10 nejlepších alternativ Mailchimp pro e-mailový marketing v roce 2025

Engineering Team
30. ledna 2025

Platformy pro e-mailový marketing umožňují marketérům navrhovat, plánovat, odesílat a analyzovat e-mailové kampaně. Mailchimp je mezi svými konkurenty obzvláště populární, především díky svému přehlednému rozhraní a výkonným nástrojům, které nabízí. ?

Mailchimp má svá omezení. Například bezplatný tarif nenabízí plánování e-mailů a tarif Essentials vám nepomůže personalizovat nebo optimalizovat e-mailovou kampaň nad určitou míru.

Cena se odvíjí od počtu kontaktů, které máte, takže s rostoucím počtem příjemců se vaše náklady začnou zvyšovat.

Navíc se pokročilá automatizace marketingu a generativní AI pro psaní e-mailů rychle stávají samozřejmostí. Mailchimp je nabízí pouze ve svých drahých, vyšší úrovních tarifů, což ztěžuje jejich přijetí menšími společnostmi.

Marketingové týmy mají nyní k dispozici několik alternativ k Mailchimpu, které mohou vyzkoušet – nástroje pro e-mailový marketing, jako je Mailchimp, které mají funkce nejlépe odpovídající jejich prioritám a za cenu, která jim vyhovuje.

Tento seznam 10 nejlepších alternativ Mailchimpu pro e-mailový marketing vám pomůže objevit funkce a ceny, které nejlépe vyhovují vám a vašemu týmu.

Co byste měli hledat v alternativách Mailchimp?

Než se podíváme na naše nejlepší alternativy Mailchimp, pojďme si nejprve představit některé klíčové funkce, které by měl mít nástroj pro e-mailový marketing:

  • Snadné použití: Platforma by měla být snadno ovladatelná a vhodná jak pro začátečníky, tak pro zkušené marketéry.
  • Pokročilá správa seznamů: Nástroj by měl být schopen efektivně segmentovat a spravovat vaše publikum.
  • Plánování e-mailů: Měla by vám umožňovat plánovat e-maily, což je nezbytná funkce pro efektivní plánování kampaní.
  • Rychlý přístup k zákaznické podpoře: Dobrá zákaznická podpora je nezbytná, zejména pro řešení problémů a poskytování rad.
  • Přizpůsobitelné šablony: Různé šablony vám pomohou ušetřit čas a vytvořit vizuálně atraktivní e-maily.
  • Funkce automatizace: Automatizace vám nejen ušetří čas, ale také pomůže personalizovat uživatelské prostředí a vytvořit uživatelské cesty nebo prodejní trychtýře.
  • Analytické nástroje: Podrobné analytické údaje jsou nezbytné pro sledování výkonu a optimalizaci účinnosti vašich kampaní.
  • Integrační možnosti: Nástroj by měl být možné hladce integrovat s jinými platformami a nástroji, které vaše firma používá.
  • Cenové možnosti: Nástroj by měl nabízet různé cenové plány, abyste si mohli vybrat ten, který odpovídá vašemu rozpočtu a rozsahu vašich aktivit.

Nyní, když víte, jaké vlastnosti a funkce hledat v platformách pro e-mailový marketing, podívejme se na 10 nejlepších alternativ Mailchimp, které stojí za vyzkoušení v roce 2024.

1. MailerLite

prostřednictvím Mailer Lite

MailerLite, jedna z oblíbených alternativ Mailchimp, nabízí sadu nástrojů pro vytváření profesionálních e-mailových kampaní, newsletterů, vstupních stránek a webových stránek. Editor platformy s funkcí drag-and-drop, poháněný generátorem AI, umožňuje snadné přizpůsobení designu.

Aplikace Mailterlite pro iOS je intuitivní zejména pro správu kampaní na cestách – a to i pro pokročilé funkce, jako je vytváření drip kampaní nebo pokročilé cílení, automatizace nebo průzkumy.

Mailerlite se integruje s oblíbenými službami, jako jsou Zapier, Stripe, WordPress a Shopify, a nabízí možnost bezplatného účtu s nepřetržitou podporou a 30denní prémiovou zkušební verzí.

Nejlepší funkce MailerLite

  • Vytvářejte newslettery, budujte landing pages a automatizované cesty – vše na jednom místě.
  • Získejte automatizaci e-mailů v bezplatném tarifu
  • Zajistěte, aby e-maily dorazily do schránek odběratelů díky vysoké míře doručitelnosti e-mailů.
  • Najděte spolehlivou zákaznickou podporu pro řešení problémů a dotazy.

Omezení MailerLite

  • Vlastní HTML editor je k dispozici pouze v rámci pokročilého tarifu.
  • Šablony vstupních stránek a hosting vlastních domén jsou omezeny na placené tarify.
  • Omezení při úpravách seznamů odběratelů a výběru nových šablon
  • Chybí některé pokročilé funkce, jako jsou podrobné e-mailové reporty a pokročilá automatizace.

Ceny MailerLite

  • Zdarma: Nabízí základní funkce pro až 1000 odběratelů.
  • Rostoucí podnikání: Ceny začínají na 10 USD/měsíc, včetně dalších funkcí, jako je automatické opakované odesílání kampaní.
  • Pokročilé: Ceny začínají na 20 $/měsíc, s funkcemi jako vlastní HTML editor a nástroj pro tvorbu stránek pro odhlášení odběru.
  • Enterprise: Řešení na míru s variabilními cenami podle konkrétních potřeb a velikosti databáze odběratelů.

Hodnocení a recenze MailerLite

  • G2: 4,6/5 (809 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (1901 recenzí)

2. ActiveCampaign

ActiveCampaign Dashboard
prostřednictvím ActiveCampaign

ActiveCampaign je software pro e-mailový marketing určený pro firmy všech velikostí. Kombinuje e-mailový marketing, automatizaci a CRM pro týmy zabývající se e-mailovým marketingem. Využívá strojové učení pro segmentaci a personalizaci e-mailů, zpráv, chatů a textových zpráv.

ActiveCampaign nabízí komplexní služby, ale je známý zejména díky svým pokročilým automatizačním nástrojům a integračním schopnostem. Díky tomu je ActiveCampaign jednou z předních alternativ Mailchimpu pro firmy, které hledají vysokou úroveň kontroly a přizpůsobení svých marketingových kampaní.

Nejlepší funkce ActiveCampaign

  • Sledujte weby a události a získejte přístup k inline formulářům a zprávám o kampaních.
  • Vytvářejte vstupní stránky, reklamy na potenciální zákazníky a různé typy formulářů.
  • Integrujte je s platformami jako WooCommerce, Shopify a BigCommerce.
  • Využijte split testing, abyste zajistili více otevření a nákupů.

Omezení ActiveCampaign

  • Není k dispozici žádný bezplatný tarif, nejlevnější tarif začíná na 70 USD/měsíc pro tým tří uživatelů.
  • Může být příliš složitý pro uživatele, kteří se chtějí soustředit pouze na konkrétní funkce, jako je e-mailový marketing.
  • Telefonická podpora je k dispozici pouze pro zákazníky s tarifem Enterprise.

Ceny ActiveCampaign

  • Lite: Ceny začínají na 29 USD/měsíc při roční fakturaci nebo 39 USD/měsíc při měsíční fakturaci.
  • Plus: Ceny začínají na 49 USD/měsíc při roční fakturaci nebo 70 USD/měsíc při měsíční fakturaci.
  • Profesionální: Ceny začínají na 149 USD/měsíc při roční fakturaci nebo 187 USD/měsíc při měsíční fakturaci.
  • Enterprise: Individuální ceny pro velké organizace s pokročilými potřebami

Hodnocení a recenze ActiveCampaign

  • G2: 4,5/5 hvězdiček (10 570 recenzí)
  • Capterra: 4,6/5 hvězdiček (2323 recenzí)

Podívejte se na tyto alternativy ActiveCampaign!

3. Brevo

Brevo Dashboard
prostřednictvím Brevo

Brevo, dříve známé jako Sendinblue, je moderní platforma pro e-mailový marketing, která usnadňuje efektivní komunikaci mezi firmami a jejich zákazníky. S novou vizuální identitou se Brevo nyní zaměřuje na nabídku uživatelsky přívětivého rozhraní, které je přístupné pro uživatele všech úrovní znalostí.

Brevo nabízí přizpůsobitelné e-mailové šablony, editor typu drag-and-drop, transakční e-maily a možnost spouštět SMS a WhatsApp kampaně. Schopnost spouštět textové kampaně jej odlišuje od jiných alternativ Mailchimpu.

Nejlepší funkce Brevo

  • Posílejte 300 e-mailů denně pomocí bezplatné verze.
  • Získejte neomezené úložiště kontaktů zdarma ve všech tarifech.
  • Spojte všechny e-maily a zprávy do jedné doručené pošty

Omezení Brevo

  • Nástroj pro tvorbu vstupních stránek je součástí pouze tarifu Business a postrádá rozmanitost v integraci třetích stran.
  • Zákaznická podpora je omezená, v rámci plánu Starter není k dispozici živý chat a telefonická podpora je dostupná pouze v rámci plánu Business.

Ceny Brevo

  • Zdarma: Zahrnuje základní funkce, jako jsou e-mailové šablony a denní limit 300 e-mailů.
  • Starter: Začíná na 25 $/měsíc, bez denního limitu odesílání a se základními reporty a analytikou.
  • Business: Nabízí pokročilejší funkce, jako je A/B testování a pokročilé statistiky, za 65 $/měsíc.
  • BrevoPlus: Individuální ceny, včetně pokročilých bezpečnostních funkcí a personalizované podpory

Hodnocení a recenze Brevo

  • G2: 4,5/5 hvězdiček (672 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 hvězdiček (1858 recenzí)

4. Constant Contact

Constant Contact Dashboard
prostřednictvím Constant Contact

Constant Contact je nástroj pro e-mailový marketing s mnoha funkcemi, který je přizpůsoben malým podnikům. Je známý především svým uživatelsky přívětivým rozhraním, které umožňuje snadnou správu kampaní.

Platforma zahrnuje e-mailové šablony s funkcí drag-and-drop, marketingové CRM, správce priorit úkolů, správu událostí a sociální marketing. Ceny začínají na 12 USD/měsíc a zahrnují až 500 odběratelů. Jedná se o jednu z cenově dostupnějších alternativ Mailchimp, ale s rostoucím počtem odběratelů náklady prudce stoupají.

Nejlepší funkce Constant Contact

  • Identifikujte trendy v e-mailech pomocí výkonných reportů založených na tom, kdo s e-maily interaguje.
  • Propojte Facebook, Google Ads a Instagram a najděte nové potenciální zákazníky.
  • Používejte doporučené předměty e-mailů a umělou inteligenci k vytváření atraktivních e-mailů.
  • Přístup k naplánovaným odesíláním e-mailů v plánech vyšší úrovně

Omezení služby Constant Contact

  • Postrádá sofistikované a flexibilní pracovní postupy
  • Proces zrušení účtu je zdlouhavý a vyžaduje telefonický kontakt v pracovní době.

Ceny Constant Contact

  • Lite: Od 12 $ měsíčně, zahrnuje základní funkce, jako jsou e-mailové šablony a marketingové CRM.
  • Standard: Cena začíná na 35 USD/měsíc, přidává funkce jako předem připravené automatizace a testy předmětů e-mailů metodou A/B.
  • Premium: Od 80 $/měsíc, zahrnuje pokročilé funkce, jako jsou přizpůsobené automatizace a reporty o výnosech.

Hodnocení a recenze Constant Contact

  • G2: 4/5 hvězdiček (5712 recenzí)
  • Capterra: 4,3/5 hvězdiček (2619 recenzí)

5. Omnisend

Omnisend Dashboard
prostřednictvím Omnisend

Omnisend zefektivňuje zapojení zákazníků, konverzi a reaktivaci prostřednictvím e-mailového marketingu a více kanálů. Je přizpůsoben pro e-commerce podniky a je jednou z oblíbených alternativ Mailchimp mezi maloobchodními podniky.

Je známý tím, že zjednodušuje proces vytváření profesionálních e-mailů s možností nákupu díky knihovně přizpůsobitelných šablon. To umožňuje přidávání produktů a dynamických slevových kódů bez jakéhokoli kódování.

Nejlepší funkce Omnisend

  • Získejte přístup k rozsáhlé knihovně přizpůsobitelných šablon pro profesionální e-maily.
  • Znovu odesílejte e-maily těm, kteří je neotevřeli, pomocí Campaign Booster
  • Sledujte analytické údaje a návratnost investic, abyste mohli měřit úspěšnost kampaní.

Omezení Omnisend

  • Chybí funkce RSS pro integraci blogu.
  • Pomalejší reakční doba zákaznické podpory
  • Neomezené odesílání e-mailů je omezeno na tarif Pro.

Ceny Omnisend

  • Zdarma: Základní e-mailové funkce s limitem 500 odeslaných e-mailů měsíčně.
  • Standardní tarif: Cena 16 $/měsíc, nabízí více odeslaných zpráv a další funkce, jako jsou neomezené webové push notifikace.
  • Pro plán: Za 59 $ měsíčně zahrnuje neomezené odesílání e-mailů a SMS zpráv a navíc pokročilé reportování.

Hodnocení a recenze Omnisend

  • G2: 4,5/5 hvězdiček (836 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 hvězdiček (704 recenzí)

6. Campaign Monitor

Ovládací panel Campaign Monitor
prostřednictvím Campaign Monitor

Díky různým uživatelsky přívětivým šablonám se e-mailový marketingový software Campaign Monitor zaměřuje na snadné používání a efektivitu.

Platforma poskytuje segmentaci dat a komplexní automatizační funkce, které usnadňují cílené a efektivní e-mailové marketingové kampaně.

Campaign Monitor se používá hlavně k analýze výkonu kampaní a podrobnému sledování cest uživatelů.

Nejlepší funkce Campaign Monitor

  • Přizpůsobte šablony pomocí různých webových fontů
  • Získejte efektivní možnosti segmentace dat pro cílené kampaně.
  • Nabídněte svým odběratelům centrum preferencí, kde si mohou vybrat, jak s nimi budete komunikovat.

Omezení Campaign Monitor

  • Vysoké náklady ve srovnání s konkurencí
  • Omezené A/B testování pouze se dvěma variantami

Ceny Campaign Monitor

  • Lite: Cena začíná na 11 USD, ale omezuje počet e-mailů za měsíc.
  • Základní funkce: Neomezený počet odeslaných e-mailů za 19 $ měsíčně
  • Premier: 149 $/měsíc s přidanou telefonickou podporou a pokročilými funkcemi, jako je pokročilé sledování odkazů a optimalizace času odeslání

Hodnocení a recenze Campaign Monitor

  • G2: 4,1/5 hvězdiček (692 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 hvězdiček (487 recenzí)

7. GetResponse

Ovládací panel GetResponse
prostřednictvím GetResponse

GetResponse se vyvinul z tradičního nástroje pro e-mailový marketing v komplexní řešení pro e-commerce a online marketing.

Nyní nabízí komplexní funkce, včetně e-mailového marketingu, chatovacích funkcí, nástrojů pro elektronický obchod a hostování webinářů.

GetResponse je nejznámější díky svým přizpůsobitelným vstupním stránkám, které jsou součástí konverzního trychtýře, a výkonným automatizačním funkcím, což z něj činí jednu z nejlepších alternativ Mailchimpu.

Nejlepší funkce GetResponse

  • Využijte rozsáhlé nástroje e-mailového marketingu, jako jsou automatické odpovědi a registrační formuláře.
  • Získejte vysoce přizpůsobené mapování zákaznické cesty pomocí pokročilých funkcí automatizace marketingu.
  • Získejte přístup k sbírce přibližně 215 moderních a editovatelných e-mailových šablon.

Omezení GetResponse

  • Omezené možnosti split testování s pouze pěti variantami předmětů nebo obsahu
  • Sofistikovanější funkce, jako je automatizace marketingu, pořádání webinářů a nástroje pro elektronický obchod, jsou k dispozici pouze v rámci vyšších tarifů.

Ceny GetResponse

  • E-mailový marketing: Základní funkce e-mailového marketingu pro seznamy s méně než 500 záznamy za 19 $/měsíc
  • Marketingová automatizace: Funkce jako pracovní postupy založené na událostech a třídění kontaktů za 59 $ měsíčně.
  • E-commerce marketing: 119 $/měsíc, s různými funkcemi, jako je pokročilá automatizace, nástroje pro e-commerce a hosting webinářů.

Hodnocení a recenze GetResponse

  • G2: 4,3/5 hvězdiček (640 recenzí)
  • Capterra: 4,2/5 hvězdiček (475 recenzí)

8. ConvertKit

Ovládací panel CovertKit
prostřednictvím ConvertKit

ConvertKit je platforma pro e-mailový marketing navržená speciálně pro tvůrce, jako jsou blogeři, tvůrci online kurzů a prodejci digitálních produktů.

Nabízí uživatelsky přívětivé rozhraní a efektivní automatizaci, která je přístupná tvůrcům všech úrovní dovedností. ConvertKit vám umožňuje mít placené zpravodaje a prodávat digitální produkty jako samostatný podnikatel, což z něj činí komplexní marketingový nástroj.

Nejlepší funkce ConvertKit

  • Personalizujte e-mailové sekvence pomocí automatizace
  • Zaměřte se na e-maily v prostém textu, abyste si udrželi osobní kontakt s publikem.
  • Zaměřte se na konkrétní skupiny odběratelů díky efektivní správě seznamů.

Omezení ConvertKit

  • Omezený výběr předem navržených e-mailových šablon
  • Cena je vázána na počet odběratelů.

Ceny ConvertKit

  • Bezplatný tarif: Zahrnuje základní funkce, jako je hromadné rozesílání e-mailů a neomezený počet formulářů, zdarma pro až 1000 odběratelů.
  • Plán Creator: Od 9 $/měsíc s vizuálními nástroji pro automatizaci
  • Plán Creator Pro: Začíná na 25 $/měsíc s prioritní živou chatovou a e-mailovou podporou

Hodnocení a recenze ConvertKit

  • G2: 4,4/5 hvězdiček (190 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 hvězdiček (194 recenzí)

9. Moosend

Moosend Dashboard
prostřednictvím Moosend

Moosend je univerzální alternativa k Mailchimpu, která nabízí efektivní správu seznamů s komplexními možnostmi segmentace.

Podrobné sledování kampaní od Moosend, které umožňuje monitorovat prodeje a konverze z e-mailového marketingu, je pro začátečníky velmi užitečnou funkcí.

Nejlepší funkce Moosend

  • Vyberte si z více než 75 moderních a přehledných e-mailových šablon.
  • Získejte flexibilní možnosti automatizace marketingu s vynikajícím editorem pracovních postupů.

Omezení Moosend

  • Omezené pokročilé analytické funkce
  • Návrhy e-mailových šablon jsou sice profesionální, ale nejsou tak kreativní, jak by si někteří uživatelé přáli.

Ceny Moosend

  • Bezplatná zkušební verze: Zahrnuje základní funkce po dobu 30 dnů s 1 000 odběrateli a automatizovaným pracovním postupem.
  • Výhoda: Cena začíná na 9 $ s přidaným SMTP serverem
  • Enterprise: Individuální cenová nabídka; zahrnuje všechny funkce verze Pro, jako je vyhledávání cílových skupin

Hodnocení a recenze Moosend

  • G2: 4,7/5 hvězdiček (561 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 hvězdiček (190 recenzí)

10. Hubspot

HubSpot Dashboard
prostřednictvím HubSpot

HubSpot je vhodný pro firmy, které chtějí vylepšit své e-mailové marketingové strategie pomocí různých profesionálních nástrojů, včetně nástroje pro vytváření vlastních vstupních stránek.

HubSpot poskytuje vynikající nástroje pro A/B testování a analytiku pro efektivní správu kampaní a nabízí také různé šablony pro webové stránky, e-maily a vstupní stránky.

Jednou z nejlepších alternativ Mailchimpu je jeho integrace se sociálními médii, která zvyšuje dosah vašich e-mailových marketingových aktivit.

Nejlepší funkce HubSpot

  • Spravujte vztahy se zákazníky a informace o nich lépe pomocí bezplatného nástroje CRM s neomezeným počtem kontaktů.
  • Využijte efektivní automatizaci marketingu a segmentaci pro cílené kampaně.
  • Rozšiřte dosah svých marketingových aktivit integrací možností marketingu na sociálních médiích.

Omezení HubSpot

  • Cenová struktura může být poměrně vysoká, zejména při přechodu z balíčku „Starter“ na pokročilejší balíčky.
  • Komplexní funkce platformy mohou být pro začátečníky nebo malé podniky příliš náročné.

Ceny HubSpot

  • Starter: Začíná na 20 $ měsíčně s omezenými funkcemi
  • Professional a Enterprise: Nabízejí rozsáhlé funkce, ale jsou výrazně dražší, přičemž cena plánu Professional začíná na 890 USD za měsíc a plán Enterprise na 3 600 USD za měsíc.

Hodnocení a recenze HubSpot

  • G2: 4,4/5 hvězdiček (10493 recenzí)
  • Capterra: 4,5/5 hvězdiček (5747 recenzí)

Další e-mailové nástroje

Ačkoli se zde zaměřujeme především na nástroje pro e-mailový marketing, je důležité zvážit i platformy, které sice nejsou určeny výhradně pro tento účel, ale mohou výrazně zlepšit vaše úsilí v oblasti e-mailového marketingu. Skvělým příkladem je ClickUp, který nabízí generativní funkce založené na umělé inteligenci, které doplňují a zefektivňují proces e-mailového marketingu.

ClickUp

Zobrazení ClickUp
Prozkoumejte ClickUp a spravujte své kampaně a projekty pomocí umělé inteligence, více než 15 zobrazení a automatizace úkolů.

ClickUp není jen nástroj pro správu projektů, ale také univerzální platforma, která může být cenným přínosem pro vaši e-mailovou marketingovou strategii.

Funkce Email Project Management od ClickUp vám umožňuje integrovat e-mailové marketingové kampaně do vašich pracovních postupů v rámci projektového řízení. Tím zajistíte, že vaše e-mailové marketingové úkoly budou spravovány a sladěny s širšími cíli a termíny vašeho projektu.

Chcete-li zefektivnit a integrovat e-mailové úkoly do celkového řízení projektů, vyzkoušejte šablonu e-mailového marketingu ClickUp, která vám pomůže efektivně organizovat a spravovat vaše e-mailové kampaně.

Zefektivněte pracovní postupy e-mailového marketingu pomocí šablony ClickUp Email Marketing Template.
Efektivně koordinujte práci svého týmu, zjednodušte plánování obsahu a sledování výkonu e-mailů a zefektivněte své pracovní postupy v oblasti e-mailového marketingu pomocí šablony e-mailové marketingové kampaně ClickUp.

ClickUp také nabízí šablony komunikačních plánů, které zjednoduší vaše komunikační strategie.

Buďte bez omezení s ClickUp AI

ClickUp AI Writing Assistant vám pomůže vytvořit poutavý a bezchybný obsah e-mailů, čímž ušetříte čas a podpoříte kreativitu. Jedná se o nástroj, který dokáže generovat nápady, struktury a dokonce i celé návrhy e-mailů, čímž zefektivňuje proces tvorby obsahu.

Použijte ClickUp AI k rychlejšímu psaní a vylepšení svých textů, e-mailových odpovědí a dalších materiálů.
Použijte ClickUp AI k rychlejšímu psaní a vylepšení svých textů, e-mailových odpovědí a dalších materiálů.

Snadná vzdálená spolupráce s ClickUp

ClickUp Design usnadňuje spolupráci a řízení projektů a zajišťuje, že vaše e-mailové marketingové plány jsou vytvářeny efektivně a v souladu s cíli vaší kampaně. Pomáhá stanovit priority vaší práce a poskytuje integrované funkce pro nastavení časových harmonogramů a připomínek.

ClickUp 3.0 Zjednodušené tabule
Brainstormujte, vytvářejte strategie nebo plánujte pracovní postupy pomocí vizuálně kolaborativních tabulek ClickUp Whiteboards.

Funkce ClickUp

  • Integrujte e-mailový marketing do širšího rozsahu projektů pomocí komplexních nástrojů pro řízení projektů.
  • Třídit všechny e-maily pomocí filtrů pomocí funkcí pro správu e-mailů
  • Lepší spolupráce díky pokročilým komunikačním nástrojům, včetně e-mailu, chatu a klipu.
  • Vytvářejte bezchybný obsah e-mailů s pomocí AI pro psaní v Docs.

Omezení ClickUp

  • Postrádá specializované funkce pro e-mailový marketing
  • Vhodnější pro řízení projektů než pro specializovaný e-mailový marketing

Ceny ClickUp

  • Navždy zdarma
  • Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
  • Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
  • Podnik: Kontaktujte obchodní tým a vyžádejte si individuální plán.

Hodnocení a recenze ClickUp

  • G2: 4,7/5 (9183 recenzí)
  • Capterra: 4,7/5 (3920 recenzí)

Směrem k lepším e-mailovým kampaním

E-mailový marketing je známý jako nákladově efektivní metoda propagace vašich produktů a služeb. Možná právě teď používáte Mailchimp jako svůj hlavní nástroj, nebo se teprve chystáte začít s e-mailovými marketingovými kampaněmi.

Ať už je váš případ jakýkoli, tyto alternativy posunou vaše e-mailové kampaně o úroveň výš a zajistí vám lepší návratnost investic.

Přidejte do mixu ClickUp! Kromě toho, že se jedná o nástroj pro řízení projektů, jeho funkce pro správu e-mailů a komunikační nástroje vám mohou pomoci dosáhnout vašich cílů v oblasti e-mailového marketingu.

Zaregistrujte se ještě dnes na ClickUp a rozjeďte své e-mailové kampaně! ?

