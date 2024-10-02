10 nejlepších programů pro bezpečné sdílení souborů pro firmy

Sdílení souborů v obchodním světě může být často choulostivým balancováním – je třeba zvládnout potřebu rychlosti a zároveň zajistit bezpečnost citlivých dat.
Rizika porušení nebo nesprávného zacházení jsou reálná, protože každý den dochází k výměně důvěrných údajů o klientech, smluv a interních dokumentů.
Po několika letech strávených v oblasti IT jsem zjistil, jak náročné může být najít rovnováhu mezi bezpečností a snadným používáním. Díky zkušenostem a výzkumu jsem se naučil, co funguje – a co ne – pokud jde o bezpečné a spolehlivé sdílení souborů.
Na základě těchto poznatků a rozsáhlého výzkumu týmu ClickUp jsem sestavil seznam platforem pro nejlepší bezpečné sdílení souborů pro firemní potřeby. Čtěte dál a objevte nástroje, které mohou chránit vaše data bez snížení efektivity.
Co byste měli hledat v bezpečném sdílení souborů?
Při výběru řešení pro bezpečné sdílení souborů nejde jen o cenu nebo omezení úložného prostoru – jde o to najít řešení, které nabízí bezpečné sdílení souborů pro firemní data a zároveň je snadno použitelné.
Zde jsou klíčové funkce, které je třeba zvážit při výběru platformy:
- Šifrování: Základem každé bezpečné platformy pro sdílení souborů je silné šifrování jak v klidu, tak při přenosu. Hledejte služby, které nabízejí šifrování typu end-to-end, aby se minimalizovalo riziko zachycení dat.
- Soulad s předpisy: V závislosti na odvětví, ve kterém působíte, je zásadní dodržování předpisů, jako jsou GDPR, HIPAA nebo SOX. Hledejte platformu, která zajišťuje bezpečné sdílení souborů pro podnikání a zároveň splňuje všechny nezbytné požadavky na soulad s předpisy.
- Podrobné řízení přístupu: Schopnost nastavit podrobná uživatelská oprávnění je nezbytná pro kontrolu toho, kdo může soubory prohlížet, sdílet nebo upravovat. Tato funkce pomáhá snižovat interní hrozby tím, že přísně řídí přístup na základě potřeby vědět.
- Auditní stopy: Sledování toho, kdo a kdy přistupoval k čemu, přidává další vrstvu zabezpečení a odpovědnosti. Tato funkce je nezbytná pro sledování všech problémů, které mohou nastat, a pro zajištění toho, že nedojde k ohrožení citlivých informací.
- Snadné použití: Navzdory robustním bezpečnostním funkcím by měla být vámi vybraná platforma uživatelsky přívětivá. Tím zajistíte, že ji všichni zaměstnanci budou moci efektivně používat bez nutnosti rozsáhlého školení.
- Integrační možnosti: Bezpečná služba pro sdílení souborů by měla být snadno integrovatelná s vašimi stávajícími nástroji a pracovními postupy, aby zvýšila produktivitu bez narušení zavedených procesů.
Při výběru bezpečného řešení pro sdílení souborů pro firmy hledejte škálovatelnost, která poroste s vašimi potřebami, a uživatelsky přívětivé školicí materiály. Tyto faktory zajistí, že řešení bude chránit vaše data a zároveň podporovat efektivitu vašeho podnikání.
10 nejlepších nástrojů pro bezpečné sdílení souborů pro firmy
Se správnou platformou můžete chránit své citlivé informace a zároveň usnadnit sdílení souborů.
Zde je můj seznam deseti nejlepších služeb pro bezpečné sdílení souborů, které kombinují vysokou úroveň zabezpečení s uživatelsky přívětivými funkcemi:
1. Google Drive (nejlepší pro společnou správu souborů)
Google Drive je oblíbenou volbou pro firmy, které potřebují pohodlné sdílení souborů. Jeho hladká integrace s aplikacemi Google Workspace, jako jsou Docs, Sheets a Slides, vytváří prostředí pro spolupráci, ve kterém můžeme můj tým a já pracovat společně, bez ohledu na to, kde se nacházíme.
Google Drive se podle mě odlišuje svými robustními bezpečnostními funkcemi, včetně dvoufaktorového ověřování a pokročilého šifrování dat. Tyto bezpečnostní opatření zajišťují ochranu našich informací a poskytují jistotu, že naše citlivá data jsou v bezpečí před neoprávněným přístupem.
Nejlepší funkce Google Drive
- Spolupracujte se svými kolegy na dokumentech, tabulkách a prezentacích.
- Přístup k souborům z jakéhokoli zařízení s připojením k internetu
- Automaticky ukládejte a zálohujte soubory do cloudu, abyste předešli ztrátě dat.
- Sdílejte a organizujte soubory a složky okamžitě s týmy nebo externími partnery.
Omezení služby Google Drive
- Ochrana soukromí uživatelů může být problémem, protože skenování dat se používá k personalizaci reklam.
- Ve srovnání s jinými řešeními zaměřenými na podniky má omezené možnosti přizpůsobení nastavení přístupu.
Ceny služby Google Drive
- Startovací balíček pro firmy: 6 $/měsíc
- Business Standard: 12 $/měsíc
- Business Plus: 18 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze služby Google Drive
- G2: 4,6/5 (42 544+ recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (27 486 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Získejte to nejlepší z obou světů – integrujte Google Drive s ClickUp.
2. Box (nejlepší pro správu podnikového obsahu)
Pokud uvažujete o kompletní revizi svých systémů správy dokumentů, Box je vynikající volbou. Jeho platforma pro sdílení souborů založená na umělé inteligenci, Intelligent Content Cloud, výrazně zlepšuje bezpečnou spolupráci v celé vaší organizaci.
Podle mých zkušeností je Box neocenitelným nástrojem pro bezpečné sdílení souborů pro obchodní týmy na jakémkoli místě. Poskytuje komplexní ochranu dat a sadu nástrojů, které zvyšují produktivitu a optimalizují pracovní postupy. Je to nepostradatelný nástroj pro každou moderní společnost, která potřebuje bezpečné cloudové úložiště pro podnikání.
Nejlepší funkce Boxu
- Spravujte obsah bezpečně díky komplexní ochraně dat
- Automatizujte pracovní postupy a procesy, abyste ušetřili čas a snížili manuální úsilí.
- Spolupracujte na souborech bezpečně napříč týmy díky úpravám a sdílení v reálném čase.
- Využijte nástroje založené na umělé inteligenci ke zlepšení správy obsahu a rozhodování.
Omezení Boxu
- Problémy s přechodem z Box Sync na Box Drive mohou vést k neúplnému přenosu souborů, což vyžaduje, aby uživatelé ručně ověřili migraci každého souboru.
- Uživatelské rozhraní Box Drive někdy přesně neodráží aktuální stav souborů, což vede k nejasnostem ohledně toho, zda jsou soubory aktualizovány v cloudu, nebo pouze uloženy lokálně.
Ceny Boxu
- Podnikání: 20 $/měsíc
- Business Plus: 33 $/měsíc
- Podnik: 47 $/měsíc
- Enterprise Plus: Individuální ceny
Hodnocení a recenze Boxu
- G2: 4,2/5 (4 954 recenzí)
- Capterra: 4,4/5 (5 432 recenzí)
3. Dropbox (nejlepší pro efektivní správu souborů)
Dropbox sjednocuje ukládání, sdílení a spolupráci do jedné cloudové úložné platformy, čímž zlepšuje naši práci. Jedná se o bezpečný nástroj pro spolupráci, který podporuje úpravy a správu dokumentů a videí přímo v rámci platformy.
Dropbox Paper navíc umožňuje snadné ukládání dokumentů a přístup k nim odkudkoli, zatímco Dropbox Annotations umožňuje uživatelům zvýrazňovat a komentovat obrázky pro efektivní zpětnou vazbu.
Jeho funkce, jako je editace PDF v rámci platformy, nahrávání videa a podepisování dokumentů, výrazně optimalizují mé pracovní postupy. Díky intuitivnímu rozhraní a robustnímu zabezpečení mohu efektivně spravovat úkoly a spolupracovat se svým týmem, a to vše při zajištění ochrany a dostupnosti mých dat.
Nejlepší funkce Dropboxu
- Ukládejte a sdílejte soubory efektivně na jedné integrované platformě.
- Upravujte soubory PDF, podepisujte dokumenty a sledujte aktivitu, aniž byste opustili Dropbox.
- Snadný přístup k souborům a jejich správa offline prostřednictvím desktopových a mobilních aplikací.
- Spolupracujte bez námahy se svým týmem a rychle dodávejte výsledky z jakéhokoli místa.
Omezení Dropboxu
- Synchronizace může občas zaostávat, což může v kritických momentech zpomalit přístup k souborům.
- Ačkoli jsou obecně bezpečné, někteří uživatelé vyjádřili obavy ohledně robustnosti bezpečnostních opatření ve srovnání se specializovanými řešeními pro bezpečné ukládání dat.
Ceny Dropboxu
- Plus: 11,99 $/měsíc
- Essentials: 19,99 $/měsíc
- Podnikání: 18 $/měsíc
- Business Plus: 30 $/měsíc
- Podnik: Ceny na míru
Hodnocení a recenze Dropboxu
- G2: 4,4/5 (více než 27 000 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (více než 21 000 recenzí)
4. Microsoft OneDrive (nejlepší pro komplexní integraci cloudu)
Pokud potřebujete bezpečné řešení pro sdílení souborů pro vaši firmu, které se hladce integruje s Microsoft 365, zvažte Microsoft OneDrive. Jako software pro správu dokumentů vám umožňuje spolehlivě ukládat, přistupovat a spravovat soubory na různých zařízeních.
Podle mých zkušeností jsou funkce bezpečného sdílení a nástroje pro zvýšení produktivity služby OneDrive, jako je obnova souborů a synchronizace v reálném čase, nezbytné pro udržení týmových projektů na správné cestě a zajištění integrity dat.
Nejlepší funkce služby Microsoft OneDrive
- Synchronizujte své soubory na všech zařízeních a zajistěte si tak, že budete mít vždy k dispozici nejnovější verzi.
- Spolupracujte na dokumentech s kolegy a sledujte aktualizace v reálném čase.
- Obnovte ztracená data snadným obnovením předchozích verzí souborů.
- Pracujte efektivně v ekosystému Microsoft 365
Omezení služby Microsoft OneDrive
- Synchronizace vyžaduje stabilní připojení k internetu a při nízké šířce pásma může dojít ke snížení výkonu a riziku ztráty dat.
- Počáteční synchronizace velkých souborů nebo složek může být časově náročná.
Ceny služby Microsoft OneDrive
- OneDrive for Business (plán 1): 5 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Basic: 6 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Microsoft 365 Business Standard: 12,50 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze služby Microsoft OneDrive
- G2: 4,3/5 (9 574 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (12 002 recenzí)
💡Tip pro profesionály: Propojte OneDrive s ClickUp
5. WeTransfer (nejlepší pro přenos velkých souborů)
WeTransfer zjednodušuje odesílání velkých souborů online a umožňuje vám nahrávat a sdílet soubory o velikosti až 2 GB zdarma, s možností rozšíření kapacity až na 200 GB na jeden přenos.
Tento software pro sdílení souborů doporučuji kreativním profesionálům, kteří často potřebují vyměňovat rozsáhlé projektové soubory a chtějí se vyhnout komplikacím spojeným s e-mailem nebo fyzickým ukládáním. Jedná se o jednoduché a efektivní řešení pro správu přenosů velkých souborů.
Nejlepší funkce WeTransfer
- Posílejte snadno a zdarma velké soubory až do velikosti 2 GB a více s placenými tarify.
- Spravujte a ukládejte své projekty s až 1 TB osobního úložného prostoru.
- Vylepšete spolupráci pomocí neomezeného počtu portálů a recenzí pro zpětnou vazbu.
Omezení služby WeTransfer
- Nahrávání a stahování může být pomalé, zejména u velmi velkých souborů, což může mít vliv na časový harmonogram projektu.
- Bezplatná verze omezuje sdílení souborů pouze na tři příjemce, což může být pro společné projekty limitující.
Ceny WeTransfer
- Navždy zdarma
- Pro: 15 $/měsíc (fakturováno ročně)
- Premium: 25 $/měsíc (fakturováno ročně)
Hodnocení a recenze WeTransfer
- G2: 4,6/5 (501 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (2 944 recenzí)
6. GoAnywhere MFT (nejlepší pro bezpečné ukládání a přenos velkého objemu souborů)
GoAnywhere MFT je robustní software pro správu souborů přizpůsobený pro organizace, které potřebují spolehlivou automatizovanou výměnu dat. Podporuje základní protokoly jako HTTPS, SFTP a FTPS, které jsou zásadní pro ochranu dat během přenosu i při ukládání.
Tato platforma je obzvláště cenná pro všechny organizace, jako je ta naše, které zpracovávají velké objemy dat a musí splňovat přísné předpisy, jako jsou HIPAA, PCI DSS a GDPR. Jedná se o spolehlivý nástroj pro bezpečné přenosy vašich důvěrných dat a zajištění souladu s předpisy při všech transakcích.
Nejlepší funkce GoAnywhere MFT
- Chraňte data během přenosu pomocí bezpečných protokolů
- Automatizujte přenosy pomocí spouštěčů a plánování, abyste zefektivnili procesy.
- Zajistěte soulad s normami HIPAA, PCI DSS a GDPR pomocí silného šifrování a autentizace.
Omezení GoAnywhere MFT
- Vysoké náklady mohou být pro malé a střední podniky nepřijatelné.
- Složité nastavení vyžaduje značné znalosti v oblasti IT, což může být pro organizace bez specializovaných IT zdrojů náročné.
Ceny GoAnywhere MFT
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze GoAnywhere MFT
- G2: 4,7/5 (215 recenzí)
- Capterra: 4,8/5 (125 hlasů)
7. FileCloud (nejlepší pro bezpečné a přizpůsobitelné sdílení souborů)
FileCloud nabízí vysoce přizpůsobitelné a bezpečné sdílení souborů pro firemní potřeby. Je vhodný pro podniky, které potřebují robustní ochranu dat a funkce pro zajištění souladu s předpisy. Hladce se integruje do stávajících IT systémů a podporuje jak cloudové, tak lokální nasazení, díky čemuž je univerzální pro různé firemní potřeby.
To, co pro mě FileCloud skutečně odlišuje, jsou jeho pokročilé bezpečnostní funkce, jako je robustní šifrování a správa digitálních práv. Tato opatření zajišťují, že vaše citlivá data zůstanou trvale chráněna před neoprávněným přístupem.
Nejlepší funkce FileCloud
- Flexibilní nasazení v cloudovém, lokálním nebo hybridním prostředí
- Rozsáhle přizpůsobte tak, aby odrážely vaši značku a kontrolovaly uživatelský zážitek.
- Zajistěte bezpečnost pomocí komplexních nástrojů pro ochranu dat a dodržování předpisů.
- Efektivní správa souborů díky výkonným funkcím pro správu a řízení
Omezení FileCloud
- Jeho složité funkce mohou vyžadovat dodatečné školení, což může zpomalit přijetí uživateli a snížit efektivitu.
- Vyšší cena ve srovnání s některými konkurenty může zatížit rozpočet, zejména u menších organizací.
Ceny FileCloud
- Essentials: 12,50 $/měsíc
- Pokročilá verze: 18,75 $/měsíc
- GovCloud: Ceny na míru
Hodnocení a recenze FileCloud
- G2: 4,5/5 (144 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (224 recenzí)
8. Progress MOVEit (nejlepší pro bezpečné přenosy souborů s důrazem na dodržování předpisů)
MOVEit nabízí komplexní řešení pro spravovaný přenos souborů (MFT), které organizacím umožňuje bezpečně spravovat a kontrolovat přenosy dat kritických pro podnikání. Podporuje soulad s různými standardy, jako jsou PCI-DSS, HIPAA, GDPR a další, a zajišťuje bezpečný a spolehlivý přenos citlivých souborů.
MOVEit je klíčový pro zachování bezpečnosti a integrity dat. Spolehlivě spravuje vaše přenosy dat a pomáhá vám splnit regulační požadavky, což z něj činí klíčovou součást vaší strategie ochrany dat.
Nejlepší funkce MOVEit
- Zajistěte soulad s normami, jako jsou PCI, HIPAA a GDPR.
- Automatizujte přenosy souborů, abyste snížili počet lidských chyb a zvýšili efektivitu.
- Bezpečný přenos dat pomocí robustních šifrovacích protokolů
- Sledujte a zaznamenávejte aktivity pro kompletní auditní stopy a správu.
Omezení MOVEit
- Správa e-mailových oznámení pro více úkolů může být zdlouhavá kvůli nedostatku centralizované kontroly.
- Počáteční nastavení a konfigurace mohou být složité, zejména pro organizace se složitými požadavky nebo omezenými technickými znalostmi.
Ceny MOVEit
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze MOVEit
- G2: 4,4/5 (439 recenzí)
- Capterra: 4,7/5 (93 recenzí)
9. Axway MFT Cloud Services (nejlepší pro škálovatelné cloudové řízení souborů)
Služba cloudového úložiště Axway MFT nabízí vysokou dostupnost, bezpečné prostředí a odbornou správu. Je ideální pro organizace, které hledají výhody cloudového přenosu souborů bez složitosti interní správy.
Pro práci s důvěrnými daty zajišťuje Axway MFT bezpečné sdílení dat a soulad s klíčovými standardy a hladce se integruje s našimi stávajícími cloudovými službami. Pomáhá organizacím zvýšit provozní efektivitu a zlepšit zabezpečení dat.
Nejlepší funkce Axway MFT
- Zajistěte vysokou dostupnost s až 99,99% provozuschopností v cloudových implementacích.
- Udržujte přísné bezpečnostní kontroly v soukromém, spravovaném cloudovém prostředí s jedním nájemcem.
- Automatizujte monitorování a výstrahy pro nepřetržitou ochranu před hrozbami.
- Outsourcing údržby infrastruktury, softwaru a zabezpečení
Omezení Axway MFT
- Možnosti přizpůsobení mohou být omezené kvůli spravované povaze cloudové služby.
- Přechod na spravovanou cloudovou službu může vyžadovat úpravy v pracovních postupech a procesech IT.
- Závislost na smlouvách o úrovni služeb se může lišit, proto je nutné pečlivě vybírat, aby odpovídaly potřebám organizace.
Ceny Axway MFT
- Ceny na míru
Hodnocení a recenze Axway MFT
- G2: 4,5/5 (více než 60 recenzí)
- Capterra: Nedostatek recenzí
10. Sharefile od Citrix (nejlepší pro bezpečné klientské portály)
ShareFile zjednodušuje bezpečné sdílení souborů pro firemní potřeby a zároveň zvyšuje produktivitu a spolupráci mezi týmy. Optimalizuje rutinní úkoly a hladce se integruje s oblíbenými nástroji na pracovišti, aby zajistil plynulý pracovní postup.
Díky funkcím, jako je bezpečné sdílení a spolupráce, intuitivní klientské portály a rychlé elektronické podpisy, je ShareFile navržen tak, aby zlepšoval zkušenosti klientů. Navíc díky připraveným šablonám pro daně optimalizuje finanční procesy a pomáhá uživatelům efektivně plnit požadavky na dodržování předpisů.
Nejlepší funkce ShareFile
- Sdílejte dokumenty bezpečně díky pokročilému šifrování
- Získejte komplexní podporu v oblasti dodržování předpisů pro odvětví jako zdravotnictví a finance.
- Automatizujte rutinní úkoly a zvyšte tak efektivitu a kvalitu služeb pro klienty.
Omezení ShareFile
- Uživatelé, kteří nejsou obeznámeni s cloudovou technologií, mohou potřebovat čas, aby si zvykli na funkce ShareFile.
- Současná úprava stejného dokumentu může způsobit konflikty, které mohou vést ke ztrátě dat nebo zmatkům.
Ceny ShareFile
- Pokročilá verze: 17,60 $/měsíc
- Premium: 27,50 $/měsíc
- Výhoda pro účetnictví: 45,83 $/měsíc
- Virtuální datová místnost: 75 $/měsíc
Hodnocení a recenze ShareFile
- G2: 4,2/5 (1 422 recenzí)
- Capterra: 4,5/5 (398 recenzí)
Další software pro správu souborů a spolupráci
Ačkoli existuje mnoho nástrojů pro správu souborů a spolupráci, ClickUp vyniká svými všestrannými funkcemi přizpůsobenými pro zlepšení pracovního toku a produktivity.
ClickUp nabízí robustní funkce pro spolupráci, kde můžete v reálném čase upravovat, komentovat a převádět text na sledovatelné úkoly. To zlepšuje komunikaci a řízení projektů ve vašem týmu. ClickUp centralizuje komunikaci a správu souborů s dodatečnou zárukou zabezpečení dat.
Například s ClickUp Docs můžete bezpečně vytvářet, spravovat a sdílet dokumenty a wiki a zároveň je přímo propojit se svými pracovními postupy. Tato integrace pomáhá vašemu týmu efektivně realizovat nápady a usnadňuje přístup k plánům a znalostním bázím a jejich používání.
Navíc funkce Connected Search od ClickUp zjednodušuje vyhledávání souborů v ClickUp a všech připojených aplikacích. Její výkonná vyhledávací funkce snižuje čas strávený procházením různých platforem, což usnadňuje vyhledávání a sdílení potřebných informací.
Díky dokumentaci pro spolupráci od ClickUp můžete:
- Spolupracujte v reálném čase díky simultánní úpravě dokumentů a označování členů týmu pro efektivní komunikaci.
- Zabezpečte svá data pomocí pokročilých nastavení oprávnění a bezpečnostních funkcí připravených pro dodržování předpisů, které chrání citlivé informace.
- Propojte dokumenty přímo s konkrétními úkoly nebo projekty a zajistěte tak, aby všechny relevantní soubory byly přístupné v kontextu pracovního postupu.
Navíc funkce Collaboration Detection od ClickUp vylepšuje sdílení souborů tím, že vám umožňuje vidět, zda kolegové současně prohlížejí nebo upravují úkol, přidávají komentáře nebo provádějí změny v reálném čase. To zajišťuje plynulou spolupráci a udržuje vás informované o souběžných aktivitách.
Navíc s ClickUp Whiteboards můžete vy a váš tým spolupracovat v reálném čase, vymýšlet nápady a společně plánovat projekty. To je obzvláště užitečné pro vizuální typy, kterým více vyhovuje vidět nápady, než je jen číst.
Nabízí dynamické funkce pro okamžité zachycení a rozvoj nápadů. Můžete kreslit makety, vytvářet vývojové diagramy a proměňovat koncepty v proveditelné úkoly nebo pracovní postupy přímo z tabule. Díky automatickému ukládání se můžete kdykoli vrátit ke své práci, aniž byste přišli o dosavadní pokrok.
Nejlepší funkce ClickUp
- Snadno sdílejte soubory se svým týmem a sledujte je pomocí různých zobrazení a nástrojů.
- Vytvářejte a spravujte dokumenty a wiki stránky a integrujte je do pracovních postupů pro lepší realizaci projektů.
- Spolupracujte v reálném čase společnou úpravou dokumentů a označováním členů týmu.
- Zajistěte bezpečnost dat pomocí pokročilých nastavení oprávnění a funkcí pro dodržování předpisů.
- Propojte dokumenty s úkoly pro snadný přístup a kontext v rámci vašich projektů.
- Sledujte živé aktualizace a změny provedené členy týmu pomocí oznámení v reálném čase.
- Navrhujte a sdílejte vizuální obsah pro brainstorming a plánování
- Automaticky ukládejte práci, abyste předešli ztrátě dat, a snadno pokračujte v úkolech.
Omezení ClickUp
- Široká škála pokročilých funkcí pro spolupráci může být pro některé uživatele obtížná k osvojení.
Ceny ClickUp
- Navždy zdarma
- Neomezený: 7 $/měsíc na uživatele
- Podnikání: 12 $/měsíc na uživatele
- Podniky: Kontaktujte nás ohledně cen
- ClickUp Brain: Přidejte k jakémukoli placenému tarifu za 7 $ za člena měsíčně.
Hodnocení a recenze ClickUp
- G2: 4,7/5 (více než 9 700 recenzí)
- Capterra: 4,6/5 (více než 4 200 recenzí)
Optimalizujte proces sdílení souborů pomocí ClickUp
Výběr správného systému správy dokumentů je nezbytný pro bezpečné sdílení a vytváření dokumentů.
ClickUp vyniká jako bezpečná platforma, která zjednodušuje váš pracovní postup kombinací správy dokumentů, sledování projektů a týmové spolupráce na jedné platformě. Díky bezpečným funkcím pro sdílení souborů mohou týmy, které kladou důraz na bezpečnost dat, pracovat bez stresu.
Díky široké škále přizpůsobitelných a ihned použitelných funkcí a šablon vám pomůže zefektivnit procesy, automatizovat úkoly a udržet váš tým organizovaný – a to vše při zajištění bezpečnosti vašich dat. Jste připraveni zvýšit svou produktivitu a zabezpečit své informace? Zaregistrujte se na ClickUp a vyzkoušejte jeho výhody ještě dnes!