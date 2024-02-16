10 nejlepších integrací Make pro automatizaci pracovních postupů v roce 2025

Cítíte se zahlceni nekonečným množstvím úkolů?
Všichni jsme to zažili, když jsme se snažili zvládnout milion úkolů a přáli si, aby den měl více hodin.
Existuje efektivní způsob, jak zvládnout opakující se úkoly a ušetřit čas na to, na čem záleží: integrace Make. Make je váš super asistent, který automatizuje vše od jednoduchých každodenních úkolů až po složité pracovní postupy! A je snadno použitelný vizuálně.
prostřednictvím Make
Představte si…?
- Už žádné kopírování a vkládání dat mezi vašimi oblíbenými aplikacemi pro zasílání zpráv! Make za vás snadno přenáší informace, čímž vám ušetří nekonečné klikání a frustraci.
- Už nikdy nebudete psát nudné e-maily a zprávy. Automatizujte svou komunikaci a přivítejte bezstresovou doručenou poštu.
- Splňte všechny své termíny! ️Make se integruje s vašimi oblíbenými aplikacemi, aby vaše složité pracovní postupy zůstaly na správné cestě díky automatickým připomenutím a oznámením.
Ukážeme vám, jak se zbavit zbytečné práce a pracovat chytřeji, nikoli tvrději, s 10 nejlepšími integracemi Make, které v roce 2024 (a dále) revolučním způsobem změní obchodní procesy.
Co byste měli hledat v integraci Make?
Považujte integrace Make za své osobní architekty pracovních postupů. Zde je několik věcí, na které byste se měli zaměřit:
- Tvorba a správa scénářů: Make vám pomůže vytvořit nový scénář a spravovat stávající scénáře integrací nejčastěji používaných nástrojů. To znamená, že můžete vytvářet automatizační sekvence akcí přizpůsobené vašim konkrétním potřebám pracovních postupů.
- Integrace vlastních aplikací: Síla Make spočívá v jeho schopnosti vytvářet nebo aktualizovat propojení ve vlastních aplikacích. To je nezbytné pro firmy, které chtějí integrovat softwarová řešení na míru do svých pracovních postupů.
- Pokročilé možnosti přizpůsobení: Schopnost vytvářet nebo aktualizovat vlastní funkce a moduly Integromat Markup Language (IML) odlišuje Make od ostatních. To umožňuje složité, přizpůsobené automatizační procesy, které se mohou přizpůsobit komplexním obchodním potřebám.
- Funkce Webhook a RPC: Podpora Make pro webhooky a RPC (Remote Procedure Calls) nabízí pokročilé možnosti výměny dat v reálném čase a externích procedur, čímž zvyšuje odezvu a všestrannost vašich automatizací.
Pokud i vy jste připraveni opustit časově náročnou a manuální práci, rozhodně byste měli prozkoumat integrace Make.
10 nejlepších integrací Make, které můžete použít
Zde je 10 nejlepších integrací Make pro odemknutí efektivnějších a automatizovaných pracovních postupů:
1. ClickUp
Máte potíže se správou více nástrojů ve vašem pracovním postupu? Integrace Make od ClickUp se o to postará za vás. Propojuje ClickUp s jakoukoli online aplikací nebo API, automatizuje úkoly a synchronizuje data v reálném čase.
Pokud vás například unavuje posílat svému šéfovi aktualizace přes Slack pokaždé, když publikujete příspěvek na blogu z ClickUp, Make to může automatizovat.
Díky jednoduchému nastavení Make automaticky odešle oznámení přes Slack pokaždé, když se z vaší fronty ClickUp zveřejní nový příspěvek. To vám ušetří čas a zajistí, že váš tým bude vždy informován.
Pokud jste někdy snili o tom, že budete moci rychle najít jakýkoli úkol, dokument nebo zprávu, aniž byste museli ručně procházet každou aplikaci, pak je univerzální vyhledávání ClickUp přesně to, co hledáte.
Stačí propojit své aplikace a soubory a můžete prohledávat svůj pracovní prostor ClickUp rychleji než kdykoli předtím.
Tato integrace zjednodušuje správu úkolů a zlepšuje vaše možnosti přístupu k informacím a jejich organizaci napříč platformami.
Díky synchronizaci dat v reálném čase a komplexním vyhledávacím funkcím můžete pracovat efektivněji než kdykoli předtím.
Nejlepší funkce ClickUp
- Automatizujte různé úkoly ClickUp pomocí stovek šablon, propojení Slack, HubSpot CRM a dalších nástrojů, bez nutnosti znalosti programování.
- Rozsáhle přizpůsobte akce ClickUp, včetně vytváření úkolů, přiřazování komentářů a interakcí API.
- Vyhledávejte a přistupujte k datům ClickUp napříč aplikacemi, od zobrazení prostoru až po konkrétní dílčí úkoly.
- Zefektivněte pracovní postupy pomocí hotových šablon pro integraci aplikací pro zasílání zpráv a kontaktů HubSpot CRM do úkolů.
Omezení ClickUp
- Někteří uživatelé považují rozhraní zpočátku za složité.
- Vyšší náklady na rozsáhlé úložiště dat
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: K dispozici ve všech placených tarifech za 5 $/člen pracovního prostoru/měsíc
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9000 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4000 recenzí)
2. Calendly
Jste unaveni z nekonečného prohledávání e-mailových řetězců jen proto, abyste naplánovali schůzku? Make for Calendly vám přináší snadné plánování pomocí jednoduchého rozhraní typu drag-and-drop.
Umožňuje vám snadno propojit Calendly s různými aplikacemi, díky čemuž je řízení projektů a pracovní postupy CRM hračkou, a to vše bez nutnosti znalostí programování.
Jedná se o vizuálně intuitivní a robustní sadu nástrojů bez nutnosti programování. I přes počáteční náročnost na osvojení si budete schopni pomocí integrace Make s Calendly naplánovat a automatizovat i ty nejsložitější pracovní postupy. Díky této snadnosti použití se jedná o jeden z nejlepších nástrojů bez nutnosti programování pro produktové manažery.
Nejlepší funkce Calendly
- Integrujte s nástroji CRM a projektového řízení pro vytváření úkolů a správu kontaktů.
- Vytvářejte nebo aktualizujte tikety ve svém systému pro každou událost.
- Automaticky aktualizujte záznamy a stavy v Google Sheets nebo databázích z událostí Calendly (nebo dokonce Google Calendar).
Omezení Calendly
- Nemusí podporovat všechny požadované aplikace třetích stran.
- Mohou duplikovat funkce, které jsou již přítomny v jiných nástrojích.
Ceny Calendly
- Navždy zdarma
- Essentials: 12 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 20 $/měsíc na uživatele
- Týmy: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (více než 2 100 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 300 recenzí)
3. Pipedrive
Představte si prodejní pipeline, která se spravuje sama. Zní to nereálně? Není to tak. Pipedrive a Make to společně umožňují.
Tato spolupráce přesahuje rámec standardního řízení prodejního procesu – jde o transformaci vaší prodejní efektivity.
Tato integrace vám umožňuje automaticky zpracovávat datová propojení mezi Pipedrive a aplikacemi jako Airtable, Asana a Mailchimp. A to vše na intuitivní platformě bez nutnosti programování.
Například přidejte novou zakázku v Pipedrive a Make automaticky nastaví nový úkol v Asaně, aby ji spravoval. Nové potenciální zakázky v Pipedrive? Okamžitě se přidají do Mailchimpu pro okamžité e-mailové sledování.
Integrace Pipedrive s Airtable navíc aktualizuje vaše databáze v reálném čase, čímž zvyšuje přesnost reportů a analýzy trendů.
Díky této automatizaci odpadá ruční zadávání dat, takže se váš prodejní tým může soustředit na prodej. Automatizace složitých pracovních postupů během několika minut umožňuje vašemu týmu věnovat více času klientům a potenciálním zákazníkům, což vede k dosažení požadovaných výsledků.
Nejlepší funkce Pipedrive
- Navrhujte a automatizujte pracovní postupy vizuálně pomocí rozhraní drag-and-drop, a to i bez znalostí programování.
- Propojte se s tisíci aplikacemi, včetně Airtable, Asana a Mailchimp, a zajistěte si komplexní automatizaci.
- Integrujte více aplikací do jediného pracovního postupu a získejte neomezené možnosti automatizace.
Omezení Pipedrive
- Široké možnosti a přizpůsobení mohou být pro nové uživatele ohromující.
- Hlavně prodeji a CRM pracovním postupům
Ceny Pipedrive
- Základní: 11,90 $/měsíc na uživatele
- Pokročilá verze: 24,90 $/měsíc na uživatele
- Profesionální: 49,90 $/měsíc na uživatele
- Cena: 59,90 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: 74,90 $/měsíc na uživatele
Hodnocení a recenze Pipedrive
- G2: 4,2/5 (více než 1 700 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 2 900 recenzí)
4. Airtable
Make a Airtable společně nejen ukládají vaše data, ale také jim vdechují život.
Výsledek? Složité úkoly související s daty se promění v organizované, automatizované procesy.
Můžete například automatizovat proces aktualizace stavů projektů v Airtable na základě aktualizací e-mailů.
Když obdržíte e-mail s aktualizací projektu, Make může analyzovat obsah e-mailu a aktualizovat odpovídající záznam v databázi Airtable, čímž zajistí, že stav projektu bude vždy aktuální bez nutnosti ručního zadávání.
Dalším příkladem je integrace Airtable s vaší platformou zákaznické podpory. Kdykoli je vytvořen nový ticket podpory, Make může automaticky přidat záznam do Airtable.
To umožňuje podrobné sledování a analýzu požadavků na podporu, což vašemu týmu pomáhá identifikovat trendy a zlepšit dobu odezvy.
Abyste mohli plně využít potenciál integrace Make s Airtable, musíte se seznámit s jejími funkcemi a integrovat ji s dalšími nástroji pro automatizaci procesů.
Nejlepší funkce Airtable
- Propojte Airtable s mnoha aplikacemi a připravte si cestu k rozsáhlé automatizaci.
- Získejte snadno použitelné rozhraní typu drag-and-drop, díky kterému bude automatizovaný návrh pracovních postupů hračkou.
- Umožněte nastavení sofistikované automatizace, která nevyžaduje žádné znalosti v oblasti kódování.
Omezení Airtable
- Široká škála funkcí může zpočátku ohromit uživatele, kteří nejsou technicky zdatní.
Ceny Airtable
- Zdarma: Základní funkce
- Tým: 24 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 54 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Airtable
- G2: 4,6/5 (více než 2 200 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 1 900 recenzí)
5. HubSpot CRM
Prodejní týmy jsou často zahlceny potenciálními zákazníky, kontakty a obchodními příležitostmi, které všechny vyžadují včasnou pozornost. Integrace HubSpot CRM s Make může tento potenciální chaos proměnit v organizovaný a efektivní prodejní proces pro hladší prodejní operace.
Toto řešení je určeno pro týmy, které chtějí automatizovat své CRM úkoly, a poskytuje funkce, které zjednodušují správu kontaktů a obchodů.
Například když nový potenciální zákazník vyplní kontaktní formulář na vašem webu, Make může automaticky přidat jeho informace do HubSpot CRM jako nový kontakt.
Tato integrace může také spustit sled následných e-mailů od HubSpot, což zajistí okamžitou reakci bez nutnosti ručního zásahu.
Jako jedinečný příklad automatizace podnikových procesů může spolupráce HubSpot CRM a Make zvýšit dopad vašich prodejních operací.
Nejlepší funkce HubSpot CRM
- Automaticky přidávejte kontakty do seznamů a pracovních postupů.
- Zefektivněte proces vytváření a správy obchodních příležitostí.
- Vytvářejte vlastní objekty pro lepší organizaci dat.
Omezení HubSpot CRM
- Hlavně výhodné pro úkoly zaměřené na CRM, méně pro jiné oblasti podnikání.
- Nejlépe využitelné pouze v prostředí HubSpot.
Ceny HubSpot CRM
- Zdarma
- Starter: Cena začíná na 25 $/měsíc
- Professional: Od 400 $/měsíc (roční předplatné)
- Enterprise: Od 1 200 $/měsíc
Hodnocení a recenze HubSpot CRM
- G2: 4,4/5 (více než 10 600 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
6. Webflow
Pracovní prostor designéra je místem, kde se kreativita setkává s efektivitou. Webflow je toho dokonalým příkladem. Jedná se o vizuální platformu s pokročilými funkcemi pro návrh webových stránek bez nutnosti programování.
Integrace Webflow a Make kombinuje uměleckou podstatu softwaru pro webový design s praktičností softwaru pro automatizaci úkolů.
Ačkoli je to pro designéry velkým přínosem, plné využití jeho potenciálu pro navrhování, vytváření a automatizaci webových stránek vyžaduje strategický přístup a určitou znalost API.
Nejlepší funkce Webflow
- Integrujte více než 1500 oblíbených aplikací pomocí Make
- Pomocí rozhraní typu drag-and-drop snadno vytvářejte pracovní postupy.
- Umožněte spouštění scénářů okamžitě nebo podle plánu a přizpůsobte se dynamickým potřebám návrhu.
Omezení Webflow
- Nabízí omezené výhody uživatelům mimo oblast webového designu.
- Vyžaduje znalost API.
Ceny Webflow
- Starter: Zdarma
- Základní: 18 $/měsíc
- CMS: 29 $/měsíc
- Podnikání: 49 $/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Webflow
- G2: 4,4/5 (více než 520 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 230 recenzí)
7. OpenAI
OpenAI pro Make integruje umělou inteligenci do vašich každodenních obchodních procesů.
Tato výkonná kombinace přináší významné výhody při automatizaci jakýchkoli úkolů, od jednoduchých po složité. Zde je několik příkladů:
- Automatizace analýzy dat: Automaticky shrňte zpětnou vazbu od zákazníků, abyste rychle identifikovali úroveň spokojenosti a oblasti, které je třeba zlepšit.
- Generování obsahu v přirozeném jazyce: Vytvářejte popisy produktů nebo marketingové texty okamžitě na základě stručných zadání, čímž ušetříte čas.
- Optimalizace rozhodovacích procesů: Analyzujte údaje o prodeji a tržní trendy, abyste mohli doporučit účinné strategie a urychlit rozhodování.
Tip pro profesionály: Pokud uvažujete o integraci umělé inteligence do svého softwaru, vyzkoušejte také alternativy k OpenAI Playground, abyste mohli vytvářet a automatizovat cokoli.
Nejlepší funkce OpenAI
- Využijte sílu GPT-3 pro různé aplikace v neomezených pracovních postupech.
- Využijte AI k generování textového obsahu a zpracování dat.
- Využijte algoritmy umělé inteligence k rozhodování podloženému zasvěcenou interpretací dat.
Omezení OpenAI
- Omezeno specifickými schopnostmi a omezeními API OpenAI GPT-3.
- Může vyžadovat značné výpočetní zdroje, což má vliv na efektivitu pracovních postupů.
Ceny OpenAI
- Základní: Zdarma
- Plus: 20 $/měsíc na uživatele
- Tým: 30 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze OpenAI
- G2: 4,7/5 (více než 420 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (35+ recenzí)
8. Notion
Ztěžují vám nekonečné seznamy úkolů a roztříštěné dokumenty život v práci? S Make můžete posílat informace mezi Notion a jinými platformami, abyste měli potřebné znalosti vždy po ruce.
Integrací Make od Notion můžete:
- Automaticky přidávejte nové podrobnosti do stávajících záznamů v databázi.
- Vytvořte nové stránky v konkrétních sekcích pro organizaci poznámek k projektům nebo dokumentace.
- Vytvářejte nové databáze jako podstránky pro podrobné sledování projektů nebo klientů.
- Automaticky nastavujte stránky nebo bloky jako archivované, aby byl váš pracovní prostor přehledný a aktuální.
Využijte organizační schopnosti Notion, vylepšené automatizačními schopnostmi Make, k automatizaci rutinních úkolů a soustřeďte se na celkový obraz.
Nejlepší funkce Notion
- Vytvářejte přizpůsobené pracovní postupy pomocí konkrétních spouštěčů, akcí a vyhledávání.
- Organizujte procesy mezi Notion a dalšími nástroji a zvyšte tak efektivitu.
- Získejte neomezené možnosti pro propojení Notion s jinými aplikacemi a službami.
Omezení Notion
- Závisí na kompatibilitě a funkčnosti dalších připojených aplikací.
- Možnost duplikování funkcí, které již mohou existovat v Notion nebo jiných integrovaných nástrojích.
Ceny Notion
- Osobní: Zdarma
- Plus: 10 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 18 $/měsíc na uživatele
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
9. Monday. com
Monday.com a Make jsou špičkové softwarové nástroje pro automatizaci pracovních postupů.
Pokud máte pocit, že při řízení projektů musíte zvládat příliš mnoho úkolů, tato kombinace je vaší záchrannou sítí a výkonným nástrojem pro zvýšení produktivity.
Například nastavte formulář na Monday.com pro zadávání údajů o klientech, abyste zefektivnili jejich onboardingu. Po odeslání může Make automaticky vytvořit novou projektovou tabuli pro klienta, přiřadit členy týmu a odeslat klientovi uvítací e-mail s podrobnostmi o projektu a dalšími kroky.
Pokud navíc chcete informovat svůj tým o změně stavu úkolu, můžete tyto oznámení automatizovat pomocí Monday.com.
Když se stav úkolu změní na „Dokončeno“, Make může odeslat e-mail týmu, ve kterém oslaví úspěch a informuje o dalších krocích.
Nejlepší funkce Monday.com
- Automatizujte přidávání odběratelů a sloupců do tabulek a zlepšete spolupráci týmu.
- Zjednodušte práci s dokumenty přidáním souborů do aktualizací a sloupců souborů.
- Vytvářejte nové tabule, skupiny a podpoložky pro projekty na míru.
Omezení Monday.com
- Vyžaduje pečlivé plánování spouštěčů a akcí pro automatizaci.
- Integrace s jinými obchodními nástroji může být náročná.
Ceny Monday.com
- Navždy zdarma
- Základní: 12 $/pracovní místo/měsíc
- Standard: 14 $/pracovní místo/měsíc
- Pro: 24 $/pracovní místo/měsíc
- Enterprise: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Monday.com
- G2: 4,7/5 (více než 9 900 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 500 recenzí)
10. Discord
Když Discord spojí síly s Make, zefektivní vaše komunitní a obchodní procesy prostřednictvím automatizace.
Toto silné duo může být přínosem jak pro firmy, tak pro komunity. Make můžete použít k organizaci jednoduchých úkolů v Discord, včetně správy rolí, odesílání připomínek nebo spouštění složitých pracovních postupů na základě konkrétních chatových zpráv.
Make se také integruje s některými populárními alternativami Discord, aby se správa komunity a spolupráce na pracovišti staly hračkou.
Nejlepší funkce Discord
- Organizujte úkoly, jako jsou oznámení a správa členů, v Discord.
- Usnadněte automatizované odpovědi a sdílení obsahu v kanálech Discord.
- Propojte aktivity Discord s dalšími obchodními nástroji pro soudržné řízení pracovních postupů.
Omezení Discord
- Může nabídnout omezené výhody pro podniky, které nejsou zaměřeny na komunitu.
- Vyžaduje pečlivé plánování, aby bylo možné efektivně integrovat aktivity Discord s jinými pracovními postupy v podniku.
Ceny Discord
- Zdarma: Základní funkce
- Nitro Basic: 2,99 $/měsíc
- Nitro classic: 4,99 $/měsíc
- Nitro: 9,99 $/měsíc
Hodnocení a recenze Discord
- G2: N/A
- Capterra: 4,7/5 (více než 400 recenzí)
Zjednodušte svůj pracovní postup pomocí integrace Make
Viděli jsme, jak integrace Make, jako jsou Calendly, Monday.com a další, mohou výrazně zlepšit vaše obchodní procesy. Tyto nástroje jsou nezbytné pro automatizaci a zjednodušení úkolů, úsporu času a zvýšení efektivity.
Mezi nimi vyniká ClickUp. Je to více než jen další integrace Make; je to jediná aplikace, kterou budete kdy potřebovat pro správu různých projektů, týmů a pracovních postupů. ClickUp v zásadě zefektivňuje spolupráci týmů pomocí vizuální platformy, která vám umožňuje centralizovat informace o pracovišti a automatizovat úkoly.
ClickUp se však stává ještě výkonnějším, když jej integrujete s dalšími oblíbenými aplikacemi. A to nejlepší? Nevyžaduje žádné znalosti programování.
Výsledek? Už žádné neustálé přepínání mezi aplikacemi, plynulejší předávání úkolů mezi týmy a procesy, které probíhají automaticky na pozadí. Můžete se soustředit na práci, která je nejdůležitější. Přestaňte se potýkat s roztříštěným pracovním tokem. Vyzkoušejte ClickUp a zažijte novou úroveň efektivity.