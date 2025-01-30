10 nejlepších prezentačních nástrojů pro vytváření poutavých prezentací v roce 2025

Prezentační software se od počátků dominance programu PowerPoint výrazně vyvinul. Existují desítky online prezentačních aplikací a nástrojů a každý z nich slibuje, že je tím nejlepším klíčem k vytváření poutavých interaktivních prezentací.
Ale je tu háček.
Ne každý prezentační software je stejný. Některé ohromují úchvatnými šablonami, neomezeným počtem prezentací a hladkou integrací s nástroji jako Google Slides a Apple Keynote, zatímco jiné nabízejí možnost vkládat video, audio a dokonce i interaktivní obsah, aby upoutaly pozornost vašeho publika.
V této nepřeberné nabídce však může být nalezení nejlepšího prezentačního softwaru pro vaše jedinečné potřeby velkou výzvou.
Tento článek se ponoří do světa prezentačních nástrojů a prověří ty dobré, skvělé a převratné.
Pojďme na to.
Co byste měli hledat v prezentačních nástrojích?
Zde jsou hlavní funkce, které byste měli hledat v softwarových řešeních pro prezentace:
- Integrace multimédií: Hledejte možnost vkládání videa, zvuku a dalšího interaktivního obsahu, abyste udrželi pozornost publika.
- Rozmanitost šablon: Široká škála profesionálně navržených šablon vám pomůže vytvořit vizuálně přitažlivé prezentace.
- Možnosti přizpůsobení: Nejlepší prezentační software by vám měl umožnit přizpůsobit rozložení snímků a prvky designu prezentace tak, aby vyhovovaly vašim potřebám.
- Přístup založený na cloudu: Hledejte softwarová řešení pro prezentace založená na cloudu, která umožňují snadný přístup a spolupráci.
10 nejlepších prezentačních nástrojů pro rok 2024
1. ClickUp
ClickUp vyniká jako univerzální nástroj pro vytváření poutavých a kreativních prezentací. Pomocí šablon prezentací ClickUp mohou uživatelé snadno vytvářet poutavé příběhy pro jakékoli publikum. Kromě toho je Whiteboard ClickUp jedinečným pracovním prostorem pro spolupráci, který uživatelům umožňuje začlenit do svých prezentací obrázky, kresby, vývojové diagramy a další vizuální prvky, což podporuje kreativitu a vizuální dopad.
ClickUp AI funguje jako váš asistent pro psaní založený na umělé inteligenci. Umí generovat srozumitelné a poutavé texty a ušetří vám čas při formátování. Může také fungovat jako váš partner pro brainstorming a pomáhat vám vytvářet poutavý a originální obsah pro vaše prezentace.
Nejlepší funkce ClickUp
- Vytvářejte prezentace rychle a efektivně pomocí přizpůsobitelných šablon ClickUp, které jsou přizpůsobeny různým stylům a účelům prezentací.
- Používejte bílé tabule jako dynamické plátno pro brainstormingové sezení a vizuální plánování.
- Vytvářejte bohatý obsah pomocí ClickUp AI pro brainstorming, psaní a úpravy.
- Vytvářejte vizuálně a kontextově bohaté prezentace pomocí pokročilého generátoru prezentací AI od ClickUp.
- Spolupracujte s kolegy na prezentacích, sdílejte nápady a poskytujte okamžitou zpětnou vazbu, to vše na jedné platformě.
- Díky hladké integraci ClickUp s dalšími nástroji a platformami můžete plynule pracovat se všemi svými ostatními nástroji, aniž byste museli přepínat mezi aplikacemi.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují rozhraní zpočátku za příliš složité kvůli četným funkcím.
Ceny ClickUp
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. Prezi
Prezi revolučním způsobem mění svět prezentačního softwaru tím, že nabízí jedinečný a poutavý zážitek. Díky nelineárnímu stylu prezentace umožňuje Prezi tvůrcům překročit hranice tradičních formátů typu PowerPoint, které se skládají z jednotlivých snímků, a vytvořit interaktivní a poutavou prezentaci pro diváky.
Nejlepší funkce Prezi
- Přejděte od lineární k plynulejší prezentaci s otevřeným plátnem Prezi.
- Vytvářejte vizuálně přitažlivé a poutavé prezentace, které upoutají pozornost publika pomocí přechodů se zoomem a prostorovým procházením obsahu.
- Vyberte si z více než 100 profesionálně navržených šablon a začněte snadno vytvářet poutavé prezentace.
- Obohaťte své prezentace o přístup k více než milionu zdrojů, jako jsou obrázky, GIFy a videa.
Omezení Prezi
- Vyžaduje stabilní připojení k internetu, což může být omezením v oblastech se špatným připojením.
- Někteří uživatelé uvádějí, že může být náročný na počítačové zdroje, zejména u složitých prezentací.
Ceny Prezi
- Plus: 12 $/měsíc
- Premium: 16 $/měsíc
- Teams: 20 $/měsíc na uživatele (účtováno ročně)
Hodnocení a recenze Prezi
- G2: 4,2/5 (více než 5100 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2100 recenzí)
3. Powtoon
Powtoon je inovativní platforma, která využívá sílu animace a vizuálního vyprávění k vytváření působivých prezentací. Powtoon je široce používán v různých odvětvích, jako je marketing, školení, interní komunikace a vzdělávání, a vyniká svou schopností zjednodušit složité sdělení do poutavých vizuálních příběhů.
Nejlepší funkce Powtoon
- Vyberte si z široké škály animovaných postav a scénářů a vytvořte nezapomenutelné animované prezentace.
- Vytvářejte snadno působivý vizuální obsah díky uživatelsky přívětivému designu prezentací.
- Vyberte si z rozmanité knihovny šablon pro rychlé a efektivní vytváření prezentací.
- Přizpůsobte animace, integrujte audio a video a přidejte do prezentací osobní prvky.
Omezení Powtoon
- Bezplatný tarif má omezení, pokud jde o funkce a přístup k prostředkům.
Ceny Powtoon
- Lite plán: 50 $ měsíčně
- Profesionální tarif: 190 $ měsíčně
- Obchodní plán: 1500 $ (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Powtoon
- G2: 4,4 z 5 (více než 230 recenzí)
- Capterra: 4,5 z 5 (více než 390 recenzí)
4. Pitch
Pitch je jedním z nejlepších prezentačních softwarů roku 2024. Redefinuje tvorbu prezentací tím, že kombinuje efektivitu, kreativitu a spolupráci. Není to jen skvělý nástroj pro vytváření snímků, ale také platforma, která týmům umožňuje vytvářet úžasné prezentace, které přinášejí výsledky. Díky svému přístupu založenému na umělé inteligenci a dynamickým funkcím se Pitch rychle stává preferovaným řešením pro firmy i jednotlivce.
Nejlepší funkce
- Začněte s návrhem vytvořeným umělou inteligencí, abyste rychle vygenerovali prezentaci, ušetřili čas a podnítili kreativitu.
- Získejte přístup k bohaté knihovně se 100 šablonami vytvořenými odborníky.
- Snadno přizpůsobte snímky své značce pomocí vlastních fontů a barev, čímž zvýšíte profesionální vzhled svých prezentací.
- Využijte rychlé přidávání textu a obrázků, elegantní animace a spolupráci v reálném čase pro plynulé úpravy.
Omezení prezentace
- Jelikož se jedná o cloudový nástroj, je pro jeho nepřerušované používání nutné stabilní připojení k internetu.
Ceny
- Zdarma
- Pro: 20 $ měsíčně
- Podnikání: 80 $ měsíčně
- Podnikové: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze prezentací
- G2: 4,4 z 5 (více než 40 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 30 recenzí)
5. Genially
Genially je inovativní platforma pro vytváření interaktivních prezentací a obsahu bohatého na média. Je určena pro všechny, kteří chtějí zaujmout své publikum klikatelnými, dynamickými zážitky, aniž by potřebovali jakékoli znalosti programování. Genially je známý zejména díky svým gamifikačním funkcím a široké škále interaktivních prvků, díky čemuž je oblíbený mezi pedagogy, marketéry a podnikateli.
Nejlepší funkce Genially
- Proměňte statický obsah v interaktivní zážitky a zvyšte tak zájem publika.
- Využijte gamifikační funkce k výraznému zvýšení výsledků učení a zájmu publika.
- Vložte audio, video a interaktivní vizualizace dat a poskytněte bohatý mediální zážitek.
- Snadno navrhujte prezentace pomocí intuitivního a uživatelsky přívětivého editoru s funkcí drag-and-drop.
- Snadno přidávejte interaktivní prvky, jako jsou hotspoty, vyskakovací okna a popisky při najetí myší, a zvyšte tak interaktivitu prezentací.
Omezení Genially
- Vysoce interaktivní nebo multimediální prezentace mohou být náročné na zdroje.
Ceny Genially
- Zdarma
- Pro: 7,49 $/měsíc, fakturováno ročně
- Master: 20,82 $/člen/měsíc, fakturováno ročně
- Tým: 70,79 $ za 5 členů Master/měsíc, fakturováno ročně
Hodnocení a recenze Genially
- G2: 4,6/5 (více než 50 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 80 recenzí)
6. Microsoft PowerPoint
PowerPoint zůstává základním kamenem ve světě prezentačního softwaru a neustále se vyvíjí, aby splňoval moderní požadavky. Díky aktualizacím z roku 2023 se PowerPoint stal nástrojem s pokročilými funkcemi umělé inteligence, které vylepšují způsob vytváření a prezentace prezentací. PowerPoint, známý svou spolehlivostí a komplexní sadou funkcí, je ideální volbou pro profesionály a pedagogy.
Nejlepší funkce aplikace PowerPoint
- Pomocí Copilotu můžete převádět dokumenty Word do prezentací a generovat nové snímky z podnětů nebo osnov, čímž zlepšíte své vypravěčské schopnosti.
- Vložte 3D objekty a animace přímo do prezentací a vytvořte tak dynamičtější vizuální zážitek.
- Využijte hlas, dotyk a inkoust pro přirozenou interakci s prezentacemi, včetně převodu ručně psaných poznámek na text.
- Využijte koučování založené na umělé inteligenci pro nácvik řeči, které vám poskytne zpětnou vazbu ohledně tempa, výběru slov a dalších aspektů.
Omezení programu PowerPoint
- Může být náročný na zdroje, zejména při používání pokročilých funkcí, jako jsou 3D objekty.
- Dražší než jiné nástroje
Ceny PowerPointu
- Microsoft 365 Personal: 6,99 $/měsíc, zahrnuje PowerPoint a další aplikace Office s prémiovými funkcemi
- Rodina Microsoft 365: 9,99 $/měsíc, stejné jako Personal, ale pro až šest osob a více úložného prostoru v cloudu
- K dispozici je bezplatná verze se základními funkcemi, ideální pro příležitostné uživatele.
- Pouze PowerPoint (1letá licence): 159,99 $
Hodnocení a recenze PowerPointu
- G2: 4,6 z 5 (více než 4 100 recenzí)
- Capterra: 4,7 z 5 (více než 20 500 recenzí)
7. SlideCamp
SlideCamp je inovativní řešení pro obchodní a marketingové týmy pro správu a tvorbu prezentací v PowerPointu. Nabízí centralizovanou platformu pro ukládání, sdílení a opětovné použití prezentačních snímků a zajišťuje, že týmy mají přístup k nejaktuálnějšímu a nejúčinnějšímu obsahu.
Nejlepší funkce SlideCamp
- Ukládejte všechny prodejní a marketingové materiály do jedné centralizované knihovny, což usnadní správu a aktualizaci prezentací.
- Vytvořte rovné podmínky pro obchodní zástupce tím, že budete bezpečně sdílet prezentace a další materiály s týmem a zajistíte snadný přístup k nejnovějším verzím snímků.
- Ušetřete čas tím, že snadno najdete a znovu použijete obsah ze starých prezentací, místo abyste začínali od nuly.
- Získejte přehled o výkonu prezentací díky reportům a analytickým nástrojům.
Omezení SlideCamp
- Určeno především pro uživatele PowerPointu, proto nemusí vyhovovat těm, kteří používají jiný prezentační software.
- Ačkoli nabízí možnost opětovného použití stávajících snímků, možnosti přizpůsobení mohou být ve srovnání s vytvářením snímků od nuly omezené.
Ceny SlideCamp
- Týmový plán: 99 $ měsíčně
- Neomezený tarif: 499 $ ročně
Hodnocení a recenze SlideCamp
- G2: Nedostatek recenzí
- Capterra: Nedostupné
8. VideoScribe
VideoScribe nabízí jedinečný přístup k tvorbě prezentací prostřednictvím animovaných videí. Jedná se o uživatelsky přívětivý animační nástroj, který je ideální pro marketéry, pedagogy a malé podniky, které chtějí vylepšit svou komunikaci pomocí poutavých animovaných videí. Díky intuitivnímu rozhraní a výkonným funkcím umožňuje VideoScribe uživatelům všech úrovní snadno vytvářet atraktivní prezentace.
Nejlepší funkce VideoScribe
- Vytvářejte působivá animovaná videa bez předchozích znalostí v oblasti designu prezentací díky uživatelsky přívětivým nástrojům.
- Využijte různé styly animace a „kreslící ruce“, abyste každému videu dodali jedinečný nádech.
- Přidejte zvukové stopy a nahrajte komentáře, které doplní vizuální obsah.
- Sdílejte a exportujte videa v různých formátech, aby vyhovovaly různým platformám a potřebám.
Omezení VideoScribe
- Vyžaduje stabilní připojení k internetu pro přístup k cloudovým zdrojům a šablonám.
Ceny VideoScribe
- Měsíční tarif: 25,96 $/měsíc
- Roční plán: 10,62 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Týmové plány: Pro týmy jsou k dispozici přizpůsobitelné možnosti se slevami na více předplatných.
Hodnocení a recenze VideoScribe
- G2: 4,1/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 50 recenzí)
9. Haiku Deck
Haiku Deck se odlišuje tím, že se zaměřuje na jednoduchost, přehlednost a profesionální design. Je to ideální nástroj pro všechny, kteří chtějí snadno vytvářet krásné prezentace, ať už na webu, iPadu nebo iPhonu. Díky uživatelsky přívětivému rozhraní a široké škále šablon je Haiku Deck oblíbenou volbou mezi učiteli, marketéry a obchodními profesionály.
Nejlepší funkce Haiku Deck
- Užijte si jednoduché a přehledné rozhraní, které podpoří vaši kreativitu.
- Využijte profesionální designové prvky, jako jsou stylová písma, rozvržení a obrazové filtry.
- Získejte přístup k tisícům šablon pro rychlé a snadné vytváření vizuálně přitažlivých prezentací.
- Získejte přístup k více než 40 milionům bezplatných obrázků Creative Commons.
- Snadné sdílení a přístup z jakéhokoli připojeného zařízení
Omezení Haiku Deck
- Nemusí nabízet tolik možností pro vkládání videa nebo interaktivního obsahu jako jiné nástroje.
Ceny Haiku Deck
- Pro: 19,99 $/měsíc
- Premium: 29,99 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Haiku Deck
- G2: 4,5/5 (více než 30 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (10+ recenzí)
10. Zoho Show
Zoho Show je software pro spolupráci při tvorbě prezentací určený pro moderní týmy. Nabízí kombinaci profesionálních funkcí pro návrh snímků, funkcí pro spolupráci v týmu a podporu a kompatibilitu napříč zařízeními. Je proto ideální volbou pro firmy a pedagogy, kteří od svých prezentačních nástrojů vyžadují flexibilitu a výkon.
Nejlepší funkce Zoho Show
- Zůstaňte v synchronizaci se svým týmem díky spolupráci v reálném čase, kontextovým komentářům a okamžitým oznámením.
- Vložte audio a videa, vytvářejte animace a používejte infografiky, aby byly prezentace založené na datech poutavější.
- Vysílejte prezentace na chytré televize prostřednictvím smartphonů nebo chytrých hodinek.
- Hladký import souborů PowerPoint bez ztráty formátování nebo obsahu
Omezení Zoho Show
- Někteří uživatelé mohou potřebovat čas, aby mohli plně využít jeho rozsáhlé funkce.
- Jelikož je tento nástroj primárně založen na cloudu, vyžaduje pro optimální funkčnost stabilní připojení k internetu.
- Množství funkcí může být pro uživatele, kteří preferují jednodušší nástroje, až příliš.
Ceny Zoho Show
- Bezplatný tarif
- Profesionální: Cena od 2,2 USD za uživatele/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze Zoho Show:
- G2: 4,4/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 20 recenzí)
Navigujte budoucností prezentací s nejlepšími nástroji roku 2024
Dnešní vyspělé prezentační nástroje, jako například Google Slides, PowerPoint atd., neslouží pouze k vytváření prezentací, ale také k vyprávění příběhů a oživování nápadů způsobem, který hluboce rezonuje s publikem.
Prezentační nástroje ClickUp patří mezi nejlepší prezentační software, který stojí v čele této revoluce. Díky inovativním funkcím, jako je tvorba obsahu pomocí umělé inteligence a kolaborativní tabule, vám ClickUp pomůže uvolnit vaši kreativitu.
Vyzkoušejte ClickUp ještě dnes.