Porterův model pěti sil: Jak jej využít k vytvoření konkurenční strategie

Pravděpodobně jste už slyšeli o hledání „modrého oceánu“ – trhu, na kterém můžete být jediným hráčem. Ve skutečnosti je však konkurence nevyhnutelná a její přijetí může vašemu podnikání přinést mnoho výhod.
Konkurence je hnací silou růstu a inovací, podporuje neustálé zlepšování a prosazuje odpovědnost a efektivitu. Abyste se však mohli odlišit od ostatních, musíte nejprve správně porozumět svému trhu a konkurenční dynamice, která jej formuje. Seznamte se s Porterovým modelem pěti sil.
Tento analytický model, vytvořený v roce 1979 profesorem Harvard Business School Michaelem E. Porterem (známým také jako vynálezce analýzy hodnotového řetězce ), změnil způsob, jakým společnosti uvažují o konkurenci a plánování. Nejde jen o to sledovat své konkurenty, ale také zohlednit širší souvislosti, včetně dodavatelů, zákazníků, nových a potenciálních konkurentů a alternativních produktů.
V tomto článku podrobně rozebíráme Porterův model pěti sil, popisujeme jeho základní složky a klíčové silné a slabé stránky. Ukážeme vám také, jak tento model implementovat pomocí ClickUp, prvotřídní platformy pro řízení projektů a produktivitu.
Co je Porterův model pěti sil?
Porterův model pěti sil je obchodní nástroj používaný k pochopení konkurenční dynamiky daného odvětví.
Před vytvořením tohoto modelu se podniky soustředily především na interní faktory a přímou konkurenci. Porter však tuto perspektivu zpochybnil a přinesl holistický přístup k pochopení konkurenčního prostředí v daném odvětví. Objasnil, jak mohou vnější konkurenční síly významně ovlivnit ziskovost a postavení společnosti na trhu.
Porter vybral následujících pět klíčových faktorů, neboli sil, které formují konkurenci:
- Síla dodavatelů
- Síla kupujících
- Hrozba nových účastníků na trhu
- Hrozba náhradních produktů nebo služeb
- Intenzita rivality mezi stávajícími konkurenty
Jinými slovy, i když si myslíte, že znáte své současné konkurenty, nebuďte si příliš jisti, že nad nimi udržíte převahu. Nová digitální služba nebo jiná inovace může vaši firmu zaskočit, když to budete nejméně čekat, a smazat vaši konkurenční výhodu.
Porterova teorie pěti sil vs. SWOT analýza
Ačkoli Porterova analýza pěti sil a SWOT analýza mohou vypadat podobně, ve strategickém plánováníslouží k odlišným účelům.
Porterova teorie pěti sil vám pomůže pochopit konkurenceschopnost vašeho odvětví. Zkoumá vnější faktory, aby posoudila intenzitu konkurence a ziskovost trhu.
Na druhou stranu, SWOT analýza nabízí širší perspektivu. Zaměřuje se dovnitř i ven a identifikuje silné stránky, slabé stránky, příležitosti a hrozby vašeho podnikání.
Řekněme, že chcete otevřít novou kavárnu ve vašem sousedství. Porterův model pěti sil vyžaduje:
- Analýza počtu a vlivu stávajících kaváren (konkurence mezi přímými konkurenty)
- Dostupnost a vliv dodavatelů kávových zrn a poskytovatelů vybavení (vyjednávací síla dodavatelů)
- Schopnost zákazníků vybírat si mezi konkurenčními kavárnami (vyjednávací síla kupujících)
- Potenciál otevření nových kaváren v okolí (hrozba nových účastníků na trhu)
- Možnost, že zákazníci přejdou k čajovým nebo džusovým barům (hrozba substitucí)
Tato analýza vám pomůže pochopit, jak konkurenceschopný je místní trh s kávou a zda by bylo vhodné na něj vstoupit. ☕
V návaznosti na příklad kavárny by SWOT analýza zkoumala vnitřní silné a slabé stránky, stejně jako vnější příležitosti a hrozby:
- Mezi silné stránky může patřit vaše zkušenost v pohostinství nebo jedinečná směs kávy, kterou nabízíte.
- Slabými stránkami mohou být omezené marketingové prostředky nebo nedostatek parkovacích míst.
- Mezi příležitosti může patřit rostoucí zájem místních obyvatel o speciální kávu.
- Mezi hrozby by mohlo patřit otevření nové kavárenské řetězce v blízkosti.
Zatímco Porterova teorie pěti sil vás motivuje k udržení náskoku před konkurencí, SWOT analýza vám pomůže maximalizovat vaše silné stránky, napravit slabé stránky, využít příležitosti a vypořádat se s hrozbami.
Bonusové čtení: Použijte šablonu SWOT analýzy ClickUp k vyhodnocení vnitřních silných a slabých stránek vaší společnosti, identifikaci vnějších příležitostí a hrozeb a k vypracování strategií pro úspěch!
Porozumění Porterově modelu pěti sil
Porterův článek z roku 1979 začíná jednoduchým, ale výstižným tvrzením:
Podstatou formulování strategie je vyrovnání se s konkurencí.
Ještě působivější je však následující věta:
Je však snadné nahlížet na konkurenci příliš úzce a pesimisticky.
Místo toho, aby konkurenci vnímal jako prostý souboj mezi stávajícími rivaly, Porter zavádí čtyři další aspekty, které je třeba zohlednit: sílu dodavatelů a odběratelů, možnost vstupu nových konkurentů na trh a hrozbu, kterou představují alternativní produkty nebo služby. Podívejme se podrobně na každý z pěti klíčových faktorů ovlivňujících konkurenci.
Síla 1: Konkurenční rivalita
Podle Porterova modelu pěti sil je konkurenční rivalita klíčovým, i když ne jediným faktorem, který ovlivňuje konkurenci na trhu. Model zkoumá intenzitu konkurence mezi přímými rivaly na trhu.
Chcete-li určit úroveň konkurence ve vašem odvětví, nejprve zvažte počet a relativní sílu přímých konkurentů. Dále zvažte, jak rychle odvětví roste, jak nákladné je opustit trh a kolik jiné společnosti utrácejí za reklamu.
Pokud je trh vysoce konkurenční, můžete očekávat cenové války, delší období bez zisku a příliš agresivní marketingové taktiky. Na druhou stranu, trh s nízkou konkurencí nabízí příležitosti pro růst a vyšší zisky.
Abyste tyto problémy vyřešili, musíte přijít na to, co dělá váš produkt výjimečným, a vymyslet plán, jak se odlišit od konkurence. Pokud například prodáváte ručně vyráběné čokolády na trhu plném velkých značek, můžete se zaměřit na používání bio surovin nebo nabídku jedinečných příchutí, abyste přilákali zákazníky. 🍫
Bonusové čtení: Sledujte aktivity a produkty svých konkurentů pomocí šablony ClickUp Competitor Tracking Template.
Síla 2: Hrozba nových účastníků
Hrozba nových účastníků zkoumá pravděpodobnost vstupu nových konkurentů na váš trh nebo do vašeho odvětví. Nízké vstupní bariéry a loajalita ke značce v kombinaci se snadným přístupem k distribučním kanálům obvykle vedou k vysoce konkurenčnímu trhu.
Při hodnocení hrozby nových účastníků na trhu je třeba zohlednit i některé další faktory:
- Kapitálové požadavky: Vysoké počáteční náklady odrazují nové účastníky od vstupu na trh.
- Vládní regulace: Přísné regulace mohou omezit vstup na trh.
- Úspory z rozsahu: Zavedené společnosti mohou vyrábět efektivněji a udržovat nižší ceny.
Síla 3: Vyjednávací síla dodavatelů
Vyjednávací síla dodavatelů se týká schopnosti třetích stran, jako jsou prodejci a dodavatelé vybavení, ovlivnit vaši konkurenceschopnost a ziskovost.
Tato síla se ještě zesiluje, pokud je dodavatelů málo a neexistují žádné náhradní produkty nebo v případě jedinečných dodávaných produktů a materiálů. Pokud mají dodavatelé značnou vyjednávací sílu, mohou významně ovlivňovat ceny, kvalitu a dostupnost produktů a prodejní podmínky. Chcete-li tento faktor zmírnit, zkuste diverzifikovat svou dodavatelskou základnu nebo vytvořit alternativní řešení.
Představte si malou pekárnu, která je závislá na jediném dodavateli pšeničné mouky. Pokud by tento dodavatel zvýšil ceny nebo snížil kvalitu, mělo by to negativní dopad na zisky pekárny. Aby pekárna mohla toto riziko řídit a udržet vyjednávací sílu dodavatele pod kontrolou, mohla by spolupracovat s více dodavateli mouky nebo vyzkoušet alternativní suroviny, jako je žitná nebo kukuřičná mouka. 🥐
Síla 4: Vyjednávací síla kupujících
Vyjednávací síla kupujících se týká schopnosti vašich zákazníků požadovat nižší ceny a vyšší kvalitu zboží a služeb. Pochopení této síly vám pomůže inovovat vaše produktové portfolio, zvýšit loajalitu zákazníků, snížit jejich vyjednávací sílu a udržet si konkurenční výhodu.
Vyjednávací síla kupujících závisí na následujících faktorech:
- Velikost a koncentrace kupujících: Větší a koncentrovanější kupující mají větší vliv na ceny.
- Dostupnost alternativ: Pokud je k dispozici mnoho podobných produktů, mohou kupující snadno přejít k jiné značce, což zvyšuje jejich vyjednávací sílu.
- Cenová citlivost kupujících: Vyšší citlivost znamená větší moc pro kupující.
- Význam produktu: Pokud je váš produkt pro kupující zásadní, jejich síla klesá.
- Náklady na přechod: Nižší náklady na přechod zvyšují sílu kupujících.
Síla 5: Hrozba náhradních produktů
Hrozba náhradních produktů měří pravděpodobnost, že spotřebitelé přejdou od vašeho produktu k alternativě , která slouží stejnému účelu nebo nabízí stejné výhody.
Pokud jsou náhradní produkty snadno dostupné a cenově atraktivní, vaše konkurenceschopnost se oslabuje. Abyste tuto sílu zmírnili, musíte inovovat, diverzifikovat svou nabídku a pěstovat loajalitu ke značce. Sledujte pozorně nejnovější trendy a technologický pokrok, protože ty mohou přinést nové náhradní produkty.
Vezměme si například společnost, která vyrábí tradiční žárovky. S rozvojem technologie LED, která nabízí energeticky úsporné alternativy, mohou spotřebitelé přejít na nové LED žárovky.
Společnost vyrábějící žárovky by mohla reagovat investicemi do výzkumu s cílem vyvinout vlastní řadu LED žárovek. Mohla by se také zaměřit na propagaci jedinečných vlastností svých žárovek, jako je teplé osvětlení nebo retro design, aby si udržela loajalitu zákazníků a odlišila se od konkurence v oblasti LED žárovek. 💡
Jak implementovat Porterův model pěti sil
Od svého článku v Harvard Business Review z roku 1979, ve kterém představil koncept pěti sil, napsal Porter několik knih, ve kterých svůj model rozvíjí, zejména knihu On Competition. V ní Porter uvádí pět jednoduchých kroků, které je třeba podniknout pro důkladnou analýzu odvětví:
- Začněte jasným definováním odvětví, abyste se mohli soustředit na analýzu pěti sil.
- Identifikujte hlavní hráče v odvětví a roztřiďte je podle relevantních kritérií.
- Analyzujte konkurenční výhodu společnosti a jejího odvětví, abyste mohli vyvinout vítězné taktiky.
- Analyzujte celkovou strukturu odvětví se zaměřením na faktory, které ovlivňují jeho ziskovost.
- Po dokončení výše uvedených kroků proveďte podrobnou analýzu pěti konkurenčních sil s ohledem na jejich dopad a potenciální změny.
- Identifikujte aspekty struktury odvětví, které by mohly být ovlivněny konkurencí, novými účastníky nebo vaší společností, se zaměřením na to, co lze změnit.
Podívejme se, jak provést tuto analýzu a vytvořit strategie, které vám pomohou překonat konkurenci v oboru, pomocí ClickUp, přední platformy pro řízení projektů a produktivitu.
Šablona Porterových 5 sil
Porozumění a řešení výzev konkurenčního prostředí je mnohem snazší s šablonou pro implementaci Porterova modelu pěti sil. Konkrétně doporučujeme šablonu ClickUp Porter’s 5 Forces Template.
Tato šablona je cenným nástrojem, který vám pomůže odhalit hrozící nebezpečí a zdokumentovat velikost a relativní vliv vašich přímých konkurentů, dodavatelů a odběratelů. Poskytuje vám snadno použitelný pohled na tabuli s různými funkcemi pro spolupráci v reálném čase. Šablona vám umožňuje vizualizovat Porterových pět sil pomocí pěti barevně odlišených kruhů:
- Konkurenční rivalita 🔴
- Síla kupujících 🟢
- Hrozba nových účastníků 🟣
- Hrozba substituce 🔵
- Síla dodavatele 🟠
Každá část vám pomůže posoudit konkurenční síly a objasní, jak ovlivňují vaše podnikání. Můžete dokonce ohodnotit intenzitu každé síly jako nízké, střední nebo vysoké riziko, čímž vaší analýze dodáte hloubku.
Manažeři považují tento hotový model za obzvláště užitečný pro identifikaci tržních příležitostí a hrozeb, udržení nebo zvýšení tržního podílu a ziskovosti, positioning produktů pro dlouhodobý úspěch a provádění analýz mezer pro zlepšení procesů.
Pokud vám šablona ClickUp Porterových pěti sil a další šablony založené na tabuli připadají příliš omezující, můžete vždy začít od nuly a vytvořit si vlastní tabuli ClickUp.
Využijte tyto nekonečné digitální plátna k brainstormingu se svým týmem a společnému určení pěti sil, které formují vaše konkurenční prostředí. Můžete použít všechny druhy tvarů a objektů k znázornění svých nejlepších nápadů a nakreslení souvislostí mezi nimi.
Kromě toho můžete jediným kliknutím proměnit jakýkoli prvek na tabuli v úkol, čímž překlenete propast mezi nápadem a realizací. Tato funkce vám pomůže nejen identifikovat a vizualizovat pět sil ve vašem odvětví, ale také vyvinout strategie pro získání a udržení konkurenční výhody.
ClickUp Mind Maps je dalším vynikajícím nástrojem pro provádění Porterovy analýzy pěti sil. Technika mind mappingu vám umožňuje snadno zmapovat a nakreslit souvislosti mezi silami ve vašem odvětví pomocí uzlů typu drag-and-drop.
Aplikace Porterových pěti sil v různých odvětvích
Podniky v konkurenčních odvětvích, od vývoje softwaru a marketingu po stavebnictví a zdravotnictví, mohou všechny využít Porterův model pěti sil k pochopení konkrétních problémů a vytvoření vítězných strategií na svých trzích.
Systematickou analýzou každé z pěti sil mohou společnosti vyhodnotit proveditelnost vstupu na nové trhy, vývoje nových produktů a služeb nebo vytváření strategických aliancí.
Mohou také určit úroveň hrozby, kterou představují noví účastníci trhu, stávající konkurenti nebo náhradní produkty, a vytvořit vhodné strategie diferenciace produktů, inovace a positioning.
Proces a výhody použití Porterova modelu pěti sil si ukážeme na konkrétním příkladu z praxe.
Příklad z oblasti nemovitostí
Pokud provozujete realitní společnost, začněte Porterův model pěti sil aplikovat tak, že definujete přesné „odvětví“ nebo niche, které chcete analyzovat. Může se například jednat o výstavbu a prodej luxusních bytů v New Yorku. 🏗️
Začněte tím, že identifikujete a spočítáte klíčové hráče zabývající se luxusními nemovitostmi v New Yorku a okolí. Pokud tak učiníte, zjistíte, že konkurence v tomto odvětví je velmi silná. Navíc se zdá, že vyjednávací síla kupujících je v současné době poměrně vysoká, vzhledem k tomu, že je více luxusních bytů než lidí, kteří je chtějí koupit.
A vzhledem k tomu, jak dlouho trvá získání materiálu pro výstavbu bytových domů a vzhledem k relativnímu nedostatku stavebních dělníků, je vyjednávací síla dodavatelů také na vyšší úrovni.
Na druhou stranu není snadné stavět a prodávat luxusní nemovitosti v New Yorku – k prosperitě v této oblasti potřebujete zkušenosti s jednáním s regulačními orgány a vynikající pověst a výsledky. Stejně tak neexistuje téměř žádná realistická alternativa pro někoho, kdo hledá luxusní byt v New Yorku, což činí hrozbu náhradních produktů extrémně nízkou.
Výsledek analýzy: Pravděpodobně není dobrý nápad pustit se do podnikání v oblasti výstavby a prodeje luxusních nemovitostí v New Yorku bez předchozích zkušeností nebo reputace. Vstupní bariéry jsou vysoké a tento segment trhu ovládá několik dobře zavedených hráčů.
Porterova pětice sil: silné stránky a omezení
Porterův model pěti sil je strategický nástroj, který vám poskytne jasný analytický vhled do vašeho konkurenčního prostředí. Má však i své omezení a nevýhody, jak uvidíte v tabulce níže: 👇
|Silné stránky
|Omezení
|Model je uživatelsky přívětivý a relativně snadno srozumitelný a použitelný. Poskytuje komplexní přehled o dynamice konkurence, protože zohledňuje nejen konkurenty, ale také dodavatele, odběratele, nové účastníky a náhradní produkty. Pomáhá při strategickém rozhodování tím, že vám pomáhá pochopit dynamiku konkurence a ziskovost ve vašem odvětví. Je to výkonný nástroj pro diagnostiku konkurenční pozice vaší organizace. Je neuvěřitelně univerzální; lze jej použít v jakémkoli odvětví, bez ohledu na jeho velikost nebo složitost.
|Model předpokládá klasický dokonalý trh, který ve skutečnosti neexistuje. Je statický a nezohledňuje dynamiku trhu ani trendy v odvětví. Plně nezohledňuje dopad digitální transformace nebo technologických inovací, které jsou v dnešním digitálním světě zásadní. Nezohledňuje synergie, které mohou vzniknout ze strategických aliancí nebo partnerství. Přehlíží vliv dalších vnějších faktorů, jako jsou vládní regulace, sociální změny nebo ekonomické podmínky.
Aplikujte Porterův model pěti sil pomocí ClickUp
Porterův model pěti sil vám pomůže lépe porozumět konkurenci a nasměruje vás, kam zaměřit své úsilí a investice pro udržitelný růst. Studiem fungování dodavatelského řetězce a investicemi do výzkumu a vývoje můžete najít způsoby, jak se odlišit od konkurence v oboru.
Díky praktickým šablonám a nástrojům pro spolupráci, jako jsou tabule a myšlenkové mapy, usnadňuje ClickUp proces aplikace Porterova modelu pěti sil pro firmy všech velikostí a odvětví. Zaregistrujte se ještě dnes a vyzkoušejte platformu v akci – je to zdarma.