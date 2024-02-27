Jak zlepšit vztahy mezi agenturou a klientem, aby v roce 2025 došlo k růstu

V obchodním světě jsou partnerství vše. Jedno partnerství však bývá často opomíjeno – partnerství mezi agenturou a jejími klienty.
Tento vztah je více než jen transakce; je to spolupráce. Obě strany spojují síly, aby dosáhly společného cíle, poháněného důvěrou, vzájemným respektem, transparentností a sdílenou vizí.
Nejde však pouze o uzavření prodeje nebo dohody. Jde o vybudování něčeho trvalého – vzájemně výhodného vztahu, který roste a vyvíjí se. S rostoucími očekáváními zákazníků je to důležitější než kdy jindy.
V tomto článku se podíváme na podrobnosti vztahů mezi agenturou a klientem. Budeme diskutovat o osvědčených postupech pro budování úspěšných vztahů, roli digitálního marketingu při jejich posilování a o tom, jak překonat výzvy, které nevyhnutelně vznikají.
Podíváme se také na to, jak mohou moderní nástroje pomoci agenturám a klientům komunikovat efektivněji, což povede k lepším výsledkům pro všechny zúčastněné strany.
Aspekty vztahů mezi agenturou a klientem
Dobrý vztah mezi agenturou a klientem překlenuje propast mezi potřebami klienta a schopnostmi agentury. Vzkvétá díky
1. Budování důvěry ve vztazích s klienty
Důvěra je základem každého zdravého vztahu mezi agenturou a jejími klienty. Důvěru svých klientů si můžete získat jasnou komunikací, transparentností a plněním slibů.
Když klienti důvěřují své agentuře, jsou ochotnější sdílet cenné informace, poskytovat konstruktivní zpětnou vazbu a přijímat nové nápady. To agentuře pomáhá lépe porozumět potřebám svých klientů a vytvářet efektivnější řešení.
2. Zajištění spokojenosti zákazníků
Spokojenost zákazníků je základem vztahu mezi agenturou a klientem. Ukazuje, jak dobře agentura splňuje potřeby a očekávání svých klientů. Spokojení klienti jsou spíše loajální a doporučují agenturu dalším, což vede ke zvýšení příjmů a vynikající reputaci.
3. Udržení zaměstnanců a reputace
Spokojení a angažovaní zaměstnanci mají větší šanci odvádět vynikající práci a poskytovat výjimečné služby, což vede k vyšší spokojenosti a loajalitě klientů. Pozitivní reputace také přitahuje nové klienty a pomáhá udržet ty stávající, což agentuře přináší konkurenční výhodu a udržitelný růst.
4. Měření kvality vztahů
Pro posouzení kvality vztahu mezi agenturou a klientem je nezbytné používat klíčové ukazatele výkonnosti (KPI) a čisté skóre propagátora (NPS). KPI jsou specifické metriky, které měří výkonnost agentury v oblastech, jako je spokojenost zákazníků, udržení zaměstnanců a růst tržeb. NPS měří pravděpodobnost, že klient doporučí agenturu ostatním.
Tyto nástroje pro získání přehledu nabízejí vhled do síly vztahů s klienty a oblastí, které je třeba zlepšit.
Osvědčené postupy pro zlepšení vztahů mezi agenturou a klientem
Pokud chcete budovat trvalé a plodné vztahy se svými klienty, musíte se řídit osvědčenými postupy, které vám pomohou společně prosperovat.
Zde je několik z nich:
1. Pěstujte otevřené komunikační kanály
Komunikace je klíčem k úspěšnému partnerství. Musíte být se svými klienty v pravidelném kontaktu, sdílet novinky, klást otázky a řešit případné problémy. K rychlému chatování můžete využít nástroje jako Google Chat a Slack, k podrobným konverzacím souvisejícím s projekty pak funkce pro zasílání zpráv v ClickUp.
Funkce zobrazení chatu v ClickUp je vynikajícím nástrojem pro zlepšení komunikace s vaším týmem v souvislosti s projekty, aniž byste museli přecházet z ClickUp do jiného nástroje.
ClickUp Chat vám umožňuje
- Vytvářejte zobrazení chatu pro jakoukoli úroveň práce, od aktualizací pro celou společnost až po konkrétní týmy nebo projekty.
- Označujte a přiřazujte osoby, úkoly, dokumenty, zobrazení a umístění pomocí @zmínek.
- Sdílejte přílohy, odkazy, vložené soubory a formátování bohatého textu ve svých zprávách.
- Integrujte s dalšími komunikačními nástroji, jako jsou Google Chat, Slack a Microsoft Teams.
- Dostávejte oznámení o všech aktualizacích nebo zmínkách ve svých chatech.
K zjednodušení plánování strategie rozvoje vašeho podnikání můžete také použít šablonu komunikačního plánu ClickUp.
S touto šablonou můžete snadno vytvořit smysluplný akční plán, sledovat cíle projektu a zajistit dodržení všech termínů. Tuto šablonu použijte k
- Naplánujte si strategii interní a externí komunikace.
- Přizpůsobte a vylepšete své sdělení pro cílovou skupinu.
- Komunikujte se svými klienty a zainteresovanými stranami pravidelně.
2. Stanovte si jasné cíle a očekávání
Nic nespojuje agentury a klienty tak účinně jako společné cíle. Koneckonců, když roste podnikání vašeho klienta, roste i to vaše. A když překonáte své cíle, těží z toho oba.
Aby byly tyto scénáře úspěchu realizovatelné, musíte vy i vaši klienti mít jasnou vizi
- co chcete dosáhnout, a
- Jak budete měřit svůj pokrok
S ClickUp Goals můžete nastavit, sledovat a sdílet konkrétní, měřitelné a časově ohraničené cíle, které jsou v souladu s cíli vašich klientů.
Využijte ClickUp Goals k
- Vytvořte sledovatelné cíle související s vaší prací. Stanovte termíny, vlastníky a oprávnění pro každý cíl a sledujte procentuální pokrok při plnění cílů.
- Měřte úspěch pomocí číselných, peněžních, pravdivých/nepravdivých nebo úkolových kritérií. Vytvářejte sprintové cíle, týdenní prodejní cíle a další přidáním úkolů z různých týmů do cíle.
- Přidejte karty cílů do dashboardů a sledujte pokrok v plnění cílů a další metriky týmu na jednom místě. Přizpůsobte vzhled a rozložení svých dashboardů podle svých preferencí.
ClickUp můžete také integrovat s dalšími nástroji pro správu projektů a klientů, jako jsou Jira a Trello, a zajistit tak soulad napříč platformami.
3. Porozumějte si navzájem v oblasti obchodních operací
Abyste mohli svým klientům nabídnout řešení, která budou fungovat, musíte dokonale rozumět jejich podnikání. To znamená znát jejich cíle, výzvy, procesy a preference – možná lépe než oni sami. Čím více komunikujete a spolupracujete, tím lépe rozumíte jejich potřebám a očekáváním a můžete je proměnit v úspěšné výsledky.
4. Podporujte otevřenou zpětnou vazbu a komunikaci
Zpětná vazba je nezbytná pro zlepšení vašich výkonů a udržení spokojenosti vašich klientů. Měli byste své klienty povzbuzovat, aby vám během celého trvání vztahu sdělovali své upřímné názory a návrhy.
Tato otevřená komunikace s klienty vám pomůže identifikovat, co funguje dobře a co je třeba zlepšit. Měli byste také naplánovat pravidelné schůzky nebo zpětnou vazbu, abyste mohli diskutovat o tom, co funguje dobře a co by se dalo zlepšit.
5. Zaveďte efektivní procesy zapracování nových zaměstnanců
Dobrý proces zapracování udává tón pro zbytek vztahu. Měl by vašim klientům poskytnout všechny informace a zdroje, které potřebují k hladké spolupráci s vámi. Může se jednat například o uvítací balíčky, školení nebo přístup k platformám a nástrojům. Dobrý proces zapracování vám také pomůže od samého začátku navázat důvěru a vztah s vašimi klienty.
6. Dodržujte důsledně své sliby
Nic nepoškozuje vztah více než nesplněné sliby. Musíte být spolehliví a důvěryhodní, což znamená plnit své závazky a dodržovat termíny. Je také důležité být transparentní ohledně toho, co můžete a nemůžete udělat, a podle toho řídit očekávání klientů.
Tímto způsobem budete na stejné vlně a budete moci společně pracovat na řešení problémů. Pokud narazíte na nějaké problémy nebo zpoždění, měli byste o tom co nejdříve informovat své klienty a společně hledat řešení.
Digitální marketing a vztahy mezi agenturou a klientem
Jako profesionál v agentuře nebo marketér víte, jak důležité je budovat trvalé vztahy se svými klienty. Ale jak toho dosáhnout v digitálním věku, kdy je komunikace a spolupráce složitější a dynamičtější než kdykoli předtím? Právě zde přichází na řadu digitální marketing.
Nástroje digitálního marketingu pro lepší komunikaci
Nástroje digitálního marketingu – od platforem pro správu projektů klientů a analytických řešení až po software pro spolupráci – změnily způsob, jakým agentury a klienti komunikují a spolupracují, a zvýšily tak efektivitu a účinnost marketingových kampaní.
Tyto nástroje vám mohou pomoci
- Vytvářejte sdílené kalendáře, úkoly a diskuze, abyste zajistili, že všichni budou na stejné vlně a budou postupovat podle plánu.
- Odstraňte bariéry pomocí komunikace v reálném čase a sdíleného přístupu k dokumentům a zdrojům.
- Zajistěte rychlé reakce a proaktivní přístup, který předčí očekávání klientů.
- Přizpůsobte komunikaci preferencím klientů a vytvořte hlubší vztahy.
- využijte analytické nástroje k informovanému rozhodování a budování důvěry klientů
Strategie pro správu schvalovacích procesů v sociálních médiích
Zajímá vás, jak zachovat konzistentnost značky a zajistit dodržování pokynů pro značku a regulačních požadavků? Pomohou vám efektivní schvalovací procesy pro sociální média.
Zde je několik tipů, které vám pomohou lépe spravovat schvalovací procesy na sociálních médiích:
- Využijte platformy pro správu sociálních médií, které vám umožní vytvářet, plánovat a publikovat vaše příspěvky na sociálních médiích napříč několika platformami.
- Vytvořte kalendáře obsahu, které vám pomohou předem naplánovat a zorganizovat obsah sociálních médií.
- Nastavte schvalovací procesy, které vašim klientům umožní zkontrolovat a schválit vaše příspěvky na sociálních médiích před jejich zveřejněním.
- Využijte designové nástroje, které vám pomohou vytvářet vizuálně atraktivní a poutavý obsah pro vaše příspěvky na sociálních sítích.
- Zajistěte konzistentnost značky a dodržování předpisů prostřednictvím zefektivněných schvalovacích procesů, které kontrolují případné chyby nebo porušení předpisů.
Úloha silných vztahů s klienty při posilování marketingové komunikace
Silný vztah mezi agenturou a klientem je nezbytný pro úspěšnou marketingovou komunikaci a zákaznickou podporu. Když mají agentury a klienti pevný vztah, mohou otevřeně komunikovat, sdílet poznatky a lépe spolupracovat, což vede k inovativnějším a účinnějším marketingovým kampaním.
Podporuje také důvěru a porozumění s novými klienty, což agenturám umožňuje získat hlubší vhled do značky klienta, cílové skupiny a cílů. To zase agenturám umožňuje vytvářet přizpůsobenější a efektivnější marketingové strategie, které rezonují s publikem klienta.
Překonávání výzev ve vztazích mezi zákazníky a agenturami
Zdravý vztah mezi agenturou a klientem je nezbytný pro úspěch každého projektu, ale často s sebou nese řadu výzev. Od rozšiřování rozsahu projektu přes tlaky na rozpočet, řešení protichůdných očekávání až po řízení pracovního toku – mnoho věcí se může pokazit.
Zde je návod, jak tyto problémy řešit přímo:
1. Rozšiřování rozsahu
Rozšíření rozsahu projektu je postupné rozšiřování projektu nad rámec jeho původních cílů. Může k němu dojít z různých důvodů, například kvůli změnám potřeb zákazníků, nejasným požadavkům nebo špatnému řízení projektu. Může vést k překročení rozpočtu, nedodržení termínů a napjatým vztahům.
Aby se zabránilo rozšiřování rozsahu projektu,
- Ujistěte se, že obě strany chápou rozsah práce a co je v projektu zahrnuto a co není.
- Zaveďte proces řízení změn, který vyžaduje formální schválení všech změn v rozsahu.
- Udržujte otevřenou a transparentní komunikaci, abyste mohli řešit jakékoli změny rozsahu, jakmile k nim dojde, a zabránit tak narušení projektu.
2. Tlak na rozpočet a hospodářský pokles
Tlak na rozpočet může pramenit z různých zdrojů, včetně neočekávaných výdajů, kolísajících tržních podmínek nebo hospodářského poklesu. Tyto faktory mohou ovlivnit finance a proveditelnost vašeho projektu a mohou vyžadovat úpravu vašich plánů a očekávání.
Jak se s touto výzvou vypořádat?
- Vyčleňte část rozpočtu na nepředvídané výdaje.
- Zaměřte se na úkoly s velkým dopadem, které jsou v souladu s cíli projektu.
- Hledejte příležitosti k vyjednání lepších podmínek nebo platebních podmínek s dodavateli a prodejci.
3. Konflikty a nejasná očekávání
Ke konfliktním očekáváním může dojít, když existuje nesoulad mezi tím, co klient nebo zákazník očekává, a tím, co agentura poskytuje. K tomu může dojít v důsledku špatné komunikace, nedostatečné jasnosti nebo nereálných předpokladů. Konfliktní očekávání vedou k nespokojenosti, frustraci a sporům.
K vyřešení tohoto problému
- Definujte cíle projektu, výstupy, časový harmonogram a odpovědnosti od samého začátku.
- Naplánujte pravidelné kontroly, abyste se ujistili, že obě strany mají stejná očekávání a pokrok.
- Vede podrobné záznamy o schůzkách, dohodách a komunikaci, aby se předešlo nedorozuměním.
Neexistuje žádné univerzální řešení pro překonání výzev ve vztahu mezi agenturou a klientem, ale s trochou praxe a velkou trpělivostí můžete většinu situací dobře zvládnout a vyřešit.
Úspěšný vztah mezi agenturou a klientem: Finastra a ClickUp
Mnoho organizací po celém světě přijímá tyto osvědčené postupy, aby zlepšily vztahy mezi agenturou a klientem. Jednou z nich je Finastra, přední společnost v oblasti finančních technologií, která poskytuje softwarová řešení pro banky a finanční instituce.
Společnost Finastra čelila výzvám v podobě roztříštěného plánování uvedení na trh (GTM), což vedlo k nekonzistentnímu provádění kampaní a zákaznickým cestám. Potřebovala platformu, která by jí pomohla zefektivnit procesy GTM, zlepšit spolupráci a zvýšit zákaznickou zkušenost.
Proto si vybrali výkonnou platformu pro správu projektů ClickUp, která nabízí řadu funkcí a integrací pro správu jakéhokoli typu projektu. Díky použití ClickUp dosáhl marketingový tým společnosti Finastra následujících výsledků:
- 30% nárůst efektivity spolupráce, protože byli schopni lépe komunikovat a koordinovat své interní a externí zainteresované strany.
- 40% nárůst celkové efektivity GTM, protože se jim podařilo automatizovat a optimalizovat pracovní postupy GTM – od plánování po provedení a analýzu.
- Výrazné zlepšení zákaznické zkušenosti, protože byli schopni vytvořit inovativnější a působivější marketingové kampaně, které rezonovaly s jejich cílovou skupinou.
ClickUp také poskytl vedení společnosti Finastra přístup v reálném čase k informacím o stavu a výkonu projektů, čímž zlepšil komunikaci a transparentnost.
Nástroje, které zlepšují komunikaci mezi agenturou a klientem
Správná sada nástrojů vám může výrazně pomoci udržet silné vztahy s klienty a zajistit dlouhodobý úspěch zákazníků. Jak poznáte, co hledat? Tyto nástroje by se měly zaměřovat na efektivní komunikaci, zefektivnění správy úkolů a schopnost pomoci vám řešit potřeby klientů.
A jednou z platforem, která to všechno dokáže, je ClickUp. A co je nejlepší? ClickUp chápe, že ne všechny agentury používají stejné nástroje stejným způsobem. Platformu pro správu projektů ClickUp si tedy můžete téměř nekonečně přizpůsobovat tak, aby co nejlépe vyhovovala vám a vašim klientům.
1. Vizualizujte pokrok pomocí přizpůsobených dashboardů
Pomocí panelů ClickUp přizpůsobte své konkrétní pracovní postupy požadavkům klientů a lépe spravujte vše od generování potenciálních zákazníků po správu zákazníků a udržení klientů.
Funkce dashboardu vám umožňuje efektivně rozdělit práci mezi členy týmu, přidělovat zdroje a plánovat a sledovat úkoly. Svůj pokrok můžete vizualizovat přidáním koláčových, čárových a sloupcových grafů.
S klienty můžete také sdílet přizpůsobené přehledy, které v reálném čase zobrazují průběh projektu, výkonnost kampaně a blížící se termíny. To buduje důvěru a eliminuje potřebu neustálých aktualizací stavu.
A nakonec využijte dashboardy k prezentaci poutavých datových příběhů. Vizualizujte trendy, identifikujte příležitosti a zdůvodněte doporučení. Tím posílíte důvěru klientů ve vaši odbornost a strategické myšlení.
2. Zefektivněte oslovování klientů, komunikaci a správu
Systém CRM od ClickUp vám pomůže zlepšit vztahy mezi agenturou a klienty tím, že vám umožní spravovat prodejní pipeline, sledovat a spravovat účty a spolupracovat s týmem a klienty na jednom místě.
Můžete použít ClickUp CRM k
- Sledujte podrobnosti o klientech, historii komunikace a důležité poznámky.
- Spravujte potenciální klienty a sledujte jejich pokrok prostřednictvím prodejního procesu.
- Sledujte potenciální obchody a posuzujte jejich hodnotu a pravděpodobnost uzavření.
- Přiřazujte úkoly související se správou klientů a stanovujte termíny, abyste zajistili včasné sledování.
- Zefektivněte opakující se úkoly a pracovní postupy, jako je zasílání následných e-mailů nebo aktualizace záznamů o klientech.
- Získejte přehled o interakcích s klienty, prodejních výsledcích a celkovém stavu podnikání.
Získejte intuitivní způsob správy kontaktů, prodejů a důležitých dat na jedné platformě pomocí jednoduché šablony CRM od ClickUp. Přizpůsobte šablonu tak, aby odrážela všechny důležité informace o klientech, a zajistěte si snadnou organizaci pipeline.
Ať už jednáte se zákazníky nebo dodavateli, tato šablona zjednodušuje proces a pomáhá vám udržet si přehled a mít pod kontrolou každou interakci.
Tuto šablonu použijte k:
- Zjednodušte správu zákaznických dat
- Automatizujte prodejní procesy
- Získejte komplexní přehled o interakcích se zákazníky.
- Sledujte průběh prodeje
- Analyzujte zpětnou vazbu a trendy v interakcích se zákazníky nebo dodavateli.
- Čiňte informovaná rozhodnutí, abyste zlepšili zákaznickou zkušenost.
Díky funkcím pro sledování času, značkám, varováním o závislostech a integraci e-mailů je jednoduchá šablona CRM od ClickUp ideálním řešením pro efektivní správu vztahů s klienty.
3. Plynulá spolupráce s klienty
Využijte funkce ClickUp pro řízení projektů kreativních agentur a spolupracujte se svými klienty. Nabízí řadu funkcí a integrací, které vám pomohou řídit vaše projekty, komunikovat s klienty a dodávat vysoce kvalitní práci.
Zde jsou některé z výhod používání tohoto nástroje:
- Centralizujte komunikaci se svými klienty pomocí chatových zobrazení, komentářů, zpětné vazby a schvalování v rámci ClickUp.
- Pozvěte své klienty, aby se připojili k vašemu pracovnímu prostoru a spolupracovali s vámi na úkolech, dokumentech a cílech.
- Zefektivněte své pracovní postupy a získejte přehled o každém kroku díky funkcím, jako jsou seznamy úkolů, podúkoly, kontrolní seznamy, závislosti, stavy, priority a další.
- Vytvořte si vlastní pracovní postupy, které budou vyhovovat vašim konkrétním potřebám – pomocí automatizace, šablon a vlastních polí.
- Integrujte ClickUp s dalšími nástroji, jako jsou e-mail, kalendář, fakturace a další, a zefektivněte tak své pracovní procesy.
Posílení úspěšných vztahů mezi agenturou a klientem
Stabilní a dlouhodobé vztahy mezi agenturou a klientem nevznikají náhodou. Vyžadují vědomé úsilí, porozumění a investice – a to na obou stranách. A mohou rozhodovat o úspěchu nebo neúspěchu vaší agentury.
ClickUp s celou řadou funkcí, jako je spolupráce v reálném čase, CRM funkce, přizpůsobitelné pracovní postupy a integrace s nástroji třetích stran, nabízí komplexní řešení problémů, s nimiž se agentury při udržování trvalých vztahů s klienty běžně potýkají.
Díky využití ClickUp můžete zefektivnit své operace, zlepšit komunikaci a v konečném důsledku dosáhnout výjimečných výsledků pro své klienty. Může to být pojivo, které posílí vaši vazbu s klienty.
Zaregistrujte se ještě dnes a vyzkoušejte ClickUp zdarma!
Časté dotazy
1. Jak budujete vztahy mezi agenturou a klientem?
Existuje několik způsobů, jak můžete budovat a rozvíjet silné vztahy mezi agenturou a klientem. Chcete-li s klienty navázat silná a trvalá partnerství, musíte
- Komunikujte jasně
- porozumět jejich potřebám a cílům
- Stanovte realistická a vzájemně dohodnutá očekávání.
- Buďte transparentní a upřímní ohledně své práce a pokroku.
- poskytujte hodnotu a kvalitu
- Buďte proaktivní a reagujte rychle.
- řešte jakékoli konflikty nebo problémy profesionálně a s respektem
2. Jak se vyvíjí dobrý vztah mezi agenturou a klientem?
Budování dobrých vztahů mezi agenturou a klientem lze rozdělit do pěti fází: objevování a porozumění, vývoj strategie, realizace, hodnocení a iterace. V každé fázi musí obě strany spolupracovat, komunikovat, sladit své očekávání a cíle a společně pracovat na jejich dosažení.
3. Jak budovat dobré vztahy s klienty?
Chcete-li budovat dobré vztahy s klienty, musíte efektivně komunikovat, plnit své sliby, rozumět jejich podnikání a publiku, poskytovat hodnotu a řešení, být proaktivní a předvídat jejich potřeby, být transparentní a zodpovědní a profesionálně řešit konflikty nebo zpětnou vazbu.