10 nejlepších CRM pro marketingové agentury v roce 2025

Pokud bychom měli jedním slovem popsat atmosféru marketingových agentur, mnozí by pravděpodobně zvolili slovo „chaotická“. Žonglujete s několika projekty najednou a často závodíte s časem, abyste stihli splnit všechny úkoly. Neustálé přepínání mezi aplikacemi pro správu kampaní, klientů a potenciálních zákazníků vás táhne najednou několika směry.
Co kdybyste mohli používat jedinou platformu k budování vztahů se zákazníky, správě dat, generování reportů a plánování pracovních postupů? To vše je možné díky marketingovým CRM softwarovým nástrojům. Jsou vybaveny funkcemi pro centralizaci správy zákazníků a přijímání rozhodnutí na základě dat za účelem provádění kampaní a generování potenciálních zákazníků.
V tomto článku se podíváme na 10 nejlepších CRM pro marketingové agentury. Seznamte se s jejich funkcemi a najděte ten, který splňuje všechna vaše kritéria! ✅
Co byste měli hledat v softwaru CRM pro marketingové agentury?
Vzhledem k velkému množství nástrojů pro správu vztahů se zákazníky na trhu je normální, že nevíte, který z nich si vybrat. Každý marketingový CRM software, který za něco stojí, by však měl nabízet následující:
- Funkce pro správu úkolů a projektů: Měly by vám umožnit přiřazovat a sledovat úkoly, aby se zefektivnily mezifunkční marketingové kampaně a dodržovaly se termíny.
- Centralizace dat: Měl by vám umožnit ukládat, přistupovat a spravovat všechny informace o zákaznících na jednom místě.
- Nástroje pro správu kontaktů: Software nabízí možnosti sledování každé interakce se zákazníkem a vedení přehledných záznamů.
- Marketingová analýza a reporting : Měl by vám umožnit analyzovat vztahy se zákazníky a kampaně a odhalit trendy, které vám pomohou přizpůsobit budoucí plány.
- Marketingová automatizace a možnosti AI: Správný marketingový nástroj by měl využívat sílu AI, aby vám pomohl generovat obsah, komunikovat s potenciálními zákazníky a šetřit čas.
- Funkce pro spolupráci: Měl by nabízet možnosti jako vlákna komentářů a úpravy v reálném čase, aby všichni mohli plnit své úkoly a byli informováni o nejnovějších změnách.
- Šablony: Měl by nabízet užitečné marketingové a CRM šablony, které vám ušetří čas při určitých procesech.
- Všestrannost: Software by měl bezproblémově fungovat na zařízeních Mac a Windows, stejně jako na mobilních telefonech a tabletech.
10 nejlepších marketingových CRM softwarů pro agentury v roce 2025
Analyzovali jsme desítky CRM nástrojů pro marketingové agentury a vybrali jsme 10 nejlepších, které pomáhají marketingovým týmům pracovat chytřeji a udržovat špičkové vztahy se zákazníky. 🤝
1. ClickUp
ClickUp je oblíbená platforma pro správu úkolů, projektů a marketingu s výkonnými funkcemi CRM, která vám umožní spravovat vaše účty, vizualizovat procesy a spolupracovat s vaším týmem na jednom místě.
Díky více než 15 přizpůsobitelným zobrazením platformy můžete sledovat své CRM procesy ze všech úhlů pohledu. Použijte zobrazení Seznam k seskupení, třídění a filtrování svých účtů, využijte zobrazení Kalendář k přizpůsobení plánů podle termínů nebo zvolte zobrazení Pracovní vytížení, abyste zkontrolovali, co má váš tým na programu. 🍽️
Výkonné dashboardy s více než 50 widgety od ClickUp vám umožní vizualizovat data o zákaznících. Pomocí Docs můžete uchovávat veškerou dokumentaci na jednom místě. Marketingové dokumenty můžete propojit s příslušnými úkoly a sdílet je s prodejními týmy, aby byly přehledné!
Spravujte své účty pomocí jedinečné hierarchie prostorů, složek a seznamů ClickUp, přidejte své hosty na platformu a ovládejte oprávnění pouhými několika kliknutími.
Díky automatizacím a formulářům ClickUp můžete ušetřit čas interakcí s potenciálními zákazníky a zaznamenáváním údajů o klientech v mžiku oka. Chcete-li zefektivnit pracovní postupy, propojte svůj e-mail s ClickUp a vytvořte jednotné prostředí pro přijímání nových klientů, zasílání aktualizací projektů a správu kontaktů.
Platforma se integruje s více než 1 000 platformami a nabízí kompletní šablonu ClickUp CRM, která zefektivní vaše leadové pipeline a zvýší počet konverzí.
Nejlepší funkce ClickUp
- Nástroje pro automatizaci marketingu pro prodejní a marketingové týmy, které urychlují jejich pracovní postupy
- Komplexní dashboardy s více než 50 kartami pro vytváření a sledování marketingových strategií odkudkoli
- Více než 15 pohledů na správu vztahů se zákazníky a osobních úkolů z jakéhokoli úhlu
- Nástroje pro e-mailový marketing, které pomáhají s recenzemi a publikováním pro zainteresované strany
- Snadno použitelné automatizace a formuláře pro zefektivnění žádostí a dotazů
- Škálovatelná hierarchie pro vynikající správu účtů
Omezení ClickUp
- Široká škála funkcí může být ohromující.
- Někteří uživatelé by uvítali více automatizací v levnějších tarifech.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 7 $ za člena/měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 8 300 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 700 recenzí)
2. Insightly
Hledáte platformu, která kombinuje funkce CRM, marketingu, projektového řízení a prodeje ? Insightly může být právě to, co hledáte! 👁️
Tato platforma je zcela přizpůsobitelná. Můžete ji přizpůsobit svým jedinečným potřebám a vytvořit personalizovaný prostor pro svou agenturu a klienty.
Oceníte pohodlnou funkci správy e-mailů zákazníků, kterou můžete použít ke sledování a dohledu nad každou interakcí se zákazníkem a k udržování proaktivní komunikace.
Díky špičkovým možnostem pro správu prodejního procesu a potenciálních zákazníků můžete snadno zaznamenávat relevantní informace, stanovovat priority a uzavírat obchody. Insightly vám dokonce umožňuje přidávat podrobné záznamy o vašich službách a mít připravené cenové nabídky a relevantní informace, kdykoli o ně potenciální zákazník požádá.
Insightly nabízí přizpůsobitelné řídicí panely pro sledování klíčových metrik a přijímání informovaných rozhodnutí pro budoucnost.
Tato platforma může zvýšit produktivitu vašeho týmu a pomoci vám organizovat vaše CRM pracovní postupy pomocí automatizace úkolů, která snižuje opakující se práci a riziko lidské chyby.
Nejlepší funkce Insightly
- Kombinuje funkce CRM, marketingu, projektového řízení a prodeje.
- Robustní možnosti správy prodejního procesu a potenciálních zákazníků
- Intuitivní ovládací panely
- Automatizace úkolů
Omezení Insightly
- Pro menší agentury může být dražší než jiné marketingové softwarové nástroje pro správu vztahů se zákazníky.
- Automatizace se mohou po aktualizacích softwaru změnit.
Ceny Insightly
- Plus: 29 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Insightly
- G2: 4,2/5 (více než 850 recenzí)
- Capterra: 4/5 (více než 600 recenzí)
3. Podio
Ačkoli Podio není CRM nástroj jako takový, je více než schopný vám pomoci spravovat stávající a potenciální zákazníky.
S Podio můžete vytvořit jedinečný záznam o zákaznících a potenciálních zákaznících a upravovat jej v reálném čase. Platforma nabízí webové formuláře, díky kterým je zaznamenávání informací hračkou. Vzhledem k tomu, že bezchybné vedení záznamů je pro marketingové agentury zásadní, potěší vás, že Podio vám umožňuje přidávat komentáře a připojovat soubory k vašim záznamům, aby byly podrobnější.
Přiřazujte úkoly, abyste zorganizovali svůj tým, zajistili, že si všichni uvědomují své povinnosti, a sledujte pokrok, aby vaše agentura zůstala na správné cestě.
Díky více zobrazením v Podiu můžete sledovat své záznamy z různých perspektiv. Použijte jednoduché zobrazení seznamu, abyste získali komplexní přehled o svých klientech, nebo přepněte na zobrazení Kanban board, abyste mohli sledovat a spravovat jejich stavy.
Podio se integruje s mnoha platformami, včetně Google Drive, Google Calendar a FreshBooks, což vám pomáhá sdílet soubory, organizovat si rozvrh a vytvářet faktury.
Nejlepší funkce Podio
- Integrované webové formuláře pro zaznamenávání informací o klientech
- Snadné přidělování a správa úkolů
- Více zobrazení
- Četné integrace s oblíbenými nástroji
Omezení Podio
- Mobilní aplikace nenabízí všechny funkce.
- Někteří uživatelé zmínili pomalejší odezvu.
Ceny Podio
- Zdarma: 0 $/měsíc na uživatele
- Plus: 11,20 $/měsíc na uživatele
- Premium: 19,20 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Podio
- G2: 4,2/5 (více než 450 recenzí)
- Capterra: 4,3/5 (více než 300 recenzí)
4. Keap
Sledujte vztahy se zákazníky a fakturujte svým klientům pomocí tohoto výjimečného marketingového nástroje pro malé podniky.
Jednou z funkcí, kterou si zamilujete, je automatické zachycování potenciálních zákazníků. Keap shromažďuje a organizuje informace o potenciálních zákaznících prostřednictvím přizpůsobených formulářů, sociálních médií a vstupních stránek. Pro konverzi potenciálních zákazníků je zásadní rychlé navázání kontaktu a Keap oslovuje potenciální klienty automaticky na základě jejich akcí a aktivit.
Díky nativním funkcím fakturace a platebním procesorům Keap můžete vytvářet faktury přímo z nástroje CRM a dostávat platby rychleji. 💸
Propojte Keap se Zapierem a využijte více než 5 000 integrací! Pokud používáte aplikace, které Zapier nepodporuje, využijte otevřené API Keapu k vytvoření vlastních integrací.
Nejlepší funkce Keap
- Automatické zachycování potenciálních zákazníků s praktickými možnostmi filtrování
- Hladký přechod z jiných platforem
- Vynikající možnosti fakturace a plateb
- Silné integrační schopnosti prostřednictvím Zapier nebo otevřeného API
Omezení Keap
- Má strmější křivku učení
- Zákaznická podpora by mohla být lepší
Ceny Keap
- Pro: Od 159 $/měsíc (1 500 kontaktů a dva uživatelé, další uživatelé: 29 $/měsíc)
- Max: Od 229 $/měsíc (2 500 kontaktů a tři uživatelé, další uživatelé: 29 $/měsíc)
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Keap
- G2: 4,2/5 (více než 1 400 recenzí)
- Capterra: 4,1/5 (více než 1 200 recenzí)
Bonus: Podívejte se na náš seznam nejlepších alternativ ke Keap
5. Přetáhnout
Neodkládejte hledání vynikajícího CRM řešení pro vaši agenturu! 🦶
Seznamte se s Drag, šikovným nástrojem, který využívá trvalou popularitu e-mailu jako komunikačního kanálu pro firmy. Umožní vám proměnit váš účet Gmail v výkonný CRM nástroj! ✉️
Drag boards jsou ústřední funkcí platformy. Propojte své sdílené schránky a Google Groups s tabulkou, abyste mohli snadno třídit potenciální zákazníky a dotazy. Do tabulky můžete také přidat členy svého týmu, aby byli vždy v obraze.
Obohaťte každou konverzaci se zákazníkem o podrobnosti, které zefektivní spolupráci a eliminují nutnost přecházet mezi různými aplikacemi. Připojujte soubory, přidělujte úkoly konkrétním zaměstnancům a zanechávejte poznámky.
Drag vám umožňuje automaticky přiřazovat e-maily vašim zaměstnancům na základě kritérií, jako jsou klíčová slova a odesílatel, aby všichni plnili své povinnosti.
Posuňte spolupráci na vyšší úroveň tím, že budete odpovídat na e-maily jménem kolegy a spojíte síly, abyste společně napsali přesvědčivé návrhy e-mailů.
Díky automatizovaným následným kontaktům a e-mailovým šablonám můžete zajistit, že vám neunikne žádný potenciální zákazník a všechny dotazy budou včas zodpovězeny!
Přetáhněte nejlepší funkce
- Proměňte Gmail v platformu CRM
- Automatické přiřazování e-mailů
- Automatizované následné kroky
- Komplexní šablony e-mailů
Omezení přetahování
- Prozkoumání funkcí platformy může nějakou dobu trvat.
- Aktualizace mohou ovlivnit nastavení viditelnosti
Přetáhněte ceny
- Zdarma: 0 $/měsíc na uživatele
- Starter: 8 $/měsíc na uživatele
- Plus: 12 $/měsíc na uživatele
- Pro: 16 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze
- G2: 4,5/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 100 recenzí)
6. Salesmate
Co získáte, když vybavíte CRM nástroj výkonnými automatizačními funkcemi? Získáte Salesmate, robustní platformu, která posune váš tým vpřed díky zefektivněným marketingovým pracovním postupům! 🔝
Začněme s možnostmi správy potenciálních zákazníků a leadů této platformy. Salesmate vám umožňuje hromadně psát e-maily a textové zprávy a vytvářet cílené e-mailové kampaně a personalizované následné zprávy, abyste potenciální zákazníky přeměnili na skutečné zákazníky.
Tento nástroj vám umožňuje vizualizovat vaše prodejní aktivity, sledovat každou konverzaci s potenciálními a stávajícími klienty, nahrávat hovory a synchronizovat e-maily a kalendář. Salesmate zaznamenává data z konverzací s klienty v reálném čase a automaticky provádí aktualizace. Vy a váš tým se tak můžete soustředit na jiné důležité úkoly s vědomím, že veškerá korespondence je pečlivě dokumentována!
Nejvýznamnější funkcí Salesmate je automatizace. Využijte ji k získání přehledu o stavu vaší pipeline, získávání potenciálních zákazníků, kontrole výkonu týmu a snadnému vytváření personalizovaných zákaznických zkušeností. Jelikož je Salesmate nástrojem založeným na cestě, můžete rychle vytvářet automatizace přetažením požadovaných prvků (spouštěčů, podmínek a akcí) na plátno platformy.
Nejlepší funkce Salesmate
- Robustní automatizace
- Vynikající možnosti správy potenciálních zákazníků a leadů
- Intuitivní design s funkcí drag-and-drop
- Více než 700 integrací
Omezení Salesmate
- Není možné naplánovat pracovní dobu pro přijímání hovorů
- Omezená zákaznická podpora
Ceny Salesmate
- Starter: 12 $/měsíc na uživatele
- Růst: 24 $/měsíc na uživatele
- Boost: 40 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Salesmate
- G2: 4,6/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 70 recenzí)
7. Pipedrive
Pokud hledáte CRM nástroj zaměřený na prodej, vyzkoušejte Pipedrive! 🚗
Tato platforma vám umožňuje vizualizovat každou fázi vašeho prodejního procesu. Můžete přidávat informace o obchodech a sledovat jejich průběh. Přizpůsobte si každou fázi tak, aby odpovídala procesům vaší agentury, a využijte výhody drag-and-drop designu a barevného kódování, aby vám žádný obchod neunikl.
Další funkcí, kterou oceníte, je automatizace. Umožní vám zefektivnit všechny části vašich procesů, od e-mailového marketingu až po následnou komunikaci s klienty.
Díky vizuálním dashboardům a přizpůsobitelným reportům vám Pipedrive umožňuje odhalit úzká místa, sledovat KPI, stanovit cíle a sledovat jejich plnění.
Pipedrive se integruje s více než 700 aplikacemi, včetně prvotřídních marketingových a CRM nástrojů, jako jsou Zapier, HubSpot a LinkPort. Platforma vám také umožňuje vytvořit si vlastní aplikaci v pouhých několika krocích.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Kombinuje funkce prodeje a CRM
- Snadno použitelné automatizace
- Podrobné přehledy a možnosti reportování
- Více než 700 integrací
Omezení Pipedrive
- Nelze použít data jako spouštěče automatizace
- Nedostatek pokročilých možností přizpůsobení
Ceny Pipedrive
- Essential: 9,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilý: 19,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 39,90 $/měsíc na uživatele
- Power: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 59,90 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 800 recenzí)
8. Freshsales
Získejte nový pohled na prodej a CRM s Freshsales! 🔭
Tato platforma vám umožňuje poskytovat prvotřídní zážitky vašim stávajícím i potenciálním zákazníkům díky řade dostupných zobrazení. Pomocí zobrazení Časová osa aktivit můžete sledovat zapojení zákazníků v průběhu času nebo využít zobrazení Kanbanova tabule k třídění kontaktů podle jejich pozice v procesu, například kontaktováno, zainteresováno, nezainteresováno atd.
Freshsales nabízí působivé možnosti správy potenciálních zákazníků, které vám umožňují vytvořit více pipeline pro sledování průběhu obchodů a přiřadit každé fázi skóre pravděpodobnosti.
Platforma AI-powered assistant, Freddy, vám pomůže stanovit priority potenciálních zákazníků, předvídat uzavření obchodů, sledovat KPI týmu a generovat podrobné zprávy o projektech.
Freshsales se integruje s desítkami platforem, jako jsou Mailchimp a HubSpot. Můžete také využívat přístup k API pro připojení k aplikacím třetích stran.
Nejlepší funkce Freshsales
- Více zobrazení
- Robustní možnosti správy potenciálních zákazníků
- Asistent Freddy s podporou umělé inteligence
- Integrace s oblíbenými aplikacemi
Omezení Freshsales
- Pomalejší reakce zákaznické podpory
- Cena se může v oblasti CRM jevit jako relativně vyšší.
Ceny Freshsales
- Zdarma: 0 $/měsíc na uživatele
- Růst: 15 $/měsíc na uživatele
- Pro: 39 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 69 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Freshsales
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 500 recenzí)
9. Copper
Pokud vaše agentura funguje v ekosystému Google, Copper by pro vás mohl být tím pravým CRM řešením!
Jeho hlavní přitažlivost spočívá v schopnosti hladké integrace s Google Workspace. Synchronizujte Copper s Google Docs, abyste udržovali jednotné záznamy o svých kontaktech, shromažďovali informace od potenciálních zákazníků pomocí Google Forms a uchovávali své soubory v bezpečí a snadno dostupné na Google Drive.
S Copperem můžete díky automatizovaným následným krokům vždy mít přehled o svých potenciálních zákaznících. Vytvářejte šablony e-mailů, nastavujte připomenutí a zajistěte, aby vám už nikdy neunikla žádná obchodní příležitost. Pomocí vlastních polí můžete sledovat konkrétní podrobnosti o svých kontaktech.
Poskytování výjimečných zákaznických služeb je možné díky upozorněním a oznámením Copper – pokaždé, když vás vaši potenciální zákazníci nebo kontakty potřebují, dostanete upozornění.
Sledujte vše, co se ve vaší agentuře děje, díky platformě Activity Feed v reálném čase.
Nejlepší funkce Copper
- Vlastní upozornění a oznámení
- Automatizované následné kroky
- Hladká integrace s Google Workspace
- Aktivity v reálném čase
Omezení Copper
- Pravidla automatizace nelze duplikovat
- Více možností reportování by bylo příjemným doplňkem.
Ceny Copper
- Základní: 23 $/měsíc na uživatele
- Professional: 59 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 99 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze Copper
- G2: 4,5/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 500 recenzí)
10. CRM pro pondělní prodej
Monday je efektivní CRM řešení kombinované s projektovým managementem, které optimalizuje vaše procesy!
Součástí širší softwarové sady Monday je CRM pro prodej Monday, které je navrženo tak, aby importovalo údaje o účtech, potenciálních zákaznících a kontaktech z Excelu nebo prostřednictvím API a zároveň udržovalo bezchybnou organizaci. Nemusíte se obávat zdlouhavého kontrolování importů – platforma efektivně vyhledává duplicitní data, upozorňuje vás na ně a slučuje je.
Pro usnadnění komunikace se zákazníky nabízí CRM pro prodej Monday funkce jako e-mailové šablony, hromadné e-maily a synchronizaci a sledování e-mailů. Využijte je, abyste měli přehled o každé interakci a ušetřili čas.
Využijte funkci automatizace bez kódování od Monday k řešení opakujících se úkolů, díky čemuž získáte více času na činnosti, které přinášejí přidanou hodnotu.
Nejlepší funkce CRM pro pondělní prodej
- Snadný import dat
- Automatizace bez nutnosti programování
- Výjimečné komunikační funkce
- Komplexní sledování výkonu
Omezení CRM pro pondělní prodej
- Nedostatek možností reportování
- Platforma může být chybová.
Ceny CRM pro prodej v pondělí
- Základní: 10 $/měsíc na uživatele
- Standard: 14 $/měsíc na uživatele
- Pro: 24 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
Hodnocení a recenze CRM pro pondělní prodej
- G2: 4,6/5 (více než 600 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (372 recenzí)
Spravujte účty pomocí nejlepšího CRM pro marketingové agentury
Pokud je vaše marketingová agentura květinou, správný CRM software je živnou půdou, která jí pomáhá rozkvétat. 🌸
Marketingová CRM řešení, která jsme představili, jsou všechna vynikající a umožňují vám zefektivnit mnoho aspektů vztahů se zákazníky. Pokud hledáte komplexní software, který kombinuje CRM, marketing, prodej, projektové řízení a správu úkolů v jednom přehledném balíčku, vyzkoušejte ClickUp ještě dnes – navždy zdarma!