10 IT šablon pro technologické manažery a IT týmy

Správa IT operací ve vaší organizaci je složitý proces. Samotný počet projektů, včetně vývoje softwaru, procesů helpdesku a hlášení chyb, vyžaduje značné množství času a úsilí.
Nebylo by příjemné, kdybyste nemuseli pokaždé začínat od nuly, když máte nový IT projekt, prezentaci, webovou stránku nebo technologický produkt? Právě k tomu slouží šablony.
Bez ohledu na to, jaký typ organizace řídíte, IT manažeři a IT týmy ve všech odvětvích ocení rychlejší, efektivnější a zjednodušené spouštění projektů díky výkonným šablonám zaměřeným na IT v této příručce.
Ať už vytváříte prezentace v PowerPointu nebo budujete znalostní databázi, která pomáhá sledovat chyby, tyto šablony vám ušetří čas, energii a starosti.
Co je IT šablona?
IT šablony pomáhají technologickým manažerům a týmům standardizovat a zefektivnit jejich procesy a pracovní postupy tím, že rychle nastíní práci nezbytnou pro vývoj softwaru nebo údržbu technologie.
Pro softwarovou společnost nebo agenturu zabývající se webovým designem to může znamenat lepší organizaci procesu vývoje softwaru a SaaS. Pro helpdesk se to může týkat sledování ticketů a problémů.
IT šablony jsou jednoduché dokumenty nebo tabulky, které organizacím pomáhají vytvářet a provádět standardní operační postupy. Přednastavený dokument zajišťuje, že jste stanovili podrobnosti, což pomáhá kolegům a zúčastněným stranám zůstat na stejné vlně, pokud jde o formát a strukturu dokumentu.
Správná šablona může dokonce pomoci při komunikaci se zákazníky. Softwarová společnost může například použít šablonu k nastínění svých služeb klientům ve standardním balíčku. To pomáhá, aby projekt působil efektivněji a profesionálněji, zatímco tým těží z větší kontroly a standardizace.
Společnosti mohou pomocí správné šablony pomoci svému IT týmu plánovat dopředu a dívat se do budoucnosti s přesnou představou o tom, co očekávat, až se příště vyskytne problém nebo bude třeba vytvořit novou aplikaci.
Co dělá dobrou IT šablonu?
Různé šablony jsou užitečné pro různá řešení. V důsledku toho může být obtížné přesně definovat, co dělá dobrou IT šablonu. Nicméně ty nejlepší možnosti mají několik společných charakteristik, jako například:
- Uživatelská přívětivost: Každý člen týmu by měl být schopen snadno se zapojit a začít šablonu s jistotou používat, protože přesně ví, jaké výhody mu přinese.
- Integrace s řízením projektů: V ideálním případě by se vaše šablona měla přímo integrovat s nástrojem pro řízení webových vývojových projektů nebo vývoj aplikací, což uživatelům umožní vytvářet úkoly nebo proměnit nápad v širší projekt.
- Nízké (nebo žádné) náklady: Šablona, kterou používáte, by měla být buď zdarma s nástrojem podle vašeho výběru, nebo by měla nabízet demo verzi, kterou si můžete před zakoupením vyzkoušet.
- Funkce pro spolupráci: Dobrá šablona pomáhá vašemu týmu společně upravovat obsah a spolupracovat na jeho realizaci.
10 nejlepších bezplatných IT šablon pro technologické manažery a IT týmy
Je čas být konkrétní. Ať už jste softwarová společnost, která chce zefektivnit procesy své agentury, nebo organizace hledající lepší IT řešení, šablony v této příručce pomohou vaší firmě dosáhnout nejdůležitějších technologických cílů.
1. Šablona seznamu IT projektů ClickUp
Bez ohledu na velikost vaší společnosti je pravděpodobné, že váš technologický tým má spoustu práce. Šablona seznamu IT projektů ClickUp pomáhá vedoucím týmů sledovat projekty a dodržovat termíny.
Je to ideální volba pro zobrazení a správu vašich projektových portfolií nebo pro vylepšení vašeho softwaru pro správu ticketů pro vaše IT služby.
Šablona sama o sobě sestává ze tří základních zobrazení:
- Zobrazení Souhrn vám poskytuje přehledný přehled vašich projektů. Můžete zkontrolovat proměnné, jako jsou termíny, úrovně priority, stav a úroveň dopadu, abyste mohli rychle přijímat strategická rozhodnutí.
- Přehled procesů poskytuje stejné informace, ale organizuje je podle aktuálního stavu. Použijte jej k propojení projektů s týmy a sledování nevyřízených úkolů v každé fázi.
- Zobrazení kalendáře vytváří projektový nástroj a přehled založený na datech. Je to skvělý nástroj pro podrobné dlouhodobé plánování a přehledy kapacit v daném měsíci.
Tyto pohledy dohromady poskytují vaší společnosti přehled o všech projektech, což usnadňuje správu a pracovní postupy.
2. Šablona ClickUp Agile Scrum Management
Agilní přístup může být při vývoji softwaru, webových stránek nebo SaaS řešení doslova záchranou. Šablona Agile Scrum Management od ClickUp vám pomůže tento přístup realizovat a zefektivnit.
Existuje důvod, proč se agilní přístup stal dominantním přístupem k vývoji projektů ve většině společností. Jeho realizace však může být pro organizace, které si na tento koncept teprve zvykají, obtížná. Tato komplexní šablona vám může pomoci díky široké škále funkcí a zobrazení, které zahrnují:
- Schéma toku ceremonií a událostí na bílé tabuli, jehož cílem je udržet tok softwaru v pohybu.
- Přehled různých jarních kroků, včetně plánování, standup meetingů, recenzí a retrospektiv.
- Formulář žádosti o produkt, který vám pomůže optimalizovat řešení, která vytváříte, prostřednictvím externí zpětné vazby k funkcím.
- Nástroj pro vytváření seznamu produktů, který vám umožní sledovat funkce návrhu, které by mohly být zpožděny.
- Zobrazení sledování chyb, jehož cílem je chránit vaši aplikaci před potenciálními budoucími problémy.
- Seznam testovacích běhů, které zajistí hladký chod vašeho softwaru.
Nejlepší na tom je, že mnoho z těchto zobrazení a funkcí je předem připravených a připravených k prezentaci. To znamená, že můžete během několika minut vytvořit prezentace v PowerPointu a dalších profesionálních programech, abyste informovali zainteresované strany o svých aplikacích.
3. Šablona seznamu IT zabezpečení ClickUp
Šablona ClickUp IT Security List má za cíl zajistit bezpečnost vašich dat prostřednictvím sledování a vizualizace vašich bezpečnostních iniciativ, monitorování výkonu systému a pomoci vám koordinovat vaše týmy, aby chránily organizaci na technologické úrovni.
Začíná to přizpůsobenými stavy, které sledují aktivní potenciální hrozby a snahy o jejich zmírnění. Odtud získáte různé vizuální protokoly o chybách a hrozbách, které mohou být na seznamu k opravě v budoucnu. Přizpůsobená pole vám umožňují přidávat atributy pro lepší správu vašich iniciativ.
Ale opět, stejně jako u mnoha šablon ClickUp, jsou to právě zobrazení a integrace, které z této šablony dělají nepostradatelný nástroj pro váš bezpečnostní tým.
Na straně zobrazení můžete úkoly a iniciativy seskupit podle typu aktiva, bezpečnostní funkce a dalších parametrů. Integrace s nástroji pro správu projektů a spolupráci umožňuje převést vaše problémy se zabezpečením softwaru z přehledu přímo do akčního plánu, abyste je mohli vyřešit.
4. Šablona hlášení IT incidentů ClickUp
Pokud je váš tým nezvládá dobře, technologické incidenty mohou narušit fungování vašich webových stránek, aplikací nebo dokonce celé vaší společnosti. Šablona ClickUp IT Incident Report Template pomáhá udržovat provozní integritu při řešení incidentů.
Vy a váš IT tým můžete zadávat a sledovat incidenty na vysoké úrovni, včetně:
- Oddělení
- Zaměstnanec, který incident nahlásil
- Typ incidentu, který můžete přizpůsobit podle vaší společnosti a provozu.
- Citlivost dat, která vám umožňuje upřednostnit incidenty týkající se citlivých dat
- Potenciální negativní dopad na software nebo webové stránky a společnost jako celek
- Doporučení, jak incident vyřešit
Tato šablona obsahuje standardní úkoly, které můžete přizpůsobit tak, aby vaše společnost podnikla všechny relevantní kroky k vyřešení problému. Pokročilá funkce sledování času vám umožňuje sledovat, jak dlouho trvá vyřešení problému, což může posloužit jako podklad pro akční plány pro budoucí incidenty.
5. Šablona ClickUp pro sledování chyb a problémů
Šablona ClickUp Bug & Issue Tracking Template pomáhá IT týmům najít a vyřešit chyby a další problémy na vašem webu, v softwaru a v aplikačních řešeních. Díky několika zobrazením, přizpůsobitelným stavům a zjednodušenému procesu mohou IT odborníci standardizovat celý proces.
Vybraný pohled je nástěnkový přehled toho, jak vaše společnost nebo agentura obvykle spravuje a řeší chyby. Hlavní seznam chyb obsahuje přehled otevřených, zablokovaných, přiřazených a rozpracovaných problémů. Každý z nich můžete rozbalit a zobrazit podrobný přehled každé chyby a nezbytných kroků k jejímu vyřešení.
A to je jen začátek. Obrazovka Omezení a řešení vám pomůže přesně pochopit, co vaše řešení podporují a co ne. Integrovaný formulář pro hlášení chyb přesouvá nové problémy přímo do vašeho pracovního postupu, zatímco předem připravený dokument pro třídění popisuje proces, který se spustí, když se jedna z těchto nových chyb dostane do systému.
6. Šablona ClickUp Backlog & Sprints
Backlogging je klíčovou součástí agilního vývoje a designového procesu a šablona ClickUp Backlog and Sprints tento proces zjednodušuje. Použijte ji jako nástroj pro mapování procesů, abyste ušetřili čas svému týmu a udrželi všechny v obraze.
Tato šablona může být velkým přínosem pro softwarové společnosti, které neustále pracují na nových verzích. Zadejte proměnné, jako je termín, priorita a odhadovaný potřebný čas, a poté přiřaďte body front-end a back-end scrum. Při každém přihlášení můžete sledovat průběh, a to i pomocí měřiče spolehlivosti, který vám řekne, zda je úkol na dobré cestě k včasnému dokončení.
7. Šablona poznámek k vydání ClickUp
S šablonou ClickUp Release Notes Template můžete zjednodušit jednu z největších potenciálních bolestí hlavy, kterým čelí vývojové týmy: informovat všechny přesně o tom, co se změnilo v nejnovější verzi vašich aplikačních řešení nebo designu webových stránek.
Šablona vám umožňuje nastínit nové funkce a opravy chyb v nové verzi. Díky této šabloně každý, kdo používá vaše řešení, ví, co může očekávat, a může kdykoli snadno nahlédnout do vašich poznámek k vydání.
Protože je tato šablona součástí ClickUp Docs, zahrnuje funkce pro spolupráci v reálném čase. Více členů týmu může spolupracovat na vytváření obsahu a připravit jej do podoby vhodné pro prezentaci pro kohokoli, kdo jej potřebuje vidět.
8. Šablona hlášení chyb ClickUp
Jako centralizovaná funkce pro IT týmy, které chtějí zefektivnit svou práci, jen málokterá šablona překoná šablonu ClickUp Bug Report Template.
Jedná se o jednoduchou jednostránkovou zprávu, kterou mohou členové vašeho týmu použít k popisu základních informací a problémů souvisejících s chybou, kterou oni (nebo někdo jiný ve vaší organizaci) našli ve vašich řešeních nebo na vašem webu. Obsahuje také nástroj pro vytváření úkolů, který vytváří a přiřazuje jasné další kroky.
Tato šablona však nabízí mnohem cennější funkce než jen identifikaci jednotlivých chyb, které se mohou skrývat ve vašich řešeních. Můžete ji také použít k získání komplexnějšího přehledu všech problémů, které je třeba vyřešit, a to na základě časové osy, což vám pomůže lépe stanovit priority oprav nezbytných pro hladký chod vašich řešení.
9. Šablona testovacího případu ClickUp
Žádná softwarová sestava není kompletní bez rozsáhlého testování, které zajistí stabilitu, bezpečnost a úspěch. Ať už jste agentura pracující jménem klientů nebo poskytujete interní IT služby, šablona testovacích případů ClickUp vám pomůže tyto testy vylepšit a zefektivnit.
Šablonu považujte za nástroj pro vytváření testovacích případů, který standardizuje celý proces. Kromě základních informací, jako je verze softwaru a datum, můžete zadat základní parametry testu (například pokus o přihlášení do nově vytvořené marketingové aplikace) a jeho výsledky.
Můžete dokonce jít ještě dál. Sekce „Podrobnosti výsledků“ v nástroji pro vytváření případů vám umožňuje přidat všechny nuance vašeho testu, včetně očekávaných výsledků, skutečných výsledků a sledování úspěšnosti/neúspěšnosti. Díky tomu mohou všichni členové týmu přesně vidět, co musí udělat, aby vylepšili produkt.
10. Šablona protokolu změn softwaru ClickUp
Šablona ClickUp Software Change Log Template vám umožňuje poskytnout vašemu týmu přesný přehled o tom, co se změnilo v každé verzi a aktualizaci, takže vaši IT pracovníci mohou okamžitě prozkoumat nuance těchto aktualizací v případě, že se experiment nebo vydání nepovede.
Jedná se o jednoduchou tabulku, která obsahuje sekce jako číslo změny, typ změny, popis, stav, priorita a vlastník. Co však činí tuto šablonu skutečně jedinečnou, je její schopnost integrovat se do širší infrastruktury ClickUp.
Díky závislostem se vaše statická tabulka může najednou stát dynamickou. Úkoly mohou také vycházet přímo ze záznamu změn. Zůstává to základní přehled, ale přidává další funkce, které zlepšují snadnost použití a interaktivitu pro celý tým.
Zefektivněte své operace a vývoj pomocí šablon informačních technologií ClickUp.
Nelze dostatečně zdůraznit, jaký rozdíl může správná šablona znamenat pro vaše technologické služby a postupy. Pokud se můžete zbavit nutnosti začínat pokaždé od nuly a místo toho se soustředit pouze na data a obsah v předem připravené šabloně, už jste vyhráli.
A to ještě ani nemluvíme o rozdílu, který může přinést správný software pro správu IT, zejména pokud tento software obsahuje nástroj pro tvorbu šablon a rozsáhlou knihovnu.
Mezi mnoha dostupnými řešeními vyniká ClickUp. Může to být díky našim funkcím pro správu projektů, možnostem spolupráce nebo intuitivnímu designu uživatelského rozhraní. Nebo možná díky bezplatné verzi, ke které se můžete přihlásit a vyzkoušet naši aplikaci a šablony bez jakéhokoli závazku.
Ať už se jedná o cokoli, je čas vyzkoušet ClickUp ve vaší organizaci a zefektivnit vaše technologické úsilí. Jste připraveni začít? Vytvořte si ještě dnes bezplatný účet na našem webu!