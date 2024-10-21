10 nejlepších CRM pro e-mailové marketingové týmy v roce 2025

Správa e-mailových marketingových kampaní je dost složitá i bez nutnosti investovat do samostatného nástroje, který by tuto práci za vás udělal. Proto potřebujete speciálně navržený systém pro správu vztahů se zákazníky (CRM) pro e-mailové marketingové týmy.
Na trhu je k dispozici mnoho takových nástrojů, ale který z nich je pro vás ten pravý? Provedli jsme průzkum a přinášíme vám 10 nejlepších CRM systémů pro e-mailové marketingové týmy, které jsou k dispozici v roce 2024.
Poradíme vám, na co se zaměřit a jak se rozhodnout, který systém je pro vás ten pravý. Podívejme se blíže na nejúspěšnější CRM systémy pro e-mailový marketing. ?
Co byste měli hledat v CRM pro e-mailový marketing?
Existuje spousta skvělých CRM systémů, ale jen několik z nich je ideálních pro týmy zabývající se e-mailovým marketingem. Zde je několik detailů, které je třeba zvážit, když hledáte CRM pro e-mailové marketingové kampaně:
- Snadné použití: Je CRM software přehledný a snadno použitelný?
- Funkce: Má CRM software všechny funkce, které potřebujete, jako je analýza zákaznických dat?
- Rozsah aplikace: Může tento nástroj optimalizovat celou zákaznickou cestu nebo jen její jednu část?
- Integrace: Lze nástroje pro e-mailový marketing integrovat s vašimi stávajícími aplikacemi?
- Cena: Je CRM software cenově dostupný, nebo přesahuje váš rozpočet?
- Zkušenosti: Zlepšuje aplikace zkušenosti vašeho týmu nebo zákazníků?
- Plány: Existuje plán, který obsahuje vše, co potřebujete? Musíte za upgrade platit navíc?
Zamyslete se nad svými jedinečnými potřebami a nad tím, jaké funkce od CRM pro e-mailový marketing očekáváte. Zvažte, zda potřebujete komplexní řešení pro správu vztahů se zákazníky, zda vám vyhovuje přidání integrací třetích stran, nebo zda potřebujete nástroj, který vám nabídne ještě více než jen funkce e-mailového marketingu.
10 nejlepších CRM systémů pro týmy zabývající se e-mailovým marketingem
Pokud hledáte nejlepší CRM pro týmy zabývající se e-mailovým marketingem, jste na správném místě. Zde je náš výběr CRM systémů, které doporučujeme týmům, které chtějí provozovat efektivní a optimalizované e-mailové marketingové kampaně.
1. ClickUp
ClickUp je jedním z nejlepších softwarových nástrojů pro správu marketingových projektů a CRM softwarem pro zkušené marketingové týmy, které chtějí zůstat produktivní, pracovat efektivněji a dosahovat lepších výsledků. ?
Používání ClickUp jako marketingového CRM znamená, že budete spravovat a rozvíjet vztahy se zákazníky na jednom místě. Spravujte klientské účty, zefektivněte své pracovní postupy pomocí ClickUp Automations a vizualizujte svůj pipeline od potenciálních zákazníků až po věrné VIP.
Spravujte své e-mailové operace prostřednictvím ClickUp a zůstaňte v kontaktu se svými zákazníky a klienty ve správný okamžik. Uzavírejte obchody, zasílejte aktualizace projektů a zapojujte své zákazníky poutavějším způsobem, aniž byste museli opustit pohodlí ClickUp. Tento kombinovaný přístup CRM a řízení projektů je ideální pro společnosti, které chtějí podpořit růst prostřednictvím inteligentního využití zákaznických dat.
Získejte přehled o celkové hodnotě zákazníků, průměrné velikosti obchodů a dalších údajích. Tyto údaje můžete využít k přijímání správných rozhodnutí o tom, kdy a co sdílet s těmito zákazníky prostřednictvím e-mailového marketingu.
Začněte svůj vlastní CRM systém od nuly nebo použijte šablonu CRM, jako je CRM Template by ClickUp, a zkraťte si cestu k úspěchu díky základům, které usnadňují správu potenciálních zákazníků, prodejů a vztahů s klienty.
Maximalizujte hodnotu ClickUp pro e-mailový marketing tím, že jej učiníte ústřední součástí své marketingové strategie a pracovního postupu. Použijte ClickUp Docs ke spolupráci na nápadech a plánech kampaní, naplánujte e-mailové trychtýře pomocí ClickUp Whiteboards a propojte ClickUp s e-mailovým marketingovým softwarem, jako je Mailchimp nebo ConvertKit, pomocí Zapier.
Nejlepší funkce ClickUp
- Spolupracujte na nápadech, funnelích a plánech e-mailových marketingových kampaní v ClickUp Docs.
- Využijte přístup k více než 15 typům přizpůsobených zobrazení, včetně Kanban tabulek a seznamů.
- Vytvořte si vlastní pole pro personalizaci svého CRM systému.
- Integrujte e-mail do ClickUp a zůstaňte v kontaktu se zákazníky, aniž byste museli opustit platformu.
- Pracujte produktivněji díky správě úkolů v e-mailech
- Zefektivněte své pracovní postupy a ušetřete čas při opakujících se úkolech.
- Využijte CRM pro správu projektů a e-mailový marketing
- Organizujte a segmentujte své záznamy a e-mailové seznamy podle umístění, odvětví nebo jiného pole.
- Automatizujte své CRM pracovní postupy pomocí podmíněné logiky.
- Vytvořte si vlastní přizpůsobené panely, abyste získali přehled o tom, co se děje, a sledovali klíčové ukazatele výkonnosti svého e-mailového marketingu.
- Propojte je s více než 1 000 dalšími aplikacemi prostřednictvím integrace.
Omezení ClickUp
- Díky tolika funkcím může platforma na první pohled působit trochu nepřehledně.
- ClickUp nemá specifické funkce pro marketing nebo automatizaci e-mailů, takže k tomu budete možná potřebovat integraci s jiným nástrojem.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 000 recenzí)
2. ActiveCampaign
ActiveCampaign je oblíbený nástroj pro e-mailový marketing, ale má také funkce CRM. Platforma spojuje CRM, e-mailový marketing a automatizaci marketingu do jednoho místa, kde můžete spravovat prodej, marketing a e-commerce. ?
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Segmentujte svou databázi a realizujte cílenější e-mailové kampaně.
- Automatizujte kampaně a posílejte e-maily na základě spouštěčů.
- Odesílejte hromadné e-maily, cílené e-maily, automatické odpovědi, transakční e-maily a další.
- Přizpůsobte si své e-maily pomocí drag-and-drop designu.
Omezení ActiveCampaign
- Někteří uživatelé uvádějí, že funkce vyhledávání a filtrování jsou v softwaru CRM frustrující.
- Uživatelé, kteří chtějí konkrétnější cílení, mohou některé možnosti automatické segmentace považovat za omezující pro konkrétní potřeby e-mailového marketingu.
Ceny ActiveCampaign
Pro CRM i e-mailový marketing budete potřebovat balíček ActiveCampaign:
- Plus: 93 $/měsíc pro pět uživatelů a 1 000 kontaktů
- Profesionální: 386 $/měsíc pro 10 uživatelů a 2 500 kontaktů
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 000 recenzí)
3. Keap
Keap je CRM platforma určená pro malé podniky. Jedná se o komplexní platformu, která pokrývá jak marketingové, tak prodejní týmy, má minimalistický design a zaměřuje se na automatizované e-maily a zapojení zákazníků. Pomocí tohoto softwaru můžete automatizovat pravidelné a opakující se úkoly svého marketingového týmu, čímž ušetříte čas, který můžete věnovat kreativitě a strategii. ?
Nejlepší funkce Keap
- Vložte formuláře pro získávání potenciálních zákazníků na svůj web a vstupní stránky.
- Segmentujte své publikum v rámci CRM a vytvořte si přizpůsobené seznamy pro zasílání zpráv.
- Vytvářejte personalizované pracovní postupy, které automaticky odesílají e-maily a textové zprávy na základě chování uživatelů.
- Použijte vestavěné e-mailové šablony nebo si vytvořte vlastní.
Omezení Keap
- Někteří uživatelé by uvítali flexibilnější a podrobnější možnosti reportování.
- Tento nástroj je určen pro malé podniky, ale pro některé může být cena mimo jejich rozpočet.
Ceny Keap
- Výhoda: Cena od 159 $/měsíc pro dva uživatele a až 1 500 kontaktů
- Max: Od 229 $/měsíc pro tři uživatele a až 2 500 kontaktů
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 000 recenzí)
4. HubSpot
HubSpot nabízí marketingovým týmům kompletní řešení v oblasti prodeje a marketingu. Využijte Marketing Hub k posílení svých e-mailových marketingových aktivit, včetně správy kontaktů, správy kampaní, vstupních stránek a nástrojů pro reporting. ?
Nejlepší funkce HubSpot
- Spravujte kontakty a kampaně na jednom místě pomocí HubSpot CRM.
- Odesílejte hromadné personalizované e-maily ve velkém měřítku pomocí automatizace e-mailového marketingu.
- Pomocí nástroje pro tvorbu formulářů můžete vytvářet a vkládat formuláře pro získávání potenciálních zákazníků.
- Možnost rozšíření funkcí na prodej, správu obsahu, zákaznický servis a provoz prostřednictvím dalších předplatných Hub.
Omezení HubSpot
- Neobsahuje žádný integrovaný systém pro správu úkolů, jaký najdete v jiných CRM systémech, například ClickUp.
- Někteří uživatelé uvádějí, že při vytváření vstupních stránek chybí flexibilita.
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Starter: Od 18 $/měsíc
- Profesionální: Od 800 $/měsíc
- Enterprise: Od 3 600 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 3 000 recenzí)
5. Pipedrive
Pipedrive je CRM řešení, které se zaměřuje především na hodnocení potenciálních zákazníků, automatizaci prodeje a generování potenciálních zákazníků pro obchodní zástupce, ale je to také platforma pro e-mailový marketing. Vytvářejte e-mailové kampaně, přizpůsobujte si rozvržení a rozesílejte e-maily do své databáze kontaktů. ?
Nejlepší funkce Pipedrive
- Zobrazte historii e-mailové komunikace v profilech svých kontaktů.
- Pomocí nástroje pro tvorbu e-mailů typu drag-and-drop můžete přizpůsobit šablonu nebo vytvořit vlastní.
- Segmentujte svůj seznam kontaktů, abyste správným lidem zasílali správné e-maily.
- Získejte přehled o výkonu kampaní díky integrované analýze e-mailů.
Omezení Pipedrive
- V současné době nelze v automatizačních sekvencích používat data jako spouštěče, což může mít dopad na některé uživatele.
- Někteří uživatelé mohou považovat nedostatek možností brandingu a přizpůsobení za problém tohoto CRM softwaru.
Ceny Pipedrive
- Základní: 15 $/měsíc na uživatele
- Pokročilé: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 59 $/měsíc na uživatele
- Cena: 69,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
6. Insightly
Insightly je nástroj CRM, který je navržen tak, aby rostl spolu s vaším marketingovým týmem a rozšiřováním společnosti. Obsahuje funkce pro prodej, marketing a služby – všechny tři operace lze spravovat z jednoho místa. Insightly Marketing vám umožňuje sdílet relevantní e-maily se správnými kontakty ve správný čas, abyste zvýšili zapojení a příjmy. ?
Nejlepší funkce Insightly
- Sdílejte kontaktní údaje s prodejními a servisními týmy, abyste mohli zákazníkům poskytovat lepší služby.
- Odesílejte různé typy e-mailů, včetně propagačních, newsletterů a transakčních.
- Využijte vestavěné šablony nebo si vytvořte vlastní pomocí nástrojů pro e-mailový marketing.
- Navrhujte vstupní stránky a vkládejte formuláře, abyste získali potenciální zákazníky napříč platformou CRM.
Omezení Insightly
- Někteří uživatelé požadují více možností přizpůsobení, než CRM systém umožňuje.
- Vytváření formulářů může být pro technicky neznalé uživatele obtížné, někteří uživatelé navrhují
Ceny Insightly
Chcete-li využívat jak nástroje a funkce e-mailového marketingu, tak CRM, budete potřebovat plán Insightly All-in-One:
- Plus: Od 349 $/měsíc
- Profesionální: Od 899 $/měsíc
- Enterprise: Od 2 599 $/měsíc
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 600 recenzí)
7. Nutshell
Nutshell je CRM pro e-mailové marketingové týmy, které zahrnuje správu kontaktů, automatizaci prodeje, e-mailové sekvence a další funkce. Platforma je navržena tak, aby sblížila prodejní a marketingové týmy a vytvořila tak lepší celkový zážitek. ?
Nejlepší funkce Nutshell
- Navrhujte personalizované individuální prodejní sekvence, kampaně na podporu potenciálních zákazníků a drip kampaně.
- Používejte vestavěné e-mailové šablony a zástupné symboly, abyste ušetřili čas při psaní e-mailů.
- Vytvářejte chytré seznamy pomocí vlastních filtrů a polí.
- Vyhodnoťte úspěšnost svých kampaní pomocí e-mailové analytiky, včetně míry otevření a míry prokliku.
Omezení Nutshell
- Funkce mobilní aplikace jsou omezenější než ve webové verzi.
- Někteří uživatelé uvádějí, že vyhledávací funkce ne vždy najde relevantní kontakty.
Ceny Nutshell
- Základní verze: 19 $/měsíc na uživatele
- Pro: 49 $/měsíc na uživatele
- Power AI: 59 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 79 $/měsíc na uživatele
- Doplněk Kampaně: Od 5 $ měsíčně za 100 kontaktů
- Doplněk VisitorIQ: Od 19 $/měsíc za 50 odemknutí
- Doplněk Revenue Booster: 37 $/měsíc
Hodnocení a recenze Nutshell
- G2: 4,2/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 400 recenzí)
8. Freshmarketer od Freshworks
Freshmarketer je speciálně navržený CRM systém pro e-mailový marketing od společnosti Freshworks. Tato platforma je určena pro e-commerce podniky, které chtějí pomocí marketingové automatizace zvýšit své tržby, loajalitu zákazníků a růst. ?
Nejlepší funkce Freshmarketer od Freshworks
- Využijte jednotný CRM systém, který funguje pro prodej, marketing a zákaznickou podporu.
- Segmentujte své publikum a zasílejte cílené e-maily na základě jejich chování a preferencí.
- Komunikujte s potenciálními zákazníky prostřednictvím e-mailu, živého chatu, SMS a dalších kanálů.
- Pomocí automatizovaných pracovních postupů můžete odesílat relevantní e-maily v klíčových momentech, jako jsou opuštěné nákupní košíky nebo aktualizace o dodání.
Omezení Freshmarketer od Freshworks
- Někteří uživatelé by uvítali více možností přizpůsobení.
- Možnosti filtrování pro segmentaci publika mohou být pro některé marketéry omezující.
Ceny Freshmarketer od Freshworks
- Zdarma
- Růst: 23 $/měsíc za 2 000 kontaktů
- Pro: 179 $/měsíc za 5 000 kontaktů
- Enterprise: 359 $/měsíc za 10 000 kontaktů
Hodnocení a recenze Freshmarketer od Freshworks
- G2: 4,5/5 (více než 7 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
9. Copper
Copper je CRM systém navržený pro spolupráci s Google Workspace, což může být výhodou, pokud váš tým nebo společnost používá tento ekosystém. Nástroj automaticky stahuje data z vašeho Workspace a vytváří CRM pro služby, prodej a marketing. ⚒️
Nejlepší funkce Copper
- Vytvářejte poutavější e-maily pro Gmail pomocí vlastních šablon e-mailů a sloučených polí.
- Automaticky generujte e-maily na základě stavu účtu kontaktu, jeho aktivity a dalších faktorů.
- Vytvářejte e-mailové sekvence, abyste se spojili se zákazníky ve správný okamžik.
- Synchronizujte kontaktní údaje s dalšími externími marketingovými a prodejními nástroji.
Omezení Copper
- V současné době nelze automatizace duplikovat, takže je nutné každou z nich vytvořit ručně.
- Někteří uživatelé by uvítali robustnější funkce pro vytváření reportů.
Ceny Copper
- Základní: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 69 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 134 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Copper
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
10. Zoho CRM
Zoho CRM se prezentuje jako rychle se rozvíjející podnikový CRM systém pro prodejní a marketingové týmy. Platforma dobře pokrývá automatizaci marketingu a nabízí funkce jako segmentace, marketingová atribuce, e-mailové kampaně a marketingová analýza. ?
Nejlepší funkce Zoho CRM
- Segmentujte své zákazníky na základě široké škály atributů, abyste jim mohli posílat smysluplnější e-maily.
- Vytvářejte webové formuláře, které zachycují potenciální zákazníky a odesílají je přímo do vašeho CRM.
- Ukládejte si e-mailové šablony, abyste je nemuseli pokaždé vytvářet znovu.
- Porozumějte úspěchu svých e-mailových kampaní pomocí e-mailové analytiky.
Omezení Zoho CRM
- Někteří uživatelé tvrdí, že je naučit se je používat náročné.
- Funkčnost mezi Zoho CRM a integracemi třetích stran může být omezená, což může ovlivnit způsob, jakým software používáte.
Ceny Zoho CRM
- Standard: 20 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 35 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 50 $/měsíc na uživatele
- Ultimate: 65 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Zoho CRM
- G2: 4/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 6 000 recenzí)
Zvyšte zapojení zákazníků pomocí nejlepšího CRM pro e-mailový marketing
Nejlepší týmy pro e-mailový marketing mají již tak dost práce. Je čas změnit způsob, jakým pracujete, a hledat CRM pro e-mailový marketing, které celý proces usnadní. Pomocí tohoto průvodce si vyberte několik aplikací, které chcete zvážit, nebo se rovnou zaregistrujte k bezplatnému tarifu nebo zkušební verzi té, kterou zvažujete.
Pokud hledáte jednu aplikaci, která nahradí všechny ostatní, vyzkoušejte ClickUp zdarma. Naše komplexní centrum produktivity a správy projektů je vybaveno robustní funkcí CRM, která vám umožní spravovat vše z jednoho místa. Centralizujte své e-mailové marketingové aktivity a váš tým bude pracovat efektivněji, produktivněji a strategičtěji. ?