10 nejlepších integrací Zapier pro optimalizaci vašich pracovních postupů v roce 2025

Nikdo nemůže omezit své technologické vybavení pouze na jednu platformu. Ať už organizujete schůzky pomocí Google Kalendáře nebo řídíte marketingový tým pro malé a střední podniky pomocí HubSpot, většina z nás se spoléhá na více programů, aby byla organizovaná a produktivní. Stejně důležité je sdílet informace napříč více platformami, aby bylo možné těžit z výhod součtu jednotlivých částí.
Ruční přepisování informací nebo kopírování a vkládání údajů z jednoho softwarového nástroje do druhého je však v éře umělé inteligence trestuhodné. Právě zde přichází na řadu Zapier. Jedná se o nástroj pro automatizaci pracovních postupů, který propojuje více než 6 000 aplikací a spouští konkrétní akce a události na základě předem stanovených spouštěčů.
Čím více propojíte všechny aplikace, které rádi používáte, tím lépe si můžete vytvořit ideální pracovní postupy pro všechny projekty a rutiny ve svém životě (osobním, profesním nebo jiném).
Trik spočívá v tom, najít aplikace, které mohou dynamicky komunikovat s integračním softwarem Zapier a vytvářet akce a události, kterým můžete důvěřovat. Chcete robustní a mnohostranné integrace Zapier, které vám pomohou vytvořit pracovní postupy a zjednodušit život.
Co byste měli hledat v integraci Zapier?
Znakem dobré aplikace pro produktivitu, kalendáře nebo obchodního nástroje je to, že usnadňuje integraci s jinými nástroji. Koneckonců, žádná aplikace nemůže dělat všechno pro všechny, a aplikace, které umožňují propojení s jinými aplikacemi, mají mnohem větší šanci upevnit si své místo na seznamu nezbytných aplikací.
Pokud tedy hledáte nové aplikace, které byste mohli začlenit do svých rutin a pracovních postupů v roce 2024, neptejte se jen na to, co aplikace dokáže sama o sobě. Zeptejte se, co aplikace dokáže díky integraci Zapier Zaps. Nejlepší integrace Zapier by měly splňovat několik kritérií:
- Je na veřejném seznamu: Pokud je aplikace na veřejném seznamu Zapier, její vývojáři se zavázali k její integraci. Pravděpodobně také najdete spolehlivější podporu než u aplikací, které nejsou na seznamu nebo jsou na něm uvedeny jako soukromé.
- Existuje mnoho různých možností spouštěčů a akcí: Některé aplikace mají pouze jednu, povrchní akci nebo spouštěč. Zkontrolujte, zda integrace Zapier má více potenciálních spouštěčů, možných akcí a koncových bodů. To znamená, že můžete dělat – a automatizovat – mnohem více.
- Používá ho mnoho lidí a existuje spousta zdrojů: Sociální dynamika je reálná, zejména pokud jde o aplikace. Vzhledem k velikosti komunity Zapier platí, že čím více lidí používá konkrétní aplikaci, tím lepší pravděpodobně je. Upřednostňujte aplikace se stovkami tisíc uživatelů.
Pomocí výše uvedeného kontrolního seznamu se ujistěte, že vaše současné nástroje splňují požadavky, a pokračujte v jeho používání k hodnocení hodnoty všech nových aplikací, které chcete vyzkoušet. Pokud však nevíte, kam se obrátit, začněte s některými základními integracemi Zapier pro osobní a profesionální uživatele.
10 nejlepších integrací Zapier, které můžete použít
1. ClickUp
Pokud jsou integrace Zapier mechanismy pro to, kolik práce se vykoná, pak je základním kamenem software pro řízení projektů. Každý potřebuje centrum pro řízení projektů a úkolů, které obsahuje všechny jeho úkoly, plány, znalostní zdroje a rozpracované věci. Tímto centrem je ClickUp.
ClickUp je komplexní platforma pro správu projektů, kde mohou jednotliví uživatelé nebo profesionální týmy organizovat své pracovní postupy a rutiny. Můžete spolupracovat s kolegy, sledovat projekty zahrnující více osob a spravovat svůj denní nebo průběžný seznam úkolů na jednom místě. Ještě lepší je, že ClickUp má robustní automatizaci Zapier, která odškrtává všechny položky na seznamu z předchozí části, kterou jste právě přejeli dolů.
K ovládání standardních funkcí a akčních řetězců můžete použít desítky ClickUp-Zapier Zaps. ClickUp můžete integrovat přímo do svých oblíbených nástrojů, jako je Google Calendar a Slack, a dosáhnout tak jemnějších pracovních postupů. A co víc, jakmile budete mít všechny integrace, propojení a Zaps ClickUp na místě, můžete pomocí ClickUp Universal Search vyhledávat informace z jakýchkoli propojených nástrojů.
Nejlepší funkce ClickUp
- ClickUp může být vaším centralizovaným centrem pro vytváření událostí, plnění úkolů a vyhledávání informací, když propojíte všechny aplikace, které používáte pro svůj osobní nebo profesní život. Tyto příklady automatizace obchodních procesů vás mohou inspirovat, pokud chcete rozvíjet své vlastní nápady.
- Můžete nastavit desítky automatických spouštěčů, abyste měli všechny své úkoly, události, poznámky a konverzace na jednom místě díky snadno použitelnému softwaru pro automatizaci úkolů.
- Budete trávit méně času kopírováním pozvánek na schůzky nebo zváním své e-mailové adresy na schůzky – pokud je v ClickUp, je ve všech vašich dalších zapped nástrojích.
- Díky rozsáhlé podpoře od ClickUp, Zapier a nadšených uživatelů můžete snadno získat pomoc se všemi svými dotazy nebo inspiraci pro kreativní automatizaci pracovních postupů.
Omezení ClickUp
- Osobní uživatelé možná budou muset proniknout do API, protože většina ClickUp Zaps je zaměřena na profesionální použití.
- Přechod na novou platformu pro správu projektů, abyste získali přístup k Zaps, může být náročným úkolem.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podnik: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp AI je k dispozici ve všech placených tarifech za 5 USD za člena a měsíc.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 2 000 recenzí)
2. ActiveCampaign
ActiveCampaign je platforma pro automatizaci marketingu, která malým týmům usnadňuje práci. Nabízí nástroje pro e-mailový marketing, automatizaci odesílání a personalizaci e-mailů a možnost odesílat e-maily v reakci na prodej nebo jiné interakce.
S ActiveCampaign můžete nastavit desítky vlastních automatizací, které odesílají různé e-maily různým lidem v různých časech – ale kde do toho zapadá integrace Zapier?
Prostřednictvím Zaps můžete zajistit, aby každá interakce se zákazníkem nebo potenciálním zákazníkem v různých nastaveních byla správně zaregistrována v ActiveCampaign. Můžete například propojit každou vstupní stránku na svém webu s konkrétními e-mailovými kampaněmi, aby noví kontakty automaticky dostávali správnou komunikaci.
ActiveCampaign Zaps může také přidávat nové úkoly do vašeho seznamu úkolů nebo schůzky s klienty do vašeho kalendáře, kdykoli příjemci reagují na zprávy, které jim posíláte.
Nejlepší funkce ActiveCampaign
- Podrobné návody, které vás provedou nastavením Zaps nebo navrhnou pracovní postupy na základě často používaných Zaps.
- Automatizujte veškerou e-mailovou komunikaci a zajistěte, aby vaše drip kampaně, sezónní e-maily a e-maily s poděkováním za nákup byly odeslány v ten správný čas.
- Nástroje a možnosti pro rychlou komunikaci se zákazníky a novými kontakty
Omezení ActiveCampaign
- Některé integrace vyžadují podporu zákazníků, aby se vyřešily podrobnosti.
- Navigace na platformě může být zdlouhavá.
Ceny ActiveCampaign
- Plus (balíček): 116 $/měsíc
- Profesionální (balíček): 386 $/měsíc
- Podnik: 734 $/měsíc
Hodnocení a recenze ActiveCampaign
- G2: 4,5/5 (více než 10 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 2 350 recenzí)
Podívejte se na tyto alternativy ActiveCampaign!
3. Tabulky Google
Google Sheets je jednodušší, bezplatná a uživatelsky přívětivější alternativa k Excelu s online tabulkami, které umožňují spolupráci. Můžete používat šablony, zaznamenávat práci, spravovat seznamy a vytvářet podrobné soubory pro jakékoli osobní nebo profesionální použití.
Mnozí mají s tabulkami problém v tom, že zadávání informací do nich může být nepříjemné. Kontrola pravopisu v buňkách nefunguje, formátování je obtížné a tabulky se nečtou tak plynule jako běžné dokumenty. To však není problém Google Sheets, ale problém tabulek obecně, který lze vyřešit pomocí automatizace Zapier.
Díky stovkám dostupných Zaps můžete nové kontakty z Facebooku a e-mailů přetáhnout do jednoho dlouhodobého seznamu v Sheets. Můžete přidávat transakce, zefektivnit sledování výdajů a dokonce automaticky zaznamenávat nové schůzky. To jsou jen některé z možností.
Na straně push-out může Sheets Zaps odesílat upozornění Slack nebo zprávy ClickUp, vytvářet karty Trello na tabulkách pro klienty a přidávat nové odběratele do záznamů Mailchimp. Nikdo z vašeho týmu už nemusí znovu zadávat údaje do tabulek.
Nejlepší funkce Google Sheets
- Bezplatný cloudový software
- Snadná spolupráce, hlavně díky tomu, že uživatelé mohou z buněk odesílat komentáře nebo e-mailová oznámení.
- Google Sheets dokáže číst a formátovat prakticky jakýkoli typ dat, takže při překladu nedochází k žádným problémům.
- Existují stovky Zaps, takže můžete vytvořit desítky automatizací pracovních postupů, automatizací formulářů a zálohování dat.
Omezení Google Sheets
- Google Sheets má maximální počet buněk, takže automatizace vyžadují určité monitorování.
- Google Sheets nemá tak pokročilé funkce jako Excel, takže Zaps od třetích stran a alternativy Zapieru jsou nutností.
Ceny Google Sheets
- Zdarma
Hodnocení a recenze Google Sheets
- G2: 4,6/5 (více než 42 290 recenzí pro Google Workspace)
- Capterra: 4,7/5 (více než 12 900 recenzí)
4. Slack
Když podniky potřebují instant messaging, obvykle se obracejí na Slack. Slack je komunikační platforma, která usnadňuje instant messaging mezi skupinami nebo přímo, stejně jako sdílení souborů, hovory a další. Organizace mohou nastavit skupinové chaty podle oddělení, projektu nebo tématu, takže může probíhat více otevřených konverzací současně.
Krása Slacku spočívá v tom, že již sám o sobě umožňuje automatizaci pracovních postupů a pokročilé funkce. Můžete nastavit připomenutí, naprogramovat odpovědi a odložit zprávy. Nejlépe však funguje se Zaps, které umožňují ostatním nástrojům ve vašem technologickém stacku okamžitě vám posílat zprávy.
Například tabulkový procesor může vydat upozornění na kanálu nebo konkrétní osobě, když se objeví nový potenciální zákazník. Můžete také odesílat zprávy ve Slacku, jako jsou žádosti o podporu, marketingové nápady nebo úkoly, které je třeba sledovat. Můžete dokonce přidávat neformální poznámky a zprávy o klientech do oficiálního profilu v CRM, aby se informace nikdy neztratily.
Nejlepší funkce Slacku
- Robustní funkce okamžitých zpráv a skupinového chatu, které usnadňují spolupráci
- Chytré funkce, které si uživatelé mohou nakonfigurovat pro nastavení alarmů, opakujících se připomínek a následných akcí.
- Spousta Zaps pro odesílání zpráv přes Slack nebo přeměnu zpráv Slack na akční položky
Omezení Slacku
- Omezení velikosti a integrace aplikací v bezplatných verzích
- Placené tarify mohou být finančně nedostupné.
Ceny Slacku
- Zdarma
- Pro: 8,75 $/měsíc
- Business+: 15 $/měsíc
- Enterprise Grid: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Slacku
- G2: 4,5/5 (více než 32 200 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 23 000 recenzí)
5. Kalendář Google
Google Calendar se rychle stal výchozí kalendářovou aplikací pro profesionální i osobní uživatele po celém světě. Je snadno použitelný, protože je propojený s našimi e-mailovými schránkami. Integrace s platformami jako Zoom, Meetup, Calendly a dalšími ještě více usnadňuje výběr Google Calendar jako výchozí aplikace.
Při výběru kalendáře se však ujistěte, že načítá všechny možné zdroje příchozích schůzek, aby nedocházelo k dvojímu rezervování. Díky dlouhému seznamu Zapier Zaps a integrací třetích stran je Google Calendar nejjednodušší možností, jak toho přesně dosáhnout.
Nejlepší funkce Google Kalendáře
- Vytvořte si několik integrovaných kalendářů pro svůj osobní i pracovní život.
- Snadno nastavte pracovní dobu nebo časové bloky, aby schůzky byly možné pouze v příslušných hodinách.
- Široce uznávaná jako standardní volba na většině webových stránek.
Omezení Google Kalendáře
- Omezení použití a pozvánek mohou být překážkou pro větší organizace.
- Orientace v pokročilých funkcích a nastaveních je náročná.
Ceny Google Kalendáře
- Business Starter (Google Workspace): 6 $/měsíc
- Business Standard (Google Workspace): 12 $/měsíc
- Business Plus (Google Workspace): 18 $/měsíc
- Podnik: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Google Kalendáře
- G2: 4,6/5 (více než 42 290 recenzí pro Google Workspace)
- Capterra: 4,8/5 (více než 3 000 recenzí)
6. HubSpot
HubSpot je velmi populární CRM software, který nabízí individuální huby pro marketing, prodej, provoz a další. Organizace, které využívají ekosystém HubSpot, mohou na této platformě spravovat své webové stránky, marketingové analýzy, přepravu a distribuci produktů a služby. Je navržen tak, aby zvládal provozní potřeby podniků s až 2 000 zaměstnanci, takže se jedná o výkonný software.
S tímto vědomím má HubSpot také poměrně výkonný seznam Zaps. Můžete se připojit k více než 1 400 aplikacím a vytvořit tisíce spouštěcích akcí Zaps, které vyhovují potřebám vašeho podnikání. HubSpot má veřejně uvedenou integraci Zapier, která je zdarma součástí obecné platformy HubSpot.
Nejlepší funkce HubSpot
- Intuitivní marketingové centrum, které poskytuje rozsáhlou podporu a návrhy na zlepšení procesů.
- Množství integrací v rámci ekosystému minimalizuje potřebu ručního zadávání dat.
- Informace o zákaznících jsou přístupné z různých kanálů v rámci platformy.
Omezení HubSpot
- Hodnoty data se zaokrouhlují na půlnoc UTC, což může způsobit určité nesrovnalosti mezi aplikacemi.
- HubSpot sám o sobě může být pro malé a střední podniky nákladný.
Ceny HubSpot
- Zdarma
- Suite Starter: 30 $/měsíc
- Ceny se liší v závislosti na typech a objemu aktivit.
Hodnocení a recenze HubSpot
- G2: 4,4/5 (více než 10 680 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 4 000 recenzí)
7. Notion
Notion je aplikace pro pořizování poznámek, která minimalismus dovádí k dokonalosti. Začíná jako jediná bílá tabule, na které mohou uživatelé vytvářet vše od Ganttových diagramů až po kuchařky. K vytváření různých textových formátů a databází mohou uživatelé využívat řadu kódů a funkcí aplikace Notion. Jedná se o virtuální hřiště pro lidi, kteří chtějí organizovat své projekty, které jsou jejich vášní.
Všechny možnosti volného formátu mohou zpočátku představovat výzvu, ale uživatelé si obecně užívají svobodu, jakmile se do toho pustí. Nadšená komunita také nabízí mnoho šablon pro projekty, funkce oddělení, kalendáře a další. Můžete si přidat do záložek své oblíbené online zdroje, sledovat a pracovat na projektech, vytvářet podrobné seznamy úkolů a organizovat celou znalostní bázi.
Nejlepší funkce Notion
- Tisíce šablon v Notion nebo od tvůrců obsahu, kteří chtějí sdílet své specializované výtvory.
- Snadno použitelné funkce a nástroje pro vytváření jedinečných stránek pomocí drag-and-drop
- Několik způsobů, jak zobrazit a propojit data v rámci celé platformy
Omezení Notion
- Noví uživatelé mohou být neuvěřitelně zahlceni
- Integrace Notion může nabídnout lepší výsledky než Notion zaps.
Ceny Notion
- Zdarma
- Plus: 8 $/měsíc
- Podnikání: 15 $
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Notion
- G2: 4,7/5 (více než 5 000 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (více než 2 000 recenzí)
8. Calendly
Calendly je oblíbený nástroj pro plánování, který vylepšuje nastavování schůzek. Profesionálové mohou Calendly používat k pozvání klientů, potenciálních zákazníků a obchodních partnerů na schůzku, přičemž Calendly za vás vyřeší všechny složité úkony související s různými časovými pásmy a vaší dostupností.
Je to mnohem jednodušší než si navzájem posílat e-maily s možnými termíny a můžete dokonce nabídnout různé typy schůzek, abyste rozdělili interní a externí komunikaci.
Automaticky se integruje s vaším oblíbeným nástrojem pro schůzky (jako Zoom nebo Google Meet), takže Zaps jsou jen třešničkou na dortu.
Nejlepší funkce Calendly
- Vylepšené rozhraní, díky kterému si s vámi ostatní mohou domluvit schůzky podle vašich časových možností.
- Snadné nastavení pracovní doby a blokování času
- Hladké nastavení schůzek v různých časových pásmech bez nutnosti počítat časové rozdíly
Omezení Calendly
- Bezplatný tarif omezuje počet různých typů schůzek, které můžete mít.
- Schůzky mimo Calendly mohou Calendly ztěžovat rozpoznání, kdy nejste k dispozici.
Ceny Calendly
- Zdarma
- Standard: 12 $/měsíc
- Týmy: 20 $/měsíc
- Podnik: Ohledně cen kontaktujte obchodní oddělení
Hodnocení a recenze Calendly
- G2: 4,7/5 (2 099+ recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (více než 3 350 recenzí)
9. Dropbox
Mnoho organizací a individuálních uživatelů hostuje všechny své soubory v cloudu prostřednictvím Dropboxu. To zahrnuje vše od rozpracovaných pracovních dokumentů přes SOP až po marketingové materiály. Je to skvělý způsob, jak mít vždy přístup k potřebným souborům, aniž byste museli prohledávat staré e-maily nebo složky projektů.
Zapier přidává Dropboxu další funkce, díky nimž můžete automaticky zálohovat dokumenty, informovat spolupracovníky o změnách a dostávat upozornění, když někdo provede změny. Dropbox se tak z nudného, ale stabilního nezbytného nástroje stane dynamickou součástí vašeho pracovního postupu.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Snadné sdílení souborů prostřednictvím odkazů
- Přenášejte velké soubory, které byste jinak nemohli sdílet prostřednictvím e-mailu nebo jiných aplikací.
- Ukládejte soubory a přistupujte k nim z připojených zařízení
Omezení Dropboxu
- Nižší bezpečnost ve srovnání s jinými aplikacemi pro ukládání a sdílení souborů
- Žádný offline přístup k dokumentům
Ceny Dropboxu
- Základní: zdarma
- Plus: 11,99 $/měsíc
- Essentials: 22 $/měsíc
- Podnikání: 24 $/měsíc
- Business Plus: 32 $/měsíc
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (více než 22 990 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 21 500 recenzí)
10. ConvertKit
ConvertKit nabízí sadu nástrojů pro e-mailový marketing, platformu pro placené zpravodaje a nástroje pro prodej předplatného, členství a zpravodajů. Je zaměřen spíše na tvůrce obsahu než na konvenční podniky.
Můžete spravovat svůj seznam kontaktů a posílat jim personalizované e-maily. S pomocí Zaps můžete snadno aktualizovat tyto seznamy kontaktů a zajistit si zálohu všech svých dat.
Nejlepší funkce ConvertKit
- Snadná segmentace publika a správa různých seznamů, což z něj činí dobrou volbu pro začátečníky.
- Integrované funkce eCommerce určené pro tvůrce obsahu, kteří chtějí zpeněžit své znalosti
Omezení ConvertKit
- Uživatelé nepříznivě srovnávají bezplatný tarif s Mailchimpem.
- Relativně málo Zaps
Ceny ConvertKit
- Newsletter: 0 $
- Tvůrce: 9 $/měsíc
- Creator Pro: 25 $/měsíc
Hodnocení a recenze ConvertKit
- G2: 4,4/5 (více než 190 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (197+ recenzí)
Automatizujte své pracovní postupy pomocí integrace Zapier a propojte své oblíbené nástroje.
Integrace a automatizace zjednoduší váš život a práci tím, že omezí většinu ručního přepínání mezi aplikacemi. Můžete zrychlit svou práci a dýchat klidně, protože vám nic neunikne mezi všemi vašimi nejlepšími nástroji pro správu projektů.
Pokud však všechny vaše aplikace komunikují mezi sebou prostřednictvím zapů, je na čase najít si základnu, kde budete produktivní. Robustní platforma pro správu úkolů ClickUp může být vaší operační základnou, kde budete plnit úkoly, spolupracovat s ostatními na projektech, řídit svůj rozvrh a sledovat vše, co vyžaduje vaši pozornost. Zaregistrujte se k účtu Free Forever a začněte objevovat, kde mohou zapy ClickUp vyplnit mezery.