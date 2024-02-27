ClickUp blog
Jak zlepšit vztahy mezi agenturou a klientem, aby v roce 2025 došlo k růstu

Jak zlepšit vztahy mezi agenturou a klientem, aby v roce 2025 došlo k růstu

Sudarshan Somanathan
Sudarshan SomanathanHead of Content
27. února 2024

V obchodním světě jsou partnerství vše. Jedno partnerství však bývá často opomíjeno – partnerství mezi agenturou a jejími klienty.

Tento vztah je více než jen transakce; je to spolupráce. Obě strany spojují síly, aby dosáhly společného cíle, poháněného důvěrou, vzájemným respektem, transparentností a sdílenou vizí.

Nejde však pouze o uzavření prodeje nebo dohody. Jde o vybudování něčeho trvalého – vzájemně výhodného vztahu, který roste a vyvíjí se. S rostoucími očekáváními zákazníků je to důležitější než kdy jindy.

V tomto článku se podíváme na podrobnosti vztahů mezi agenturou a klientem. Budeme diskutovat o osvědčených postupech pro budování úspěšných vztahů, roli digitálního marketingu při jejich posilování a o tom, jak překonat výzvy, které nevyhnutelně vznikají.

Podíváme se také na to, jak mohou moderní nástroje pomoci agenturám a klientům komunikovat efektivněji, což povede k lepším výsledkům pro všechny zúčastněné strany.

Aspekty vztahů mezi agenturou a klientem

Dobrý vztah mezi agenturou a klientem překlenuje propast mezi potřebami klienta a schopnostmi agentury. Vzkvétá díky

1. Budování důvěry ve vztazích s klienty

Důvěra je základem každého zdravého vztahu mezi agenturou a jejími klienty. Důvěru svých klientů si můžete získat jasnou komunikací, transparentností a plněním slibů.

Když klienti důvěřují své agentuře, jsou ochotnější sdílet cenné informace, poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu a přijímat nové nápady. To agentuře pomáhá lépe porozumět potřebám svých klientů a vytvářet efektivnější řešení.

2. Zajištění spokojenosti zákazníků

Spokojenost zákazníků je základem vztahu mezi agenturou a klientem. Ukazuje, jak dobře agentura splňuje potřeby a očekávání svých klientů. Spokojení klienti jsou spíše loajální a doporučují agenturu dalším, což vede ke zvýšení příjmů a vynikající reputaci.

3. Udržení zaměstnanců a reputace

Spokojení a angažovaní zaměstnanci mají větší šanci odvádět vynikající práci a poskytovat výjimečné služby, což vede k vyšší spokojenosti a loajalitě klientů. Pozitivní reputace také přitahuje nové klienty a pomáhá udržet ty stávající, což agentuře přináší konkurenční výhodu a udržitelný růst.

4. Měření kvality vztahů

Pro posouzení kvality vztahu mezi agenturou a klientem je nezbytné používat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a čisté skóre propagátora (NPS). KPI jsou specifické metriky, které měří výkonnost agentury v oblastech, jako je spokojenost zákazníků, udržení zaměstnanců a růst tržeb. NPS měří pravděpodobnost, že klient doporučí agenturu ostatním.

Tyto nástroje pro získání přehledu nabízejí vhled do síly vztahů s klienty a oblastí, které je třeba zlepšit.

Osvědčené postupy pro zlepšení vztahů mezi agenturou a klientem

Pokud chcete budovat trvalé a plodné vztahy se svými klienty, musíte se řídit osvědčenými postupy, které vám pomohou společně prosperovat.

Zde je několik z nich:

1. Pěstujte otevřené komunikační kanály

Komunikace je klíčem k úspěšnému partnerství. Musíte být se svými klienty v pravidelném kontaktu, sdílet novinky, klást otázky a řešit případné problémy. K rychlému chatování můžete využít nástroje jako Google Chat a Slack, k podrobným konverzacím souvisejícím s projekty pak funkce pro zasílání zpráv v ClickUp.

Funkce zobrazení chatu v ClickUp je vynikajícím nástrojem pro zlepšení komunikace s vaším týmem v souvislosti s projekty, aniž byste museli přecházet z ClickUp do jiného nástroje.

ClickUp Chat Zobrazit
Využijte ClickUp Chat ke zjednodušení komunikace se svým týmem.

ClickUp Chat vám umožňuje

  • Vytvářejte zobrazení chatu pro jakoukoli úroveň práce, od aktualizací pro celou společnost až po konkrétní týmy nebo projekty.
  • Označujte a přiřazujte osoby, úkoly, dokumenty, zobrazení a umístění pomocí @zmínek.
  • Sdílejte přílohy, odkazy, vložené soubory a formátování bohatého textu ve svých zprávách.
  • Integrujte s dalšími komunikačními nástroji, jako jsou Google Chat, Slack a Microsoft Teams.
  • Dostávejte oznámení o všech aktualizacích nebo zmínkách ve svých chatech.

K zjednodušení plánování strategie rozvoje vašeho podnikání můžete také použít šablonu komunikačního plánu ClickUp.

Zlepšete spolupráci a komunikaci v týmu pomocí šablony komunikačního plánu ClickUp.
Stáhněte si tuto šablonu
Zlepšete spolupráci a komunikaci v týmu pomocí šablony komunikačního plánu ClickUp.

S touto šablonou můžete snadno vytvořit smysluplný akční plán, sledovat cíle projektu a zajistit dodržení všech termínů. Tuto šablonu použijte k

  • Naplánujte si strategii interní a externí komunikace.
  • Přizpůsobte a vylepšete své sdělení pro cílovou skupinu.
  • Komunikujte se svými klienty a zainteresovanými stranami pravidelně.

2. Stanovte si jasné cíle a očekávání

Nic nespojuje agentury a klienty tak účinně jako společné cíle. Koneckonců, když roste podnikání vašeho klienta, roste i to vaše. A když překonáte své cíle, těží z toho oba.

Aby byly tyto scénáře úspěchu realizovatelné, musíte vy i vaši klienti mít jasnou vizi

  • co chcete dosáhnout, a
  • Jak budete měřit svůj pokrok

S ClickUp Goals můžete nastavit, sledovat a sdílet konkrétní, měřitelné a časově ohraničené cíle, které jsou v souladu s cíli vašich klientů.

Cíle ClickUp
Držte se svých BHAG (velkých, smělých a odvážných cílů) s ClickUp Goals.

Využijte ClickUp Goals k

  • Vytvořte sledovatelné cíle související s vaší prací. Stanovte termíny, vlastníky a oprávnění pro každý cíl a sledujte procentuální pokrok při plnění cílů.
  • Měřte úspěch pomocí číselných, peněžních, pravdivých/nepravdivých nebo úkolových kritérií. Vytvářejte sprintové cíle, týdenní prodejní cíle a další přidáním úkolů z různých týmů do cíle.
  • Přidejte karty cílů do dashboardů a sledujte pokrok v plnění cílů a další metriky týmu na jednom místě. Přizpůsobte vzhled a rozložení svých dashboardů podle svých preferencí.

ClickUp můžete také integrovat s dalšími nástroji pro správu projektů a klientů, jako jsou Jira a Trello, a zajistit tak soulad napříč platformami.

3. Porozumějte si navzájem v oblasti obchodních operací

Abyste mohli svým klientům nabídnout řešení, která budou fungovat, musíte dokonale rozumět jejich podnikání. To znamená znát jejich cíle, výzvy, procesy a preference – možná lépe než oni sami. Čím více komunikujete a spolupracujete, tím lépe rozumíte jejich potřebám a očekáváním a můžete je proměnit v úspěšné výsledky.

4. Podporujte otevřenou zpětnou vazbu a komunikaci

Zpětná vazba je nezbytná pro zlepšení vašich výkonů a udržení spokojenosti vašich klientů. Měli byste své klienty povzbuzovat, aby vám během celého trvání vztahu sdělovali své upřímné názory a návrhy.

Tato otevřená komunikace s klienty vám pomůže identifikovat, co funguje dobře a co je třeba zlepšit. Měli byste také naplánovat pravidelné schůzky nebo zpětnou vazbu, abyste mohli diskutovat o tom, co funguje dobře a co by se dalo zlepšit.

5. Zaveďte efektivní procesy zapracování nových zaměstnanců

Dobrý proces zapracování udává tón pro zbytek vztahu. Měl by vašim klientům poskytnout všechny informace a zdroje, které potřebují k hladké spolupráci s vámi. Může se jednat například o uvítací balíčky, školení nebo přístup k platformám a nástrojům. Dobrý proces zapracování vám také pomůže od samého začátku navázat důvěru a vztah s vašimi klienty.

6. Dodržujte důsledně své sliby

Nic nepoškozuje vztah více než nesplněné sliby. Musíte být spolehliví a důvěryhodní, což znamená plnit své závazky a dodržovat termíny. Je také důležité být transparentní ohledně toho, co můžete a nemůžete udělat, a podle toho řídit očekávání klientů.

Tímto způsobem budete na stejné vlně a budete moci společně pracovat na řešení problémů. Pokud narazíte na nějaké problémy nebo zpoždění, měli byste o tom co nejdříve informovat své klienty a společně hledat řešení.

Digitální marketing a vztahy mezi agenturou a klientem

Jako profesionál v agentuře nebo marketér víte, jak důležité je budovat trvalé vztahy se svými klienty. Ale jak toho dosáhnout v digitálním věku, kdy je komunikace a spolupráce složitější a dynamičtější než kdykoli předtím? Právě zde přichází na řadu digitální marketing.

Nástroje digitálního marketingu pro lepší komunikaci

Nástroje digitálního marketingu – od platforem pro správu projektů klientů a analytických řešení až po software pro spolupráci – změnily způsob, jakým agentury a klienti komunikují a spolupracují, a zvýšily tak efektivitu a účinnost marketingových kampaní.

Tyto nástroje vám mohou pomoci

  • Vytvářejte sdílené kalendáře, úkoly a diskuze, abyste zajistili, že všichni budou na stejné vlně a budou postupovat podle plánu.
  • Odstraňte bariéry pomocí komunikace v reálném čase a sdíleného přístupu k dokumentům a zdrojům.
  • Zajistěte rychlé reakce a proaktivní přístup, který předčí očekávání klientů.
  • Přizpůsobte komunikaci preferencím klientů a vytvořte hlubší vztahy.
  • využijte analytické nástroje k informovanému rozhodování a budování důvěry klientů

Strategie pro správu schvalovacích procesů v sociálních médiích

Zajímá vás, jak zachovat konzistentnost značky a zajistit dodržování pokynů pro značku a regulačních požadavků? Pomohou vám efektivní schvalovací procesy pro sociální média.

Zde je několik tipů, které vám pomohou lépe spravovat schvalovací procesy na sociálních médiích:

  • Využijte platformy pro správu sociálních médií, které vám umožní vytvářet, plánovat a publikovat vaše příspěvky na sociálních médiích napříč několika platformami.
  • Vytvořte kalendáře obsahu, které vám pomohou předem naplánovat a zorganizovat obsah sociálních médií.
  • Nastavte schvalovací procesy, které vašim klientům umožní zkontrolovat a schválit vaše příspěvky na sociálních médiích před jejich zveřejněním.
  • Využijte designové nástroje, které vám pomohou vytvářet vizuálně atraktivní a poutavý obsah pro vaše příspěvky na sociálních sítích.
  • Zajistěte konzistentnost značky a dodržování předpisů prostřednictvím zefektivněných schvalovacích procesů, které kontrolují případné chyby nebo porušení předpisů.

Úloha silných vztahů s klienty při posilování marketingové komunikace

Silný vztah mezi agenturou a klientem je nezbytný pro úspěšnou marketingovou komunikaci a zákaznickou podporu. Když mají agentury a klienti pevný vztah, mohou otevřeně komunikovat, sdílet poznatky a lépe spolupracovat, což vede k inovativnějším a účinnějším marketingovým kampaním.

Podporuje také důvěru a porozumění s novými klienty, což agenturám umožňuje získat hlubší vhled do značky klienta, cílové skupiny a cílů. To zase agenturám umožňuje vytvářet přizpůsobenější a efektivnější marketingové strategie, které rezonují s publikem klienta.

Překonávání výzev ve vztazích mezi zákazníky a agenturami

Zdravý vztah mezi agenturou a klientem je nezbytný pro úspěch každého projektu, ale často s sebou nese řadu výzev. Od rozšiřování rozsahu projektu přes tlaky na rozpočet, řešení protichůdných očekávání až po řízení pracovního toku – mnoho věcí se může pokazit.

Zde je návod, jak tyto problémy řešit přímo:

1. Rozšiřování rozsahu

Rozšíření rozsahu projektu je postupné rozšiřování projektu nad rámec jeho původních cílů. Může k němu dojít z různých důvodů, například kvůli změnám potřeb zákazníků, nejasným požadavkům nebo špatnému řízení projektu. Může vést k překročení rozpočtu, nedodržení termínů a napjatým vztahům.

Aby se zabránilo rozšiřování rozsahu projektu,

  • Ujistěte se, že obě strany chápou rozsah práce a co je v projektu zahrnuto a co není.
  • Zaveďte proces řízení změn, který vyžaduje formální schválení všech změn v rozsahu.
  • Udržujte otevřenou a transparentní komunikaci, abyste mohli řešit jakékoli změny rozsahu, jakmile k nim dojde, a zabránit tak narušení projektu.

2. Tlak na rozpočet a hospodářský pokles

Tlak na rozpočet může pramenit z různých zdrojů, včetně neočekávaných výdajů, kolísajících tržních podmínek nebo hospodářského poklesu. Tyto faktory mohou ovlivnit finance a proveditelnost vašeho projektu a mohou vyžadovat úpravu vašich plánů a očekávání.

Jak se s touto výzvou vypořádat?

  • Vyčleňte část rozpočtu na nepředvídané výdaje.
  • Zaměřte se na úkoly s velkým dopadem, které jsou v souladu s cíli projektu.
  • Hledejte příležitosti k vyjednání lepších podmínek nebo platebních podmínek s dodavateli a prodejci.

3. Konflikty a nejasná očekávání

Ke konfliktním očekáváním může dojít, když existuje nesoulad mezi tím, co klient nebo zákazník očekává, a tím, co agentura poskytuje. K tomu může dojít v důsledku špatné komunikace, nedostatečné jasnosti nebo nereálných předpokladů. Konfliktní očekávání vedou k nespokojenosti, frustraci a sporům.

K vyřešení tohoto problému

  • Definujte cíle projektu, výstupy, časový harmonogram a odpovědnosti od samého začátku.
  • Naplánujte pravidelné kontroly, abyste se ujistili, že obě strany mají stejná očekávání a pokrok.
  • Vede podrobné záznamy o schůzkách, dohodách a komunikaci, aby se předešlo nedorozuměním.

Neexistuje žádné univerzální řešení pro překonání výzev ve vztahu mezi agenturou a klientem, ale s trochou praxe a velkou trpělivostí můžete většinu situací dobře zvládnout a vyřešit.

Úspěšný vztah mezi agenturou a klientem: Finastra a ClickUp

Mnoho organizací po celém světě přijímá tyto osvědčené postupy, aby zlepšily vztahy mezi agenturou a klientem. Jednou z nich je Finastra, přední společnost v oblasti finančních technologií, která poskytuje softwarová řešení pro banky a finanční instituce.

Společnost Finastra čelila výzvám v podobě roztříštěného plánování uvedení na trh (GTM), což vedlo k nekonzistentnímu provádění kampaní a zákaznickým cestám. Potřebovala platformu, která by jí pomohla zefektivnit procesy GTM, zlepšit spolupráci a zvýšit zákaznickou zkušenost.

Proto si vybrali výkonnou platformu pro správu projektů ClickUp, která nabízí řadu funkcí a integrací pro správu jakéhokoli typu projektu. Díky použití ClickUp dosáhl marketingový tým společnosti Finastra následujících výsledků:

  • 30% nárůst efektivity spolupráce, protože byli schopni lépe komunikovat a koordinovat své interní a externí zainteresované strany.
  • 40% nárůst celkové efektivity GTM, protože se jim podařilo automatizovat a optimalizovat pracovní postupy GTM – od plánování po provedení a analýzu.
  • Výrazné zlepšení zákaznické zkušenosti, protože byli schopni vytvořit inovativnější a působivější marketingové kampaně, které rezonovaly s jejich cílovou skupinou.

ClickUp také poskytl vedení společnosti Finastra přístup v reálném čase k informacím o stavu a výkonu projektů, čímž zlepšil komunikaci a transparentnost.

Nástroje, které zlepšují komunikaci mezi agenturou a klientem

Správná sada nástrojů vám může výrazně pomoci udržet silné vztahy s klienty a zajistit dlouhodobý úspěch zákazníků. Jak poznáte, co hledat? Tyto nástroje by se měly zaměřovat na efektivní komunikaci, zefektivnění správy úkolů a schopnost pomoci vám řešit potřeby klientů.

A jednou z platforem, která to všechno dokáže, je ClickUp. A co je nejlepší? ClickUp chápe, že ne všechny agentury používají stejné nástroje stejným způsobem. Platformu pro správu projektů ClickUp si tedy můžete téměř nekonečně přizpůsobovat tak, aby co nejlépe vyhovovala vám a vašim klientům.

1. Vizualizujte pokrok pomocí přizpůsobených dashboardů

Pomocí panelů ClickUp přizpůsobte své konkrétní pracovní postupy požadavkům klientů a lépe spravujte vše od generování potenciálních zákazníků po správu zákazníků a udržení klientů.

Ovládací panel ClickUp
Nechte klienty sledovat pokrok v úkolech a vizualizovat výkon pomocí dashboardů ClickUp.

Funkce dashboardu vám umožňuje efektivně rozdělit práci mezi členy týmu, přidělovat zdroje a plánovat a sledovat úkoly. Svůj pokrok můžete vizualizovat přidáním koláčových, čárových a sloupcových grafů.

S klienty můžete také sdílet přizpůsobené přehledy, které v reálném čase zobrazují průběh projektu, výkonnost kampaně a blížící se termíny. To buduje důvěru a eliminuje potřebu neustálých aktualizací stavu.

A nakonec využijte dashboardy k prezentaci poutavých datových příběhů. Vizualizujte trendy, identifikujte příležitosti a zdůvodněte doporučení. Tím posílíte důvěru klientů ve vaši odbornost a strategické myšlení.

2. Zefektivněte oslovování klientů, komunikaci a správu

Systém CRM od ClickUp vám pomůže zlepšit vztahy mezi agenturou a klienty tím, že vám umožní spravovat prodejní pipeline, sledovat a spravovat účty a spolupracovat s týmem a klienty na jednom místě.

CRM systém ClickUp
Zvyšte spokojenost klientů pomocí CRM systému ClickUp.

Můžete použít ClickUp CRM k

  • Sledujte podrobnosti o klientech, historii komunikace a důležité poznámky.
  • Spravujte potenciální klienty a sledujte jejich pokrok prostřednictvím prodejního procesu.
  • Sledujte potenciální obchody a posuzujte jejich hodnotu a pravděpodobnost uzavření.
  • Přiřazujte úkoly související se správou klientů a stanovujte termíny, abyste zajistili včasné sledování.
  • Zefektivněte opakující se úkoly a pracovní postupy, jako je zasílání následných e-mailů nebo aktualizace záznamů o klientech.
  • Získejte přehled o interakcích s klienty, prodejních výsledcích a celkovém stavu podnikání.

Získejte intuitivní způsob správy kontaktů, prodejů a důležitých dat na jedné platformě pomocí jednoduché šablony CRM od ClickUp. Přizpůsobte šablonu tak, aby odrážela všechny důležité informace o klientech, a zajistěte si snadnou organizaci pipeline.

Vylepšete své CRM strategie pomocí šablony Simple CRM od ClickUp.
Stáhněte si tuto šablonu
Vylepšete své CRM strategie pomocí jednoduché CRM šablony ClickUp.

Ať už jednáte se zákazníky nebo dodavateli, tato šablona zjednodušuje proces a pomáhá vám udržet si přehled a mít pod kontrolou každou interakci.

Tuto šablonu použijte k:

  • Zjednodušte správu zákaznických dat
  • Automatizujte prodejní procesy
  • Získejte komplexní přehled o interakcích se zákazníky.
  • Sledujte průběh prodeje
  • Analyzujte zpětnou vazbu a trendy v interakcích se zákazníky nebo dodavateli.
  • Čiňte informovaná rozhodnutí, abyste zlepšili zákaznickou zkušenost.

Díky funkcím pro sledování času, značkám, varováním o závislostech a integraci e-mailů je jednoduchá šablona CRM od ClickUp ideálním řešením pro efektivní správu vztahů s klienty.

3. Plynulá spolupráce s klienty

Využijte funkce ClickUp pro řízení projektů kreativních agentur a spolupracujte se svými klienty. Nabízí řadu funkcí a integrací, které vám pomohou řídit vaše projekty, komunikovat s klienty a dodávat vysoce kvalitní práci.

Software pro řízení projektů kreativní agentury ClickUp
Zvyšte produktivitu a efektivitu agentury pomocí softwaru ClickUp pro řízení projektů kreativních agentur.

Zde jsou některé z výhod používání tohoto nástroje:

  • Centralizujte komunikaci se svými klienty pomocí chatových zobrazení, komentářů, zpětné vazby a schvalování v rámci ClickUp.
  • Pozvěte své klienty, aby se připojili k vašemu pracovnímu prostoru a spolupracovali s vámi na úkolech, dokumentech a cílech.
  • Zefektivněte své pracovní postupy a získejte přehled o každém kroku díky funkcím, jako jsou seznamy úkolů, podúkoly, kontrolní seznamy, závislosti, stavy, priority a další.
  • Vytvořte si vlastní pracovní postupy, které budou vyhovovat vašim konkrétním potřebám – pomocí automatizace, šablon a vlastních polí.
  • Integrujte ClickUp s dalšími nástroji, jako jsou e-mail, kalendář, fakturace a další, a zefektivněte tak své pracovní procesy.

Posílení úspěšných vztahů mezi agenturou a klientem

Stabilní a dlouhodobé vztahy mezi agenturou a klientem nevznikají náhodou. Vyžadují vědomé úsilí, porozumění a investice – a to na obou stranách. A mohou rozhodovat o úspěchu nebo neúspěchu vaší agentury.

ClickUp s celou řadou funkcí, jako je spolupráce v reálném čase, CRM funkce, přizpůsobitelné pracovní postupy a integrace s nástroji třetích stran, nabízí komplexní řešení problémů, s nimiž se agentury při udržování trvalých vztahů s klienty běžně potýkají.

Díky využití ClickUp můžete zefektivnit své operace, zlepšit komunikaci a v konečném důsledku dosáhnout výjimečných výsledků pro své klienty. Může to být pojivo, které posílí vaši vazbu s klienty.

Zaregistrujte se ještě dnes a vyzkoušejte ClickUp zdarma!

Časté dotazy

1. Jak budujete vztahy mezi agenturou a klientem?

Existuje několik způsobů, jak můžete budovat a rozvíjet silné vztahy mezi agenturou a klientem. Chcete-li s klienty navázat silná a trvalá partnerství, musíte

  • Komunikujte jasně
  • porozumět jejich potřebám a cílům
  • Stanovte realistická a vzájemně dohodnutá očekávání.
  • Buďte transparentní a upřímní ohledně své práce a pokroku.
  • poskytujte hodnotu a kvalitu
  • Buďte proaktivní a reagujte rychle.
  • řešte jakékoli konflikty nebo problémy profesionálně a s respektem

2. Jak se vyvíjí dobrý vztah mezi agenturou a klientem?

Budování dobrých vztahů mezi agenturou a klientem lze rozdělit do pěti fází: objevování a porozumění, vývoj strategie, realizace, hodnocení a iterace. V každé fázi musí obě strany spolupracovat, komunikovat, sladit své očekávání a cíle a společně pracovat na jejich dosažení.

3. Jak budovat dobré vztahy s klienty?

Chcete-li budovat dobré vztahy s klienty, musíte efektivně komunikovat, plnit své sliby, rozumět jejich podnikání a publiku, poskytovat hodnotu a řešení, být proaktivní a předvídat jejich potřeby, být transparentní a zodpovědní a profesionálně řešit konflikty nebo zpětnou vazbu.

ClickUp Logo

Jedna aplikace, která nahradí všechny ostatní

© 2026 ClickUp