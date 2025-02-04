10 nejlepších alternativ a konkurentů ActiveCampaign v roce 2025

ActiveCampaign umožňuje firmám spojit se s jejich cílovou skupinou prostřednictvím automatizovaných e-mailových kampaní, čímž podporuje prodej, zvyšuje povědomí o značce a pečuje o vztahy se zákazníky. 🎯
Navzdory své vysoké funkčnosti nemusí být ActiveCampaign pro vaši firmu tou nejvhodnější volbou. Možná hledáte více přizpůsobená řešení pro komunikaci se svými zákazníky nebo snad cenově dostupnější či jednodušší nástroj.
Ať už je váš důvod jakýkoli, jsme tu, abychom vám pomohli s výběrem pomocí seznamu 10 nejlepších alternativ k ActiveCampaign, který jsme sestavili na základě uživatelských zkušeností, personalizačních funkcí, nákladů a cílové skupiny. Nejprve ale pár slov o samotném ActiveCampaign.
Co je ActiveCampaign?
ActiveCampaign je špičková platforma pro růstový marketing a CRM, která uživatelům umožňuje vytvářet personalizované e-mailové kampaně na základě chování a preferencí zákazníků. To nejen šetří čas a úsilí, ale také zajišťuje, že každá interakce se zákazníkem je relevantní a smysluplná.
Díky pokročilým segmentačním funkcím umožňuje ActiveCampaign firmám dodávat obsah přizpůsobený konkrétním skupinám zákazníků na základě demografických údajů, zájmů nebo minulých interakcí.
Co byste měli hledat v alternativách k ActiveCampaign?
Pokud hledáte vhodnou alternativu k ActiveCampaign, vyberte si nástroj s následujícími klíčovými vlastnostmi:
- Šablony pro automatizaci e-mailů: Hledejte alternativy k ActiveCampaign, které nabízejí různé předem navržené šablony, abyste ušetřili čas a úsilí při vytváření poutavých kampaní.
- Hodnocení potenciálních zákazníků: Vyberte si platformu s funkcemi hodnocení potenciálních zákazníků, které vám pomohou stanovit priority a zacílit na ty nejcennější potenciální zákazníky.
- Sledování chování: Zvažte řešení, které vám umožní analyzovat chování, akce a interakce příjemců vašich e-mailů.
- Pokročilé funkce segmentace: Váš nástroj by měl označovat váš e-mailový seznam pro skupiny na základě demografických údajů, zájmů, zpětné vazby uživatelů nebo minulých interakcí.
- Škálovatelnost: Vyberte si nástroje, které vyhovují rostoucím potřebám vašeho podnikání. Získáte tak svobodu škálovat své marketingové aktivity bez omezení.
- Analýzy a reporty: Hledejte alternativy, které nabízejí komplexní analytické a reportovací funkce, abyste mohli sledovat účinnost svých kampaní a identifikovat oblasti, které je třeba zlepšit.
- Integrační možnosti: Ujistěte se, že se platforma hladce integruje s vašimi stávajícími nástroji, jako jsou CRM a platformy sociálních médií.
10 nejlepších alternativ k ActiveCampaign pro růstový marketing
Udělali jsme za vás tu těžkou práci a připravili pečlivě sestavený seznam nejlepších alternativ k ActiveCampaign – stačí si je jen prohlédnout!
1. ClickUp
Nejlepší pro komplexní správu marketingových úkolů
ClickUp je univerzální platforma pro produktivitu a správu projektů s bohatými funkcemi, které z ní dělají vynikající alternativu k ActiveCampaign.
Například Email Project Management Suite od ClickUp vám umožňuje přijímat a odpovídat na jakékoli e-maily přímo z ClickUp, čímž ušetříte čas, který byste jinak strávili přepínáním mezi různými aplikacemi. Zefektivněte své e-mailové marketingové kampaně tím, že budete vytvářet nebo plánovat úkoly a akce pro svůj tým přímo ze své doručené pošty, takže všichni budou mít stejné informace.
Nikdy nezmeškejte příležitost získat kvalifikovaného potenciálního zákazníka díky automatickému odesílání e-mailů na základě formuláře ClickUp, který vyplnil, nebo díky definování dalších vlastních automatizací pro každou fázi vašeho prodejního procesu.
Funkce ClickUp CRM Suite vám zároveň umožňuje vizualizovat váš prodejní proces a sledovat a spravovat interakce se zákazníky z jednoho centrálního místa. Snadno sledujte potenciální zákazníky, monitorujte průběh prodeje a analyzujte data o zákaznících, abyste mohli činit informovaná rozhodnutí, zlepšovat zákaznickou zkušenost a podporovat růst podnikání.
Funkce ClickUp Sales zefektivňují všechny aspekty vašeho prodejního procesu pomocí automatických připomínek a oznámení, díky čemuž váš tým zůstane na správné cestě a zajistí včasné sledování potenciálních zákazníků. Automatizace a zjednodušení vašeho prodejního trychtýře vede k vyšším konverzním poměrům a rychlejšímu uzavření obchodů. 🤝
Klíčové funkce ClickUp
- Správa e-mailů bez přepínání mezi aplikacemi
- Vytváření úkolů a akčních položek v e-mailech
- Automatizace e-mailového marketingu pro zefektivnění e-mailových marketingových kampaní
- Duální funkce CRM a řízení projektů
- ClickUp Sales pro sledování a optimalizaci prodejních výsledků
- Pokročilé analytické a reportovací nástroje založené na datech
- ClickUp AI pro generování propagačních e-mailů
- Hladká integrace s oblíbenými platformami, jako jsou Gmail, Mail Chimp a HubSpot.
- Cesta zákazníka a mnoho dalších marketingových šablon
Omezení ClickUp
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
- Při několika příležitostech pomalá odezva
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 5 $/měsíc na uživatele
- Business: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte obchodní tým a požádejte o cenový plán přizpůsobený vašim potřebám.
- ClickUp AI: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $ na člena.
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 3 900 recenzí)
2. Brevo
Nejlepší pro efektivní koordinaci kampaní
S Brevo mohou společnosti snadno segmentovat své publikum na základě smysluplných kritérií, jako jsou demografické údaje, historie nákupů nebo úroveň zapojení, a zajistit tak, že správná zpráva osloví správné lidi ve správný čas.
Uživatelé mohou snadno vytvářet SMS a MMS kampaně v reálném čase, sledovat analytické údaje a odesílat zprávy během několika minut. 📲
Brevo vyniká také v oblasti e-mailového marketingu, kde jeho nástroj pro tvorbu e-mailů typu drag-and-drop umožňuje uživatelům snadno vytvářet personalizované e-mailové kampaně. Jeho transakční e-mailové API vám umožňuje současně odesílat tisíce e-mailů pro maximální dosah.
Můžete také aktivně komunikovat se svými zákazníky prostřednictvím personalizovaných chatovacích nástrojů Brevo, jako je live chat, chatboty a univerzální doručená pošta, které zjednodušují komunikaci se zákazníky a podporu. Tato služba se vztahuje také na kampaně WhatsApp, což vám umožňuje oslovit zákazníky prostřednictvím jejich preferované platformy pro zasílání zpráv.
Klíčové funkce Brevo
- Snadná segmentace zákazníků
- SMS a MMS kampaně
- Brevo conversation usnadňuje plynulou komunikaci se zákazníky.
- Nástroj pro tvorbu e-mailů typu drag-and-drop
- Hromadné odesílání e-mailů
- Reporting a analytika v reálném čase
Omezení Brevo
- Omezené možnosti přizpůsobení
- Nedostatečné předem připravené šablony automatizace
Ceny Brevo
- Zdarma
- Výhoda: 15 $/měsíc na uživatele
- Starter: 25 $/měsíc s neomezeným počtem kontaktů
- Business: 65 $/měsíc s neomezeným počtem kontaktů
- BrevoPlus: Kontaktujte prodejní oddělení Brevo
Hodnocení a recenze Brevo
- G2: 4,5/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 1 800 recenzí)
3. Omnisend
Nejlepší pro omni-kanálovou automatizaci marketingu
Omnisend je platforma pro e-mailový marketing, která využívá integrované e-mailové a SMS kampaně k aktivnímu zapojení vašich potenciálních zákazníků a stávajících klientů. Poskytuje komplexní řešení e-mailového marketingu pro malé i velké značky po celém světě.
Omnisend je zaměřen na nadšence do elektronického obchodování a pyšní se bezproblémovou strukturou pro začlenění produktů. Značky mohou tuto platformu využít k snadné integraci s oblíbenými e-commerce weby, jako jsou Shopify, WooCommerce a BigCommerce, a dosáhnout tak maximálního dosahu svých produktů.
Omnisend segmentuje vaše publikum, vytváří cílené kampaně a sleduje úspěšnost vašich e-mailových marketingových aktivit. Navíc poskytuje připomenutí opuštěných košíků a personalizovaná doporučení produktů, čímž posiluje vaše marketingové strategie. 🛒
Ještě lepší je, že funkce čištění e-mailových seznamů Omnisend zajišťuje, že vaše zprávy budou doručeny cílovým příjemcům, aniž by se odrazily nebo zasáhly neaktivní e-mailové adresy. Obsahuje také předem navržené šablony, které vám pomohou vytvořit profesionálně vypadající e-maily a SMS zprávy.
Nejlepší funkce Omnisend
- Integrace s oblíbenými e-commerce weby
- Robustní segmentace pro zefektivnění cílení na zákazníky
- Automatizované zpravodaje a personalizované kampaně pouhými několika kliknutími
- Funkce čištění e-mailového seznamu pro zvýšení doručitelnosti kampaní
- Šablony e-mailů a SMS zpráv
Omezení Omnisend
- Rozhraní není tak intuitivní
- Omezená knihovna integrací ve srovnání s jinými marketingovými platformami
Ceny Omnisend
- Zdarma
- Standard: 16 $/měsíc s dosahem až 500 kontaktů
- Pro: 59 $/měsíc s dosahem až 2 500 kontaktů
Hodnocení a recenze Omnisend
- G2: 4,5/5 (více než 800 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 700 recenzí)
4. Mailchimp
Nejlepší pro e-mailový marketing na základní úrovni i pokročilejší
Mailchimp, který je široce považován za jeden z nejlepších nástrojů pro správu e-mailových kampaní, si získal renomé díky pokročilému behaviorálnímu cílení, které odesílá personalizované e-maily na základě akcí a preferencí odběratelů.
Přednastavené automatizační procesy Mailchimp vám umožňují snadno nastavit automatické e-mailové sekvence, zatímco jeho AI asistent dokáže automaticky generovat e-mailové kampaně a jejich obsah.
A nakonec můžete využít pokročilé analytické funkce ke sledování úspěšnosti e-mailových kampaní a optimalizaci budoucích strategií.
Nejlepší funkce Mailchimp
- Více než 300 integrací
- Prezentace produktu, která pomůže novým uživatelům začít
- Vylepšené funkce segmentace a automatizace
- Personalizované e-mailové šablony
- Funkce A/B testování
Omezení Mailchimp
- Rozložení a rozhraní nejsou snadno ovladatelné.
- Omezená automatizace a šablony pro přizpůsobení
Ceny Mailchimp
- Zdarma
- Essentials: Od 13 $/měsíc
- Standard: Od 20 $/měsíc
- Premium: Od 350 $/měsíc
Hodnocení a recenze Mailchimp
- G2: 4,4/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 16 000 recenzí)
5. Klaviyo
Nejlepší pro e-mailové kampaně založené na datech
Klaviyo umožňuje značkám snadno komunikovat se zákazníky prostřednictvím různých kanálů – e-mailů, textových zpráv a mobilních push zpráv. 📩
Díky rozsáhlé knihovně šablon mohou firmy rychle přizpůsobit komunikaci bez nutnosti zapojení vývojářů. Pomocí intuitivního editoru typu drag-and-drop můžete během několika minut vytvořit vizuálně atraktivní e-maily a zprávy.
Další pozoruhodnou vlastností Klaviyo je jeho funkce umělé inteligence pro analýzu zákaznických dat, psaní předmětů e-mailů a poskytování personalizovaných doporučení. To je obzvláště užitečné pro firmy, které chtějí zefektivnit kampaně a přijímat rozhodnutí o budoucích marketingových strategiích na základě dat.
Klaviyo navíc nabízí pokročilé segmentační funkce pro zasílání přizpůsobených zpráv filtrovaným segmentům zákazníků. To umožňuje firmám dodávat relevantnější obsah, což v konečném důsledku vede k působivým konverzním poměrům a zvyšuje loajalitu zákazníků.
Nejlepší funkce Klaviyo
- Nástroj pro tvorbu e-mailů typu drag-and-drop a knihovna šablon
- Webové formuláře a vyskakovací okna pro získávání informací o zákaznících
- Funkce umělé inteligence pro segmentaci zákazníků a předpovídání jejich chování
- Automatizované toky pro obnovení opuštěných košíků, zpětné získávání zákazníků a uvítací série
- Integrace se Shopify a WooCommerce
Omezení Klaviyo
- Náročná křivka učení pro nové uživatele
- Drahé pevné cenové plány
Ceny Klaviyo
- Zdarma
- E-mail: Od 30 $/měsíc
- E-mail a SMS: Ceny začínají na 45 USD/měsíc
Hodnocení a recenze Klaviyo
- G2: 4,6/5 (více než 1 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 380 recenzí)
6. EngageBay
Nejlepší pro komplexní sadu nástrojů pro automatizaci marketingu
EngageBay se profiluje jako komplexní marketingová platforma a nabízí celou řadu užitečných funkcí zaměřených na zákazníky, které pomohou vaší značce růst.
EngageBay upřednostňuje marketingové aktivity značky prostřednictvím e-mailového marketingu a nástrojů pro generování potenciálních zákazníků, aby efektivně oslovil vaši cílovou skupinu. Díky nástroji pro tvorbu e-mailových šablon můžete segmentovat své publikum a odesílat personalizované e-maily konkrétním skupinám, čímž zvýšíte šanci na přeměnu potenciálních zákazníků na spokojené zákazníky. 😊
EngageBay navíc nabízí komplexní CRM systém, který vám pomůže spravovat vztahy se zákazníky, sledovat prodejní aktivity a poskytovat výjimečnou zákaznickou podporu. To vám umožní sledovat interakce a identifikovat příležitosti pro upselling/cross-selling pro celkový růst podnikání.
Nejlepší funkce EngageBay
- Software pro chat v reálném čase pro aktivní komunikaci se zákazníky
- Automatizace e-mailového marketingu pro správu prodejních kanálů
- Personalizované marketingové kampaně zaměřené na konkrétní segmenty zákazníků
- Funkce CRM
Omezení EngageBay
- Méně intuitivní rozhraní
- Chybí pokročilé reportování a sociální analytika
Ceny EngageBay
- Zdarma
- Základní: 13,79 $/měsíc na uživatele
- Growth: 59,79 $/měsíc na uživatele
- Pro: 110,39 $/měsíc na uživatele
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze EngageBay
- G2: 4,7/5 (více než 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 580 recenzí)
7. ConvertKit
Nejlepší pro zjednodušené pracovní postupy e-mailového marketingu
Ať už jste blogger, podcaster nebo tvůrce online kurzů, ConvertKit vám poskytne všechny zdroje, které potřebujete ke správě svých propagačních kampaní a efektivnímu rozvoji svého podnikání.
Díky předem připraveným e-mailovým šablonám a funkcím pro automatizaci e-mailového marketingu umožňuje ConvertKit tvůrcům snadno nastavit a automatizovat e-mailové marketingové kampaně. Nabízí také intuitivní řešení pro vytváření digitálních produktů, jako jsou e-knihy, vzdělávací kurzy a členské stránky pro přímý prodej předplatitelům.
ConvertKit se hladce integruje s oblíbenými nástroji třetích stran, jako jsou Shopify a WordPress, což vám umožňuje spravovat všechny aspekty vašeho online podnikání na jednom místě.
Nejlepší funkce ConvertKit
- Uživatelsky přívětivé rozvržení
- Automatizované e-mailové sekvence
- Intuitivní analytické a reportovací funkce
- Vkládání digitálních produktů pro snadný marketing a prodej produktů
Omezení ConvertKit
- Omezené formuláře pro registraci e-mailů
- Nedostatek nativních integrací třetích stran
Ceny ConvertKit
- Zdarma
- Creator: 9 $/měsíc
- Creator Pro: 25 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze ConvertKit
- G2: 4,4/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 190 recenzí)
8. HubSpot
Nejlepší pro integrovaný marketing a sladění prodeje
HubSpot je další oblíbená marketingová platforma CRM, která nabízí dobrý balíček funkcí, které pomáhají firmám růst a dosahovat úspěchu. Umožňuje automatizovat marketingové kampaně, sledovat interakce se zákazníky a analyzovat data, abyste mohli činit informovaná obchodní rozhodnutí.
Díky šablonám pro generování potenciálních zákazníků je vytváření a odesílání personalizovaných e-mailů vaší cílové skupině hračkou. Stačí přetáhnout předem připravené bloky obsahu, přizpůsobit je svým textem a obrázky a kliknout na tlačítko Odeslat. ✉️
HubSpot automaticky odesílá e-maily na základě spouštěčů nebo konkrétních akcí zákazníků. Obsahuje také výkonné analytické nástroje, které vám umožňují sledovat výkonnost vašich e-mailových kampaní a podle potřeby provádět změny.
Nejlepší funkce HubSpot
- Předdefinované šablony pro zefektivnění procesu vytváření e-mailů
- E-mailový editor s funkcí drag-and-drop, který vám ušetří čas při opakovaném psaní e-mailů
- Integrace CRM pro efektivní správu a péči o vztahy se zákazníky
- Pokročilé funkce sledování a reportování
- Silné možnosti hodnocení a segmentace potenciálních zákazníků
Omezení HubSpot
- Omezená integrace s platformami sociálních médií
- Nedostatek funkcí umělé inteligence
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Starter: 18 $/měsíc
- Professional: 800 $/měsíc
- Enterprise: 3 600 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 500 recenzí)
9. AWeber
Nejlepší pro spolehlivá řešení e-mailového marketingu
AWeber je další vynikající marketingová platforma, která pomáhá značkám vylepšovat jejich e-mailové marketingové kampaně tím, že určuje nejlepší časy odeslání a optimalizuje předměty e-mailů, aby se zvýšila míra otevření a kliknutí. 🕒
Platforma disponuje funkcí A/B split testu, která měří účinnost různých variant e-mailů, a funkcí sledování webových stránek, která určuje dopad e-mailových kampaní a identifikuje oblasti, které je třeba zlepšit.
AWeber navíc umožňuje značkám vytvářet responzivní vstupní stránky, spravovat kontakty a odesílat okamžité push notifikace.
Nejlepší funkce AWeber
- Automatizované e-mailové kampaně
- Optimalizátor předmětu zprávy
- Funkce vytváření e-mailů pomocí drag-and-drop
- A/B testování a sledování webových stránek
- Předem připravené šablony dashboardů pro analýzu metrik e-mailového marketingu
Omezení AWeber
- Rozhraní může na nové uživatele působit přeplněně.
- Omezené možnosti přizpůsobení šablon
Ceny AWeber
- Zdarma
- Lite: 12,50 $/měsíc
- Plus: 20 $/měsíc
- Neomezený: 899 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu fakturačnímu modelu.
Hodnocení a recenze AWeber
- G2: 4,4/5 (více než 10 400 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (více než 290 recenzí)
10. GetResponse
Nejlepší pro pokročilé funkce e-mailového marketingu
Síla GetResponse spočívá v jeho nástroji pro tvorbu landing page a webových stránek, který vám umožní snadno vytvářet atraktivní stránky pomocí drag-and-drop přepínačů. Nabízí také přizpůsobitelné šablony, díky kterým můžete vytvořit jedinečný design a styl značky podle svých preferencí. 🎨
Díky automatizovanému prodejnímu trychtýři GetResponse zefektivňuje proces přeměny potenciálních zákazníků na skutečné zákazníky tím, že je oslovuje personalizovaným obsahem a včasnými následnými akcemi. Poskytuje také automatické odpovědi, díky nimž je generování potenciálních zákazníků prostřednictvím newsletterů velmi efektivní.
Nejlepší funkce GetResponse
- Nástroje pro tvorbu vstupních stránek s jednoduchou funkcí drag-and-drop
- Přizpůsobitelné šablony webových stránek
- Hladké vytváření newsletterů a automatických odpovědí
- Automatizované prodejní trychtýře pro zefektivnění zákaznické cesty
- Integrace s oblíbenými e-commerce platformami pro snadnou synchronizaci a sledování online obchodů
Omezení GetResponse
- Omezená integrace API s jinými nástroji pro zvýšení produktivity
- Chybí pokročilé reportování a analytika
Ceny GetResponse
- Zdarma
- E-mailový marketing: 15,6 $/měsíc
- Marketing Automation: 48 $ za měsíc
- E-commerce marketing: 97,6 $/měsíc
- GetResponse Max: Ceny začínají na 999 $/měsíc
*Všechny uvedené ceny se vztahují k ročnímu modelu fakturace.
Hodnocení a recenze GetResponse
- G2: 4,3/5 (více než 640 recenzí)
- Capterra: 4,2/5 (více než 470 recenzí)
Rozšiřte své podnikání s alternativami ActiveCampaign
ClickUp poskytuje výkonné řešení pro automatizaci marketingu, které vám pomůže zdokonalit vaše e-mailové kampaně a zvýšit míru konverze. Ale tato platforma je mnohem víc než jen to – je to komplexní nástroj pro správu projektů s funkcemi pro centralizaci, organizaci a automatizaci všech typů práce, které provádíte. 💪
ClickUp není jen perfektní alternativou k ActiveCampaign, je to zcela samostatná liga. Zaregistrujte se ještě dnes a připravte se na posun vašeho podnikání na vyšší úroveň!