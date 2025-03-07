10 bezplatných šablon drátových modelů pro návrhy produktů

Vytvoření skvělé aplikace, webové stránky nebo jiného typu digitálního produktu bez wireframingu je téměř nemožné. Jak každý produktový designér ví, nejvhodnější wireframe vám i vašemu klientovi pomůže představit si, co mohou očekávat před zahájením vývoje.
To samozřejmě neznamená, že tvorba wireframů musí zabírat spoustu času. Koneckonců, wireframing by měl šetřit čas a nepřidávat vám další starosti s vývojem.
Právě v tom vám mohou pomoci šablony drátových modelů.
Co je to šablona drátového modelu?
Šablona wireframe je předem připravený plán, který vám pomůže načrtnout návrh vašeho digitálního produktu. Namísto toho, abyste začínali s prázdným listem, vyplníte předem připravené formuláře a tabule, které celý proces zjednodušují.
Šablony drátových modelů jsou připraveny k prezentaci. Slouží jako interní plánovací dokumenty a mohou pomoci zainteresovaným stranám a rozhodovacím orgánům důkladně porozumět směřování produktu, než do jeho vývoje vloží významné prostředky.
Cílem šablony drátového modelu je zefektivnit proces, bez ohledu na to, zda chcete navrhnout jeden nebo více produktů. Vycházíte-li z informací a parametrů, které jsou již v šabloně obsaženy, strávíte méně času logistikou a více času vytvářením drátového modelu, který nejlépe vyhovuje vašim potřebám a cílovému publiku.
Přesný vzhled bude záviset na šabloně, vašem produktu a funkcích, které hledáte. Níže uvedené možnosti šablon wireframe se budou výrazně lišit vzhledem, funkcemi a výstupem.
Každá šablona wireframu se však přímo integruje do vašeho procesu vývoje produktu.
Co dělá šablonu drátového modelu dobrou?
Ačkoli se přesná podoba šablon wireframe může lišit v závislosti na projektu, nejlepší možnosti mají některé společné rysy, na které je důležité se zaměřit:
- Snadné použití: Vaše šablona by měla být intuitivní, abyste mohli strávit méně času jejím vytvářením a více času přemýšlením o tom, co za ní stojí.
- Sladění cílů produktu: Různé šablony odpovídají různým potřebám produktů a projektů. Najděte si takovou, která odpovídá vašemu stávajícímu vývojovému procesu.
- Integrace: Vaše šablona by měla být integrovatelná s nástroji pro správu projektů a dalšími pracovními aplikacemi a měla by umožňovat vkládání prvků ze softwaru, jako je Envato Elements.
- Sdílení: Čím snazší je sdílení šablony s členy projektového týmu a externími zainteresovanými stranami, tím bude šablona použitelnější.
- Úpravy v reálném čase: Wireframy by se měly měnit s přibývajícími informacemi nebo vstupy a neměly by být statické. Úpravy v reálném čase vám umožňují provádět změny rychle a efektivně.
- Zdarma nebo za nízkou cenu: Pokud je cílem wireframingu zefektivnit proces návrhu a vývoje produktu, hledejte bezplatné šablony wireframů. Tyto šablony bývají nejvýhodnější.
10 šablon drátových modelů
S ohledem na tyto parametry se podívejme na šablony, které můžete využít při návrhu svých produktů. Těchto 10 šablon patří k našim oblíbeným a kombinují výše uvedené funkce, které pomohou vašemu produktovému týmu dosáhnout úspěchu.
1. Šablona uživatelského toku ClickUp
Šablona ClickUp Wireframing Whiteboard Template umožňuje uživatelům snadno a přesně nakreslit návrh jejich webových stránek nebo aplikace. Tato šablona typu „vše v jednom“ poskytuje digitální tabuli, na které můžete v reálném čase vizualizovat a mapovat uživatelské rozhraní, rozložení stránek, umístění obsahu a navigační systémy vašeho projektu.
Intuitivní a interaktivní rozhraní zajišťuje zábavný, kolaborativní a bezproblémový proces tvorby wireframů, který kombinuje tvůrčí svobodu s disciplínou designu.
Tato šablona wireframu podporuje spolupráci v reálném čase, což umožňuje více členům týmu současně navrhovat, opakovat, komentovat a schvalovat wireframy. To usnadňuje lepší komunikaci, rychlejší rozhodování a silnější soulad mezi zúčastněnými stranami, projektovými manažery, designéry a vývojáři.
Šablona se navíc hladce integruje s dalšími funkcemi a nástroji ClickUp, což vám umožňuje propojit wireframy s příslušnými úkoly, vytvářet závislosti a sledovat pokrok. Tím je zajištěn soudržný a efektivní proces návrhu a vývoje produktu od začátku do konce.
2. Šablona ClickUp User Flow
Šablona ClickUp User Flow Template dokáže identifikovat problematické body uživatelské cesty, navrhnout efektivnější cesty k dokončení úkolů a vyvinout intuitivnější a plynulejší uživatelský zážitek (UX). Jako taková se může stát neocenitelným nástrojem pro návrh UX pro celý váš tým.
Nejedná se o běžnou šablonu pro vývoj softwaru. Tato šablona využívá webové stránky nebo mobilní aplikaci, aby váš projekt návrhu produktu zůstal na správné cestě a – co je ještě důležitější – zaměřený na potřeby a zkušenosti uživatelů.
Šablona User Flow Template vychází ze základní šablony Whiteboard a umožňuje vám vytvořit vývojový diagram, který odpovídá vašim uživatelům. Je to perfektní šablona wireframe, kterou můžete použít, i když nejste designér!
Nejlepší na tom je, že se přirozeně integruje do rozhraní ClickUp. Integrace propojí jednotlivé úkoly do šablony, takže váš tým vždy ví, jaký je další krok, a váš projekt se může soustředit na své cíle.
3. Šablona ClickUp UX Project Plan
Každý dobrý wireframe by měl být součástí ještě lepšího projektového plánu. Šablona projektového plánu ClickUp UX se může stát vaším blízkým společníkem během celého procesu plánování.
Cílem této šablony je UX. Její design umožňuje všem členům týmu vědět, jaké kroky podniknout a kdy je podniknout, aby vytvořili webovou stránku nebo aplikaci, která splní a překoná základní potřeby vašich uživatelů.
Kromě definice rozsahu a prvků pro vývoj uživatelských osobností zahrnuje také wireframy a prototypy pro návrh produktů. Tyto prototypy vám a dalším zúčastněným stranám projektu pomohou pochopit, jak bude finální produkt fungovat, ještě předtím, než dojde k jeho vytvoření.
Šablona obsahuje seznam s rozdělením do kategorií pro různé kroky, jako je řízení rozsahu a tvorba wireframů. Alternativní zobrazení poskytují přehled o tom, kdo je zodpovědný za jednotlivé úkoly a jak tyto úkoly vzájemně souvisejí.
Tato šablona se snadno propojí s ostatními prvky řízení projektů, protože je součástí širšího ekosystému ClickUp.
4. Šablona plánu projektu designu webových stránek ClickUp
Vytvořte webovou stránku snadno pomocí šablony ClickUp Website Design Project Plan Template.
Šablona optimalizuje plány webových projektů pomocí předem připravených úkolů a polí, včetně úvodních schůzek, milníků návrhu, copywritingu a samozřejmě wireframingu. Přiřazení úkolů a závislých úkolů zajišťuje, že každý ví, co má dělat, a zároveň má na paměti celkový kontext.
Nejedná se o šablonu wireframe v pravém slova smyslu. Poskytuje však potřebnou organizaci pro vaše prvky wireframe a zajišťuje, že je můžete vytvořit co nejefektivněji.
5. Šablona ClickUp Sitemap Whiteboard
Šablona Sitemap Whiteboard od ClickUp vyniká svou použitelností. Není divu, že je to jedna z nejpopulárnějších šablon whiteboardu a šablon sitemap v databázi ClickUp.
Wireframy potřebují sitemapy, aby je zasadily do širšího kontextu. Pokud vytváříte wireframe pro jednu webovou stránku nebo stránku aplikace, budete potřebovat důkladné znalosti o tom, jak na ni navazují předchozí stránky a kam uživatele přesměrují odkazy.
Právě proto je tato mapa stránek tak cenná.
Pomocí jednoduchého systému drag-and-drop můžete vizualizovat celou strukturu produktu na jednom místě. Tento systém zajišťuje snadnou a intuitivní navigaci a hierarchii, což znamená, že se uživatelé mohou rychle pohybovat po stránce.
Ale to je jen začátek. Šablona také nabízí zobrazení seznamu a tabule pro funkčnější přístup k vaší mapě webu. Více logistických možností zobrazení se může rychle stát neocenitelným pomocníkem při komplexních návrzích produktů, které vyžadují více sekcí a vstupy od jiných osob.
6. Šablona ClickUp Web Design Plan
Šablona ClickUp Web Design Template je přesně tím, co slibuje její název: snadný způsob, jak udržet váš projekt návrhu webových stránek v souladu s úkoly a termíny. Výchozí přehled obsahuje základní sekce, které vám pomohou udržet si přehled o celku, včetně:
- Úkoly pro sadu drátěných modelů
- Položky, které jsou momentálně ve fázi návrhu
- Položky vyžadující zadání nebo zpětnou vazbu
- Položky aktuálně pozastavené
- Položky aktuálně v procesu schvalování klientem
- Položky, které jsou momentálně revidovány
- Schválené položky připravené k implementaci
Členové projektového týmu mohou kdykoli sledovat pokrok svých současných i budoucích úkolů a cílů. Základní funkce zůstávají stejné a díky své jednoduchosti zefektivňují proces navrhování, například intranetů a e-commerce webů.
Samozřejmě to není jediný možný pohled. Specifikace položek, jako je složitost, kapacita designéra, nové požadavky na design a další, mohou usnadnit třídění. Projektový manažer může také během celého procesu využívat funkce sledování času, značky a závislosti úkolů.
7. Šablona ClickUp Web Development RFP
Před návrhem produktu budete potřebovat žádost o nabídku (RFP). Pokud nevyvíjíte svůj web interně, budete muset podat správnou žádost, abyste našli ty správné dodavatele.
V této situaci vám může pomoci šablona ClickUp Web Development RFP.
Tato šablona se rychle stane neocenitelnou, pokud jste v procesu RFP nováčkem. Přednastavené sekce vám umožňují vyplnit informace, včetně přehledu společnosti, podrobností o projektu, rozpočtů, požadavků na nabídku a dalších. Tyto sekce můžete využít k maximalizaci šancí, že vaše nabídky budou odpovídat vašim potřebám.
Zajišťuje také standardizaci procesů. Čím jasnější jsou pokyny v dokumentu RFP, tím snáze můžete vyhodnotit všechny nabídky webového designu pomocí stejných kritérií.
Tento proces samozřejmě zahrnuje také nastínění vašich potřeb v oblasti wireframů pro vývoj webových stránek. Pokud to v žádosti o nabídku označíte jako zásadní potřebu, výrazně se zvýší vaše šance na spolupráci s potřebnými wireframy.
8. Diagram toku dat ClickUp
Díky šabloně diagramu toku dat ClickUp se již nemusíte obávat, že komplexní toky informací ovlivní proces návrhu vašeho produktu. Místo toho můžete tyto toky jasně a stručně nastínit, aby je váš tým mohl prohlížet a spravovat.
Diagramy toku dat jsou zásadní pro to, aby týmy pochopily složité datové procesy. Když nastíníte toky dat, můžete lépe porozumět aktuálnímu prostředí a tomu, jak mohou potenciální vylepšení ovlivnit pohyb vašich dat. Vizualizace je zásadní pro nalezení potenciálních úzkých míst a slabých bodů.
Šablona ClickUp je vytvořena na bílé tabuli, což zjednodušuje proces vizualizace i těch nejsložitějších toků. Přidávání k předem vytvořenému toku je jednoduché díky přehledné legendě a lze jej přímo propojit s vaším drátovým modelem, čímž se data promění v rozvržení stránky zaměřené na uživatelský zážitek.
9. Šablona drátového modelu pro vstupní stránku od Moqups
Pokud chcete vytvořit pouze rychlý wireframe, je šablona Moqups Landing Page Wireframe Template skvělou volbou. Landing pages se stávají stále důležitějším nástrojem marketingových kampaní a tato šablona vám pomůže snadno vytvořit náčrtky poutavých a funkčních stránek pro vaše publikum.
Účinné vstupní stránky musí upoutat pozornost, zaujmout návštěvníky a podnítit je k interakci. Šablona Moqups Wireframe je předem připravena tak, aby vzbudila zájem, a vyžaduje pouze minimální úpravy, aby vyhovovala vašim jedinečným potřebám.
Vytváření vstupních stránek by nemělo být složité ani časově náročné. Stále však musí odpovídat vašim potřebám. Tato šablona wireframu dokonale vyvažuje rychlost a kvalitu pro firmy jakékoli velikosti.
10. Šablona Wireframe Globe Word od PoweredTemplate
Abychom to zjednodušili, design šablony PoweredTemplate Wireframe Globe Word Template není určen pro webové stránky nebo aplikace. Jedná se o jednoduchou, předem připravenou šablonu pro vytváření vícestránkových zpráv, které vás, vaši firmu a téma vaší prezentace představí v tom nejlepším světle.
Obsahuje obálku, která využívá prostor pro hloubku a spoustu vizuálních prvků. Obsah je poutavý a snadno čitelný díky dvou sloupcovému rozložení, zatímco zápatí udržuje základní informace v popředí a uprostřed.
Šablona je vytvořena pro Microsoft Word, což zajišťuje kompatibilitu se všemi hlavními nástroji pro zpracování textu. Je také zdarma ke stažení, což znamená, že můžete bez prodlení začít pracovat na wireframu pro svou komplexní zprávu.
Vylepšete tvorbu drátových modelů a vývoj svých produktů pomocí ClickUp
Nalezení správné šablony wireframu je pouze začátek. Koneckonců se jedná o jednu ze složek vývojového procesu, která vyžaduje proměnné a vstupy od členů vašeho interního týmu a externích zainteresovaných stran.
Jako bezplatný software pro správu projektů je ClickUp ideální volbou pro týmy zabývající se návrhem a vývojem produktů. Nabízíme výše uvedené šablony, komplexní řešení pro spolupráci a správu práce, které se pro váš tým rychle stanou neocenitelnými.
Na co ještě čekáte? Zaregistrujte se ještě dnes a získejte bezplatný účet ClickUp. Prohlédněte si naše šablony, pozvěte svůj tým a začněte vylepšovat vývoj svých digitálních produktů!