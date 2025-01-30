10 nejlepších alternativ Mailchimp pro e-mailový marketing v roce 2025

Platformy pro e-mailový marketing umožňují marketérům navrhovat, plánovat, odesílat a analyzovat e-mailové kampaně. Mailchimp je mezi svými konkurenty obzvláště populární, především díky svému přehlednému rozhraní a výkonným nástrojům, které nabízí. ?
Mailchimp má svá omezení. Například bezplatný tarif nenabízí plánování e-mailů a tarif Essentials vám nepomůže personalizovat nebo optimalizovat e-mailovou kampaň nad určitou míru.
Cena se odvíjí od počtu kontaktů, které máte, takže s rostoucím počtem příjemců se vaše náklady začnou zvyšovat.
Navíc se pokročilá automatizace marketingu a generativní AI pro psaní e-mailů rychle stávají samozřejmostí. Mailchimp je nabízí pouze ve svých drahých, vyšší úrovních tarifů, což ztěžuje jejich přijetí menšími společnostmi.
Marketingové týmy mají nyní k dispozici několik alternativ k Mailchimpu, které mohou vyzkoušet – nástroje pro e-mailový marketing, jako je Mailchimp, které mají funkce nejlépe odpovídající jejich prioritám a za cenu, která jim vyhovuje.
Tento seznam 10 nejlepších alternativ Mailchimpu pro e-mailový marketing vám pomůže objevit funkce a ceny, které nejlépe vyhovují vám a vašemu týmu.
Co byste měli hledat v alternativách Mailchimp?
Než se podíváme na naše nejlepší alternativy Mailchimp, pojďme si nejprve představit některé klíčové funkce, které by měl mít nástroj pro e-mailový marketing:
- Snadné použití: Platforma by měla být snadno ovladatelná a vhodná jak pro začátečníky, tak pro zkušené marketéry.
- Pokročilá správa seznamů: Nástroj by měl být schopen efektivně segmentovat a spravovat vaše publikum.
- Plánování e-mailů: Měla by vám umožňovat plánovat e-maily, což je nezbytná funkce pro efektivní plánování kampaní.
- Rychlý přístup k zákaznické podpoře: Dobrá zákaznická podpora je nezbytná, zejména pro řešení problémů a poskytování rad.
- Přizpůsobitelné šablony: Různé šablony vám pomohou ušetřit čas a vytvořit vizuálně atraktivní e-maily.
- Funkce automatizace: Automatizace vám nejen ušetří čas, ale také pomůže personalizovat uživatelské prostředí a vytvořit uživatelské cesty nebo prodejní trychtýře.
- Analytické nástroje: Podrobné analytické údaje jsou nezbytné pro sledování výkonu a optimalizaci účinnosti vašich kampaní.
- Integrační možnosti: Nástroj by měl být možné hladce integrovat s jinými platformami a nástroji, které vaše firma používá.
- Cenové možnosti: Nástroj by měl nabízet různé cenové plány, abyste si mohli vybrat ten, který odpovídá vašemu rozpočtu a rozsahu vašich aktivit.
10 nejlepších alternativ Mailchimpu pro rok 2024
Nyní, když víte, jaké vlastnosti a funkce hledat v platformách pro e-mailový marketing, podívejme se na 10 nejlepších alternativ Mailchimp, které stojí za vyzkoušení v roce 2024.
1. MailerLite
MailerLite, jedna z oblíbených alternativ Mailchimp, nabízí sadu nástrojů pro vytváření profesionálních e-mailových kampaní, newsletterů, vstupních stránek a webových stránek. Editor platformy s funkcí drag-and-drop, poháněný generátorem AI, umožňuje snadné přizpůsobení designu.
Aplikace Mailterlite pro iOS je intuitivní zejména pro správu kampaní na cestách – a to i pro pokročilé funkce, jako je vytváření drip kampaní nebo pokročilé cílení, automatizace nebo průzkumy.
Mailerlite se integruje s oblíbenými službami, jako jsou Zapier, Stripe, WordPress a Shopify, a nabízí možnost bezplatného účtu s nepřetržitou podporou a 30denní prémiovou zkušební verzí.
Nejlepší funkce MailerLite
- Vytvářejte newslettery, budujte landing pages a automatizované cesty – vše na jednom místě.
- Získejte automatizaci e-mailů v bezplatném tarifu
- Zajistěte, aby e-maily dorazily do schránek odběratelů díky vysoké míře doručitelnosti e-mailů.
- Najděte spolehlivou zákaznickou podporu pro řešení problémů a dotazy.
Omezení MailerLite
- Vlastní HTML editor je k dispozici pouze v rámci pokročilého tarifu.
- Šablony vstupních stránek a hosting vlastních domén jsou omezeny na placené tarify.
- Omezení při úpravách seznamů odběratelů a výběru nových šablon
- Chybí některé pokročilé funkce, jako jsou podrobné e-mailové reporty a pokročilá automatizace.
Ceny MailerLite
- Zdarma: Nabízí základní funkce pro až 1000 odběratelů.
- Rostoucí podnikání: Ceny začínají na 10 USD/měsíc, včetně dalších funkcí, jako je automatické opakované odesílání kampaní.
- Pokročilé: Ceny začínají na 20 $/měsíc, s funkcemi jako vlastní HTML editor a nástroj pro tvorbu stránek pro odhlášení odběru.
- Enterprise: Řešení na míru s variabilními cenami podle konkrétních potřeb a velikosti databáze odběratelů.
Hodnocení a recenze MailerLite
- G2: 4,6/5 (809 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (1901 recenzí)
2. ActiveCampaign
ActiveCampaign je software pro e-mailový marketing určený pro firmy všech velikostí. Kombinuje e-mailový marketing, automatizaci a CRM pro týmy zabývající se e-mailovým marketingem. Využívá strojové učení pro segmentaci a personalizaci e-mailů, zpráv, chatů a textových zpráv.
ActiveCampaign nabízí komplexní služby, ale je známý zejména díky svým pokročilým automatizačním nástrojům a integračním schopnostem. Díky tomu je ActiveCampaign jednou z předních alternativ Mailchimpu pro firmy, které hledají vysokou úroveň kontroly a přizpůsobení svých marketingových kampaní.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Sledujte weby a události a získejte přístup k inline formulářům a zprávám o kampaních.
- Vytvářejte vstupní stránky, reklamy na potenciální zákazníky a různé typy formulářů.
- Integrujte je s platformami jako WooCommerce, Shopify a BigCommerce.
- Využijte split testing, abyste zajistili více otevření a nákupů.
Omezení ActiveCampaign
- Není k dispozici žádný bezplatný tarif, nejlevnější tarif začíná na 70 USD/měsíc pro tým tří uživatelů.
- Může být příliš složitý pro uživatele, kteří se chtějí soustředit pouze na konkrétní funkce, jako je e-mailový marketing.
- Telefonická podpora je k dispozici pouze pro zákazníky s tarifem Enterprise.
Ceny ActiveCampaign
- Lite: Ceny začínají na 29 USD/měsíc při roční fakturaci nebo 39 USD/měsíc při měsíční fakturaci.
- Plus: Ceny začínají na 49 USD/měsíc při roční fakturaci nebo 70 USD/měsíc při měsíční fakturaci.
- Profesionální: Ceny začínají na 149 USD/měsíc při roční fakturaci nebo 187 USD/měsíc při měsíční fakturaci.
- Enterprise: Individuální ceny pro velké organizace s pokročilými potřebami
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 hvězdiček (10 570 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 hvězdiček (2323 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy ActiveCampaign!
3. Brevo
Brevo, dříve známé jako Sendinblue, je moderní platforma pro e-mailový marketing, která usnadňuje efektivní komunikaci mezi firmami a jejich zákazníky. S novou vizuální identitou se Brevo nyní zaměřuje na nabídku uživatelsky přívětivého rozhraní, které je přístupné pro uživatele všech úrovní znalostí.
Brevo nabízí přizpůsobitelné e-mailové šablony, editor typu drag-and-drop, transakční e-maily a možnost spouštět SMS a WhatsApp kampaně. Schopnost spouštět textové kampaně jej odlišuje od jiných alternativ Mailchimpu.
Nejlepší funkce Brevo
- Posílejte 300 e-mailů denně pomocí bezplatné verze.
- Získejte neomezené úložiště kontaktů zdarma ve všech tarifech.
- Spojte všechny e-maily a zprávy do jedné doručené pošty
Omezení Brevo
- Nástroj pro tvorbu vstupních stránek je součástí pouze tarifu Business a postrádá rozmanitost v integraci třetích stran.
- Zákaznická podpora je omezená, v rámci plánu Starter není k dispozici živý chat a telefonická podpora je dostupná pouze v rámci plánu Business.
Ceny Brevo
- Zdarma: Zahrnuje základní funkce, jako jsou e-mailové šablony a denní limit 300 e-mailů.
- Starter: Začíná na 25 $/měsíc, bez denního limitu odesílání a se základními reporty a analytikou.
- Business: Nabízí pokročilejší funkce, jako je A/B testování a pokročilé statistiky, za 65 $/měsíc.
- BrevoPlus: Individuální ceny, včetně pokročilých bezpečnostních funkcí a personalizované podpory
Hodnocení a recenze Brevo
- G2: 4,5/5 hvězdiček (672 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 hvězdiček (1858 recenzí)
4. Constant Contact
Constant Contact je nástroj pro e-mailový marketing s mnoha funkcemi, který je přizpůsoben malým podnikům. Je známý především svým uživatelsky přívětivým rozhraním, které umožňuje snadnou správu kampaní.
Platforma zahrnuje e-mailové šablony s funkcí drag-and-drop, marketingové CRM, správce priorit úkolů, správu událostí a sociální marketing. Ceny začínají na 12 USD/měsíc a zahrnují až 500 odběratelů. Jedná se o jednu z cenově dostupnějších alternativ Mailchimp, ale s rostoucím počtem odběratelů náklady prudce stoupají.
Nejlepší funkce Constant Contact
- Identifikujte trendy v e-mailech pomocí výkonných reportů založených na tom, kdo s e-maily interaguje.
- Propojte Facebook, Google Ads a Instagram a najděte nové potenciální zákazníky.
- Používejte doporučené předměty e-mailů a umělou inteligenci k vytváření atraktivních e-mailů.
- Přístup k naplánovaným odesíláním e-mailů v plánech vyšší úrovně
Omezení služby Constant Contact
- Postrádá sofistikované a flexibilní pracovní postupy
- Proces zrušení účtu je zdlouhavý a vyžaduje telefonický kontakt v pracovní době.
Ceny Constant Contact
- Lite: Od 12 $ měsíčně, zahrnuje základní funkce, jako jsou e-mailové šablony a marketingové CRM.
- Standard: Cena začíná na 35 USD/měsíc, přidává funkce jako předem připravené automatizace a testy předmětů e-mailů metodou A/B.
- Premium: Od 80 $/měsíc, zahrnuje pokročilé funkce, jako jsou přizpůsobené automatizace a reporty o výnosech.
Hodnocení a recenze Constant Contact
- G2: 4/5 hvězdiček (5712 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 hvězdiček (2619 recenzí)
5. Omnisend
Omnisend zefektivňuje zapojení zákazníků, konverzi a reaktivaci prostřednictvím e-mailového marketingu a více kanálů. Je přizpůsoben pro e-commerce podniky a je jednou z oblíbených alternativ Mailchimp mezi maloobchodními podniky.
Je známý tím, že zjednodušuje proces vytváření profesionálních e-mailů s možností nákupu díky knihovně přizpůsobitelných šablon. To umožňuje přidávání produktů a dynamických slevových kódů bez jakéhokoli kódování.
Nejlepší funkce Omnisend
- Získejte přístup k rozsáhlé knihovně přizpůsobitelných šablon pro profesionální e-maily.
- Znovu odesílejte e-maily těm, kteří je neotevřeli, pomocí Campaign Booster
- Sledujte analytické údaje a návratnost investic, abyste mohli měřit úspěšnost kampaní.
Omezení Omnisend
- Chybí funkce RSS pro integraci blogu.
- Pomalejší reakční doba zákaznické podpory
- Neomezené odesílání e-mailů je omezeno na tarif Pro.
Ceny Omnisend
- Zdarma: Základní e-mailové funkce s limitem 500 odeslaných e-mailů měsíčně.
- Standardní tarif: Cena 16 $/měsíc, nabízí více odeslaných zpráv a další funkce, jako jsou neomezené webové push notifikace.
- Pro plán: Za 59 $ měsíčně zahrnuje neomezené odesílání e-mailů a SMS zpráv a navíc pokročilé reportování.
Hodnocení a recenze Omnisend
- G2: 4,5/5 hvězdiček (836 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 hvězdiček (704 recenzí)
6. Campaign Monitor
Díky různým uživatelsky přívětivým šablonám se e-mailový marketingový software Campaign Monitor zaměřuje na snadné používání a efektivitu.
Platforma poskytuje segmentaci dat a komplexní automatizační funkce, které usnadňují cílené a efektivní e-mailové marketingové kampaně.
Campaign Monitor se používá hlavně k analýze výkonu kampaní a podrobnému sledování cest uživatelů.
Nejlepší funkce Campaign Monitor
- Přizpůsobte šablony pomocí různých webových fontů
- Získejte efektivní možnosti segmentace dat pro cílené kampaně.
- Nabídněte svým odběratelům centrum preferencí, kde si mohou vybrat, jak s nimi budete komunikovat.
Omezení Campaign Monitor
- Vysoké náklady ve srovnání s konkurencí
- Omezené A/B testování pouze se dvěma variantami
Ceny Campaign Monitor
- Lite: Cena začíná na 11 USD, ale omezuje počet e-mailů za měsíc.
- Základní funkce: Neomezený počet odeslaných e-mailů za 19 $ měsíčně
- Premier: 149 $/měsíc s přidanou telefonickou podporou a pokročilými funkcemi, jako je pokročilé sledování odkazů a optimalizace času odeslání
Hodnocení a recenze Campaign Monitor
- G2: 4,1/5 hvězdiček (692 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 hvězdiček (487 recenzí)
7. GetResponse
GetResponse se vyvinul z tradičního nástroje pro e-mailový marketing v komplexní řešení pro e-commerce a online marketing.
Nyní nabízí komplexní funkce, včetně e-mailového marketingu, chatovacích funkcí, nástrojů pro elektronický obchod a hostování webinářů.
GetResponse je nejznámější díky svým přizpůsobitelným vstupním stránkám, které jsou součástí konverzního trychtýře, a výkonným automatizačním funkcím, což z něj činí jednu z nejlepších alternativ Mailchimpu.
Nejlepší funkce GetResponse
- Využijte rozsáhlé nástroje e-mailového marketingu, jako jsou automatické odpovědi a registrační formuláře.
- Získejte vysoce přizpůsobené mapování zákaznické cesty pomocí pokročilých funkcí automatizace marketingu.
- Získejte přístup k sbírce přibližně 215 moderních a editovatelných e-mailových šablon.
Omezení GetResponse
- Omezené možnosti split testování s pouze pěti variantami předmětů nebo obsahu
- Sofistikovanější funkce, jako je automatizace marketingu, pořádání webinářů a nástroje pro elektronický obchod, jsou k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů.
Ceny GetResponse
- E-mailový marketing: Základní funkce e-mailového marketingu pro seznamy s méně než 500 záznamy za 19 $/měsíc
- Marketingová automatizace: Funkce jako pracovní postupy založené na událostech a třídění kontaktů za 59 $ měsíčně.
- E-commerce marketing: 119 $/měsíc, s různými funkcemi, jako je pokročilá automatizace, nástroje pro e-commerce a hosting webinářů.
Hodnocení a recenze GetResponse
- G2: 4,3/5 hvězdiček (640 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 hvězdiček (475 recenzí)
8. ConvertKit
ConvertKit je platforma pro e-mailový marketing navržená speciálně pro tvůrce, jako jsou blogeři, tvůrci online kurzů a prodejci digitálních produktů.
Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a efektivní automatizaci, která je přístupná tvůrcům všech úrovní dovedností. ConvertKit vám umožňuje mít placené zpravodaje a prodávat digitální produkty jako samostatný podnikatel, což z něj činí komplexní marketingový nástroj.
Nejlepší funkce ConvertKit
- Personalizujte e-mailové sekvence pomocí automatizace
- Zaměřte se na e-maily v prostém textu, abyste si udrželi osobní kontakt s publikem.
- Zaměřte se na konkrétní skupiny odběratelů díky efektivní správě seznamů.
Omezení ConvertKit
- Omezený výběr předem navržených e-mailových šablon
- Cena je vázána na počet odběratelů.
Ceny ConvertKit
- Bezplatný tarif: Zahrnuje základní funkce, jako je hromadné rozesílání e-mailů a neomezený počet formulářů, zdarma pro až 1000 odběratelů.
- Plán Creator: Od 9 $/měsíc s vizuálními nástroji pro automatizaci
- Plán Creator Pro: Začíná na 25 $/měsíc s prioritní živou chatovou a e-mailovou podporou
Hodnocení a recenze ConvertKit
- G2: 4,4/5 hvězdiček (190 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 hvězdiček (194 recenzí)
9. Moosend
Moosend je univerzální alternativa k Mailchimpu, která nabízí efektivní správu seznamů s komplexními možnostmi segmentace.
Podrobné sledování kampaní od Moosend, které umožňuje monitorovat prodeje a konverze z e-mailového marketingu, je pro začátečníky velmi užitečnou funkcí.
Nejlepší funkce Moosend
- Vyberte si z více než 75 moderních a přehledných e-mailových šablon.
- Získejte flexibilní možnosti automatizace marketingu s vynikajícím editorem pracovních postupů.
Omezení Moosend
- Omezené pokročilé analytické funkce
- Návrhy e-mailových šablon jsou sice profesionální, ale nejsou tak kreativní, jak by si někteří uživatelé přáli.
Ceny Moosend
- Bezplatná zkušební verze: Zahrnuje základní funkce po dobu 30 dnů s 1 000 odběrateli a automatizovaným pracovním postupem.
- Výhoda: Cena začíná na 9 $ s přidaným SMTP serverem
- Enterprise: Individuální cenová nabídka; zahrnuje všechny funkce verze Pro, jako je vyhledávání cílových skupin
Hodnocení a recenze Moosend
- G2: 4,7/5 hvězdiček (561 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 hvězdiček (190 recenzí)
10. Hubspot
HubSpot je vhodný pro firmy, které chtějí vylepšit své e-mailové marketingové strategie pomocí různých profesionálních nástrojů, včetně nástroje pro vytváření vlastních vstupních stránek.
HubSpot poskytuje vynikající nástroje pro A/B testování a analytiku pro efektivní správu kampaní a nabízí také různé šablony pro webové stránky, e-maily a vstupní stránky.
Jednou z nejlepších alternativ Mailchimpu je jeho integrace se sociálními médii, která zvyšuje dosah vašich e-mailových marketingových aktivit.
Nejlepší funkce HubSpot
- Spravujte vztahy se zákazníky a informace o nich lépe pomocí bezplatného nástroje CRM s neomezeným počtem kontaktů.
- Využijte efektivní automatizaci marketingu a segmentaci pro cílené kampaně.
- Rozšiřte dosah svých marketingových aktivit integrací možností marketingu na sociálních médiích.
Omezení HubSpot
- Cenová struktura může být poměrně vysoká, zejména při přechodu z balíčku „Starter“ na pokročilejší balíčky.
- Komplexní funkce platformy mohou být pro začátečníky nebo malé podniky příliš náročné.
Ceny HubSpot
- Starter: Začíná na 20 $ měsíčně s omezenými funkcemi
- Professional a Enterprise: Nabízejí rozsáhlé funkce, ale jsou výrazně dražší, přičemž cena plánu Professional začíná na 890 USD za měsíc a plán Enterprise na 3 600 USD za měsíc.
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 hvězdiček (10493 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 hvězdiček (5747 recenzí)
Další e-mailové nástroje
Ačkoli se zde zaměřujeme především na nástroje pro e-mailový marketing, je důležité zvážit i platformy, které sice nejsou určeny výhradně pro tento účel, ale mohou výrazně zlepšit vaše úsilí v oblasti e-mailového marketingu. Skvělým příkladem je ClickUp, který nabízí generativní funkce založené na umělé inteligenci, které doplňují a zefektivňují proces e-mailového marketingu.
ClickUp
ClickUp není jen nástroj pro správu projektů, ale také univerzální platforma, která může být cenným přínosem pro vaši e-mailovou marketingovou strategii.
Funkce Email Project Management od ClickUp vám umožňuje integrovat e-mailové marketingové kampaně do vašich pracovních postupů v rámci projektového řízení. Tím zajistíte, že vaše e-mailové marketingové úkoly budou spravovány a sladěny s širšími cíli a termíny vašeho projektu.
Chcete-li zefektivnit a integrovat e-mailové úkoly do celkového řízení projektů, vyzkoušejte šablonu e-mailového marketingu ClickUp, která vám pomůže efektivně organizovat a spravovat vaše e-mailové kampaně.
ClickUp také nabízí šablony komunikačních plánů, které zjednoduší vaše komunikační strategie.
Buďte bez omezení s ClickUp AI
ClickUp AI Writing Assistant vám pomůže vytvořit poutavý a bezchybný obsah e-mailů, čímž ušetříte čas a podpoříte kreativitu. Jedná se o nástroj, který dokáže generovat nápady, struktury a dokonce i celé návrhy e-mailů, čímž zefektivňuje proces tvorby obsahu.
Snadná vzdálená spolupráce s ClickUp
ClickUp Design usnadňuje spolupráci a řízení projektů a zajišťuje, že vaše e-mailové marketingové plány jsou vytvářeny efektivně a v souladu s cíli vaší kampaně. Pomáhá stanovit priority vaší práce a poskytuje integrované funkce pro nastavení časových harmonogramů a připomínek.
Funkce ClickUp
- Integrujte e-mailový marketing do širšího rozsahu projektů pomocí komplexních nástrojů pro řízení projektů.
- Třídit všechny e-maily pomocí filtrů pomocí funkcí pro správu e-mailů
- Lepší spolupráce díky pokročilým komunikačním nástrojům, včetně e-mailu, chatu a klipu.
- Vytvářejte bezchybný obsah e-mailů s pomocí AI pro psaní v Docs.
Omezení ClickUp
- Postrádá specializované funkce pro e-mailový marketing
- Vhodnější pro řízení projektů než pro specializovaný e-mailový marketing
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte obchodní tým a vyžádejte si individuální plán.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (9183 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (3920 recenzí)
Směrem k lepším e-mailovým kampaním
E-mailový marketing je známý jako nákladově efektivní metoda propagace vašich produktů a služeb. Možná právě teď používáte Mailchimp jako svůj hlavní nástroj, nebo se teprve chystáte začít s e-mailovými marketingovými kampaněmi.
Ať už je váš případ jakýkoli, tyto alternativy posunou vaše e-mailové kampaně o úroveň výš a zajistí vám lepší návratnost investic.
Přidejte do mixu ClickUp! Kromě toho, že se jedná o nástroj pro řízení projektů, jeho funkce pro správu e-mailů a komunikační nástroje vám mohou pomoci dosáhnout vašich cílů v oblasti e-mailového marketingu.
Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a rozjeďte své e-mailové kampaně! ?