efektivní realizaci.
ClickUp Marketing Software je komplexní aplikace pro správu marketingových činností, která udržuje vše organizované a pomáhá udržet přehled o úkolech. Jedná se o spolehlivé řešení pro správu marketingových projektů, které pomáhá týmům efektivně spolupracovat, plánovat a dosahovat výsledků.
Zde je podrobný návod, jak založit agenturu s ClickUp. ✅
Krok č. 1: Definujte svou niche a služby
Základem vaší agentury je identifikace mezery na trhu, která odpovídá vašim odborným znalostem a poptávce na trhu. Pokud máte například zkušenosti v maloobchodu, zaměřte se na řešení pro elektronický obchod založená na umělé inteligenci, jako jsou personalizovaná doporučení a prediktivní analytika.
Jasně definujte své služby – budete nabízet vývoj chatbotů, tvorbu obsahu nebo optimalizaci kampaní? Zaměření na konkrétní odvětví a služby vaši agenturu positionuje jako experta ve svém oboru a pomáhá přilákat ty správné klienty.
Jakmile si vyberete svou niche, prostudujte si konkurenci, abyste pochopili, co funguje a kde můžete inovovat.
Identifikujte mezery ve stávajících řešeních a vytvořte si jedinečnou hodnotovou nabídku. Průzkumy trhu a zprávy z oboru mohou podpořit vaše rozhodnutí daty, aby vaše služby odpovídaly reálným potřebám.
ClickUp Whiteboards
ClickUp Whiteboards vám umožňuje vizuálně mapovat nápady, což usnadňuje rozpoznávání trendů a příležitostí.
Můžete například vytvořit samostatné sekce pro potenciální niky a přidat pobočky pro konkrétní služby, jako je „personalizace e-commerce“ nebo „chatbotová řešení“.
Chcete-li porozumět požadavkům odvětví, použijte lepící poznámky k zaznamenání problémů zákazníků nebo poznatků z analýzy konkurence. Můžete přidat obrázky nebo odkazy na zprávy z odvětví přímo na tabuli, abyste měli během diskusí po ruce reference.
ClickUp Docs
ClickUp Docs pak poskytuje strukturovaný prostor pro ukládání a rozšiřování vašich poznatků.
Můžete například vytvořit dokument věnovaný marketingovým trendům založeným na AI, ve kterém uvedete klíčové statistiky a citáty z důvěryhodných zdrojů. Díky bohatým formátovacím nástrojům můžete přidat tabulky pro porovnání nabídek konkurence nebo odrážky pro shrnutí nedostatků ve službách, které jste identifikovali.
Nakonec můžete karty Doc vložit přímo do Whiteboards, abyste propojili svůj výzkum a brainstorming.
💡 Tip pro profesionály: Při výběru struktury pro vaši marketingovou agenturu využívající umělou inteligenci se zaměřte na to, co nejlépe podpoří pracovní postupy a růst vašeho týmu. Zvažte, kolik spolupráce je potřeba, jaká je požadovaná úroveň flexibility a schopnost škálování. Ujistěte se, že vybraná struktura podporuje efektivitu a umožňuje vašemu týmu rychlé přizpůsobení.
Krok č. 2: Vytvořte si technologickou základnu a shromážděte nezbytné nástroje
Vaše marketingová agentura využívající umělou inteligenci potřebuje spolehlivou technologickou základnu, aby mohla poskytovat špičkové služby. Začněte s nástroji, které zvyšují produktivitu, spravují pracovní postupy a poskytují praktické informace.
Pro tvorbu obsahu hledejte řešení, která podporují dynamické copywriting, automatizaci e-mailů a správu sociálních médií. Pro analytiku se zaměřte na nástroje, které nabízejí vizualizaci dat v reálném čase a prediktivní funkce, abyste mohli vylepšovat své strategie v průběhu kampaní.
ClickUp Brain
ClickUp Brain je komplexní řešení, které zvládá vše výše uvedené a ještě mnohem více.
Předpokládejme, že pracujete na obsahové kampani pro klienta a potřebujete rychle vytvořit dynamický text. Můžete zadat následující pokyn: „Napište příspěvek na LinkedIn pro technologický startup, který oznamuje uvedení nového nástroje AI pro malé podniky. Zdůrazněte, jak tento nástroj zjednodušuje provoz a zvyšuje produktivitu. Použijte optimistický a poutavý tón.“
Brain analyzuje vaše texty, navrhuje zlepšení gramatiky, stylu a tónu a dokonce vám poskytuje zpětnou vazbu v reálném čase ohledně vylepšení obsahu, aby lépe oslovil cílovou skupinu.
Nástroje AI nejsou jen doplňky – jsou ústředním bodem vaší nabídky.
Kromě interního použití se tyto nástroje mohou stát součástí hodnoty, kterou přinášíte klientům, od rozhodování založeného na datech až po personalizované zákaznické cesty. Pravidelně vyhodnocujte své technologické vybavení, abyste se ujistili, že je vždy v souladu s nejnovějšími pokroky v oblasti AI technologií.
📖 Přečtěte si také: Vedení marketingové agentury: Jak rozvíjet svou agenturu
Krok č. 3: Vytvořte komplexní marketingový plán
Váš marketingový plán je klíčem k přilákání klientů a růstu vašeho podnikání. Začněte tím, že definujete svou cílovou skupinu, identifikujete konkrétní problémy, které vaše služby řeší, a zdůrazníte své jedinečné prodejní argumenty.
Zamyslete se nad cenovými modely a strukturami agentury – budete účtovat paušální poplatek, procentuální podíl z výdajů na reklamu nebo nabídnete služby na základě předplatného?
Zde je nezbytný průzkum trhu. Použijte nástroje AI k analýze potřeb klientů, studiu trendů a předpovědi účinnosti vašich kampaní. Tyto údaje tvoří základ vaší marketingové strategie a pomáhají vám vytvářet sdělení, která osloví potenciální klienty.
Pro zefektivnění procesu zvažte použití šablon marketingových plánů. Tyto šablony poskytují pevný výchozí bod a zajišťují, že pokryjete všechny podstatné prvky, což vám ušetří čas a zároveň udrží vaši strategii organizovanou a na správné cestě.
Cíle ClickUp
Jakmile máte svůj plán připravený, použijte ClickUp Goals k jeho rozdělení na dosažitelné milníky.
Můžete si například stanovit cíl „Spustit webové stránky za 2 měsíce“ nebo „Získat prvního klienta za 3 měsíce“. To vám pomůže zůstat organizovaní a soustředění na menší, zvládnutelné kroky při práci na dosažení vašich větších cílů.
Zobrazení Ganttova diagramu ClickUp
Chcete-li sledovat pokrok, přejděte do zobrazení Ganttova diagramu ClickUp.
Umožňuje vám vizualizovat časovou osu a termíny, abyste přesně viděli, kam každý úkol zapadá do celkového obrazu. Můžete upravovat data, nastavovat závislosti a odškrtávat dokončené úkoly.
Krok č. 4: Nastavte efektivní pracovní postupy pro řízení projektů a správu klientů
Správa více kampaní a klientů znamená udržovat efektivní a přesné pracovní postupy. Začněte tím, že si naplánujete procesy, jako je onboardování, tvorba kampaní, reporting a komunikace s klienty, aby vše bylo konzistentní.
Šablony úkolů ClickUp
Můžete také vytvořit šablony úkolů ClickUp pro opakující se práci, což vám ušetří čas a zajistí, že nebudete muset s každým projektem začínat od nuly.
Pevný pracovní postup zajišťuje dodržování termínů, vysokou kvalitu a zabraňuje ztrátě detailů. Přiřazujte úkoly na základě silných stránek týmu a pomocí kontrolních seznamů sledujte pokrok u každého úkolu. Pravidelné kontroly vám pomohou včas odhalit případné překážky, abyste mohli pokračovat v práci.
Automatizace ClickUp
Aby byl váš život ještě jednodušší, opakující se úkoly řešte pomocí automatizací ClickUp.
Například nastavte automatizaci tak, aby při spuštění nové kampaně přidělovala úkoly členům týmu nebo automaticky přesouvala úkoly do další fáze, když jsou označeny jako dokončené. Díky tomu vše probíhá rychleji a váš tým se může soustředit na to, co je opravdu důležité – dosahování výjimečných výsledků pro vaše klienty.
Můžete také vyzkoušet šablony ClickUp.
Šablona ClickUp Agency Management Template je ideální pro kreativní a marketingové agentury. Jedná se o komplexní nástroj plný funkcí, které vám pomohou zefektivnit a zjednodušit správu vaší agentury.
Tuto šablonu můžete také použít k:
- Sledujte potenciální klienty a příležitosti pomocí správy prodejního procesu.
- Efektivně plánujte projekty definováním jasných požadavků a cílů.
- Snadno rozdělte členy týmu a zdroje mezi více projektů.
- Snadno zapojte nové klienty do svého pracovního postupu
V průběhu projektů vám šablona pomáhá dodržovat termíny dodání. Zjednodušuje zpracování požadavků klientů na změny a zajišťuje, že úpravy nenaruší průběh projektu. Můžete také snadno shromažďovat zpětnou vazbu od klientů.
Vše, co potřebujete ke správě své agentury, najdete právě zde.
Krok č. 5: Řešte výzvy proaktivně
Stejně jako u každého podnikání v konkurenčním prostředí, i provozování marketingové agentury využívající umělou inteligenci má své výzvy.
Možná zjistíte, že někteří klienti váhají s přijetím nástrojů AI, nebo že váš tým potřebuje zdokonalit své dovednosti, aby mohl co nejlépe využít pokročilý software marketingové agentury, který používáte. Klíčem k překonání těchto překážek je proaktivní přístup.
Nejprve investujte do vzdělávání klientů. Poskytněte jim jasné a srozumitelné ukázky toho, jak AI může přímo zlepšit jejich výsledky – ať už jde o zvýšení zapojení zákazníků, optimalizaci kampaní nebo zlepšení tvorby obsahu.
Čím více uvidí, jaké výhody jim to přináší, tím více budou změny podporovat.
Interně upřednostňujte neustálé vzdělávání. Nabízejte školicí programy, workshopy a praktické příležitosti, aby se váš tým cítil pohodlně při používání nejnovějších nástrojů a technologií a zůstal tak výkonný a konkurenceschopný.
ClickUp vám pomáhá udržet si přehled při řešení výzev.
Úkoly ClickUp
Sledujte požadavky klientů a interní překážky pomocí úkolů ClickUp. Můžete vytvářet úkoly k vyřešení každého problému, nastavit termíny a přiřadit je správným členům týmu, aby se vše vyřídilo.
Když se něco stane, budete přesně vědět, kde k tomu došlo a kdo to řeší.
Dashboardy ClickUp
K monitorování aktuálních výzev použijte dashboardy ClickUp. Poskytují vám jasný přehled o všech opakujících se problémech, takže můžete odhalit vzorce a včas přijmout opatření.
Pokud se stejný problém objevuje ve více kampaních nebo u více klientů, můžete jej vyřešit, než se stane větším problémem. Dashboardy usnadňují přehled o situaci a zajišťují hladký chod vaší agentury.
💡 Tip pro profesionály: Pomocí dashboardů sledujte klíčové metriky vaší marketingové agentury, jako je návštěvnost, míra konverze a návratnost investic. Přizpůsobte si dashboard pomocí karet, abyste mohli sledovat výkon v reálném čase, rychle upravovat strategie a snadno informovat klienty o novinkách.
Jak vybrat správnou agenturu zabývající se marketingem s využitím umělé inteligence
Uvažujete o spolupráci s marketingovou agenturou? Ne všechny marketingové agentury využívající umělou inteligenci nabízejí stejné služby, proto je důležité vědět, na co se zaměřit.
Sledujte tyto klíčové nabídky. 🤔
Technické znalosti:
Vyberte si digitální marketingovou agenturu s ověřenými zkušenostmi v oblasti technologií AI, jako je strojové učení, NLP a pokročilá analytika. Hledejte marketingový tým složený z datových vědců, specialistů na AI a odborníků z oboru, kteří dokážou integrovat AI do komplexních strategií.
💡 Tip pro profesionály: Vytvořte speciální seznam ClickUp pro sledování hodnocení agentur. Přidejte vlastní pole pro zaznamenání jejich odborných znalostí v oblasti AI nástrojů, jako jsou NLP nebo prediktivní analytika, a označte každou agenturu specifickými silnými stránkami.
Osvědčené výsledky:
Prohlédněte si portfolio agentury a najděte případové studie z různých odvětví, které využívají AI. Hledejte důkazy o zlepšení metrik, jako jsou vyšší konverzní poměry, lepší zapojení nebo výrazné zvýšení návratnosti investic.
Možnosti přizpůsobení:
Hledejte agentury, které přizpůsobují nástroje AI vaší cílové skupině a dobře se integrují s vašimi stávajícími technologiemi nebo nástroji agentury zabývající se marketingem s využitím umělé inteligence. Pokud se například zaměřujete na e-commerce, agentura by měla přizpůsobit systémy doporučování produktů založené na umělé inteligenci tak, aby zlepšily konverzní poměry.
Ceny:
Projděte si cenovou strukturu agentury a hlavně zkontrolujte, jak měří návratnost investic. Ujistěte se, že cena odpovídá vašemu rozpočtu a že agentura má zkušenosti s plněním slíbených výsledků v rámci tohoto rozpočtu.
Kontinuální učení:
Najměte si agenturu, která využívá nové marketingové nástroje AI, jako je generativní AI pro tvorbu obsahu nebo pokročilé modely ML pro cílení. Agentura by měla pravidelně aktualizovat své technologické vybavení a disponovat analýzou dat v reálném čase nebo optimalizací reklam pomocí AI, aby kampaně zůstaly aktuální.
💡 Tip pro profesionály: Při výběru agentury zabývající se marketingem s využitím umělé inteligence se ptejte na správné otázky. Zaměřte se na otázky, které prokazují transparentnost a efektivní využití umělé inteligence, například jak zajišťují bezpečnost dat a jak přizpůsobují strategie umělé inteligence měnícím se trendům. Zde je několik otázek, na které se můžete zeptat:
- Jak zajišťujete bezpečnost dat a dodržování předpisů na ochranu osobních údajů?
- Můžete uvést příklady toho, jak se vaše strategie AI přizpůsobily měnícím se trendům na trhu?
- Jak měříte a vykazujete úspěch kampaní založených na AI?
- Jak řešíte výzvy nebo neočekávané výsledky kampaní?
- Jakou úroveň přizpůsobení nabízíte pro marketingová řešení založená na AI?
- Jak zajišťujete, aby vaše AI řešení byla v souladu s hlasem a cíli naší značky?
Implementace marketingových strategií AI
Implementace AI do vašeho marketingového přístupu posouvá věci daleko za hranice tradičních marketingových postupů.
Pojďme se podívat, jak můžete AI využít ve svých marketingových strategiích. 🤖
Tvorba obsahu pomocí umělé inteligence
Nástroje AI revolučním způsobem mění tvorbu obsahu, která je díky nim rychlejší a efektivnější. Tyto nástroje dokážou analyzovat trendy, generovat texty a optimalizovat obsah pro SEO, takže se váš tým může soustředit na strategičtější a kreativnější aspekty. AI také pomáhá vytvářet personalizovaný obsah, který oslovuje přímo vaše publikum, čímž zvyšuje jeho zapojení a relevanci.
Skvělým příkladem je The New York Times, který využívá AI k vytváření článků založených na datech a generování příběhů o financích a sportu. V tomto případě AI analyzuje data a vytváří zprávy, které lidští novináři dále upravují.
Podobně může vaše agentura využívat nástroje pro psaní založené na AI k vytváření blogových příspěvků, aktualizací na sociálních médiích a e-mailových kampaní ve velkém měřítku, aniž by došlo ke snížení kvality.
Automatizované řízení vztahů se zákazníky (CRM)
Nástroje CRM založené na umělé inteligenci mění způsob, jakým agentury spravují a rozvíjejí vztahy s klienty.
Tyto nástroje mohou sledovat chování zákazníků, například interakce s e-maily, příspěvky na sociálních médiích nebo obsah webových stránek, a automaticky spouštět další krok v procesu zapojení.
Pokud si například klient stáhne nějaký zdroj nebo projeví zájem o konkrétní službu, AI může nastavit automatické následné kroky, doporučit relevantní obsah nebo dokonce naplánovat schůzku.
Při používání automatizací, které jsou součástí softwaru ClickUp Creative Agency, můžete automatizovat úkoly související s komunikací s klienty. Když tedy potenciální zákazník vyplní formulář, může se spustit automatický úkol, aby ho tým mohl kontaktovat.
Můžete také automatizovat e-mailové odpovědi klientům na základě jejich aktivity, například zasílání personalizovaných následných zpráv po schůzce nebo děkovných dopisů po nákupu. Tyto malé, ale účinné detaily pomáhají zlepšit celkovou zkušenost klientů a zvyšují pravděpodobnost konverzí.
Prediktivní marketingová analytika
To zahrnuje použití AI k předpovídání budoucího chování spotřebitelů, trendů a potenciálních výsledků, což vaší agentuře umožní udržet si náskok před konkurencí.
Využívá historická data, profily zákazníků a vzorce k předpovědi, jaké kroky zákazníci pravděpodobně podniknou, a pomáhá agenturám získat datově podložené poznatky pro efektivnější marketingové kampaně.
Například prediktivní analytika dokáže na základě předchozích interakcí s vaší značkou identifikovat potenciální zákazníky, u nichž je větší pravděpodobnost konverze. Pokud potenciální zákazník projevil trvalý zájem o konkrétní produkt nebo službu, prediktivní modely mohou pomoci upřednostnit tyto potenciální zákazníky pro další kontakt, čímž se zvýší šance na uzavření prodeje.
📖 Přečtěte si také: Jak používat AI pro generování potenciálních zákazníků (případy použití a nástroje)
Strojové učení v marketingu
ML vylepšuje marketingové strategie analýzou chování zákazníků a automatickým přizpůsobováním taktiky v reálném čase. Algoritmy hledají vzorce v datech o zákaznících, segmentují publikum na základě chování a předpovídají, které zprávy budou rezonovat u různých skupin.
Například Spotify využívá strojové učení k doporučování hudby svým uživatelům na základě historie poslechu, osobních preferencí a dokonce i denní doby.
Tento přístup lze v marketingu využít k poskytování personalizovaných doporučení a optimalizaci interakcí se zákazníky.
Vaše marketingová agentura využívající umělou inteligenci může pomocí strojového učení přizpůsobovat kampaně, zlepšovat cílení na zákazníky a zvyšovat jejich zapojení.
Jako bonus doporučujeme používat šablony marketingových plánů od ClickUp.
Šablona ClickUp Marketing Agency Template například výrazně usnadňuje správu více klientů a kampaní. Pomáhá vám organizovat vše na jednom místě, takže váš tým zůstává v souladu s cíli vaší agentury.
S touto šablonou můžete ušetřit čas a zdroje díky zefektivnění marketingových procesů. Zlepšuje komunikaci mezi členy týmu a zajišťuje, že všichni mají stejné informace o úkolech a termínech.
Její funkce vám pomohou zvládnout složité úkoly, aniž by to přetěžovalo váš tým, a zajistí lepší plánování, sledování a konzistentnější výsledky.
Budoucnost AI v marketingu
AI v reklamě a marketingu zcela změní způsob, jakým firmy komunikují se svým publikem. Několik marketingových týmů implementuje do své platformy nějakou formu technologie založené na AI.
Jedním z nejvýznamnějších trendů je nárůst personalizace založené na AI. Marketéři stále častěji využívají algoritmy strojového učení k vytváření vysoce personalizovaných zákaznických zkušeností.
AI umožňuje společnostem splňovat očekávání spotřebitelů v reálném čase, od doporučení obsahu na míru až po dynamické cenové modely.
AI ovlivňuje chování spotřebitelů způsoby, které jsme si před několika lety nedokázali představit. Díky nástrojům, jako je prediktivní analytika, mohou podniky předvídat potřeby zákazníků ještě předtím, než vzniknou, a přijímat tak chytřejší rozhodnutí.
Spotřebitelé dnes očekávají, že značky budou rozumět jejich preferencím, a proto jsou poznatky založené na AI nezbytné pro budování smysluplných vztahů. Tato změna přiměla společnosti upřednostňovat marketingové strategie založené na datech a kampaně zaměřené na zákazníky, kde je role AI při shromažďování a analýze dat klíčová.
Integrace AI nástrojů, jako je ClickUp Brain, do marketingových operací pomůže agenturám udržet si náskok před konkurencí. Brain pomáhá s tvorbou obsahu, průzkumem trhu a analýzou trendů, což týmům umožňuje přijímat rychlejší rozhodnutí založená na datech.
📖 Přečtěte si také: Proces marketingového plánování: podrobný rozpis krok za krokem
Rozviňte své marketingové aktivity s AI a ClickUp
AI nepochybně mění budoucnost marketingu. Ačkoli tradiční marketingové přístupy stále existují, většina moderních marketingových agentur nyní integruje AI v nějaké formě, aby vylepšila své procesy.
S pokračujícím vývojem AI bude stále více produktů, které se nám nabízejí, mít „AI nádech“. Klíčovým rozhodovacím faktorem však i nadále zůstane lidský intelekt.
Pokud jste marketér, který se zajímá o propojení AI s vaší profesí, musíte ClickUp vyzkoušet. Sada funkcí ClickUp založených na AI usnadňuje a zefektivňuje provádění marketingových kampaní.
Zaregistrujte se do ClickUp ještě dnes zdarma.