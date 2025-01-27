25 KPI pro vývoj softwaru s příklady

Po stanovení cílů nevyhnutelně následuje sledování jejich plnění. To je jedna z hlavních povinností každého projektového manažera, a manažeři vývoje softwaru nejsou v tomto ohledu výjimkou.
Projektoví manažeři používají specifické KPI k efektivnímu řízení projektů vývoje softwaru. Rychlost vývoje, doba cyklu a dodací lhůta jsou příklady KPI, které lze použít ke sledování softwarových projektů.
Tyto KPI pro vývoj softwaru jsou vaší sadou objektivních dat, pomocí kterých můžete sledovat každý krok v životním cyklu vývoje softwaru, identifikovat úzká místa a pracovat na neustálém zlepšování.
Podívejme se, jak mohou týmy vývoje softwaru optimalizovat vývojový proces pomocí 25 nejdůležitějších KPI (klíčových ukazatelů výkonnosti) pro vývoj softwaru, které pomáhají při rozhodování.
25 metrik KPI pro vývoj softwaru
Existuje nespočet KPI přizpůsobených konkrétním obchodním cílům a probíhajícím projektům. Zde je 25 nejdůležitějších, které pomohou vašemu týmu vývojářů překonat stanovené cíle.
1. Rychlost vývoje
Měřte výkonnost týmu vývoje softwaru pomocí rychlosti vývoje. Ta udává celkový objem práce, který váš tým dokáže vykonat během sprintu (pevně stanoveného období, během kterého mají být úkoly dokončeny).
V rámci sprintu použijte body příběhu k výpočtu úsilí potřebného k dokončení úkolu na stupnici od jedné do deseti, kde jedna je nejrychlejší a deset nejkomplikovanější. Měřením každého sprintu a bodu příběhu můžete pochopit průměrnou rychlost vašeho vývojového týmu během tří sprintů.
Bez těchto metrik bude obtížné plánovat, stanovovat priority, přidělovat zdroje a nastavovat realistická očekávání pro budoucí projekty.
Rychlost vývoje = celkový počet bodů dokončených v rámci sprintu
2. Doba cyklu
Cycle time je metrika DevOps Research and Assessment (DORA) pro měření času stráveného splněním konkrétního úkolu. Kvantifikuje výkonnost týmu a odhaduje čas potřebný k dokončení budoucích úkolů.
Například v oblasti vývoje softwaru může cyklus znamenat čas potřebný k vyřešení chyby, od okamžiku, kdy je chyba přidělena vývojáři a podrobena testování stability a kódu, až po její opravu a schválení oddělením kontroly kvality.
Tato metrika pomáhá posoudit produktivitu týmu vývojářů a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit. Můžete porovnat dobu trvání každého úkolu s požadovanou dobou trvání a analyzovat, v čem má tým nedostatky.
Doba cyklu = čas ukončení – čas zahájení
3. Pokrytí kódu
Pokrytí kódu, také nazývané pokrytí testů, měří procento otestovaného kódu. Tato metrika DevOps měří kvalitu softwaru pro účely výroby a testování.
Upřednostňuje testování řízené vývojem (TDD) a identifikuje chyby v kódech. Čím vyšší je pokrytí kódu, tím menší je pravděpodobnost výskytu chyb.
Pokrytí kódu = (počet řádků kódu provedených testy / celkový počet řádků kódu) X100
4. Četnost nasazení
Implementace agilních metodik může ztížit měření výkonnosti společnosti, protože celý tým musí sledovat agilní metriky během celého vývojového cyklu. Při sledování výkonnosti nástrojů a procesů vývoje softwaru v rámci takového procesu se můžete spolehnout na KPI četnosti nasazení.
Určuje rychlost, s jakou tým nasazuje kód do různých oddělení, jako jsou staging, testování a produkce. Tento KPI patří mezi čtyři metriky DORA a je propojen s dalšími, jako je míra selhání změn, doba potřebná pro změny a průměrná doba obnovy.
Tento KPI pro software poskytuje přehled o efektivitě a agilitě vývojového týmu, stanovuje měřítka pro zlepšení postupů nasazení a pomáhá s neustálým zlepšováním.
Frekvence nasazení = Celkový počet nasazení / Časové období
5. Net Promoter Score
Net Promoter Score (NPS) měří spokojenost zákazníků na stupnici od nuly do deseti, kde nula představuje nejhorší uživatelský zážitek a deset ten nejlepší.
Lidé, kteří hodnotí software známkou od nuly do šesti, jsou označováni jako kritici, ti, kteří mu dávají známku sedm a osm, jsou pasivní, a ti, kteří mu dávají známku devět nebo deset, jsou propagátoři. Pokud počet propagátorů převyšuje počet kritiků, znamená to, že software funguje dobře.
Net Promoter Score = (% propagátorů) – (% kritizujících)
6. Průměrná doba mezi poruchami (MTBF)
Při pokusu o měření spolehlivosti softwaru metrika MTBF kvantifikuje průměrnou dobu mezi dvěma selháními softwaru.
Ve vývoji softwaru, kde jsou selhání nevyhnutelná, je metrika MTBF klíčová pro hodnocení softwarových úkolů a vývoj opravných strategií.
Průměrná doba mezi poruchami (MTBF) = Celková doba provozu/Celkový počet poruch
7. Míra neúspěšnosti změn
Měření kvality softwaru je kvůli jeho subjektivitě složité. Metrika Change Failure Rate (míra selhání změn) poskytuje přehled o kvalitě softwaru tím, že vypočítává procento nasazení, které vedou k selhání ve výrobě.
Nízká míra selhání změn znamená méně chyb a vysokou kvalitu. Naopak vysoká míra znamená více chyb a nutnost přepracování kódu týmem.
CFR = (počet neúspěšných změn/počet změn)/100
8. Velikost žádosti o stažení (PR)
Velikost pull requestu je metrika vývoje softwaru, která měří počet změn kódu v jednom pull requestu a odráží velikost nebo rozsah změn, které vývojář zavádí.
Malé požadavky na stažení se snáze kontrolují a zpracovávají, což usnadňuje rychlejší integraci, poskytuje konkrétnější zpětnou vazbu a snižuje riziko chyb. Naopak velké požadavky na stažení vyžadují více času na pochopení, kontrolu a opravu.
9. Poměr detekce vad (DDR)
Poměr DDR měří počet vad nalezených před vydáním ve srovnání s vadami nalezenými po vydání.
Pomocí metriky DDR můžete posoudit počet chyb, které váš testovací tým přehlédl a které zákazníci zaznamenali, což má negativní dopad na jejich zkušenosti.
Poměr detekovaných vad = (vady nalezené v dané fázi + celkový počet vad) X 100
10. Obměna kódu
Kódy často vyžadují revizi v souvislosti s aktualizacemi softwaru a zaváděním nových funkcí. Metrika code churn měří počet iterací softwarového kódu během určitého období. Vyšší code churn znamená vyšší nároky na údržbu a vyšší riziko.
Například týmy DevOp obvykle fungují s průměrnou mírou obměny kódu 25 %, což znamená, že kódy jsou z 75 % efektivní.
Míra fluktuace kódu = Celkový počet řádků kódu na začátku – (přidané řádky + odstraněné řádky + upravené řádky)/ Celkový počet řádků kódu X 100
11. Jednoduchost kódu
Jednoduchý kód, který se úspěšně provede, je lepší než složitý kód, který vyžaduje neustálé iterace. Jednoduchost kódu lze měřit pomocí několika metrik, jako je cyklomatická složitost, duplikace kódu, fluktuace kódu atd.
Dobrá jednoduchost kódu znamená, že kód bude méně časově náročný, bude vyžadovat méně iterací a bude mít méně chyb.
Neexistuje žádný přímý vzorec pro měření jednoduchosti kódu, jako je cyklomatická složitost, protože se jedná spíše o kvalitativní než kvantitativní metriku.
12. Kumulativní tok
Manažeři vývoje softwaru často chtějí znát fázi, ve které se projekty vývoje softwaru nacházejí. Kumulativní tok pomocí vizuálních diagramů ukazuje, zda je úkol schválen, v procesu nebo ve fázi backlogu.
Různé barvy znázorňují různé stavy. Šířka pruhu navíc udává dobu cyklu. Tento KPI pro vývoj softwaru vám umožňuje měřit stav vývoje softwaru, identifikovat úzká místa a vypočítat úsilí potřebné k dokončení položek backlogu.
Přečtěte si také: Jak vypadá den softwarového vývojáře
13. Míra chybovosti
Míra chybovosti udává počet chyb zjištěných během testování softwaru. Většina týmů pro vývoj softwaru používá tuto metriku k porovnání míry chybovosti mezi projekty, týmy a časovými rámci, ke stanovení referenčních hodnot a k nastavení realistických cílů pro snížení počtu chyb.
Můžete se na ně dívat ze dvou úhlů: celkový počet zjištěných chyb a závažnost identifikovaných chyb.
Míra chybovosti = (počet zjištěných chyb / celkový počet řádků kódu) X 100
14. Sprint Burndown
Pomocí metriky sprint burndown změřte celkový počet úkolů provedených během sprintu. Jedná se o jeden z klíčových KPI softwarového inženýrství, který určuje práci vykonanou během sprintů. Pokud výsledky neodpovídají očekáváním, upravte výkonnost týmu.
Společnosti často používají sprint burndown grafy a měří čas a množství práce, které je třeba dokončit v bodech příběhu, aby zkontrolovaly odchylky od ideálního postupu.
15. Release Burndown
Metrika KPI „release burndown“ měří pokrok ve vývoji produktu a na základě předchozích sprintů předpovídá, kolik sprintů bude zapotřebí k dokončení dané verze.
Pomocí grafu burndownu vydání můžete posoudit, zda operace probíhají podle plánu nebo se zpožďují, a předvést zainteresovaným stranám pokrok projektu.
16. Efektivita toku
Metrika klíčového ukazatele výkonnosti efektivity toku sleduje poměr celkového a aktivního času, aby poskytla přehled o době nečinnosti a optimalizovala pracovní tok.
Efektivita toku = (čas přidané hodnoty / dodací lhůta) X 100
Čas s přidanou hodnotou = čas strávený činnostmi, které přímo přispívají k uspokojení potřeb zákazníka, jako je zdrojový kód/testování.
Celková doba realizace = doba od okamžiku, kdy pracovní položka vstoupí do systému Kanban, až do jejího dodání zákazníkovi.
17. Průměrná doba opravy (MTTR)
Průměrná doba opravy se vztahuje k celkové době, kterou systém potřebuje k opravě problému nebo poruchy. Zahrnuje dobu opravy a testování, aby byla zahrnuta veškerá doba potřebná k tomu, aby byl software plně funkční.
Vysoká hodnota MTTR v projektech vývoje softwaru může vést k neplánovaným výpadkům.
MTTR hodnotí spolehlivost a dostupnost vašich systémů a zařízení a identifikuje oblasti, které je třeba zlepšit, a trendy v poruchách, aby vaši vývojáři softwaru mohli optimalizovat strategie údržby.
MTTR = Celková doba údržby / Počet oprav
18. Čas čekání ve frontě
Čekací doba je doba zpracování od vystavení tiketu do jeho vyřešení. Jedná se o dobu, po kterou je tiket stále v pořadí a není vyřízený ani vyřešený.
Dlouhé čekací doby mohou být způsobeny nedostatkem specialistů na kontrolu kvality, špatnou interní komunikací nebo nedostatečnými nástroji a podporou. Tento KPI ukazuje, jak optimalizovaný je proces; čím je tedy nižší, tím lépe.
19. Míra dokončení rozsahu
Čím rychlejší je proces vyřizování ticketů, tím pozitivněji se to odráží na efektivitě týmu vývoje softwaru. Míra dokončení rozsahu je metrika, která určuje celkový počet ticketů dokončených během sprintu.
Nízká míra dokončení naznačuje neoptimalizované procesy, nereálné cíle nebo nedostatek zaměstnanců.
20. Přidaný rozsah
Rozsah přidaných funkcí je klíčovým ukazatelem pro všechny manažery vývoje softwaru, protože představuje celkový počet bodů přidaných po zahájení sprintu.
Vysoké procento přidaného rozsahu naznačuje nedostatečné plánování s ohledem na budoucí výzvy. Narušuje to plánování sprintů, protože snižuje možnost provádění nové práce.
Chcete-li snížit rozsah projektu, vyřaďte funkce, které vyžadují více času, než může váš tým věnovat. Můžete také vytvořit prognózu údržby, ve které uvedete čas a úsilí potřebné k dlouhodobému fungování dané funkce.
21. Dodací lhůta
Doba realizace měří celkovou dobu trvání úkolu od zadání po dokončení. Na rozdíl od cyklu vývoje softwaru pro vývojové týmy zohledňuje také čekací dobu, schvalování a kontroly, které jsou nutné před dokončením úkolu.
Kratší dodací lhůta znamená rychlejší uvedení produktu na trh, větší flexibilitu a efektivnější využití zdrojů. Společně tyto faktory přispívají k vyšší spokojenosti zákazníků.
Doba realizace = časové razítko nasazení – časové razítko potvrzení
22. Zbytečná námaha
Metrika zbytečné námahy měří čas a zdroje vynaložené na úkoly, které nepřispívají k finálnímu projektu ani k obchodním cílům.
Pokud například tým pracoval na softwarové funkci, která byla po dvou týdnech považována za irelevantní, zbytečná námaha by představovala částku vyplacenou všem vývojářům za jejich práci během těchto dvou týdnů.
Chcete-li zvýšit produktivitu a zkrátit dobu uvedení produktu na trh, měřte KPI pro vývoj softwaru, jako je například zbytečná námaha, a najděte způsoby, jak ji snížit, aby byl projekt úspěšný.
Zbytečná námaha = (celková zbytečná námaha / celková námaha) X 100
23. Přerušení
Metriky přerušení měří celkový počet přerušených úkolů v daném období. Můžete také změřit celkový počet přerušení v rámci jednoho úkolu, abyste získali jasnější představu.
Přerušení mají přímý dopad na výkon a je nutné je měřit, aby bylo možné dodržet realistické časové plány. Mezi příklady přerušení patří technické problémy, selhání systému, osobní přerušení nebo přerušení způsobená nedostupností zdrojů.
Míra přerušení = (celkový počet přerušení / celková odpracovaná doba) X 100
24. Nábor a doba náběhu
K realizaci životního cyklu vývoje softwaru potřebujete adekvátní zdroje. Najmutí týmu zkušených vývojářů někdy zabere čas, což podtrhuje nutnost stanovit realistická očekávání ohledně splnění úkolů.
Doba náboru definuje období od okamžiku, kdy se uchazeč uchází o práci, až do okamžiku, kdy ji přijme. Zohledněte přitom dobu náběhu, která se vztahuje k období mezi přijetím uchazeče na danou pozici a okamžikem, kdy se stane plně produktivním.
Při odhadování životního cyklu vývoje softwaru zvažte oba tyto ukazatele.
25. Předpokládané datum dodání
Zainteresované strany často požadují odhadované datum dodání hotového softwaru a tento KPI pomáhá mezifunkčním oddělením při plánování jejich práce.
Datum dodání se může v průběhu provozu změnit a může být upraveno, pokud dojde ke změnám.
Přečtěte si také: Jaký je rozdíl mezi OKR a KPI?
Výzvy při implementaci KPI pro vývoj softwaru a tipy, jak je překonat
Výběr správných KPI
Při nastavování KPI pro vývoj softwaru může být náročné určit ty nejrelevantnější pro váš projekt. Jak vybrat nejdůležitější klíčové ukazatele výkonnosti z několika možností?
Doporučujeme začít s organizačními cíli a KPI, které podporují strategické iniciativy. Mezi klíčové oblasti, na které může vývoj softwaru významně ovlivnit, patří například zlepšení kvality produktů, zvýšení spokojenosti zákazníků a zkrácení doby uvedení produktu na trh.
Mezi odpovídající KPI, které zvyšují obchodní hodnotu, patří pokrytí kódu, doba cyklu, kvalita kódu, MTTR pro zlepšení kvality produktu, NPS pro spokojenost zákazníků a frekvence nasazení pro uvedení na trh.
Shromážděte podněty od inženýrů, testerů, vývojářů, projektových manažerů a vývojářů produktů, aby se jednalo o společný projekt a zvýšila se pravděpodobnost úspěšné implementace.
Pravidelné upravování a sledování KPI
KPI nejsou statické; musí být pravidelně upravovány podle měnících se požadavků a obchodních cílů. Můžete je sledovat v tabulkách, ale jejich škálovatelnost je omezená kvůli kontrole verzí, nedostatku automatizovaných změn dat a přístupu založeném na rolích.
K úspěšnému dokončení projektu potřebujete software nebo šablonu, abyste mohli sledovat a upravovat své KPI pro vývoj softwaru.
Nedostatečná koordinace v rámci týmů
Představte si scénář, ve kterém vývojový tým měří a upřednostňuje skóre NPS, ale zapomene o tom informovat tým zákaznické podpory. Bez této koordinace může tým podpory upřednostnit rychlost před zákaznickou zkušeností, což podkopává obchodní cíl.
Kromě měření příslušných KPI metrik je nutné je sdělit příslušným členům týmu, aby pochopili jejich význam a soulad s cíli společnosti.
Jak bez použití společného dashboardu nebo softwaru zajistíte, aby všichni byli seznámeni s KPI a měli možnost přispět k jejich dosažení?
Kvalita a přesnost dat
Sledování dat pomocí tabulek má několik nedostatků, včetně duplicitních záznamů, chyb při ručním zadávání dat a zastaralých informací, které mohou vést k nesprávným rozhodnutím.
Datové silo vzniká v mnoha společnostech, kde každé oddělení pracuje izolovaně s vlastními daty a metodikami.
Například tým pro kybernetickou bezpečnost v rámci organizace může pracovat s různými zdroji dat. Naopak vývojový tým může mít odlišné metodiky, přičemž tyto týmy mají společný cíl – snížit zranitelnost softwaru vůči kybernetickým útokům.
Výsledkem je roztříštěná situace bez jediného zdroje pravdivých informací. Organizace nemohou podceňovat význam čistoty a včasnosti dat pro správné rozhodování, zejména když mezifunkční týmy spolupracují na společném cíli. Je nezbytné mít jediný zdroj pravdivých informací, ke kterému mají všechny týmy přístup ke stejným centralizovaným datům.
Sledujte a implementujte KPI pro vývoj softwaru pomocí dashboardů ClickUp
Jakmile znáte klíčové KPI pro vývoj softwaru, další otázkou je, jak je budete sledovat a implementovat.
Sledování KPI softwaru je časově náročné a chybové, pokud nemáte k dispozici účinné nástroje, které poskytují jasné a využitelné údaje.
ClickUp je komplexní platforma pro sledování všech klíčových ukazatelů výkonnosti souvisejících s vaším softwarovým projektem a zajištění jejich souladu s vašimi obchodními a strategickými cíli.
Můžete si přizpůsobit panely ClickUp, abyste mohli sledovat nejrelevantnější KPI s daty v reálném čase a přijímat efektivní a včasná rozhodnutí. Panel lze přizpůsobit pomocí karet pro sprintové reporty, jako jsou karty rychlosti, karty burndown, karty burnup, kumulativní tok, doba cyklu a doba realizace.
Všechny tyto karty jsou pravidelně aktualizovány (s výjimkou rychlosti), aby se zjednodušilo sledování KPI a měření vývojových úsilí. Tyto karty mají různé možnosti přizpůsobení, včetně zdroje, časového rozsahu, vzorkového období, množství práce, filtrů úkolů atd.
Dashboardy ClickUp integrují cenná data z různých zdrojů a poskytují ucelený přehled o metrikách a výkonu projektu vývoje softwaru. Tato data lze využít k přijímání rozhodnutí o procesu vývoje softwaru na základě dat, optimalizaci přidělování zdrojů a celkovém procesu vývoje.
Šablony KPI ClickUp
Úspěch spočívá v tom, že budete držet krok s KPI, a jako manažer musíte měřit, co vašemu týmu softwarového vývoje funguje a co ne.
Šablony pro vývoj softwaru ClickUp jsou navrženy pro vývoj vysoce kvalitního softwaru. Obsahují připravené, plně přizpůsobitelné podkategorie a pomáhají sledovat KPI pro řízení projektů pomocí přizpůsobených zobrazení, stavů a polí.
Šablona KPI ClickUp usnadňuje měření KPI, ať už jste start-up nebo zavedená firma. S touto šablonou můžete:
- Zůstaňte v obraze ohledně nejdůležitějších datových bodů – vše na jednom místě pro všechny vaše softwarové vývojáře.
- Získejte přehled o práci svého vývojového týmu sledováním pokroku ve vztahu k cílům.
- Identifikujte trendy a sledujte a měřte pokrok svých klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) pomocí vizuálního diagramu.
Takto ClickUp pro týmy vývoje softwaru zjednodušuje měření KPI:
- Stanovte si cíle: Vytvořte měřitelné a dosažitelné cíle, které budou v souladu s vašimi dlouhodobými a krátkodobými záměry.
- ClickUp Dashboard: Určete metriky, které nejlépe vyhovují vašim potřebám, a použijte dashboard k jejich sledování.
- Vytvořte milníky: Sledujte metriky sami nebo použijte automatizované analytické nástroje pro sledování výkonu v reálném čase.
- Analyzujte výsledky: Použijte zobrazení Ganttova diagramu nebo tabule ClickUp k analýze výsledků a úpravě cílů podle potřeby.
Související: KPI pro správu produktů 🎯
Vliv zajištění kvality na KPI vývoje softwaru
Zajištění kvality musí být ústředním bodem při měření metrik vývoje softwaru, od identifikace bezpečnostních nedostatků až po testování softwaru za účelem identifikace chyb.
Strukturovaný a spolehlivý proces testování zajišťuje, že vývojový tým opraví všechny chyby a problémy ještě předtím, než zákazník začne váš produkt/software používat.
Kromě toho optimální kvalita dodávky snižuje čas potřebný na přepracování kódu a snižuje počet chyb a poměr detekovaných poruch. Proto doporučujeme optimalizovat zajištění kvality pro rychlé a plynulé procesy vývoje softwaru.
Měřte KPI pro vývoj softwaru a maximalizujte své šance na splnění projektu
Vývoj softwaru je iterativní proces, který vyžaduje časté monitorování a úpravy, aby byl projekt úspěšný. Stanovení KPI pro vývoj softwaru zajišťuje, že všichni nesou odpovědnost a že se úsilí v oblasti vývoje softwaru soustředí na obchodní cíle.
Slouží jako vodítko pro týmy softwarového vývoje, měří denní pokrok a pomáhají vedení a manažerům lépe pochopit celkovou situaci.
Integrujte software pro správu projektů ClickUp do procesu dodávky softwaru, abyste mohli měřit pokrok, sledovat KPI, podle potřeby je upravovat a optimalizovat svůj vývojový proces.
Zaregistrujte se zdarma na ClickUp a nastavte si své KPI pro vývoj softwaru a sledujte je.